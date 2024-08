Apple Notes vs. Notability: Quale app per prendere appunti è la migliore?

Sapevate che prendere note risale agli antichi greci? Dagli antichi greci agli studenti e ai professionisti che lavorano, prendere appunti è diventato parte integrante della nostra vita. Tuttavia, il metodo di registrazione delle note si è evoluto nel corso degli anni.

Sebbene la scrittura manuale delle note rimanga affascinante, è emerso un metodo molto più efficiente e di qualità: le app per prendere appunti . Che si tratti di scrivere il verbale di una riunione o di fare l'elenco della spesa, il software per prendere appunti soddisfa tutte le vostre esigenze.

Si possono trovare molte app per prendere appunti, tutte con funzionalità/funzioni diverse. Tuttavia, due superano ogni aspettativa: Apple Notes e Notability.

Oggi esamineremo queste due app e vi aiuteremo a determinare quale sia la migliore, confrontando le loro funzionalità/funzioni, i prezzi e altro ancora. Esploreremo anche un'alternativa che si rivelerà una vera e propria svolta!

**Che cos'è Apple Notes?

via App Store Sviluppata da Apple Inc., Apple Notes è un'applicazione di app compatibile con macOS iOS, iPadOS e VisionOS. È anche possibile accedere alla versione online per browser. È ben protetta; è possibile proteggerla con FaceID, TouchID o password.

Apple Notes è incredibilmente facile da usare perché è integrato nei dispositivi Apple. Inoltre, si sincronizza automaticamente con iCloud, quindi non dovete preoccuparvi di perdere le vostre note. Le note vengono visualizzate quando si accede al PC o al Chromebook.

Funzioni di Apple Notes

Apple Tag offre funzionalità/funzione come tag, ricerca, note scritte, aggiunta di note rapide, scansione di documenti e condivisione. È anche possibile integrare le note con Siri! Vediamo le sue principali funzionalità/funzione:

Opzione di ricerca

Trovare una nota creata qualche settimana fa può essere un'attività, soprattutto se si utilizzano le note come un diario digitale . Le potenti funzionalità di ricerca di Apple Note se ne occupano.

È possibile cercare testo o immagini nelle note e la funzionalità/funzione controllerà il corpo delle note, gli allegati, i disegni, le sezioni scritte a mano, il contenuto delle immagini e i documenti scansionati. Inoltre, è possibile limitare la ricerca a una nota specifica, ad alcune note o a tutti gli account.

Creazione di cartelle intelligenti

via Supporto Apple Apple Notes permette di creare cartelle intelligenti utilizzando tag e altri criteri. È un modo rapido e flessibile per classificare le note. La cosa migliore di queste cartelle è che aggiungono automaticamente tutte le note che contengono il tag utilizzato per crearle.

Quando si crea o si modifica una nota, si può digitare # e scrivere il nome del tag, e la nota verrà automaticamente aggiunta alla cartella.

Note sicure

Se nelle note si registrano informazioni sensibili, è possibile metterle al sicuro grazie alle opzioni di sicurezza di Apple Notes. È possibile aggiungere una password personalizzata, utilizzare la password di accesso del dispositivo o usare Face ID. Una volta bloccata una nota, è possibile aprirla solo utilizzando il metodo di autenticazione scelto.

Aggiungi schizzi

via Supporto Apple In Apple Notes è possibile disegnare schizzi utilizzando il dito o la Apple Pencil. L'app offre una varietà di strumenti di disegno, come matite, pennarelli e colori. È anche possibile modificare lo spessore e l'opacità dei disegni, rendere lo spazio di disegno grande o piccolo e spostare lo schizzo.

Scribble

Se si scrivono velocemente le note con Apple Pencil, la funzionalità Scribble di Apple Notes le trasforma automaticamente in testo digitato. La funzionalità/funzione è molto intuitiva. Utilizzando la matita, è possibile grattare una parola per rimuoverla, selezionare un testo sottolineandolo e altro ancora.

Scansione di documenti

via Supporto Apple Apple Note supporta anche la scansione di documenti o foto. Pertanto, se si desidera aggiungere un documento alle note, è possibile scansionarlo direttamente e salvarlo nelle note. È anche possibile contrassegnare il documento e aggiungere la propria firma.

