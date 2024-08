Come costruire una strategia di gestione delle prestazioni agile

La gestione agile delle prestazioni risolve un dilemma comune: da fare per valutare e migliorare efficacemente le prestazioni del team in un'area di lavoro in rapida evoluzione?

La gestione agile delle prestazioni si concentra sulla fornitura di feedback tempestivi, su check-in frequenti e sull'impostazione di obiettivi di sviluppo della carriera futura per i dipendenti. Questo approccio è emerso in risposta alla crescente necessità di flessibilità e adattabilità sul posto di lavoro e si ispira alle metodologie utilizzate in agile del project management , in particolare agile scrum .

Il sistema di gestione delle prestazioni agile sostituisce le lunghe sessioni di impostazione degli obiettivi e i cicli di feedback poco frequenti dei sistemi di gestione delle prestazioni tradizionali. Crea un feedback continuo e una comunicazione collaborativa. Il risultato è un migliore allineamento degli obiettivi che dà potere ai dipendenti.

Analizziamo l'approccio agile alla gestione delle prestazioni.

Il quadro di riferimento per la gestione agile delle prestazioni

Affidarsi esclusivamente alle valutazioni annuali potrebbe non essere adeguato in un ambiente dinamico e frenetico. Il modello di gestione agile delle prestazioni, studiato su misura per l'ambiente di lavoro moderno, comprende i seguenti elementi:

Controlli frequenti: Questo metodo incoraggia check-in più brevi e regolari. Si tratta di incontri settimanali o bisettimanali, un'occasione per discutere lo stato di avanzamento, affrontare gli ostacoli e celebrare i successi. Queste riunioni rapide apportano beneficidei team agilimantenendo tutti allineati e motivati Monitoraggio dettagliato degli obiettivi: Abbandonate gli obiettivi di performance vaghi per un approccio più granulare. Pensate ad obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Tempificati) suddivisi in attività cardine più piccole e gestibili Ricerca di feedback: Con questo approccio ai processi agili potete incoraggiare il feedback a 360 gradi, semplificare la raccolta di feedback e intuizioni da parte dei team leader e identificare le aree di miglioramento Sviluppo continuo: Trasforma i regolari incontri individuali in opportunità per discutere le aspirazioni di carriera e fornire coaching che aiuti i dipendenti a raggiungere il loro pieno potenziale

| Utilizzate strumenti di gestione completi performance per gestire le prestazioni e facilitare i flussi di lavoro agile. |

La gestione agile delle prestazioni si differenzia dagli approcci tradizionali per molti aspetti. Ecco un'istantanea delle differenze chiave:

funzionalità/funzione Gestione tradizionale delle prestazioni Gestione agile delle prestazioni Gestione agile delle prestazioni Gestione delle prestazioni Feedback Annuale, unilaterale Continuo, bidirezionale Check-in Infrequenti, lunghi Frequenti, brevi Obiettivi Vaghi, annuali SMART, collaborativi Fonte del feedback Centrato sul manager A 360 gradi Focus Prestazioni passate Opportunità di sviluppo, crescita futura

Vantaggi e svantaggi della gestione agile delle prestazioni

Con un nuovo approccio alla gestione delle prestazioni come quello agile, è fondamentale soppesare i pro e i contro in modo da poter affrontare il processo di implementazione senza problemi.

Esaminiamo i vantaggi che rendono interessante il sistema di gestione delle prestazioni agile, quindi affrontiamo alcuni potenziali svantaggi e come superarli.

Vantaggi dell'implementazione della gestione agile delle prestazioni:

Miglioramento del coinvolgimento dei dipendenti e della collaborazione del team: Feedback e follow-up regolari fanno sì che i dipendenti si sentano valorizzati e coinvolti, mentre l'impostazione collaborativa degli obiettivi assicura che tutti lavorino per raggiungere gli stessi oggetti

Feedback e follow-up regolari fanno sì che i dipendenti si sentano valorizzati e coinvolti, mentre l'impostazione collaborativa degli obiettivi assicura che tutti lavorino per raggiungere gli stessi oggetti Aumento delle opportunità di apprendimento e sviluppo: Grazie a check-in e feedback regolari, è possibile identificare meglio le lacune nelle competenze e fornire coaching mirato in tempo reale

