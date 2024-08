Come attuare una strategia di trasformazione digitale

Fino a pochi anni fa, la "trasformazione digitale" era una parola d'ordine o una tendenza che solo le organizzazioni più grandi e innovative si concedevano. La pandemia COVID-19 ha cambiato radicalmente le cose.

Dal 2020, il 55% dei prodotti e dei servizi - tra cui acquisti, operazioni bancarie, giochi, persino l'ordine di cibo al ristorante - sono stati digitalizzati a livello globale, trova McKinsey. Per essere competitivi oggi è necessaria la trasformazione digitale, in modo rapido e impeccabile.

In questo post discutiamo di come sia possibile raggiungere questo obiettivo con una solida strategia di trasformazione digitale.

**Che cos'è una strategia di trasformazione digitale?

La strategia di trasformazione digitale è l'approccio generale che un'organizzazione adotta per adottare le tecnologie digitali nei processi aziendali. Si tratta di ripensare i vecchi modelli aziendali, i processi e le esperienze dei clienti per ottenere un vantaggio competitivo in un mondo digital-first.

Ecco una rapida panoramica su cosa è e cosa non è la strategia di trasformazione digitale.

Ambito organizzativo, non frammentario: La strategia tende a essere una filosofia, un piano o un approccio a livello di organizzazione piuttosto che uno o due piccoli progetti. Quindi, "automatizzare gli account" non è una strategia.

A lungo termine piuttosto che a breve: La strategia di trasformazione digitale dell'azienda si sviluppa nell'arco di anni, cambiando gradualmente l'intera organizzazione, anche se gli incrementi sono realizzati in modo agile.

Futuristica piuttosto che immediata: La strategia di trasformazione digitale si concentra più sulla costruzione di un'azienda per il futuro che su piccoli problemi immediati. Per esempio, mentre l'adozione dell'automazione può far risparmiare sui costi a breve termine, una buona strategia che preveda l'automazione creerà efficienze e vantaggi competitivi per il futuro.

Accogliere il cambiamento, non resistergli: La strategia di trasformazione digitale porta a un cambiamento a livello organizzativo che coinvolge persone, processi e tecnologie. Comporta un cambiamento culturale e digitale.

La trasformazione digitale ha il potenziale per cambiare radicalmente il modo di Da fare aziendale. Può creare nuove opportunità, modelli aziendali e canali di guadagno. Può creare innovazione e resilienza all'interno dell'organizzazione.

Ecco i componenti chiave della trasformazione digitale che permettono tutto questo e altro ancora.

Componenti chiave di una strategia di trasformazione digitale

La strategia di trasformazione digitale dell'azienda è la documentazione di come si passa da una visione ambiziosa all'azione sul campo. È il documento che allinea il CEO e il CTO con lo sviluppatore, lo stagista e l'addetto alle vendite su strada.

Alcuni dei componenti chiave di una strategia di trasformazione digitale sono i seguenti.

1. Pensiero strategico

Una strategia digitale è più di un piano. Non si limita a delineare quando Da fare cosa. Fornisce un quadro di riferimento per navigare nelle complessità dell'impresa, assicurando che le iniziative digitali siano in linea con la strategia aziendale.

Le organizzazioni cristallizzano il pensiero strategico attraverso quanto segue. Vediamo l'esempio di un'azienda di vendita al dettaglio.

Visione: Una visualizzazione di come sarebbe lo stato finale.

Esempio: Integrazione perfetta delle esperienze di acquisto digitali e fisiche (ovvero, acquisto omnicanale) per il cliente, in modo che possa acquistare ciò di cui ha bisogno nel modo che preferisce.

Roadmap: Il percorso scelto e le attività cardine da raggiungere.

Esempio:

Creazione di un sito di shopping online

Integrazione di modelli di apprendimento automatico per migliorare le raccomandazioni

Digitalizzazione del negozio in modo che i clienti possano scansionare e ottenere ulteriori informazioni sui prodotti dal sito web/app mobile

Implementazione di programmi di fidelizzazione su tutti i canali

Creazione di prodotti digitali, come giochi o comunità, per migliorare l'engagement

Contesto: Ricerca sulla concorrenza e sul mercato per posizionare le iniziative di trasformazione digitale.

