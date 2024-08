15 migliori app per l'organizzazione nel 2024 (pro, contro, prezzi)

Non sorprende che le persone trovino sempre più difficile rimanere concentrati e organizzati . Siamo onesti, tutti noi siamo stati distratti dalla nostra app preferita in molti giorni, che si tratti di Netflix o dei social media!

Il problema di essere distratti e non organizzati è che impedisce di portare a termine le attività quotidiane e diminuisce la produttività. Inoltre, avere scarse capacità organizzative porta a dimenticanze, documenti smarriti e a un'eccessiva quantità di lavoro scadenze non rispettate .

Proprio per questo è necessario cercare le migliori app gratuite per l'organizzazione!

In questo articolo spiegheremo cosa sono le app per l'organizzazione e daremo un'occhiata alle 15 migliori app per l'organizzazione con le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Cosa sono le app per l'organizzazione?

Le app per l'organizzazione sono applicazioni software che aiutano individui, team e aziende a migliorare la loro produttività. Queste app possono essere utilizzate per gestire attività, programmare riunioni, archiviare file, condividere documenti e collaborare a progetti.

Offrono agli utenti un modo semplificato per lavorare in modo più efficiente ed efficace. Oltre a queste funzioni principali, molte app per l'organizzazione offrono strumenti aggiuntivi come la gestione delle attività, la delega dei compiti, la gestione dei progetti e le funzioni di collaborazione.

Scopriamo le migliori app di organizzazione per il vostro team!

15 Migliori app per l'organizzazione nel 2024

1. ClickUp - La migliore per la gestione avanzata delle attività

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-306.png Gestire le attività di ClickUp https://clickup.com/features/tasks Gestione delle attività di ClickUp /$$$cta/

Con ClickUp, organizzare la vostra giornata di lavoro non è mai stato così facile. ClickUp può essere utilizzato per tutto, offrendo un hub centralizzato per la pianificazione delle attività, la programmazione e il monitoraggio dei singoli incarichi.

Una delle funzionalità/funzione che rendono il nostro processo di gestione delle attività incredibilmente intuitivo e ricco di dati è il Stato personalizzato dell'attività . In ClickUp classifichiamo le attività per tipo e impostiamo lo stato di ogni attività da 'Da fare' a 'Terminato', il che rende il loro monitoraggio molto meno faticoso. Utilizziamo Campi personalizzati per impostare scadenze, aggiungere assegnatari e definire qualsiasi altro dettaglio necessario. Altre funzionalità/funzione di ClickUp Tasks sono:

Aggiunta di collegamenti e commenti per centralizzare la conoscenza e le discussioni

Specificare le dipendenze delle attività per una chiara visibilità della pianificazione

Definizione di attività secondarie e liste di controllo per le consegne più complesse

Utilizzo dimenzioni e gli elementi di azione per le deleghe e gli aggiornamenti

La visualizzazione delle attività, per impostazione predefinita, è una finestra a comparsa, ma può anche essere ridotta a una barra laterale o alla barra di accesso rapido. Questo ci aiuta a mantenere facilmente accessibili i nostri singoli elenchi di Da fare e ci permette di monitorare il nostro tempo.

Quando il carico di lavoro sembra opprimente, possiamo stabilire le priorità delle attività in modo efficace grazie a Attività di ClickUp con priorità e i suoi codici a colori. Con le Automazioni di ClickUp è possibile anche automatizzare attività che richiedono molto tempo, come il controllo delle email o l'organizzazione dei documenti.

Ora analizziamo le funzionalità/funzione chiave di ClickUp che lo rendono uno strumento indispensabile per la gestione e l'organizzazione avanzata delle attività.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

ClickUp Brain per gestireLe attività di ClickUp con l'IA per prevedere i dati del progetto, migliorare il processo decisionale e riepilogare le attività

Visualizzazione del calendario per pianificare le attività e organizzare la settimana

Un calendario flessibileGerarchia per organizzare progetti complessi fino all'ultima attività secondaria

CollaborazioneLavagne online ClickUp per organizzare le idee e trasformarle istantaneamente in attività

ClickUp Documenti per organizzare tutte le vostre note in un unico posto

Assegnatari e osservatori multipli sulle attività per una completa trasparenza sullo stato delle stesse e sul loro avanzamento

