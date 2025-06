Gli stili di leadership di Myers-Briggs per il successo organizzativo

La maggior parte dei leader di successo hanno una caratteristica in comune: la consapevolezza di sé. Sono consapevoli della propria personalità, dei propri punti di forza e delle proprie debolezze.

Avrete sicuramente visto alcuni leader che guidano dal fronte, sfidando lo status quo e assumendosi dei rischi. Hanno una personalità magnetica, che attira tutti. Al contrario, alcuni leader preferiscono essere guide silenziose, guidando dall'ombra. Si concentrano sui processi e hanno una propensione al rischio bassa.

I nostri stili di leadership hanno molto a che fare con i nostri tipi di personalità. Ma come si fa a capirlo? Il Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) è un potente strumento per determinare il vostro stile di leadership e come interagisce con le personalità di coloro che guidate.

Ci classifica in uno dei 16 tipi di personalità in base alle nostre preferenze e a quattro attributi chiave:

Estroversione (E) vs. Introversione (I): Come acquisiamo e consumiamo energia

Sensorialità (S) vs. Intuizione (N): Come raccogliamo le informazioni

Pensare (T) vs. Sentire (F): Come prendiamo le decisioni

Giudicare (J) vs. Percepire (P): Il nostro approccio alla struttura e alla pianificazione anticipata

Questi tipi di personalità fungono da quadro di riferimento per comprendere come le persone in posizioni di leadership percepiscono il mondo, prendono decisioni e interagiscono con gli altri. Se volete migliorare le vostre capacità di leadership e diventare leader di grande impatto, iniziate valutando la vostra personalità e il vostro stile di leadership.

Estroversione vs introversione: differenza chiave nelle personalità

Spesso descriviamo le persone come socievoli o introverse in base alle loro interazioni all'interno di un contesto sociale. L'estroversione (E) e l'introversione (I), la prima dimensione dell'MBTI, offrono una visione più approfondita di questi tratti della personalità.

Gli estroversi sono energizzanti sociali e leader carismatici. Traggono energia dal stare in mezzo alla gente, dal discutere ad alta voce le idee e dall'essere al centro dell'attenzione. Tendono anche ad essere molto sicuri delle proprie capacità di leadership.

Gli introversi, invece, sono osservatori silenziosi. Traggono energia dalla solitudine e preferiscono elaborare le informazioni internamente prima di agire.

Entrambi gli stili possono essere molto efficaci, ma comprendere queste preferenze migliora la comunicazione all'interno del team e le prestazioni delle attività.

l'87% degli estroversi ritiene di avere le qualità necessarie per essere un buon leader, rispetto al 56% degli introversi. Sondaggio sull'ambizione, 16 personalità

Panoramica dei tipi di personalità di leadership secondo Myers Briggs

Ciascuno dei 16 tipi di personalità utilizza metodi diversi per applicare le proprie qualità uniche al lavoro. Esaminiamo i tipi di personalità di leadership più comuni nell'ambito del modello Myers-Briggs:

ENTJ: Il leader assertivo

Avete mai incontrato qualcuno che è sicuro di sé e ha un piano per tutto? Probabilmente è un ENTJ, un tipo di personalità potente all'interno del quadro Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Gli ENTJ eccellono nel guidare i team verso obiettivi ambiziosi.

Se siete estroversi, intuitivi, decisivi e visionari, probabilmente siete un leader ENTJ. Probabilmente vi trovate a vostro agio in ambienti dinamici e orientati ai risultati.

