Come avviare un'attività di consulenza di marketing aziendale

Se stai leggendo questo articolo, ci sbilanciamo e ipotizziamo che tu sia un'esperta del settore:

Sei un professionista del marketing stanco del lavoro a tempo pieno e vuoi Da fare per conto tuo e gestire il tuo tempo

Sei un giovane professionista o uno studente e vuoi cimentarti in un'attività freelance o in un lavoretto secondario

Gestite già un'azienda e volete ampliare la vostra offerta

La buona notizia è che se vi siete mai chiesti se diventare consulenti di marketing sia una buona idea, la risposta è semplice: sì. Dovete solo trovare la vostra nicchia e, soprattutto, capire che dovrete adattare le vostre offerte alle esigenze dei vostri client. Un marchio di integratori proteici avrebbe la stessa strategia di marketing di un'azienda di fast food? Probabilmente no.

Ecco una breve panoramica di ciò che tratteremo:

Chi è un consulente di marketing

Cosa comporta il lavoro di consulente di marketing

Come impostare la vostra consulenza di marketing

Come sfruttare gli strumenti di networking come LinkedIn

Come diventare un consulente di marketing indipendente

Le finanze di tutto questo

Come far crescere la vostra azienda di consulenza di marketing

Vediamo come si articola il tutto.

Comprendere la consulenza e la sua importanza nel marketing

Un consulente è una persona che un'azienda assume per la sua esperienza in un campo particolare. Potreste essere assunti per svolgere un numero qualsiasi di servizi di consulenza, tra cui audit, strategia, feedback, aggiornamento, risoluzione di problemi e persino per offrire la vostra esperienza su un progetto a cui lavora un team interno.

Un consulente di marketing è semplicemente un consulente che offre la propria esperienza di marketing-_branding, marketing digitale, ricerche di mercato, lancio di prodotti e pubblicità sono alcune aree chiave. Come consulente di marketing, potete concentrarvi su una nicchia che utilizza al meglio le vostre competenze. Ad esempio, il vostro obiettivo potrebbe essere il marketing digitale e la vostra nicchia potrebbe essere la crescita organica attraverso i contenuti SEO.

La dimensione e la portata della vostra attività di consulenza aziendale dipendono esclusivamente da voi.

Ora potreste chiedervi perché un'organizzazione non dovrebbe Da fare internamente.

I consulenti consentono alle organizzazioni di ottenere una prospettiva esterna . Potrebbero esserci soluzioni o aree problematiche che un team interno potrebbe non aver colto

. Potrebbero esserci soluzioni o aree problematiche che un team interno potrebbe non aver colto Dato che un consulente non è un dipendente a tempo pieno, le organizzazioni possono sempre trovare facilmente qualcun altro senza l'estensione delle pratiche burocratiche che comporta l'assunzione a tempo pieno

che comporta l'assunzione a tempo pieno A volte, le organizzazioni non hanno scelta se vogliono lavorare con marketer di grande esperienza e ricercati che potrebbero non voler essere legati a una singola organizzazione

Può interessare sapere che aziende legacy come McKinsey & Company (specializzata in consulenza manageriale), Bain & Company (che fa lavori simili) e Deloitte (che offre un intervallo di servizi professionali) rientrano tutte in nicchie diverse del mondo della consulenza.

Nessuna di queste aziende è stata costruita dall'oggi al domani, quindi il vostro obiettivo è scalare un passaggio alla volta. Per costruire un'attività di consulenza redditizia, ricordate di concentrarvi sulle vostre competenze, di non lasciarvi scoraggiare dai fallimenti e di essere sempre pronti a correggere la rotta se qualcosa non funziona.

Lettura di un bonus: 10 modelli di consulenza gratis per contratti di consulenza e servizi

Ruoli e responsabilità di un consulente di marketing

La leggenda del calcio Lionel Messi avrebbe segnato tanti obiettivi senza il giusto coaching e senza che i suoi compagni di squadra gli facessero passaggi cruciali? Il leggendario atleta olimpico Usain Bolt avrebbe vinto tante medaglie d'oro senza la giusta alimentazione e le cure di allenatori esperti?

