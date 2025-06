Dogfooding dei prodotti: massimizzare la qualità del software e l'esperienza degli utenti

Non sono solo le funzionalità a distinguere un software eccellente da uno mediocre. Gli utenti sono più interessati a esperienze eccezionali. Il dogfooding è un metodo eccellente per ottenere questo risultato. È il momento in cui le aziende smettono di affidarsi a esterni e trasformano i propri team nei primi utenti.

Scopriamo come questo trucco da insider può trasformare i fallimenti di un prodotto in esiti positivi e migliorare il potenziale di un software.

Che cos'è il dogfooding?

Il dogfooding si riferisce alla pratica di un'azienda che utilizza i propri prodotti software sviluppati internamente durante lo sviluppo e dopo il rilascio.

L'esperienza diretta dei clienti fornisce informazioni preziose sulla funzionalità, l'usabilità e i potenziali problemi del prodotto.

Il termine "dogfooding" deriva da uno spot pubblicitario del 1976 per il cibo per cani Alpo, in cui l'attore Lorne Greene affermava di dare da mangiare il prodotto al proprio cane. Nel 1988, il manager di Microsoft Paul Maritz inviò un'email dal titolo "Eating our own Dogfood" (Mangiamo il nostro cibo per cani) a Brian Valentine, responsabile dei test per Microsoft LAN Manager. Nell'email, Paul sfidava quest'ultimo ad aumentare l'utilizzo interno del prodotto.

Pertanto, il termine suggerisce di utilizzare i propri prodotti per garantirne la qualità prima di offrirli ad altri.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi reali di programmi di dogfooding.

Dogfooding: esempi reali

Giganti globali come Amazon e Microsoft sono i principali sostenitori del testing del proprio dog food. Amazon è famosa per il dogfooding di molti strumenti interni, tra cui la sua piattaforma di cloud computing, Amazon Web Services (AWS).

Questo permette loro di identificare e risolvere i problemi di scalabilità e prestazioni nel loro software interno prima che i clienti esterni li riscontrino.

Allo stesso modo, Microsoft testa prima i propri prodotti, come Microsoft 365, all'interno dell'intera organizzazione. Ciò garantisce che la suite si integri senza problemi con i flussi di lavoro interni e identifica i problemi relativi all'esperienza utente dal punto di vista degli utenti reali o dei dipendenti.

Il dogfooding svolge un ruolo cruciale durante tutto il ciclo di vita del rilascio del software:

Durante lo sviluppo, aiuta a identificare bug e problemi di usabilità prima che raggiungano gli utenti esterni

Dopo il rilascio, consente alle aziende di monitorare i modelli di utilizzo reali e raccogliere preziosi feedback sul prodotto dagli utenti interni che condividono gli stessi traguardi demografici dei clienti esterni

Per riassumere, il dogfooding consiste nell'utilizzare costantemente un prodotto che avete creato per determinare cosa funziona e cosa deve essere migliorato. Offre diversi vantaggi alle aziende.

Vantaggi del dogfooding nello sviluppo di prodotti software

Ecco i vantaggi più evidenti del dogfooding nello sviluppo di prodotti software:

Trovare la causa principale di un problema: gli utenti interni, che hanno familiarità con il processo di sviluppo del prodotto, spesso sono in grado di individuare la causa principale dei problemi in modo più efficiente rispetto ai tester esterni. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse preziose durante il processo di debug

Migliorare la qualità del prodotto individuando bug, problemi o errori: il dogfooding aiuta a scoprire molti problemi, dai bug minori ai principali ostacoli all'usabilità. Affrontando questi problemi in anticipo, è possibile garantire che il prodotto che arriva sul mercato sia più rifinito e facile da usare

L'utilizzo interno dei propri prodotti porta a un migliore controllo della qualità e a utenti più soddisfatti. I dipendenti fungono da tester nel mondo reale.

Incontrano gli stessi problemi e le stesse frustrazioni degli utenti esterni, consentendoti di identificare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sui clienti.

Inoltre, mangiare il proprio cibo per cani apre le porte a un feedback immediato. I dipendenti possono facilmente segnalare bug, suggerire miglioramenti e condividere le loro esperienze direttamente con il team di sviluppo. Ciò porta a iterazioni più rapide e a un prodotto più incentrato sull'utente.

