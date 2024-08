10 OKR per le startup per far crescere l'azienda

Ogni startup inizia con un'idea, un sogno dell'imprenditore di cambiare qualcosa nel mondo. Tuttavia, i sogni possono essere complessi, impegnativi e persino confusi.

L'elemento che differenzia una startup di successo dalle altre è rappresentato da obiettivi ben definiti e da un piano per raggiungerli. In questo post esploriamo la definizione degli obiettivi attraverso il quadro degli obiettivi e dei risultati chiave (OKR).

Includiamo anche dieci esempi che potete adattare e personalizzare per le vostre esigenze, a prescindere dalla fase del viaggio della startup in cui vi trovate!

Basics of OKRs for Startups

Negli anni '70, Andrew Grove di Intel è noto per aver reso popolare il concetto di obiettivi e risultati chiave. All'epoca si chiamava Intel Management By Objectives (iMBO). Da allora, il framework è stato ampiamente utilizzato sia nelle piccole imprese che nelle aziende.

Che cos'è l'OKR?

L'OKR è un popolare strategia di definizione degli obiettivi che aiuta le organizzazioni a definire e monitorare gli obiettivi e i risultati chiave misurabili.

Un obiettivo è una meta chiaramente definita

I risultati chiave sono 3-5 criteri di successo utilizzati per misurare il raggiungimento dell'obiettivo

È uno dei migliori strumenti per le startup per semplificare e organizzare il loro percorso verso la scala e il successo.

In che modo gli OKR sono diversi dai KPI?

Le aziende spesso sono confuse su OKR vs. KPI . Si tratta di due concetti distinti: Il primo si concentra sul processo, mentre il secondo (Key performance indicators) si concentra sui risultati.

Come fanno le aziende a stabilire gli OKR?

La prassi migliore nell'utilizzo del framework OKR consiste nel creare obiettivi organizzativi, da cui derivano gli obiettivi del team e poi quelli individuali.

Ad esempio, se l'obiettivo organizzativo è la crescita dell'azienda, l'obiettivo del team di vendita sarà l'aumento delle entrate e l'obiettivo di ogni venditore sarà quello di fare più chiamate o convertire meglio.

Come fanno le aziende a monitorare gli OKR?

Ogni azienda crea un cruscotto aziendale che tiene traccia di ogni obiettivo e dei risultati chiave corrispondenti. Può trattarsi del cruscotto vendite di un CRM o del cruscotto finanziario di un foglio di calcolo.

In sostanza, un buon cruscotto offre una rappresentazione visiva centralizzata e in tempo reale dei progressi verso gli obiettivi.

Ora che avete le basi, vediamo dieci degli OKR più popolari ed efficaci che le startup possono utilizzare.

10 esempi di OKR per le startup

I buoni OKR devono essere guidati dall'alto. Quindi, come organizzazione, riunite la leadership e definite la visione dell'azienda. Questa può essere di crescita, di scala o di stabilità. A seconda del percorso che l'organizzazione compie, si possono definire oKR agili per ogni team. Vediamone alcuni.

1. Migliorare la qualità del prodotto

Se siete una startup che si occupa di prodotti, questo è l'obiettivo più elementare che potete porvi. Aiuta a migliorare l'adozione, il coinvolgimento, la reputazione e la soddisfazione dei clienti. Prodotti di alta qualità portano a un minor numero di reclami e restituzioni da parte dei clienti, riducendo i costi e aumentando i ricavi.

Se il miglioramento della qualità del prodotto è il vostro obiettivo, i risultati principali potrebbero essere:

Aumentare la copertura dei test unitari all'80%

Ridurre del 70% i bug segnalati dai clienti

Ottenere il 90% di feedback positivi sul rilascio di una nuova funzionalità

2. Migliorare la sicurezza dei dati

Ogni cliente chiederà informazioni sulla sicurezza dei dati alle startup da cui sta pensando di acquistare. Questo è particolarmente vero se devono inserire informazioni sensibili nel vostro prodotto.

Pertanto, la sicurezza dei dati è una metrica chiave del prodotto. È possibile misurare i risultati chiave nei seguenti modi:

Ottenere la certificazione ISO 27001 prima del 2025

Ridurre del 50% gli incidenti di sicurezza

Condurre audit di sicurezza biennali

Ottenere il 100% di conformità alle normative

3. Migliorare l'esperienza dei clienti

All'altro capo della qualità del prodotto c'è l'esperienza del cliente (CX), che è una funzione di un buon prodotto e dello standard di interazione con le vendite, il marketing e il successo del cliente.

In qualità di startup, la CX può essere il vostro fattore di differenziazione chiave. Ad esempio, i clienti potrebbero scegliere un prodotto per il quale possono ricevere assistenza immediata rispetto a un prodotto simile con servizio self-service.

