Sunsama vs Motion: Quale app di pianificazione è la migliore?

Conosciamo la sensazione: iniziare la giornata in ritardo, fissare gli elenchi delle cose da fare in modo disordinato e farsi prendere dal panico.

Molti lottano per trovare il perfetto app per l'agenda giornaliera che può gestire tutte le attività quotidiane e centralizzare le esigenze di piano in un unico luogo.

Dovreste usare Google Documenti, l'app Note del vostro telefono o potenti strumenti di pianificazione come Sunsama e Motion?

Se dovete scegliere uno strumento, qual è il migliore? Questo post risponderà a questa domanda.

Sia Sunsama che Motion sono stati progettati per aiutarvi a gestire il vostro tempo, a pianificare la vostra giornata e a terminare il vostro lavoro. Tuttavia, i loro approcci e le loro funzionalità/funzioni rispondono a esigenze diverse.

Esaminiamo le loro funzionalità/funzioni e i loro piani tariffari per aiutarvi a decidere quale strumento si adatta meglio al vostro stile di produttività personale.

Che cos'è Sunsama?

via Sunsama Sunsama è un'agenda giornaliera digitale che combina strumenti di produttività come calendari, elenchi di cose da fare, progetti ed email in un'unica piattaforma facile da usare. È utile per i professionisti e i titolari di aziende che vogliono rimanere organizzati e concentrati senza essere sopraffatti.

L'aspetto positivo di Sunsama è che non cerca di farvi lavorare di più, ma vi aiuta a lavorare in modo più intelligente organizzando le attività e aiutandovi a pianificare la giornata.

Lo strumento vi aiuta a selezionare quotidianamente le attività ad alta priorità e a integrarle nella vostra agenda. Inoltre, la sua interfaccia è attraente e interattiva. Sunsama offre anche funzionalità/funzione come la modalità focus per lavorare senza distrazioni e si integra con diverse app di calendario.

In questo modo è possibile organizzare visivamente la giornata, stimare la durata delle attività e monitorare i compiti più importanti senza passare continuamente da un'app all'altra. Date un'occhiata a questo Recensione di Sunsama per comprendere nel dettaglio le sue capacità!

Funzionalità/funzione di Sunsama

Ora, la domanda è: cosa rende Sunsama così unico da distinguersi dagli altri? La risposta sta in alcune delle sue funzionalità/funzione chiave.

Diamo un'occhiata.

1. Pianificazione giornaliera con un gestore di attività

via Sunsama Essendo un'app per la pianificazione giornaliera, Sunsama consente di elencare le attività su cui si desidera lavorare quando si inizia la giornata. Le attività che non sono state completate ieri vengono automaticamente aggiornate, in modo da poterle aggiungere al programma della giornata.

Trascinate le attività nelle fasce orarie che preferite e inseritele dalle email o da app come Trello o Todoist direttamente nella vostra agenda, per avere tutto in un unico posto. Sunsama bilancia anche questo programma, segnalando quando si sta facendo troppo.

Una volta pianificata la giornata, è possibile condividere il programma con il team su piattaforme come Slack o Microsoft Teams.

Oltre al piano giornaliero, Sunsama è anche un gestore di attività molto competente.

Quando si crea un'attività, è possibile impostare una data di inizio e di fine, suddividerla in attività secondarie, aggiungere note e commenti, allegare file e impostarne la ripetizione.

Quando si visualizzano queste attività nel formato Kanban giornaliero, le attività di ogni giorno sono mostrate in colonne con una barra di stato che si completa man mano che le si completa. È anche possibile collegare le attività giornaliere agli obiettivi settimanali per ottenere un programma più positivo.

Nel frattempo, se si desidera pianificare, è possibile utilizzare la visualizzazione Calendario per visualizzare il programma per giorni, settimane o mesi.

2. Obiettivi e revisioni settimanali

via Sunsama Con Sunsama è possibile impostare obiettivi settimanali per concentrarsi sulle cose importanti. È possibile pianificare gli obiettivi con diverse settimane di anticipo e rivederli. Sunsama richiede di pianificare la settimana ogni Monday o in qualsiasi altro giorno.

Alla fine della settimana, Sunsama vi aiuta a rivedere come è andata la settimana. Questa revisione consente di vedere tutto ciò che si è terminato, comprese le attività da strumenti integrati come Asana.

La revisione settimanale non è solo un riepilogo: è un modo per capire quanto tempo hanno richiesto le attività rispetto a quanto ci si aspettava. Ad esempio, se un'attività richiede due ore invece di una, Sunsama ve lo mostra in modo che possiate modificare i vostri piani.