Grazie a check-in e feedback regolari, è possibile identificare meglio le lacune nelle competenze e fornire coaching mirato in tempo reale Maggiore agilità e adattabilità: Con una gestione agile delle prestazioni, vi adattate ed evolvete in tempo reale, rispondendo rapidamente ai cambiamenti di obiettivi e priorità

Con una gestione agile delle prestazioni, vi adattate ed evolvete in tempo reale, rispondendo rapidamente ai cambiamenti di obiettivi e priorità **Miglioramento del processo decisionale: i check-in regolari e il monitoraggio dello stato forniscono dati preziosi per il processo decisionale futuro. È possibile adattare i piani di sviluppo e ottimizzare le prestazioni del team, ottenendo una maggiore efficienza e risultati migliori

Potenziali svantaggi e come mitigarli:

Impegno di tempo dei manager: I check-in frequenti richiedono un investimento di tempo da parte dei manager. Utilizzo strumenti di project management per la gestione delle attività può aiutare a organizzare questo processo

I check-in frequenti richiedono un investimento di tempo da parte dei manager. Utilizzo strumenti di project management per la gestione delle attività può aiutare a organizzare questo processo **Sebbene il feedback sia cruciale, le discussioni lunghe e prive di spunti pratici possono risultare opprimenti. Concentratevi sul fornire un feedback specifico e fattibile durante i check-in per massimizzarne l'impatto

Mancanza di documentazione formale: La gestione agile delle prestazioni spesso si basa su conversazioni informali piuttosto che su una documentazione formale. Eliminate le sfide nel monitoraggio dello stato e delle prestazioni conmodelli di revisione delle prestazioni. Incorporare sia il feedback informale che le revisioni di periodo nella valutazione delle prestazioni e documentarle entrambe per monitorare i progressi incrementali

Come implementare la gestione agile delle prestazioni

La creazione di un sistema di gestione delle prestazioni agile può garantire alla vostra organizzazione un esito positivo in un mercato volatile. Tuttavia, integrarlo nell'organizzazione può essere impegnativo, soprattutto se si sta passando da un processo di performance management più tradizionale.

Ecco i passaggi chiave per garantire un'implementazione senza problemi ed evitare interruzioni:

1. Iniziare in piccolo e raccogliere feedback

La gestione agile delle prestazioni è una conversazione continua incentrata sullo sviluppo. Iniziare in piccolo permette di avere un ambiente controllato per:

testare un programma pilota : Sperimentare l'intero processo di gestione delle prestazioni, gli strumenti e la frequenza dei check-in in un gruppo più piccolo. Questo aiuta a identificare eventuali problemi o aree di miglioramento prima di diffonderlo in tutta l'organizzazione

: Sperimentare l'intero processo di gestione delle prestazioni, gli strumenti e la frequenza dei check-in in un gruppo più piccolo. Questo aiuta a identificare eventuali problemi o aree di miglioramento prima di diffonderlo in tutta l'organizzazione Sviluppare lo slancio : Un programma pilota di esito positivo, con un feedback positivo da parte dei partecipanti, può creare entusiasmo e slancio per un lancio più ampio. I dipendenti vedono i potenziali vantaggi prima che venga chiesto loro di adottare il nuovo sistema

: Un programma pilota di esito positivo, con un feedback positivo da parte dei partecipanti, può creare entusiasmo e slancio per un lancio più ampio. I dipendenti vedono i potenziali vantaggi prima che venga chiesto loro di adottare il nuovo sistema Identificare i problemi nascosti: Il pilota può portare alla luce problemi imprevisti specifici della vostra forza lavoro o della cultura aziendale. Forse alcuni team hanno bisogno di ulteriore formazione, oppure gli strumenti di comunicazione scelti non sono adatti alle esigenze. Affrontare questi problemi fin dall'inizio garantisce un'implementazione più fluida in tutta l'organizzazione

Per lanciare efficacemente il vostro programma pilota, dovete anche conoscere le attuali pratiche di gestione delle prestazioni della vostra organizzazione. Ecco come raccogliere informazioni preziose:

Sondaggi tra i dipendenti

Sviluppate sondaggi anonimi per valutare il sentimento dei dipendenti nei confronti degli oggetti della gestione delle prestazioni nel sistema di gestione attuale.

Porre domande quali:

Quanto siete soddisfatti dell'attuale processo di valutazione delle prestazioni?

