oltre 50 esempi di hobby e interessi per il tuo curriculum

I curriculum sono un modo per mostrare ai potenziali datori di lavoro ciò che abbiamo da offrire.

E naturalmente, lo scopo principale di un curriculum è quello di mettere in mostra le tue competenze professionali, la tua esperienza e il tuo background formativo, ma per avere successo nel tuo lavoro ci vuole molto di più.

Aggiungere i tuoi hobby e interessi al tuo curriculum può posizionarti come una persona con una personalità a tutto tondo che probabilmente ha molte cose in comune con colleghi, compagni di squadra e clienti.

La sezione "hobby e interessi" del tuo curriculum è un ottimo posto per metterli in mostra. Elencando le attività e gli interessi che ti danno gioia e relax, dai ai responsabili delle assunzioni un'idea di chi sei al di fuori della giornata lavorativa. Loro (e i tuoi futuri colleghi) possono usare queste informazioni per entrare in contatto con te a livello personale.

Un curriculum con interessi diversi e vari ti distingue dalla concorrenza e può persino aumentare le tue possibilità di ottenere il lavoro.

Se non sai quali hobby e interessi includere nel tuo curriculum, questa guida fa al caso tuo! 🫵

È opportuno includere hobby e interessi nel proprio curriculum?

La risposta breve è sì! Gli hobby e gli interessi mostrano ai potenziali datori di lavoro che fai cose produttive al di fuori del lavoro.

Consideriamo una candidata appassionata di arrampicata. Quando lo elenca nel suo curriculum, dimostra la sua perseveranza e la capacità di lavorare sotto pressione. Mostra anche la sua abilità nel risolvere i problemi mentre si fa strada sulla parete. Tutte qualità apprezzate in un dipendente e che i datori di lavoro valutano molto.

Ecco come includere una sezione dedicata agli hobby e agli interessi può trasformare un curriculum da buono a eccellente:

Le competenze risaltano: I tuoi hobby sono un indicatore delle competenze trasferibili. Ti piace cucinare? La tua attenzione ai dettagli ti tornerà utile quando dovrai revisionare documenti o elaborare piani di progetto complessi. Sei un appassionato fotografo? Il tuo occhio attento e la tua capacità di catturare un momento potrebbero renderti adatto a ruoli nel campo della grafica, del marketing, della creatività o del design di prodotto

Forza della personalità: I tuoi hobby offrono una finestra unica su chi sei come persona. Sei una persona socievole che ama gli sport di squadra o un appassionato di Lego attento ai dettagli che ama i progetti individuali? Questi dettagli dipingono un quadro del tuo stile di lavoro e di come potresti inserirti nella cultura aziendale

Booster di esperienza: I neolaureati o le persone in transizione verso una nuova carriera potrebbero avere un curriculum po' scarso in termini di esperienza professionale. È qui che gli hobby e gli interessi possono venire in soccorso. Mostrano la vostra completezza, iniziativa e potenziale come risorsa futura per il responsabile delle assunzioni

Gli hobby e gli interessi aiutano anche a recuperare dalla fatica del lavoro, consentendo di mantenere un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata.

💡Suggerimento: Per gli studenti, lavorare a progetti universitari o secondari sarebbe un'ottima aggiunta al proprio curriculum, poiché mette in evidenza una mentalità imprenditoriale.

Qual è la differenza tra interessi e hobby?

Gli hobby e gli interessi possono sembrare simili, ma ci sono sottili differenze tra i due.

Analizziamo meglio questo aspetto. 🛠️

Cosa sono gli hobby?

Si tratta delle attività che svolgi regolarmente. Spesso richiedono un impegno in termini di tempo e comportano lo sviluppo di competenze. Ma soprattutto, gli hobby ti danno piacere. Pensa ad attività come l'arrampicata, il giardinaggio o suonare la chitarra. Queste attività mettono in mostra competenze trasferibili e preziose che i datori di lavoro cercano.

Ad esempio, il giardinaggio dimostra pazienza, attenzione ai dettagli e capacità di seguire cicli di crescita complessi. Suonare la chitarra mette in evidenza la tua dedizione alla pratica, la capacità di apprendere competenze difficili (come leggere la musica) e il potenziale per il lavoro di squadra se suoni in una band.

Cosa sono gli interessi?

Si tratta di argomenti o attività che stimolano la tua curiosità, ma che forse non pratichi attivamente con la stessa frequenza. Forse sei affascinato dall'astrofisica o ti piace leggere blog di viaggi.