Prezzi di Apple Notes

Apple Notes è gratis.

**Che cos'è Notability?

via App Store Notability è un'altra popolare applicazione per prendere note e app per la produttività compatibile con tutti i dispositivi Apple. Ginger Labs l'ha creata come app per note per professionisti e studenti.

L'app ha un'interfaccia utente pulita e intuitiva, un set di strumenti integrati e molte funzionalità/funzione che la rendono facile e conveniente. Sia che vogliate digitare, disegnare o scrivere le vostre note, Notability fa tutto. È anche possibile annotare i PDF, registrare l'audio e utilizzare Notability per la conversione dei calcoli.

Funzioni di Notability

Notability ha molte funzionalità/funzione che lo rendono un concorrente agguerrito di Apple Notes. Diamo un'occhiata:

Note di Notability

Con Notability è possibile creare un taccuino da zero o utilizzare il modello del taccuino digitale e della comunità. Notability permette agli utenti di personalizzare il modello cambiando il colore, l'orientamento, lo spazio della griglia e altro ancora.

Strumenti di scrittura

Notability offre un ampio intervallo di strumenti di scrittura, come la penna stilografica o a sfera: scegliete quello che lavora meglio per voi. Inoltre, è possibile rendere le note di facile comprensione utilizzando evidenziazioni, colori e cancellature.

Se lo spazio a disposizione è limitato, è possibile aggiungere facilmente note di dimensioni ridotte grazie alla funzionalità/funzione di zoom.

Le opzioni di modifica sono limitate nella versione gratuita, ma è possibile accedere all'elenco completo su Notability Plus.

Conversione matematica

via Gingerlabs La funzionalità di conversione matematica di Notability consente di convertire le equazioni scritte a mano in immagini ad alta risoluzione. Supporta tutte le espressioni, le regole e gli elementi matematici più comuni. Tuttavia, questa funzionalità/funzione è disponibile solo in Notability Plus.

Trascrizione audio

via Gingerlabs Con Notability è possibile trasformare l'audio in testo all'interno delle note. L'app fornisce trascrizioni automatiche delle registrazioni con indicazione dell'ora. È possibile cercare le trascrizioni utilizzando parole e frasi chiave, modificarle, annotarle e condividerle.

Tuttavia, questa funzionalità/funzione è disponibile solo in Notability Plus.

Combina tutti i tipi di contenuto

Una delle cose migliori di Notability è che potete inserire tutti i vostri contenuti in un'unica nota. Quindi, aggiungete testi, immagini, audio, GIF, adesivi, documenti scansionati e note scritte a mano: Notability permette tutto questo. Come le note di Apple, anche quelle di Notability si sincronizzano con iCloud.

Modalità di presentazione

Notability fa in modo che le azioni nell'app non vengano visualizzate sullo schermo se si presentano e condividono le note in classe o in riunione.

Consente inoltre di utilizzare la visualizzazione a più note per visualizzare una nota secondaria durante la presentazione. Non preoccupatevi: la nota secondaria rimane nascosta e non sarà visibile al pubblico!

Prezzi di notorietà

Notability Starter: gratis

gratis Notability Plus: Prezzo non disponibile

Apple Notes vs Notability: Funzionalità/funzione a confronto

Notability e Apple Notes sono potenti app per prendere appunti con punti di forza e funzionalità/funzioni uniche. Le funzionalità/funzione di ricerca di Apple Notes sono superiori a quelle di Notability. Tuttavia, Notability ha funzionalità di conversione matematica e di trascrizione audio che la fanno da padrone.

È ora di decidere il vincitore tra Notability e Apple Notes. Confrontiamo le funzionalità/funzione di entrambi per concludere.

Facilità d'uso

Un'app che aiuta a registrare i propri pensieri senza problemi sembra un sogno! Scopriamo quale delle due app offre questa funzionalità/funzione.

Apple Note

Apple Notes è nota per il suo design pulito e minimalista. Fornisce un'interfaccia semplice e si integra perfettamente con l'ecosistema Apple. È possibile sincronizzarla su tutti i dispositivi tramite iCloud, rendendola l'app predefinita per prendere appunti su iOS e macOS.

Notabilità

Notability si concentra maggiormente sulla versatilità e offre un'interfaccia personalizzabile e intuitiva. È possibile personalizzarla utilizzando i modelli disponibili nella Galleria di Notability.

L'app lavora anche su tutti i dispositivi dell'ecosistema Apple e le note possono essere facilmente sincronizzate tra i dispositivi grazie a iCloud. Tuttavia, l'integrazione non è così perfetta come con Apple Notes, dato che non si tratta di un'app integrata. Un altro aspetto negativo è che la sincronizzazione con iCloud è disponibile solo per gli utenti di Notability Plus.

Prezzi

La migliore app per prendere appunti deve soddisfare tutte le vostre esigenze senza svuotare il vostro account. Tuttavia, dato che Apple Notes è completamente gratuito e Notability offre una versione gratuita e una a pagamento, la decisione dipende dalle vostre esigenze.

Apple Notes

Apple Notes è gratis per l'utilizzo e l'accesso a tutte le sue funzionalità/funzioni. È un'app integrata nei dispositivi Apple ed è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Quindi, se avete intenzione di usare le note per le esigenze di base e non avete bisogno di funzionalità/funzione avanzate, Apple Notes è perfetta.

Notabilità

Scaricare l'app gratuita Notability dall'App Store è perfetta per iniziare a prendere appunti. Tuttavia, la versione gratuita ha funzionalità/funzione limitate.

Notability Plus offre una serie di funzionalità/funzioni avanzate che rendono il viaggio nel mondo delle note molto più fluido e divertente. Tra queste, la conversione matematica, la trascrizione audio, la sincronizzazione con iCloud, modifiche illimitate e altro ancora.

Il prezzo di Notability Plus varia a seconda della regione di residenza.

Pertanto, Notability Plus potrebbe essere l'opzione giusta se si desidera utilizzare le note in modo esteso e se si richiedono funzionalità/funzioni avanzate.

Strumenti di scrittura

Chi non ama un ampio intervallo di strumenti di scrittura, tra cui strumenti di disegno, penne, evidenziatori e colori? Vediamo quale delle nostre app offre un intervallo più completo.

Apple Note

Apple Notes offre tutti gli strumenti di base per la scrittura a mano e il disegno, il che la rende un'opzione eccellente per schizzi e annotazioni casuali. Dispone anche di opzioni di base per formattare, come grassetto, corsivo, barrato e sottolineato.

La selezione di penne include penne monoline, stilografiche, acquerello e a sfera. È possibile selezionare anche matite e pennarelli. Altri strumenti includono la gomma, l'evidenziatore, lo strumento Lazo (per spostare il contenuto della pagina), il righello, la tavolozza dei colori, le forme e altro ancora.

Inoltre, c'è l'opzione Scribble, che converte automaticamente le note scritte a mano in testi digitati.

Notabilità

Notability dispone di eccellenti strumenti di scrittura, tra cui una gomma che cancella il testo per pixel. In dipendenza delle vostre esigenze, potete anche scegliere tra cancellature parziali o intere. È possibile regolare il colore, il peso del tratto, lo stile o le penne. La matita è sensibile alla pressione e l'evidenziatore ha un inchiostro traslucido.

Altre opzioni includono nastro, righello, strumento Lazo, colori, widget e forme. È possibile personalizzare la casella degli strumenti per accedere rapidamente agli strumenti e agli stili utilizzati più di frequente. Inoltre, è possibile utilizzare gesti come il tocco con due dita per annullare e il tocco con tre dita per rifare mentre si scrive.

Anche la conversione della scrittura a mano di Notability è comoda, ma non è disponibile nella versione gratis.

Funzioni avanzate

Ci sono funzionalità/funzione di cui non si sapeva di aver bisogno finché non le si usa per la prima volta. Lo stesso vale per le app per prendere appunti. Vediamo quali sono le app che offrono le funzionalità/funzione più preziose e avanzate.

Apple Note

Apple Notes offre tutte le funzionalità/funzione essenziali per prendere appunti, tra cui la scansione di documenti, l'aggiunta di allegati e l'opzione scarabocchio. È possibile aggiungere facilmente collegamenti, video, PDF, tabelle e audio alle note.

La sua potente opzione di ricerca rende il tutto più pratico, in quanto è possibile cercare senza sforzo tra tutte le note e gli allegati utilizzando parole chiave.

Notabilità

Notability brilla in termini di funzionalità/funzione avanzate. Supporta le note multimediali, il riconoscimento della scrittura, la registrazione audio sincronizzata con le note e una serie di strumenti di annotazione. È possibile aggiungere alle note note adesivi, GIF, adesivi, scansioni, foto, clip web, collegamenti e altro ancora.

L'opzione di ricerca consente anche di ricercare le note scritte a mano, fornendo risultati accurati. Inoltre, è possibile utilizzarlo facilmente per disegnare, fare schizzi e fare calcoli.

Offre inoltre diverse visualizzazioni, tra cui lo zoom, le note multiple e le presentazioni. Tuttavia, molte funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo nella versione a pagamento.

Organizzazione delle note

L'organizzazione è la chiave delle app per prendere appunti. Vediamo chi la fa meglio, Apple Notes o Notability.

Apple Notes

Apple Notes organizza le note in cartelle. Esistono due cartelle di base:

Cartelle normali in cui è possibile organizzare le note in qualsiasi modo si desideri

Cartelle intelligenti in cui è possibile utilizzare i tag per aggiungere automaticamente nuove note alle cartelle

Altre cartelle sono la cartella Note rapide (che include tutte le note rapide create sulla schermata di blocco) e la cartella Condivisione (che include le note condivise).

Notabilità

Notability offre una solida organizzazione con un sistema di cartelle a due livelli: divisori e argomenti. I divisori sono cartelle che contengono cartelle, mentre gli argomenti sono cartelle che contengono quaderni.

**Notability vs. Apple Notes: Chi è il vincitore?

Notability e Apple Notes hanno punti di forza e funzionalità che migliorano l'esperienza degli utenti nel prendere appunti. Allo stesso tempo, hanno dei limiti che ostacolano la loro esperienza.

Ad esempio, Apple Notes offre migliori opzioni di organizzazione e ricerca, rendendolo perfetto per gli utenti che amano la struttura e creare molte note. Tuttavia, fornisce solo le funzionalità più basilari ed essenziali, il che lo limita.

D'altra parte, Notability ha molte funzionalità e strumenti di scrittura che si rivolgono a un pubblico più ampio. Gli utenti possono personalizzare la barra degli strumenti e utilizzare i modelli disponibili nella galleria. Tuttavia, le sue capacità organizzative sono limitate.

Per questo motivo, decidere quale app vince è un po' difficile. Notability è senza dubbio la vincitrice se siete appassionati di note che amano sperimentare e prendere appunti completi.

Ma se siete preoccupati per i limiti di Notability, abbiamo Alternative a Notability che miglioreranno le vostre strategie ed esperienze di annotazione.

Apple Notes vs. Notability su Reddit

Nel nostro tentativo di trovare il vincitore nel dibattito Apple Notes vs. Notability, ci siamo rivolti a Reddit, sperando di trovare risposte dai suoi saggi utenti. Dopo aver cercato Apple Notes vs. Notability su Reddit molti utenti concordano sul fatto che Notability ha funzionalità/funzione più ampie e avanzate.

I punti di forza di Notability sono la selezione dei colori, la manipolazione dei documenti, la gestione dei PDF, la facilità di layout, le opzioni di esportazione e la registrazione audio.

Altri utenti di Reddit hanno sottolineato che Notability, pur avendo funzioni migliori, è molto indietro rispetto a Apple Notes nell'utilizzo della funzione matita:

Ma Notability e la maggior parte degli altri concorrenti non sfruttano molte delle funzioni API native (o le emulano) per il supporto della matita. Notability e altri sono molto meglio di Apple Note nel complesso. Ma Notability è indietro nello sfruttamento della funzione Pencil.

Riunione di ClickUp-La migliore alternativa a Apple Notes e Notability

Apple Note e Notability sono eccezionali. Da fare, però, per avere un'alternativa migliore? ClickUp!

ClickUp è la piattaforma di produttività per eccellenza, progettata per aiutarvi a gestire le attività, monitorare lo stato di avanzamento, fissare obiettivi, prendere note dettagliate e collaborare con gli altri su un'unica piattaforma. Con Strumenti di IA per prendere appunti , migliorano il vostro gioco e vi assicurano di non perdere mai un promemoria o un progetto, sia che siate studenti o professionisti.