Vedendo dove è andato il tempo, si può pianificare meglio la settimana successiva. Se lavorate in team, la condivisione di questa analisi aiuta tutti a rimanere aggiornati sullo stato del progetto e a identificare i punti in cui è necessario modificare le strategie.

3. Modalità di concentrazione e blocco del tempo

via Sunsama Sunsama è una popolare strumento di gestione del tempo con alcune funzionalità/funzione uniche e utili.

Quando si passa sopra un'attività e si preme la chiave 'F', si attiva la modalità Focus, che consente di concentrarsi esclusivamente sull'attività in questione. In questo modo si crea un ambiente di lavoro libero da distrazioni, che aiuta a rimanere in carreggiata e a evitare le distrazioni.

In questa modalità di concentrazione, è anche possibile annotare le idee relative all'attività. Inoltre, c'è un timer Pomodoro integrato per lavorare a brevi intervalli con pause intermedie.

La piattaforma dispone anche di una funzionalità/funzione di blocco del tempo per aiutare a pianificare la giornata in modo efficiente, programmando le attività sul Calendario. Mostra la durata di ogni attività, aiutandovi a bilanciare il carico di lavoro durante la giornata.

Sunsama avvisa l'utente di modificare e ridefinire le attività se si supera la capacità giornaliera.

4. Archiviazione automatica delle attività non pianificate o non completate

via Sunsama Se non si lavora a un'attività da qualche giorno, Sunsama la sposta in una sezione 'archivio'. In questo modo l'elenco principale delle attività si concentra su ciò che è più urgente e non viene ingombrato da attività vecchie o irrilevanti. Se l'archiviazione automatica non è adatta al vostro flusso di lavoro, potete facilmente disattivarla.

Tuttavia, questa funzionalità/funzione può essere un risparmio di tempo per chi vuole mantenere aggiornato il proprio elenco di attività senza doverlo aggiornare manualmente. Inoltre, se avete attività che non siete ancora pronti a programmare, potete archiviarle in un backlog.

Prezzi Sunsama

Sottoscrizione mensile: $20/utente al mese

$20/utente al mese Sottoscrizione annuale: $16/utente al mese

Cos'è il movimento?

via Movimento Il movimento fonde un Calendario IA il calendario, il project management e il pianificatore di progetti sono riuniti in un unico pacchetto. Il suo scopo è quello di mantenere la giornata organizzata e meno caotica, mettendo tutto in un unico posto.

Rispetto ad altri programmi per la produttività app come Monday e Notion, Movimento si distingue per l'uso esteso dell'IA.

Con il suo aiuto, organizza la vostra agenda, riprogrammando automaticamente le attività che non siete riusciti a portare a termine. In questo modo è più facile concentrarsi sulle attività successive senza preoccuparsi di riorganizzare il calendario. Suggerisce anche su cosa lavorare in base alla priorità, il che lo rende eccellente per i team di piccole e medie dimensioni.

La creazione di elenchi di cose da fare è una seconda natura per Motion. Il pianificatore IA pianifica automaticamente la giornata, tenendo conto delle scadenze, delle priorità e delle fasce orarie disponibili sul calendario. Inoltre, supporta l'equilibrio tra vita privata e lavoro e il deep work.

Motion si integra anche con le piattaforme online più conosciute, il che lo rende ideale per gli imprenditori o gli high performer. Per saperne di più, in particolare sui suoi strumenti di pianificazione dei progetti, visitate il nostro sito Recensione dell'app Motion !

Funzionalità/funzione di Motion

Motion combina le più efficienti funzionalità di piano e di gestione per organizzare i flussi di lavoro.

Queste funzionalità/funzione includono:

1. Piano giornaliero intelligente

via Movimento Motion è più di un normale pianificatore: È un pianificatore alimentato dall'IA.

A differenza dei pianificatori tradizionali, che richiedono l'impostazione manuale delle attività, Motion prende tutte le impostazioni dell'utente, come priorità, scadenze e disponibilità, e gestisce la pianificazione al posto dell'utente.

Questo approccio basato sull'IA consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto, riorganizzando automaticamente le attività quando si presenta un'urgenza.

Ad esempio, Motion assegnerà la priorità alle attività contrassegnate come "ASAP" e modificherà il vostro programma di conseguenza. Questa funzionalità intelligente di piano giornaliero snellisce il flusso di lavoro ed elimina la necessità di riorganizzazioni manuali, rendendo più efficiente la gestione delle attività.