Per migliorare l'esperienza del cliente, i risultati chiave possono essere:

Raggiungere e mantenere un Net Promoter Score (NPS) del 75

Ridurre il tempo medio di risposta dell'assistenza clienti a meno di 3 ore

Aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti del 20%

4. Aumentare le entrate

Come dice Eliyahu M. Goldratt, l'obiettivo principale di ogni azienda è fare soldi. Le entrate hanno un impatto diretto sulla salute finanziaria e sulla capacità di reinvestire nella crescita.

Quindi, oKR delle vendite sono una parte fondamentale degli obiettivi di ogni startup. L'obiettivo di aumentare le vendite/le entrate è dato. Si misurano i risultati chiave, come ad esempio:

Aumentare le entrate ricorrenti mensili del 40%

Chiudere accordi con 10 nuovi clienti aziendali entro la fine di questo trimestre

Migliorare la quota di valore dei clienti esistenti del 20%

Accelerare la crescita del fatturato del 3% mese su mese

5. Guadagnare quote di mercato

Una startup, per definizione, non ha quote di mercato. D'altra parte, è anche vero che molte startup lavorano in settori in cui il mercato potrebbe non esistere. L'iPhone ha creato il mercato degli smartphone. Salesforce ha creato il mercato SaaS.

Come startup, potreste dover creare il vostro mercato ed espanderlo da soli. Ciò significa che dovete ampliare il vostro pubblico, far crescere la vostra base di clienti, espandervi in nuove aree geografiche, ecc.

A tal fine, i risultati chiave da misurare potrebbero essere:

Aumento del 25% degli utenti attivi mensili

Lancio in tre nuovi mercati geografici entro la fine dell'anno

Aumentare del 30% il traffico del sito web proveniente dalla ricerca organica

6. Ottimizzare l'efficienza operativa

All'inizio del percorso di una startup, è probabile che lavoriate sodo, facciate ore extra e facciate in modo che le cose accadano a tutti i costi. Tuttavia, con la crescita, questo comportamento può portare al burnout, al risentimento e a una riduzione generale della produttività.

Quindi, un OKR importante su cui ogni startup deve concentrarsi è l'efficienza operativa. Per migliorare l'efficienza, potreste assumere più persone, acquistare strumenti di gestione dei progetti come ClickUp o automatizzare alcuni processi.

Per misurare l'impatto di queste iniziative, utilizzate risultati chiave quali:

Aumento del 15% della velocità agile

Riduzione dei costi operativi del 10%

Ottenere il 50% di efficienza nei processi di test con l'automazione

7. Espandere le partnership strategiche

Le startup non esistono su un'isola. Lavorano a stretto contatto con una serie di fornitori, partner e collaboratori. Per esempio, se state costruendo uno strumento per il monitoraggio del tempo, potreste voler creare partnership strategiche con startup di software per la gestione dei progetti per integrazioni o pacchetti di prodotti.

Le buone partnership hanno il potenziale per accelerare la crescita, fornire accesso a nuovi mercati, ridurre i costi, migliorare la credibilità del marchio e dare forza al futuro. Per usarla come leva strategica, i risultati chiave devono essere:

Stabilire una nuova partnership strategica ogni mese

Aumentare del 30% le entrate derivanti dalle partnership

Ridurre i costi di acquisizione dei clienti del 15% grazie alle partnership di marketing

8. Rafforzare la presenza del marchio

In quanto startup, volete che tutti sappiano che esistete, ovvero che rafforziate la presenza del vostro marchio. Per farlo, avete bisogno di un'efficace oKR di marketing che coprono tutti i canali, tra cui ricerca, social media, stampa, eventi in loco, ecc.

Una migliore presenza del marchio crea interesse e consapevolezza, aumentando il traffico sul sito web, le conversioni e, in ultima analisi, i ricavi.

Le aree di risultato chiave della presenza del marchio potrebbero essere:

Aumentare del 30% i follower sui social media

Assicurarsi 20 menzioni sui media in pubblicazioni leader del settore

Ottenere un aumento del 35% del volume di ricerca relativo al marchio

Pubblicare 4 nuove storie di successo ogni anno

9. Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

Dipendenti felici garantiscono clienti felici. Una forza lavoro impegnata e ispirata aiuta a realizzare prodotti migliori, a creare un ambiente positivo per i colleghi e a promuovere l'innovazione.

Soprattutto per una startup, il coinvolgimento dei dipendenti può fare la differenza tra un prodotto differenziato e un prodotto uguale all'altro. Tracciate gli obiettivi di coinvolgimento dei dipendenti con risultati chiave, quali:

Raggiungere un punteggio di soddisfazione dei dipendenti del 75%

Ridurre il tasso di turnover dei dipendenti al di sotto del 15%

Condurre attività trimestrali di team building con una partecipazione del 100%

10. Promuovere l'innovazione

Una startup nasce perché qualcuno ha un'idea innovativa. Per rimanere uniche e richieste, le startup devono innovare costantemente. Può trattarsi di qualcosa di semplice come un nuovo modo di eseguire un processo o di una trasformazione fondamentale come l'automazione di una funzione critica.