Esempio: I rivenditori online come Amazon stanno creando un monopolio sul modo in cui i clienti fanno acquisti. La vendita al dettaglio digitale è l'unico modo per competere in questo spazio e differenziarsi dalla concorrenza.

Scopo: Perché questi lavori richiesti di trasformazione digitale sono necessari e perché adesso

Esempio: La trasformazione digitale e le esperienze di acquisto omnicanale che ne risultano si adattano all'evoluzione delle esigenze dei clienti. Se non lo facciamo ora, perderemo la nostra attuale base di clienti a favore di alternative new age.

Obiettivi: Gli oggetti aziendali che questa strategia di trasformazione digitale servirà.

Esempio: In seguito, in questa sezione.

2. Trasformazione del processo

I leader spesso pensano che la trasformazione digitale consista semplicemente nell'acquisto e nell'implementazione di software da fare per determinate attività. Questo non è quasi mai vero.

La vera trasformazione digitale consiste in un cambiamento fondamentale del modo in cui l'azienda opera internamente. È qui che entrano in gioco le pratiche agili e DevOps.

Lo sviluppo agile del software è un nuovo modo di costruire il software che si concentra sulla creazione e sul lancio di piccole modifiche incrementali in tempi rapidi. DevOps supporta questa velocità e scalabilità automatizzando la consegna del software e le modifiche all'infrastruttura, consentendo alle organizzazioni di iterare e distribuire rapidamente nuove funzionalità, applicazioni e servizi.

Per istanza, invece di impiegare due anni per costruire un'app per lo shopping mobile e lanciarla in pompa magna un giorno, il rivenditore sceglierà le funzionalità/funzione più importanti per il prodotto minimo vitale e lo lancerà rapidamente. Nei prossimi anni, si procederà con incrementi di funzionalità/funzione in brevi sprint di 2-4 settimane.

3. Cambiamento di mentalità

La mentalità tradizionale dello sviluppo software può spesso ostacolare lo stato delle moderne iniziative di trasformazione digitale. Per questo motivo le organizzazioni scelgono i principi del software snello, che sono progettati per concentrarsi su:

Massimizzare il valore del cliente : Costruire il software per soddisfare le esigenze del cliente e del mercato, anche se in rapida evoluzione

: Costruire il software per soddisfare le esigenze del cliente e del mercato, anche se in rapida evoluzione Eliminare gli sprechi : Identificare ed eliminare le attività che non fanno valore aggiunto al processo di sviluppo o al cliente

: Identificare ed eliminare le attività che non fanno valore aggiunto al processo di sviluppo o al cliente Potenziamento dei team : Creare team autogestiti e responsabilizzati per enfatizzare il processo decisionale informato e la collaborazione

: Creare team autogestiti e responsabilizzati per enfatizzare il processo decisionale informato e la collaborazione Ottimizzare l'insieme : Considerare le interazioni e le connessioni tra le varie parti in movimento e ottimizzare l'intero processo

: Considerare le interazioni e le connessioni tra le varie parti in movimento e ottimizzare l'intero processo Amplificare l'apprendimento: Integrare l'apprendimento continuo nel processo

4. Innovazione e creatività

L'innovazione e la creatività sono al centro della trasformazione digitale e consentono alle organizzazioni di affrontare le complessità dell'era digitale, di sfruttare le nuove opportunità e di soddisfare le aspettative dei clienti in continua evoluzione.

Nella trasformazione digitale, l'innovazione deve andare oltre l'ovvio. Come ha fatto Amazon, che da libraio online è diventato leader nel cloud computing (AWS), nell'IA e nella logistica.