L'ispirazione può colpire sempre e ovunque. Se le idee migliori vi vengono in qualsiasi momento della giornata, mentre state correndo o siete a metà strada per mangiare un panino, allora app per il secondo cervello come ClickUp sono le migliori amiche.

Date un'occhiata alle varie funzionalità di ClickUp e decidete voi stessi:

ClickUp Brain

riassumi le tue note in pochi secondi con ClickUp Brain ClickUp Brain è un pacchetto di tre strumenti di IA: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work. Utilizzate l'assistente di scrittura IA di ClickUp Brain per potenziare la creatività, il brainstorming e la presa di note. Eleva le vostre note fornendo suggerimenti creativi e facendovi risparmiare tempo.

Con ClickUp Brain, gli errori nelle note saranno un ricordo del passato. Migliora la qualità della scrittura correggendo la grammatica e l'ortografia, semplificando il linguaggio e organizzando le note.

Non volete leggere un lungo documento aziendale? Chiedete a ClickUp Brain di riepilogare i punti chiave in una nota. Potete anche chiedere a ClickUp Brain di creare modelli, tabelle e altro ancora.

ClickUp Blocco Note

catturare rapidamente idee, scrivere note e creare liste di controllo con ClickUp Notepad_

Se volete annotare rapidamente le vostre note o fare un elenco prima di dimenticarle, ClickUp Blocco note è la soluzione che fa per voi. Aggiungetelo al vostro browser Chrome e utilizzate i pulsanti di azione fluttuanti per prendere una nota veloce.

Il blocco note consente di trascinare e rilasciare immagini, GIF, video e altri allegati. È possibile trasformare le voci in attività tracciabili, creare liste di controllo, usare i comandi slash per formattare le note e cercarle usando parole chiave.

Usate ClickUp Brain per scrivere, modificare e tradurre le vostre note.

ClickUp Documenti

organizzate le vostre note con le ricche funzionalità/funzione di ClickUp Docs_

La dinamica Documenti di ClickUp consente di creare note, liste di controllo, basi di conoscenza e altro ancora. Personalizzatelo con le innumerevoli opzioni di stile e di formattazione disponibili.

È possibile creare e accedere a modelli, attivare la modalità focus durante il lavoro, utilizzare le note offline e online e archiviare quelle non necessarie.

E non finisce qui!

Se utilizzate le note per lavoro, potete condividerle con i membri del vostro team, dare loro la possibilità di modificare il documento insieme a voi, convertire il testo in attività e assegnare loro elementi d'azione. È anche possibile collegare le attività di un documento a un altro documento e fare riferimenti incrociati alle risorse.

Lavagna online ClickUp

collaborate con il vostro team, assegnate attività e molto altro ancora con ClickUp Whiteboard

Se cercate qualcosa di più collaborativo, da utilizzare per la condivisione delle note delle riunioni e per il brainstorming, provate con ClickUp Lavagna online . Come ClickUp Notepad, consente di utilizzare i comandi slash (/) per formattare banner, titoli ed evidenziazioni.

Aggiungere adesivi, note adesive, forme e testi e convertirli in attività. Collegate attività, file e documenti alla lavagna online in modo efficiente, così non dovrete mai preoccuparvi di perdere un contesto importante.

La parte migliore è che potete creare una lavagna online da zero o utilizzare la lavagna online di ClickUp pre-costruitaModelli di lavagna online !

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

ClickUp: Un'alternativa più intelligente alle note di Apple e a Notability

Prendere note è molto utile per la vita accademica e professionale. Mantiene l'attenzione, impegna la mente e organizza le informazioni.

Apple Notes e Notability sono tra le migliori app per prendere appunti per gli utenti Apple. Tuttavia, i loro limiti impediscono agli utenti di trarre il massimo dalla presa di note e dalla produttività.

È qui che entra in gioco ClickUp. È una piattaforma di produttività all-in-one che vi aiuta a creare belle note e a organizzare i vostri pensieri con una flessibilità senza precedenti. Iscrivetevi gratuitamente !