Sebbene i tuoi interessi non mettano necessariamente in evidenza competenze specifiche, hanno comunque un valore! Offrono uno sguardo sulla tua personalità e su ciò che ti appassiona intellettualmente.

Quindi, cosa inserire nel tuo curriculum?

La risposta: entrambi, ma in modo strategico!

Concentrati sugli hobby: Dai la priorità agli hobby che sono direttamente collegati alle competenze o alle qualità richieste nella descrizione del lavoro. Se ti candidi per un ruolo nel settore del paesaggismo, il tuo hobby del giardinaggio, che mette in mostra la tua conoscenza della vita delle piante e la tua dedizione al mantenimento di un ecosistema sano, sarebbe perfetto

Usa gli interessi (ma con moderazione): Scegli interessi personali che riflettono sinceramente la tua personalità e che potrebbero stimolare una conversazione durante il colloquio. Menzionare il tuo amore per i blog di viaggio potrebbe risuonare con un'azienda che valorizza una mentalità globale

Punti importanti da ricordare: La pertinenza è la chiave: sia gli hobby che gli interessi dovrebbero, idealmente, essere pertinenti alla posizione per cui ti stai candidando

La qualità conta più della quantità: è meglio elencare pochi hobby significativi piuttosto che un lungo elenco di interessi generici. "Guardare la TV", ad esempio, non è un hobby che vale la pena menzionare nel proprio curriculum

Mostra, non raccontare: usa verbi d'azione forti per descrivere in che modo i tuoi hobby contribuiscono alle tue competenze

Comprendere la differenza tra hobby e interessi può aiutarti a creare un curriculum che vada oltre il semplice elenco delle tue esperienze. Aggiungerli in modo strategico al tuo curriculum aiuta a tessere una storia avvincente sulle tue competenze uniche e su chi sei come persona.

Diversi tipi di hobby da mettere in evidenza in un curriculum

Abbiamo stabilito che gli hobby possono essere ottimi per migliorare un curriculum, ma con così tante opzioni, da dove cominciare?

La buona notizia è che esiste una categoria per tutti i tipi di interessi personali!

Di seguito trovi una descrizione degli hobby più popolari e di come possono migliorare il tuo curriculum. 👇

Relativi allo sport: dagli sport di squadra come il basket agli sport individuali come la corsa, gli hobby sportivi dimostrano dedizione, perseveranza e capacità di lavorare per raggiungere un obiettivo. Gli sport di squadra mettono inoltre in evidenza le capacità di collaborazione e comunicazione Attività creative: Che tu sia un grande pittore, un maestro panettiere o un mago della programmazione che crea videogiochi, gli hobby creativi dimostrano capacità di risolvere i problemi, creatività e capacità di pensare fuori dagli schemi Sfide intellettuali: Trascorri il tuo tempo libero divorando libri di saggistica o affrontando enigmi impegnativi? Queste attività mettono in risalto la tua curiosità intellettuale, il tuo pensiero analitico e il tuo amore per l'apprendimento, tutte abitudini delle persone altamente efficaci Competenze tecnologiche: Costruisci il tuo computer, impara un nuovo linguaggio di programmazione o crei app nel tempo libero? Questi hobby tecnologici dimostrano la tua padronanza del digitale e la tua capacità di apprendere rapidamente nuove competenze Interessi artistici: Suonare uno strumento musicale, comporre musica o fotografare: gli hobby artistici mettono in mostra la tua capacità di esprimerti in modo creativo, la tua dedizione alla pratica e il tuo potenziale per portare nuove prospettive in tavola Interessi culturali e di viaggio: Queste attività dimostrano la tua apertura alle nuove esperienze e la tua capacità di adattamento. Il volontariato all'estero o nel tuo paese dimostra la tua altruismo, generosità e capacità di entrare in contatto con persone di diversa estrazione sociale

💡Suggerimento: la chiave è scegliere hobby pertinenti alla posizione per cui ti stai candidando. Devi mettere in evidenza le competenze e le qualità che possiedi perché simboleggiano implicitamente buone abitudini lavorative.

Come decidere quali hobby e interessi includere?

Se non hai già una serie di hobby e interessi da aggiungere al tuo curriculum, utilizzare strumenti di sviluppo personale per ampliarli può essere un buon punto di partenza.

