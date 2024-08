i 10 migliori strumenti di snipping per le registrazioni video nel 2024

Lo strumento di taglio integrato di Windows o MacOS non è più sufficiente. (gioco di parole)

L'acquisizione e la condivisione di registrazioni è oggi più che mai fondamentale, sia che si tratti di creare tutorial veloci, demo dettagliate o semplicemente di condividere qualcosa di interessante trovato online.

Ma con così tanti strumenti di snipping disponibili, trovare quello giusto può sembrare scoraggiante.

Ho passato ore a testare e confrontare diversi strumenti di snipping per trovare i migliori in assoluto per le registrazioni nel 2024.

Che siate utenti occasionali che necessitano di una rapida registrazione dello schermo o professionisti della creazione di contenuti alla ricerca di funzioni avanzate, questo elenco ha qualcosa per tutti. Quindi, abbandonate gli snips di base e iniziate a creare come un professionista! ✂️

Cosa si deve cercare negli strumenti di snipping?

Avete già le vostre ragioni per abbandonare gli strumenti di taglio di base. Parliamo di ciò che distingue i migliori strumenti.

Quali sono le caratteristiche principali da considerare?

Facilità d'uso

Può sembrare ovvio, ma credetemi, è fondamentale. Non si vuole perdere tempo a capire come catturare un semplice video.

L'ideale è che lo strumento abbia un'interfaccia pulita e intuitiva che consenta di registrare e modificare i video con il minimo sforzo. È necessario uno strumento che sembri un'estensione del flusso di lavoro, non un ostacolo.

Flessibilità di personalizzazione

È necessario poter scegliere con precisione ciò che si sta registrando, che si tratti di un'area specifica dello schermo, di un'intera finestra o anche solo di una porzione di una pagina web.

Punti bonus per gli strumenti che consentono di aggiungere annotazioni, frecce o testo direttamente alle registrazioni per evidenziare i punti importanti.

Formati di uscita video

Questa potrebbe non essere la caratteristica più eccitante, ma è essenziale.

Assicuratevi che lo strumento scelto supporti i formati video più diffusi, come MP4 e MOV. Questo garantisce la compatibilità con diverse piattaforme e software di editing, in modo da poter condividere facilmente le registrazioni senza problemi.

Funzioni bonus

Sebbene la funzionalità di base sia importante, alcuni strumenti offrono funzioni extra che possono essere un vero e proprio gioco da ragazzi.

Questi extra possono includere funzionalità di registrazione dello schermo (oltre a frammenti video), archiviazione su cloud per un facile accesso e condivisione, o persino l'integrazione con altre app di produttività utilizzate. Possono semplificare il flusso di lavoro e rendere la vita molto più facile.

Il miglior strumento di snipping è quello che si adatta alle vostre esigenze e preferenze specifiche.

Quindi, prendetevi un po' di tempo per esplorare le opzioni e trovare quella che vi aiuta a catturare e condividere facilmente le vostre registrazioni video.

10 Migliori strumenti di snipping da usare nel 2024

1. ClickUp (Migliore per catturare e condividere le registrazioni dello schermo con il vostro team)

Utilizzate la sezione "I miei clip" per vedere tutti i vostri clip registrati in un unico luogo

ClickUp è più di un potente strumento di gestione dei progetti; è anche uno strumento potente e versatile con uno strumento di taglio incorporato, I clip di ClickUp per acquisire e condividere registrazioni video. La funzione di registrazione video integrata si integra perfettamente con il flusso di lavoro della gestione dei progetti.

Acquisite registrazioni video chiare, concise e informative direttamente all'interno di ClickUp, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro. Clips di ClickUp è un'eccellente alternativa a Loom .

