Abbiamo testato il miglior software per le risorse umane di Singapore

Sapevate che il mercato delle tecnologie HR è destinato a raggiungere i 71,24 miliardi di dollari entro il 2031 ? Si tratta di un balzo dell'8,2% rispetto ai 35,05 miliardi di dollari del 2023.

Cosa sta determinando questo fenomeno? C'è uno spostamento significativo verso il miglioramento del coinvolgimento e della connettività all'interno delle funzioni HR, soprattutto in luoghi come Singapore, dove un elevato coinvolgimento dei dipendenti è sinonimo di alta produttività.

Con questi cambiamenti che si stanno verificando intorno a noi, la scelta del software HR giusto non è solo importante, è imperativa. Gli strumenti giusti per le risorse umane possono trasformare radicalmente il modo in cui vi impegnate con i dipendenti, gestite le attività e scalate la vostra azienda.

Ecco perché abbiamo testato e compilato un elenco delle 10 migliori opzioni di software per le risorse umane a Singapore, affinché possiate prendere la decisione più consapevole per la vostra organizzazione.

Cosa si deve cercare in un software per le risorse umane?

Quando si sceglie

Software HR

ci sono alcune caratteristiche fondamentali da non trascurare. Vediamo di analizzarle in dettaglio, in modo da sapere esattamente cosa cercare:

**Scegliete un software che centralizzi tutti i dati dei dipendenti in un'unica fonte accurata. Questo semplifica la gestione e aumenta l'integrità dei dati, assicurandovi di avere sempre le informazioni giuste a portata di mano

**Il software deve consentire ai dipendenti di accedere e aggiornare le proprie informazioni personali. Questo riduce il carico di lavoro del team HR e ottimizza la gestione dei dati

Recruiting: Scegliete un software che ottimizzi il vostro processo di assunzione. Dovrebbe aiutarvi a trovare, valutare e assumere rapidamente i candidati, migliorando l'efficienza del reclutamento, un aspetto critico nel mercato di Singapore mercato competitivo dei talenti di Singapore

Gestione delle buste paga e dei compensi: Automatizzate le vostre buste paga con un software che garantisca compensi accurati e tempestivi. Questo migliora l'efficienza e assicura la conformità alle severe normative finanziarie di Singapore, come l'Employment Act e il Central Provident Fund (CPF) Act. Queste leggi regolano rispettivamente il pagamento puntuale degli stipendi e la corretta contribuzione ai fondi pensione dei dipendenti

Implementare un software che offra strumenti precisi di tracciabilità del tempo, essenziali per l'accuratezza delle buste paga e il rispetto delle normative sull'orario di lavoro, come le disposizioni dell'Employment Act del 1968 sugli straordinari **Assicuratevi che il vostro software semplifichi la creazione e la gestione degli orari dei dipendenti. Una programmazione efficace massimizza la produttività e copre tutte le esigenze operative nell'ambito della cultura lavorativa frenetica di Singapore

Gestione delle prestazioni: Scegliete uno strumento che vi permetta di impostare, monitorare e analizzare le prestazioni dei dipendenti Obiettivi HR . La gestione attiva delle prestazioni favorisce la crescita e i risultati all'interno del team

I 10 migliori software HR da utilizzare nel 2024

Con un mercato ricco di soluzioni, individuare lo strumento ideale per le vostre esigenze in materia di risorse umane è fondamentale. Ma non preoccupatevi, ho fatto il lavoro per voi! Grazie a test e analisi approfondite, ecco i 10 migliori software HR per il 2024.

1. ClickUp: Il migliore per la gestione dei progetti HR

Dalla mia esperienza,

La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

ha trasformato completamente il nostro modo di gestire i flussi di lavoro e le attività HR. Le sue funzioni specifiche per il reclutamento semplificano il processo di assunzione e ci aiutano a gestire i candidati, le candidature e le comunicazioni.

