Slack vs Zoom: scegliere il miglior strumento di comunicazione per il tuo team

Un team altamente funzionale deve disporre di app di comunicazione di alto livello. Ma siamo realistici!

Sebbene non tutte le app disponibili sul mercato abbiano tutto ciò che desideri, potresti comunque ritrovarti con una serie di funzionalità avanzate di cui non hai nemmeno bisogno.

Allora, qual è il problema? Idealmente, dovresti trovare quello che fa esattamente quello che vuoi senza extra che creano confusione.

Quando si tratta di lavoro da remoto, Slack e Zoom eccellono nel renderlo efficiente e piacevole. Slack ti consente di chattare e condividere file, mantenendo le conversazioni organizzate su vari canali. L'app Zoom, invece, è dedicata alle videoconferenze cristalline. Entrambi gli strumenti potenziano la collaborazione e ti fanno sentire come se fossi nella stessa stanza, anche se sei a chilometri di distanza.

Ogni piattaforma di collaborazione ha i suoi vantaggi. Ma acquistarle entrambe per il tuo team potrebbe essere costoso. La scelta giusta sta nei dettagli e nelle differenze chiave. Analizzeremo i punti di forza di ciascuna e ti aiuteremo a decidere quale si adatta meglio alle esigenze del tuo team.

Cos'è Slack?

Slack è una piattaforma basata su cloud che gestisce la comunicazione collaborativa. Fornisce uno spazio centralizzato in cui i team possono collaborare, condividere documenti e organizzare i flussi di lavoro in modo efficiente.

Con funzionalità/funzioni quali messaggistica in tempo reale, condivisione di file, chat di team e canali personalizzabili, Slack punta a unificare le comunicazioni su un'unica piattaforma. Gli aggiornamenti o le discussioni importanti non si perdono in pile di email.

Funzionalità/funzioni di Slack

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave, perfette per i team collaborativi.

1. Messaggistica e condivisione di file

Su Slack puoi condividere facilmente documenti, discutere progetti e ottenere feedback immediati. Supponiamo che tu carichi una presentazione su Slack affinché il tuo team la esamini. Tutti possono discuterne immediatamente e fornire feedback mentre la guardano, aiutandoti ad apportare modifiche in tempo reale.

Questo è utile durante le attività cardine di un progetto, come la finalizzazione delle proposte o il perfezionamento delle strategie di marketing. Ti evita di dover gestire molte versioni diverse di file e email che vanno avanti e indietro. Tutto rimane organizzato e facile da trovare in un unico posto.

tramite Slack

2. Chiamate vocali e videochiamate

Ti è mai capitato che il tuo team avesse bisogno di parlare faccia a faccia ma non fosse possibile spostarsi? Le funzionalità di chiamata di Slack sono pensate proprio per queste occasioni. Avvia una riunione giornaliera veloce o una riunione video completa in un attimo. Non c'è bisogno di perdere tempo con altre app o lunghi thread di email!

Questa funzionalità è particolarmente utile durante le sessioni di brainstorming, gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori o le presentazioni ai clienti. È anche un vero salvagente per i team sparsi in tutto il mondo, che lavorano da remoto o collaborano da luoghi diversi. Ottieni un feedback immediato o semplicemente rafforza lo spirito di squadra, senza alcuna difficoltà.

tramite Slack

3. Slack Connect

Vuoi comunicare con persone esterne alla tua organizzazione? Con Slack Connect, puoi parlare con partner esterni, client o fornitori in canali condivisi. Invita stakeholder esterni a partecipare a canali condivisi e dì addio alle email disordinate e alla gestione di piattaforme diverse.

Slack Connect è particolarmente utile per il project management, l'assistenza clienti o le relazioni con i fornitori, dove la comunicazione rapida è fondamentale. Aiuta tutti a vedere cosa sta succedendo, a lavorare meglio come team e a prendere decisioni più rapide, anche se provengono da organizzazioni diverse.

tramite Slack

Prezzi di Slack

Versione gratuita

Standard : 8,75 $ al mese per utente

Plus : 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: prezzi personalizzati

Cos'è Zoom?

Zoom è uno strumento di videoconferenza che consente alle persone di connettersi tra loro tramite riunioni video. La sua interfaccia utente intuitiva consente agli utenti di utilizzarlo per chiamate di lavoro, partecipare a lezioni da remoto o mettersi in contatto con colleghi e/o familiari e amici sparsi in tutto il mondo.