Come consulente di marketing, il vostro ruolo è simile a quello dell'allenatore di un atleta d'élite. Ogni organizzazione con cui lavorate avrà un'area di interesse diversa da rafforzare, difetti da correggere e strategie da implementare.

Il modo in cui eseguono un progetto particolare è il punto in cui entrate in gioco voi. In dipendenza dell'ambito di lavoro, analizzerete i loro lavori richiesti dal marketing digitale e le iniziative del marchio, gestirete le campagne, guiderete il coinvolgimento e contribuirete infine alla crescita. Ci sono alcuni elementi di base competenze di base che vi saranno utili come consulenti tra cui la risoluzione dei problemi, il pensiero analitico e il piano strategico.

Comprendere il pubblico di riferimento

Dovrete anche comprendere le diverse tipologie di pubblico quando lavorerete con organizzazioni diverse. Ricordate l'esempio dell'integratore proteico e del fast food? Anche le organizzazioni dello stesso settore, ad esempio due aziende di fast food, hanno probabilmente traguardi diversi. Forse una si rivolge a professionisti tra i 35 e i 55 anni in cerca di un pasto sano durante la pausa di lavoro, mentre l'altra si rivolge a liceali in cerca di uno spuntino unto dopo la scuola.

La demografia dei vostri clienti definirà il tipo di iniziative di marketing che intraprenderete. I contenuti condivisibili e snackabili su piattaforme di social media come Instagram potrebbero funzionare per i minori di 18 anni. Allo stesso tempo, potreste dover mirare alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 55 anni attraverso contenuti intelligenti e approfonditi su LinkedIn. Alcune aziende possono trarre vantaggio anche da altre vie di marketing digitale, come i blog SEO che favoriscono la crescita organica.

Sfruttare il CRM

In mezzo a tutto questo, è probabile che dobbiate anche navigare nel mondo del Customer Relationship Management (CRM). Non lasciatevi ingannare dalla natura autoesplicativa del termine: può essere piuttosto complesso. In poche parole, il CRM è fondamentale per la crescita della vostra azienda.

Lettura bonus: i 10 migliori CRM per la consulenza nel 2024 La vostra strategia CRM può essere semplice come raggiungere i potenziali client su LinkedIn e vasta come assumere un'agenzia esterna che gestisca il CRM per voi. Vi aiuterà a ottenere informazioni preziose sui potenziali clienti, a comunicare efficacemente con i client, a condurre campagne di sensibilizzazione mirate e persino a supportare il cross-selling o l'upselling. Ad esempio, il vostro messaggio a freddo non riceve risposta da centinaia di persone, tranne una. Da fare: perché hanno risposto? Si tratta della vostra nicchia? Da cosa è scaturito il messaggio?

Sembrano tante cose, ma non preoccupatevi, ci sono alcuni ottimi Strumenti di IA per la consulenza per aiutarvi a togliere un po' di peso.

Impostazione di una società di consulenza di marketing

L'impostazione di un'attività di consulenza di successo può sembrare scoraggiante. Ma se seguite alcuni passaggi e approfittate di modelli gratis come quello che vi proponiamo.. Modello di piano di progetto per ClickUp Consultant avrete un'azienda avviata in tempi brevi.

Dopo aver identificato le aree di competenza e i servizi che offrirete e aver fatto ricerche sul mercato e sulla concorrenza per posizionare i vostri servizi in modo unico, questo modello vi aiuterà a creare un piano di progetto per la consulenza.

Modello di piano per progetti di consulenza ClickUp Consultant

Utilizzate il modello per:

Organizzare progetti più grandi in attività di ClickUp più piccole e gestibili e assegnarle ai membri del team

Impostare le scadenze e monitorare i budget utilizzando i grafici di Gantt

Monitorare lo stato di avanzamento con oltre 12 stati di attività personalizzati e dashboard per garantire un'esecuzione fluida del progetto

Seguite questi passaggi per iniziare.

