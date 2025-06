Crea il tuo stack tecnologico per il reclutamento dei tuoi sogni: i 11 migliori strumenti del 2025

Con l'Intelligenza Artificiale (IA) e gli strumenti avanzati di IA per le risorse umane, il reclutamento non consiste più solo nell'utilizzare bacheche di lavoro online o inviare curriculum via email. Ora, i reclutatori come te hanno bisogno di una solida tecnologia di reclutamento per rimanere aggiornati sui requisiti di assunzione e automatizzare il processo di acquisizione dei talenti.

Gli strumenti di reclutamento forniscono alle organizzazioni una serie completa di funzionalità che semplificano il processo di assunzione, dalla ricerca dei candidati all'inserimento in azienda. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, creare una tecnologia di reclutamento che soddisfi esattamente le vostre esigenze può essere difficile per la maggior parte delle aziende.

In questo blog ti aiuterò a identificare la tecnologia migliore per il tuo stack tecnologico di reclutamento. Abbiamo esplorato un intervallo di software di reclutamento e ne abbiamo selezionati dieci per le loro eccellenti funzionalità/funzioni, tra cui IA avanzata e tecnologie emergenti.

Che cos'è uno stack tecnologico per il reclutamento?

Un tech stack è un insieme di strumenti o software che costituiscono il processo end-to-end di una particolare azienda o reparto. Il tech stack per il reclutamento è analogamente un insieme di tecnologie di reclutamento interconnesse che aiutano le organizzazioni a facilitare il processo di reclutamento e assunzione.

Grazie a uno stack tecnologico per il reclutamento, puoi:

Automatizza le attività ripetitive e centralizza le informazioni, liberando tempo prezioso che i reclutatori possono dedicare alle interazioni con i candidati più promettenti

Riduci i tempi di assunzione grazie a un sourcing, uno screening e una pianificazione dei colloqui più rapidi

Offri un processo di candidatura fluido e coinvolgente per attirare i migliori talenti

Ottieni informazioni preziose sulle tue prestazioni di reclutamento per ottimizzare le tue strategie

Per selezionare gli strumenti giusti per il tuo stack tecnologico di reclutamento, devi prima analizzare le esigenze della tua organizzazione. La soluzione ideale dipenderà da fattori specifici della tua organizzazione, quali:

Dimensioni dell'azienda e settore: le aziende più grandi avranno probabilmente esigenze più complesse rispetto alle startup più piccole. Allo stesso modo, il processo di reclutamento di un'azienda tecnologica sarà diverso da quello di un'agenzia creativa. Assicurati di scegliere un'opzione che corrisponda al tuo specifico processo di reclutamento e al tuo ambito di attività

Volume di reclutamento: il numero di assunzioni effettuate ogni anno influirà direttamente sulle funzionalità/funzioni e sulla scalabilità necessarie nella piattaforma di reclutamento. Ti aiuterà anche a capire se la piattaforma è adatta al tuo processo di assunzione

Budget: Il costo delle tecnologie per il reclutamento può variare notevolmente. Pertanto, considera i tuoi vincoli di budget mentre dai priorità alle funzionalità/funzioni essenziali

Struttura e competenze del team: valuta le capacità attuali del tuo team e le eventuali lacune che strumenti specifici potrebbero colmare. Poiché la maggior parte dei team di reclutamento non è tecnica, lo strumento deve essere facile da usare in modo da poter adottare rapidamente questa piattaforma e fornire un'esperienza eccezionale ai dipendenti Funzionalità avanzate : la maggior parte delle tecnologie di reclutamento di nuova generazione offre funzionalità avanzate come strumenti di IA per il reclutamento, screening automatizzato dei candidati e analisi avanzate per aiutarti a prendere decisioni informate. A seconda del vostro obiettivo e delle sfide specifiche, dovreste scegliere un'opzione che sia ideale per le vostre esigenze e che si adatti al vostro budget

Integrazioni : assicurati che gli strumenti che scegli si integrino perfettamente tra loro e con il tuo stack tecnologico HR esistente per evitare silos di dati