"Bevendo il proprio champagne", gli sviluppatori e i team di prodotto acquisiscono una comprensione più profonda dell'esperienza utente. Questo favorisce un senso di titolarità e un impegno a realizzare un prodotto che risolva i problemi.

Suggerimento professionale: Utilizza modelli di gestione dei prodotti per organizzare lo sviluppo, il marketing e l'esperienza utente!

Processo di dogfooding nello sviluppo

È possibile implementare il dogfooding in vari modi durante tutto il processo di sviluppo. Ecco come:Passaggio 1: identificare i tester interni

Un primo passaggio fondamentale è selezionare un gruppo di dipendenti provenienti da diversi reparti che partecipino al dogfooding. Questi possono includere sviluppatori di software, responsabili di prodotto, rappresentanti commerciali e personale del supporto clienti.

L'obiettivo è quello di raccogliere diverse prospettive da un beta test all'interno dell'azienda e garantire che il prodotto soddisfi un ampio intervallo di esigenze degli utenti.

Passaggio 2: definire le fasi di test

Integrare il dogfooding nelle varie fasi del SDLC (Software Development Lifecycle). Ciò può comportare l'utilizzo di prototipi per i test iniziali di usabilità, l'impiego di build interne per il rilevamento dei bug e la conduzione di programmi pilota con utenti reali in reparti specifici per valutare la funzionalità del prodotto in scenari reali.

Incoraggiate l'utilizzo interno in diversi reparti della vostra azienda per identificare casi d'uso che potrebbero non essere stati considerati inizialmente.

Passaggio 3: raccogliere feedback

Stabilisci canali chiari per consentire ai tester interni di fornire feedback. Ciò può includere sondaggi online, forum interni o sessioni dedicate al feedback. I meccanismi di feedback devono essere intuitivi e incoraggiare i tester a condividere le loro esperienze in modo aperto e onesto.

Passaggio 4: Analizzare e agire

Una volta raccolti i feedback, è necessario analizzarli meticolosamente. Identificate i temi ricorrenti e date priorità alla correzione dei bug e ai miglioramenti in base alla gravità dei problemi e al loro potenziale impatto sull'esperienza dell'utente.

Una volta completati questi passaggi, è importante implementare il dogfooding nei processi aziendali in modo efficace.

Implementare il dogfooding nella tua azienda

Per trarne vantaggio, è essenziale creare una forte cultura aziendale che incoraggi il testing dei prodotti della propria azienda. Ecco alcuni consigli per un'implementazione di successo:

Leadership buy-in: Assicurati il supporto del team dirigenziale della tua azienda. Il loro sostegno incoraggerà la partecipazione dei dipendenti, aumenterà l'utilizzo interno e garantirà che il dogfooding sia visto come una pratica preziosa, non solo come un onere aggiuntivo

Incentiva la partecipazione: valuta la possibilità di offrire incentivi per incoraggiare i dipendenti a partecipare attivamente al dogfooding. Potresti ricorrere a elementi di gamification, programmi di riconoscimento o anche piccoli premi per feedback dettagliati e approfonditi

Formazione e risorse: Fornite ai vostri dipendenti la formazione e le risorse necessarie per partecipare efficacemente al dogfooding. Ciò può includere workshop su come fornire feedback costruttivi e l'accesso a strumenti interni di beta testing

Modi per migliorare i test interni dei prodotti

Migliorare i test interni dei prodotti è fondamentale per un dogfooding efficace. Valuta l'utilizzo di strumenti di project management come ClickUp per semplificare il processo.

La vista Modulo di ClickUp ti aiuta a creare moduli intuitivi per raccogliere feedback interni degli utenti sui tuoi prodotti. Questi feedback possono poi essere collegati o convertiti in attività tracciabili e assegnati ai membri del team per ulteriori indagini, monitoraggio e risoluzione.

Rendi più facile per gli utenti segnalare bug, inviare richieste di funzionalità o suggerire miglioramenti dell'esperienza utente utilizzando il modulo Visualizza di ClickUp

I moduli ClickUp sono versatili e non si limitano alla raccolta di feedback. Ecco come puoi sfruttare al meglio questa funzionalità:

Semplifica la reportistica dei bug: Crea un modulo con campi specifici per consentire ai tester di segnalare i bug, assicurandoti che tutte le informazioni cruciali (descrizione, passaggi per riprodurre il bug, screenshot) siano acquisite in un formato coerente. Questo elimina l'ambiguità e consente una risoluzione più rapida dei problemi. Il modulo può anche impedire ai tester di segnalare lo stesso bug più volte