Punti di forza dei leader ENTJ

Trasudano carisma e sono leader strategici

Fornire soluzioni creative e approcci innovativi

Decisivi e capaci di portare a termine le cose in modo efficiente

Analizzate le situazioni e trovate le soluzioni più efficaci

Date valore a una comunicazione chiara e andate dritti al punto

Le sfide dei leader ENTJ

Possono apparire dominanti a causa delle loro opinioni forti e della loro natura decisa

Faticano a comprendere e soddisfare le esigenze emotive del proprio team, pur rimanendo obiettivi

La loro instancabile determinazione e la loro etica del lavoro possono portare al burnout se non danno priorità alla cura di sé stessi

Difficoltà ad accettare le critiche

INTP: Il leader non convenzionale

Questi leader seguono la propria strada, fanno mille domande e trovano soluzioni ideali. Se questa descrizione vi corrisponde, probabilmente avete uno stile di leadership INTP: introverso, intuitivo, riflessivo e analitico.

Il tipo di personalità INTP comporta una miscela unica di pensiero analitico, curiosità intellettuale e tranquilla fiducia nelle proprie idee.

Punti di forza dei leader INTP

Analizza costantemente le informazioni e cerca nuove idee utilizzando un piano logico

Analizzate un problema complesso con un approccio logico e creativo, trovando spesso soluzioni sorprendenti

Sfidate lo stato delle cose e proponete nuove prospettive

Dai valore alla logica e alla ragione sopra ogni altra cosa, rendendoli decisori oggettivi e imparziali

Le sfide dei leader INTP

Difficoltà a comunicare chiaramente le idee, poiché perdono presto interesse

Ottimi nel brainstorming, ma con difficoltà ad agire

Difficoltà a comprendere le emozioni, sia le proprie che quelle degli altri

Ricaricano le energie attraverso la solitudine e sono riluttanti a interagire socialmente

ENTP: Il leader innovativo

Gli ENTP sono leader creativi e visionari che illuminano la stanza con il loro entusiasmo per le nuove possibilità.

Se siete estroversi, intuitivi, riflessivi e percettivi, è probabile che abbiate uno stile di leadership ENTP. Siete analitici, indipendenti e adattabili.

Sono i generatori di idee per eccellenza degli stili di leadership di Myers-Briggs, con un entusiasmo contagioso per la risoluzione creativa dei problemi.

Punti di forza dei leader ENTP

Sempre brulicanti di nuovi concetti e soluzioni

Amano entrare in contatto con nuove persone e prosperano grazie a conversazioni stimolanti. La loro arguzia e il loro umorismo rendono le cose interessanti

Sfidate lo stato delle cose e proponete approcci innovativi

Adattano il loro stile di comunicazione a qualsiasi situazione, rendendoli eccellenti giocatori di squadra

Le sfide dei leader ENTP

Perdi facilmente interesse nelle attività di routine e nei dettagli

Cambiare continuamente obiettivo, rendendo difficile completare un'attività

Aversione al conflitto quando entrano in gioco i conflitti

INFJ: Il leader percettivo

Gli INFJ comprendono le persone a un livello più profondo, le ispirano a dare il meglio di sé e sostengono le cause in cui credono veramente.

In quanto INFJ, sei empatico e visionario. Sei perspicace e creativo, e hai una capacità unica di entrare in connessione con le persone e ispirare cambiamenti positivi.

Punti di forza dei leader INFJ

Campioni naturali che entrano in contatto con i membri del team a livello personale e forniscono un supporto genuino

Valorizzate il contributo degli altri e promuovete una cultura della comunicazione aperta

Pensatori strategici e non solo sognatori

Offrite consigli e indicazioni ponderati, aiutando gli altri a raggiungere il loro pieno potenziale

Le sfide dei leader INFJ

Profondamente influenzati dai conflitti e dalla negatività

Sopraffatti dal peso delle responsabilità e dal potenziale impatto

Ritardi nel prendere decisioni con così tante informazioni da elaborare

Il desiderio di fare le cose bene porta alla procrastinazione

ISFJ: Il leader riflessivo

Gli ISFJ sono estremamente premurosi. Cercano di far funzionare tutto senza intoppi e di far sentire tutti apprezzati. Spesso colonna portante affidabile di un team, gli ISFJ hanno un talento per creare un ambiente di lavoro armonioso e di supporto.