Puoi partecipare a videochiamate di gruppo con 100 persone contemporaneamente da qualsiasi luogo. Condividi il tuo schermo, invia messaggi a chiunque all'istante e persino scambia sfondi virtuali per rendere le chiamate più interessanti.

Funzionalità/funzioni di Zoom

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni chiave di Zoom:

1. Zoom Phone e Zoom Team Chat

tramite Zoom

Hai bisogno di un consiglio veloce da un collega? Invia un messaggio nella chat di Zoom Teams o usa Zoom Phone!

Zoom ti consente anche di abilitare le sale d'attesa per gestire i partecipanti alle riunioni imminenti. Questa funzionalità è particolarmente utile per sessioni di brainstorming spontanee, per chiarire dubbi o per ottenere feedback tempestivi.

tramite Zoom

La parte migliore? Con Zoom AI Companion, puoi creare risposte in chat con il tono e la lunghezza che preferisci in base ai tuoi prompt. Che si tratti di fornire risposte rapide alle domande frequenti o di mantenere standard di comunicazione coerenti, questa funzionalità ti aiuta a lavorare più velocemente e a sembrare più professionale, soprattutto quando devi rispondere rapidamente e assicurarti che ogni risposta sia personalizzata.

2. Marketplace

Il Marketplace di Zoom offre integrazioni. Puoi pianificare riunioni Zoom tramite Calendly, condividere file da Google Drive direttamente in Zoom e molto altro ancora! Non importa se lavori da solo, con un piccolo team o per una grande azienda. Con tutti questi diversi strumenti disponibili per l'integrazione, continua a utilizzare i tuoi flussi di lavoro preferiti, anche quando aggiungi altri strumenti alla tua configurazione.

3. Lavagna online

tramite Zoom

Zoom Whiteboard ti consente di raccogliere idee in modo visivo. In questo modo puoi collaborare facilmente a un progetto e abbozzare piani in tempo reale. Ad esempio, se stai conducendo una riunione virtuale con il tuo team, puoi facilmente scrivere idee, disegnare diagrammi e pianificare i passaggi del progetto, proprio come faresti in una sala riunioni reale.

Questo strumento è ottimo per sessioni di brainstorming, pianificazione di riunioni o revisione di progetti, poiché coinvolge attivamente tutti e aiuta a generare idee. È perfetto per team remoti, collaborazioni distribuite e workshop virtuali, dove la condivisione visiva delle idee è importante.

Prezzi di Zoom

Versione gratuita

Pro : 14,99 $ al mese per utente

Business : 21,99 $ al mese per utente

Business Plus: contattaci per i prezzi

Slack vs Zoom: confronto delle funzionalità/funzioni

Indipendentemente da dove lavori e da come è composto il tuo team, Zoom e Slack ti consentono di rimanere connesso e produttivo.

Ecco una tabella comparativa per comprendere le differenze chiave.

Funzionalità/funzione Slack Zoom Chattare Sì Sì Condivisione di file Sì Sì Collaborazione audio e video Sì Sì Capacità di integrazione Sì Sì Funzionalità IA Sì Sì Lavagna online No Sì Generatore di flussi di lavoro Sì No Registrazione dello schermo Sì Sì Personalizzazione delle riunioni No Sì Prendere appunti Sì Sì Funzionalità/funzioni di sicurezza Sì Sì

Slack è come un ufficio virtuale, dove puoi chattare con i colleghi in modo asincrono o in tempo reale e condividere file senza problemi. Zoom è lo strumento ideale per chattare faccia a faccia e tenere riunioni video con funzionalità utili come la chat di team Zoom e Zoom Phone. Entrambi semplificano il lavoro di squadra e la collaborazione: Slack con i suoi canali personalizzabili e Zoom con le sue lavagne online.

Ora confrontiamo Slack e Zoom in modo approfondito per determinare quale funziona meglio per te.

1. Funzionalità/funzioni di chat

Slack

Essendo uno dei migliori strumenti per riunioni online, Slack consente di chattare in gruppo su argomenti specifici o con team tramite "canali", che si tratti di presentazioni commerciali, aggiornamenti aziendali o supporto clienti

Scambia liberamente messaggi, strumenti e file all'interno dei canali di chat Slack

I canali sono di due tipi: pubblici, aperti a tutti i membri dell'azienda, o privati, accessibili solo su invito

Puoi anche connetterti con partner esterni tramite Slack Connect. In questo modo avrai accesso immediato ad agenzie, client e fornitori direttamente dalla tua area di lavoro

I vantaggi? Elimina i silos di informazioni e garantisce a tutti l'accesso a tutte le informazioni rilevanti in ogni momento. La comunicazione del team diventa più semplice. E quando nuovi membri si uniscono alle riunioni, sono subito al corrente di tutto. Inoltre, con le vecchie chat salvate, puoi sempre recuperare le discussioni passate per approfondire gli argomenti.

