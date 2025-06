Come implementare una strategia HR agile

Anche nel bel mezzo dell'onnipresente trasformazione digitale, le risorse umane raramente hanno voce in capitolo. Di conseguenza, i dipartimenti HR si sentono spesso bloccati in una corsia lenta mentre il business corre avanti.

Avrete sicuramente provato le best practice, le strategie tratte da rinomati libri sul tema delle risorse umane e implementato software HR. Se nulla di tutto ciò vi ha dato i risultati desiderati, l'Agile HR potrebbe essere la risposta.

In questo post del blog esploriamo cosa sono le risorse umane agili e come è possibile implementarle nella tua organizzazione per ottenere prestazioni migliori.

Che cos'è l'Agile HR?

Agile HR è un nuovo approccio alle funzioni delle risorse umane, ispirato alle metodologie di sviluppo agile del software. Incorpora framework agile/Scrum per creare una pratica HR più adattabile, collaborativa e iterativa, in linea con la moderna gestione aziendale.

I team HR Agile si concentrano su:

Struttura granulare : suddivisione di grandi progetti in attività più piccole e gestibili, eseguite in cicli brevi noti come sprint

Centralità del cliente : concentrarsi sulle esigenze della gestione delle assunzioni (cliente interno) e del candidato

Feedback loop : raccolta attiva di feedback da tutte le parti interessate e adattamento alle esigenze emergenti sulla base delle informazioni raccolte

Collaborazione: definizione delle priorità della collaborazione interfunzionale tra team aziendali, finanziari, HR e altri team

Se ti sembra qualcosa che hai sempre fatto, ti mostreremo le sottili differenze tra le risorse umane agili e quelle tradizionali.

Qual è la differenza tra risorse umane agili e tradizionali?

In parole povere, le risorse umane tradizionali sono simili al metodo di sviluppo a cascata, mentre le risorse umane agili sono, beh, agili. Se non avete familiarità con questi termini, ecco un breve riassunto di Agile vs cascata.

Ora vediamo in cosa differiscono le risorse umane agili da quelle tradizionali.

Risorse umane Agile Risorse umane tradizionali Obiettivi Migliorare l'agilità e l'innovazione Conformità, prestazioni della forza lavoro e riduzione dei rischi Struttura Flessibile e adattabile Rigido e gerarchico Collaborazione Collaborazione interfunzionale e responsabilizzazione Strutture organizzative predefinite con compartimentazione dei reparti Processo decisionale Processo decisionale decentralizzato Processo decisionale centralizzato Processo Iterativa e incrementale Sequenziale e lineare Focus Orientamento al cliente, attenzione alla creazione di valore per gli stakeholder interni ed esterni Operazioni interne incentrate sulle attività amministrative e sulla conformità Adattabilità Elevata capacità di raccogliere feedback e adeguare le strategie di conseguenza Bassa capacità di rispondere ai cambiamenti dell'ambiente esterno e alle richieste del mercato

I vantaggi e le sfide delle risorse umane Agile

Le risorse umane Agile trasformano il modo in cui reclutatori, candidati, manager, responsabili di reparto e dirigenti approcciano la gestione delle persone. Modernizzano la pianificazione e la pratica delle risorse umane. Ciò comporta vantaggi significativi e potenti.

Coinvolgimento dei dipendenti: coinvolgendo i dipendenti nei processi decisionali, incoraggiando il feedback e fornendo opportunità di apprendimento Agile, questo metodo crea un senso di titolarità e appartenenza tra i dipendenti.

Performance dei reclutatori: Agile HR consente ai reclutatori di lavorare a stretto contatto con i responsabili delle assunzioni, riducendo al minimo le ipotesi e i punti di fallimento. Espande la conoscenza collettiva, migliorando notevolmente i risultati dei reclutatori.

Soddisfazione sul lavoro: un approccio agile consente ai team interfunzionali di assumere ruoli diversi e contribuire a progetti significativi. Ciò elimina la sensazione di stagnazione o noia dei dipendenti nei confronti dei propri ruoli, apportando costantemente la vivacità di cui c'è tanto bisogno.

Fidelizzazione: pratiche HR Agile come la personalizzazione, il miglioramento continuo, il feedback a 360 gradi, la collaborazione interfunzionale, ecc. possono aumentare i tassi di fidelizzazione.

Sfide che devono affrontare i team HR Agile

Sebbene i vantaggi siano numerosi, l'implementazione di un sistema HR agile non è priva di sfide. Alcune delle sfide più comuni che i team delle risorse umane devono affrontare sono le seguenti.

Cambiamento culturale: adottare l'agilità è un cambiamento di cultura, mentalità e comportamenti quotidiani. È necessario superare la resistenza al cambiamento all'interno dell'organizzazione.

Allocazione delle risorse: le iniziative Agile HR richiedono tempo, budget e personale qualificato. Le organizzazioni possono trovarsi ad affrontare sfide nell'allocazione efficace di queste risorse, soprattutto se operano con capacità limitate o priorità concorrenti.

