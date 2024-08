Tipi di ruoli dell'ingegneria del software

Un stima del 2022 mostra che nel mondo ci sono 26,3 milioni di ingegneri del software professionisti! Dagli inizi della programmazione informatica negli anni '60, la professione ha fatto molta strada.

Per cominciare, all'interno dell'informatica, il software era un tempo visto come una sottocategoria più facile e spesso delegata alle donne, mentre gli uomini ricoprivano i prestigiosi incarichi dell'hardware. Studi storici suggeriscono che alcuni tipi di ingegneria del software erano visti come "una funzione impiegatizia poco qualificata, simile all'archiviazione, alla dattilografia o alla commutazione telefonica"

Donne al lavoro sulla macchina ENIAC negli anni '40 (fonte: L'Istituto Clayman )

Da allora molto è cambiato. Oggi i ruoli di ingegneria del software sono tra i più ricercati al mondo. La professione è diventata molto prestigiosa e richiede alcuni dei più alti compensi.

Soprattutto, la natura del lavoro nel campo dell'ingegneria del software è oggi incredibilmente varia e multiforme. Da un ingegnere dei dati che crea l'architettura per le applicazioni aziendali a un hacker che testa la sicurezza del perimetro, ci sono tutti i tipi di ingegneri del software!

Prima di entrare nel merito dei ruoli più importanti e di come si possa eccellere in essi, cerchiamo di capire di cosa si occupa oggi l'ingegneria del software.

Comprendere l'ambito dell'ingegneria del software

L'ingegneria del software comprende tutto ciò che ha a che fare con la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la manutenzione di applicazioni digitali. L'ambito si estende a vari parametri.

Dispositivi o sistemi operativi: Potreste essere uno sviluppatore iOS o Android

Tipo di applicazione: Quello che stai programmando potrebbe essere un'applicazione HR aziendale, un servizio di consegna di cibo a domicilio incentrato sui consumatori o l'ultimo gioco multi-player

Linguaggi di programmazione: A seconda del dispositivo e del tipo di applicazione, potreste essere esperti in un piccolo insieme di linguaggi come Java, Kotlin, Swift, ecc.

Processo aziendale: Quando si parla di sviluppo di applicazioni, spesso si pensa alla codifica di un sito web o di un'applicazione mobile. Tuttavia, l'ingegneria del software può comprendere flussi di lavoro, dati, collaborazione e altro ancora.

Fase del ciclo di vita: Gli ingegneri non sono solo le persone che scrivono codice per "costruire" il software. Come ingegnere del software, potreste occuparvi di progettazione dell'architettura, UX, programmazione, test, distribuzione, gestione dell'infrastruttura, sistemi di dati, sicurezza, monitoraggio, ecc.

Ognuno di questi ruoli è unico e fondamentale per l'usabilità, le prestazioni e la sicurezza del software. La scelta gioca un ruolo fondamentale nella definizione della vostra carriera. Prima di fare una scelta, ecco il punto di partenza.

Esistono due tipi di ingegneri: generalisti e specialisti.

Un generalista è spesso esperto in una serie di tecnologie e linguaggi. Può sviluppare, distribuire e mantenere applicazioni. Può anche avere l'esperienza necessaria per raccogliere i requisiti, gestire i progetti o guidare i team.

Gli specialisti, invece, si concentrano profondamente su un'area di lavoro. Ad esempio, potrebbero essere specializzati nella progettazione di applicazioni di intelligenza artificiale per un settore specifico, come quello sanitario o finanziario. Gli specialisti hanno conoscenze approfondite e possono risolvere problemi complessi.

Ecco alcuni dei ruoli più comuni di ingegneria del software generalista e specialista.

Diversi tipi di ingegneri del software

Non tutti i ruoli di ingegnere del software sono uguali. Le competenze, le responsabilità e i compensi variano notevolmente. Vediamo quali sono i dieci principali ruoli di ingegneria del software.

1. Ingegnere frontend

Un ingegnere di frontend costruisce l'interfaccia utente che vediamo e con cui interagiamo. Prende i progetti realizzati dal team UX e li porta in vita come software funzionale.