Da fare riceve abbastanza feedback costruttivi durante l'anno?

Che cosa renderebbe le valutazioni delle prestazioni più preziose per voi?

Gruppi di discussione per dirigenti

Organizzate dei focus group con i manager per discutere le loro difficoltà con il sistema attuale.

Ecco alcuni prompt:

Quali sono i maggiori problemi che incontrate con le valutazioni delle prestazioni?

Cosa renderebbe più facile fornire un feedback significativo ai membri del vostro team?

Da cosa siete preoccupati per il passaggio a un modello di check-in più frequente?

Analizzate il feedback di queste fonti e adattate il vostro programma pilota alle esigenze specifiche. Questo aumenta le probabilità di un esito positivo dell'implementazione e di un'esperienza complessivamente positiva all'interno dell'organizzazione agile.

2. Utilizzare gli strumenti digitali giusti

Implementate gli strumenti giusti per garantire l'esito positivo del vostro sistema di gestione dei dati sulle prestazioni. Tra le funzionalità/funzione da considerare ci sono:

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi: Gli strumenti di gestione delle prestazioni agili devono consentire l'impostazione di obiettivi SMART a livello individuale e di team

Gli strumenti di gestione delle prestazioni agili devono consentire l'impostazione di obiettivi SMART a livello individuale e di team Gestione dei check-in: Cercate uno strumento che faciliti la programmazione dei check-in, l'invio di promemoria e il monitoraggio degli elementi di discussione e di azione

Cercate uno strumento che faciliti la programmazione dei check-in, l'invio di promemoria e il monitoraggio degli elementi di discussione e di azione Gestione del feedback: Lo strumento deve supportare la fornitura e la ricezione di feedback in vari formati, come testo, registrazioni audio o videoconferenze. Considerate le funzionalità/funzione per i feedback anonimi, fondamentali per i feedback a 360 gradi

Lo strumento deve supportare la fornitura e la ricezione di feedback in vari formati, come testo, registrazioni audio o videoconferenze. Considerate le funzionalità/funzione per i feedback anonimi, fondamentali per i feedback a 360 gradi Monitoraggio e analisi: Tracciate le prestazioni complessive del team e dei singoli individui attraverso report e dashboard utili. Cercate funzionalità/funzione che visualizzino le tendenze, identifichino le aree di miglioramento e misurino l'impatto dei programmi di apprendimento e sviluppo

Tracciate le prestazioni complessive del team e dei singoli individui attraverso report e dashboard utili. Cercate funzionalità/funzione che visualizzino le tendenze, identifichino le aree di miglioramento e misurino l'impatto dei programmi di apprendimento e sviluppo Integrazione: Scegliete uno strumento che si integri perfettamente con i sistemi, gli strumenti di comunicazione o le piattaforme di project management esistenti per evitare i silos di dati e semplificare la comunicazione e i flussi di lavoro

Scegliete uno strumento che si integri perfettamente con i sistemi, gli strumenti di comunicazione o le piattaforme di project management esistenti per evitare i silos di dati e semplificare la comunicazione e i flussi di lavoro **Interfaccia intuitiva: l'interfaccia dello strumento deve essere di facile utilizzo e accessibile sia ai manager che ai dipendenti con diversi livelli di competenza tecnica

Compatibilità con i dispositivi mobili: Considerate uno strumento mobile-friendly per consentire a dipendenti e manager di accedere alle informazioni sulle prestazioni e fornire feedback anche in mobilità

Utilizzate il software di Agile Project Management di ClickUp per implementare con successo l'Agile Performance Management La piattaforma di Agile Project Management di ClickUp offre molti principi, metodologie e funzionalità/funzioni agili per una gestione efficace delle prestazioni.

Definite obiettivi chiari e collegateli a progetti o ad attività conObiettivi di ClickUp. Traccia lo stato di avanzamento grazie a funzionalità come la gestione del carico di lavoro, dashboard e campi personalizzati per misurare l'esito positivo rispetto agli obiettivi

o ad attività conObiettivi di ClickUp. Traccia lo stato di avanzamento grazie a funzionalità come la gestione del carico di lavoro, dashboard e campi personalizzati per misurare l'esito positivo rispetto agli obiettivi Promuovere check-in e feedback periodici con le @menzioni, i commenti e le discussioni di ClickUp su attività o progetti

con le @menzioni, i commenti e le discussioni di ClickUp su attività o progetti Ottenere informazioni in tempo reale sullo stato del team, sulle capacità e sulla velocità dei progetti con le dashboard automatizzate di ClickUp. I grafici di Burnup/Burndown aiutano a monitorare lo stato degli sprint e ad analizzare i lavori completati rispetto agli obiettivi

3. Impostazione degli oggetti e dei risultati chiave

Gli oggetti e i risultati chiave (OKR) sono una pietra miliare del processo di gestione agile delle prestazioni. Sono un quadro di riferimento per definire obiettivi chiari e misurabili per gli individui, i team e l'intera organizzazione.