1. Trova la tua nicchia

Se doveste acquistare un'auto, prendereste in considerazione il budget, il tipo di auto, le funzionalità/funzione, il risparmio di carburante, ecc. E dopo averne provate alcune, si sceglie quella che soddisfa i propri requisiti. Diventare consulente di marketing è simile a questo: voi siete l'unico ad avere l'auto e i vostri potenziali client sono acquirenti con preferenze ed esigenze diverse. Come ogni auto non è per tutti, dovete trovare ciò che vi distingue dal vostro target. Ci saranno sempre altri consulenti e aziende che offrono i vostri stessi servizi.

**Quali sono i vostri punti di forza? È il SEO? Marketing dei contenuti? Pubblicità? Marchio? Marketing sui social media?

Concentratevi sulle vostre competenze principali e sul lavoro che vi piace fare . È un vecchio cliché, ma se amate il vostro lavoro, state davvero lavorando?

. È un vecchio cliché, ma se amate il vostro lavoro, state davvero lavorando? **Potreste avere un'abilità acquisita all'inizio della vostra carriera, ma che avete smesso di usare con lo stato di avanzamento. Proprio questa abilità, ad esempio la scrittura di qualità di moduli lunghi, potrebbe essere la vostra nicchia

**Se offrite troppi servizi, i marchi potrebbero vedervi come un "Jack of all-trades" (maestro di nessuno)

2. Creare una scheda di valutazione

Una volta definita la vostra nicchia e i vostri servizi, il passaggio successivo è la creazione di una scheda di valutazione. Il vostro tariffario deve includere quanto segue:

Elenco dei servizi con una scheda di valutazione per ciascuno. Potreste farvi pagare all'ora, a progetto o al giorno, a seconda del servizio e di ciò che vi conviene di più

Potete scegliere di applicare tariffe diverse a seconda dei client. Per istanza, una tariffa di base più bassa per le startup rispetto alle grandi organizzazioni con budget di marketing più elevati

È una buona idea aggiungere una Sequenza ai vostri servizi. Ad esempio, se state aiutando a condurre un audit, menzionate quanto tempo richiederà il progetto, in modo da definire le aspettative fin dall'inizio

3. Creare un portfolio/sito web

Potreste fare di tutto per creare un sito web a cui indirizzare i potenziali client o un portfolio da condividere con loro. La scelta è vostra. Qualunque sia la strada scelta, assicuratevi che entrambi mettano in evidenza i vostri punti di forza, le vostre competenze e definiscano chiaramente ciò che offrite ai potenziali client.

4. Assicurazione di responsabilità civile professionale

Come in tutte le cose della vita, a volte i piani non vanno come speriamo. O forse avete fatto del vostro meglio, ma il vostro client non è contento. È qui che entra in gioco l'assicurazione di responsabilità civile professionale. Vi protegge dalle richieste di risarcimento e dalle costose spese legali in caso di cause legali derivanti da negligenza, errori o mancato rispetto dei servizi promessi.

Il costo dell'assicurazione di responsabilità civile dipende dalla dimensione della vostra azienda e dal campo in cui lavorate. Alcuni client possono richiedere l'assicurazione di responsabilità civile professionale come parte del contratto.

5. Decidere tra una società registrata e un consulente individuale

Come per il portfolio e il sito web, la scelta di registrare una società o di operare come consulente individuale dipende esclusivamente da voi. Vediamo brevemente i vantaggi e gli svantaggi di entrambi.

Vantaggi di una società registrata

La scalabilità è più facile, con la possibilità di integrare senza problemi altri partner, dipendenti, ecc.

Immagine professionale

Potrete beneficiare di vantaggi fiscali Svantaggi di una società registrata

Costi iniziali più elevati

Più documentazione, requisiti normativi, ecc.

Una volta che si scala e si ha un numero maggiore di soci, dipendenti, ecc. si avrà una minore flessibilità nel processo decisionale

Vantaggi dell'essere un consulente individuale

Il costo di configurazione può essere prossimo allo zero

Più facile da gestire con meno scartoffie e requisiti normativi

Completate il controllo del vostro tempo, delle decisioni aziendali, ecc.

