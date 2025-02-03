i 10 migliori strumenti di IA per i professionisti IT nel 2025

Immaginate di dedicare tempo prezioso alla raccolta dei report giornalieri sullo stato di ogni team che lavora a un progetto, alla compilazione dei dati, alla creazione di report e alla condivisione con gli stakeholder. L'intero processo non lascia tempo per le attività strategiche.

Con l'automazione, invece, uno strumento raccoglie i dati, li compila e li formatta, genera report e dashboard in tempo reale e invia notifiche agli stakeholder. Immediatamente, avrete più tempo da dedicare al piano del progetto, al brainstorming e alle discussioni del team.

È proprio per questo che sono alla costante ricerca di strumenti che aumentino l'efficienza e la produttività del team!

Tra tutti gli strumenti di IA che ho testato specificamente per i professionisti IT, solo alcuni si sono distinti. Ecco un elenco di strumenti di IA per i professionisti IT, frutto della mia esperienza e della ricerca approfondita condotta dal team di ClickUp. Questi strumenti possono aiutarvi a semplificare i flussi di lavoro e a gestire progetti IT complessi.

Cosa cercare negli strumenti di IA per i professionisti IT?

In quest'era tecnologica, i professionisti IT devono utilizzare strumenti di IA che migliorino l'efficienza e il processo decisionale.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da considerare quando si sceglie uno strumento di IA per il proprio team IT:

Capacità di integrazione: Verificare se lo strumento di IA si integra con lo stack tecnologico e l'infrastruttura IT esistenti. Inoltre, considerate la facilità di implementazione. Alcuni strumenti di IA accelerano la distribuzione grazie a modelli integrati, mentre altri richiedono una personalizzazione per adattarsi a scopi specifici

Verificare se lo strumento di IA si integra con lo stack tecnologico e l'infrastruttura IT esistenti. Inoltre, considerate la facilità di implementazione. Alcuni strumenti di IA accelerano la distribuzione grazie a modelli integrati, mentre altri richiedono una personalizzazione per adattarsi a scopi specifici Scalabilità: Scegliete uno strumento di intelligenza artificiale in grado di gestire volumi di dati crescenti senza compromettere la qualità delle prestazioni. Valutare l'architettura e le funzionalità/funzioni dello strumento, come l'autoscaling

Scegliete uno strumento di intelligenza artificiale in grado di gestire volumi di dati crescenti senza compromettere la qualità delle prestazioni. Valutare l'architettura e le funzionalità/funzioni dello strumento, come l'autoscaling Sicurezza dei dati: Valutare gli strumenti di IA per le funzionalità/funzione di privacy e sicurezza dei dati. Da fare è la conformità agli standard di settore come HIPAA e GDPR? La piattaforma offre la crittografia end-to-end durante l'analisi e la condivisione dei dati? Valutate anche le funzionalità/funzione, come i controlli di accesso e le autorizzazioni

Valutare gli strumenti di IA per le funzionalità/funzione di privacy e sicurezza dei dati. Da fare è la conformità agli standard di settore come HIPAA e GDPR? La piattaforma offre la crittografia end-to-end durante l'analisi e la condivisione dei dati? Valutate anche le funzionalità/funzione, come i controlli di accesso e le autorizzazioni Personalizzazione: Scoprite se lo strumento di intelligenza artificiale è flessibile per il vostro caso d'uso. È possibile personalizzare i flussi di lavoro in base al proprio settore e alle procedure operative standard? In questo modo, lo strumento si adatterà alle esigenze future della vostra azienda in crescita e potrete utilizzarlo in situazioni diverse

I 10 migliori strumenti di IA per i professionisti IT nel 2024

Ecco le mie scelte migliori per voi:

1. ClickUp: Il migliore per l'automazione delle attività IT e il project management

automatizzare le attività e i processi IT con ClickUp_

Se devo pianificare, gestire o consegnare un progetto IT, posso fare tutto da un'unica piattaforma. Amo ClickUp per un semplice motivo: rende il mio lavoro semplice e senza intoppi. La mia giornata di manager IT ruota attorno alla gestione delle attività. La soluzione all-in-one di ClickUp per l'IT e il PMO rende la gestione di attività e progetti multipli un gioco da ragazzi.