Zoom

La funzionalità Chat di gruppo di Zoom ti aiuta a comunicare quando non hai bisogno di voce o video.

Si integra con la stessa app utilizzata per le riunioni virtuali

Puoi trovare Zoom Team Chat sia su dispositivi mobili che desktop

Come Slack, anche Zoom Team Chat consente canali pubblici o privati. Ma non più di 10000 membri

Desideri funzionalità/funzioni di condivisione video? Nessun problema, puoi inviare molto più che semplici video. Invia messaggi con audio, GIF o qualsiasi altro tipo di file su Zoom Team Chat

aggiungi messaggi ai preferiti o fissali, organizza i file personali e imposta promemoria

Puoi anche impostare promemoria, archiviare le chat e persino modificare o eliminare i messaggi dopo averli inviati su Zoom Team Chat

Verdetto finale

Zoom e Slack offrono entrambi ottime funzionalità/funzioni di chat per team. Ma Slack offre alcuni vantaggi extra, come Slack Connect e nessun limite di utenti, a differenza di Zoom. 🙌

2. Collaborazione audio e video

Slack

Huddles e Clip sono le soluzioni Slack per la comunicazione audio e le videoconferenze. Ecco come Huddles può aiutarti:

Le riunioni giornaliere consentono al tuo team di chattare o connettersi con persone esterne. Basta entrare in un canale Slack o inviare un messaggio diretto per collaborare tramite videoconferenze

Chiunque nel canale o nella chat privata può partecipare o uscire dalla videoconferenza quando vuole

Condividi il tuo schermo, disegna su di esso e pubblica persino didascalie in tempo reale durante le videoconferenze. È perfetto per riunioni improvvisate in ufficio, sessioni di brainstorming o semplicemente per passare il tempo insieme

Ora parliamo di Clip. Ecco cosa offre:

Realizza rapidamente audio e video ogni volta che devi condividere un aggiornamento. Puoi anche registrare lo schermo

Non c'è bisogno di affrettarsi o di programmare una riunione; basta registrare e condividere quando più ti fa comodo. Che si tratti di mostrare il tuo ultimo progetto, illustrare una demo o dare consigli pratici

Guarda questi clip quando preferisci. Le trascrizioni di tutti i clip rendono semplicissimo cercare e trovare ciò che ti serve

Vuoi accelerare, rallentare o semplicemente leggere i sottotitoli? Fallo senza sforzo con Clip

Zoom

D'altra parte, ecco cosa offre la riunione Zoom:

Porta audio e video HD di altissima qualità sulla tua tabella

Ospita fino a 1000 utenti, di cui 49 direttamente sul tuo schermo

Collabora con strumenti integrati. È possibile condividere lo schermo e persino disegnare insieme in tempo reale

Utilizza strumenti di coinvolgimento come filtri creativi, emoji di reazione e persino sondaggi e alzata di mano

Rivivi i momenti passati con le registrazioni delle riunioni e le trascrizioni ricercabili

Pianifica le riunioni direttamente con i collegamenti a Outlook, Gmail o iCalendar

Ma c'è di più! Con le lavagne online Zoom, puoi fare brainstorming in tempo reale durante le riunioni Zoom. Zoom Events ti consente di impostare tutto, dalle registrazioni al branding, e di gestire facilmente i biglietti. Con Zoom Spaces, personalizza la tua area di lavoro e ottieni persino chioschi intelligenti.

Verdetto finale

Zoom è più adatto per videochiamate serie e formali. Copre ogni situazione formale immaginabile. Slack, invece, è più rilassato.

Inoltre, gli utenti Zoom hanno a disposizione molte più opzioni video rispetto agli utenti Slack. 👀

3. Integrazioni

Sia Slack che Zoom semplificano i flussi di lavoro con tantissime app integrate.

Slack

Slack si integra con i tuoi strumenti preferiti, così non ti perdi nulla. Puoi ottenere alcune delle migliori integrazioni di Slack, come strumenti per riunioni quali Cisco Webex e MS Teams o strumenti CRM come Salesforce, Zoho e HubSpot. Si integra persino con Zoom!

Zoom

Zoom non è da meno. Con pochi clic, puoi integrare Zoom con le tue app preferite, come Google Workspace, MS Teams o Zapier.