Ciò che apprezzo di più è l'ampia personalizzazione che ClickUp offre. Riconoscendo che non esistono due dipartimenti HR uguali, posso personalizzare funzioni come campi personalizzati, stati e promemoria automatici. Inoltre, con

Integrazioni ClickUp

, collego oltre 1.000 altri strumenti, migliorando la funzionalità con altri sistemi utilizzati all'interno della nostra organizzazione.

semplificate l'esecuzione e la consegna delle vostre operazioni HR con ClickUp_

Nella gestione delle buste paga, ClickUp si integra perfettamente con le normative locali. Ad esempio, a Singapore, si allinea perfettamente con i piani di contribuzione CPF, assicurando che l'elaborazione delle buste paga sia conforme a tutte le leggi locali. Questa integrazione riduce il vostro carico di lavoro e lo stress, liberando il vostro tempo per concentrarvi sulla crescita del vostro team e sull'espansione della vostra attività.

Una volta assunti i candidati giusti,

I campi personalizzati di ClickUp

mi consentono di tenere traccia degli stati di approvazione e di chiarire gli elementi di azione. Questa funzionalità è fondamentale dalla fase di onboarding fino alle revisioni delle prestazioni.

Oltre a questo, ho sempre voluto automatizzare le mie attività di routine per le assunzioni, ma il processo sembrava complesso finché non mi sono imbattuto in

Automazione ClickUp

strumenti. Posso configurarlo facilmente per inviare e-mail ai candidati, assegnare compiti per l'onboarding e persino ricordarmi quando è il momento della valutazione delle prestazioni.

Inoltre,

La vista Calendario di ClickUp

è preziosa per organizzare colloqui, sessioni di formazione e riunioni di revisione. Assicura che tutti gli eventi chiave siano tracciati e pianificati in modo visibile.

Per le mie attività quotidiane in ambito HR

, Cervello ClickUp è incredibilmente utile. L'AI Knowledge Manager fornisce rapidamente risposte su attività, documenti e personale in tutto il mio ClickUp Workspace, riducendo significativamente il tempo dedicato alla ricerca di informazioni. L'AI Project Manager automatizza gli aggiornamenti e i riepiloghi dei progetti, consentendomi di concentrarmi maggiormente sulle iniziative HR strategiche piuttosto che sugli aggiornamenti di routine.

Infine, ClickUp offre anche dei modelli HR, come ad esempio modelli di valutazione delle prestazioni , modelli di knowledge base e altro ancora, per migliorare l'efficienza del team e risparmiare tempo.

Organizzate i vostri documenti interni e mantenete le informazioni a disposizione di tutti i vostri dipendenti utilizzando i modelli di Knowledge Base di ClickUp

Modello di base di conoscenza HR di ClickUp ha cambiato le carte in tavola per semplificare la gestione delle informazioni sulle risorse umane. Crea un archivio centralizzato e facile da navigare che è stato fondamentale per aiutare i team delle risorse umane a organizzare, tenere traccia e aggiornare in modo efficiente tutti i documenti critici, quali manuali per i dipendenti , politiche HRMS e altro ancora. Questo garantisce che ogni membro del personale sia ben informato e conforme alle nostre procedure interne, aumentando in modo significativo l'efficienza e la comunicazione delle risorse umane. Scarica questo modello

Gestite e accedete alle informazioni sui dipendenti da un'unica interfaccia utilizzando il modello di rubrica dei dipendenti di ClickUp

Inoltre, Modello di elenco dei dipendenti di ClickUp ha fornito una soluzione completa per gestire e accedere efficacemente alle informazioni sui dipendenti. È ideale per tutte le organizzazioni che necessitano di un sistema centralizzato e facilmente consultabile per mantenere i dati dei dipendenti organizzati e aggiornati.

L'ho trovato particolarmente utile per categorizzare i dati dei dipendenti, tracciare i diversi stati di lavoro e garantire che tutti i membri del team HR abbiano accesso immediato alle informazioni di contatto essenziali. Questo modello è preferibile per snellire i processi HR, rendendo più facile la gestione efficiente della nostra forza lavoro. Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Suddividete i progetti HR in attività personalizzabili, rendendo più semplice la gestione di tutto, dai processi di onboarding alle revisioni dei dipendenti, grazie aAttività di ClickUp

convertire le idee per i progetti HR in attività personalizzabili con ClickUp Tasks_

Stabilite e monitorate con chiarezza gli obiettivi delle risorse umane, dal miglioramento dei punteggi di soddisfazione dei dipendenti al raggiungimento dei target di assunzione conObiettivi di ClickUp

visualizzate gli obiettivi e i traguardi delle risorse umane sul cruscotto di ClickUp