Obiettivi

Impostazione di descrizioni ambiziose e qualitative di ciò che si vuole raggiungere in un arco di tempo specifico (di solito un trimestre o un anno). Devono essere stimolanti, stimolanti e limitati nel tempo.

Esempio: "Diventare il leader del settore in termini di soddisfazione dei clienti entro il quarto trimestre"

Risultati chiave

Definire metriche specifiche e misurabili per monitorare lo stato di raggiungimento dell'oggetto. Devono essere chiaramente definiti, verificabili e avere un valore o un risultato target.

Esempio: "Aumentare il Net Promoter Score (NPS) da 60 a 70 entro il quarto trimestre" o "Ridurre il tasso di abbandono dei clienti del 5% entro il quarto trimestre".

Ecco come implementare gli OKR nel vostro sistema di gestione agile delle prestazioni (APM):

Collaborare : Creare titolarità e coinvolgimento coinvolgendo manager e dipendenti nella definizione collaborativa degli OKR

: Creare titolarità e coinvolgimento coinvolgendo manager e dipendenti nella definizione collaborativa degli OKR OKR a cascata : Allineare gli OKR del team e individuali con gli oggetti organizzativi più ampi

: Allineare gli OKR del team e individuali con gli oggetti organizzativi più ampi Obiettivi SMART : Assicurarsi che gli OKR siano SMART

: Assicurarsi che gli OKR siano SMART Monitoraggio e revisione: Programmare check-in regolari (mensili o bisettimanali) per monitorare lo stato degli OKR. Apportare le modifiche necessarie per mantenere la motivazione di tutti

Modello di OKR di ClickUp è un eccellente strumento di pianificazione e impostazione degli obiettivi per singoli e team. Utilizzatelo per delineare la struttura di base per lo sviluppo degli OKR nelle varie funzioni dell'organizzazione. In seguito, è possibile suddividere facilmente gli obiettivi più importanti in OKR raggiungibili e monitorare gli stati di avanzamento a colpo d'occhio utilizzando gli stati personalizzati dell'Elenco OKR.

Scaricate questo modello

4. Abbracciare il feedback a 360 gradi

Le valutazioni tradizionali delle prestazioni spesso si basano esclusivamente sul punto di vista del manager. Il sistema agile di valutazioni annuali delle prestazioni per i dirigenti adotta un approccio più olistico rispetto alle valutazioni tradizionali. feedback a 360 gradi incorpora informazioni provenienti da più fonti, fornendo un quadro più completo delle prestazioni e dei punti di forza di un dipendente.

Iniziate introducendo l'autovalutazione e il feedback dei colleghi durante i colloqui di verifica. Integrare gradualmente il feedback del manager e le conversazioni sullo sviluppo continuo, e considerare di incorporare il feedback dei clienti a seconda del ruolo del dipendente.

Incoraggiate a inquadrare l'intero processo di feedback come uno strumento di crescita e sviluppo futuro, non come una critica. Inizialmente, considerate il feedback anonimo dei colleghi per incoraggiare risposte oneste. Lasciate che si crei fiducia e passate gradualmente a un feedback identificabile.

Fornite ai provider una formazione su come fornire e ricevere un feedback costruttivo sulle prestazioni, per garantire un'esperienza positiva per tutti i partecipanti.

Catturare le risposte e indirizzarle al team giusto al momento giusto con ClickUp Modulo ClickUp Moduli è utile per raccogliere feedback da varie fonti, come colleghi, manager e persino client.

