Microsoft Project vs. Wrike: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

È impossibile destreggiarsi tra le centinaia di cose che un project manager fa senza assistenza. È necessario fissare obiettivi, delegare attività, monitorare lo stato di avanzamento e spingere per ottenere ottimi risultati, tenendo al contempo informati gli stakeholder del progetto.

Potreste aver vinto il jackpot se avete un team stellare. Ma questo da solo non basta. Dietro ogni project manager di successo c'è una combinazione dei migliori strumenti di produttività e project management.

Ma con così tanti strumenti disponibili, può essere difficile scegliere quello giusto.

Due opzioni eccellenti sono Microsoft Project e Wrike.

Queste piattaforme sono due degli strumenti più richiesti dai project manager. Offrono molte funzionalità/funzione per l'organizzazione delle attività, la collaborazione in tempo reale tra team e il monitoraggio dei progetti.

In questo post esploreremo in dettaglio questi due strumenti software, esaminandone le funzionalità/funzione, i prezzi e le recensioni degli utenti. Questo vi aiuterà a scegliere il miglior software di project management per il vostro team.

Alla fine introdurremo anche un'opzione bonus, quindi restate con noi per scoprirla!

Cos'è Microsoft Project?

via Progetto Microsoft Microsoft Project (noto anche come MS Project) è uno strumento completo di project management che fa parte della suite di app Microsoft 365. È possibile accedervi online o installarlo sul proprio computer.

MS Project consente di sviluppare strategie di progetto pianificare le sequenze temporali, assegnare le attività e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Che il progetto segua un approccio tradizionale o Agile, la piattaforma è abbastanza flessibile da supportare le vostre esigenze.

L'apprendimento di MS Project può richiedere tempo e lavoro richiesto rispetto alle sue alternative, ma l'integrazione con le altre app Microsoft rende l'apprendimento una grande esperienza. È adatto ad aziende di tutte le dimensioni e offre funzionalità/funzione come la gestione delle attività e delle risorse per far funzionare le cose senza intoppi.

Funzionalità/funzione di Microsoft Project

dalla pianificazione dei progetti, alla programmazione, al portfolio management, MS Project è in grado di fare molte cose. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave.

Grafici Gantt e visualizzazioni multiple del progetto

via Progetto Microsoft Una delle funzionalità/funzione di MS Project è la visualizzazione multipla dei progetti. È possibile utilizzare la vista Gantt per creare elenchi di attività, la vista Bacheca per visualizzare i flussi di lavoro tramite un pannello Kanban e le viste Sequenza, come il grafico Gantt, per pianificare le attività nel tempo.

Con il grafico Gantt è possibile vedere i punti di inizio e fine delle attività e la loro dipendenza reciproca. Questo aiuta i project manager a monitorare lo stato di avanzamento del progetto e a garantire il rispetto dei tempi. È possibile personalizzare ulteriormente il grafico di Gantt in base alle metriche da visualizzare.

Indipendentemente dalla visualizzazione utilizzata, MS Project aiuta a rimanere organizzati e ad apportare facilmente modifiche, se necessario.

Gestione delle risorse e monitoraggio del budget

Tenete traccia di tutte le risorse necessarie per le attività di un progetto, come persone, attrezzature e materiali. Le funzionalità di project management di MS Project aiutano a garantire un uso ottimale delle risorse.

Gli strumenti di livellamento e allocazione delle risorse di MS Project aiutano a bilanciare le risorse e ad assicurarsi che non vengano utilizzate in eccesso o sprecate. È anche possibile creare gruppi di risorse per gestirle più facilmente.

Inoltre, MS Project vi permette di monitorare i costi per aiutarvi a rispettare il budget. È possibile personalizzarlo per adattarlo alle esigenze del progetto, rendendolo un modo affidabile per gestire insieme finanze e risorse.

Reportistica e analisi precostituite

MS Project semplifica la reportistica grazie a rapporti preconfezionati da condividere con il team. I project manager possono usarli per monitorare lo stato di avanzamento, il budget o l'uso delle risorse.

I report precostituiti sono disponibili in diversi tipi, come grafici, tabelle pivot e dashboard, che consentono di adattarli alle proprie preferenze. Queste reportistiche mostrano visivamente i dati, rendendo più facile individuare e risolvere i problemi.