Creare documenti HR completi e direttamente collegati alle attività utilizzandoDocumenti ClickUp. Dai manuali delle politiche ai materiali di formazione per il vostro sistema di gestione dell'apprendimento, assicuratevi che tutte le informazioni siano accessibili e aggiornate

creare documenti HR completi e direttamente collegati alle attività

Favorire la pianificazione collaborativa e il brainstorming tra i team HR. UtilizzareLavagne ClickUp per visualizzare i percorsi di sviluppo dei dipendenti, la pianificazione della successione o la ristrutturazione dei team

pianificare in modo collaborativo le iniziative HR utilizzando le lavagne ClickUp

Dal monitoraggio delle metriche di reclutamento al controllo dei livelli di coinvolgimento dei dipendenti,Cruscotti ClickUp forniscono una panoramica completa delle prestazioni delle risorse umane in un colpo d'occhio

ottenete una panoramica completa delle prestazioni delle risorse umane con ClickUp Dashboards

Raccogliete i dati in modo efficiente, sia che si tratti diraccogliere i feedback dei dipendentidi sondaggi o di gestione delle domande di assunzione conModuli ClickUp

raccogliete i dati creando moduli con la funzione drag-and-drop di ClickUp

Pianificate e gestite efficacemente eventi, riunioni e scadenze relative alle risorse umane con la funzione di visualizzazione del calendario di ClickUp. Tenete tutti sotto controllo le date più importanti, come i cicli di valutazione delle prestazioni e le sessioni di formazione

gestire gli eventi legati alle risorse umane con ClickUp Calendar View

Ottenete preziose informazioni sull'attività del vostro team HR e sui trend di produttività conImpulso di ClickUp di ClickUp. Questo strumento fornisce un rapporto di attività di alto livello che consente di vedere rapidamente chi è online e su cosa sta lavorando

Rispetto delle norme sulla privacy dei dati, come la PDPA, con i dati ospitati localmente in APAC (Singapore e Sydney)

Limitazioni di ClickUp

ClickUp offre una moltitudine di funzionalità che possono intimorire i nuovi utenti. Potrebbe essere necessario del tempo per abituarsi a tutte le funzionalità

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business : $12/utente/mese

: $12/utente/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Talenox: HRIS per la gestione del ciclo di vita dei dipendenti

via Talenox Talenox è una soluzione all-in-one che consente alle aziende di gestire in modo efficiente diverse attività relative alle risorse umane, dalla gestione dei profili dei dipendenti all'elaborazione delle buste paga e alla gestione delle richieste di congedo. Con Talenox è possibile accedere, gestire e salvaguardare le informazioni sull'azienda e sui dipendenti in un un unico repository centrale.

Inoltre, le capacità di integrazione di Talenox con le banche e i software di contabilità più diffusi a Singapore, come DBS e OCBC, integrano le transazioni finanziarie, rendendo i processi di busta paga semplici e privi di errori. Talenox online HRIS di Talenox porta i processi dell'ufficio nel cloud, rendendoli accessibili ovunque e in qualsiasi momento.

Le migliori caratteristiche di Talenox

Gestire e salvaguardare le informazioni sull'azienda e sui dipendenti in un unico repository centrale, garantendo un accesso sicuro e semplice ai dati

Elaborazione delle buste paga, conformità ai requisiti di legge locali e perfetta integrazione con banche e software di contabilità come Xero e QuickBooks

Predisposizione di tipi di ferie obbligatorie, come ferie annuali e congedi per malattia, per consentire ai dipendenti di richiedere e gestire le ferie direttamente attraverso i loro account

L'archiviazione in cloud consente ai proprietari dell'azienda, ai responsabili delle risorse umane e ai dipendenti di accedere da qualsiasi luogo

Limitazioni di Talenox

Gli utenti riferiscono che l'interfaccia è troppo complessa e richiede un po' di tentativi ed errori per essere utilizzata correttamente

Prezzi di Talenox

Base: $20/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Talenox

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Zoho People: Software HR basato sul cloud per ambienti di lavoro moderni

via Zoho Zoho People è un software per le risorse umane basato sul cloud e progettato per stare al passo con il mondo del lavoro in rapida evoluzione. Eccelle nel coltivare e trattenere i talenti, migliorando al contempo l'agilità e l'efficacia del sistema di gestione delle risorse umane.