Semplifica il flusso di lavoro: Configura il modello del modulo di feedback per inviare automaticamente segnalazioni di bug e feedback ai membri del team designati (sviluppatori e tester) all'interno di ClickUp. In questo modo, i problemi vengono risolti tempestivamente dalle persone giuste. Centralizzare tutti i feedback dei test all'interno di ClickUp favorisce una migliore comunicazione e collaborazione tra tester e sviluppatori, poiché tutti possono accedere e discutere i problemi segnalati in un unico posto

Funzionalità/funzioni aggiuntive di ClickUp per un dogfooding migliorato

Modello di tracciamento dei problemi ClickUp

Scarica questo modello Segnalate, monitorate e date priorità a bug, errori e altri problemi di sviluppo software con il modello Issue Tracker di ClickUp

Utilizza il modello ClickUp Issue Tracker per creare un'unica fonte di verità per tutti i bug e i problemi riscontrati durante il dogfooding. In questo modo si elimina la confusione e si garantisce che tutti i problemi vengano monitorati e risolti in tempo.

Il modello consente inoltre ai team di assegnare priorità ai bug in base alla gravità e all'impatto, garantendo che i problemi critici vengano risolti per primi. Aiuta a mantenere un flusso di lavoro definito per la reportistica, l'analisi e la risoluzione dei bug, con tempi di risoluzione più rapidi.

Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Scarica questo modello Analizza le risposte degli utenti e utilizza i risultati per prendere decisioni informate nel tuo SDLC con il modello di sondaggio sul feedback del prodotto di ClickUp

È inoltre possibile utilizzare il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp per mantenere un formato coerente per la raccolta di feedback dai tester interni, garantendo che i dati preziosi vengano acquisiti in modo strutturato.

Questo modello di test del prodotto pronto all'uso aiuta ad analizzare il feedback e identificare le aree di miglioramento, guidando lo sviluppo futuro del prodotto sulla base delle esperienze di dogfooding.

Il modello fornisce anche un modo per misurare la soddisfazione degli utenti e monitorare lo stato nel tempo, rendendo più tangibile il valore del dogfooding.

Software di gestione dei prodotti ClickUp

Il software di gestione dei prodotti ClickUp ti aiuta a visualizzare l'intera roadmap di sviluppo dei prodotti della tua azienda, consentendo ai tester di comprendere il contesto alla base delle funzionalità/funzioni che stai testando.

La piattaforma definisce chiaramente i requisiti del prodotto, garantendo che il dogfooding testi le funzionalità previste. È inoltre possibile creare storie degli utenti che riflettono scenari di utilizzo reali, portando a test di dogfooding più completi.

Suggerimento: Utilizza i migliori strumenti di mappatura dei processi aziendali per eseguire flussi di lavoro fluidi durante i test di dogfooding!

Mappa la tua visione del prodotto, allinea il tuo team e accelera il lancio sul mercato con la piattaforma di gestione dei prodotti all-in-one di ClickUp

C'è di più! Utilizza la piattaforma di project management per team software di ClickUp per avere una visione chiara dell'intero progetto di dogfooding, consentendo ai team di pianificare fasi di test agili, assegnare risorse e monitorare lo stato di avanzamento in modo efficace.

La piattaforma aiuta a identificare e gestire le dipendenze tra le funzionalità dogfooded, garantendo un processo di test fluido ed evitando ostacoli.

Inoltre:

Consente il monitoraggio delle modifiche apportate durante il processo di dogfooding, facilitando il ripristino delle versioni precedenti, se necessario, e l'identificazione della causa principale dei problemi

Ottimizza l'allocazione delle risorse di sviluppo e testing per le attività di dogfooding, garantendo un uso efficiente del tempo del team

Fornisce strumenti per generare report sui risultati del dogfooding, aiutando i team a misurare l'efficacia dei test e a identificare le aree di miglioramento nelle iterazioni future

Il ruolo del dogfooding nello sviluppo di ClickUp

"Utilizziamo assolutamente ClickUp per costruire ClickUp. Crediamo nel dogfooding tanto quanto qualsiasi altra azienda. Una delle cose che amiamo del dogfooding è che possiamo davvero capire cosa provano i nostri clienti giorno dopo giorno. Quindi, se ClickUp è più lento del normale, sappiamo che è più lento del normale. Se troviamo una funzionalità mancante, sappiamo che manca per un motivo. "

Project management interno

I team interni di ClickUp si affidano alla piattaforma ClickUp per la gestione delle attività, la collaborazione e la comunicazione. Questo utilizzo reale aiuta a identificare le aree di miglioramento e garantisce che la piattaforma soddisfi le esigenze dei propri utenti.