Con Attività di ClickUp l'assegnazione di attività giornaliere o di progetti complessi è rapida ed efficiente. È possibile assegnare singoli compiti ai membri del team, aggiungere sottocompiti e campi personalizzati, collegare le attività e definire i tipi di compiti.

Inoltre, è fantastico poter assegnare le attività direttamente dal pannello di controllo ClickUp Chat . Questa funzionalità/funzione consente al mio team di comunicare sotto un unico tetto. Posso condividere aggiornamenti, collegati e risorse con tutto il mio team in un'unica soluzione. Posso anche usare le @menzioni e i commenti per aggiungere chiunque alle conversazioni e mantenere gli elementi in movimento. Monitoraggio del tempo di ClickUp mi permette di consegnare tutti i progetti in tempo. Semplifica il piano del progetto fornendo sequenze temporali, stime e reportistica, consentendomi di delegare le attività in modo efficiente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-319.png ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti /$$$img/

traccia il tempo trascorso per giorno, settimana, mese o per qualsiasi intervallo personalizzato con l'applicazione di gestione del tempo di ClickUp

Utilizzo anche Automazioni di ClickUp per creare funzioni personalizzate che automatizzano attività ripetitive come l'invio di promemoria, email, invio di moduli e processi di programmazione.

Inoltre, ClickUp Modelli IT mi permettono di standardizzare i flussi di lavoro senza doverli creare da zero. Ecco alcuni modelli di ClickUp che mi piacciono molto:

Standardizzare i processi IT per garantire la qualità del servizio con il modello ITSM di ClickUp

Modello ITSM di ClickUp Darktrace è una piattaforma di sicurezza che utilizza l'intelligenza artificiale ad autoapprendimento per mitigare il rischio informatico e prevenire le minacce. Questo strumento di IA per i professionisti IT monitora e protegge le risorse digitali in tutti gli ecosistemi.

Mi piacciono in particolare le funzionalità/funzione di Darktrace, che consentono agli analisti IT di individuare precocemente gli insider malintenzionati, permettendo alle aziende di intervenire prima. In questo modo, lo strumento previene l'impatto senza precedenti dei cyberattacchi, riduce i tempi e i costi di risposta agli incidenti e migliora la redditività.

Le migliori funzionalità/funzione di Darktrace

Automazioni per il rilevamento, la neutralizzazione e la risposta alle minacce con il sistema immunitario aziendale basato sull'IA

Intervento contro i cyberattacchi in tempo reale con una soluzione di risposta autonoma

Visualizzazione delle minacce identificate e suggerimenti con un visualizzatore di minacce

Limiti di Darktrace

La funzione di ricerca avanzata non è ben definita

Lo strumento può produrre avvisi falsi positivi che indicano potenziali minacce innocue

Prezzi di Darktrace

Piccolo: $30.000 [Fino a 300 Mbps di larghezza di banda media, 200 Hosts]

$30.000 [Fino a 300 Mbps di larghezza di banda media, 200 Hosts] Medium: $60,000 [Fino a 2 Gbps di larghezza di banda media, 1000 Hosts]

$60,000 [Fino a 2 Gbps di larghezza di banda media, 1000 Hosts] Grande: $100.000 [Fino a 5 Gbps di larghezza di banda media, 10.000 Hosts]

Valutazioni e recensioni di Darktrace

G2 : 4.4 su 5 (20+ recensioni)

: 4.4 su 5 (20+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Rasa: Il migliore per la costruzione di bot IA personalizzati

via Rasa Rasa è una piattaforma open-source che consente di costruire chatbot e assistenti virtuali IA personalizzati per la propria azienda. Vanta un motore IA futuristico e un'interfaccia senza codice che rende facile la creazione di bot, anche per chi non ha esperienza di codifica.