Prezzi di Microsoft Project

Versione on-premise/Desktop

Project Standard 2021: $679,99 (acquisto una tantum)

$679,99 (acquisto una tantum) Project Professional 2021: $1129,99 (acquisto una tantum)

Soluzioni basate sul cloud

Piano 1: $10/utente al mese

$10/utente al mese Piano 3: $30/utente al mese

$30/utente al mese Piano 5: $55/utente al mese

Che cos'è Wrike?

via Wrike Wrike è un software di project management che aiuta i team a lavorare insieme. Tiene tutto organizzato in un unico posto, dai documenti alle attività, in modo che tutti sappiano Da fare e quando.

Grazie a dashboard personalizzabili e funzionalità di automazione avanzate, è facile tenere sotto controllo i progetti e risparmiare tempo. Pianificate i progetti utilizzando strumenti come i grafici di Gantt, che mostrano chi sta facendo cosa e quando. Inoltre, si integra bene con altre app già in uso, come Documenti Google o programmi Microsoft.

Che si tratti di un team di marketing con nuove idee per la campagna di lancio di un prodotto o di un team di ingegneri che vogliono ottimizzare le segnalazioni e le correzioni di bug, Wrike può aiutarvi a rimanere organizzati e a terminare le attività senza intoppi.

Funzionalità/funzione di Wrike

Come soluzione di project management, Wrike è dotato di molte potenti funzionalità/funzione. Vediamole.

Moduli personalizzati per la richiesta di progetti

via Wrike Una delle principali funzionalità/funzione di Wrike è la possibilità di creare moduli personalizzati per la richiesta di progetti. Con un modello incorporato, è possibile creare moduli speciali per richiedere cose per il progetto.

È possibile creare moduli personalizzati con titoli e domande su misura per ottenere le informazioni necessarie, come input di testo, file e immagini.

Una volta completato il modulo, è possibile automatizzare le azioni in base alle risposte, come ad esempio la creazione di un nuovo modulo progetto o l'assegnazione di attività. Inoltre, è possibile controllare chi può visualizzare il modulo e chi può darne l'approvazione.

Automazione del flusso di lavoro

via Wrike Le funzionalità di automazione dei flussi di lavoro di Wrike semplificano il flusso di lavoro del team automatizzando attività e azioni ripetitive in base a condizioni predefinite.

Non è necessario essere dei maghi della tecnologia per impostare l'automazione del flusso di lavoro in Wrike. Basta puntare, fare clic e scegliere tra le varie opzioni utilizzando i menu a discesa. L'interfaccia user-friendly consente a chiunque di creare regole di automazione personalizzate in base alle esigenze del proprio team.

Definite i trigger e le azioni per ogni regola di automazione: Automazioni per aggiornamenti di stato, promemoria, messaggi e integrazioni con altri strumenti. Ad esempio, è possibile impostare Wrike per inviare messaggi istantanei su Slack sui passaggi successivi di un progetto man mano che le attività vengono completate.

È anche possibile monitorare l'efficacia delle regole di automazione. La homepage delle automazioni fornisce informazioni sulla frequenza di utilizzo di ciascuna regola nell'arco di un mese, consentendo di valutarne l'impatto sulla produttività del team.

Analisi avanzate

via Wrike L'analisi avanzata di Wrike non solo consente di monitorare i progetti, ma anche di studiare i dati. Utilizzatela per impostare report personalizzati per monitorare lo stato dei vostri obiettivi. E la cosa migliore è che potete condividere facilmente questi dashboard e report con il vostro team.

Wrike dispone anche di widget interattivi che facilitano la visualizzazione di dati importanti. Basta trascinarli e rilasciarli dove serve e il gioco è fatto.

Sebbene le funzionalità di analisi di Wrike possano essere complicate per i principianti, sono un grande vantaggio per i team con anni di esperienza. Grazie a funzionalità/funzione come l'IA di Work Intelligence, Wrike aiuta a organizzare i flussi di lavoro e a identificare i problemi prima che diventino gravi.