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Cattura senza sforzo: Registra aree specifiche dello schermo con un solo clic, eliminando la necessità di ingombranti strumenti esterni

Registra aree specifiche dello schermo con un solo clic, eliminando la necessità di ingombranti strumenti esterni Narrate con chiarezza: Includete la vostra voce accanto alla cattura dello schermo, fornendo spiegazioni chiare e contesto nelle vostre registrazioni

Includete la vostra voce accanto alla cattura dello schermo, fornendo spiegazioni chiare e contesto nelle vostre registrazioni Annota per enfasi: Come per ClickUp Tasks, aggiungi callout, frecce e testo direttamente alle tue registrazioni per evidenziare i punti chiave e garantire chiarezza ai tuoi spettatori

Come per ClickUp Tasks, aggiungi callout, frecce e testo direttamente alle tue registrazioni per evidenziare i punti chiave e garantire chiarezza ai tuoi spettatori Flusso di lavoro integrato: Acquisizione di schermate e registrazioni direttamente all'interno di ClickUp Tasks e dei documenti, mantenendo tutto centralizzato ed eliminando i problemi legati al passaggio da un'applicazione all'altra

Acquisizione di schermate e registrazioni direttamente all'interno di ClickUp Tasks e dei documenti, mantenendo tutto centralizzato ed eliminando i problemi legati al passaggio da un'applicazione all'altra Condivisione semplificata: Condividete le registrazioni privatamente con il vostro team o pubblicamente con link e autorizzazioni personalizzabili, assicurando che le persone giuste abbiano le informazioni di cui hanno bisogno

Condividete le registrazioni privatamente con il vostro team o pubblicamente con link e autorizzazioni personalizzabili, assicurando che le persone giuste abbiano le informazioni di cui hanno bisogno Trascrizione AI: I clip di ClickUp usanoClickUp Brain (AI) per trascrivere automaticamente le registrazioni, rendendo più facile la rivisitazione dei punti chiave e la condivisione degli approfondimenti con il team

I clip di ClickUp usanoClickUp Brain (AI) per trascrivere automaticamente le registrazioni, rendendo più facile la rivisitazione dei punti chiave e la condivisione degli approfondimenti con il team Riproduzione senza interruzioni: Assicura una riproduzione fluida su diversi dispositivi, in modo che il vostro team possa accedere e visualizzare le registrazioni senza problemi

Assicura una riproduzione fluida su diversi dispositivi, in modo che il vostro team possa accedere e visualizzare le registrazioni senza problemi Durata personalizzabile: Avete bisogno di una spiegazione rapida o di una spiegazione dettagliata? Il sistema consente di registrare per la durata necessaria, dandovi il controllo completo sui vostri contenuti

Avete bisogno di una spiegazione rapida o di una spiegazione dettagliata? Il sistema consente di registrare per la durata necessaria, dandovi il controllo completo sui vostri contenuti Archiviazione semplificata: Le registrazioni vengono archiviate in modo sicuro all'interno del vostro spazio di lavoro ClickUp, eliminando la necessità di soluzioni di archiviazione esterne e mantenendo tutto organizzato

Clips di ClickUp aiuta i diversi team di un'azienda, come il marketing, a catturare, archiviare e condividere i video e le schermate dei prodotti con gli utenti strumento video di marketing stack mix.

Il modello di produzione video di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a semplificare il processo di produzione video.

La creazione di video può essere complessa e travolgente. Con Il modello di produzione video di ClickUp , i team di tutte le dimensioni, dai grandi studi ai piccoli creatori di contenuti interni, possono rimanere organizzati e coordinati durante l'intero processo, dal brainstorming delle idee al montaggio finale.

Questo modello semplifica la produzione video, garantendo un flusso di lavoro fluido e risultati di alta qualità. Snellisce il flusso di lavoro fornendo una chiara struttura di pianificazione, produzione e post-produzione.

Offre numerosi vantaggi, come l'organizzazione senza sforzo, il miglioramento della comunicazione e la riduzione degli errori.