Funzionalità di sicurezza: le informazioni sui candidati includono dati sensibili; non puoi permetterti che vengano divulgati o compromessi a causa della mancanza di funzionalità di sicurezza nel tuo stack tecnologico per il reclutamento. Assicurati di scegliere opzioni che offrano crittografia avanzata, controlli di accesso e altre funzionalità di sicurezza che garantiscano la protezione dei tuoi dati. I sistemi di assunzione avanzati offrono ai candidati anche la possibilità di controllare come i loro dati vengono utilizzati all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, se un candidato desidera ritirare il proprio curriculum o desidera che le informazioni vengano eliminate dopo che il ruolo è stato ricoperto, la piattaforma può consentirgli di farlo facilmente, aiutandovi a rispettare le leggi e le normative sulla privacy dei dati

Seguendo questi passaggi e tenendo a mente i tuoi requisiti specifici, puoi creare uno stack tecnologico per il reclutamento che consenta al tuo team di assumere i migliori talenti in modo efficiente.

Ora che hai compreso l'importanza di uno stack tecnologico per il reclutamento e come scegliere gli strumenti giusti, approfondiamo i dieci migliori software di gestione dei talenti che dovresti prendere in considerazione per costruire il tuo nel 2024. Li classificheremo in base alle loro funzionalità principali per fornirti una roadmap chiara per il tuo processo di reclutamento.

Strumento USP ClickUp Potente piattaforma di project management con funzionalità/funzioni e modelli specifici per le risorse umane per migliorare l'intero processo di assunzione Workday ATS Robusto sistema di monitoraggio dei candidati (ATS) per la gestione centralizzata dei candidati, flussi di lavoro automatizzati e analisi avanzate LinkedIn Bacheca di annunci di lavoro estesa che raggiunge una vasta rete di professionisti per annunci mirati e employer branding Entelo Potente piattaforma di sourcing dei candidati per identificare i migliori talenti attraverso funzionalità di ricerca avanzate e l'integrazione con i social media Beamery Piattaforma di gestione delle relazioni con i candidati (CRM) che personalizza la comunicazione e costruisce relazioni con potenziali candidati HackerRank Piattaforma progettata per valutazioni tecniche e test di competenze, che consente di valutare le capacità di codifica e di problem solving HireVue Piattaforma che facilita i colloqui video con funzionalità/funzioni per colloqui video unidirezionali e in diretta, semplificando il processo di selezione RolePoint Software per semplificare e gestire i programmi di segnalazione dei dipendenti, incentivando la partecipazione e monitorando le segnalazioni in modo efficiente GoodHire Piattaforma di screening dei background che automatizza le richieste di verifica dei background e fornisce report completi per verificare le informazioni dei candidati BambooHR HRIS basato su cloud per l'inserimento dei nuovi assunti, la gestione elettronica dei documenti e l'integrazione con altri sistemi HR

1. ClickUp (La piattaforma all-in-one per la gestione delle risorse umane)

Iniziamo esplorando un software all-in-one per la gestione dei progetti e dei dipendenti. ClickUp è una piattaforma di produttività progettata per semplificare i processi aziendali, gestire in modo efficiente team eterogenei e organizzare l'intero flusso di lavoro. Infatti, è più di un semplice software di onboarding, poiché ti aiuta a gestire le assunzioni, il reclutamento, l'onboarding, le operazioni HR, le attività del team e persino la gestione della produttività, il tutto in un'unica piattaforma.

Tieni traccia delle assunzioni, dell'inserimento e dello sviluppo dei dipendenti tramite ClickUp Visualizza

Oltre alle viste ClickUp personalizzabili che consentono di ordinare, filtrare e visualizzare i dettagli dei candidati e i processi di reclutamento in diversi modi, offre anche un assistente IA integrato chiamato ClickUp Brain che può automatizzare il lavoro quotidiano. Inoltre, il suo AI Writer può generare tutto, dalle descrizioni dei lavori alle procedure operative standard di assunzione e alle e-mail di feedback dei candidati, riducendo notevolmente il carico di lavoro.

