Il potere dell'influenza: come chiedere ai clienti testimonianze che aiutano a crescere

In un'epoca in cui la fiducia dei consumatori nei metodi di marketing tradizionali sta diminuendo, le testimonianze dei clienti emergono come risorse inestimabili. Offrono informazioni autentiche sull'affidabilità e la credibilità del vostro marchio.

Tuttavia, ottenere testimonianze positive dai clienti è molto più che un semplice colpo di fortuna: significa interagire attivamente con i clienti soddisfatti.

Sebbene possiate ricevere occasionalmente dei feedback senza chiederli, il vero impatto sta nel richiedere proattivamente delle testimonianze. Ma come affrontare questo delicato processo?

In questo articolo vi mostreremo proprio questo! Senza indugio, esploriamo come chiedere testimonianze ai clienti e come queste possono distinguere la vostra azienda.

Le testimonianze sono dichiarazioni autentiche o raccomandazioni dei clienti su un prodotto, un servizio o un marchio. Queste testimonianze mettono in evidenza esperienze positive, vantaggi ottenuti e risultati raggiunti, con l'obiettivo di influenzare le decisioni di acquisto degli altri.

Più sostenitori hai, meno pubblicità devi acquistare.

Le testimonianze dei clienti possono assumere varie forme, tra cui dichiarazioni scritte, registrazioni video o valutazioni e recensioni. Ecco alcuni punti chiave che evidenziano l'importanza e i vantaggi delle testimonianze nel marketing aziendale e digitale:

Ora approfondiamo le tecniche di successo per richiedere testimonianze dei clienti.

Strategie di successo per richiedere testimonianze

Ottenere testimonianze dai clienti può sembrare difficile, soprattutto per i liberi professionisti. Ma non temete! Esistono metodi efficaci per raccogliere queste recensioni senza apparire bisognosi.

Di seguito sono riportate varie tecniche per richiedere con esito positivo una testimonianza. Queste strategie mirano a semplificare il processo e garantire una risposta positiva da parte del vostro cliente. Scopriamo come richiedere una testimonianza in modo efficace.

Il tempismo è fondamentale quando si richiedono testimonianze. L'ideale è chiedere testimonianze dopo che il client ha ottenuto un esito positivo con il vostro prodotto o servizio. Assicuratevi che sia soddisfatto dei risultati e del vostro rapporto di lavoro.

Ad esempio, se fornite servizi di contenuti per siti web, prendete in considerazione la possibilità di chiedere testimonianze dopo che i contenuti sono stati pubblicati sul loro sito. Concedete tempo per valutare le prestazioni.

Allo stesso modo, per i prodotti o servizi che richiedono una fase di prova, come i software, concedete ai clienti il tempo di utilizzarli prima di richiedere testimonianze.

Se si tratta di una relazione continuativa, cercate di chiedere un feedback immediatamente dopo un'interazione positiva. In alternativa, chiedete una testimonianza al completamento con esito positivo del progetto, quando la soddisfazione del cliente è al massimo.

Scegliendo il momento giusto per richiedere testimonianze, aumenti la probabilità di ricevere feedback genuini e positivi.

Raccogli le risposte in modo rapido e conveniente con la funzionalità Visualizza modulo di ClickUp.

Cattura senza soluzione di continuità il feedback dei clienti e lo inoltra immediatamente al team giusto per l'azione. La parte migliore? Con la logica condizionale, i moduli si aggiornano dinamicamente in base alle risposte, garantendo l'acquisizione efficiente delle informazioni rilevanti.

È inoltre possibile utilizzare un software di feedback sui prodotti per raccogliere feedback da vari canali come moduli di feedback, sondaggi in-app, email e social media.

Questi strumenti semplificano il processo di raccolta dei feedback e consentono di utilizzare le informazioni ricavate dalle risposte per migliorare i prodotti o i servizi.

L'utilizzo delle piattaforme di social media è una strategia potente per raccogliere feedback organici. Incoraggiate i clienti a condividere le loro esperienze positive su piattaforme come Facebook o LinkedIn, tramite post scritti o brevi video testimonianze.