2. Pianificazione automatica delle attività

via Movimento Come il piano, anche la programmazione di Motion è altrettanto automatica.

Sapete già che pianifica le attività in base alle priorità e alle scadenze. Ma se avete attività ricorrenti? Motion pianifica anche quelle. È sufficiente impostare la frequenza, l'orario di inizio, la durata e la priorità.

È possibile programmarli durante l'orario di lavoro o in momenti specifici. È anche possibile attivare/disattivare la programmazione automatica ed etichettare le attività per una migliore organizzazione.

La parte migliore è la programmazione automatica di Motion, che può adattarsi rapidamente ai cambiamenti quotidiani. Se un'attività richiede più tempo del previsto o se si presenta un'urgenza, Motion riorganizzerà automaticamente il programma per adattarlo ai cambiamenti.

3. Pianificazione delle riunioni all'interno dell'app

tramite Movimento È possibile programmare le riunioni direttamente nell'area di lavoro di Motion. Si crea un collegato alla prenotazione che mostra la propria disponibilità e lo si condivide, consentendo ai contatti di scegliere un orario conveniente.

È possibile personalizzare opzioni come i tempi di attesa tra le riunioni, i limiti di prenotazione giornalieri e le domande pre-riunione, per garantire che le riunioni si inseriscano facilmente nella vostra agenda.

Il protagonista di questa tecnologia? L'assistente alle riunioni IA di Motion.

L'assistente IA semplifica il processo, consentendo alle persone di prenotare le riunioni senza un'app separata. È possibile anche avere modelli di riunione personalizzabili e impostare parametri per evitare che le riunioni indesiderate occupino la vostra agenda.

Prezzi di Motion

Individuo: 34 dollari/utente al mese

34 dollari/utente al mese Teams: $20/utente al mese

Sunsama vs Motion: Funzionalità/funzione a confronto

Funzionalità/funzione Sunsama Motion Migliore per Imprenditori solitari, freelance Piccole e medie aziende Daily planner Sì Sì Schedulazione IA No Si Strumento di pianificazione delle riunioni No Si Monitoraggio dello stato di avanzamento Sì Sì Riprese giornaliere e settimanali Sì No Visualizzazione del calendario Sì Sì Registrazione dei progressi Sì Visualizzazione giornaliera e settimanale Sì No Visualizzazione del calendario Sì Sì Strumenti di project management No Sì Visualizzazioni giornaliere e settimanali Sì Sì Visualizzazioni calendario Sì Sì Strumenti di project management No Sì Collaborazione con i team Sì, con strumenti di terze parti Sì, nativo Integrazioni Di più Di meno

Sunsama e Motion sono ottimi strumenti di produttività e aiutano nella gestione delle attività, ma differiscono ancora molto nell'approccio alla pianificazione e alla programmazione.

Vediamo le loro differenze in dettaglio:

1. Piano giornaliero

Sunsama

Sunsama adotta un approccio consapevole al piano giornaliero. Vi guida nell'impostazione delle attività e delle impostazioni all'ora che preferite ogni giorno. Questo comporta l'elenco delle attività, la stima della durata stimata per ciascuna di esse e la decisione di quale priorità dare.

Movimento

Con Motion non è necessario un rituale giornaliero come quello che si fa con Sunsama. Il programma aggiunge automaticamente le attività al calendario in base alla priorità e alla disponibilità, utilizzando algoritmi di apprendimento automatico. Il programma si adatta dinamicamente se le riunioni si prolungano o le attività richiedono più tempo del previsto.

Vincitore: Motion è la scelta migliore per un approccio non invasivo. Sunsama offre una migliore esperienza di pianificazione.

2. Pianificazione automatica

Sunsama

Sunsama e l'automazione non sono amiche del cuore (il che ha spinto gli appassionati di IA a rivolgersi a Alternative a Sunsama come Motion). Consente di programmare le attività individualmente trascinandole manualmente nel calendario o automatizzandole con strumenti di terze parti. Sebbene richieda un maggiore lavoro iniziale, offre un maggiore controllo sulla giornata.

Motion

La pianificazione delle attività in Motion è completamente automatizzata. Utilizza algoritmi intelligenti per inserire le attività nella vostra agenda in base alle priorità. Offre uno strumento per la gestione degli orari per le regolazioni manuali, ma rimescola dinamicamente le attività se si verificano cambiamenti nel corso della giornata.