Sebbene abbia diverse altre funzionalità che lo rendono l'opzione ideale per il tuo stack tecnologico di reclutamento, la sua caratteristica distintiva è l'insieme completo di modelli predefiniti che fornisce, specificamente adattati alle tue esigenze.

La matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp è un modello personalizzabile e pronto all'uso per selezionare i migliori talenti tra più candidati. Fornisce le funzionalità/funzioni essenziali per aiutarti a organizzare e selezionare facilmente le informazioni dei candidati.

Scarica questo modello Migliora il processo di selezione dei candidati utilizzando il modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

Con questo modello puoi:

Organizza e monitora le candidature e le segnalazioni dei dipendenti

Valuta i curriculum e altri dati dei candidati in base a criteri quali esperienza, qualifiche, competenze e altro ancora

Prendete decisioni di assunzione basate su informazioni basate sui dati, riducendo i pregiudizi

Se raccogliere tutte le informazioni sui candidati in un unico posto ti sembra un compito arduo, il modello ClickUp Hiring Candidate è la soluzione perfetta per te. Questo modello ti aiuta a collegare i moduli Clickup, Google Forms, Typeform o altri strumenti applicativi alla piattaforma ClickUp, consentendoti di ottenere tutte le informazioni sui tuoi candidati in un unico posto.

Scarica questo modello Semplifica l'assunzione e l'organizzazione dei candidati utilizzando il modello ClickUp Hiring Candidate

Questo ti aiuta a:

Valuta i candidati con scale di valutazione personalizzabili

Rimani organizzato e ricevi promemoria pertinenti sul tuo processo di assunzione

Confronta facilmente le informazioni dei candidati per prendere la decisione giusta

Per un kit di strumenti più completo per le tue esigenze di reclutamento e assunzione, puoi dare un'occhiata al modello di cartella per il reclutamento e l'assunzione di ClickUp.

Scarica questo modello Gestisci tutte le operazioni HR disponendo delle informazioni necessarie utilizzando il modello di cartella ClickUp per il reclutamento e l'assunzione

Questo modello di cartella completamente personalizzabile ti aiuta a:

Acquisizione e archiviazione delle informazioni sui candidati in un unico posto

Standardizza le schede di valutazione dei colloqui

Semplifica i moduli di candidatura

Monitora facilmente le candidature dei candidati

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

visualizzare i tuoi processi di reclutamento , inclusi elenchi, bacheche Kanban, moduli, calendario, lavagna online e altro ancora Tieni traccia delle prestazioni, del coinvolgimento e dello sviluppo dei dipendenti con oltre 15 viste ClickUp personalizzabili per, inclusi elenchi, bacheche Kanban, moduli, calendario, lavagna online e altro ancora

ottimizzare i flussi di lavoro di assunzione e automatizzare le attività manuali ripetitive Gestisci i processi di reclutamento in modo efficiente con modelli pronti all'uso, stati personalizzati e automazioni ClickUp , che ti consentono di scegliere tra oltre 100 automazioni pere automatizzare le attività manuali ripetitive

organizzare la documentazione e lo spazio di archiviazione per l'onboarding Fornisci ai nuovi assunti tutte le informazioni sulla tua organizzazione utilizzando ClickUp Docs , che ti aiuta a

comunicazione relativa all'onboarding e al reclutamento utilizzando Semplifica larelativa all'onboarding e al reclutamento utilizzando ClickUp Brain , un assistente IA integrato che può aiutarti a generare riepiloghi/riassunti, creare elementi di azione, redigere descrizioni di lavoro, scrivere email e molto altro ancora

Crea un sistema di gestione delle risorse umane end-to-end utilizzando ClickUp per le risorse umane, che include campi personalizzati, stati, promemoria, liste di controllo, modelli e tutto ciò di cui hai bisogno per rendere le tue operazioni HR fluide ed efficienti

Migliora le operazioni HR con gli strumenti per le risorse umane di ClickUp

Limiti di ClickUp

Date le sue numerose funzionalità/funzioni, presenta una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Workday Talent Management (sistema leader per il monitoraggio dei candidati o ATS)

via Workday

Workday è una piattaforma di gestione del capitale umano (HCM) basata su cloud che offre anche un solido modulo di monitoraggio dei candidati (ATS) per il tuo stack tecnologico di reclutamento. Chiamato modulo Workday Talent Management, è adatto ad aziende di tutte le dimensioni e aiuta a gestire in modo efficiente l'intero processo di reclutamento. Include diverse funzionalità che ti aiutano ad andare oltre il monitoraggio delle candidature e include funzionalità per l'acquisizione, l'ottimizzazione e la formazione dei talenti. Dispone inoltre di funzionalità di reclutamento IA e modelli ATS che ti consentono di creare e gestire facilmente i tuoi processi ATS interni.