Steve Gough, vicepresidente acquisizioni di ClickUp, è d'accordo.

"Una delle cose più notevoli del lavoro per ClickUp è il livello di dogfooding che si fa qui. Non capivo davvero quanto potesse essere potente e trasformativo il prodotto fino a quando non ho visto con i miei occhi come tutti i principali progetti vivono o fluiscono attraverso la piattaforma. La rivelazione è arrivata durante la mia prima settimana, quando è diventato evidente che le email interne semplicemente non esistono. Non solo non esistono, ma è considerato scorretto utilizzarle. E questa era solo la punta dell'iceberg. "

Kuba Jaranowski, direttore dell'ingegneria software presso ClickUp, fa eco ai suoi pensieri.

"Mi piace molto anche il modo in cui lavoriamo, nel senso di "dogfooding", ovvero utilizzando ogni giorno il nostro prodotto. Tutti i team di ClickUp utilizzano il nostro prodotto per collaborare, gestire i progetti e portare a termine il proprio lavoro. Questo è il Santo Graal per i team di software e capita raramente, quindi è fantastico. "

Miglioramento delle funzionalità/funzioni del software ClickUp

Il dogfooding consente al team di ClickUp di testare internamente le nuove funzionalità prima di rilasciarle al pubblico. Ciò garantisce che le funzionalità siano ben integrate, prive di bug e offrano un'esperienza utente senza interruzioni.

"Chiediamo opinioni e feedback ad altri team all'interno di ClickUp, per capire quali funzioni potrebbero migliorare il loro lavoro."

Il contributo interfunzionale è essenziale per individuare alcuni dei problemi più persistenti degli utenti e risolverli con funzionalità innovative.

Test di prodotto eccellenti con il dogfooding

Il dogfooding non è solo una pratica di tendenza, ma è fondamentale per fornire prodotti software di alta qualità.

Consentendo ai dipendenti di diventare i primi utilizzatori delle loro creazioni, le aziende possono ottenere informazioni preziose sugli utenti, identificare e risolvere potenziali problemi in anticipo e, in ultima analisi, creare software che gli utenti amano.

Con la continua evoluzione del settore del software, il dogfooding è destinato a svolgere un ruolo sempre più significativo nel garantire il successo di nuovi prodotti e funzionalità.

ClickUp può essere il tuo punto di riferimento unico per semplificare i test interni dei prodotti e il dogfooding del software, consolidando il lavoro richiesto per i test in un'unica piattaforma.

Crea piani di test, assegna attività ai tester e monitora lo stato in tempo reale. ClickUp offre al tuo team una visione chiara di cosa viene testato e da chi.

Registra facilmente i bug in ClickUp con descrizioni dettagliate, screenshot e assegnazioni. Questa pratica promuove la trasparenza e garantisce che i bug vengano risolti in modo efficiente.

Allo stesso modo, le bacheche di discussione di ClickUp sono un ottimo modo per condividere idee, collaborare e centralizzare la comunicazione all'istante.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è un esempio di dogfooding?

Un esempio di dogfooding potrebbe essere quello di un team di sviluppatori software che utilizza internamente la versione pre-release della propria app di produttività per identificare e correggere i bug prima del rilascio al pubblico.

2. Che cos'è il dogfooding nella gestione dei prodotti?

Nella gestione dei prodotti, il dogfooding si riferisce alla pratica dei product manager e di altri stakeholder interni che utilizzano il prodotto dell'azienda durante tutto il processo di sviluppo. Questo li aiuta ad acquisire esperienza diretta e a identificare le aree di miglioramento prima che il prodotto venga lanciato agli utenti esterni.

3. Perché si chiama dog food testing?

Si ritiene che il termine "own dog food testing" abbia avuto origine quando gli sviluppatori Microsoft utilizzavano MS-DOS sui propri personal computer, praticamente "mangiando il proprio cibo per cani" testando il prodotto che stavano creando. Questa allegra analogia è diventata un termine ampiamente riconosciuto per indicare il test interno degli strumenti e incoraggiare questo comportamento prima del rilascio di una nuova funzionalità o del lancio di un software.