Grazie a funzioni personalizzabili e a una guida facile da seguire, ClickUp consente ai team di creare video di alta qualità in modo efficiente. Scarica questo modello

Limitazioni al clic

Integrazione con ClickUp: La funzionalità Clips di ClickUp è attualmente limitata agli utenti di ClickUp che hanno sottoscritto un abbonamento

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Azienda: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro del Workspace al mese

Valutazione e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recensioni)

4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4100+ recensioni)

2. Movavi (Migliore per catturare aree specifiche dello schermo e per l'editing di base)

Via: Movavi Movavi è facile da usare e offre la registrazione dello schermo e la cattura degli screenshot. Ha un'interfaccia pulita, diverse modalità di registrazione e opzioni di editing di base.

Dimenticatevi di armeggiare con impostazioni complicate; Movavi vi permette di catturare esattamente ciò che vi serve sullo schermo, che sia una finestra specifica o l'intero desktop, con pochi clic.

Le migliori caratteristiche di Movavi

Selezionate l'area specifica dello schermo che desiderate registrare o scegliete un'intera finestra

Includete la vostra voce narrante accanto alla cattura dello schermo per spiegare i concetti o fornire commenti

Utilizzate gli strumenti di editing di base di Movavi, come il ritaglio e il taglio, per perfezionare le vostre registrazioni in modo semplice e veloce

Salvate le registrazioni in vari formati, come MP4, AVI e MOV

Limitazioni di Movavi

Manca di funzioni avanzate come annotazioni, transizioni o effetti

Non è ideale per creare produzioni video complesse.

Prezzi di Movavi

Per Windows * Licenza personale: $44,95/anno * Licenza aziendale: $69,95/anno

Licenza personale: Licenza aziendale: $69,95/anno Per Mac * Licenza personale: $44,95/anno * Licenza aziendale: $69,95/anno

Voce e recensioni

G2: 4.5/5 (45+ recensioni)

4.5/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (850+ recensioni)

3. ShareX (Migliore per i power user che necessitano di ampie opzioni di personalizzazione)

Via: CondividiX ShareX è un registratore di schermo gratuito e uno strumento open-source ricco di funzioni. Permette di personalizzare tutto, di usare i tasti di scelta rapida e di integrarsi con piattaforme come Dropbox e Imgur.

Le migliori caratteristiche di ShareX

Impostazione dei tasti di scelta rapida, scelta delle modalità di cattura (schermo intero, aree specifiche, scorrimento di pagine web)

Registrazione di GIF

Carica gli screenshot e le registrazioni direttamente su varie piattaforme come Imgur o Dropbox

Essendo open-source, beneficia di un flusso costante di aggiornamenti e miglioramenti da parte di una comunità dedicata

Limitazioni di ShareX

Le sue ampie opzioni di personalizzazione hanno una curva di apprendimento un po' più lunga rispetto agli strumenti più semplici

La personalizzazione avanzata richiede conoscenze tecniche

Prezzi di ShareX

Utilizzo gratuito

Valutazione e recensioni di ShareX

G2: 4.8/5 (75+ recensioni)

4.8/5 (75+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. ScreenRec (Il migliore per la creazione di video tutorial e demo facili e veloci con la registrazione dello schermo e dell'audio)

Via: ScreenRec ScreenRec è un programma all'insegna della semplicità. Non ci sono software complessi o problemi di editing: basta un clic per catturare facilmente registrazioni cristalline dello schermo. Non c'è bisogno di complicate impostazioni o software di editing.

Quindi, la prossima volta che dovete catturare un bug o spiegare qualcosa a un compagno di squadra che vive dall'altra parte del mondo, prendete ScreenRec. È anche un eccellente software di formazione video .