Alcune caratteristiche chiave che ti definiscono come ISFJ sono: comprensivo, committ, devoto, pratico, premuroso e affidabile.

Punti di forza dei leader ISFJ

Si preoccupano sinceramente del benessere dei membri del loro team

Fai uno sforzo in più per far sentire il team supportato e apprezzato

Prosperare grazie alla struttura e alle procedure, mantenendo i progetti in carreggiata e rendendo tutti responsabili

Ricordate le informazioni importanti e rispettate gli impegni presi

Eccellere nella risoluzione amichevole dei conflitti

Le sfide dei leader ISFJ

Preferiscono routine consolidate e resistono alle nuove idee

L'attenzione ai dettagli e il desiderio di accontentare tutti possono rendere esitanti nel prendere decisioni

A proprio agio nel lavorare dietro le quinte, nel supportare gli altri e nel rifuggire dalle posizioni di leadership

Non amate i conflitti e vi sforzate di mantenere l'armonia all'interno del team

ENFJ: Il leader appassionato

I leader ENFJ trasudano carisma e ispirano gli altri a inseguire i propri sogni. Sono i cheerleader del modello di leadership di Myers-Briggs. Hanno un entusiasmo contagioso e un talento nel riunire le persone verso un futuro orientato agli obiettivi.

Punti di forza dei leader ENFJ

Adottate un approccio orientato alle persone e siate estremamente responsabili e intraprendenti

Creare un ambiente collaborativo e solidale e prosperare vedendo il proprio team avere successo insieme

Capace di dipingere un quadro convincente del futuro e motivare gli altri a lavorare per raggiungerlo

Danno l'esempio e sono noti per i loro valori forti

Le sfide dei leader ENFJ

Prendete le critiche sul personale

Valorizza le opinioni degli altri, il che a volte può rendere il processo decisionale lento e complesso

Eccellono nel creare armonia, ma evitano di affrontare i problemi sottostanti per mantenere la pace

Concentrarsi eccessivamente sulla validazione esterna e scoraggiarsi facilmente se non si ottiene riconoscimento

ISTJ: Il leader attento ai dettagli

Questo tipo di personalità organizza come un capo, segue le regole e porta a termine le cose in modo efficiente.

Concreto, organizzato, logico, pragmatico, intensamente concentrato, deciso ed efficiente: se le persone usano questi termini per elogiare il tuo stile di leadership, probabilmente sei un leader ISTJ.

Gli ISTJ sono macchine di stabilità delle qualità di leadership di Myers Briggs, che danno valore alla praticità, alla struttura e al lavoro ben fatto.

Punti di forza dei leader ISTJ

Prosperate grazie a piani chiari, procedure consolidate e mantenete tutto al proprio posto

Ricordano minimi dettagli e informazioni storiche, rendendosi fonti affidabili di conoscenza

Rispettare gli impegni presi, rispettare le scadenze in modo coerente e fornire un lavoro di alta qualità

Eccellere nell'analizzare le situazioni in modo obiettivo e nel prendere decisioni valide

Le sfide dei leader ISTJ

Preferiscono routine consolidate e resistono al cambiamento

Il desiderio di controllo e una natura meticolosa portano alla microgestione

Difficoltà a comprendere e rispondere alle esigenze emotive dei membri del proprio team

ISFP: Il leader sensibile

I leader ISFP sono intuitivi, creano un ambiente di lavoro sereno e danno valore all'espressione artistica. Come ISFP, sei il gentile artista degli stili di leadership di Myers-Briggs. Hai una capacità unica di entrare in connessione emotiva con le persone e promuovere uno spirito collaborativo.

Se dovessimo riassumere questo stile di leadership in poche parole, diremmo: compassionevole, attento, strategico e realistico.