Quando i clienti esprimono soddisfazione sui social media, la visibilità e la credibilità del vostro marchio aumentano senza richiedere ulteriore lavoro. Indirizzate i clienti verso specifici canali social media dove il vostro pubblico di riferimento è attivo. Ciò migliora ulteriormente la portata e l'impatto delle loro testimonianze.

In riepilogo/riassunto, l'utilizzo dei social media offre una fase pubblica per la raccolta e la condivisione delle testimonianze dei clienti. In definitiva, rafforza la reputazione del vostro marchio e attira nuovi clienti.

Offrire incentivi motiva i clienti a fornire testimonianze. Alcuni esempi includono l'offerta di una piccola scheda regalo, uno sconto su progetti futuri o sconti per ogni cliente che presentano. Questi incentivi devono essere pertinenti e vantaggiosi per i vostri clienti.

Offrire ricompense come omaggi o offerte speciali dà ai clienti un motivo convincente per condividere il loro feedback. Di seguito sono riportati i pro e i contro di questo metodo:

Preoccupazioni relative all'autenticità: le testimonianze scambiate in cambio di incentivi potrebbero non essere genuine, sollevando dubbi sulla loro credibilità

Quindi, sebbene offrire incentivi aumenti il coinvolgimento dei clienti, è fondamentale mantenere l'autenticità nel tuo approccio.

Per richiedere testimonianze in modo efficiente, utilizza messaggi di testo o email dopo un acquisto o il completamento di un servizio. Invia messaggi personalizzati per esprimere la tua gratitudine e chiedere le loro opinioni. Mantieni le richieste concise e facili da rispondere.

Le email sono un metodo efficace per sollecitare testimonianze, soprattutto se disponi già di una mailing list di clienti. Tuttavia, assicurati che la tua email si distingua dalle altre mantenendola naturale e coinvolgente.

Le richieste formali di testimonianze hanno un potere particolare, soprattutto per i clienti di alto profilo come gli amministratori delegati. Delinea chiaramente la richiesta, offrendo opzioni per testimonianze scritte o video e fornendo indicazioni ed esempi. Inserisci i dettagli del cliente per personalizzare il contenuto, favorendo il coinvolgimento e la soddisfazione.

Ricorda, con ClickUp Brain puoi sempre evitare di scrivere email da zero: ti permette di creare email in pochi secondi:

I messaggi di testo offrono anche un modo veloce e diretto per richiedere testimonianze, anche se possono avere dei limiti nell'ottenere feedback dettagliati.

Ecco i pro e i contro di ciascun metodo:

Consente una comunicazione personalizzata e su misura per ogni client

Potrebbe essere necessaria l'autorizzazione per inviare email promozionali

Facilita l'automazione per una maggiore efficienza

Le aziende potrebbero dover investire in una piattaforma di terze parti per l'invio di SMS e garantire la conformità all'informativa sulla privacy nelle regioni pertinenti

Spazio limitato per feedback dettagliati

Sia le email che i messaggi di testo hanno i loro vantaggi nell'ottenere testimonianze. Tuttavia, è essenziale personalizzare il tuo approccio in base alle preferenze di canale del tuo pubblico e alla tua relazione con esso.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, una richiesta cortese, concisa e pertinente è la chiave per ricevere un feedback prezioso dai clienti.

5. Aggiungere una call to action per le testimonianze

Includi chiari inviti all'azione (CTA) nei tuoi materiali di marketing, incoraggiando i clienti soddisfatti a condividere le loro esperienze attraverso testimonianze. Usa un linguaggio persuasivo per sollecitare all'azione ed evidenziare i vantaggi di lasciare una testimonianza.

Delinea chiaramente i passaggi per l'invio dei feedback e rendilo il più semplice possibile per i clienti. Ad esempio, indirizzali a un modulo di invio delle testimonianze sul tuo sito web. Assicurati che il modulo sia breve e semplice, in modo che le persone non abbandonino la procedura. In alternativa, fornisci un indirizzo email a cui possono inviare i loro feedback.

Incorporate pulsanti o link visivamente accattivanti per guidare i clienti alla pagina di invio delle testimonianze sul vostro sito web o sulla piattaforma preferita. Semplificando il processo, aumentate la probabilità che i clienti forniscano testimonianze.