Le migliori caratteristiche di ScreenRec

Cattura l'audio del sistema, l'audio del microfono o di entrambi, ottimo per fare video di formazione Integrate la vostra webcam nelle registrazioni, per aggiungere un tocco personale o un'immagine di qualità sconfiggere la paura della telecamera Caricare facilmente le registrazioni sulle piattaforme più diffuse o creare link condivisibili personalizzati

Utilizzate il cloud storage per le vostre registrazioni

Limitazioni di ScreenRec

Le lunghezze di registrazione estese e l'archiviazione su cloud richiedono un abbonamento a pagamento per le esigenze di registrazione più elevate

Nessuna opzione di editing avanzato

Prezzi di ScreenRec

Gratuito per sempre: $0

$0 Pro: $8,32/mese

$8,32/mese Premium: $81,66/mese

Valutazione e recensioni di ScreenRec

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. LightShot (Il migliore per la cattura, la modifica e la condivisione istantanea di screenshot di base)

Via: Colpo di luce LightShot è un'altra opzione gratuita per effettuare rapidi screenshot e modifiche di base. Questo software leggero funziona come uno strumento di snipping di Windows (usando il tasto 'prnt scr') e privilegia la velocità e la facilità d'uso, consentendo agli utenti di catturare aree specifiche dello schermo con un solo tasto.

Offre strumenti di annotazione, archiviazione su cloud e facile condivisione.

Le migliori caratteristiche di LightShot

Cattura rapidamente le immagini utilizzando il semplice processo di screenshot con una funzione di cattura con un solo tasto

Utilizzare gli strumenti di annotazione per aggiungere spunti visivi come frecce, testo e forme alle schermate

Una volta catturate e annotate, è possibile condividere facilmente le schermate attraverso piattaforme popolari come Imgur o i social media o tramite link personalizzati per una distribuzione più ampia

Consuma risorse di sistema minime per funzionare

Limitazioni di LightShot

Manca di strumenti di editing avanzati, come il ritaglio o il ridimensionamento

Privilegia le opzioni di condivisione semplici, limitando la sua funzionalità per gli utenti che necessitano di specifiche funzioni di collaborazione in team o di flussi di lavoro di condivisione più complessi

Prezzi di LightShot

Utilizzo gratuito

Valutazione e recensioni di LightShot

G2: 4.7/5 (130+ recensioni)

4.7/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (35+ recensioni)

6. PicPick (Migliore per i creatori visivi che hanno bisogno di varie modalità di acquisizione e di funzioni di editing complete)

Via: PicPick PicPick è uno strumento versatile che combina la registrazione dello schermo, la cattura degli screenshot e l'editing delle immagini. È facile da usare e dispone di un'ampia gamma di funzioni che lo rendono un'opzione eccellente per i professionisti della creatività e della comunicazione visiva.

PicPick è stato progettato per essere intuitivo, rendendolo accessibile sia ai principianti che agli utenti esperti. L'ampia gamma di funzioni consente di avere tutti gli strumenti necessari in un unico posto, eliminando la necessità di passare da un'applicazione all'altra.

Che stiate creando contenuti per i social media, preparando una presentazione professionale o semplicemente catturando informazioni per uso personale, PicPick vi copre.

Le migliori caratteristiche di PicPick

Utilizzate una serie di metodi di cattura, dall'intero schermo e da regioni specifiche a finestre scorrevoli e persino all'estrazione di testo dalle schermate

Ritagliare, ridimensionare, aggiungere effetti e applicare filigrane con il suo robusto kit di strumenti di editing

Aggiungete frecce, caselle di testo, forme e persino disegni a mano libera agli screenshot e alle registrazioni

Catturate immagini, dimostrazioni, esercitazioni o webinar senza alcuno sforzo e scegliete tra vari formati di registrazione

Condividete le immagini sulle piattaforme più diffuse e sui servizi di archiviazione cloud

Limitazioni di PicPick

Richiede una leggera curva di apprendimento rispetto a strumenti più semplici

Richiede risorse di sistema leggermente superiori rispetto agli strumenti leggeri di cattura delle schermate

Prezzo di PicPick

Piano singolo: $24/utente (2 dispositivi/utente)

$24/utente (2 dispositivi/utente) Piano team: varia per utente

Valutazione e recensioni di PicPick

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Greenshot (Ideale per gli appassionati di open-source che necessitano di opzioni di acquisizione avanzate)

Via: Colpo di verde Un altro strumento di snipping gratuito e open source, Greenshot, è ottimo per la personalizzazione. Offre diverse modalità di acquisizione, strumenti di annotazione e persino funzionalità di scripting per gli utenti più esperti.