**Motion si aggiudica la medaglia per la sua programmazione automatica efficiente e dinamica.

3. Integrazioni

Sunsama

Sunsama è eccellente nella connessione con strumenti come Google Calendar, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist e GitHub. Ciò consente di gestire le attività, le email e i progetti imminenti in un unico luogo. È possibile inserire facilmente le attività nel piano giornaliero dalle app preferite e tenere tutto aggiornato.

Movimento

Le integrazioni di Motion sono basilari e orientate alle riunioni. È possibile sincronizzare i calendari, collegare Gmail per promemoria automatici e utilizzare strumenti video come Zoom per le riunioni. Motion collega un numero inferiore di strumenti rispetto a Sunsama e si concentra sulle sue funzionalità/funzione principali invece che su un intervallo di servizi esterni.

Vincitore: Sunsama vince per la varietà di integrazioni che offre.

4. Prezzi: Sunsama vs Motion

Funzionalità/funzione Sunsama Motion Prezzo (al mese, con fatturazione mensile) $20 Individuo Teams $34 $20 Pianificazione automatica No Sì Sì Automazioni di piano No No Si Bacheca dei cestini Si Si Si Si calendario Sì Sì Sì Sì Calendario Sì Sì Sì Creazione di attività da email Sì No No Prenotazione di riunioni No Si Si Si Modelli di progetto No Sì Sì Collaborazione in team Con strumenti di terze parti No Si Prioritizzazione delle attività Si No Si Collaborazione di gruppo Con strumenti di terze parti No Si Numero di attività No Si Numero di attività Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

Sunsama

Sunsama addebita 20 dollari al mese per utente per una versione di prova gratuita di 14 giorni con tutte le funzioni. Questa tariffa fissa non prevede livelli, rendendo la valutazione chiara e diretta. Se si sceglie il piano annuale, si possono risparmiare 48 dollari all'anno.

Motion

Il piano individuale di Motion, che include le funzionalità/funzione dell'IA, costa 19 dollari per utente al mese. Per i team il prezzo è più basso: 12 dollari per utente al mese. C'è anche una versione di prova gratuita di 7 giorni per provare la piattaforma prima di decidere di pagare.

**Dipende dalle vostre esigenze. Sunsama è più conveniente per i singoli, mentre Motion lo è per i team.

Sunsama vs. Motion: Chi è il vincitore?

Non è semplice decretare un vincitore in questo dibattito, soprattutto se Sunsama e Motion eccellono in alcuni settori.

Se preferite controllare gli orari, vi piace pianificare la giornata e non volete spendere troppo, amerete Sunsama. Il suo approccio quotidiano e sistematico alla pianificazione organizza le attività e vi terrà aggiornati su tutto ciò che avete in programma.

Tuttavia, se siete uomini d'affari esperti di tecnologia che gestiscono del team e non hanno tempo di pianificare le cose manualmente, Motion è la scelta migliore.

Motion gestisce automaticamente il piano, la programmazione e la riprogrammazione delle attività in base alle scadenze, alle priorità e allo stato.

Dovrete inserire le informazioni necessarie e Motion gestirà per voi quasi tutti i lavori di pianificazione (comprese le riunioni!).

Sunsama vs Motion su Reddit

Per capire meglio le preferenze degli utenti su Sunsama vs Motion, abbiamo esplorato Reddit.

Alcuni hanno apprezzato l'efficienza e le funzionalità/funzione complete di Motion per mantenere l'organizzazione. Uno di questi utenti ha detto:

Motion ha catturato la mia attenzione e sembra sorprendente. Venendo da Calendly, una soluzione all in one sarebbe incredibile per aiutarmi a liberare un po' di banda mentale e smettere di temere di dimenticare le cose

Tuttavia, non tutti la pensavano allo stesso modo. Anche se sono rimasti impressionati dall'intervallo di capacità di Motion, gli utenti non sono stati molto contenti della sua struttura dei prezzi. E hanno finito per preferire Sunsama.

_Io uso Sunsama e la funzionalità/funzione di timeboxing mi ha cambiato la vita. Lo consiglio vivamente!

_Ho sentito dire che la funzione di timeboxing di Motion è probabilmente migliore perché può riprogrammare e spostare le attività per voi nel caso in cui le perdiate, o ne facciate alcune in anticipo, ecc. Il prezzo però è troppo alto per me

Una buona parte dei Redditors ha apprezzato lo stile manuale di Sunsama invece dell'approccio completamente automatizzato di Motion.

Penso che Sunsama brilli come pianificatore unificato per chi utilizza più strumenti/software in più team

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Sunsama vs Motion

Ma se siete professionisti esperti di tecnologia che amano pianificare le proprie giornate di tanto in tanto e volete un'opzione economica? Allora avrete bisogno di qualcosa che sia il meglio di entrambi i mondi.

ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one e un software di project management progettato per team e singoli. Questo strumento di produttività dotato di IA è in grado di programmare e gestire da solo il carico di lavoro senza spendere una fortuna. È in grado di integrarsi con oltre 1000 app, consentendovi di riunire tutti i vostri lavori sotto un unico tetto.

Funzionalità/funzione di ClickUp

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp:

1. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Pianificate la vostra giornata di lavoro e tenete sotto controllo le attività di ClickUp con il suo modello di agenda giornaliera

Il Modello di agenda giornaliera ClickUp è l'opzione migliore se avete bisogno di aiuto per organizzare le vostre attività quotidiane.

Vi aiuta a pianificare attività, eventi e appuntamenti per rimanere organizzati. È possibile organizzare le attività in categorie come Personale, Lavoro o Obiettivi, assegnare priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza e monitorare lo stato di avanzamento utilizzando immagini come grafici e diagrammi.

ClickUp offre una libreria di oltre 1000 modelli personalizzabili per aiutarvi a creare rapidamente attività e iniziare a lavorare immediatamente. Scegliete un'attività modello di agenda giornaliera scaricatelo e compilate i campi personalizzati per impostare il vostro lavoro in pochi minuti.

2. ClickUp Brain

Occupatevi di tutte le attività ripetitive, mentre vi concentrate sulle cose più importanti con ClickUp Brain

I vostri flussi di lavoro dipendono fortemente dall'IA? Allora vi piacerà ClickUp Brain. ClickUp Brain è un assistente dotato di IA che può aiutare a generare automaticamente riepiloghi/riassunti delle riunioni, creare sequenze di progetti, costruire programmi o redigere presentazioni. Funge anche da editor, lucidando i documenti per ottenere un tono professionale o riformattando le note per semplificare gli elementi d'azione.

3. Automazioni di ClickUp

Automatizzate le vostre attività ricorrenti e riducete il carico manuale non necessario con ClickUp Automazioni

Sfruttate la potenza delle automazioni precostituite Automazioni di ClickUp o di adattarle alle vostre esigenze specifiche. In questo modo il vostro team potrà concentrarsi sulle attività più critiche.

Stabilite nuove attività e diffondete le procedure operative standard in tutto il team. È possibile automatizzare l'assegnazione delle attività, la pubblicazione di commenti, gli aggiornamenti di stato e molto altro ancora, grazie a numerose opzioni.

Garantite un flusso di lavoro continuo grazie alla transizione continua degli assegnatari e delle priorità e all'aggiunta di tag e modelli quando lo stato si evolve.

3. Visualizzazione del calendario di ClickUp

Visualizzate a volo d'uccello il vostro programma attuale con il Calendario di ClickUp Visualizzazione del calendario di ClickUp vi aiuta a organizzare i progetti, a pianificare le sequenze temporali e a visualizzare il lavoro del vostro team su un calendario flessibile. Se si desidera una visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile, è tutto a disposizione.

Grazie al drag-and-drop, è possibile adattare facilmente il calendario alle ore di maggiore produttività. E se i piani cambiano, nessun problema! Utilizzate la funzionalità Relazioni per collegare le attività e riorganizzarle secondo le necessità.

L'aggiunta di attività è rapida; è possibile personalizzare i campi per le note aggiuntive o i file essenziali. Inoltre, è possibile condividere il calendario con client o freelance utilizzando le autorizzazioni.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $10/utente al mese

$10/utente al mese Business: $19/utente al mese

$19/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Organizzare i flussi di lavoro e i calendari con ClickUp

Pianificare il lavoro e le attività quotidiane può diventare stressante se non si dispone di un solido planner digitale per organizzare le attività.

Sebbene Sunsama e Motion siano ottimi per pianificare e programmare, non sono privi di limiti.

L'approccio manuale di Sunsama alla pianificazione potrebbe rendere il processo più complicato per alcuni utenti, spingendoli a scegliere Motion e le sue automazioni. Tuttavia, il prezzo di Motion può essere negativo, costringendo gli utenti a cercare soluzioni più accessibili Alternative a Motion .

ClickUp, invece, combina tutte le cose migliori in un unico e pratico strumento di project management.

È potente per il project management e le attività, conveniente e facile da usare. Grazie alla matrice di modelli e integrazioni già pronti, potete organizzare tutti i vostri flussi di lavoro e svuotare i vostri calendari con una sola app! Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e inizia gratis!