Crea una pagina dedicata alle testimonianze sul tuo sito web per mettere in evidenza il feedback dei clienti. Che si tratti di una lunga pagina con tutte le testimonianze o di una galleria che rimanda alle singole recensioni, rendila facilmente accessibile e navigabile per i visitatori.

Evidenziate diversi aspetti del vostro prodotto o servizio con ogni testimonianza, dimostrandone la versatilità e i vantaggi. Incoraggiate i clienti a condividere le loro testimonianze e aggiornate regolarmente la pagina con nuovi feedback.

Includi elementi visivi come foto o video per rendere la pagina più accattivante per i potenziali clienti. Assicurati che l'organizzazione e la presentazione siano efficaci per ottenere il massimo impatto.

Per semplificare il processo di raccolta delle testimonianze dei clienti, fornite istruzioni chiare e riducete al minimo gli ostacoli all'invio. Tenete conto degli impegni dei vostri clienti e assicuratevi che il processo sia facile e veloce.

Utilizza il modello di modulo di feedback di ClickUp per creare sondaggi personalizzati, raccogliere dati utilizzabili e analizzare rapidamente le risposte per prendere decisioni informate sui prodotti

Per gestire in modo efficiente le testimonianze e semplificare il flusso di lavoro, utilizza i moduli di feedback. Ad esempio, il modello Modulo di feedback di ClickUp ti aiuta a individuare i punti critici specifici e a dare rapidamente priorità ai miglioramenti. Questo modello ti consente di raccogliere, organizzare e sfruttare in modo efficace le testimonianze dei clienti.

Oltre a richiedere una valutazione, il modello include anche dei campi in cui i vostri clienti possono indicare i motivi della valutazione e offrirvi suggerimenti per migliorare.

Inoltre, l'utilizzo di un modello di questionario semplifica il processo di raccolta dei feedback. Un modello di questionario fornisce un formato strutturato con domande predefinite e opzioni di risposta, semplificando la creazione di sondaggi personalizzati.

Per le testimonianze video, evitate di richiedere ai clienti di scaricare software aggiuntivi; fornite invece link diretti. Ponete domande brevi e dirette e fornite prompt per guidare i clienti.

Utilizza il referral marketing per ottenere testimonianze ed espandere la tua base di clienti. Quando interagisci con i clienti, chiedi loro se conoscono altre persone che potrebbero beneficiare dei tuoi servizi. Se ti forniscono un referral, potresti riuscire ad acquisire un nuovo potenziale cliente.

In caso contrario, chiedete una testimonianza per mettere in evidenza la vostra partnership.

Coltivando ambasciatori del marchio attraverso referenze e testimonianze, amplificate la credibilità della vostra azienda e attirate più clienti.

Tuttavia, per utilizzare in modo efficace il feedback dei clienti è essenziale disporre di un quadro chiaro. È qui che entra in gioco il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp.

Utilizza il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp per organizzare e semplificare le richieste dei clienti come mai prima d'ora

Questo modello semplifica il processo di raccolta delle preoccupazioni e dei feedback dei clienti. Rispondi rapidamente alle richieste dei clienti, raccogli dati essenziali per la ricerca e il marketing e dimostra il tuo impegno verso la soddisfazione dei clienti con questo modulo di contatto facile da usare.

L'integrazione del feedback dei clienti nei modelli di profilo dei clienti migliora ulteriormente la comprensione del pubblico di destinazione. Questi documenti strutturati raccolgono e organizzano informazioni rilevanti sui dati demografici, le preferenze, i comportamenti e le esigenze degli acquirenti. Consentono ai team di marketing di realizzare campagne più efficaci e rafforzare le relazioni con i clienti.

Il tempismo è fondamentale: cercate di richiedere referenze dopo aver aiutato i clienti a raggiungere i loro obiettivi. In definitiva, i clienti soddisfatti sono i migliori sostenitori del vostro marchio e sono più propensi a raccomandare i vostri servizi ad altri.