Integrazione con i sistemi esistenti: i sistemi legacy potrebbero non supportare l'agilità e la flessibilità richieste dall'HR agile, causando inefficienze e colli di bottiglia. Le organizzazioni devono investire nell'aggiornamento o nella sostituzione dei sistemi obsoleti e garantire una perfetta integrazione con le pratiche HR agili.

Affrontando in modo proattivo queste sfide e sfruttando i vantaggi delle risorse umane agili, le organizzazioni possono creare una funzione più agile, reattiva e incentrata sulle persone che raggiunge i KPI delle risorse umane e favorisce l'esito positivo dell'organizzazione.

Il ruolo dell'Agile nelle risorse umane

Agile HR non è un semplice strumento o un cambiamento di processo. È un modo fondamentale in cui i team HR pensano, parlano e agiscono. Ecco come i valori Agile possono essere adattati alla funzione HR.

Risorse umane Agile per il reclutamento

Sono finiti i giorni delle lunghe pubblicazioni di offerte di lavoro e dei processi di colloquio. Le risorse umane Agile si concentrano sull'attrarre rapidamente i migliori talenti. Ciò potrebbe comportare tattiche Agile, quali:

Utilizza i social media per raggiungere un pubblico mirato invece di pubblicare annunci di lavoro ad ampio raggio

Abbinate le interviste, come la programmazione in coppia, per semplificare le conversazioni

Automazione dei processi di accettazione delle candidature, pianificazione dei colloqui, invio di aggiornamenti via email, ecc. con strumenti adeguati

Risorse umane Agile per il coinvolgimento dei dipendenti

Il modello HR agile promuove una cultura della titolarità e dell'impegno dei dipendenti, utilizzando artefatti e processi agili.

Feedback loop su tutte le attività relative ai dipendenti per rimanere vicini alle esigenze dei clienti

Apri canali di comunicazione per condividere idee e approfondimenti

Collaborazione digitale e aperta

Risorse umane Agile per la valutazione delle prestazioni

Dite addio alle revisioni annuali! L'approccio agile alle risorse umane pone l'accento sulla gestione continua delle prestazioni con la definizione di obiettivi, controlli regolari e un'attenzione particolare alle conversazioni sullo sviluppo piuttosto che sulla valutazione. Trasforma radicalmente la gestione dei talenti come pratica.

I team Agile effettuano revisioni mensili e trimestrali anziché annuali. Suddividono gli obiettivi annuali in parti più piccole per ogni settimana/mese. Danno priorità al feedback a 360 gradi.

Risorse umane agili per la fidelizzazione dei dipendenti

Agile HR promuove una cultura dell'apprendimento e dello sviluppo. Consente ai dipendenti di crescere all'interno dei propri ruoli e offre opportunità innovative per l'avanzamento di carriera.

Questo permette loro di identificare e perseguire opportunità all'interno dell'organizzazione, anche se non direttamente collegate al loro lavoro attuale.

Hai bisogno di aiuto per iniziare? Utilizza uno di questi modelli HR gratuiti.

Il modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp è progettato per aiutarti a creare, gestire e monitorare i processi e le procedure delle risorse umane.

Metodologie HR Agile

Esistono alcuni principi dell'agilità, come l'attenzione al feedback, la consegna incrementale e la collaborazione piuttosto che la competizione, che possono essere facilmente implementati nelle pratiche tradizionali delle risorse umane.

Tuttavia, un reparto HR agile deve fare qualcosa in più. Deve andare oltre le pratiche frammentarie e adottare un approccio olistico. Alcuni dei modelli più comunemente seguiti sono:

1. Scrum

Lo sviluppo software Scrum è un framework time-boxed che suddivide i progetti di grandi dimensioni in brevi sprint di due settimane. Se sei un professionista delle risorse umane che guida progetti, come lo sviluppo di un nuovo programma di onboarding o il rinnovamento del processo di valutazione delle prestazioni, Scrum è una struttura eccellente da adottare.

Per implementare con successo i progetti HR secondo il metodo Scrum:

Pensate in sprint: suddividete il lavoro in parti piccole e gestibili che possono essere completate in sprint di 1-2 settimane.

Creare un backlog: accettare le richieste dei team aziendali e organizzarle in un backlog chiaramente prioritario.

Assegnare priorità: utilizzare un processo simile alle user story per assegnare priorità alle attività che devono essere completate in ogni sprint.

Eseguite standup e retrospettive: organizzate riunioni standup quotidiane per discutere i piani della giornata e cancellare gli ostacoli. Discutete gli esiti positivi e negativi nelle retrospettive sprint.

*misurate lo stato di avanzamento: impostate attività secondarie da raggruppare in attività e progetti, in modo da poter monitorare efficacemente lo stato di avanzamento.

2. Kanban

Kanban utilizza una bacheca visiva per gestire il flusso di lavoro. Le attività sono rappresentate da schede che si spostano attraverso diverse fasi (ad esempio, da fare, in corso, terminato). I team HR possono impostare le proprie bacheche Kanban per gli scopi più rilevanti per loro, come ad esempio una pipeline di assunzioni per ogni ruolo.

Per sfruttare al meglio Kanban, considera quanto segue.