Punti di forza dei leader ISFP

Possedere la capacità naturale di percepire le emozioni degli altri e creare uno spazio di sostegno

Eccellere nella creazione di un ambiente di lavoro sereno e rispettoso

Porta una prospettiva unica e un tocco artistico alla risoluzione dei problemi e spesso trovi soluzioni non convenzionali ma efficaci

Apprezzate la bellezza delle cose quotidiane, che può ispirare creatività e gioia all'interno del team

Valorizzate la loro individualità e non esitate a esprimere le loro idee e prospettive uniche

Le sfide dei leader ISFP

Concentrarsi sull'armonia e tenere conto dei sentimenti di tutti può renderli titubanti nel prendere decisioni difficili

Ritardare il processo decisionale, specialmente in caso di problemi complessi

Prendete i feedback sul personale e siete sensibili alle critiche

Affrontare le sfide nell'esprimere verbalmente i propri bisogni e le proprie emozioni

Il ruolo dell'intelligenza emotiva negli stili di leadership

L'intelligenza emotiva (EQ) è l'ingrediente segreto che distingue i leader validi da quelli eccellenti. L'EQ è la capacità di comprendere, utilizzare e gestire le proprie emozioni. Aiuta a percepire, comprendere e influenzare le emozioni degli altri.

Mentre gli stili di leadership e comunicazione differiscono in base all'MBTI, anche un forte QE è un fattore determinante per gli stili di gestione. Ti aiuta a:

Prendete decisioni efficaci : con logica ed emozione potrete affrontare situazioni complesse con chiarezza

Comprendere le emozioni: siete in grado di comprendere i vostri sentimenti e le emozioni degli altri. Questo favorisce la fiducia e la connessione all'interno del vostro team

Leadership efficace: i leader con un QE elevato sono in grado di cogliere le esigenze dei membri del proprio team, favorendo una cultura dell'impegno all'interno dell'organizzazione

Alcuni tipi MBTI possiedono naturalmente un QE più elevato. Recenti ricerche dimostrano che esistono alcune correlazioni tra le qualità di leadership del tipo di personalità Myers-Briggs e l'intelligenza emotiva. Ecco una panoramica generale:

Se provi sentimenti profondi (tipo F), sei più in sintonia con le emozioni, sia le tue che quelle degli altri. Questo ti rende più empatico, compassionevole e abile nelle relazioni interpersonali (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP)

Gli estroversi (tipo E) sono più espressivi esteriormente e a proprio agio nell'interagire con gli altri. Hai una grande consapevolezza sociale e ottime capacità di gestione delle relazioni (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ)

I percettivi (tipo P) sono più adattabili e aperti alle nuove informazioni. Questa flessibilità può aiutarvi a gestire le emozioni e a navigare in situazioni sociali mutevoli. (ENFP, INFP, ENTP, INTP)

Ma ecco il colpo di scena: l'intelligenza emotiva non consiste solo nel comprendere le emozioni, ma anche nell'analizzarle per prendere decisioni efficaci. Che si tratti di appianare conflitti, prendere decisioni difficili, motivare i membri del team o promuovere la collaborazione, l'EQ svolge un ruolo fondamentale nel determinare il successo dell'organizzazione.

L'empatia nella leadership

L'empatia promuove la fiducia, rafforza le relazioni personali e crea un ambiente di lavoro più positivo. Ma è anche una caratteristica comune tra il tipo di personalità Myers Briggs e i tipi di leader ispiratori? In una parola, sì.

Alcuni stili di leadership Myers-Briggs, come gli INFJ e gli ENFJ, possiedono naturalmente livelli più elevati di empatia. Tuttavia, indipendentemente dal vostro tipo di personalità, potete sviluppare e coltivare l'empatia attraverso l'ascolto attivo, l'assunzione di prospettive diverse e la cura genuina per i membri del vostro team.

Ogni leader Myers Briggs porta in tavola il proprio tocco personale di EQ. E la buona notizia? È possibile sviluppare l'EQ attraverso un lavoro consapevole su come si ascolta e si comunica con gli altri!