Collaborare con i clienti per scrivere insieme le testimonianze garantisce autenticità e allineamento con il messaggio del marchio. Guidate i clienti attraverso il processo per alleviare qualsiasi incertezza che potrebbero avere nell'esprimere le loro esperienze.

Iniziate ponendo domande aperte e incorporate il loro feedback nella testimonianza. Affrontate eventuali preoccupazioni o feedback negativi lungo il percorso. Questo approccio crea fiducia e porta a testimonianze autentiche che mettono in evidenza il valore della vostra offerta. Ottenete sempre l'approvazione prima di condividere pubblicamente le testimonianze.

Semplifica la gestione dei documenti con ClickUp Docs. Collabora con i clienti in tempo reale su documenti condivisi, consentendo modifiche, suggerimenti e scambi di feedback senza interruzioni. Utilizza domande o prompt predefiniti per guidare i clienti attraverso il processo.

Condurre interviste con clienti soddisfatti fornisce informazioni preziose e testimonianze autentiche. Consente di porre domande aperte, permettendo ai clienti di fornire feedback qualitativi sulle loro esperienze.

È possibile programmare queste interviste tramite videochiamate o riunioni di persona, a seconda delle preferenze del cliente.

Migliora il processo con ClickUp Brain. Questo strumento basato sull'IA ti aiuta a inserire note e feedback delle interviste e li analizza rapidamente per fornire riepiloghi/riassunti delle riunioni concisi.

D'altra parte, le testimonianze brevi offrono ai clienti più impegnati un modo rapido e conveniente per fornire un feedback. Richiedere risposte concise, ad esempio una o due frasi, rende più facile la partecipazione dei clienti, anche con vincoli di tempo.

Offri diverse opzioni di invio, come acquisizione dei social media, interviste dal vivo o apparizioni in podcast.

Per i clienti con cui avete instaurato una relazione solida, prendete in considerazione approcci più coinvolgenti, come filmare interviste formali presso il loro ufficio o tramite Zoom. Consentite ai clienti di fornire testimonianze nel formato che meglio si adatta alle loro preferenze e alla loro accessibilità.

Garantire una raccolta fluida delle testimonianze dei clienti è fondamentale per costruire fiducia e credibilità. Tuttavia, trovare l'approccio e il formato giusti può essere difficile. È qui che entra in gioco ClickUp, una piattaforma progettata per semplificare e ottimizzare ogni aspetto del flusso di lavoro.

ClickUp offre strumenti che rendono la raccolta e la gestione delle testimonianze dei clienti un gioco da ragazzi.

In questa sezione, esploreremo come ClickUp Form View, ClickUp Brain e ClickUp CRM consentono alle aziende di raccogliere e sfruttare le testimonianze dei clienti senza alcuno sforzo.

La visualizzazione Modulo di ClickUp offre un'interfaccia versatile e intuitiva che semplifica la raccolta delle testimonianze e dei feedback dei clienti. Ecco uno sguardo più da vicino alle sue funzionalità/funzioni chiave:

Logica condizionale: i campi dinamici del modulo si adattano in base alle risposte dell'utente, rendendoli più facili da completare e acquisendo accuratamente le informazioni rilevanti

Flussi di lavoro efficienti : collega i moduli ad attività tracciabili per un'azione rapida, assicurando che il feedback non vada perso nel nulla

Generazione automatica delle attività: le risposte inviate tramite il modulo vengono automaticamente convertite in attività all'interno di ClickUp, garantendo un'organizzazione e una categorizzazione efficienti

Personalizzazione: Adatta i moduli alle tue esigenze specifiche, creando un'esperienza fluida e personalizzata per i client che inviano le testimonianze

Con la visualizzazione Modulo di ClickUp, raccogliere e gestire le testimonianze dei clienti è molto più semplice.

ClickUp Brain rivoluziona il modo in cui le aziende comunicano con i propri clienti grazie alle sue funzionalità/funzioni IA avanzate. Ecco come migliora il lavoro richiesto per raggiungere i tuoi clienti:

Copywriting basato sull'IA : sfrutta l'IA per generare testi accattivanti per raggiungere i clienti, garantendo coerenza e professionalità nella tua comunicazione. Ecco un'anteprima di come puoi creare richieste di feedback coinvolgenti su ClickUp Brain:

Generazione di modelli: genera modelli personalizzabili per contattare i clienti, risparmiando tempo e mantenendo la coerenza del marchio

Risposte rapide IA : rispondi prontamente ai messaggi dei clienti con frasi abbreviate, che l'IA converte in messaggi con il tono perfetto

Con ClickUp Brain, puoi creare modelli e sistemi per un flusso di lavoro efficace del feedback dei clienti. Ti aiuta a migliorare le tue strategie di outreach dei clienti, a stimolare il coinvolgimento e a costruire relazioni durature.

ClickUp CRM ti aiuta a impostare contatti ricorrenti e personalizzati per ottenere testimonianze dai tuoi clienti. Inoltre, è uno strumento eccellente per ottimizzare i processi di gestione dei clienti e promuovere la crescita. Ecco le funzionalità/funzioni chiave:

Automazioni e moduli: Semplificate i flussi di lavoro dei clienti con l'assegnazione automatica delle attività, gli aggiornamenti di stato e i moduli personalizzati basati su logica condizionale per una raccolta dati efficiente

Database personalizzabile: crea un sistema su misura per analizzare e archiviare contatti, offerte e clienti, collegando attività, documenti e altro ancora per un monitoraggio completo

Comunicazione centralizzata con i clienti: integra perfettamente le email con ClickUp per eliminare i silos di comunicazione. Invia richieste di testimonianze e aggiornamenti sui progetti ai clienti e collabora sulle trattative da un unico hub

Pipeline visiva: visualizza e gestisci le interazioni con i clienti con una vista intuitiva della pipeline, che ti consente di monitorare lo stato di avanzamento e assegnare le priorità alle attività in modo efficace

Utilizza il modello CRM di ClickUp come punto di partenza ideale per la tua azienda per gestire le relazioni con i clienti

Se stai cercando un punto di partenza per archiviare e gestire tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto, il modello CRM di ClickUp è la risposta che fa per te. Collabora con il tuo team e visualizza facilmente la tua pipeline commerciale con questo modello completamente personalizzabile per semplificare il contatto con i clienti e migliorare la loro soddisfazione.

Il modello include stati personalizzati come "chiuso vinto", ecc., in modo da poter segmentare meglio il database dei clienti per una comunicazione personalizzata.

Best practice per un programma di testimonianze dei clienti di esito positivo

Non è necessario essere un guru dell'email marketing per acquisire preziose testimonianze dei clienti. La semplicità e la creatività sono le vostre risorse migliori.

Richieste di testimonianze via email: cose da ricordare

Ecco alcuni consigli per sfruttare al meglio le email per ottenere testimonianze:

Follow-up: inviate più email a intervalli regolari per sollecitare e ricordare ai clienti senza sovraccaricarli.

Fornisci un link al modulo di feedback: includi un modulo di feedback personalizzato con domande su misura per garantire che il feedback copra gli aspetti su cui desideri ricevere un loro parere

Sii semplice ma personale: scrivi un'email diretta con un saluto cordiale, un ringraziamento e una richiesta cortese di una testimonianza. Aggiungi un tocco personale: rivolgiti al cliente per nome e fai riferimento a interazioni specifiche

Esempio di email di richiesta di testimonianza

Oggetto: Abbiamo bisogno del tuo feedback!

Messaggio:

Ciao [Nome del client],

Spero che questa email ti trovi bene!

Ti scrivo per chiederti un piccolo favore. Per migliorare i miei servizi, sto raccogliendo testimonianze di clienti soddisfatti come te da pubblicare sul mio sito web.

Saresti disposto a condividere una breve testimonianza sulla tua esperienza di lavoro con me? Non deve essere lunga, bastano poche frasi per esprimere la tua opinione.

Per vedere esempi di testimonianze di altri clienti, potete consultare la nostra pagina delle testimonianze [inserire link].

Non esitate a rispondere a questa email con la vostra testimonianza. Il vostro contributo è molto importante per me e aiuterà altri a conoscere la qualità dei nostri servizi.

Grazie di cuore per il tempo e l'assistenza.

Cordiali saluti,

[Il tuo nome]