In questo modo, ti aiutano a creare team adatti alle tue esigenze specifiche, a promuovere la crescita e ad abbinare i talenti alle competenze per un processo di reclutamento più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday

Archivia e monitora tutte le informazioni sui candidati in una piattaforma centralizzata di gestione dei client

Crea pagine di carriera e moduli di candidatura ottimizzati per i dispositivi mobili per raccogliere in modo efficiente i dati dei candidati

Utilizza sistemi di skill intelligence basati su IA e ML per abbinare le tue esigenze ai candidati giusti

Elimina i pregiudizi utilizzando politiche trasparenti e approfondimenti basati sui dati per aiutarti a costruire una forza lavoro diversificata

Ottieni informazioni preziose sul tuo processo di reclutamento con strumenti completi di reportistica e visualizzazione dei dati

Limiti di Workday

Possono essere complessi da configurare e navigare, soprattutto per le organizzazioni più piccole con risorse HR limitate

I prezzi possono essere elevati per i team più piccoli o le organizzazioni con esigenze di reclutamento limitate

Richiede integrazioni con altri sistemi HR per una soluzione HCM completa, poiché Workday si concentra maggiormente sull'analisi e sul processo decisionale piuttosto che essere un software di onboarding

Prezzi Workday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday

G2: 4,3/5 (80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

3. LinkedIn (ideale per bacheche di annunci di lavoro e marketing per il reclutamento)

via LinkedIn

LinkedIn è la più grande piattaforma di networking professionale al mondo e la maggior parte dei reclutatori e dei responsabili delle assunzioni la utilizza per trovare lavori pertinenti e condividere aggiornamenti sulla carriera. Tuttavia, la piattaforma offre anche potenti funzionalità per i team di reclutamento e assunzione. Ti aiuta ad abbinare i ruoli disponibili ai candidati qualificati e puoi utilizzare le sue funzionalità specifiche per raggiungere i candidati con le competenze giuste e i requisiti specifici.

Offre quindi funzionalità sia per la pubblicazione di annunci su bacheche che per le piattaforme di recruitment marketing, rendendola la piattaforma ideale per selezionare i candidati, verificare la loro esperienza e trovare candidati passivi per i ruoli aperti.

Le migliori funzionalità/funzioni di LinkedIn

Raggiungi un pool di professionisti altamente qualificati indirizzando i tuoi annunci di lavoro a specifici gruppi demografici, competenze e livelli di esperienza

Mostra la cultura della tua azienda, le opportunità di carriera e le testimonianze dei dipendenti per attirare i migliori talenti in modo organico

Ottieni visibilità su una vasta rete di candidati attivi e passivi

Limiti di LinkedIn

Gli annunci di lavoro gratuiti hanno diverse limitazioni, ad esempio è possibile pubblicare solo un'offerta di lavoro alla volta e le stesse offerte non possono essere condivise entro sette giorni

Gli annunci di lavoro premium e gli strumenti di marketing per il reclutamento possono essere costosi, soprattutto per le startup e per chi ha esigenze di assunzione limitate

La piattaforma è più adatta a professionisti esperti, rendendola meno adatta al reclutamento di personale entry-level

Prezzi LinkedIn

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su LinkedIn

G2: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (90 recensioni)

via Entelo

Entelo è un software per la gestione dei database dei dipendenti e una piattaforma di ricerca dei candidati progettata per aiutare le organizzazioni a creare solide pipeline di talenti e identificare i migliori talenti che potrebbero non essere attivamente alla ricerca di un lavoro. Utilizza l'IA e l'analisi predittiva per prevedere le decisioni dei candidati, come la probabilità che cambino lavoro o le loro preferenze, aiutando i reclutatori a raggiungere i candidati giusti al momento giusto.