Le loro responsabilità comprendono:

Sviluppare interfacce con tecnologie quali HTML, CSS e JavaScript

Convertire la visione del designer in software funzionante

Scrivere componenti dell'interfaccia utente riutilizzabili ad alte prestazioni

Consentire integrazioni di backend senza soluzione di continuità

Fascia retributiva prevista Secondo Glassdoor lo stipendio medio di un ingegnere frontend è compreso tra 113.000 e 183.000 dollari. Con l'esperienza, lo stipendio può arrivare a 260.000 dollari per i lead engineer.

2. Ingegnere backend

Un ingegnere backend costruisce il lato server dell'azienda. Si occupa di tutto ciò che sta sotto il cofano, compresa l'architettura, la logica aziendale, i database e le interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

Le responsabilità di un ingegnere backend comprendono:

Creare infrastrutture scalabili per l'applicazione su cloud o on-premise

Garantire prestazioni elevate, bassa latenza e alta disponibilità

Preparare l'applicazione a essere distribuita come microservizi in container

Fascia retributiva prevista Stime effettive che uno sviluppatore backend guadagni tra i 111.000 e i 217.980 dollari, con una media di 155.800 dollari.

3. Ingegnere full-stack

Ormai avrete capito che gli ingegneri del software full-stack, come suggerisce il nome, possono in genere occuparsi del frontend e del backend. È importante sapere che il full-stack è più della somma delle sue parti.

Un ingegnere full-stack è un generalista che si assume la responsabilità end-to-end dello sviluppo di un'applicazione. È esperto di linguaggi e librerie di frontend, come HTML, CSS e JavaScript, e di tecnologie di backend, come Java, Python, Ruby, PHO, ecc.

Nel loro lavoro, gli ingegneri full-stack:

Progettano l'architettura

Costruire strutture di dati

Implementare servizi web scalabili, API e altre integrazioni

Scrivere codice frontend e backend

Risolvere i problemi e correggere i bug

Scrivere la documentazione tecnica

Fascia retributiva prevista

Ingegneri full-stack guadagnano in media 125.600 dollari e gli sviluppatori esperti guadagnano fino a 192.325 dollari. Nello spazio delle startup, le aziende vogliono costruire di più con team snelli, aumentando la domanda di ingegneri full-stack. Ciò significa che il loro compenso può includere anche bonus di performance o stock option.

4. Ingegnere DevOps

Un ingegnere DevOps è responsabile del buon funzionamento del ciclo di vita dello sviluppo del software. Ciò significa che imposta i processi e gli strumenti di cui i team di ingegneri hanno bisogno per passare dalla scrittura del codice alle applicazioni funzionanti.

Un ingegnere DevOps è un generalista responsabile di:

Scegliere gli strumenti per l'automazione e la gestione

Progettare processi efficaci per lo sviluppo del software

Selezione, provisioning e manutenzione dei sistemi CI/CD

Distribuzione e manutenzione di server, dispositivi di storage, macchine di virtualizzazione, software e altro ancora

Fascia retributiva prevista

Un ingegnere DevOps guadagna un stipendio medio di 133.750 dollari con lavoratori esperti che guadagnano oltre 171.000 dollari.

5. Ingegnere AI

Come suggerisce il nome, un ingegnere AI sviluppa applicazioni di intelligenza artificiale o di apprendimento automatico. Nell'ambito di questo ruolo, un ingegnere AI deve:

Progettare e sviluppare pipeline di intelligenza artificiale scalabili

Distribuire modelli di intelligenza artificiale ottimizzando le prestazioni e la stabilità su piattaforme cloud come AWS/Azure/Google Cloud

Gestire il controllo delle versioni

Alcuni ingegneri di IA progettano e sviluppano anche modelli statistici utilizzando varie tecniche di data mining e machine learning.

Fascia retributiva prevista

L'ingegneria dell'intelligenza artificiale è oggi una competenza molto richiesta. Un Ingegnere AI guadagna 155.900 dollari in media, con stipendi che possono arrivare fino a 338.000 dollari con l'esperienza e l'esposizione.