5. Analisi

Uno dei maggiori vantaggi delle tecnologie digitali è la loro capacità di offrire approfondimenti finora impossibili basati sui dati. Nell'ambito della strategia di trasformazione digitale, gli analytics possono aiutare le organizzazioni:

Identificare nuove opportunità basate sul comportamento dei clienti

Osservare le tendenze e fare previsioni per il futuro

Individuare errori e problemi ricorrenti per ottimizzare i processi

6. Impostazione efficace degli obiettivi

Le iniziative di trasformazione digitale richiedono diversi anni per essere completate. Spesso si tratta di iniziative continue, che migliorano costantemente la produttività nel tempo. Durante questo periodo, è possibile perdere di vista il motivo per cui abbiamo iniziato.

Per evitare che ciò accada, è importante fissare traguardi chiari che siano allineati con gli obiettivi aziendali più ampi e che producano risultati tangibili.

L'organizzazione di vendita al dettaglio di cui abbiamo parlato sopra potrebbe fissare obiettivi quali:

Portare il 50% della crescita annuale del fatturato attraverso il nuovo sito web entro il 2024

Aumentare il tempo trascorso sul sito web a 15 minuti

Ridurre il tempo medio trascorso alla cassa del negozio a 90 secondi

Aumentare il self-checkout nei negozi all'80%

7. Misurazione e indicatori di performance

Mentre gli obiettivi si concentrano su ciò che l'azienda deve raggiungere, gli indicatori di prestazione chiave (KPI) consentono di monitorare lo stato durante il percorso di trasformazione digitale, che è una parte importante del processo di trasformazione strategia operativa . Vediamo alcuni esempi.

Velocità di sviluppo

Numero di funzionalità/funzione che il team di ingegneri del software sta distribuendo in ogni sprint. Questo aiuta a misurare la produttività, che contribuisce al vantaggio competitivo di un'organizzazione.

Tasso di errore

Numero di errori per cento linee di codice. La riduzione del tasso di errore influisce positivamente sulla qualità del software, con effetti a valle sull'esperienza del cliente.

Frequenza di distribuzione

Frequenza con cui i team di ingegneri distribuiscono il codice in produttività. Una frequenza più elevata consente all'organizzazione di rispondere rapidamente alle modifiche e di riprendersi dagli eventuali errori.

Tempo medio di ripristino (MTTR)

Tempo medio che un team impiega per ripristinare il servizio dopo un guasto del sistema. Un MTTR più basso garantisce tempi di attività e disponibilità migliori per il cliente.

Se tutto questo sembra complesso, lo è. Una strategia di trasformazione digitale efficace è una matrice di visione, missione, obiettivi, piani, roadmap, istruzioni di esecuzione e altro ancora. L'attuazione di questa strategia comporta naturalmente una serie di sfide.

Le sfide dell'implementazione di una strategia di trasformazione digitale

Le sfide da affrontare durante l'implementazione delle strategie di trasformazione digitale possono essere tecnologiche, organizzative o culturali. Le sfide più comunemente affrontate sono le seguenti.

Resistenza al cambiamento: I dipendenti possono opporsi a nuove tecnologie o processi per paura dell'ignoto, per la potenziale perdita del posto di lavoro o per la preferenza per i metodi di lavoro attuali. Per istanza, i team abituati a creare contenuti/documentazione utilizzando gli strumenti che preferiscono potrebbero essere resistenti a una nuova tecnologia o a nuovi processi flusso di lavoro per i contenuti .

Superare la resistenza al cambiamento:

Coinvolgendo i dipendenti fin dalle prime fasi del processo di trasformazione

Evangelizzando i suoi benefici

Discutendo di come questo aiuterà la loro crescita personale e la loro efficienza

Promuovendo una cultura di apprendimento e miglioramento continuo

Mancanza di competenze digitali: Per implementare efficacemente una strategia di trasformazione digitale, sono necessarie nuove competenze di cui non si dispone. Evitate di farlo:

Investendo nell'aggiornamento dei dipendenti esistenti

Costruire le capacità assumendo nuovi dipendenti o inserendo collaboratori a contratto