Va oltre i limiti delle tradizionali bacheche di annunci di lavoro e dei database di curriculum. Sfrutta una tecnologia all'avanguardia per aggregare i dati dei candidati da varie fonti, tra cui profili sui social media (LinkedIn, GitHub, ecc.), siti di networking professionale e di carriera, dati web pubblici, ecc.

Questo pool di dati completo consente a Entelo di creare un profilo dettagliato dei potenziali candidati, fornendoti maggiori informazioni sulle loro qualifiche ed esperienze rispetto ai metodi tradizionali di screening dei curriculum. Si tratta di un'aggiunta molto utile al tuo stack tecnologico per il reclutamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Entelo

Utilizza un potente motore di ricerca con logica booleana e filtri per identificare candidati altamente qualificati su varie piattaforme

Raggiungi candidati passivi che non hanno presentato attivamente la propria candidatura, ma che possiedono le competenze e l'esperienza di cui hai bisogno

Sfrutta i profili dei social media per ottenere informazioni più approfondite sulle competenze dei candidati e sulla loro compatibilità culturale

Crea e alimenta un pool di talenti per le future esigenze di assunzione, tenendo traccia dei candidati promettenti

Limiti di Entelo

Non offre una versione di prova gratuita o una versione freemium

I clienti lamentano le funzionalità/funzioni di reportistica, che non consentono di personalizzare i report in base alle proprie esigenze specifiche

Prezzi Entelo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Entelo

G2: 4,2/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: 3,7/5 (oltre 10 recensioni)

via Beamery

Mentre Entelo si concentra sulla ricerca dei migliori talenti, Beamery affronta un aspetto diverso ma altrettanto importante del reclutamento: la gestione del ciclo di vita dei talenti. Questa innovativa piattaforma basata sull'IA consente alle organizzazioni di gestire le attività di reclutamento e post-assunzione, tra cui l'acquisizione dei talenti, la gestione, la pianificazione della forza lavoro e lo sviluppo delle competenze.

Beamery consente ai reclutatori di cercare e assumere candidati con il talento giusto e di coltivare relazioni con persone di talento, anche quelle non selezionate per un ruolo specifico. Questo ha aiutato i suoi clienti ad aumentare la produttività dei reclutatori del 40% e a triplicare la conversione di talenti diversificati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beamery

Crea canali di comunicazione personalizzati per mantenere i candidati coinvolti e informati in ogni fase

Monitora le metriche di coinvolgimento dei candidati per misurare l'efficacia del lavoro richiesto in termini di comunicazione

Elimina i pregiudizi nelle assunzioni con funzionalità/funzioni IA spiegabili, un modello utilizzato per migliorare la trasparenza e l'equità dei modelli IA e rimuovere eventuali pregiudizi che possono insinuarsi a causa di pregiudizi o decisioni umane

Ottieni integrazioni per migliorare i flussi di lavoro delle risorse umane e lavorare con il resto dei tuoi sistemi HR

Utilizza TalentGPT per personalizzare l'esperienza dei tuoi nuovi assunti e rendere più efficienti i tuoi processi di reclutamento

Limiti di Beamery

Limita i download di PDF automatizzati con estensioni a 100 al giorno

Non offre una versione di prova gratuita o una versione freemium

Prezzi Beamery

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Beamery

G2: 4. 1/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 3,8/5 (oltre 120 recensioni)

6. HackerRank (ideale per la valutazione e il test delle competenze)

via HackerRank

HackerRank è una piattaforma popolare progettata per la valutazione delle competenze tecniche e dei candidati. Si rivolge alle organizzazioni che necessitano di un sistema solido per valutare le capacità di codifica, le competenze di problem solving e le conoscenze tecniche dei potenziali candidati.