Verdetto finale

Con Slack e Zoom potrai lavorare comodamente con le tue app preferite. 🛠️

Slack vs Zoom su Reddit

Abbiamo setacciato Reddit per vedere cosa ne pensano gli utenti di Slack e Zoom.

Molti ritengono che Zoom offra una serie migliore di funzionalità avanzate.

Ho appena cambiato lavoro e sono passato a un ambiente Slack, ma Zoom è 100 volte meglio per le conversazioni in chat. La cosa più importante è che Zoom, se un individuo o un gruppo ti invia un messaggio, lampeggia in arancione e va in cima all'elenco. Richiede la tua attenzione. QUESTO è un buon design.

Ho appena cambiato lavoro e sono passato a un ambiente Slack, ma Zoom è 100 volte meglio per le conversazioni in chat. La cosa più importante è che Zoom, se un individuo o un gruppo ti invia un messaggio, lampeggia in arancione e va in cima all'elenco. Richiede la tua attenzione. QUESTO è un buon design.

Altri utenti di Reddit sostengono che Slack abbia un vantaggio grazie alla sua funzionalità/funzione "Menzioni":

Slack ha una visualizzazione "menzioni" in cui puoi vedere tutti i messaggi che ti taggano o "tutti" in un canale. Puoi vedere facilmente ciò che è importante e rilevante per te su Slack. Mi manca questa funzione su Zoom.

Slack ha una visualizzazione "menzioni" in cui puoi vedere tutti i messaggi che ti taggano o "tutti" in un canale. Puoi vedere facilmente ciò che è importante e rilevante per te su Slack. Mi manca questa funzione in Zoom.

Un utente di Reddit ha confrontato specificatamente le funzionalità/funzioni dei thread di entrambe le piattaforme:

Prova anche ad avviare una conversazione su un argomento in un thread Zoom che è stato pubblicato nella finestra del canale perché sono stati inviati altri messaggi. Devi scorrere verso l'alto nel canale per raggiungere quel thread e aprirlo. Anche in questo caso Slack ha un vantaggio con la visualizzazione "thread", che mette tutti i thread a cui hai partecipato nella stessa visualizzazione, così puoi rispondere direttamente lì o aprire il thread.

Prova anche a conversare su un argomento in un thread Zoom che è stato pubblicato nella finestra del canale perché sono stati inviati altri messaggi. Devi scorrere verso l'alto nel canale per raggiungere quel thread e aprirlo. Anche in questo caso Slack ha un vantaggio con la visualizzazione "thread", che mette tutti i thread a cui hai partecipato nella stessa visualizzazione, così puoi rispondere direttamente lì o aprire il thread.

Nessuno strumento è oggettivamente migliore dell'altro: è tutta una questione di come vuoi lavorare.

Scopri ClickUp, la migliore alternativa a Slack e Zoom

Se quello che cerchi è la collaborazione, ti presentiamo uno strumento che combina il meglio di Slack e Zoom: ClickUp! Dalla chat di team alla collaborazione integrata e agli strumenti di registrazione dello schermo, ClickUp ha tutto ciò che ti serve per ottenere grandi risultati con il tuo team.

Supponiamo che tu stia lavorando a un progetto di gruppo, ma tutti i membri si trovano in luoghi diversi. Usa la chat di ClickUp per inviare aggiornamenti sulle attività al tuo team. Con le lavagne online di ClickUp, disegna o annota idee insieme, come su una lavagna fisica, senza bisogno di essere nella stessa stanza. 🤩

ClickUp è come una sala riunioni virtuale dove tutti possono condividere le proprie idee. Quindi, se stai cercando alternative a Slack o Zoom per chattare o fare brainstorming, ClickUp semplifica le cose e aiuta il tuo team a lavorare meglio insieme.

1. Visualizza chat ClickUp

Riunisci la comunicazione del team sotto lo stesso tetto con ClickUp Chat

Con la vista Chat di ClickUp, elimina il fastidio di utilizzare molti strumenti diversi per la messaggistica del team. Puoi:

Chatta con il tuo team, condividi aggiornamenti e collega risorse direttamente dalle attività

Tagga chiunque con @menzioni e assegna commenti alle attività

Inserisci pagine web, video e qualsiasi altra cosa ti serva direttamente nella conversazione Nota che ClickUp offre Clip, un registratore dello schermo gratuito senza filigrane

E indovina un po'? Non devi preoccuparti dei dettagli: tutto è ben organizzato per un facile accesso