In ogni caso, l'innovazione è un obiettivo critico per le startup. Tracciate le capacità di innovazione della vostra organizzazione con risultati chiave, quali:

Destinare il 25% del budget di R&S a progetti sperimentali

Aumentare il numero di brevetti depositati del 30%

Le startup hanno spesso obiettivi ambiziosi e identificano persino aree di risultato chiave per misurare i progressi. Tuttavia, nel corso dell'anno, perdono velocità e si allontanano dal percorso. Per evitare questa situazione e mantenere la rotta, è necessario implementare gli OKR in modo efficace. Ecco come fare.

Implementazione degli OKR nelle startup

Per implementare efficacemente gli OKR nella vostra startup, dovete renderli chiaramente documentati, facilmente accessibili e automaticamente misurabili. Alcuni dei migliori software OKR può essere d'aiuto. Anche un robusto strumento di gestione dei progetti come ClickUp può aiutare. Ecco come.

1. Spiegate gli obiettivi ai vostri team

Una volta identificati gli obiettivi e i risultati chiave, metteteli a disposizione di tutti i membri dell'organizzazione. Scrivete gli obiettivi aziendali, compresi gli scopi e le motivazioni, in un documento su un foglio di carta Software OKR per startup . Assicuratevi che i vostri team possano farvi riferimento quando ne hanno bisogno. Documenti ClickUp è un ottimo posto per farlo. Potreste anche includere note e citazioni dalle discussioni per la definizione degli obiettivi, per dare maggiore contesto.

clickUp Docs per condividere gli obiettivi organizzativi

2. Definire i risultati chiave in forma tracciabile

Per ogni obiettivo, dovrete definire 3-5 risultati chiave specifici, misurabili e vincolati nel tempo, che serviranno come parametri di riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo. Impostateli sul vostro strumento di monitoraggio affinché tutti possano misurare i progressi. Obiettivi di ClickUp consente di impostare gli obiettivi come numerici, monetari, vero/falso o come attività. Ad esempio, se il vostro risultato chiave è "chiudere tre nuove partnership", potete impostarli come tre attività. Quando si completano, le attività vengono automaticamente aggiornate con i progressi compiuti.

tracciamento dei progressi con ClickUp Goals

Se siete alle prime armi con gli OKR o se state impostando da poco la vostra startup, provate Modello di struttura OKR di ClickUp . Con questo modello è possibile:

Creare obiettivi SMART specifici che si allineano all'obiettivo principale del vostro team

Tracciare i progressi rispetto a questi obiettivi in tempo reale

Identificare facilmente gli ostacoli prima che diventino problemi critici Ottenere questo modello ### 3. Assegnare le responsabilità ai membri del team

Incoraggiate i membri del team a creare OKR che supportino gli obiettivi aziendali più ampi. Questi possono essere impostati come obiettivi, liste di controllo o compiti in base alla loro natura.

È utile anche che i project manager si riuniscano con i membri del team e illustrino gli obiettivi per assicurarsi che tutti siano allineati.

4. Creare cruscotti

Come project manager di una startup, è utile vedere i progressi su base regolare. Per esempio, se il vostro obiettivo è consegnare i progetti in tempo o avere il 100% di utilizzo delle risorse, potreste voler vedere lo stato ogni giorno.

ClickUp Dashboards consente di creare automaticamente tutti questi rapporti. Con il dashboard di gestione dei progetti, è possibile monitorare lo stato del carico di lavoro, le attività completate, le metriche di produttività ed efficienza e altro ancora.

cruscotto per la gestione dei progetti su ClickUp

Con la dashboard di marketing è possibile tenere traccia di impressioni, like, contenuti pubblicati, richieste, conversioni e altro ancora.

cruscotto di marketing di ClickUp

5. Controllate regolarmente, rivedete e modificate

Programmate riunioni settimanali o bisettimanali per verificare i progressi degli OKR. Queste riunioni offrono l'opportunità di discutere i risultati ottenuti, affrontare le sfide e la necessità di un eventuale cambio di rotta. Dopodiché,

Adattare i risultati chiave in base alle prestazioni e al feedback

Stabilire nuovi obiettivi per il prossimo ciclo di OKR sulla base di quanto appreso

Riallineare gli obiettivi individuali con la visione dell'azienda

Celebrare i successi e analizzare i fallimenti per capire cosa ha funzionato e cosa no. Questo approccio di apprendimento continuo aiuta a migliorare la pianificazione e l'esecuzione delle OKR future.

Impostare e conquistare gli OKR della vostra startup con ClickUp

Il viaggio di una startup dall'idea alla quotazione in borsa dipende dalla sua capacità di esecuzione. Per eseguire in modo efficace, sono necessari obiettivi, punti di controllo, visibilità e flessibilità. ClickUp per le startup offre esattamente questo. Con il software di gestione dei progetti, potete impostare, condividere, monitorare e raggiungere i vostri OKR in un unico posto. I diversi Modelli di OKR inclusi in ClickUp vi aiutano a iniziare con una guida.

Sfruttate ClickUp per semplificare il percorso della vostra startup. Provate ClickUp oggi stesso gratuitamente!