Lo strumento fornisce una suite di soluzioni che consentono ai reclutatori di testare le competenze dei candidati durante il processo di selezione, di intervistarli e di classificare gli sviluppatori in base alle loro competenze e abilità. Ciò rende il processo di assunzione più incentrato sulle competenze, mentre i candidati possono ottenere informazioni dettagliate sulle loro competenze e prestazioni sulla base dei test.

Migliori funzionalità/funzioni di HackerRank

Valuta le competenze di codifica attraverso una libreria di sfide di codifica predefinite o creane una personalizzata

Progetta valutazioni personalizzate in linea con i requisiti specifici del lavoro e le competenze tecniche

Simula scenari di lavoro reali per valutare l'approccio alla risoluzione dei problemi e il processo decisionale tecnico di un candidato

Effettua valutazioni a distanza, consentendo una valutazione flessibile e un bacino di candidati più ampio

Ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni dei candidati con report e analisi completi

Limiti di HackerRank

Ideale solo per chi desidera assumere candidati con competenze tecniche. Potrebbe non essere rilevante per altri settori

Non offre un piano freemium o gratuito

Il piano iniziale limita l'organizzazione a un solo utente e offre solo dieci tentativi al mese. È necessario pagare 20 $ per ogni tentativo aggiuntivo

Prezzi HackerRank

Starter : 100 $/mese/utente

Pro : 450 $/mese/5 utenti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HackerRank

G2: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (50 recensioni)

7. HireVue (miglior software per video colloqui)

via HireVue

HireVue è una piattaforma leader progettata per facilitare i colloqui video e semplificare il processo di selezione dei candidati. Offre funzionalità per condurre colloqui video unidirezionali o in diretta, consentendo una valutazione flessibile ed efficiente dei candidati. Il suo assistente di assunzione IA ti aiuta a comunicare in modo efficace con i candidati, a fornire notifiche e aggiornamenti tempestivi e a migliorare i tassi di partecipazione ai colloqui.

Le migliori funzionalità/funzioni di HireVue

Conduci sia colloqui video preregistrati unidirezionali che colloqui interattivi dal vivo in base alle tue esigenze

Pianifica senza problemi colloqui con candidati in diversi fusi orari e posizioni

Semplifica la pianificazione dei colloqui con strumenti di pianificazione automatizzata e gestione della disponibilità dei candidati

Utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le risposte durante i colloqui con i candidati e identificare i punti di forza e di debolezza chiave dei candidati

Crea domande e rubriche standardizzate per i colloqui, al fine di garantire una valutazione coerente tra i candidati

Limiti di HireVue

Sebbene offra IA per approfondimenti sui colloqui e acquisizione di dati, potrebbe comunque essere necessaria la supervisione umana per garantire un'interpretazione accurata

I prezzi possono essere elevati per le organizzazioni più piccole con un volume di colloqui limitato

Prezzi HireVue

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HireVue

G2: 4. 1/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

8. RolePoint (la migliore piattaforma per gestire i programmi di segnalazione dei dipendenti)

via RolePoint

Quando si tratta di attrarre talenti, molte aziende tendono a trascurare la loro fonte di riferimento più importante: i propri dipendenti. RolePoint (ora Jobvite) è una piattaforma progettata per gestire in modo efficiente i programmi di referral dei dipendenti, offrendo funzionalità/funzioni per incentivare la partecipazione, monitorare i referral e gestire l'intero processo di referral in modo efficiente.

Utilizzando la piattaforma, i dipendenti esistenti possono facilmente comprendere le posizioni aperte disponibili nella loro azienda e condividerle all'interno delle loro reti. Possono anche monitorare lo stato delle loro segnalazioni in tempo reale e ottenere una ricompensa se la persona segnalata viene selezionata per la posizione. Questo approccio ludico può aumentare significativamente la partecipazione dei dipendenti al tuo programma di referral.