Arricchisci i tuoi messaggi con blocchi di codice, elenchi e banner quando vuoi rendere il tuo messaggio cristallino

Risparmia tempo con le scorciatoie /Slash Command per formattare

Personalizza la vista Chat in base alle tue esigenze e tieni facilmente sotto controllo diversi progetti o team

Controlla chi vede cosa e rimani aggiornato con le notifiche senza preoccuparti della privacy

I tuoi dati su ClickUp sono al sicuro grazie a misure di sicurezza avanzate come la crittografia dei dati AES-256 e l'autenticazione a più fattori

2. Rilevamento della collaborazione in tempo reale di ClickUp

La funzionalità di rilevamento della collaborazione di ClickUp consente di collaborare in tempo reale! Saprai immediatamente se un tuo collega sta controllando un'attività o inserendo un commento. Inoltre, puoi vedere chi sta modificando la descrizione di un'attività mentre lo fa.

Lavora insieme in tempo reale senza intralciare il lavoro degli altri con il rilevamento della collaborazione in tempo reale di ClickUp

Non dovrai più aspettare gli aggiornamenti: riceverai feedback immediati sui cambiamenti di stato, sui nuovi commenti e su qualsiasi altra cosa accada durante l'attività.

3. Lavagne online ClickUp

Dalla condivisione di idee per nuove funzionalità al lancio di flussi di lavoro completi, collabora su tutto con le lavagne online di ClickUp

Con le lavagne online di ClickUp, trasforma le tue idee in piani concreti senza alcuno sforzo. Anche se il tuo team è sparso per il mondo, sarete sempre sincronizzati!

Puoi aggiungere note e abbozzare idee in un unico posto. Puoi anche trasformare rapidamente le idee in attività. Collega i punti collegando attività, file e documenti per dare al tuo lavoro un contesto serio.

Hai bisogno di più fantasia? Aggiungi note adesive, immagini o link web. La parte migliore? Non è necessario essere esperti o artisti per farlo funzionare; gli strumenti sono facili da usare. Basta trascinare e rilasciare gli elementi per vedere le tue idee prendere vita!

4. Integrazioni ClickUp

ClickUp ti offre oltre 1000 strumenti gratuiti! Pensa a GitHub, GitLab, Google Calendar, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, applicazioni Microsoft come MS Teams, Microsoft 365 e Outlook e decine di altre app di terze parti.

E indovina un po'? ClickUp si integra perfettamente anche con Slack e Zoom!

Se in passato hai utilizzato altri strumenti di collaborazione come Asana, Trello, Jira o Basecamp, non preoccuparti! ClickUp consente una transizione fluida: bastano pochi clic e il gioco è fatto. 🙌

5. Modello di piano di comunicazione di ClickUp

Scarica questo modello Usa il modello di piano di comunicazione di ClickUp per migliorare le comunicazioni interne ed esterne della tua organizzazione

Immagina il caos di un progetto in cui tutti cercano affannosamente le informazioni più recenti. Il modello di piano di comunicazione di ClickUp elimina tutto questo. È il tuo hub centrale per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Usa il modello per:

Delinea lo scopo del tuo progetto, il pubblico di destinazione e i risultati desiderati. Questo imposta la stella polare per l'intero team

Assegna una chiara titolarità alle attività e ai canali di comunicazione. Niente più accuse reciproche o confusione su chi è responsabile di cosa

Identifica il metodo di comunicazione migliore per ogni pubblico: riunioni settimanali del team, canali Slack per aggiornamenti rapidi o documenti di knowledge base dedicati

Mantieni la trasparenza con il monitoraggio dello stato di avanzamento e la reportistica

ClickUp: la soluzione al dibattito Slack vs Zoom

La scelta tra Slack e Zoom dipende dalle tue esigenze. Se desideri una comunicazione fluida all'interno del team con funzionalità/funzioni quali condivisione di documenti, messaggistica in tempo reale e organizzazione dei canali, Slack potrebbe essere la soluzione ideale. Se invece ti concentri su riunioni virtuali, webinar e videoconferenze, Zoom potrebbe essere quello che stai cercando.

Che tu preferisca la collaborazione tramite Slack o le riunioni virtuali tramite Zoom, ClickUp offre il meglio di entrambi, con funzionalità/funzioni straordinarie per migliorare la produttività e mantenere la comunicazione ai massimi livelli.

Entra a far parte della Bacheca e registrati su ClickUp per provare gratuitamente le fantastiche funzionalità/funzioni di collaborazione! 🤩