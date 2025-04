Riunioni giornaliere su Slack vs chiamate: differenze e vantaggi

Che si tratti di un thread email di lunga durata o di un evento che si è presentato all'ultimo minuto, sai già cosa ti aspetta: la temuta "chiamata veloce"

Rispondere alla chiamata è il modo migliore per andare avanti o ci sono altri modi per affrontare questo dilemma?

La funzionalità riunioni giornaliere di Slack facilita le discussioni rapide e informali aiutando a effettuare chiamate più veloci e spontanee, come le tradizionali telefonate, ma migliori.

Ecco una guida su Slack riunioni giornaliere vs chiamate, come impostare le riunioni giornaliere Slack, le sue funzionalità, i vantaggi, gli svantaggi e molto altro! 👇

Che cos'è una riunione giornaliera su Slack?

Le riunioni giornaliere di Slack sono chiamate audio rapide in Slack, perfette per risolvere query urgenti e coinvolgere tutti, che si tratti di membri del team o collaboratori esterni. Puoi partecipare a chiamate improvvisate dai tuoi canali Slack o inviare messaggi diretti.

Le riunioni giornaliere di Slack ti aiutano a sentirti connesso nelle configurazioni di lavoro da remoto in cui le conversazioni faccia a faccia sono minime. Queste chiamate informali sono ottime per il brainstorming, la condivisione di schermate o per chattare uno a uno o con un piccolo gruppo.

Puoi utilizzare le riunioni giornaliere di Slack per controllare rapidamente gli aggiornamenti delle attività e verificare se il tuo team sta rispettando il piano del progetto.

L'idea è quella di connettersi con i membri del team istantaneamente online senza il fastidio di dover programmare. Questa connessione istantanea aiuta i tuoi team ad affrontare immediatamente le domande e a mantenere il flusso di lavoro senza intoppi.

Con le riunioni giornaliere di Slack, puoi chattare utilizzando audio, video e condivisione dello schermo, tutto in un unico posto. Questa funzionalità di chiamata istantanea riduce i tempi di inattività delle riunioni, offrendoti più tempo per concentrarti su altre attività.

Riunioni giornaliere su Slack vs. teleconferenze tradizionali

Le riunioni giornaliere di Slack e le chiamate regolari offrono opzioni di teleconferenza, ma c'è una differenza fondamentale. Con le riunioni giornaliere di Slack, puoi avviare una chat audio nel canale Slack, il che è molto pratico.

Ecco un confronto tra le riunioni giornaliere di Slack e le chiamate per una migliore comprensione:

1. Partecipazione e accessibilità

Il modello di invito aperto consente a chiunque nel tuo canale di partecipare alla riunione giornaliera, incoraggiando una partecipazione più inclusiva e una collaborazione più semplice.

Le teleconferenze tradizionali richiedono solitamente l'invio di inviti ai partecipanti. Potrebbe essere necessario condividere il proprio numero di telefono o il link alla riunione per partecipare.

2. Facilità di avvio di una conversazione

Avviare e partecipare alle riunioni giornaliere è così facile che incoraggia chattare in modo più spontaneo e collaborare in tempo reale. Basta un clic in un canale Slack o nella finestra DM e sei dentro.

Tuttavia, le chiamate tradizionali richiedono la pianificazione, gli inviti e la configurazione di ponti di conferenza o collegamenti per videochiamate. Si tratta di una procedura complicata e non ideale per riunioni improvvisate.

3. Informalità vs formalità

Le riunioni giornaliere di Slack sono progettate per conversazioni su richiesta. Imitano l'esperienza di iniziare spontaneamente una chat in un ufficio.

A differenza delle chiamate tradizionali, che sono formali e programmate, le riunioni giornaliere sono meno strutturate. Questo le rende ideali per i check-in quotidiani o le discussioni di lavoro informali.

Le chiamate tradizionali richiedono solitamente una preparazione e spesso seguono un programma prestabilito. Sono più adatte per discussioni dettagliate o per rivedere presentazioni.

Le riunioni giornaliere di Slack rendono più divertente l'esperienza delle riunioni improvvisate attraverso reazioni emoji in tempo reale, design estetici dello sfondo ed effetti accattivanti. Queste funzionalità consentono ai team di rendere ogni conversazione un po' più interattiva. Tutti i link e i documenti condivisi vengono salvati automaticamente nel thread della riunione.

Questa funzionalità varia per le conferenze telefoniche tradizionali a seconda della piattaforma utilizzata.