Consente un sistema di gestione dei dati sicuro che rispetta rigorosamente la legge sulla protezione dei dati personali (PDPA) di Singapore. Questo garantisce che tutti i dati dei dipendenti gestiti all'interno di Zoho People siano protetti da accessi non autorizzati e da violazioni, garantendomi la massima tranquillità per quanto riguarda la sicurezza dei dati.

La natura cloud-based di Zoho People è particolarmente vantaggiosa per supportare le modalità di lavoro flessibili che sono diventate sempre più popolari a Singapore. Zoho People 5.0 semplifica le operazioni HR automatizzando le attività di routine e fornendo un'interfaccia user-friendly che dà priorità all'esperienza dei dipendenti.

Le migliori caratteristiche di Zoho People

Utilizza flussi di lavoro intelligenti e analisi approfondite per semplificare le funzioni HR principali

Migliora la pianificazione della forza lavoro con funzionalità avanzate di tracciamento e programmazione

Implementare la definizione di obiettivi flessibili e le revisioni continue per una gestione efficace delle prestazioni

Promuovere l'apprendimento continuo con opzioni miste e gestione centralizzata dei corsi

Limitazioni di Zoho People

Gli utenti hanno notato che alcune interfacce possono essere disordinate, con elementi sovrapposti e menu a tendina eccessivi, che possono complicare la navigazione e l'usabilità

Prezzi di Zoho People

Essential HR: $0,73/utente/mese

$0,73/utente/mese Professional: $1,46/utente/mese

$1,46/utente/mese Premium: $2,20/utente/mese

$2,20/utente/mese Enterprise: $2,93/utente/mese

$2,93/utente/mese People Plus: $5,49/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho People

G2: 4 .4/5 (300+ recensioni)

.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

4. ZingHR: gestione dei progetti HR basata sull'intelligenza artificiale

via Crozdesk ZingHR è una piattaforma tecnologica aziendale per le risorse umane dinamica e alimentata dall'intelligenza artificiale, particolarmente adatta a scalare le esigenze aziendali. Grazie all'uso strategico delle tecnologie AI, ML e blockchain, ZingHR non è uno strumento qualsiasi. Alcune delle sue funzionalità all'avanguardia includono Paghe a zero tocchi, riconoscimento dei volti, onboarding digitale, e persino colloqui robotizzati.

ZingHR fornisce strumenti specifici che garantiscono la conformità alle leggi sul lavoro di Singapore, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle modifiche normative che riguardano le pratiche HR. Questa funzione è indispensabile per mantenere le mie operazioni HR allineate ai più recenti requisiti di legge senza dover monitorare manualmente tali modifiche.

Le migliori caratteristiche di ZingHR

Utilizzate le tecnologie HR basate sull'intelligenza artificiale, come Zero Touch Payroll, per allineare le strategie della forza lavoro ai modelli di business più avanzati

Adatta le tue pratiche HR con soluzioni specificamente progettate per diversi settori come BFSI, IT-ITES, Pharma e Healthcare

Inserite la gestione delle performance in ottica ESG nelle vostre politiche HR con il supporto dedicato di ZingHR

Limitazioni di ZingHR

Alcuni utenti segnalano che il dashboard può essere lento da caricare

Richiede più aggiornamenti per contrassegnare WFH e permessi, il che potrebbe essere un inconveniente significativo per gli utenti più assidui

Prezzi di ZingHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ZingHR

G2: 4.2/5 (70+ recensioni)

4.2/5 (70+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (10+ recensioni)

5. PeopleHum: software HR per una gestione completa delle persone

via Software Advice In base alla mia esperienza, PeopleHum è stato progettato per semplificare i processi HR, dall'assunzione alla pensione.

Le sue funzioni di intelligenza artificiale e automazione hanno migliorato in modo significativo l'efficienza e il coinvolgimento all'interno del mio posto di lavoro. Tra le caratteristiche principali di PeopleHum c'è il reclutamento automatizzato, che ha reso le assunzioni più semplici ed efficaci. Il sistema HRIS sicuro mi permette di gestire i dati dei dipendenti senza alcuno sforzo.