Si rivolge sia agli utenti occasionali che a quelli esperti di tecnologia che cercano funzionalità avanzate.

Le migliori caratteristiche di Greenshot

Utilizza una vasta gamma di modalità di acquisizione, tra cui schermo intero, aree specifiche, finestre, finestre scorrevoli e persino l'acquisizione di regioni con ritardi

Personalizzazione dei tasti di scelta rapida per l'acquisizione, definizione dei formati di output e creazione di flussi di lavoro automatizzati

Ritagliare, ridimensionare, aggiungere effetti, applicare filigrane e utilizzare una serie di strumenti di annotazione per modificare le schermate con la sua suite di editing completa

Beneficiare di una comunità dedicata, che porta a frequenti aggiornamenti, correzioni di bug e persino allo sviluppo di plugin

Limitazioni di Greenshot

L'ampio set di funzionalità richiede una certa esplorazione iniziale per i nuovi utenti

Richiede un know-how tecnico leggermente superiore rispetto alle opzioni precostituite e prontamente disponibili

Prezzi di Greenshot

Windows: download gratuito

download gratuito MacOS: 1,99/scarico

Valutazione e recensioni di Greenshot

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

8. Awesome Screenshot (Ideale per i team di progettazione che hanno bisogno di aggiungere feedback direttamente sulle schermate)

Via: Schermata impressionante Questo registratore video per Chrome consente di catturare schermate e video direttamente all'interno del browser. È uno strumento potente e versatile per i professionisti impegnati che cercano una soluzione all-in-one per catturare, modificare e condividere screenshot e registrazioni dello schermo.

La facilità d'uso, la ricchezza di funzioni e la perfetta integrazione con i browser e i flussi di lavoro più diffusi ne fanno una risorsa preziosa per tutti coloro che si dedicano alla produttività.

Le migliori caratteristiche di Screenshot

Cattura aree specifiche dello schermo con un solo clic: l'intero schermo, una regione specifica o una finestra scorrevole.

Cattura registrazioni dello schermo con narrazione audio, perfette per creare tutorial, demo o catturare interazioni di siti web per la segnalazione di bug

Ritagliare, ridimensionare, aggiungere annotazioni (frecce, testo, forme) e persino sfocare le informazioni sensibili con la sua robusta suite di editing

Caricate facilmente su piattaforme popolari come Google Drive o create link condivisibili personalizzati per condividerli su Slack, Teams, ecc

Limitazioni di screenshot impressionanti

Funzionalità di editing avanzate limitate rispetto all'applicazione desktop completa

Lunghezze di registrazione più estese e spazio di archiviazione cloud aggiuntivo richiedono un abbonamento a pagamento per un utilizzo più intenso

Prezzi di Awesome Screenshot

Per i privati * Gratuito: $0 * Basic: $6/mese * Pro: $8/mese

Gratuito: Basic: Pro: $8/mese Per i team * Workplace lite: $0 * Workplace premium: $10/utente/mese * Impresa: contattare le vendite

Valutazione e recensioni di screenshot impressionanti

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.6/5 (35+ recensioni)

9. Droplr (Il migliore per una condivisione facile e veloce con annotazioni semplici e caricamenti istantanei su cloud)

Via: Gocce Droplr è una soluzione per la condivisione e la collaborazione. È una soluzione semplificata per i team creativi e gli individui che hanno bisogno di condividere screenshot, registrazioni dello schermo e file senza soluzione di continuità.