Ma se hai un elenco troppo lungo di hobby e interessi e non sai quali mettere in evidenza nel tuo curriculum, ecco alcuni consigli per aiutarti a fare una scelta efficace. ✅

1. Analizza la descrizione del lavoro e la cultura aziendale

Leggi attentamente la descrizione del lavoro. Presta particolare attenzione alle competenze richieste e alle qualità desiderate. Quindi, studia il sito web e i social media dell'azienda.

Fai un controllo del polso: qual è il loro ambiente di lavoro? Danno valore alla collaborazione o agli stili di lavoro indipendenti? I dipendenti condividono i loro percorsi creativi sui blog aziendali o sui profili LinkedIn?

Cerca indizi che possano aiutarti ad adattare i tuoi hobby e interessi alla cultura aziendale.

Ad esempio, se ti stai candidando per un ruolo nel marketing in una startup, evidenzia la tua partecipazione a un hackathon locale (sfida intellettuale e competenza tecnologica) per dimostrare la tua capacità di prosperare in un ambiente dinamico e lavorare sotto pressione.

2. Rilevanza nel settore

Alcuni hobby si prestano naturalmente a settori specifici.

Stai facendo domanda per una posizione come grafico? Menzionare la tua passione per la fotografia (interessi artistici) trasmette un senso di design visivo, estetica e il potenziale per creare grafiche accattivanti.

Ad esempio: sei un neolaureato che si candida per un ruolo di assistente di ricerca presso un istituto scientifico. Elencare il tuo amore per l'astronomia (sfida intellettuale) dimostra la tua curiosità scientifica e si allinea perfettamente con l'obiettivo dell'istituto.

3. Evita hobby non pertinenti

Sebbene il tuo curriculum sia una piattaforma per mostrare la tua personalità, è consigliabile evitare di elencare hobby che potrebbero essere controversi o completamente irrilevanti per il lavoro.

Limitati ad attività che ti dipingono in una luce positiva e mettono in risalto la tua completezza.

Adatta le tue scelte al ruolo lavorativo:

Ecco alcuni esempi specifici di come gli hobby possono allinearsi con diversi ruoli lavorativi:

Project manager: La gestione di un orto comunitario (attività creativa e relazionale) dimostra le tue capacità organizzative, la tua abilità nel delegare e il tuo impegno nel portare a termine i progetti

Ingegnere software: La partecipazione a progetti di software open source (competenza tecnologica) dimostra la tua passione per la codifica, la capacità di collaborare in un ambiente virtuale e l'impegno nell'apprendimento continuo

Addetto al servizio clienti: Il volontariato presso un rifugio per animali (interessi culturali e di viaggio) dimostra la tua compassione, empatia ed eccellenti capacità comunicative, tutte qualità essenziali per instaurare un rapporto con i clienti

Leggi anche: 10 modelli gratuiti per pianificare la tua vita personale

Come elencare hobby e interessi nel tuo curriculum

Ora che abbiamo stabilito che gli hobby e gli interessi sono importanti, come puoi inserirli e posizionarli in una sezione efficace del tuo curriculum? 📑

Ecco alcuni consigli per aiutarti a mettere in mostra le tue passioni in modo strategico:

Crea una sezione dedicata agli "Interessi"

La best practice è quella di creare una sezione separata "Interessi" nella parte inferiore del tuo curriculum. Il termine "Interessi" suona professionale e riflette la tua personalità nelle attività che ti piacciono.

Perché funziona?

Una sezione dedicata agli "Interessi" mantiene il tuo curriculum organizzato e visivamente accattivante. Inoltre, segnala al responsabile delle assunzioni che hai pensato a presentare la tua candidatura da tutti i punti di vista.

Includili quando aggiungono valore

Non esiste una regola ferrea sull'inserimento degli interessi, ma in generale è utile quando:

Hai un'esperienza professionale limitata: I neolaureati o coloro che cambiano carriera potrebbero avere un'esperienza lavorativa limitata. Gli hobby e gli interessi possono colmare questa lacuna, mettendo in mostra le tue capacità, la tua iniziativa e il tuo potenziale

I tuoi hobby sono direttamente collegati alle competenze o alle qualità evidenziate nella descrizione del lavoro: questo è il punto forte! Lascia che le tue passioni dimostrino le tue competenze trasferibili

Offrono uno sguardo sulla tua personalità e sulla tua compatibilità culturale con l'azienda: I tuoi hobby suggeriscono uno spirito collaborativo o attenzione ai dettagli? Questi dettagli possono aiutarti a entrare in sintonia con la cultura aziendale

💡Suggerimento: se stai cambiando carriera, aggiorna la tua mappa professionale per elencare le competenze acquisite nella tua carriera precedente che sono applicabili al nuovo campo. Includi sia le competenze trasversali (come la comunicazione, la leadership e la risoluzione dei problemi) sia le competenze tecniche (come l'esperienza tecnica o il project management). Fornisci esempi concreti di come hai utilizzato queste competenze in passato.