Grazie alla tecnologia IA di Rasa, è possibile personalizzare i bot per l'analisi dei dati e la reportistica, risolvere le query dei clienti, inviare promemoria personalizzati per le date di scadenza e altro ancora.

Funzioni chiave di Rasa

Creazione di chatbot e assistenti di conversazione IA personalizzati e unici, con il completo controllo dei dati, dell'aspetto e delle funzionalità/funzione

Efficiente collaborazione del team grazie all'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop senza codice

Gestisce volumi elevati di utenti e conversazioni senza influire sulle prestazioni grazie al suo design scalabile

Limiti di Rasa

La navigazione dello strumento non è user-friendly

Non è il miglior strumento di IA per la costruzione di modelli LLM; ha bisogno di un supporto maggiore per i database complessi

Prezzi di Rasa

Edizione per sviluppatori : Inizio gratis

: Inizio gratis Crescita : A partire da $35000

: A partire da $35000 Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rasa

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. GitHub Copilot: Il migliore per lo sviluppo di software

via GitHub GitHub Copilot è uno strumento di IA per sviluppatori che accelera il processo di sviluppo del software. Basato sull'elaborazione del linguaggio naturale, fornisce raccomandazioni personalizzate e risolve query relative a bug, coerenza del codice, progettazione di nuove funzionalità/funzione e altro ancora.

Le funzionalità/funzione di GPT-3 IA migliorano la produttività del team offrendo suggerimenti di codice in tempo reale e automatizzando attività ripetitive come il codice boilerplate. Ha anche un'interfaccia di facile utilizzo che consente ai principianti di provare diversi linguaggi di programmazione.

Caratteristiche chiave di GitHub Copilot

Rileva i modelli di LLM vulnerabili e migliora il processo di codifica, la qualità del codice e la sicurezza con un sistema di prevenzione delle vulnerabilità

Con i suoi modelli avanzati di IA, Copilot risponde a tutte le vostre domande, da quelle generali sulla programmazione a quelle specifiche sulla base di codice, grazie alla chat di Copilot

Migliora la tua esperienza di codifica e la qualità del codice con suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale e il completamento automatico del codice in tempo reale

Limiti di GitHub Copilot

A volte, l'IA non comprende chiaramente le istruzioni, risultando ripetitiva

A volte lo strumento produce risultati imprecisi. Può richiedere prompt sequenziali per ottenere i risultati desiderati

Prezzi di GitHub Copilot

Copilot individuale : $10 al mese

: $10 al mese Copilot Aziendale : $19 al mese/utente

: $19 al mese/utente Copilot Enterprise: $39 al mese/utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2 : 4.5 su 5 (130+ recensioni)

: 4.5 su 5 (130+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (20+ recensioni)

5. CrowdStrike Falcon: il migliore per la sicurezza dei dati

via CrowdStrike CrowdStrike Falcon è un'azienda di

Automazioni IT

che utilizza flussi di lavoro GenAI nativi per prevenire le violazioni dei dati. Lo strumento di intelligenza artificiale della piattaforma, Charlotte IA, risponde a query che aiutano l'utente a intraprendere le azioni necessarie per la risoluzione dei problemi, la modifica dei criteri e gli aggiornamenti delle macchine.

CrowdStrike Falcon è uno strumento prezioso che riunisce la sicurezza e l'IT in un'unica piattaforma e offre una cybersecurity ad alta velocità.

Caratteristiche/funzione chiave di CrowdStrike Falcon

Rilevamento e risposta alle minacce del cloud da una piattaforma unificata con sicurezza end-to-end del cloud

Identificazione di eventuali avversari e contenimento dell'incidente con indagini sulle minacce basate sull'intelligence per prevenire attacchi futuri

Automazione della scansione degli script IaC durante le fasi di sviluppo con l'integrazione della pipeline CI/CD