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/utente al mese

$9,80/utente al mese Business: $24,80/utente al mese

$24,80/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Microsoft Project vs. Wrike: Funzionalità/funzione a confronto

Scoprite come Wrike si pone nei confronti di MS Project con questo rapido confronto:

Sia MS Project che Wrike eccellono nel project management. Mettiamoli a confronto.

Consegna dei progetti

Microsoft Project

MS Project aiuta a gestire i progetti in modo efficiente. Offre strumenti che consentono di stimare con precisione il carico di lavoro e di gestire più progetti contemporaneamente. A seconda della versione, è possibile accedere a funzionalità/funzione aggiuntive, come la lavagna di progetto per organizzare le attività in stile Kanban.

Wrike

Wrike dispone di strumenti integrati specializzati progettati per aiutarvi a portare a termine i vostri progetti con esito positivo. In Wrike è possibile creare attività e trasformarle in importanti attività cardine, che possono poi essere trasformate in reportistica approfondita grazie allo strumento di analisi. Inoltre, è possibile personalizzare e automatizzare i flussi di lavoro all'interno di Wrike senza bisogno di software aggiuntivi.

| Se state cercando uno strumento che si concentri sul miglioramento della consegna dei progetti, Wrike potrebbe essere la scelta migliore per voi. |

Collaborazione

Progetto Microsoft

MS Project è talmente incentrato sulla gestione dei progetti che i suoi strumenti di collaborazione sono piuttosto limitati rispetto ad altri strumenti di project management. Mentre è possibile utilizzare altre app Microsoft, come SharePoint e Microsoft Teams, per la collaborazione, MS Project non offre altrettante funzionalità/funzione integrate.

Questo limite può spingervi a cercare Alternative a MS Project .

Wrike

Wrike, invece, è un client desktop ricco di strumenti di collaborazione. È possibile inviare messaggi al proprio team, a gruppi di progetti o all'intera azienda. Inoltre, si ricevono notifiche via email o in tempo reale sull'app mobile.

| Con funzionalità/funzione quali commenti, tag e menzione dei membri del team, Wrike offre un hub centralizzato per la comunicazione e il project management, rendendo la collaborazione semplice. |

Integrazioni

Microsoft Progetto

MS Project si integra bene con altri strumenti di Microsoft Office 365, come Outlook, facilitando l'invio degli aggiornamenti delle attività al team. Poiché molte persone hanno familiarità con la produttività Microsoft, l'impostazione di queste integrazioni è solitamente semplice.

Wrike

D'altra parte, Wrike offre oltre 400 integrazioni precostituite, comprese quelle con strumenti popolari come Power BI, Fogli Google, Salesforce e Teams di Microsoft. Queste integrazioni possono contribuire a estendere le funzioni di Wrike e a semplificare il flusso di lavoro. Inoltre, Wrike Integrate consente di collegare tutte le app necessarie e di personalizzarle in base alle proprie esigenze.

| Wrike è la scelta più ovvia in quanto offre centinaia di integrazioni precostituite che lo rendono un concorrente formidabile delle alternative di $$$a. |

Prezzi

Microsoft Progetto

MS Project offre numerosi piani tariffari che partono da 10 dollari al mese per utente e arrivano a 55 dollari al mese per utente.

Tuttavia, non esiste un piano gratis. Questo potrebbe non essere un problema per le grandi aziende, ma potrebbe scoraggiare le piccole imprese o i liberi professionisti.

Wrike

Wrike, invece, offre un piano gratis per un massimo di 5 utenti e piani a pagamento a partire da $$$a per utente al mese per il piano Professional. Ha anche prezzi personalizzati per i piani Enterprise.

Il piano Business di Wrike potrebbe essere più economico del piano Business 3 di Microsoft Project se avete bisogno di funzionalità/funzione avanzate.

| Microsoft Project non ha un livello gratuito. Microsoft Project offre funzionalità più potenti e complesse di project management, gestione delle risorse e reportistica. Wrike si concentra sulla collaborazione e sulla facilità d'uso, rendendolo ideale per progetti più semplici o che richiedono una comunicazione in tempo reale. Wrike è noto soprattutto per i suoi pacchetti specializzati per servizi professionali, marketing e team creativi. La flessibilità dei prezzi e delle integrazioni lo rende adatto a team di ogni dimensione e settore. |

Microsoft Project vs. Wrike su Reddit

Per capire meglio questo confronto, siamo andati su Reddit a spulciare le recensioni condivise dai Redditors di tutto il mondo.