Mappare il processo : suddividere ogni processo in fasi che possono essere pagate su una bacheca Kanban

Identifica i parametri : crea un elenco delle cose necessarie per ogni attività, come assegnatario, scadenza, criteri di accettazione, ecc.

Lavoro in flusso: forma i team a considerare le attività come un flusso che passa da una fase all'altra

Utilizza il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp per creare la tua bacheca Kanban per un project management agile.

3. DevOps

Lo sviluppo software DevOps si basa sul potenziamento del team, sull'automazione e sul miglioramento continuo. Questi principi possono essere applicati al DevOps tramite:

Adottare la tecnologia e creare portali self-service per consentire ai dipendenti di accedere alle risorse HR (ad es. iscrizione ai benefit, documenti relativi alle politiche aziendali)

Automazione delle attività di routine come note spese, approvazione delle ferie, ecc.

Integrazione con altri sistemi come la gestione delle retribuzioni o delle prestazioni per una visualizzazione completa della forza lavoro

Miglioramento continuo basato su prestazioni, feedback, osservazioni e aspettative emergenti

Bonus: Introduzione a DevOps vs. Agile

4. Prodotto minimo funzionante

Nel settore del software, ciò significa creare una versione semplificata di un prodotto o servizio per raccogliere feedback iniziali e iterare rapidamente. Per i team HR agili, può essere estremamente utile, specialmente nei programmi di gestione del cambiamento.

Se stai valutando una nuova struttura retributiva, puoi testarla su scala ridotta (ad esempio, in un nuovo reparto o team) prima di estenderla all'intera organizzazione.

Ciò consente di apportare rapidamente modifiche basate sull'esperienza reale degli utenti ed evita di sprecare risorse in una gestione agile delle risorse umane che potrebbe non trovare riscontro tra i dipendenti.

Indipendentemente dal modello di risorse umane agile che scegli, hai bisogno di un piano di implementazione. Sei fortunato!

Implementare le risorse umane Agile nel tuo team

Sei pronto a trasformare il tuo team HR in una forza agile? Ecco una guida passo passo per iniziare e semplificare il processo.

1. Valuta e allinea

Raccogli i dati: inizia comprendendo lo stato attuale del tuo team e lo stato futuro desiderato. Conduci sondaggi, focus group o conversazioni individuali. Crea documentazione Agile per identificare punti di forza, punti deboli e opportunità di miglioramento.

Definisci i tuoi obiettivi: allinea gli obiettivi delle risorse umane con quelli aziendali generali. Quali sono le metriche chiave delle risorse umane che desideri migliorare? Utilizza il quadro degli obiettivi SMART per aumentare le possibilità di raggiungerli.

Non sai da dove iniziare? Il modello di roadmap per team Agile di ClickUp può aiutarti a visualizzare la tua posizione all'interno del contesto organizzativo più ampio.

Modello di roadmap per team Agile di ClickUp

2. Crea il tuo team HR agile

Assemblare il team: quando selezioni i membri del team HR che piloteranno le iniziative HR Agile, considera le competenze, l'esperienza e la disponibilità ad abbracciare il cambiamento. Coloro che hanno già familiarità con Agile e ne approvano i metodi potrebbero essere la scelta migliore.

Toglietevi di mezzo: l'Agile funziona solo se basato sull'empowerment. Date ai vostri team Agile la possibilità di autogestirsi e incoraggiateli a prendere decisioni autonomamente.

3. Adotta pratiche agili

Scegli il tuo framework: seleziona una metodologia agile (Scrum, Kanban, ecc.) che meglio si adatta ai tuoi processi HR.

Delinea le tue pratiche: Progetta come intendi mettere in pratica le risorse umane agili, quali artefatti manterrai e quali processi seguirai

Definisci e comunica i valori organizzativi fondamentali dell'azienda con il modello di manuale delle risorse umane di ClickUp

Rendi le pratiche agili visibili e accessibili per garantire che il tuo team le adotti con entusiasmo. Utilizza il modello di manuale HR di ClickUp per creare la tua guida di riferimento per tutto ciò che riguarda le risorse umane agili.

Passaggio 4: implementare e iterare

Comunicare: informare i membri del team HR agile del cambiamento nel modo di lavorare. Discutere sia la filosofia che gli elementi di azione. Incoraggiarli a dissentire e a discutere attivamente con loro.

Suddividi il lavoro in sprint: dividi i progetti più grandi in parti gestibili con obiettivi chiari, scadenze e criteri di accettazione.

Sii trasparente: rendi le informazioni accessibili e facili da assimilare con strumenti visivi come le bacheche Kanban di ClickUp. In questo modo, tutti avranno sempre una visione chiara del lavoro in corso (WIP).

Raccogli feedback e adattati: raccogli feedback in modo formale e informale. A livello formale, conduci sondaggi o interviste per valutare le prestazioni.

Osserva in modo informale come le persone reagiscono al cambiamento. Identifica ciò che apprezzano e ciò che non gradiscono. Cerca di comprendere la loro mentalità agile in materia di risorse umane. Rallenta o accelera l'adozione dell'Agile HR in base al feedback.