Collaborando con startup e aziende di prodotto con le competenze necessarie

Considerando l'automazione / IA per le attività pertinenti

Silos: I silos dipartimentali possono impedire il flusso di informazioni e la collaborazione necessari per un esito positivo della trasformazione digitale. Risolvete questo problema con:

Impostazione di team interfunzionali per una migliore condivisione delle informazioni

Sfruttando gli strumenti digitali di collaborazione

Incoraggiando la condivisione delle conoscenze tra i vari dipartimenti

Evoluzione del mercato: I mercati odierni sono in rapida evoluzione, con concorrenti agili che creano costantemente soluzioni. Per rimanere competitivi, è necessario:

Costruire agilità e resilienza nell'organizzazione

Adottare metodologie di sviluppo agili per una maggiore adattabilità

Consentire ai team aziendali e tecnologici di lavorare a stretto contatto

Lacune nella comunicazione: In quanto iniziative a livello di organizzazione, la trasformazione digitale viene implementata su larga scala. Questo può creare una perdita di informazioni da un passaggio all'altro. Prevenite questo problema con:

Coinvolgendo tutti i dipendenti fin dalle prime fasi della trasformazione

Sfruttandoguide alla gestione del cambiamento per facilitare il processo

Costruire la trasparenza nell'organizzazione con una comunicazione e una documentazione aperte

Invitare a porre domande e a rispondere apertamente

Sebbene abbiamo offerto alcune tattiche per superare queste sfide, esse possono essere sporadiche. Per attuare con esito positivo una strategia di trasformazione digitale, è necessario disporre degli strumenti giusti. Ecco quali sono e come si possono utilizzare.

Come implementare una strategia di trasformazione digitale

Come abbiamo sempre detto, la trasformazione digitale è un'iniziativa a lungo termine, complessa e sfaccettata. La gestione dell'implementazione di una strategia di questo tipo richiede un software di project management come ClickUp.

Vediamo come implementare una strategia di trasformazione digitale con ClickUp.

1. Definite la vostra visione e i vostri oggetti

Una buona strategia di trasformazione digitale suddivide una visione su larga scala in unità più piccole. Ad esempio, la vostra visione è quella di "sfruttare l'intelligenza artificiale per offrire esperienze differenziate ai clienti"

L'unità più piccola potrebbe essere "implementare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per aiutare i clienti a fare acquisti sul sito web" Il viaggio dalla visione alle attività richiede una buona organizzazione. Attività di ClickUp consente di suddividere la strategia di trasformazione digitale in aree di lavoro, cartelle, elenchi, attività, sottoattività e liste di controllo. In questo modo è possibile creare una gerarchia dei lavori.

Quindi, utilizzare Obiettivi di ClickUp per gli indicatori di prestazione. Impostate i traguardi come numeri, percentuali o sì/no. Visualizzate tutti gli obiettivi in un'unica posizione e monitorate lo stato senza sforzo.

imposta e monitora i tuoi obiettivi nella vita reale con la dashboard degli obiettivi di ClickUp

2. Valutate le capacità attuali e sviluppate la vostra roadmap

Prima di trasformare qualcosa, bisogna capire cosa si ha già. Eseguite una valutazione approfondita delle capacità digitali, dei processi e dell'infrastruttura tecnologica attuali. Identificate le lacune tra lo stato attuale e lo stato futuro desiderato.

Questo è il primo passaggio del processo di trasformazione reingegnerizzazione dei processi aziendali . Su questa base, sviluppare una roadmap strategica che delinei le iniziative, i progetti e le tecnologie cruciali necessarie per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale.

Se siete alle prime armi, ecco un pratico schema. Modello di strategia e piano di trasformazione digitale di ClickUp offre tutto ciò che serve per gestire l'intero processo, dalla definizione degli obiettivi al monitoraggio dello stato.

Creare un'intera strategia di trasformazione digitale con ClickUp

3. Riunite il team e avviate un progetto pilota

Organizzate un team interfunzionale di esperti per guidare la trasformazione digitale. Rappresenta le unità aziendali, l'ingegneria del software, l'ITOps e altri dipartimenti pertinenti.