Lo strumento supporta anche l'arabo e l'inglese, soddisfacendo le diverse esigenze della forza lavoro delle aziende di Singapore.

Le migliori caratteristiche di PeopleHum

Gestire in modo sicuro tutte le informazioni sui dipendenti con il nostro HRIS completo

Passare dalla mera gestione dei costi al raggiungimento di risultati di business misurabili

Personalizzate le vostre pratiche HR con soluzioni specificamente progettate per settori diversi come BFSI, IT-ITES, Pharma e Healthcare

Limitazioni di PeopleHum

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo

Opzioni di personalizzazione limitate in alcuni casimodelli gratuiti PeopleHum prezzi

Basic: $2/utente/mese

Valutazioni e recensioni di PeopleHum

G2 : 4.6/5 (10+ recensioni)

: 4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

6. QuickHR: il migliore per la gestione delle risorse umane basata su cloud

via QuickHR QuickHR è un software HR basato su cloud che ottimizza tutti i processi HR, dalla gestione del database dei dipendenti alle buste paga, ai permessi e alle richieste di rimborso.

Ospitato su server Amazon sicuri, garantisce un servizio veloce e affidabile con disaster recovery integrato. La sua interfaccia facile da usare elimina le perdite di tempo dovute a una navigazione complessa, consentendo ai professionisti delle risorse umane di concentrarsi sulla creazione di organizzazioni migliori.

Lo strumento si integra con gli strumenti finanziari singaporeani più diffusi, come QuickBooks e Xero, e semplifica i processi di contabilità e paghe. Questo è fondamentale per le piccole e medie imprese che vogliono mantenere l'accuratezza finanziaria e la conformità agli standard locali.

Le migliori caratteristiche di QuickHR

Gestisce in modo efficiente i database dei dipendenti, le buste paga, i permessi e le richieste di rimborso

Integrazione in tempo reale con software e hardware per le paghe e con i più diffusi strumenti di contabilità come QuickBooks e Xero

Ricevere notifiche per l'approvazione dei permessi e lo stato delle richieste di rimborso e visualizzare le buste paga dettagliate in movimento

Limitazioni di QuickHR

Le funzioni di analisi e reporting non sono ancora completamente integrate

Sarebbero utili dei report per migliorare l'intelligence e le previsioni

Prezzi di QuickHR

Essenziale: $5/utente/mese

$5/utente/mese Migliorato: $10/utente/mese

$10/utente/mese Impresa: $15/utente/mese

Valutazioni e recensioni di QuickHR

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

7. Swingvy: software HR per piccole e medie imprese

via Swingvy Swingvy è un sistema HR e payroll basato su cloud, progettato per semplificare le operazioni HR delle piccole e medie imprese (PMI). È facilmente conforme alle normative CPF (Central Provident Fund), MOM (Ministry of Manpower) e IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

Il potente sistema HR online di Swingvy rende l'onboarding, le buste paga, la gestione delle ferie, l'elaborazione delle richieste di risarcimento e l'assistenza ai dipendenti senza soluzione di continuità ed efficienza. Grazie all'integrazione con strumenti popolari come Xero, Google e Outlook, è possibile garantire flussi di lavoro fluidi, risparmiando tempo e riducendo i costi.

Le migliori caratteristiche di Swingvy

Centralizza tutte le informazioni e i processi HR in un unico luogo

Conduzione approfonditapianificazione delle risorse umane e gestire le attività HR in mobilità

Integrazione delle buste paga con sistemi di contabilità come Xero

Automatizzare la gestione dei permessi, il monitoraggio delle ore e le richieste di rimborso per ridurre il lavoro manuale e aumentare l'efficienza

Limitazioni di Swift

Non offre assistenza telefonica o via chat

Le buste paga devono essere inviate manualmente ai dipendenti

Prezzi diwingvy

Premium: $5/utente/mese

$5/utente/mese Payroll: $5/utente/mese

$5/utente/mese Tempo: $3/utente/mese

$3/utente/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. JustLogin: Il migliore per la gestione delle risorse umane orientata ai dipendenti

via JustLogin In base alla mia esperienza, JustLogin dà veramente la priorità ai dipendenti. Semplifica ogni aspetto della gestione delle risorse umane, compresa la conformità alla legge sull'occupazione di Singapore per il monitoraggio in tempo reale delle presenze e dei permessi dei dipendenti.