Limiti di CrowdStrike Falcon

L'integrazione con altri strumenti è complicata

Prezzi di CrowdStrike Falcon

Per le piccole aziende

Falcon Go : $4,99/dispositivo/mese

: $4,99/dispositivo/mese Falcon Pro: $8,33/dispositivo/mese

Per le aziende

Falcon Pro: $99,99/dispositivo all'anno

$99,99/dispositivo all'anno Falcon Enterprise: $184,99/dispositivo all'anno

Valutazioni e recensioni di CrowdStrike Falcon

G2 : 4.7 su 5 (250+ recensioni)

: 4.7 su 5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (30+ recensioni)

6. Freshservice: Il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro e l'integrazione

via Freshservice Freshservice di Freshworks è uno degli strumenti di IA per i professionisti IT che automatizza le operazioni IT. Il

Strumento di IA

offre IA integrata e automazione del flusso di lavoro per aiutarvi a meccanizzare le attività ripetitive e a concentrarvi su quelle critiche.

Grazie alle funzionalità di gestione dei servizi di Freshservice e agli strumenti di IA integrati, è possibile risparmiare tempo automatizzando le query di routine, creando un self-service per i clienti e fornendo risoluzioni rapide e approfondimenti a gestori, agenti e altri membri del team.

Funzionalità/funzione chiave di Freshservice

Visualizzazione unificata di più canali come testi, ticket ed email

Utilizzare l'analisi predittiva per prevedere gli incidenti, generare riepiloghi/riassunti, eseguire l'analisi delle cause e prevenire la ricorrenza degli incidenti con l'IA

Eseguire progetti in un'unica piattaforma per ottenere informazioni preziose su Obiettivi IT e del carico di lavoro, monitorare lo stato di avanzamento e migliorare il project management

Limiti del servizio di aggiornamento

Mancano funzionalità/funzione importanti come versioni, formattazione avanzata, backup e ripristino, ecc.

La reportistica analitica dei dati è limitata. Sono disponibili solo per tre categorie: incidenti, modifiche e risorse

Prezzi per il servizio di aggiornamento

Starter: $29/mese per agente

$29/mese per agente Crescita: $59/mese per agente

$59/mese per agente Pro: $115/mese per agente

$115/mese per agente Azienda: $145/mese per agente

Valutazioni e recensioni di Freshservice

G2: 4,6 su 5 (1100+ recensioni)

4,6 su 5 (1100+ recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (500+ recensioni)

7. Tabnine: Il migliore per l'automazione del codice

via Tabnine Tabnine è una assistente personale di IA per la codifica. Genera codici affidabili e di alta qualità per gli sviluppatori, automatizzando le attività di codifica ripetitive. La piattaforma copre tutte le attività, dalla spiegazione del codice, alla creazione e al test del codice, fino alla generazione di documenti, alla correzione di bug e allo sviluppo di app. Capisce come si scrivono i codici e consiglia di completarli in base alle preferenze del codice.

Caratteristiche chiave di Tabnine

Ottenere suggerimenti contestuali dall'intelligenza artificiale in base agli stili e ai modelli di codice utilizzati

Costruire un modello personalizzato di IA addestrato sulla vostra base di codice

Usufruite di zero conservazione del codice con sicurezza e privacy avanzate

Limiti di Tabnine

Solo i piani a pagamento includono suggerimenti per il completamento di intere righe e funzioni del codice

I suggerimenti dell'IA non sono sempre validi e a volte i suggerimenti di completamento automatico non sono corretti

Prezzi Tabnine

Base : $0

: $0 Pro : $12/utente/mese [Free per 90 giorni]]

: $12/utente/mese [Free per 90 giorni]] Azienda: $39/utente/mese [fatturato annualmente]

Valutazioni e recensioni di Tabnine

G2 : 4.2 su 5 (40 recensioni)

: 4.2 su 5 (40 recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Nebbia: Il migliore per la gestione e il monitoraggio della rete

via Juniper Rubrik è una delle migliori app per la sicurezza e la gestione dei dati. Automatizza l'analisi dei dati, il backup, il ripristino e la protezione degli ambienti utilizzando algoritmi di apprendimento automatico.