Avviare un progetto pilota che dimostri il potenziale della trasformazione digitale

Includere campioni che credano nella trasformazione digitale e la evangelizzino

Aggiornare regolarmente tutte le parti interessate per ottenere il loro consenso

Costruire una base di conoscenza delle lezioni apprese e visualizzarle usandostrumenti di mappatura dei processi per l'ottimizzazione successiva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/whiteboard\_collegamento_delle_vostre_idee.jpg Mappate i vostri processi aziendali con ClickUp Whiteboard /$$$img/

Mappare i processi aziendali con ClickUp Whiteboard

4. Implementare e scalare

Dopo l'esito positivo dei progetti pilota, è possibile avviare un'implementazione più ampia delle iniziative digitali, monitorando continuamente lo stato di avanzamento e adeguando le strategie in base alle necessità. Gli strumenti di ClickUp sono costruiti per supportarvi in ogni passaggio.

Organizzare: Create attività, scrivete descrizioni dettagliate, assegnate utenti, monitorate le dipendenze, fissate scadenze e monitorate lo stato delle attività di ClickUp.

Collaborare: Riunite il team per lasciare commenti, rispondere alle query, discutere i feedback e convertire le idee in elementi d'azione con ClickUp Visualizzazione ClickUp Chat . È inoltre possibile concedere un accesso limitato ai consulenti o un accesso di sola lettura agli stakeholder aziendali per monitorare lo stato di avanzamento.

gestire la collaborazione tra team con ClickUp

Streamline: Create flussi di lavoro personalizzabili e campi personalizzati per gestire i progetti a modo vostro. Utilizzare Monitoraggio del tempo con ClickUp per monitorare con precisione le metriche di produttività ed efficienza.

Automazioni: Utilizzate una qualsiasi delle oltre 100 Automazioni di ClickUp per accelerare il lavoro di project management. Oppure ispiratevi ad alcuni di questi esempi di automazione dei processi aziendali . Concentrarsi su ciò che conta.

automazione del lavoro di project management

Calendario: Utilizzate la visualizzazione del Calendario di ClickUp per monitorare la pianificazione del progetto a lungo termine e a livello granulare. Visualizzate tutte le attività cardine nel tempo e ricalibrate secondo le vostre esigenze.

Assegnazione delle risorse: Visualizzate chi è disponibile, chi sta lavorando su cosa, ecc. in un unico posto e scegliete la risorsa giusta per l'attività giusta con la vista Carico di lavoro di ClickUp.

Integrazione: I progetti interconnessi necessitano di dati provenienti da diversi strumenti. Utilizzate Le oltre 1000 integrazioni di ClickUp per inserire il project management nella vostra organizzazione.

Monitoraggio e ottimizzazione: Monitorate in tempo reale lo stato di avanzamento rispetto ai KPI impostati, con ClickUp Dashboard . Scegliete le metriche che desiderate monitorare e create i relativi widget sulla vostra dashboard. Applicare una qualsiasi di queste modelli di miglioramento dei processi per ottimizzare i flussi di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/LP\_Dashboard-Update\_v5-vp9-chrome-1.gif Gif della dashboard di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio dell'efficienza del flusso su ClickUp Dashboard

5. Gestire il cambiamento culturale

Una buona strategia di trasformazione digitale deve includere anche un cambiamento culturale e di mentalità. Utilizzate ClickUp per favorire un passaggio continuo alla cultura digitale.

Raccontate la storia della trasformazione digitale all'intera organizzazione. Siate trasparenti su esiti positivi e fallimenti. Utilizzate Documenti ClickUp per scrivere e condividere la storia. Per coloro che non amano leggere troppo, utilizzare ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti all'istante.

Documentate il vostro percorso di trasformazione digitale con ClickUp Docs

Invitate il feedback dei dipendenti. Lanciate i prodotti/servizi a piccoli gruppi di utenti beta e raccogliete i feedback. Moduli ClickUp sono progettati per catturare queste informazioni. Se si sta distribuendo agli utenti interni, si possono usare anche i commenti alle attività.