6. Sviluppatore di giochi

Uno dei lavori più ambiti nell'ambito dell'ingegneria del software è quello dello sviluppatore di giochi, che si occupa della progettazione e dello sviluppo di giochi per computer/console. In genere, gli sviluppatori di giochi sono generalisti all'interno del loro settore, lavorando su frontend/backend/AI, ecc.

Il loro kPI per lo sviluppo del software includono:

Tradurre idee visive fantasiose in codice funzionante utilizzando linguaggi come C++, C# e Java

Testare costantemente l'UX e ottimizzare l'esperienza di gioco

Integrare elementi come grafica, audio e animazione nell'ambiente di gioco

Garantire stabilità e velocità su tutte le piattaforme

Con l'esperienza, gli ingegneri addetti allo sviluppo di videogiochi possono anche progettare sistemi di gioco, gestire infrastrutture, guidare l'innovazione e altro ancora.

Fascia di retribuzione prevista

Gli sviluppatori di videogiochi guadagnano stipendio medio di 116.189 dollari . Con l'esperienza e la specializzazione, lo stipendio può arrivare a 214.000 dollari.

7. Ingegnere addetto al controllo qualità

Come suggerisce il nome, un ingegnere addetto all'assicurazione della qualità è responsabile del rispetto degli standard del software. Si assicura che il software superi tutti i test necessari, da cui il nome alternativo di "tester", prima del rilascio.

Le loro responsabilità comprendono:

Definire gli standard di qualità dei sistemi software

Esecuzione di test manuali e automatici

Analizzare i risultati dei test per identificare i bug e comunicarli al team di sviluppo

Tracciare i problemi di qualità e mantenere la documentazione necessaria

Identificare le lacune dei processi e contribuire a creare una strategia di miglioramento continuo

Fascia retributiva prevista

Il qA medio guadagna circa 107.235 dollari all'anno. Le posizioni entry-level partono da 89.000 dollari e, con l'esperienza, si possono guadagnare fino a 140.000 dollari.

8. Ingegnere dei dati

Un ingegnere dei dati costruisce sistemi che consentono alle organizzazioni di raccogliere, archiviare, utilizzare e ricavare informazioni dai dati. Si occupa di configurare l'elaborazione e lo storage necessari ai data scientist per eseguire le loro analisi e creare i loro algoritmi.

Le responsabilità lavorative di un data engineer includono:

Acquisire i dati giusti e consolidarli in modo efficiente

Sviluppare sistemi di streaming dei dati

Automatizzare la pulizia e l'elaborazione dei dati per consentire approfondimenti più rapidi

Creare, testare e mantenere pipeline di dati

Garantire la conformità ai protocolli di governance e sicurezza

Fascia retributiva prevista

Il per un ingegnere dei dati è compresa tra 82.278 e 196.879 dollari. Lo stipendio medio è di circa 127.275 dollari.

9. Sviluppatore di applicazioni mobili

Gli sviluppatori di applicazioni mobili costruiscono software che funziona su dispositivi mobili, tra cui telefoni e tablet. I due lavori di sviluppo mobile più popolari sono quelli relativi ad Android e iOS. Questo lavoro di ingegneria del software comprende:

Scrivere software con Java/Kotlin (per Android) o Swift (per iOS)

Creare funzionalità multipiattaforma

Gestire l'analisi dei dati e i componenti lato server utilizzando Python

Garantire la sicurezza delle app e la privacy dei dati

Integrazione con librerie di terze parti per varie esigenze

Esecuzione di test e altri processi di garanzia della qualità

Fascia retributiva prevista

A fasce di stipendio degli sviluppatori mobile da 80.643 a 203.794 dollari.

10. Ingegnere della sicurezza informatica

Uno dei lavori più richiesti in tutti i settori e tipi di aziende è quello dell'ingegnere della sicurezza informatica. Sono responsabili della sicurezza delle applicazioni, delle reti e dei dati all'interno dell'organizzazione. Le loro responsabilità quotidiane comprendono:

Proteggere il sistema software

Gestione dei protocolli di sicurezza per il controllo dell'identità e degli accessi, l'autenticazione e l'autorizzazione

Sviluppare strategie di risposta alle incidenze per superare le minacce alla sicurezza

Condurre regolari valutazioni dei rischi e delle vulnerabilità

Mantenersi aggiornati sulle minacce emergenti e sulle best practice

Garantire gli standard di sicurezza della rete e di terzi

Fascia retributiva prevista

A ingegnere della sicurezza informatica può guadagnare una media di 154.000 dollari. Con l'esperienza, è possibile guadagnare fino a 333.000 dollari.