Come utilizzare le riunioni giornaliere di Slack (casi d'uso ed esempi)

Le riunioni giornaliere di Slack hanno diverse utilità, dalle revisioni delle attività cardine o sessioni di problem solving al mentoring o alle discussioni individuali.

Ecco alcuni casi d'uso che puoi mettere alla prova:

Organizza riunioni giornaliere per ridurre la frequenza delle attività in ritardo e lavorare sulle attività secondarie in sospeso. L'idea è quella di sostituire le riunioni prestabilite e vincolate dal tempo con discussioni spontanee sugli aggiornamenti.

Utilizza i modelli di piano di comunicazione di ClickUp per rafforzare la struttura portante del tuo team e garantire una collaborazione efficace.

Scarica questo modello Il modello di comunicazione interna di ClickUp è progettato per aiutarti a creare un sistema organizzato per la comunicazione interna.

Ad esempio, il modello di comunicazione interna di ClickUp semplifica le conversazioni del tuo team e i sistemi di condivisione dello stato di avanzamento. Puoi informare i team interni delle modifiche ai piani di progetto e persino annunciare eventi o aggiornamenti essenziali.

Caso d'uso 2: chiamate di brainstorming post-riunione

Le riunioni giornaliere di Slack ti consentono di dare seguito e risolvere i dubbi dopo riunioni complete in ufficio o remote.

Utilizza la funzionalità di condivisione dello schermo per catturare le idee collettive del tuo team e tenerlo informato sui risultati della sessione di brainstorming.

Caso d'uso 3: valutare il feedback dell'ultimo minuto dei client

Le riunioni giornaliere sono incredibilmente utili per studiare e implementare modifiche alla strategia di lancio del prodotto finale o della campagna.

Puoi utilizzare le riunioni giornaliere di Slack per rivedere le liste di controllo finali ed eseguire un giro finale di modifiche sui documenti da inviare.

Caso d'uso 4: Interazioni sociali remote

Se hai un team remoto, puoi utilizzare le riunioni giornaliere per chattare in modo informale e creare un rapporto di squadra, proprio come faresti in un ambiente di lavoro tradizionale.

Questi strumenti di comunicazione sul posto di lavoro su richiesta possono simulare chat informali e spontanee negli spazi fisici dell'ufficio.

Pro e contro dell'utilizzo delle riunioni giornaliere di Slack per la comunicazione

Le riunioni giornaliere di Slack presentano diversi vantaggi e potenziali svantaggi a seconda del contesto di utilizzo.

Pro

Aumenta la velocità e la semplicità: Puoi avviare una riunione giornaliera con pochi clic nel tuo spazio di lavoro Slack o nel canale in cui sono presenti tutti i membri del team. Ciò lo rende incredibilmente efficiente per conversazioni spontanee senza la necessità di pianificare Riduce la fatica delle riunioni: La natura informale e incentrata sull'audio delle riunioni giornaliere può ridurre la fatica associata alle riunioni video consecutive Incoraggia le interazioni informali: La configurazione informale motiva il tuo team a partecipare a conversazioni più naturali, simili a quando ci si ferma alla scrivania di un collega per chattare rapidamente Semplifica la collaborazione remota: le riunioni consentono al tuo team remoto di connettersi e collaborare rapidamente senza dover preparare o gestire complesse videoconferenze. Ancora meglio, ci sono decine di trucchi Slack per migliorare ulteriormente la collaborazione e la comunicazione a distanza

Contro

Impegno minimo con i video: la minore attenzione alle funzionalità video potrebbe compromettere l'uso del linguaggio del corpo, delle espressioni facciali o dei segnali visivi che aiutano a comunicare in modo efficace Potenziale uso eccessivo: La facilità con cui è possibile avviare una riunione giornaliera potrebbe diventare un'abitudine per i membri del tuo team e causare frequenti interruzioni o distrazioni se non utilizzata con saggezza Non ideale per riunioni formali: Poiché mancano elementi tipici delle riunioni formali, come programmi e regole per i partecipanti, le riunioni giornaliere potrebbero non essere adatte a incontri digitali formali

Come funzionano le riunioni giornaliere di Slack

Avvia una riunione giornaliera Slack all'interno di qualsiasi area di lavoro, canale o chat DM di Slack. I membri del tuo team possono partecipare immediatamente alla chiamata poiché fanno già parte dell'area di lavoro.

Le riunioni giornaliere di Slack offrono uno spazio di co-working spontaneo nella tua sede digitale.

Le riunioni giornaliere di Slack riportano in vita le chiacchierate informali in ufficio con video chat e condivisione dello schermo per tutti con un solo clic, complete di cursori e strumenti di disegno.