Formare gli utenti. Create materiale di formazione e documentazione per consentire l'autoapprendimento. Programmate anche sessioni di formazione e di onboarding con gli utenti, se ne hanno bisogno.

Segnalare i campioni della trasformazione che formeranno e supporteranno gli utenti nei loro team/reparti.

Ora che disponete di un quadro di riferimento per la trasformazione digitale, ecco alcuni esempi di come ha lavorato in settori specifici.

Strategia di trasformazione digitale in settori specifici

L'esigenza di trasformazione è emersa in quasi tutti i settori. Tuttavia, il percorso può essere leggermente diverso l'uno dall'altro. Esploriamo alcuni settori e le loro strategie di trasformazione.

Sanità

I prodotti digitali per la salute aiutano provider e pazienti a gestire le malattie, ridurre i rischi e promuovere il benessere generale. Dalla ricerca sul cancro alla sperimentazione di farmaci, le organizzazioni utilizzano i prodotti digitali in tutti i processi della sanità.

Le strategie di trasformazione digitale comunemente implementate nel settore sanitario sono:

Diagnostica guidata dall'IA per migliorare la qualità e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria

Strategia di sanità pubblica guidata dai dati per la prevenzione e l'assistenza primaria

Consulenza medica personalizzata basata su dati sanitari a lungo termine

Dispositivi indossabili per il monitoraggio e la risposta alle emergenze

Teleassistenza per consultazioni mediche a distanza

Finanza

Le startup Fintech e le banche digital-first hanno portato una rapida trasformazione digitale del mercato. Alcuni dei casi d'uso più comuni sono:

Banking omnichannel : Esperienza bancaria coerente e senza soluzione di continuità tra piattaforme online, mobili, ramo e terze parti

: Esperienza bancaria coerente e senza soluzione di continuità tra piattaforme online, mobili, ramo e terze parti Analitica : Approfondimenti per la personalizzazione dell'esperienza dei clienti, il rilevamento delle frodi e la previsione delle tendenze di mercato

: Approfondimenti per la personalizzazione dell'esperienza dei clienti, il rilevamento delle frodi e la previsione delle tendenze di mercato Blockchain: Transazioni sicure e trasparenti e contratti intelligenti per ridurre i costi dei trasferimenti internazionali di denaro

Produzione

Il settore manifatturiero e della supply chain è in piena evoluzione, viste le perturbazioni macroeconomiche in tutto il mondo. Le iniziative di trasformazione digitale che offrono valore al settore manifatturiero sono:

Digital twin : Simulazione digitale della linea di assemblaggio fisica e della catena di fornitura per migliorare il monitoraggio e la mitigazione dei rischi

: Simulazione digitale della linea di assemblaggio fisica e della catena di fornitura per migliorare il monitoraggio e la mitigazione dei rischi IoT : Dispositivi in connessione per l'acquisizione e il flusso di informazioni senza soluzione di continuità tra i vari sistemi

: Dispositivi in connessione per l'acquisizione e il flusso di informazioni senza soluzione di continuità tra i vari sistemi Analitica: Raccolta di dati granulari lungo tutta la catena di produzione e di fornitura per identificare le opportunità di ottimizzazione

Le organizzazioni hanno implementato progetti innovativi in tutti i settori nell'ambito della trasformazione digitale. Ma Da fare per aiutare davvero l'azienda?

Misurare il ROI di una strategia di trasformazione digitale

L'implementazione di una strategia di trasformazione digitale richiede risorse significative, tra cui tempo, denaro e lavoro richiesto. Da fare per capire se ne è valsa la pena?

Esistono tre tipi di metriche che possono aiutare a misurare il ROI di una strategia di trasformazione digitale.

Metriche finanziarie

Crescita dei ricavi

Aumento dei ricavi attribuibile a iniziative digitali, come nuovi prodotti digitali, vendite commerciali o servizi migliorati digitalmente.