Con oltre 24 anni di attività nel settore delle persone, JustLogin ha perfezionato un software HRMS AI-powered che semplifica ogni aspetto della gestione delle risorse umane, dalle buste paga alla gestione dei permessi. La piattaforma basata sul cloud archivia in modo sicuro tutti i dati dei dipendenti, semplificando la gestione di ogni aspetto, dall'inserimento in azienda all'elaborazione delle buste paga.

JustLogin si avvale anche di un'applicazione mobile di facile utilizzo per i dipendenti, che consente loro di accedere alle funzioni HR come le richieste di congedo, il download delle buste paga e le informazioni di contatto con i colleghi anche in mobilità. Si tratta di un grande vantaggio in una forza lavoro tecnologica come quella di Singapore.

Le migliori caratteristiche di JustLogin

Gestione di tutte le attività relative alle risorse umane in un'unica piattaforma integrata e basata su cloud

Privilegiare le esigenze dei dipendenti per ottenere risultati migliori

Mantenere la conformità alle norme di legge e semplificare l'elaborazione delle buste paga

Registrazione/uscita con il riconoscimento facciale e il geofencing

Scattare, scansionare e inviare ricevute per velocizzare le richieste di rimborso spese

Limitazioni di JustLogin

Gli utenti potrebbero scoprire che il sistema ha una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di JustLogin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di JustLogin

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

9. Carbonate HR: il migliore per le soluzioni HR semplificate

via tecnico delle Risorse Umane Carbonate semplifica le assunzioni con l'integrazione di YouRHired e l'onboarding fluido con un portale di e-learning. Semplifica le presenze con il riconoscimento facciale e la localizzazione e automatizza le buste paga per rispettare tutte le regole.

L'applicazione mobile consente di richiedere e approvare rapidamente i congedi. Le richieste di rimborso spese sono facili grazie alle funzioni di scatto, scansione e invio, e le valutazioni delle prestazioni sono eque e dirette. Nel complesso, Carbonate semplifica le attività delle risorse umane e aumenta l'efficienza.

Le migliori caratteristiche di Carbonate

Semplifica il reclutamento con l'integrazione di YouRHired e offre un e-learning intuitivo per l'onboarding

Automatizzate le buste paga, integrandole con il CPF e rispettando le normative vigenti

Valutare le prestazioni dei dipendenti e condurre valutazioni senza soluzione di continuità

Gestire i manuali e la documentazione dei dipendenti senza doverli tracciare manualmente grazie a uno spazio di lavoro digitale

Limitazioni di carbonato

Gli utenti possono scoprire che il sistema ha una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi del carbonato

Basic: $8/utente/mese

$8/utente/mese Impresa: $8/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Carbonate

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

10. HReasily: Gestione delle risorse umane basata sul cloud

via Software Suggest HReasily automatizza i processi HR sempre e ovunque, fornendo soluzioni digitali per snellire i flussi di lavoro e ridurre gli errori umani. È particolarmente in grado di gestire l'elaborazione di pagamenti in più valute e le sfide di conformità locale a Singapore.

I miei dipendenti possono utilizzare l'app mobile per richiedere e approvare permessi, presentare richieste di rimborso, ricevere buste paga e timbrare il cartellino in mobilità. HReasily si è integrato perfettamente con il software e l'hardware esistenti, aumentando l'efficienza e il coinvolgimento.

Le migliori caratteristiche di HReasily

Automatizzare l'elaborazione delle buste paga, garantendo accuratezza e conformità

Creare e gestire facilmente le richieste di rimborso dei dipendenti

Gestire e approvare le richieste di congedo in modo efficiente

Accesso a tutte le funzioni HR da qualsiasi luogo tramite l'applicazione mobile

Limitazioni per le risorse umane

Gli utenti hanno segnalato problemi con i server, che spesso si rallentano

Prezzi facili da pagare

Basic: $10/utente/mese

Valutazioni e recensioni facili

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