L'attenzione alla condivisione istantanea, le funzionalità di annotazione e la perfetta integrazione con i flussi di lavoro più diffusi ne fanno una risorsa preziosa negli ambienti di lavoro collaborativi di oggi.

Le migliori caratteristiche di Droplr

Acquisizione di screenshot, registrazioni dello schermo o caricamento di qualsiasi file con un solo clic

I contenuti condivisi sono immediatamente accessibili ai membri del team o ai clienti attraverso link sicuri e condivisibili. Centralizzate tutte le vostre risorse visive in un'unica posizione facilmente accessibile

Annotate le schermate e le registrazioni direttamente all'interno della piattaforma, evidenziando le aree chiave e aggiungendo commenti

Integrazione con i più diffusi strumenti di gestione dei progetti e piattaforme di comunicazione

Disponibile su tutti i principali sistemi operativi e piattaforme

Limitazioni di Droplr

Il piano gratuito offre un assaggio delle funzionalità di Droplr, ma presenta limitazioni di spazio di archiviazione e restrizioni sulle funzionalità avanzate come il branding personalizzato o gli strumenti di gestione dei team

Non è ideale per tipi di file complessi o per la collaborazione su documenti che richiedono funzioni di editing approfondite

Prezzi Droplr

Per i privati * Pro Plus: $8/mese

Pro Plus: $8/mese Per le aziende * Team: $9/mese * Impresa: contattare le vendite

Valutazione e recensioni di Droplr

G2: 4.5/5 (395+ recensioni)

4.5/5 (395+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (115+ recensioni)

10. FlameShot (Ideale per utenti avanzati che richiedono alti livelli di personalizzazione)

Via: Fiamma Flameshot è uno strumento gratuito e open-source con caratteristiche avanzate che lo rendono una scelta interessante per gli utenti Linux.

La sua interfaccia intuitiva, il suo design leggero e le sue funzionalità essenziali forniscono uno strumento di screenshot facile da usare e ricco di funzioni, rendendolo un'aggiunta preziosa al kit di strumenti di qualsiasi utente Linux.

Le migliori caratteristiche di FlameShot

Funziona senza problemi sulla maggior parte dei sistemi Linux senza intralciare il flusso di lavoro

Cattura e annota facilmente le schermate con la sua semplice interfaccia

Utilizza diverse modalità di cattura, tra cui schermo intero, aree specifiche, finestre e persino regioni di scorrimento

Utilizzare una selezione di strumenti di annotazione come frecce, caselle di testo, forme e persino un evidenziatore

Copiare rapidamente l'immagine negli appunti per incollarla facilmente in documenti o e-mail

Limitazioni di FlameShot

Mancano strumenti di modifica avanzati come il ritaglio o il ridimensionamento

Progettato specificamente per gli utenti Linux. Potrebbe essere necessario esplorare alternativestrumenti di registrazione dello schermo per Windows o Mac

Prezzi di FlameShot

Utilizzo gratuito

Valutazione e recensioni di FlameShot

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

**Vai oltre le sforbiciate di base: Clicca, cattura e conquista!

Il mondo della registrazione dello schermo si è evoluto. Che siate utenti occasionali che catturano un momento divertente o professionisti creativi che realizzano tutorial raffinati, c'è uno strumento perfetto che aspetta di essere scoperto.

Questo elenco ha esplorato una serie di soluzioni per la registrazione dello schermo, ognuna con i suoi punti di forza.

Se siete un power user o un professionista creativo, il mondo è la vostra ostrica! ClickUp's Clips vi darà accesso a modalità di acquisizione avanzate, a solide capacità di editing per migliorare le vostre registrazioni e a una perfetta integrazione con i più diffusi programmi di registrazione dello schermo strumenti di gestione dei progetti video e piattaforme di comunicazione.

Questo livello di funzionalità vi consente di creare registrazioni dello schermo di alta qualità che comunicano efficacemente il vostro messaggio e lasciano un'impressione duratura.