Questo strumento consente di:

Creare moduli di feedback personalizzati : Modificare questi moduli in base alle vostre esigenze specifiche. Ad esempio, i manager possono creare un modulo di feedback per fornire feedback ai dipendenti e i dipendenti possono crearne uno per fornire feedback frequenti tra di loro

: Modificare questi moduli in base alle vostre esigenze specifiche. Ad esempio, i manager possono creare un modulo di feedback per fornire feedback ai dipendenti e i dipendenti possono crearne uno per fornire feedback frequenti tra di loro Raccogliere feedback in forma anonima : Questo aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e incoraggia un feedback onesto

: Questo aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e incoraggia un feedback onesto Monitoraggio dei feedback: Utilizzate questi moduli per monitorare i feedback nel tempo. Questo può aiutare a identificare tendenze e modelli nelle prestazioni dei dipendenti

5. Monitorare le prestazioni e fornire incentivi

La gestione agile delle prestazioni prospera in una cultura che incoraggia l'apprendimento e il miglioramento continui. Il monitoraggio delle metriche delle prestazioni quotidiane e l'offerta di incentivi ben progettati sono essenziali per guidare la gestione continua delle prestazioni e il ciclo di feedback continuo.

Monitoraggio delle prestazioni: Guidare e motivare

**Monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi attraverso regolari check-in. Monitorare le metriche delle prestazioni e i dati concreti da discutere, aiutando i dipendenti a capire i propri punti di forza, le debolezze e le aree di miglioramento

Concentrarsi sui risultati: Enfatizzare i risultati rispetto alle attività. Monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) allineati agli OKR per garantire che tutti lavorino per raggiungere gli obiettivi più importanti

Incentivi: Riconoscere e rafforzare

Motivazione e allineamento: Motivare i dipendenti a eccellere e a raggiungere gli obiettivi attraverso incentivi ben progettati

Motivare i dipendenti a eccellere e a raggiungere gli obiettivi attraverso incentivi ben progettati **Incentivare il raggiungimento di obiettivi individuali e di team, non solo di metriche tradizionali come le ore lavorate, per allontanare i dipendenti dalle attività che non contribuiscono all'esito positivo e indirizzarli verso quelle che invece lo fanno

Modello di valutazione delle performance di ClickUp consente di collaborare e di monitorare le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti, aiutandovi a premiare e ad aumentare le prestazioni dell'organizzazione.

Questo modello crea un ciclo di feedback continuo grazie a funzionalità/funzione quali:

Stati personalizzabili : Monitoraggio dello stato di ogni revisione con stati quali "In corso", "Da rivedere" o "Approvato"

: Monitoraggio dello stato di ogni revisione con stati quali "In corso", "Da rivedere" o "Approvato" Metriche di performance e risultati: Creare campi personalizzati per acquisire dati rilevanti allineati agli OKR. In questo modo ci si concentra sui risultati piuttosto che sugli output e si enfatizzano i KPI che contano

Scarica questo modello

6. Iterare e perfezionare

Il miglioramento continuo è al centro delle metodologie agili di gestione delle prestazioni. Una volta che si dispone di metriche di performance attuabili, iniziare ad apportare le modifiche necessarie.

Iniziate a ricercare temi e schemi ricorrenti nei dati di feedback . Ci sono aspetti specifici del processo di check-in che risultano macchinosi? I KPI scelti riflettono davvero i risultati desiderati?

. Ci sono aspetti specifici del processo di check-in che risultano macchinosi? I KPI scelti riflettono davvero i risultati desiderati? Successivamente, verificate se esiste una correlazione tra le pratiche APM e le metriche di performance che state monitorando. Ad esempio, l'introduzione di feedback più frequenti ha portato a una diminuzione del turnover dei dipendenti?

che state monitorando. Ad esempio, l'introduzione di feedback più frequenti ha portato a una diminuzione del turnover dei dipendenti? Privilegiate le aree di miglioramento in base alla vostra analisi. Concentratevi sui problemi più critici sollevati dal feedback e su quelli che possono avere un impatto maggiore

in base alla vostra analisi. Concentratevi sui problemi più critici sollevati dal feedback e su quelli che possono avere un impatto maggiore Create un piano concreto che illustri i cambiamenti che apporterete. Ciò potrebbe comportare la revisione del format del check-in, il provider di una formazione aggiuntiva sull'impostazione degli obiettivi o l'incorporazione di nuovi strumenti per facilitare lo scambio di feedback

che apporterete. Ciò potrebbe comportare la revisione del format del check-in, il provider di una formazione aggiuntiva sull'impostazione degli obiettivi o l'incorporazione di nuovi strumenti per facilitare lo scambio di feedback Comunicare i miglioramenti previsti a manager e dipendenti. Spiegate le motivazioni alla base dei cambiamenti e come ne trarranno beneficio tutti i soggetti coinvolti

| Testate prima qualsiasi cambiamento significativo che intendete apportare su scala ridotta. In questo modo è possibile identificare e affrontare eventuali problemi imprevisti prima di estenderli all'intera organizzazione. |