Le migliori funzionalità/funzioni di RolePoint

Automatizza la gestione dei premi e degli incentivi all'interno della tua organizzazione, dandoti la possibilità di monitorare in modo efficiente i candidati segnalati e premiare i dipendenti per ogni segnalazione positiva

Elimina le discrepanze nei referral dei dipendenti abbinando i dipendenti ai lavori pertinenti e fornendo un feedback immediato

Utilizza moduli di analisi basati sull'IA e di gamification per migliorare ulteriormente i programmi di referral dei dipendenti per il tuo team

Limiti di RolePoint

Gli utenti hanno menzionato come i piani di Jobvite possano essere più costosi rispetto ad altre piattaforme. Alcuni ritengono che il costo non sia giustificato dalle funzionalità/funzioni offerte

Opzioni di personalizzazione limitate e mancanza di flessibilità per ottenere analisi e report avanzati

Prezzi RolePoint

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RolePoint

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (Ideale per lo screening e la verifica dei precedenti)

via GoodHire

GoodHire è una piattaforma di screening dei background che aiuta i datori di lavoro a verificare le informazioni dei candidati e a mitigare i rischi legati alle assunzioni. La sua interfaccia moderna è progettata per automatizzare il processo di richiesta dei controlli dei background, consentendo di avviare vari controlli (precedenti penali, verifica dell'impiego, controllo delle referenze) con pochi clic. Inoltre, le informazioni ottenute possono essere integrate perfettamente con i più diffusi sistemi di tracciamento dei candidati (ATS), consentendo di avviare e ricevere i rapporti sui controlli dei background direttamente all'interno del flusso di lavoro di reclutamento esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoodHire

Avvia vari controlli dei precedenti, tra cui la verifica dei precedenti penali, la verifica dell'impiego e il controllo delle referenze

Ricevi report completi sui controlli dei precedenti personali in formato elettronico, eliminando l'inserimento manuale dei dati e risparmiando tempo

Integra GoodHire con il tuo sistema di monitoraggio dei candidati (ATS) per un flusso di lavoro senza interruzioni e una gestione centralizzata delle informazioni sui candidati

Effettua controlli sui candidati in vari paesi, garantendo la conformità alle normative regionali

Proteggi sempre i tuoi dati, poiché GoodHire utilizza server sicuri e protocolli standard del settore per proteggere le informazioni sensibili dei candidati durante tutto il processo di verifica dei precedenti

Limiti di GoodHire

I prezzi possono variare a seconda del tipo di controllo dei precedenti, della complessità e del numero di report richiesti

I tempi di elaborazione dei controlli dei precedenti personali possono variare a seconda del tipo di controllo e della disponibilità dei dati

La conformità legale può essere complessa e GoodHire potrebbe non fornire consulenza legale in merito ai risultati dei controlli dei precedenti personali

Prezzi GoodHire

Basic+: A partire da 29,99 $/controllo

Essenziale: A partire da 54,99 $/controllo

Professionale: A partire da 79,99 $/controllo

Valutazioni e recensioni di GoodHire

G2: 4,6/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

10. BambooHR (Miglior software per l'onboarding e l'integrazione HRIS)

via BambooHR

BambooHR è un noto sistema informativo per le risorse umane (HRIS) basato su cloud, progettato per semplificare le operazioni dei vari team HR. Con questa piattaforma unica, è possibile svolgere diverse attività HR, tra cui l'inserimento dei nuovi assunti, la gestione dei colloqui e altre operazioni HR. Offre funzionalità per gestire in modo efficiente l'intero processo di inserimento.

Inoltre, BambooHR è noto per la sua interfaccia intuitiva e la facilità d'uso, che lo rendono una soluzione perfetta per le aziende che stanno passando da processi HR manuali o fogli di calcolo di base a un sistema HRIS più solido.

Le migliori funzionalità/funzioni di BambooHR

Crea flussi di lavoro automatizzati per inviare email di benvenuto, raccogliere informazioni sui nuovi assunti e assegnare attività durante tutto il processo di inserimento

Archivia e gestisci elettronicamente i documenti di onboarding come lettere di offerta, manuali e informazioni sui benefit in una posizione centralizzata

Utilizza le funzionalità di firma elettronica per semplificare i processi di firma e approvazione dei documenti

Traccia le metriche chiave dell'onboarding e identifica le aree di miglioramento

Integra BambooHR con altri sistemi HR come i provider di servizi di gestione stipendi e benefit per una soluzione unificata di gestione dei dati HR

Limiti di BambooHR

Potrebbe non essere adatto a organizzazioni di grandi dimensioni con esigenze HR complesse

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad alcune soluzioni HRIS di livello aziendale

Prezzi BambooHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2500 recensioni)

11. Visier (Il migliore per l'analisi e la reportistica)

via Visier

Visier è una potente piattaforma progettata per l'analisi delle risorse umane (HR) e l'analisi della forza lavoro. Va oltre la reportistica di base, offrendo strumenti avanzati di analisi dei dati per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni basate sui dati in tutte le funzioni HR, compreso il reclutamento.