Dettagli, non limitarti a un elenco

Non limitarti a elencare i tuoi hobby: fai un passaggio in più! Usa elenchi puntati con verbi d'azione per descrivere il tuo coinvolgimento e come queste attività si collegano a competenze preziose per il lavoro.

Invece di scrivere semplicemente "arrampicata", scrivi "mi piace scalare pareti rocciose impegnative o percorsi di arrampicata su roccia difficile"

Questo esempio adatta la descrizione dell'hobby a un ruolo nel marketing, mettendo in evidenza le competenze rilevanti: Impostazione degli obiettivi: L'arrampicata su roccia spesso comporta l'impostazione di obiettivi specifici per raggiungere la cima di un percorso o completare una sezione difficile

Perseveranza: questo sport richiede tenacia e la capacità di continuare a provare anche di fronte alle difficoltà

Risoluzione dei problemi: gli scalatori devono analizzare il percorso, pianificare le loro mosse e adattare la loro strategia man mano che procedono: tutte competenze preziose per affrontare le sfide del marketing

Dai priorità e promuoviti in modo strategico

Scegli fino a cinque hobby o interessi di grande impatto che meglio si allineano con la posizione per cui ti stai candidando. Elenca prima quelli più rilevanti per attirare l'attenzione del responsabile delle assunzioni.

Perché funziona?

I responsabili delle assunzioni in genere impiegano meno di un minuto per esaminare i curriculum. Dando priorità ai tuoi hobby più rilevanti, aumenti le possibilità che vedano le competenze che desideri mettere in evidenza.

Usa ClickUp

Ora, la domanda importante è: come trasformare i tuoi hobby e interessi in una narrazione avvincente per il tuo curriculum? Una che metta in risalto la tua personalità e le tue competenze uniche. È qui che entra in gioco ClickUp, che diventa il tuo partner nella stesura del curriculum.

Dimentica i documenti statici che soffocano la tua creatività. Usa ClickUp per creare il tuo curriculum e preparati per quel nuovo lavoro!

Usa ClickUp Docs per creare curriculum dinamici con funzionalità/funzioni di formattazione avanzate

ClickUp Docs offre un'area di lavoro dinamica (ovvero un documento vivente) per raccogliere idee, scrivere e perfezionare il contenuto della sezione "Interessi" del tuo curriculum, o anche dell'intero documento!

Ti aiuta a saltare, fare un balzo in avanti ed esplorare oltre i limiti dei documenti tradizionali.

Qui puoi liberamente raccogliere idee e annotare tutti i tuoi hobby e interessi, non importa quanto grandi o piccoli. Non c'è alcuna pressione per ottenere immediatamente un risultato perfetto; basta scrivere tutto ciò che ti appassiona.

E se ti blocchi mentre cerchi di scrivere descrizioni accattivanti che mettano in risalto le competenze che si celano dietro i tuoi hobby? ClickUp ti aiuta a superare il blocco dello scrittore mentre crei il tuo curriculum.

Chiedi a ClickUp Brain cosa aggiungere al tuo curriculum in base alla descrizione del lavoro

ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato, garantisce che le tue descrizioni siano chiare, concise e di grande impatto. Ecco come:

Suggerisce competenze rilevanti: descrivi la tua passione per la pasticceria e ClickUp Brain potrebbe suggerirti competenze trasferibili come "attenzione ai dettagli", "capacità di seguire istruzioni complesse" e "gestione del tempo"

Correzione grammaticale: ClickUp Brain funge da correttore grammaticale, assicurando che le tue descrizioni siano accurate e professionali

Controlla la leggibilità: analizza la tua scrittura per verificarne la chiarezza e la leggibilità, assicurandosi che le tue descrizioni siano facili da comprendere per i responsabili delle assunzioni

Evidenzia gli esempi di interessi per il tuo curriculum con le funzionalità di modifica dei contenuti IA di ClickUp Brain all'interno dei documenti

La vera bellezza di ClickUp Docs è la sua flessibilità. Man mano che la tua esperienza cresce e ti candidi per diversi lavori, puoi facilmente modificare la sezione "Interessi". Questo ti permette di personalizzare le descrizioni per evidenziare le competenze più rilevanti per ogni posizione.

