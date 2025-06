Come evitare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro

Tutti tendiamo ad avere pregiudizi inconsci che influenzano il nostro comportamento nella vita privata e persino sul posto di lavoro. Il pregiudizio di prossimità è uno di questi.

Siamo onesti. Anche con le migliori intenzioni, a volte non siamo così equi sul posto di lavoro come vorremmo. Il pregiudizio di prossimità può insinuarsi senza che ce ne accorgiamo, specialmente quando lavoriamo da remoto o con team ibridi.

Ma cos'è il pregiudizio di prossimità e come possiamo evitarlo sul posto di lavoro? Approfondiamo un po' l'argomento.

Che cos'è il pregiudizio di prossimità?

Il pregiudizio di prossimità è la tendenza umana a favorire le persone o le cose che sono fisicamente vicine a noi. È come se il nostro cervello creasse dei preferiti. Costruiamo connessioni più forti con le persone che vediamo spesso in ufficio.

Il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro si manifesta in diversi modi: trattamento preferenziale, orari di lavoro più flessibili, riconoscimenti e promozioni frequenti e un migliore accesso ai progetti e alle opportunità di sviluppo per i membri del team in ufficio.

Questo crea significative disparità nel modo in cui i dipendenti remoti vengono percepiti e trattati, portando a insoddisfazione e riduzione della produttività del team. Ciò rende anche difficile la fidelizzazione dei dipendenti.

Comprendere il pregiudizio di prossimità

Il pregiudizio di prossimità è come quell'insegnante che sembra chiamare sempre gli studenti che siedono in prima fila, quelli che vede e con cui interagisce di più. Ma perché? È semplice: la familiarità genera un senso di fiducia e comfort e influenza il modo in cui percepiamo le persone sul posto di lavoro.

È il modo in cui il nostro cervello prende delle scorciatoie. Ci sentiamo naturalmente più a nostro agio e più fiduciosi nei confronti di chi ci sta vicino, di chi vediamo e con cui interagiamo più spesso. Questo senso di comfort può tradursi ingiustamente in migliori opportunità, promozioni o persino in un'attenzione più positiva per chi fa parte di quella "cerchia ristretta" rispetto a chi lavora da remoto.

I lavoratori remoti possono essere trascurati nelle promozioni, nei progetti interessanti o nel riconoscimento semplicemente perché sono meno visibili dei loro colleghi in ufficio. Quando sentono che il loro contributo è meno apprezzato, ciò può ostacolare la produttività e l'innovazione. Sentirsi sottovalutati a causa del pregiudizio di prossimità può portare a disimpegno, risentimento e diminuzione della motivazione tra i dipendenti remoti.

Pregiudizio di prossimità: relazione con l'attribuzione (psicologia) e il pregiudizio cognitivo

Pregiudizio di attribuzione (psicologia)

La teoria dell'attribuzione spiega come giustifichiamo i nostri comportamenti e quelli degli altri. Ad esempio, attribuisci l'esito positivo o le valutazioni più elevate dei dipendenti in ufficio alla loro etica del lavoro o al loro impegno nei confronti della cultura aziendale, trascurando risultati simili ottenuti dai dipendenti che lavorano da remoto.

Pregiudizio cognitivo

I pregiudizi cognitivi sono tendenze a pensare in modi che possono portare a giudizi errati o conclusioni illogiche. Pensate a loro come a illusioni ottiche per il nostro cervello, che distorcono il modo in cui percepiamo ed elaboriamo le informazioni. In questo caso, l'illusione è "familiare = buono", che può portare a vantaggi ingiusti per coloro che vediamo più spesso.

Esempi reali e scenari di pregiudizio di prossimità in azione

Valutazioni delle prestazioni: Un manager potrebbe involontariamente dare una valutazione brillante a un dipendente in sede, mentre un dipendente remoto che sta facendo altrettanto bene nel lavoro da remoto riceve una valutazione standard

Assegnazione dei progetti: i nuovi progetti più interessanti sembrano sempre andare ai dipendenti che passano dalla scrivania del manager per chattare un attimo

Mentorship: Il mentorship informale può facilmente diventare un'istanza di pregiudizio di prossimità, in cui i dipendenti che prendono il caffè con il capo ottengono anche maggiori opportunità di crescita e avanzamento di carriera, consigli e supporto

Team building: anche gli eventi divertenti possono risentirne! Chi lavora in sede potrebbe instaurare relazioni più solide con i colleghi e il personale che lavora da remoto grazie alla possibilità di chattare durante la pausa pranzo, cosa che chi lavora da remoto non può fare

Pregiudizio di prossimità vs pregiudizio di disponibilità: spiegazione e differenziazione

Pensate al pregiudizio di prossimità come a un club invisibile di "ragazzi cool". Le persone che fanno parte di questo club sono fisicamente vicine ai decisori (il capo, il responsabile del progetto, ecc.). Tendono a ricevere più attenzione, migliori opportunità e favoritismi a tutto tondo, anche se potrebbero non meritarli.

Tuttavia, il pregiudizio di prossimità viene spesso confuso con il pregiudizio di disponibilità, che è simile ma non proprio uguale.

Che cos'è il pregiudizio di disponibilità?

Il pregiudizio di disponibilità è come se il nostro cervello fosse ossessionato dall'ultima novità. È quando prendiamo decisioni basandoci su ciò che ricordiamo più facilmente , non necessariamente su ciò che è più accurato o importante. Quindi, se un collega commette un errore proprio prima della sua valutazione, questo potrebbe oscurare il record oggettivo di tutto il buon lavoro che ha svolto durante l'anno.

Sia il pregiudizio di prossimità che quello di disponibilità portano all'ingiustizia, ma hanno impatti diversi: Pregiudizio di prossimità: riguarda le persone che ci stanno vicino. I dipendenti che trascorrono più tempo in ufficio hanno più occasioni di interagire con i responsabili delle decisioni e possono quindi ricevere opportunità anche se non sono i più qualificati

Pregiudizio di disponibilità: Si tratta di ciò che ricordi. Un esito positivo importante o un singolo errore possono assumere maggiore rilevanza nella nostra mente rispetto al lavoro costantemente buono di qualcuno

Mitigare il pregiudizio di prossimità

Capire come evitare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro equivale a un addestramento da supereroi per combattere le ingiustizie sul posto di lavoro! Soprattutto ora, con ambienti di lavoro ibridi e da remoto, abbiamo bisogno di strategie speciali per combattere il pregiudizio di prossimità nei confronti del personale remoto, al fine di garantire a tutti pari opportunità, indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Ecco alcuni passaggi concreti che puoi seguire per raggiungere i tuoi obiettivi:

Creare un ambiente di lavoro più inclusivo

L'inclusività è l'antidoto al pregiudizio di prossimità. Ecco come creare un ambiente di lavoro inclusivo e affrontare il pregiudizio di prossimità:

Mescolate le carte: considerate la presenza fisica nelle riunioni trimestrali o nelle sessioni di team building necessarie per i dipendenti che lavorano da remoto e occasionali giornate di lavoro da remoto per i dipendenti in ufficio. Questo promuove l'inclusività e l'empatia per diversi stili di lavoro

Incoraggiare gli incontri virtuali : organizzare pause caffè o pranzi virtuali con il team incentrati sulla conoscenza reciproca, non solo sul lavoro

Promuovete i lavoratori remoti: riconoscete pubblicamente il contributo dei lavoratori remoti. Rendete visibili a tutti i membri dell'azienda i loro esiti positivi. In questo modo, riconoscete il lavoro richiesto a tutti i dipendenti e li fate sentire apprezzati

Introdurre una gestione oggettiva delle prestazioni e dei premi

Promuovere l'equità sul posto di lavoro richiede un piano d'azione! È qui che metriche chiare e il monitoraggio delle prestazioni possono fare la differenza:

Fissare obiettivi chiari: Valutare oggettivamente le prestazioni del proprio team. "Fare un buon lavoro" è troppo vago. Definire cosa si intende per esito positivo in termini specifici e misurabili per ogni ruolo, utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) e creando obiettivi e risultati chiave (OKR)

Tieni traccia di tutto: utilizza strumenti per registrare i risultati, indipendentemente dal luogo in cui qualcuno lavora. Questo aiuta a evitare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro quando è il momento delle promozioni o dell'assegnazione dei progetti

Promuovi la trasparenza nelle ricompense: spiega perché qualcuno riceve un bonus, una ricompensa o una promozione! Collega queste ricompense direttamente agli obiettivi super chiari di cui abbiamo parlato e incoraggia tutti i membri del team a migliorare le loro prestazioni

Stabilire politiche e strategie che privilegiano il lavoro da remoto

Garantire parità di condizioni ai dipendenti in sede e a quelli che lavorano da remoto richiede un cambiamento di mentalità e l'adozione di un approccio che dia priorità al lavoro da remoto. Ecco come puoi farlo:

Riunioni per tutti: stabilisci un galateo per le riunioni ibride (audio/video di qualità, partecipazione equa, nessuna conversazione parallela), dai la priorità alle riunioni remote e fornisci registrazioni/riepiloghi/riassunti a chi non può partecipare alle sessioni dal vivo

Regola dei documenti: rendi accessibili per iscritto gli aggiornamenti dei progetti, le note e le informazioni chiave. In questo modo, tutti rimangono informati

Adottare la comunicazione asincrona: Utilizzare strumenti che consentono alle persone di lavorare secondo i propri programmi. Questa è equità in azione, soprattutto quando si lavora in fusi orari diversi! Utilizzare software di gestione dei talenti, piattaforme di condivisione di documenti e strumenti di chat che forniscono un canale separato per le discussioni sui progetti

Sviluppare pratiche di comunicazione proattive e inclusive

La comunicazione con i membri del team remoto e i dipendenti in loco è la chiave per evitare il pregiudizio di prossimità. Dobbiamo fare un lavoro richiesto per includere tutti nel processo decisionale:

Effettua controlli regolari: coinvolgi i membri remoti creando canali standup in cui ogni membro può condividere le proprie attività quotidiane. Puoi anche pianificare incontri individuali settimanali o mensili con i membri del team remoto per discutere del lavoro, fornire feedback o raccogliere idee

Chiedete un contributo: raccogliete idee da tutti utilizzando tecniche come il round-robin (in cui tutti hanno un turno). Inoltre, invitate i membri più silenziosi a condividere i loro contributi e fornite loro la possibilità di contribuire per iscritto o in modo asincrono

Evita di creare categorie: Evita espressioni come "le persone in ufficio" o "quei lavoratori separati" basate sulla posizione

Come prevenire il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro

Superare il pregiudizio di prossimità richiede un lavoro costante. Fortunatamente, la tecnologia semplifica il compito! Esaminiamo alcuni strumenti e strategie specifici per i team remoti/ibridi per evitare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro:

Aggiornamenti istantanei: utilizza utilizza strumenti di project management come ClickUp per tenere tutti aggiornati con assegnazioni chiare delle attività, scadenze e un registro dello stato di avanzamento. Non dovrai più affidarti a chi si trova in ufficio quando viene presa una decisione

Comunicazione in tempo reale: Utilizza Utilizza la chat di ClickUp per messaggi istantanei, discussioni rapide e check-in informali. Imita la "chiacchierata durante la pausa pranzo" senza escludere i colleghi che lavorano da remoto. Puoi aggiungere risorse, assegnare attività utilizzando @menzioni, condividere aggiornamenti e progetti e creare una vista chat per discutere delle attività mentre ci lavori

Gestisci tutte le comunicazioni e i dettagli del progetto in un unico posto con la visualizzazione Chat di ClickUp

Videoconferenze con strumenti per aumentare il coinvolgimento: vai oltre i processi di riunione di base per aumentare il coinvolgimento. Sfrutta funzionalità collaborative come vai oltre i processi di riunione di base per aumentare il coinvolgimento. Sfrutta funzionalità collaborative come le lavagne online ClickUp o i documenti condivisi per incoraggiare la partecipazione e la collaborazione in tempo reale, non solo l'ascolto passivo. Puoi monitorare l'attività di tutti, raccogliere idee e aggiungere note

Fai brainstorming liberamente, poi guarda le tue idee prendere vita sullo schermo e trasformarsi in azioni concrete con la lavagna online collaborativa di ClickUp.

Utilizzo della tecnologia educativa per le strategie di apprendimento e sviluppo

L'aggiornamento professionale dovrebbe essere accessibile a tutti e non solo a chi lavora in ufficio. La tecnologia consente di superare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro attraverso:

Sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS): piattaforme come Coursera o Udemy forniscono accesso a corsi, certificazioni e sviluppo delle competenze, indipendentemente dal luogo in cui vive un dipendente

Piattaforme di mentoring: strumenti che mettono in connessione mentori e allievi indipendentemente dalla loro posizione, combattendo il pregiudizio di prossimità che può affliggere i programmi di mentoring tradizionali

Opportunità di microlearning: brevi video, articoli ed esercizi interattivi possono essere inviati a tutti, fornendo un apprendimento in piccole dosi adatto a chi lavora da remoto

Webinar e workshop virtuali: questi eventi formativi dal vivo (con registrazioni disponibili in seguito!) portano le conoscenze degli esperti direttamente sugli schermi dei dipendenti, garantendo che la posizione non sia un ostacolo allo sviluppo

Potenzia le tue prestazioni con ClickUp

La conoscenza è potere quando si combatte il pregiudizio di prossimità! Le soluzioni di gestione delle risorse umane di ClickUp possono essere la tua arma segreta per affrontare il pregiudizio di prossimità. Semplificando la gestione delle prestazioni dei dipendenti, garantisce a tutti i membri del team la visibilità che meritano.

Crea un ambiente di lavoro in cui tutti possano prosperare. Gli strumenti HR di ClickUp supportano il reclutamento, l'inserimento, lo sviluppo dei talenti e la gestione dei dipendenti, ovunque essi si trovino

Ecco come evitare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro con ClickUp utilizzando la soluzione per la gestione delle risorse umane:

Feed delle attività per una trasparenza totale: controlla chi sta lavorando a cosa, monitora lo stato delle attività e i contributi dei membri del team in un unico posto con controlla chi sta lavorando a cosa, monitora lo stato delle attività e i contributi dei membri del team in un unico posto con le attività di ClickUp . Puoi pianificare, organizzare, assegnare attività e collaborare con facilità utilizzando le viste attività personalizzabili

Prendi il comando dei tuoi progetti con le attività di ClickUp

Flussi di lavoro personalizzabili: imposta processi chiari per attività e progetti. In questo modo si eliminano eventuali vantaggi ingiusti per i dipendenti in ufficio

Comunicazione contestualizzata: allega le discussioni ad attività specifiche, organizza le note e assicurati che la cronologia delle decisioni sia accessibile a tutti

Gestione delle risorse: Tieni traccia della disponibilità dei dipendenti per assegnare le attività in modo equo ed evitare di sovraccaricare un singolo individuo, in particolare un lavoratore remoto

Monitoraggio del tempo: comprendi quanto tempo richiedono realisticamente le diverse attività per pianificare meglio i progetti e garantire carichi di lavoro equilibrati all'interno del tuo team

Obiettivi: definisci obiettivi chiari per il team, monitora lo stato di avanzamento e allegali alle attività. In questo modo tutti avranno una visione d'insieme e capiranno in che modo il proprio lavoro contribuisce al successo comune

Dashboard: ottieni visualizzazioni personalizzate dello stato dei progetti, delle risorse e dei risultati individuali con ottieni visualizzazioni personalizzate dello stato dei progetti, delle risorse e dei risultati individuali con le dashboard di ClickUp , il modo perfetto per monitorare i contributi dei lavoratori da remoto e garantire che il loro duro lavoro ottenga il riconoscimento che merita

Visualizza i tuoi obiettivi, ottimizza il flusso di lavoro e ottieni di più con le dashboard ClickUp completamente personalizzabili

Le attività HR sono più semplici con ClickUp

I reparti delle risorse umane possono percepire in modo acuto il dolore del pregiudizio di prossimità, poiché spesso vedono in prima persona come la presenza fisica possa influenzare in modo ingiusto le opportunità dei dipendenti. ClickUp può semplificare i processi, mitigare il pregiudizio di prossimità e promuovere l'equità di persona e in tutta la forza lavoro:

Reclutamento semplificato: monitora i candidati, gestisci i loro feedback e collabora con i responsabili delle assunzioni da remoto, il tutto in un unico posto organizzato. Non perderai più talenti eccellenti solo perché non vivono nelle vicinanze!

Onboarding senza stress: crea liste di controllo, condividi i documenti essenziali e monitora lo stato dei nuovi assunti in modo che i dipendenti remoti si sentano accolti e supportati fin dal primo giorno

Gestione dei dipendenti reinventata: semplifica le richieste di ferie, monitora gli obiettivi di rendimento e archivia i documenti riservati, oltre a individuare i potenziali modelli di pregiudizio di prossimità per garantire l'equità dei processi

Migliore sviluppo dei talenti: imposta percorsi di apprendimento, gestisci i rapporti di mentoring e monitora lo sviluppo delle competenze da remoto. Tutti hanno accesso agli strumenti necessari per far crescere la propria carriera, indipendentemente dalla posizione geografica

Obiettivi e dashboard unificati: definisci chiaramente gli obiettivi aziendali e crea dashboard personalizzati per monitorare le metriche chiave e garantire lo stato di avanzamento. Ciò promuove l'allineamento e la trasparenza in tutta l'organizzazione

Collaborazione migliorata: Collaborate in tempo reale, partecipate a sessioni di brainstorming, modificate documenti in modo collaborativo e semplificate la comunicazione, eliminando le barriere create dalle differenze di posizione con Collaborate in tempo reale, partecipate a sessioni di brainstorming, modificate documenti in modo collaborativo e semplificate la comunicazione, eliminando le barriere create dalle differenze di posizione con ClickUp Docs e molte altre funzionalità collaborative

Scrivi, connettiti e collabora per un lavoro di squadra senza soluzione di continuità con ClickUp Docs

Superare il pregiudizio di prossimità sul posto di lavoro con ClickUp

Spesso non ci rendiamo conto di quando il pregiudizio di prossimità si insinua. Tuttavia, con un po' di consapevolezza, mosse intelligenti e l'integrazione di strumenti come ClickUp, è possibile creare un ambiente di lavoro in cui tutti si sentono considerati e hanno accesso a un'equa possibilità di successo.

Ricorda, creare un team inclusivo è un percorso, non uno sprint. Quindi, continua così, mantieni una mentalità aperta e scegli uno strumento che garantisca trasparenza.