Ecco come puoi navigare in una riunione giornaliera su Slack:

Passaggio 1: Avvio di una riunione giornaliera su Slack

Trova il pulsante "riunione giornaliera": si trova in alto a destra e ha l'aspetto di un'icona con delle cuffie. Cliccaci sopra per avviare una riunione giornaliera.

Una volta iniziata, vedrai una notifica nel canale o nella DM che indica che la riunione giornaliera è attiva. Gli altri partecipanti possono unirsi alla riunione giornaliera cliccando sulla notifica o sull'icona della riunione.

Clicca su Avvia riunione nell'angolo in alto a destra

Passaggio 2: invita i tuoi colleghi alla riunione giornaliera

Tocca i tre puntini o l'icona a forma di ingranaggio e seleziona "Invita persone". Se il tuo canale ha meno di 20 partecipanti, digita semplicemente @channel per invitare tutti

Passaggio 3: condivisione delle informazioni in una riunione giornaliera

Le riunioni offrono uno spazio dedicato per distribuire link, documenti e note nel thread dei messaggi.

Le riunioni giornaliere di Slack consentono a due partecipanti di condividere i propri schermi contemporaneamente. È possibile ingrandire lo schermo, aggiungere il proprio contributo o contrassegnare i punti chiave utilizzando l'icona a forma di matita.

I thread dei messaggi sono aperti a tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno. Sono facili da scansionare per trovare file e parole chiave. Anche se hai perso la riunione giornaliera, puoi comunque seguire la conversazione in tempo reale e controllare tutte le risorse condivise.

Valuta la possibilità di introdurre nel tuo team modelli di registro delle chiamate come alternativa per il monitoraggio delle conversazioni al di fuori di Slack.

Passaggio 4: Utilizzo di altre funzionalità/funzioni delle riunioni giornaliere

Puoi attivare la funzionalità dei sottotitoli in tempo reale, predeterminare un tema per la riunione giornaliera, giocare con lo sfondo e visualizzare l'anteprima del tuo video

Clicca sulla freccia o sull'icona dei thread per nascondere o rivelare il thread in corso nella riunione giornaliera. Usa l'icona a forma di ingranaggio per aggiungere un argomento sopra il thread per aggiornare i partecipanti

Invia emoji, effetti o adesivi ogni volta che vuoi, per far sapere a chi sta parlando e agli altri che sei presente. Inoltre, non interferiscono con il flusso della conversazione. Le emoji scompaiono dopo pochi secondi, ma gli adesivi rimangono sullo schermo finché non li disattivi

Passaggio 5: uscire da una riunione giornaliera su Slack

Per uscire da una riunione giornaliera, clicca sulla stessa icona che ti ha aiutato a partecipare. Fai attenzione, perché potrebbe cambiare leggermente aspetto per indicare che sei attualmente parte di una riunione.

Passa con il mouse sull'icona delle cuffie per uscire dalla riunione giornaliera

Verrai automaticamente disconnesso dalla riunione giornaliera se chiudi Slack o perdi la connessione a Internet. Inoltre, gli altri partecipanti non ricevono alcuna notifica quando esci, rendendo la tua uscita non invasiva.

Alternative alle riunioni giornaliere di Slack

Esistono molti modi per collaborare e comunicare utilizzando strumenti come Slack, Microsoft Teams, Zoom e Google Meet.

Ecco alcuni degli strumenti più semplici da utilizzare per riunioni informali e collaborazioni con il tuo team:

ClickUp

Uno dei preferiti dai team che lavorano da remoto in tutto il mondo, ClickUp potenzia il tuo arsenale di project management con un entusiasmante catalogo di funzionalità di messaggistica.

Utilizza la funzionalità Vista chat di ClickUp per inviare messaggi diretti all'interno della piattaforma. Ciò consente ai membri del team di chattare agevolmente sui progetti o sulle attività dalla finestra del progetto o dell'attività senza dover passare da una finestra all'altra.

Esprimi opinioni, @menziona i membri del team per assegnare attività, lascia feedback tramite commenti e reagisci con le emoji per migliorare lo spirito di squadra con la vista Chat di ClickUp

ClickUp organizza attività, obiettivi, documenti e sequenze, preparando qualsiasi organizzazione remota a gestire progetti su piccola e larga scala in diversi reparti.

Inoltre, ClickUp Clips ti consente di inviare registrazioni dello schermo con messaggi audio e di testo personalizzati come note aggiuntive per una migliore comprensione. Questo funziona bene per sviluppare istruzioni chiare e dettagliate o feedback su attività e progetti. ClickUp presenta un registratore dello schermo gratuito senza filigrana!