Modello di ricerca di lavoro di ClickUp

Scarica questo modello Il modello di ricerca di lavoro di ClickUp ti aiuta a semplificare la tua ricerca di lavoro! Tieni traccia delle candidature, delle offerte di lavoro, delle valutazioni delle aziende, dei vantaggi, delle risorse per i colloqui e molto altro ancora.

Il modello di ricerca di lavoro di ClickUp è progettato per organizzare il lavoro richiesto dalla ricerca di un impiego e raggiungere il traguardo perfetto.

Registra tutte le tue candidature di lavoro in un unico posto, inclusi i nomi delle aziende, le posizioni per cui ti sei candidato, le date delle candidature e persino le note relative ai colloqui.

Crea un elenco delle offerte di lavoro interessanti che trovi durante la tua ricerca. Usalo come punto di riferimento quando personalizzi il tuo curriculum e la sezione degli interessi per candidature specifiche.

Se hai fatto ricerche sulle aziende che ti interessano, aggiungi le tue valutazioni al modello. Questo può aiutarti a dare priorità alle candidature e a puntare alle aziende che sono in linea con le tue preferenze in materia di cultura lavorativa.

50+ esempi di hobby e interessi da includere nel curriculum

Ricordati di scegliere hobby e interessi pertinenti al lavoro e di usare verbi d'azione per mettere in evidenza le competenze trasferibili. Ecco un elenco tra cui scegliere: 🗂️

Sport e fitness

Sport con racchetta (tennis, badminton, squash) Sport di squadra (pallacanestro, calcio, hockey) Corsa Yoga/pilates Sollevamento pesi Nuoto Parkour/freerunning Equilibrio dei sassi Arti marziali Danza

Attività creative

Scrittura Beatboxing Pittura/disegno Fotografia Grafica Regia Creazione di gioielli Lavorazione del legno Produzione di birra artigianale

Sfide intellettuali

Leggere Imparare una nuova lingua Scacchi/puzzle Partecipare a conferenze/workshop Codifica/programmazione Cruciverba Puzzle Giochi di logica Giochi di parole Giochi di carte

Competenze tecnologiche

Assemblaggio di computer/dispositivi tecnologici Contributo al software open source Creazione di app mobili Sviluppo web Analisi dei dati Gestione dei social media

Interessi artistici

Suonare uno strumento musicale Cantare Danza Recitazione Giocare ai giochi da tavolo

Interessi culturali e di viaggio

Frequentare concerti/spettacoli teatrali Viaggi Conoscere culture diverse Partecipare a eventi culturali Provare nuove cucine Imparare le lingue straniere Volontariato presso un'associazione storica Ricerca genealogica Metal detector Birdwatching

Attività all'aria aperta

Escursionismo/trekking Campeggio Arrampicata Giardinaggio Kayak/canoa Lavoro volontario in un rifugio per animali Esplorazione urbana

Attività imprenditoriali

Freelance E-commerce aziendale Investire

Esempi reali di curriculum vitae

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 4

Migliora il tuo curriculum e ottieni il lavoro dei tuoi sogni con ClickUp

La sezione hobby e interessi è la tua occasione per mostrare ai tuoi futuri datori di lavoro chi sei al di là della giornata lavorativa. Hobby e interessi scelti con cura possono aiutarti a distinguerti e renderti un candidato più desiderabile.

Mantieni i tuoi interessi pertinenti al lavoro, usa verbi forti per mettere in evidenza i tuoi risultati e adattalo a ciascuna candidatura.

Utilizzando un software di gestione delle competenze come ClickUp, puoi mostrare in modo efficace le tue competenze professionali e le tue esperienze per creare un quadro completo delle tue capacità. ClickUp Docs e Brain diventeranno rapidamente i tuoi fidati compagni di scrittura nella ricerca di un lavoro. Nel frattempo, il modello di ricerca di lavoro di ClickUp ti aiuterà a mantenere la tua ricerca di lavoro sulla strada giusta.

Migliora l'impatto del tuo curriculum e organizzati: prova ClickUp gratis oggi stesso!