In generale, gli utenti non amano molto MS Project. Ecco cosa ha detto un utente riguardo al lavoro con la piattaforma:

"Perché è vecchia scuola e difficile da usare. Se si ha bisogno di organizzare correttamente le cose, ci sono così tanti ostacoli da superare con la condivisione, ecc. Non ne vale la pena, a dire il mal di testa. (sic)"

Nel frattempo, alcuni Redditor hanno espresso opinioni contrastanti sul dibattito Wrike vs. Microsoft Project.

in realtà siamo nel bel mezzo di un rollout di Wrike in un team che ha per lo più familiarità con MS Project. La mia esperienza è che MS Project è uno strumento significativamente più potente come project manager, ma la collaborazione è molto difficile senza qualcuno che si dedichi a mantenere Project Online/SharePoint (cosa che non abbiamo). Wrike non è altrettanto potente e ci sono alcune funzionalità/funzioni chiave che vorrei davvero avere (un modo nativo per gestire le risorse che non sono persone e autorizzazioni più granulari sono in cima al mio elenco), ma la collaborazione è molto più semplice. (sic)"_

Detto questo, le funzionalità/funzione di Wrike fanno guadagnare punti in più rispetto a MS Project:

wrike è più adatto per i team remoti, poiché dispone di funzionalità di collaborazione. Credo che sarebbe ridondante pagare per entrambi, dal momento che il grafico Gantt è già nativo di Wrike. (sic)"_

Microsoft Project vs. Wrike: Chi è il vincitore?

In questo dibattito tra Microsoft Project e Wrike, la scelta del vincitore dipende dalle vostre esigenze specifiche.

MS Project può essere l'opzione migliore se si utilizzano già strumenti Microsoft. Lavora senza problemi con gli altri strumenti Microsoft, rendendolo perfetto per la vostra area di lavoro. Inoltre, se si tratta di progetti che richiedono un'attenta gestione del rischio e del budget, MS Project è fatto apposta per questo.

D'altra parte, se la vostra azienda ha team remoti in tutto il mondo, Wrike potrebbe essere una scelta migliore. Ha funzionalità/funzione di collaborazione e offre automazione avanzata, monitoraggio nativo del tempo e oltre 400 integrazioni.

Se volete il meglio di entrambi i mondi, ovvero un project management potente e una collaborazione perfetta, abbiamo una soluzione migliore per voi.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Microsoft Project vs. Wrike

ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che supporta oltre 1000 integrazioni e può gestire flussi di lavoro per team di ogni tipo e dimensione.

Monitoraggio delle priorità settimanali su ClickUp Dashboard

Il software di project management gratis è pensato per tutti, dai privati alle piccole aziende, fino alle grandi società! Grazie a un'interfaccia intuitiva e a un'enorme libreria di modelli per il project management il programma è in grado di gestire senza problemi qualsiasi cosa, dai progetti scolastici alle campagne di marketing.

Consegna i progetti in tempo con il software di project management di ClickUp

Avvicinate i team con flussi di lavoro chiusi, documenti e dashboard in tempo reale con ClickUp Project Management

Il Software ClickUp per il project management aiuta a pianificare e dare priorità agli obiettivi dei progetti. Vi dà visibilità ai più piccoli dettagli del progetto, concentrandosi sul loro allineamento con gli obiettivi aziendali.

Crea flussi di lavoro e processi automatici per accelerare il lavoro.

Archiviate documenti importanti, gestite le risorse e utilizzate i thread di chat integrati e l'integrazione delle email per terminare il lavoro sulla piattaforma.

Tenete traccia dei progetti in corso e vedete a cosa stanno lavorando i diversi reparti. Dopo aver completato un progetto, è possibile esaminare i dati utilizzando i report e gli strumenti di analisi per identificare le aree di miglioramento.