Svantaggi di essere un consulente individuale

I vostri beni personali sono a rischio in caso di debiti o richieste legali

Potreste dover lavorare di più per costruire la vostra credibilità

Più complicato da scalare

6. Trovare un mentore

Trovare il giusto mentore o un amico imprenditore esperto può insegnarvi lezioni preziose e prepararvi ad affrontare eventuali ostacoli. Il mentore giusto non solo vi guiderà, ma creerà connessioni, creerà account, imparerà da qualcuno di cui vi fidate e vi terrà sulla strada giusta.

7. Trova clienti

Ora viene il bello. Trovare clienti, soprattutto il primo, è la sfida più grande che dovrete affrontare come consulenti di marketing. Dovete lavorare sodo per ottenere il vostro primo client attraverso messaggi a freddo, referral, personal branding, ecc. Tuttavia, da fare, dovrebbe essere molto più facile trovare altri ingaggi, poiché un buon lavoro si presta sempre a referenze entusiasmanti.

Lettura di un bonus: Come trovare client per il copywriting per costruire la propria azienda

Sfruttare gli strumenti di rete

Uno dei maggiori svantaggi di essere un consulente è che non è garantito un assegno mensile. Per questo è importante mantenere lo slancio una volta avviata l'attività. Affidarsi a pochi client è una ricetta per il disastro, quindi continuate a fare rete, sia che lo facciate da soli sia che assumiate qualcuno che vi aiuti.

Potete creare una pagina Instagram accattivante per la vostra azienda e promuovere contenuti su altre piattaforme come Meta e X, ma il luogo in cui volete promuovere di più è LinkedIn. È la piattaforma migliore per i professionisti come voi per fare rete, coinvolgere e raggiungere potenziali client, seconda solo a una segnalazione personale.

Consigli utili per il networking su LinkedIn

Supponendo che abbiate già un account su LinkedIn, ecco alcuni modi per usarlo a vostro vantaggio:

Connessioni: Seguire i vostri colleghi è sempre divertente, anche su una piattaforma di networking professionale come LinkedIn, ma ricordate che potrebbero anche essere vostri concorrenti. Assicuratevi di inviare richieste di connessione ai leader delle aziende con cui vorreste lavorare, seguiteli e partecipate regolarmente ai loro post Branding personale: LinkedIn è un luogo ideale per farsi notare per le proprie competenze e per i potenziali impegni di lavoro. Postate costantemente su argomenti che riguardano la vostra area di competenza, o semplicemente postate su argomenti che vi appassionano sul vostro profilo o sulla pagina aziendale. L'obiettivo è che un potenziale client veda il vostro post Generazione di lead: LinkedIn può essere l'unico CRM di cui voi e la vostra azienda avete bisogno. Utilizzate la sua funzione di ricerca avanzata per trovare le persone giuste a cui inviare messaggi a freddo (per inviare messaggi ad alcuni membri potrebbe essere necessario un account LinkedIn Premium). È il modo più diretto per contattare le aziende con cui desiderate lavorare Trovare talenti: Se avete intenzione di espandere la vostra azienda invece di volare da soli, LinkedIn è anche un ottimo posto per trovare ottimi talenti. Sebbene possiate pubblicare un annuncio di lavoro, non sottovalutate il potere di un annuncio di assunzione ben fatto dal vostro profilo personale. È probabile che le persone che raggiungerete siano fan del vostro lavoro e che si adattino alla vostra cultura, oppure che siano già state selezionate e siano brave nel loro lavoro

Il consulente di marketing indipendente

Ci auguriamo che questo articolo abbia risposto a tutte le vostre domande su come avviare un'attività di consulenza di marketing. Se siete convinti che sia qualcosa che vi piacerebbe intraprendere in modo indipendente, allora questa parte è per voi.

Ecco alcuni vantaggi - non è uno scherzo - di cui potrete godere come consulenti indipendenti.

Affinare le vostre competenze

Poiché avete scelto di volare da soli, potete avere la botte piena e la moglie ubriaca (beh, per lo più!). Potete scegliere di concentrarvi sul lavoro che vi piace fare e in cui siete bravi, oppure di aggiornarvi ed esplorare altre strade. Siete anche i padroni delle vostre offerte, quindi sentitevi liberi di adattare i vostri servizi alle vostre esigenze. E se volete guadagnare credibilità, prendete in considerazione l'idea di ottenere una certificazione di consulenza che rafforzerà le vostre competenze.

Flessibilità

Forse la flessibilità del lavoro è il più grande vantaggio di essere un consulente di marketing indipendente. In quanto capo di voi stessi, potete scegliere le persone e le organizzazioni con cui lavorare, impostare i vostri orari di lavoro e rispondere solo a voi stessi (questo è agrodolce, perché gli errori sono anche colpa vostra!).

Ma assicuratevi di non fare lo slack e di non deludere i vostri client o voi stessi. Questo è ancora più importante quando si ha un incarico a pagamento con consegne e sequenze concordate.

Abbiamo già visto come avviare un'attività di consulenza di marketing, ma qui inizia il divertimento.

Ecco alcuni brevi suggerimenti su come volare efficacemente da soli:

Focalizzarsi sulle proprie competenze principali e Da fare è ciò che si ama è il primo passaggio per divertirsi come consulente indipendente. Tuttavia, la vostra offerta deve soddisfare le richieste del mercato, perché è questo che vi farà guadagnare affari

è il primo passaggio per divertirsi come consulente indipendente. Tuttavia, la vostra offerta deve soddisfare le richieste del mercato, perché è questo che vi farà guadagnare affari Create un piano aziendale che includa i vostri servizi, il pubblico di riferimento, le proiezioni finanziarie e le esigenze

che includa i vostri servizi, il pubblico di riferimento, le proiezioni finanziarie e le esigenze Anche se lavorate in modo indipendente, trovate il tempo per affermarvi. Per farlo, costruite un potente marchio personale su LinkedIn (Medium o anche Substack), ideate un nome unico, progettate un logo, create un sito web/portfolios e anche un piano di comunicazione

su LinkedIn (Medium o anche Substack), ideate un nome unico, progettate un logo, create un sito web/portfolios e anche un piano di comunicazione Assicuratevi che i vostri documenti siano in ordine . Questo include l'assicurazione di responsabilità professionale, le licenze o i permessi richiesti dal vostro Paese o Stato e il tipo di azienda che desiderate registrare (ditta individuale, LLC, ecc.)

. Questo include l'assicurazione di responsabilità professionale, le licenze o i permessi richiesti dal vostro Paese o Stato e il tipo di azienda che desiderate registrare (ditta individuale, LLC, ecc.) I messaggi sono il modo migliore per ottenere clienti, ma per attirare i clienti bisogna anche concentrarsi sul networking, sulla messaggistica a freddo e potenzialmente anche sul marketing digitale

Infine, è importante mantenersi aggiornati sulle tendenze del settore. Questo non solo vi aiuterà a personalizzare i vostri servizi per soddisfare le richieste del mercato in evoluzione, ma vi dirà anche di aggiornarvi per anticipare i cambiamenti delle tendenze

L'aspetto finanziario di una società di consulenza di marketing

Da fare: quanto costa avviare un'attività di consulenza aziendale? Gli spazi variano in base al tipo di consulenza di marketing che si avvia, se si sceglie di essere indipendenti o di registrare un'azienda, se si vuole avere uno spazio per gli uffici, ecc.

Ecco alcune delle spese di base che dovrete sostenere per avviare un'attività di consulenza di marketing.

Registrazione

Ottenere le licenze necessarie e registrare la vostra attività costerà tra i 500 e i 2.000 dollari, a seconda delle operazioni e della struttura aziendale.

Tecnologia

Un computer o un portatile di voce può costare tra i 400 e i 1.000 dollari, a seconda del produttore e delle specifiche. Fortunatamente, è possibile non spendere nulla per il software, grazie alle numerose opzioni gratuite. Il miglior software per agenzie di marketing può aiutarvi a iniziare.

Spazio per l'ufficio

Questo è un costo che potete completamente ignorare se lavorate da casa o se permettete a qualsiasi futuro dipendente di lavorare da casa. Se preferite il fascino di un ufficio fisico, il costo varia da poche centinaia di dollari a oltre 1.000 dollari al mese, a seconda della posizione e delle dimensioni dello spazio affittato. Vale la pena menzionare che, anche se si allestisce un ufficio a casa, si potrebbe spendere qualche migliaio di dollari, a seconda di quanto si vuole che sia elegante.

Marketing

Potete spendere da un minimo di $$$a per annuncio a pagamento su Instagram a un massimo di $$25 su piattaforme come LinkedIn per dare al vostro marchio gli occhi di cui ha bisogno. Tuttavia, potete far crescere la vostra azienda in modo organico proponendo idee creative che non vi costeranno un centesimo.

Spese varie

Costi come l'assicurazione professionale, le potenziali spese legali e le spese impreviste come le riparazioni del computer o l'aggiornamento del software possono raggiungere le centinaia e le migliaia di dollari.

Ma non è tutto: dovrete considerare altri due aspetti finanziari molto importanti.

Per cominciare, fate una telefonata per conoscere il modello di prezzo che preferite. Un modello di prezzo basato sul valore è vantaggioso sia per il consulente che per il potenziale cliente, in quanto le tariffe sono impostate in base al valore percepito dei servizi forniti. Questo ha un vantaggio rispetto ai modelli di tariffazione oraria.

Se siete un consulente indipendente che lavora con client selezionati e non ha piani di espansione, potreste non aver bisogno di un consulente finanziario. Tuttavia, se avete in programma un'espansione, un consulente finanziario può aiutarvi a stilare il budget, a prevedere la crescita, a gestire il flusso di cassa e a garantire la stabilità finanziaria della vostra azienda.

Come far crescere la vostra azienda di consulenza di marketing

Se siete arrivati fin qui, congratulazioni! Si spera che ora abbiate un'idea decente di ciò che serve per impostare e gestire una società di consulenza di marketing. Come si suol dire, però, è probabile che sia nel vostro interesse pianificare il futuro. La crescita della vostra azienda vi aiuterà a tenere il passo con l'inflazione e a permettervi uno stile di vita migliore.

Per iniziare, tenete a portata di mano un elenco di risorse preziose, come i post utili del blog su come scalare la propria azienda di consulenza e strategie di marketing per la crescita .

Competenze indispensabili per ottenere una crescita tangibile

La comunicazione è chiave

Ricordate che, per quanto possiate essere bravi in quello che fate, non arriverete da nessuna parte se non riuscite a trasmettere efficacemente il vostro messaggio ai clienti attuali e potenziali. Il Modello di relazione ClickUp Consultant è un ottimo strumento da avere nel proprio arsenale per rimanere al top della comunicazione come consulente

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Consulting-Report-Template.png Modello di reportistica ClickUp Consultant https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6082688&department=professional-services Scarica questo modello /$$$cta/

Sii creativo

Ci sono centinaia, se non migliaia, di consulenti di marketing là fuori. Cosa vi rende diversi? Siate adattabili e mostrate ai client che potete offrire loro qualcosa che gli altri non possono offrire

Risolvere i problemi

C'è un'azienda con cui volete davvero lavorare? Esaminate i loro lavori richiesti, cercate di capire come colmare le lacune e contattatele. Molto spesso i clienti sono aperti a una nuova prospettiva che un team interno potrebbe non cogliere

Costruire relazioni

Una cosa ovvia, ma importante. Non sottovalutate il potere della costruzione di relazioni in gestione del cliente . Anche i client che non possono permettersi il vostro lavoro, ma che apprezzano la conversazione con voi, potrebbero diventare dei referenti! Anche una volta terminato il contratto, un cliente potrebbe riferirvi a qualcun altro se avete costruito una solida relazione con lui

Coltivare le abilità di gestione

Dovete essere al corrente di ogni singola cosa. Sia che si tratti dei progetti che state portando avanti, che della comprensione dei principi aziendali di base o dello sviluppo di un discreto acume finanziario, essere organizzati e disciplinati è la metà del lavoro terminato

Gestione strategica

Siamo quasi alla fine, ma prima di concludere parliamo di qualcosa che vi porterà molto lontano nella vostra attività di consulenza: la gestione strategica. Questa vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi di consulenza assicurandovi di essere strutturati nel pianificare, implementare e valutare ogni passaggio della vostra attività aziendale.

Fissare obiettivi chiari per la vostra attività di consulenza che siano in linea con i vostri obiettivi personali

per la vostra attività di consulenza che siano in linea con i vostri obiettivi personali Eseguire un'analisi di mercato approfondita per identificare la vostra nicchia. Combinate questa analisi con una Analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità, minacce) per comprendere i fattori che potrebbero influenzare gli obiettivi aziendali

Impostazione Obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, Limitati nel tempo) e sviluppare una strategia che sfrutti i vostri punti di forza

Obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, Limitati nel tempo) e sviluppare una strategia che sfrutti i vostri punti di forza Assicuratevi di rimanere rilevanti. Ma rimanete anche fedeli al vostro marchio e alla vostra identità. Non passate da post basati sulla conoscenza a meme basati su tendenze a breve termine, piuttosto fate leva sulle tendenze di marketing del momento che si allineano con la vostra azienda e rimanete culturalmente rilevanti

Nel momento in cui iniziate a dare forma alla vostra attività di consulenza di marketing, non dimenticate che ClickUp ha molti strumenti e modelli gratis che potete sfruttare per iniziare. Vi aiuterà a creare e ad accedere rapidamente a portfolio personalizzati di clienti in un unico posto.

Trasformate le idee più alte in piani d'azione realizzabili con le lavagne online ClickUp Lavagne online di ClickUp sono un ottimo modo per fare brainstorming in modo indipendente, con il vostro team in crescita o con i marketer esterni con cui avete stipulato un contratto. Inoltre, ClickUp funge anche da CRM, oltre a gestire attività, pianificare progetti e integrare qualsiasi altro software in uso.

Dalla passione alla professione

Diventare consulente di marketing può essere una carriera redditizia. Avrete la libertà di occuparvi di progetti che vi appassionano veramente. Questo può portare a un'immensa crescita professionale, in quanto consente di cogliere diverse opportunità, a differenza della monotonia di un tipico lavoro da 9 a 5 anni.

Tuttavia, richiede molto lavoro, la concorrenza è spietata e non si ha la sicurezza di un reddito regolare. Inoltre, dovrete essere il capo di voi stessi, il che comporta la gestione di un'azienda e di tutte le sfide operative che ne derivano.

Ma non lasciatevi scoraggiare dagli aspetti negativi: le possibilità sono infinite! Eccellenti capacità di comunicazione, unite a una mentalità di crescita e a una propensione all'azione, e un lavoro di alta qualità vi garantiranno una crescita sia personale che professionale. Buona fortuna!

Domande frequenti (FAQ)

1. **Il consulente di marketing è un buon lavoro?

Il lavoro di consulente di marketing può essere redditizio e piuttosto eccitante, in quanto consente di scegliere i propri progetti e promette un equilibrio tra lavoro e vita privata superiore a quello di un lavoro tradizionale a tempo pieno.

2. **Da fare per avviare un'attività di consulenza in proprio?

Per avviare la propria attività di consulenza di marketing è sufficiente un computer e una connessione a Internet. Diversi strumenti gratuiti, come ClickUp, vi permettono di costruire la vostra azienda da zero, e piattaforme come LinkedIn sono ottimi modi per raggiungere potenziali client.

3. **Da fare per diventare un consulente di marketing?

Per diventare consulente di marketing, è necessario avere competenze in materia di ricerche di mercato, sviluppo di strategie, marketing digitale e branding. Sono essenziali forti capacità analitiche, creatività e capacità di comunicazione. L'esperienza nel campo e la profonda conoscenza dei vari canali e strumenti di marketing sono fondamentali per fornire ai client soluzioni efficaci e su misura.

4. **Posso essere un consulente senza un'azienda?

Sì, è possibile essere un consulente freelance senza registrare una società.