Aiutate il vostro team a lavorare in modo più intelligente e veloce con il software di project management di ClickUp La piattaforma di Project Management di ClickUp aiuta il management e i team delle risorse umane ad affrontare e implementare la gestione delle prestazioni e dei dipendenti end-to-end, dalla raccolta e fornitura di feedback alla creazione di un piano e di una strategia per migliorare le prestazioni dei dipendenti.

Questa piattaforma all-in-one per il project management e la gestione delle prestazioni vi aiuta a:

Tracciare i progressi e le prestazioni: le dashboard e le funzionalità di reportistica di ClickUp aiutano a monitorare gli stati e le prestazioni nel tempo. Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare le aree di miglioramento e per misurare l'esito positivo delle vostre pratiche agili

le dashboard e le funzionalità di reportistica di ClickUp aiutano a monitorare gli stati e le prestazioni nel tempo. Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare le aree di miglioramento e per misurare l'esito positivo delle vostre pratiche agili Facilitare la comunicazione e la collaborazione: ClickUp fornisce una piattaforma centrale per tutte le attività di ClickUp, i documenti e le discussioni. Questo può aiutare a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team, che è essenziale per l'iterazione e il perfezionamento delle pratiche agili

ClickUp fornisce una piattaforma centrale per tutte le attività di ClickUp, i documenti e le discussioni. Questo può aiutare a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team, che è essenziale per l'iterazione e il perfezionamento delle pratiche agili **Usate ClickUp per documentare e monitorare i risultati di un progettoretrospettive agiliin cui i team riflettono su ciò che è andato bene e su ciò che potrebbe essere migliorato. Queste informazioni possono essere utilizzate per apportare modifiche alle pratiche agili e aumentare le prestazioni nel tempo

Costruire un motore di crescita con ClickUp

L'implementazione di un approccio agile al processo di gestione delle prestazioni è un percorso sicuro per creare una cultura di apprendimento continuo, sviluppo e comunicazione aperta. I benefici si ripercuotono all'esterno, portando a una migliore collaborazione, all'allineamento degli obiettivi e all'esito positivo dell'organizzazione.

Con l'evoluzione delle aziende, la gestione agile delle prestazioni diventerà ancora più cruciale per creare coesione a livello geografico. Con l'ascesa dell'IA e dell'analisi dei dati, ci aspettiamo di vedere più soluzioni tecnologiche per la gestione agile delle prestazioni.

La capacità di ClickUp di funzionare sia come strumento di project management agile che come piattaforma di gestione delle prestazioni lo posiziona perfettamente per il futuro del lavoro. Abbracciando trasformazione agile e sfruttando ClickUp, le organizzazioni possono potenziare i loro team, raggiungere gli obiettivi in modo più efficace e ottenere un significativo vantaggio competitivo. Iscriviti a ClickUp gratis e costruisci oggi stesso la tua strategia di gestione agile delle prestazioni!

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la differenza tra il Performance Management tradizionale e quello agile?

La gestione tradizionale delle prestazioni si concentra sulle revisioni annuali e sulla rigida impostazione degli obiettivi, mentre il modello di gestione agile delle prestazioni enfatizza il feedback continuo e l'adattabilità ai cambiamenti degli obiettivi e delle priorità aziendali.

2. Qual è l'obiettivo della performance agile?

L'obiettivo della gestione agile delle prestazioni è creare un miglioramento continuo, migliorare le capacità di comunicazione e collaborazione e dare ai dipendenti la titolarità del proprio sviluppo.

3. Qual è il punto chiave dell'agilità?

Il punto chiave dell'agilità è che le organizzazioni agili abbracciano la flessibilità, la trasparenza e la collaborazione per raggiungere gli obiettivi organizzativi in modo efficiente e per adattare efficacemente le capacità organizzative alle circostanze che cambiano.