Organizzare i flussi di lavoro con le attività di ClickUp

Dividete i progetti in attività gestibili e assegnatele a diversi membri del team, tenendo d'occhio lo stato di avanzamento e la consegna

È naturale sentirsi sopraffatti quando si lavora a grandi progetti. Ma con ClickUp è possibile suddividerli in attività più piccole e gestirle facilmente. Attività di ClickUp sono estremamente personalizzabili. Utilizzando le ClickApp, è possibile adattarle a qualsiasi settore, processo o flusso di lavoro.

Qui siete voi a controllare il vostro flusso di lavoro. Potete assegnare attività a più persone, impostare priorità, allegare file, aggiungere attività secondarie, impostare azioni ricorrenti e persino collegare tra loro le attività.

È inoltre possibile accedere a:

100+ attività precostituiteautomazione in ClickUp o crearne di propri con prompt in linguaggio naturale tramiteClickUp Brain* Campi personalizzati di ClickUpper memorizzare tutte le informazioni e i dettagli delle attività in un unico posto

AI Project Manager per aggiornamenti accurati e automatici e reportistica sullo stato di attività, documenti e persino persone

Modifica collaborativa suClickUp Documenti per lavorare sulla documentazione e sul materiale del progetto simultaneamente al team o ai client

PersonalizzabileClickUp dashboard per stabilire le priorità delle attività, monitorare e migliorare le prestazioni, gestire sprint e team e molto altro ancora.

Tuttavia, se siete a corto di tempo e avete bisogno di un'accelerazione del processo, non preoccupatevi. Dalla reportistica alla elenchi di attività clickUp ha modelli per quasi tutto.

In questo caso, utilizzare il template Modello di gestione delle attività di ClickUp per organizzare le attività in base allo stato, alla priorità e al reparto, ottimizzare i flussi di lavoro e collaborare con il team su attività come la pianificazione, l'assegnazione e il completamento.

Scarica questo modello

Ottenere una panoramica dei progetti con le Bacheche Kanban

Visualizzate i vostri flussi di lavoro con la Vista Bacheca di ClickUp

Utilizzate le Bacheche Kanban di ClickUp per organizzare le vostre attività in base allo stato, alla data di scadenza, alla priorità e ad altri criteri.

La parte migliore è che potete spostare rapidamente le attività trascinandole e rilasciandole, rendendo più semplice coordinare le cose e regolare i programmi. È anche possibile filtrare e ordinare le attività per trovare rapidamente ciò che serve.

Fate clic su un'attività per aggiungere dettagli come i membri del team a cui è stata assegnata e il tempo di consegna previsto. Con pochi clic sulla lavagna Kanban, è possibile aggiornare più attività contemporaneamente.

ClickUp dispone anche di una vista Tutto, che combina diversi flussi di lavoro in un unico pannello Kanban. In questo modo è possibile tenere traccia di tutti i progetti in un unico posto.

Grazie a funzionalità/funzione quali menzioni, commenti ed emoji, potete collaborare con il vostro team in tempo reale, indipendentemente da dove si trovi.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $10/utente al mese

$10/utente al mese Business: $19/utente al mese

$19/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile in qualsiasi piano a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Completate i vostri progetti in tempo e rendete felici il vostro team e i vostri client con ClickUp

La scelta del giusto software di project management può avere un impatto significativo sulla produttività del team e sulla soddisfazione dei client. Sebbene Microsoft Project e Wrike siano aziende affermate, ClickUp offre un'alternativa convincente che combina funzionalità/funzione robuste con un'eccezionale facilità d'uso.

A differenza di Microsoft Project, ClickUp offre un'esperienza più semplice per l'utente, senza rinunciare a funzionalità avanzate come i grafici Gantt e la gestione delle risorse. Inoltre, la struttura dei prezzi di ClickUp tende a essere più accessibile per i team più piccoli.

Rispetto a Wrike, ClickUp vanta un intervallo più ampio di funzionalità/funzione integrate, eliminando la necessità di integrazioni aggiuntive per funzioni come il monitoraggio degli obiettivi e la gestione dei documenti. ClickUp offre anche un piano gratuito, che lo rende un'opzione conveniente per i team che iniziano a lavorare.

Approfittate della pianificazione dei progetti, dell'allocazione delle risorse, degli strumenti di collaborazione e della reportistica in tempo reale, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Provate ClickUp oggi stesso !