Un esempio eloquente di crescita dei ricavi come ROI della trasformazione digitale è rappresentato da Walmart, che ha investito miliardi nelle sue capacità di e-commerce e nell'ottimizzazione della catena di fornitura digitale. Ha acquisito Jet.com ha sviluppato Walmart+ e ha implementato analisi avanzate per l'ottimizzazione delle scorte e delle consegne.

Queste iniziative hanno migliorato la crescita dell'e-commerce di Walmart, snellito la produttività e migliorato l'esperienza dei clienti con tempi di consegna più rapidi e una maggiore disponibilità dei prodotti. Nell'anno fiscale 2021, il fatturato dell'e-commerce di Walmart negli Stati Uniti sono cresciute del 79% .

Risparmio sui costi

Riduzione dei costi risultante dall'efficienza operativa, dalla riduzione del lavoro manuale, dalla diminuzione dei tassi di errore o dal costo totale di titolarità (compresi investimento iniziale, implementazione, formazione, manutenzione e aggiornamenti).

Periodo di ammortamento

Tempo necessario al progetto per recuperare l'investimento iniziale attraverso i benefici netti realizzati.

Metriche del cliente

Esperienza del cliente: Promozione della soddisfazione dei clienti (CSAT) e del punteggio di promozione (NPS) come risultato delle iniziative digitali.

Costo di acquisizione clienti (CAC): Costo di acquisizione di nuovi clienti.

Valore della vita del cliente: Totale degli acquisti che il cliente probabilmente farà nel corso della sua relazione con l'azienda.

Per creare relazioni migliori con i clienti e aumentare il loro valore di vita, Nike ha spostato l'attenzione su diretto al consumatore . Nell'ambito di questa strategia, Nike ha riprogettato il sito web, l'app mobile e il programma di iscrizione.

Questa strategia di trasformazione digitale ha portato a un notevole aumento delle vendite commerciali online, a un migliore coinvolgimento dei clienti e a una maggiore fedeltà al marchio. Durante l'anno fiscale 2021, le vendite digitali di Nike sono cresciute del 41% .

L'enfasi sui canali commerciali digitali ha aiutato Nike a superare le sfide della vendita al dettaglio durante la pandemia COVID-19 e ha posizionato l'azienda per una crescita sostenuta nell'economia digitale.

Metriche operative

Efficienza operativa: Miglioramento di metriche come la durata ciclo, la produttività dei dipendenti o la rotazione delle scorte

Qualità: Riduzione dei difetti, miglioramento dei tassi di valutazione della conformità o della velocità di erogazione del servizio

Accelerare le iniziative di trasformazione digitale con ClickUp

Il World Economic Forum prevede che il valore della trasformazione digitale per la società e per l'industria raggiungerà 100.000 miliardi di dollari entro il 2025 . Tutti stanno adottando le tecnologie digitali per un intervallo di scopi molto ampio.

I potenziali risultati aziendali possono essere significativi, ma non sono facili da raggiungere. Deloitte trova che il 70% dei lavori richiesti per la trasformazione fallisce.

Uno dei modi più importanti per evitare il fallimento è disporre di un solido sistema di project management per pianificare, organizzare, programmare, monitorare e ottimizzare le iniziative.

ClickUp è stato progettato per consentire proprio questo. Che si tratti di un piccolo progetto pilota o di un programma di trasformazione digitale a livello aziendale per migliaia di utenti, ClickUp è in grado di gestire tutto.

Scoprite di persona ClickUp in azione. Prova gratis ClickUp oggi stesso .

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è il modello strategico della trasformazione digitale?

Un modello strategico di trasformazione digitale guida le organizzazioni nel loro percorso, fornendo un quadro per l'integrazione delle tecnologie digitali nell'azienda. Aiuta a progettare iniziative per raggiungere obiettivi quali il miglioramento dell'esperienza del cliente, l'efficienza operativa, l'efficienza dei costi, il coinvolgimento dei dipendenti, ecc.

2. Quali sono i sei elementi fondamentali della trasformazione digitale?

I sei componenti fondamentali della trasformazione digitale includono di solito: