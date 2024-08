Il miglior software per il registro dei rischi del 2024 (Free e a pagamento)

Sappiamo tutti che ogni azienda comporta una certa quantità di rischi. Per questo motivo, un solido software per il registro dei rischi è essenziale nel kit di strumenti di ogni project manager.

Che si tratti di una sfida finanziaria o di una strozzatura legata al progetto, con uno strumento di registro dei rischi voi e il vostro team potete prendere decisioni basate sui dati e affrontare senza problemi qualsiasi minaccia aziendale.

Se siete un risk manager di progetto e state valutando gli strumenti per un programma di risk management, siete nel posto giusto! Nel corso degli anni, i collaboratori di ClickUp e io abbiamo testato innumerevoli software di registro dei rischi nel tentativo di trovare lo strumento più efficiente per questo scopo.

In questo blog, elencherò 10 dei migliori software di gestione del rischio che abbiamo usato e amato. Iniziamo!

Cosa cercare in un software per il registro dei rischi?

Uno strumento ideale per il registro dei rischi serve principalmente a tre scopi identificazione del rischio gestione e mitigazione dei rischi. Ecco cinque criteri essenziali da ricercare in uno strumento per garantire il monitoraggio e la gestione efficace dell'esposizione al rischio:

Facilità d'uso: Scegliete uno strumento che abbia un'interfaccia di facile utilizzo e che comporti una curva di apprendimento minima. Questo aiuterà voi e gli altri titolari del rischio a navigare senza problemi e a trarne i massimi benefici

Scegliete uno strumento di gestione del rischio con ampie possibilità di personalizzazione. In questo modo, potrete adattarlo alle esigenze di gestione del rischio della vostra azienda Automazioni del flusso di lavoro: Scegliete uno strumento per il registro dei rischi in grado di automatizzare le attività ripetitive. Questo riduce al minimo il lavoro manuale nella conduzione delle valutazioni del rischio e rende più fluido il processo di gestione del rischio

Scegliete uno strumento per il registro dei rischi in grado di automatizzare le attività ripetitive. Questo riduce al minimo il lavoro manuale nella conduzione delle valutazioni del rischio e rende più fluido il processo di gestione del rischio Integrazioni: Cercate uno strumento che si integri con tutti i principali strumenti e software con cui lavorate quotidianamente. Questo aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro

Cercate uno strumento che si integri con tutti i principali strumenti e software con cui lavorate quotidianamente. Questo aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro Reportistica e analisi: Scegliete uno strumento che fornisca report e analisi della gestione del rischio in tempo reale per massimizzare la mitigazione del rischio

I 10 migliori software per il registro dei rischi da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori software di registro dei rischi a pagamento e gratis presenti nel mio elenco:

1. ClickUp (il migliore per la gestione del rischio)

La suite completa di funzionalità/funzione di ClickUp lo rende il mio software di gestione del rischio preferito. Tuttavia, la sua versatilità è solo una delle caratteristiche che rendono questo strumento un'ottima scelta. ClickUp è anche altamente personalizzabile, collaborativo ed efficiente: la ricetta perfetta per ottimizzare la gestione del rischio.

Per darvi un'idea dell'offerta di ClickUp, vi presento alcune delle sue migliori funzionalità/funzione per la gestione del rischio.

controllate lo stato del progetto, vedete quali attività sono in scadenza e analizzate il lavoro richiesto dal team per calcolare con precisione i rischi con ClickUp Dashboards_

Per prima cosa, ci sono I dashboard di ClickUp è per me una delle migliori funzionalità/funzione della piattaforma. Spesso non riusciamo ad anticipare correttamente i rischi di un progetto perché non riusciamo a monitorare lo stato, le risorse, ecc. Le dashboard di ClickUp facilitano questo compito. Mi danno una visualizzazione rapida e facilmente comprensibile di tutti i progetti in corso, aiutandomi a identificare e risolvere in anticipo le sfide future.

utilizzate le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per tracciare e regolare le ore di lavoro dei dipendenti_

Il tempo è la risorsa più importante di tutte, e i project manager lo sanno già. Monitoraggio del tempo di ClickUp mi consente di utilizzare questa risorsa in modo prudente. Mi piace il monitoraggio del tempo dedicato a una particolare attività e la stima della durata stimata di un progetto.

automazione del project management con le automazioni di ClickUp

Un flusso di lavoro intenso ostacola una gestione efficiente dei rischi? Io giuro su Automazioni di ClickUp per aiutarmi in questo aspetto! Mi permette di creare automazioni personalizzate per garantire che tutte le consegne del mio progetto siano rispettate nei tempi previsti. Inoltre, con oltre 100 modelli personalizzabili tra cui scegliere, mi aiuta ad automatizzare tutte le attività che altrimenti consumerebbero il tempo prezioso e l'efficienza del mio team.

A proposito di modelli, vi ho già parlato di Da fare Modello di registro dei rischi di ClickUp ? Progettato esclusivamente per i team che cercano di mitigare e gestire i rischi, questo modello mi aiuta a:

Identificare i rischi potenziali molto prima che diventino realtà

Monitorare lo stato, la titolarità e l'impatto del rischio per comprenderne la profondità

Organizzare le valutazioni dei rischi per risolverli in modo sistematico

Nel complesso, ClickUp mi ha semplificato notevolmente la gestione del rischio, riducendo il numero di strumenti che utilizzavo a questo scopo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero sperimentare una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Starter: $7/mese per utente

$7/mese per utente Avanzato: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.600+ recensioni)

(9.600+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.100+ recensioni)

2. Mitratech (il migliore per la gestione dei rischi legali)

via mitratech Le soluzioni complete Government, Risk & Compliance (GRC) di Mitratech sono tra le offerte più ambite. Sono progettate per aiutarvi a mantenere la conformità, indipendentemente dal settore o dagli standard in cui rientra la vostra azienda. Il software aiuta a monitorare la conformità all'interno dell'organizzazione e anche con i fornitori terzi. Riduce in modo significativo i rischi legali che potrebbero insorgere a causa di negligenze e aumenta l'efficienza dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Mitratech

Possibilità di scegliere tra un intervallo di soluzioni GRC su misura per trovare quella più adatta alla vostra azienda

Misurare e monitorare il livello di conformità della vostra organizzazione

Creare, eseguire e gestire flussi di lavoro di gestione del rischio a codice zero nelle vostre organizzazioni

Sfruttare le funzionalità/funzione di collaborazione in app per massimizzare l'efficienza della comunicazione all'interno del team

Limiti di Mitratech

Offre una flessibilità limitata in termini di personalizzazioni

Comporta una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Mitratech

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mitratech

G2: N/A

N/A Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Hyperproof (il migliore per il monitoraggio e la gestione dei rischi di conformità)

via a prova di bomba IHyperproof è specializzato in gestione del rischio tradizionale, gestione dei fornitori e gestione degli audit. Ospita oltre 90 modelli di framework di conformità per soddisfare i diversi requisiti di conformità delle varie aziende.

La piattaforma è molto avanzata. La maggior parte delle sue funzionalità di monitoraggio e mitigazione del rischio sono automatizzate, riducendo al minimo l'intervento umano e quindi l'errore. Questo è un altro dei motivi principali per cui questo software di gestione del rischio è presente nel nostro elenco.

Le migliori funzionalità/funzione a prova di bomba

Garantite la conformità a più di 100 framework come SOC 2, HIPPA, GDPR e FedRAMP

Utilizzare dashboard incorporati ed esportabili per tenere sotto controllo la vostra posizione di rischio

Automazioni nella gestione del rischio dei fornitori per ridurre le possibilità di perdita

Semplificare la preparazione dell'audit interno centralizzando il lavoro in un unico luogo

Integrazione con strumenti come Azure, GitHub, Google Drive e altri

Limiti a prova di bomba

Processo di configurazione e configurazione complesso

Le funzionalità/funzione personalizzate sono molto limitate

Prezzi a prova di bomba

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni a prova di bomba

G2: 4.6/5 (127 recensioni)

4.6/5 (127 recensioni) Capterra: 4.8/5 (48 recensioni)

4. Piattaforma Diligent One (la migliore per la gestione del rischio IT)

via Diligent One Si tratta di un'altra piattaforma basata sull'IA che semplifica la gestione del rischio.

ServiceNow è una piattaforma integrata che aiuta a monitorare, monitorare e controllare il rischio contemporaneamente. Dalla gestione delle politiche e dei rischi di conformità alla gestione dei rischi operativi, questo software semplifica tutto. Alimentato dall'IA, ServiceNow automatizza e centralizza la maggior parte di queste attività di gestione del rischio. È uno strumento robusto che consente di prendere decisioni migliori, basate sui dati, in materia di gestione del rischio.

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow

Consente l'analisi dell'impatto aziendale per definire le priorità e rispondere ai rischi con la massima efficienza

Previsione e prevenzione dei rischi grazie a strumenti e funzionalità di IA

Utilizzate i dati sui rischi per definire le dimensioni e le priorità dei piani di audit in modo prudente

Ottenere analisi accurate delle prestazioni per anticipare le tendenze e rimanere all'avanguardia

Integrazione con strumenti come Microsoft, Salesforce, Oracle, ecc

Limiti di ServiceNow

Richiede una configurazione estesa

Può essere eccessivamente complesso per alcuni team

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su ServiceNow

G2: 4,4/5 (1.988 recensioni)

4,4/5 (1.988 recensioni) Capterra: 4.5/5 (246 recensioni)

6. TimeCamp (il migliore per il monitoraggio dei rischi legati al progetto)

via TimeCamp TimeCamp è uno strumento ausiliario del mio kit di strumenti per la gestione del rischio. Essendo uno strumento di monitoraggio del tempo, vi aiuterà a controllare il progetto sequenza e, di conseguenza, evitare i rischi correlati.

Ciò che distingue TimeCamp da qualsiasi altro strumento di monitoraggio del tempo presente sul mercato è il suo approccio completo alla gestione dei rischi del progetto. In primo luogo, è uno strumento completamente automatizzato, il che significa che non dovete fare alcun monitoraggio del tempo manualmente. Inoltre, serve a diversi scopi: monitoraggio delle ore di fatturazione, produttività, redditività, presenze, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Monitoraggio delle ore di lavoro per comprendere meglio i requisiti temporali dei progetti

Ottenere informazioni in tempo reale sul lavoro in corso (WIP) e sullo stato del progetto per prevenire gli sforamenti

Utilizzate la funzionalità di monitoraggio GPS per monitorare la posizione e la produttività dei dipendenti in campo

Registrare l'orario di entrata e di uscita dal lavoro per la reportistica sulla produttività

Integrazione con altri strumenti del flusso di lavoro come Quickbooks, GitHub, Airtable, Jira, ecc.

Limiti di TimeCamp

Si concentra principalmente sul monitoraggio del tempo, è meno robusto per la gestione del rischio

Manca l'integrazione con importanti strumenti di gestione del rischio

Capacità offline limitate

Prezzi di TimeCamp

**Free Forever

Starter: $1,99/mese per utente

$1,99/mese per utente Premium: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Ultimate: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Enterprise: $14,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4.7/5 (304 recensioni)

4.7/5 (304 recensioni) Capterra: 4.7/5 (597 recensioni)

7. GOAT (Il migliore per il monitoraggio e la valutazione del rischio)

via CAPRICORNO Se non avete esperienza nella gestione di uno strumento completo per il registro dei rischi, GOAT è l'ideale per voi. Oltre alle sue robuste funzionalità, vanta un design e un'interfaccia semplicistici che ne facilitano il lavoro.

Per quanto riguarda le offerte, sono molti gli aspetti di GOAT Risk che ho trovato utili. In primo luogo, ospita diverse opzioni personalizzabili modelli di registro dei rischi personalizzabili che potete implementare per iniziare le vostre iniziative di gestione del rischio. Con il suo drag-and-drop valutazione del rischio grazie alla funzionalità/funzione di punteggio, è possibile dare priorità ai rischi per una risoluzione efficace. Inoltre, GOAT è anche altamente collaborativo. Se avete un team di dipendenti che si occupano di un determinato progetto, potete invitarli a collaborare allo strumento e ad affrontare ogni rischio man mano che si presenta.

Le migliori funzionalità/funzione di GOAT

Creazione e revisione dei profili di rischio per ogni reparto aziendale, progetto, ecc

Formulare e implementare piani d'azione SMART con la funzionalità di autovalutazione dei rischi di controllo

Automazioni del flusso di lavoro per monitorare e gestire ogni attività del progetto e ridurre al minimo i rischi futuri

Assegnare metriche ai rischi per monitorarli e gestirli con un approccio orientato alle prestazioni

Ottenere reportistici e analitici dettagliati e basati sui dati relativi alla valutazione dei rischi

Limiti diGOAT

Non è disponibile un piano/una versione di prova gratuita

Funzioni di personalizzazione limitate

Manca di capacità di integrazione

Prezzi a rischioGOAT

Starter: $400/anno

$400/anno Standard: $1.200/anno

$1.200/anno Azienda: $4,800/anno

$4,800/anno Enterprise PRO: $7200/anno

Valutazioni e recensioni diGOAT Risk

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (51 recensioni)

8. Resolver (il migliore per la gestione del rischio delle aziende)

via Resolver Resolver è un altro nome noto tra gli strumenti per il registro dei rischi. Sebbene le sue funzionalità/funzione riguardino l'audit, la conformità e diversi altri moduli di gestione del rischio, lo trovo migliore per affrontare i rischi dell'azienda.