L'elenco precedente è solo l'inizio. Man mano che la vostra carriera di ingegnere del software cresce, potete assumere uno dei centinaia di ruoli disponibili. Ecco una rapida panoramica di come si può costruire il proprio percorso di carriera.

Percorso di carriera e opportunità di crescita nell'ingegneria del software

Come ingegnere di sviluppo software, la progressione di carriera avviene per lo più in due modi:

Si diventa team leader, gestendo le persone che realizzano i progetti Si diventa un tecnologo altamente specializzato che contribuisce individualmente

In qualità di team leader, si ha una visione dall'alto. Potrete collaborare con diverse persone, fare da mentori ai membri del team, risolvere i problemi e far progredire le cose. Obiettivi per gli ingegneri del software che salgono nella scala manageriale includono, oltre alle competenze tecniche, anche capacità comportamentali e di leadership.

Ad esempio, se iniziate la vostra carriera come sviluppatore frontend, potreste acquisire ulteriore esperienza nel backend, diventare un ingegnere software full-stack e gestire team di sviluppo di applicazioni. Potreste anche assumere ruoli come project manager o scrum master.

Come collaboratore individuale, avrete l'opportunità di svolgere alcuni dei lavori più di nicchia, risolvendo problemi complessi e affrontando requisiti innovativi/unici. Entrambi i percorsi sono ottimi e offrono diversi tipi di vantaggi e opportunità.

Questa è la linea di lavoro che spesso intraprendono molti ingegneri stellari. Ad esempio, Shigeru Miyamoto, leader di Nintendo, ha iniziato come artista di manga, per poi sviluppare l'iconico Super Mario Bros nel 1985.

I nostri clienti sono molto abili nell'affrontare sfide sofisticate, nel risolverle e nel passare al compito successivo. Con l'aumento del lavoro a distanza e dei freelance, i collaboratori individuali hanno più opportunità che mai.

Se state cercando di passare all'ingegneria del software da qualsiasi altro settore, ecco alcuni consigli:

Acquisire competenze rilevanti. Iniziate con un qualsiasi linguaggio di programmazione, imparatelo e iniziate a costruire qualcosa, anche se piccolo. Potete anche certificazioni di programmazione o completare un bootcamp.

Siate pazienti. Possono essere necessari dai 3 ai 9 mesi per acquisire le competenze necessarie e trovare un lavoro di base o uno stage. Se volete accelerare la vostra transizione, prendete in considerazione la possibilità di frequentare conferenze sull'ingegneria del software e di networking con i colleghi.

Costruire un portfolio: L'ingegneria del software è un lavoro pratico. Dimostrate ai potenziali reclutatori che sapete programmare costruendo un portafoglio di progetti, anche se non sono progetti paganti. Traccia le tendenze dell'ingegneria del software e creare prodotti che dimostrino che siete aggiornati su ciò che c'è in giro.

Differenziarsi: In qualità di Utente Reddit suggerisce: "Il mercato entry level sta diventando molto affollato, quindi se scegliete la strada dell'autodidatta o del campo di addestramento, dovrete essere al di sopra della concorrenza"

Imparare gli strumenti: I team di software utilizzano un'ampia gamma di strumenti per vari scopi. Saperli utilizzare può cambiare le carte in tavola. Provate alcuni modelli di ingegneria e imparare a personalizzarli per i propri scopi.

Ottenere un mentore: Navigare nel mondo dinamico e complesso dell'ingegneria del software può essere una sfida. Un mentore è un modo sicuro per facilitare il vostro percorso. Trovare un mentore nell'ingegneria del software e cercate consigli mirati e praticabili.

Non sapete da dove cominciare? Provate con alcuni dei le migliori attività collaterali per gli ingegneri del software .

Il ruolo degli strumenti nella vita di un ingegnere software