Stili di leadership trasformazionale e transazionale

Immaginate due amministratori delegati: uno fa funzionare tutto senza intoppi, come una macchina ben oliata. L'altro ispira il proprio team a sognare in grande e a puntare alle stelle. Questi sono i due principali stili di leadership: transazionale e trasformazionale. La maggior parte degli stili di leadership MBTI rientra in queste due grandi categorie.

Analizziamoli!

Panoramica sulla leadership trasformazionale

La leadership trasformazionale si concentra sullo sviluppo della carriera, sul tutoraggio e sull'ispirazione dei follower affinché raggiungano il loro pieno potenziale. Va oltre il semplice svolgimento del lavoro e mira a creare un ambiente positivo e stimolante in cui gli individui possano imparare, crescere e dare il meglio di sé.

Eccellono in:

Creare una visione chiara e forte di un futuro migliore e motivare tutti a lavorare per raggiungerlo

Sfidare lo stato delle cose. Non hanno paura di scuotere le cose e provare nuove idee

Sviluppare il proprio team. Investono nella crescita delle persone e le aiutano a raggiungere il loro pieno potenziale

Panoramica della leadership transazionale

La leadership transazionale si concentra su uno scambio di aspettative e ricompense. Enfatizza il raggiungimento di obiettivi e traguardi specifici attraverso un sistema strutturato di incentivi e conseguenze. I leader transazionali forniscono una direzione, mantengono l'ordine e garantiscono il completamento efficiente delle attività.

Sono coach fantastici che sanno come organizzare le persone per ottenere il massimo dal proprio team e mantenere tutti sulla strada giusta. Eccellono in:

Impostazione di obiettivi chiari: tutti sanno cosa ci si aspetta da loro e come raggiungerlo. Tengono tutti all'erta

Premiare un lavoro ben fatto : offrono bonus, promozioni e riconoscimenti ai membri meritevoli per mantenere alta la motivazione delle persone

Mantenere l'ordine. Stabiliscono regole e procedure chiare per garantire che tutto funzioni senza intoppi

Ora viene il bello. Il tuo MBTI può aiutarti a capire se sei un leader trasformazionale o transazionale. Ecco una rapida panoramica di come alcuni tipi MBTI potrebbero propendere per uno stile di posizione di leadership piuttosto che per un altro:

Leader trasformazionali:

ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ: Questi tipi hanno visione, carisma e capacità di ispirare

INTP, INTP: Sebbene non sempre siano i più carismatici esteriormente, questi tipi di personalità possono essere trasformativi grazie alle loro idee innovative e alla capacità di sfidare la situazione attuale

Leader transazionali:

ISTJ, ESTJ: Questi leader si concentrano sulla struttura, l'organizzazione e obiettivi chiari

ISFJ, ESFJ: Dimostrano cooperazione e armonia e sono in grado di soddisfare le aspettative delle persone

Un leader forte ed efficace può sfruttare elementi di entrambi gli stili, a seconda della situazione.

Come sfruttare al meglio il vostro stile di leadership

Ora conoscete tutte le possibilità dello stile di leadership MBTI e l'importanza dell'EQ. Ecco alcuni consigli per sviluppare le vostre capacità di leadership:

Identificate le vostre qualità naturali di leadership: Siete uno stratega visionario (ENTJ) o un team builder empatico (ISFJ)? Appoggiatevi a questi punti di forza e delegate le attività che vi prosciugano le energie

Collaborate con altri stili di leadership: Nessuno è perfetto! Se siete un ISTJ che fatica con il brainstorming creativo, collaborate con un ENTP che invece lo adora e imparate da lui

Cerca attivamente opportunità per migliorare la tua intelligenza emotiva: pratica l'ascolto attivo, considera tutte le prospettive quando prendi decisioni, lavora con persone che compensano i tuoi punti deboli e pratica tecniche di consapevolezza