Le funzioni ERM di Resolver sono progettate in modo esaustivo. I suoi registri dei rischi unificati favoriscono la collaborazione interna, fornendo l'accesso ai dati sui rischi a tutti i reparti interessati dell'organizzazione. Lo strumento è inoltre sufficientemente personalizzabile. È possibile personalizzare ogni soluzione ERM in base alle proprie esigenze aziendali. Inoltre, Resolver facilita l'automazione dei processi e dei flussi di lavoro per snellire le operazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Resolver

Accedete al dashboard per visualizzare e condividere i dati sul rischio in un modulo visualizzato

Ricevere reportistica e analisi dettagliate e accurate per prendere decisioni di gestione del rischio basate sui dati

Utilizzo di solide integrazioni software per importare i dati sui rischi da un sistema all'altro

Integrazione con strumenti quali Slack, Jira e Microsoft Azure

Limiti del risolutore

Limitate funzionalità/funzioni per i dispositivi mobili

Può essere eccessivamente complesso per alcuni team

Prezzi del risolutore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del risolutore

G2: 4.4/5 (107 recensioni)

4.4/5 (107 recensioni) Capterra: 4.4/5 (46 recensioni)

9. MasterControl (Il migliore per la gestione del rischio di qualità)

via MasterControl MasterControl Quality Excellence semplifica la gestione dei rischi per le aziende. Le sue funzionalità complete consentono di soddisfare facilmente tutti gli standard di qualità e conformità.

Per me, la parte migliore di questo strumento è il suo approccio a 360 gradi. L'offerta di MasterControl per la gestione del rischio di qualità inizia con l'analisi del rischio e termina con la consapevolezza del rischio. Questo approccio approfondito lo rende adatto a gestire e monitorare ogni rischio in ogni punto della produttività. Inoltre, garantisce l'allineamento con tutti i requisiti di conformità e la preparazione alle verifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di MasterControl

Avvio di valutazioni del rischio di qualità da qualsiasi punto del sistema per identificare e ridurre i rischi del prodotto in fase iniziale

Monitoraggio e gestione della formazione dei dipendenti per garantire la conformità alle norme e agli standard di qualità

Automazione della programmazione, del piano e dell'esecuzione di audit interni ed esterni

Velocizzare le attività di rischio rivedendo e approvando istantaneamente i documenti con flussi di lavoro e firme elettroniche

Limiti di MasterControl

Gli utenti hanno trovato l'interfaccia difficile da navigare

Offre funzionalità/funzione personalizzate in misura limitata

Prezzi di MasterControl

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su MasterControl

G2: 4.3/5 (323 recensioni)

4.3/5 (323 recensioni) Capterra: 4.5/5 (422 recensioni)

10. Archer IT (il migliore per la gestione integrata del rischio)

via Comunità Archer Concludo questo elenco con uno strumento integrato di gestione del rischio: Archer IT. Archer è specializzato in tutti i tipi di conformità e gestione del rischio. Ciò include la gestione degli audit, la governance dei documenti, la gestione del rischio di sicurezza, l'ERM e così via.

Sebbene comporti una curva di apprendimento, è possibile fare molto con Archer IT una volta che ci si è abituati. È una piattaforma altamente adattabile che si allinea alle esigenze di conformità uniche di ogni organizzazione. Per me, ciò che spicca di Archer è il suo design collaborativo. È possibile invitare gli stakeholder a partecipare alla gestione efficace dei rischi, cosa che la maggior parte delle piattaforme non offre.

Le migliori funzionalità/funzione di Archer IT

Creazione di registri dei rischi centralizzati per documentare, monitorare e gestire i diversi rischi aziendali

Collaborazione con i membri del team all'interno dell'organizzazione per una migliore gestione del rischio

Identificare e classificare i processi e i sistemi dell'organizzazione per determinare i rischi in anticipo

Ricevere informazioni complete per migliorare la prioritizzazione dei rischi

Limiti IT di Archer

Comporta una curva di apprendimento molto ripida

Gli utenti hanno trovato il processo di implementazione complesso e lungo

Prezzi di Archer IT

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Archer IT

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Leggi anche:_ Tutto sulle liste di controllo per la valutazione dei rischi

Gestire i rischi del progetto in modo efficiente con ClickUp

Indipendentemente dal settore in cui si opera, la gestione dei rischi e l'automazione delle attività di conformità porteranno a un esito positivo dei progetti.

Ma c'è un problema: con il mercato invaso da una miriade di strumenti e software per il registro dei rischi aziendali, trovare quello ideale per la vostra azienda è più difficile che mai.

Lasciate che ClickUp vi risparmi la fatica.

ClickUp è un software completo e all-in-one, con funzionalità/funzioni che vanno oltre la semplice registrazione dei rischi e ne facilitano la gestione complessiva.

ClickUp è un software completo e all-in-one, con funzionalità/funzioni che vanno oltre la semplice registrazione dei rischi e ne facilitano la gestione complessiva.