ClickUp Clips offre trascrizioni secondo per secondo per prendere appunti più facilmente e con maggiore chiarezza

L'impegno di ClickUp nella semplificazione del project management all'interno delle organizzazioni ha portato all'integrazione della IA, chiamata ClickUp Brain, nella sua piattaforma. Ora è possibile trascrivere rapidamente i messaggi da Clip per migliorare l'accessibilità convertendo le informazioni vocali in testo.

Ciò è particolarmente utile per i team che devono rivedere le comunicazioni o per coloro che preferiscono i briefing testuali rispetto a quelli audio. Tali strumenti di IA per le riunioni automatizzano le attività che richiedono molto tempo, come la creazione di riepiloghi/riassunti, la distribuzione di programmi e il popolamento di modelli.

ClickUp Brain automatizza attività come la progettazione di tabelle e modelli, il riepilogo/riassunto delle chat, ecc.

Microsoft Teams

Microsoft Teams supporta riunioni di grandi gruppi, webinar ed eventi dal vivo e offre un'integrazione estesa con le app di Office 365 e solide funzionalità di sicurezza.

La sua robusta funzione di chat supporta la messaggistica istantanea e privata all'interno dei team e in tutta l'organizzazione.

Google Meet

Google Meet offre un servizio di videochiamata semplice e integrato con altri servizi Google come Calendar e Gmail.

La sua affidabilità per videochiamate e chiamate vocali consente una collaborazione fluida su documenti, fogli di lavoro e presentazioni.

Zoom

Un'altra alternativa alle riunioni giornaliere di Slack è Zoom. La sua specialità nelle videoconferenze è famosa per facilitare comunicazioni informali simili.

Dalle videochiamate di alta qualità alla chat Zoom per messaggi istantanei e privati all'interno di chat di gruppo, questo strumento è ben equipaggiato per i team che lavorano da remoto.

Dai priorità ai canali di comunicazione spontanea per le riunioni brevi del team

Le riunioni giornaliere di Slack si distinguono tra le app di collaborazione e le app di comunicazione per team per incontri digitali rapidi, feedback dell'ultimo minuto da parte dei manager e brainstorming immediati. La loro configurazione istantanea le rende molto più convenienti delle chiamate tradizionali.

Le riunioni giornaliere di Slack offrono molte funzionalità per supportare la comunicazione del tuo team. Mentre le chiamate tradizionali sono ottime per conversazioni strutturate, le riunioni mantengono il flusso della chat e i documenti organizzati a un livello superiore.

Nota che le funzionalità di comunicazione di ClickUp sono più adatte alla gestione dei progetti end-to-end. Puoi utilizzare clip vocali con attività e commenti, consentire la modifica collaborativa, utilizzare la vista chat e comunicare lo stato di avanzamento tramite aggiornamenti di stato.

Scopri come gli strumenti di project management possono moltiplicare di 10 volte l'efficienza della comunicazione del tuo team. Crea un account ClickUp gratis.

Domande frequenti (FAQ)

1. In che modo una riunione giornaliera su Slack è diversa da una chiamata?

Le riunioni giornaliere di Slack sono più spontanee e informali delle chiamate. Non richiedono una programmazione e sono un canale aperto a cui i partecipanti possono accedere e uscire liberamente.

Le riunioni giornaliere consentono anche la condivisione di video e schermate, disegni, effetti, emoji, thread di messaggi, condivisione di documenti e altro ancora.

2. Che cos'è una riunione giornaliera in Slack?

Una riunione giornaliera in Slack è una funzionalità che consente di connettersi istantaneamente con uno o più membri del team sull'interfaccia Slack. Si tratta di un mezzo di comunicazione improvvisato che riunisce rapidamente i membri disponibili tramite un invito.

Inoltre, è ideale per chattare spontaneamente, risolvere rapidamente query e fare check-in quotidiani tramite incontri digitali.

3. Le riunioni giornaliere di Slack sono private?

Sì, le riunioni giornaliere di Slack sono private all'interno del contesto della tua area di lavoro Slack. Le impostazioni di privacy del canale o del messaggio diretto in cui sono state avviate determinano la privacy di una riunione giornaliera.

Ad esempio, le riunioni giornaliere nei canali privati consentono solo ai membri del canale di partecipare, mentre quelle nei canali pubblici consentono a tutti gli utenti dell'area di lavoro di partecipare. Ricorda che i membri esterni a Slack non hanno accesso.