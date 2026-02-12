Le 10 migliori strategie per migliorare la produttività della tua agenzia di marketing

Evie Harrison è una blogger per scelta. Ama scoprire il mondo che la circonda. Le piace la condivisione delle sue scoperte, delle sue esperienze ed esprimersi attraverso i suoi blog.

Vuoi conoscere la formula più semplice per un esito positivo?

Produttività = Redditività

Piuttosto semplice, vero?

Ma molti titolari di agenzie di marketing concordano sul fatto che la questione è un po' più complicata di quanto sembri. Diversi fattori influenzano la produttività complessiva della tua attività. E devi gestirli tutti, perché è in gioco la reputazione della tua agenzia.

Stai cercando tecniche che possano aumentare la produttività della tua agenzia? Non cercare oltre, perché oggi vedremo proprio cosa fare per farlo.

Ma prima di addentrarci nell'argomento, è importante comprendere che la produttività non significa semplicemente spuntare le voci di un elenco di cose da fare. Affinché la tua agenzia sia produttiva, è necessario che:

portare a termine un numero ragionevole di attività entro le scadenze previste

creare un lavoro di qualità che soddisfi gli standard stabiliti

utilizzare in modo efficiente tempo, denaro, lavoro richiesto e altre risorse

Tenendo presenti questi punti chiave, evidenziamo alcune delle migliori strategie per migliorare la produttività della tua agenzia.

Questo è probabilmente uno dei modi più semplici per aumentare la produttività. Con gli strumenti giusti, puoi automatizzare le attività banali e ripetitive e risparmiare tempo e risorse. Inoltre, puoi automatizzare diversi aspetti della tua agenzia, dalla semplificazione dei processi all'organizzazione delle attività, fino alla fornitura di contenuti personalizzati per un pubblico mirato.

Tuttavia, per migliorare l'efficienza complessiva della tua agenzia, devi investire in quella giusta. Ad esempio, una piattaforma completa per la produttività come ClickUp può aiutarti a svolgere il lavoro da qualsiasi luogo. Offre funzionalità che ti consentono di monitorare lo stato di avanzamento di tutti i tuoi progetti, vedere cosa stanno facendo gli altri membri del team in tempo reale, gestire i carichi di lavoro del team, chattare con i dipendenti per favorire la collaborazione istantanea e aiutarti a stabilire le priorità delle attività in modo che il lavoro importante venga completato per primo.

2. Non perdere tempo sulla strada

Secondo un rapporto del Texas A&M Transportation Institute, il pendolare americano medio perde 54 ore all'anno a causa dei ritardi dovuti al traffico. Si tratta di una quantità considerevole di tempo che potresti impiegare in modo più proficuo.

Ad esempio, durante il tragitto casa-lavoro, puoi ascoltare dei podcast per migliorare la produttività personale e quella del team. Se viaggi in treno, invece di scorrere i social media, organizza le attività della giornata. Oppure completa una ricerca preliminare sui clienti, controlla le email, organizza riunioni o fai una serie di brevi telefonate.

3. Struttura il tuo team

Come qualsiasi altra attività commerciale, anche le agenzie digitali devono assumere personale qualificato in grado di lavorare in modo indipendente. Con una struttura organizzativa adeguata, la tua agenzia potrà operare senza intoppi. Tuttavia, ciò richiede leadership, comunicazione, collaborazione e supporto efficaci per garantire che il lavoro venga completato in tempo e gli obiettivi raggiunti.

Ancora più importante, impara a delegare le responsabilità ai dipendenti più adatti. Ciò significa che il dipendente giusto lavora sulle attività che è in grado di svolgere al meglio. Questo permette alla tua agenzia di crescere e generare maggiori entrate.

Essere in grado di distribuire il carico di lavoro è fondamentale per la tua agenzia digitale. Troppo spesso i manager sprecano tempo prezioso nel microgestire i dipendenti che hanno continuamente bisogno di rassicurazioni sul fatto che stanno svolgendo correttamente il proprio lavoro. Altre volte, le attività richiedono troppo tempo o i dipendenti non sono abbastanza competenti per gestirle. In entrambi i casi, è necessario trovare qualcun altro che sappia svolgere meglio il lavoro o prendere in considerazione l'outsourcing.

Il panorama digitale continua a cambiare. Quindi, anche se avete assunto persone esperte, alla fine avranno bisogno di aggiornare le loro competenze. Per aiutare i vostri dipendenti e la vostra agenzia digitale a rimanere al top, prendete in considerazione l'idea di offrire corsi di formazione aggiuntivi e workshop sulla produttività per trasformarli in risorse migliori per la vostra agenzia.

Il marketing digitale è un settore in rapida evoluzione che prospera grazie all'ambizione e all'energia positiva. Queste sessioni di formazione possono quindi essere utili e motivazionali. Imparare nuove competenze insieme ad altri appassionati di marketing online dà ai tuoi dipendenti una spinta di fiducia e li mantiene aggiornati sulle tendenze attuali.

Per identificare quali competenze è necessario insegnare, eseguite un'analisi delle lacune nelle competenze. Ciò metterà in evidenza le competenze che i vostri dipendenti non possiedono ma di cui hanno bisogno per adempiere alle loro responsabilità. Se ne hanno l'opportunità, la maggior parte dei dipendenti è desiderosa di imparare come migliorare i flussi di lavoro, gestire il tempo in modo più efficace e sviluppare nuove competenze. Per ulteriori informazioni su come ogni dipendente può aumentare il proprio livello di produttività, consultate questo articolo sulla gestione delle attività personali.

5. Evitare il burnout dei dipendenti

Uno stress lavorativo eccessivo può ridurre le prestazioni e la produttività dei dipendenti. Secondo Career Builder, il 61% dei dipendenti dichiara di sentirsi esausto nel proprio lavoro attuale.