La piattaforma crede nell'importanza di fornire ai team di reclutamento e gestione dei talenti dati aziendali che li aiutino a migliorare il processo decisionale ed eliminare i pregiudizi sul personale.

Visier combina i dati delle persone e quelli aziendali per garantire che tu disponga di tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni di assunzione migliori e confrontare i benchmark sulla base di oltre 15 milioni di record di dipendenti e dati di terze parti.

Migliori funzionalità/funzioni di Visier

Integra i dati provenienti da vari sistemi HR come ATS, payroll e sistemi di gestione delle prestazioni per creare un hub centralizzato

Utilizza potenti dashboard, visualizzazioni e strumenti di esplorazione dei dati per ottenere informazioni dettagliate sulle metriche di reclutamento, le tendenze della forza lavoro e il coinvolgimento dei dipendenti

Sfrutta l'IA e l'apprendimento automatico per prevedere le future esigenze di personale, identificare potenziali carenze di talenti e ottimizzare le tue strategie di reclutamento

Confronta le metriche delle risorse umane con i benchmark del settore per identificare le aree di miglioramento e le best practice

Utilizza le informazioni ricavate dai dati per prendere decisioni strategiche in materia di pianificazione della forza lavoro, iniziative di sviluppo dei talenti e pianificazione della successione

Limiti di Visier

Ci vorrà un po' di tempo per familiarizzare con la piattaforma, poiché la sua configurazione e navigazione possono risultare complesse per un pubblico non tecnico. Per utilizzarla in modo efficace, è necessario avere una solida conoscenza dell'analisi e della visualizzazione dei dati

L'integrazione dei dati con i sistemi HR esistenti potrebbe richiedere competenze tecniche o assistenza aggiuntive, poiché offre integrazioni e plug-in pronti all'uso limitati

Prezzi Visier

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visier

G2: 4,6/5 (170 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Gestisci l'intero stack tecnologico per le assunzioni utilizzando ClickUp

Disporre degli strumenti di reclutamento giusti è fondamentale per attrarre i migliori talenti oggi. Questa guida ha esplorato 11 strumenti essenziali per fornirti gli strumenti necessari per costruire un stack tecnologico di reclutamento di prima classe. Sebbene abbia esplorato diversi strumenti, ricorda che lo stack tecnologico ideale non consiste solo nel trovare gli strumenti per portare a termine il lavoro. Quando costruisci il tuo stack tecnologico di reclutamento, devi considerare i requisiti specifici della tua organizzazione, le risorse e le dimensioni del team.

Costruire un efficace stack tecnologico per il reclutamento è un investimento per il futuro della tua organizzazione. Ti aiuta a trovare e coltivare i talenti giusti per le tue esigenze specifiche. Sebbene tu possa sempre scegliere soluzioni puntuali, potresti anche decidere di gestire l'intero processo di assunzione e gestione dei talenti utilizzando ClickUp, una soluzione all-in-one.

ClickUp per le risorse umane è progettato per ottimizzare tutti i processi HR, che si tratti di reclutamento, assunzione, gestione del pool di candidati, aggiornamento delle competenze della forza lavoro o costruzione di un marchio datore di lavoro. Con un solo strumento, puoi ottenere la potenza di un intero stack tecnologico per il reclutamento e rendere più facile per i tuoi team HR gestire tutte le loro informazioni con un'unica piattaforma.

Quindi inizia a investire negli strumenti di reclutamento giusti per ottenere un vantaggio competitivo. Prova ClickUp e crea un account gratuito oggi stesso.