La piattaforma offre un backup di macchine virtuali, server fisici e dell'intero data center, consentendo la flessibilità di recuperare i dati da qualsiasi luogo. Lo strumento offre anche il monitoraggio delle risorse, gestione delle risorse, analisi dei dati, Governance IT e conformità tra cloud e data center.

Caratteristiche/funzione chiave di Rubrik

Backup dei dati dei componenti hardware e software in una piattaforma unificata

Automazioni nella risposta agli incidenti informatici per concentrarsi sui problemi di sicurezza ad alta priorità e recuperare i dati essenziali con la sua soluzione basata sull'IA

Identificare e avvisare gli utenti di potenziali attacchi informatici con il rilevamento avanzato delle anomalie

Limiti di Rubrik

Le opzioni di personalizzazione della reportistica sono limitate

Gli utenti hanno riferito che il modello di licenza per tutte le funzionalità/funzione è molto complicato. È difficile capire quali funzionalità/funzione siano incluse nell'acquisto di base

Prezzi Rubrik

Non disponibile sul sito web

Valutazioni e recensioni di Rubrik

G2 : 4.6 su 5 (80+ recensioni)

: 4.6 su 5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (40+ recensioni)

10. AppDynamics: il migliore per il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni

via AppDynamics AppDynamics di Cisco è una piattaforma di osservabilità full-stack che consente il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni cloud in tempo reale. Aiuta a monitorare, analizzare, configurare e risolvere i problemi di esecuzione del codice con l'aiuto di algoritmi IA.

Con gli agenti e i controllori di AppDynamics, ho visibilità a livello di codice agenti e controllori dinamici, ho visibilità a livello di codice sull'app insieme a informazioni sulle metriche delle prestazioni. Inoltre, lo strumento automatizza la raccolta delle metriche di risoluzione dei problemi, risparmiando tempo per attività strategiche.

Funzioni chiave di AppDynamics

Monitoraggio delle prestazioni, del comportamento e del tempo di esecuzione del codice delle app con Smart AppDynamics

Visualizzazione delle prestazioni con il rilevamento automatico delle richieste di traffico basato sull'IA e la generazione di mappe topologiche

Risolvere i problemi prima che i personalizzati se ne accorgano, grazie al rilevamento delle anomalie e agli avvisi automatizzati

Distribuire rapidamente il software integrandolo con le pipeline CI/CD e le piattaforme cloud esistenti

Limiti di AppDynamics

La configurazione di AppDynamics è complessa e richiede competenze specifiche

Gli aggiornamenti degli agenti della piattaforma sono manuali. Non esiste una funzionalità/funzione di aggiornamento aereo dal controllore

Prezzi di AppDynamics

Edizione di monitoraggio dell'infrastruttura: $6/mese per CPU Core

$6/mese per CPU Core Edizione Premium: $33/mese per CPU Core

$33/mese per CPU Core Edizione Enterprise: $50/mese per CPU Core

$50/mese per CPU Core Edizione Enterprise per soluzioni SAP®: $95/mese per CPU Core

$95/mese per CPU Core Monitoraggio utenti reali: $.06/mese per 1000 token

$.06/mese per 1000 token Applicazione sicura Cisco: $13,75/mese per CPU Core

Valutazioni e recensioni diAppDynamics

G2: 4,3 su 5 (350+ recensioni)

4,3 su 5 (350+ recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (oltre 30 recensioni)

Gestire efficacemente i progetti IT con ClickUp

Mentre altri strumenti di IA garantiscono la sicurezza dei dati, aiutano a costruire assistenti IA personalizzati e gestiscono il supporto IT, uno strumento di project management come ClickUp vi aiuterà a ottenere risultati in modo efficiente ed efficace.

Dalla creazione di singole attività, all'impostazione degli obiettivi, alla gestione dei carichi di lavoro e al feedback in tempo reale, fino all'automazione delle attività IT, ClickUp semplifica il progetto end-to-end. Provate gratuitamente ClickUp per migliorare l'efficienza del vostro team IT!