Ecco perché la tua agenzia digitale deve adottare misure adeguate sin dall'inizio e garantire che i dipendenti rimangano soddisfatti e senza stress. I seguenti consigli possono aiutare a evitare il burnout:

Programma pause caffè e pranzo durante la giornata lavorativa per dare a tutti il tempo necessario per rilassarsi.

Fissare obiettivi e scadenze realistici.

Se hai a che fare con clienti internazionali, non costringere il tuo staff a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Organizza turni e giorni di riposo.

Valuta la possibilità di affidare in outsourcing le attività o i progetti che riducono la produttività dei dipendenti ad altre agenzie di marketing digitale che dispongono delle risorse adeguate per terminare il lavoro.

Organizza eventi di squadra per migliorare il morale dei dipendenti.

6. Ridurre il turnover dei dipendenti

Dopo aver investito tempo e denaro nella formazione del personale, l'ultima cosa che desideri è che i tuoi migliori dipendenti abbandonino la tua agenzia digitale. Come segno di riconoscimento per il loro impegno, offri loro stipendi adeguati, benefit e incentivi.

Tuttavia, non è sempre necessario offrire benefici monetari. Una cena fuori o anche solo un riconoscimento verbale del lavoro richiesto è sufficiente per farli sentire apprezzati. Si tratta infatti di semplici modi per creare un clima positivo, sollevare il morale e aumentare la fidelizzazione dei dipendenti.

Considera la possibilità di apprezzare più spesso il lavoro richiesto dai tuoi dipendenti. Crea un programma di riconoscimento dei dipendenti in cui tutti siano a conoscenza dei diversi premi che possono ricevere e del processo di approvazione. In questo modo, il lavoro richiesto dai dipendenti viene immediatamente riconosciuto e premiato. Secondo hbr.org, il 40% dei dipendenti afferma di impegnarsi maggiormente nel proprio lavoro quando il proprio lavoro viene riconosciuto. Ancora più importante, è necessario offrire un feedback costruttivo per aiutare i dipendenti a orientarsi nella giusta direzione.

7. Eliminare i clienti indesiderati

Rifiutare i clienti probabilmente non è un'opzione quando si è appena entrati nel mondo del marketing digitale. Tuttavia, man mano che ci si afferma, è possibile dire di no ai clienti poco affidabili. Sorprendentemente, molti titolari di agenzie digitali credono di non poterlo fare o hanno paura di farlo. Tuttavia, alcune delle agenzie più produttive e redditizie rifiutano i lavori che non sono adatti a loro.

Non tutti i clienti sono di tuo gradimento. Riconosci quelli che:

hanno costi opportunità elevati

richiedono più tempo del personale di quanto sia possibile fatturare

richiedono risorse che non hai per servirli bene

hanno la reputazione di non effettuare pagamenti completi

Invece di concentrarti su questi clienti, scopri come attirare più potenziali clienti e lavorare con altri che si adattano meglio alla tua offerta.

8. Offrire opzioni di lavoro flessibili

Ogni dipendente è diverso. Alcuni lavorano meglio in un ambiente d'ufficio dalle 9 alle 17, mentre altri preferiscono il lavoro da remoto. Offrire flessibilità lavorativa consente alle persone di completare le proprie attività quando sono più produttive e si trovano nella loro zona di comfort. La chiave è il monitoraggio dei progressi dei dipendenti e il riconoscimento quando sono più creativi e produttivi.

9. Comunicare in modo efficiente

Sii sempre sincero con i dipendenti, fornisci istruzioni chiare e rispondi prontamente ai messaggi. Con delle linee guida di comunicazione di base, potrai garantire il buon funzionamento della tua agenzia.

Prendete in considerazione l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione. Ad esempio, la messaggistica istantanea è ideale per comunicazioni brevi e immediate, mentre le email possono essere utilizzate per comunicazioni più lunghe. Inoltre, esistono numerosi software e strumenti di marketing che aiutano le agenzie a migliorare la comunicazione all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, le piattaforme di comunicazione aziendale come Slack aiutano i membri del team a comunicare meglio e a essere più organizzati.

Ma niente è meglio delle riunioni faccia a faccia con il team. Dedicare del tempo a incontri regolari migliora significativamente la produttività. È l'occasione perfetta per affrontare i problemi, trovare nuove idee, discutere degli obiettivi, stabilire i programmi per la settimana successiva e molto altro ancora.

10. Valuta, analizza e migliora la produttività della tua agenzia

Come tutto nel marketing digitale, uno dei modi migliori per migliorare la produttività della tua agenzia è misurarla. Assicurati di utilizzare gli strumenti giusti per analizzare le varie aree della tua agenzia. Sapere da dove provengono i risultati positivi ti consentirà di concentrarti maggiormente su di essi e generare maggiori entrate. D'altra parte, le aree che non producono i risultati desiderati possono essere ricalibrate per diventare più efficienti.

È inoltre possibile misurare la produttività della propria agenzia monitorando i livelli di produttività individuali. Ciò evidenzia il contributo di ciascun dipendente alla produttività complessiva e quali dipendenti sono più preziosi. Identificando i punti di forza e di debolezza della propria agenzia, è possibile migliorare la produttività e i margini di profitto.

A te la parola

Affinché la tua agenzia digitale continui ad avere successo, devi garantire che ogni reparto raggiunga una produttività ottimale. L'implementazione dei suggerimenti sopra menzionati può migliorare significativamente la produttività complessiva. Ciò significa che potrai svolgere più lavoro nel minor tempo possibile e in modo più conveniente.

È ora di iniziare a migliorare la produttività dei dipendenti oggi stesso.

Sei pronto a lavorare in modo più intelligente, senza fare più fatica?