Commenti threadati con @menzioni per trasformare rapidamente i pensieri in elementi d'azione da delegare al team

Priorità delle attività per stabilire un ordine chiaro delle operazioni nel carico di lavoro quotidiano

Automazioni delle attività per eliminare i clic in più e mantenere organizzati i flussi di lavoro

Approfondimenti immediati e reportistica personalizzata conDashboard in ClickUp* Modello di pianificazione organizzativa di ClickUp per organizzare la giornata in questi stati: Cancellato, Da fare, Mancato, Riprogrammato e Da fare!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-59.png Organizzate facilmente le vostre attività quotidiane, personali o professionali, con il modello di pianificazione organizzativa di ClickUp https://app.clickup.com/login?modello=t-205492703&dipartimento=personale-{\_gl=1\*16co3fg\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Provate questo modello /$$$cta/

ClickUp cons

Non è possibile esportare i dashboard

Scopri la roadmap di ClickUp qui per vedere come stiamo risolvendo questi piccoli inconvenienti e dare un'occhiata all'eccitante funzionalità/funzione che questa app gratuita ha in serbo per voi!

Prezzi di ClickUp

**Piano Free Forever

Piano Unlimited ($7 per utente, al mese)

($7 per utente, al mese) Piano Business ($12 per utente, al mese)

($12 per utente, al mese) Piano Enterprise (contattare per prezzi personalizzati)

(contattare per prezzi personalizzati) ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 4.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.100 recensioni)

2. Evernote - Il migliore per prendere note e per lo spazio di archiviazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Evernote-1400x875.png software di modifica dei documenti evernote /$$$img/

Via Evernote Evernote è una potente app per elenchi disponibile per utenti Android e iOS. È possibile aggiungere alle note foto, disegni, audio e contenuti web.

Ma quante foto e audio si possono davvero aggiungere a questo app per prendere note con un limite di spazio di archiviazione di soli 60MB? 👀?

Funzionalità/funzione chiave di Evernote

Creare liste di controllocon i modelli di Evernote* Aggiungere foto alle note

Aggiungere audio alle note

Trovare facilmente le note cercando date, parole chiave, titoli e altro ancora

Contro di Evernote

L'edizione gratuita ha uno spazio di archiviazione e di note limitato

Non supporta la collaborazione in tempo reale sulle note con gli altri utenti

L'app ha funzioni offline limitate

Prezzi di Evernote

Piano Free limitato a 1 taccuino e 50 note per gli utenti del piano gratuito

Uso limitato per il project management o la gestione delle attività

Nessuno spazio di archiviazione illimitato, a differenza di molti altri strumenti wiki

Valutazioni dei clienti di Evernote

Capterra: 4.4/5 (6 000+ recensioni)

G2: 4.4/5 (1 000+ recensioni)

3. 24Me - Il migliore per l'organizzazione e la pianificazione personale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/24me-productivity-app.jpg 24me dashboard /$$$img/

Via 24Me

24me è un'app pluripremiata per l'organizzazione della casa con funzionalità/funzione interessanti come le promemoria degli eventi. Permette agli utenti di gestire facilmente il calendario e le attività in un unico posto. 24me aiuta a organizzarsi meglio grazie ai suoi algoritmi intelligenti che sincronizzano il telefono, Google Calendar, Outlook, Facebook, Twitter e altri account.

Offre inoltre strumenti intuitivi per la definizione degli obiettivi, in modo da poter tenere traccia dei propri scopi e del proprio stato.

Funzionalità/funzione chiave di 24me

Calendario intelligente con visualizzazioni multiple

Gli elenchi Da fare sono dotati di etichette colorate, promemoria multipli e funzionalità/funzione email per le attività

Cattura e personalizza le note con video, emoji e foto

Registrazione di promemoria vocali per aggiungere attività tramite Siri e Alexa

24me contro

Non esiste un'app desktop o una versione per browser

L'allarme per le attività e le attività ricorrenti può essere difettoso

Nessuna funzionalità per il monitoraggio degli obiettivi o degli stati di avanzamento

24me prezzi

Questo strumento dispone di un piano gratuito e di piani a pagamento a partire da 5,99 dollari/utente al mese.

24me valutazioni dei clienti

App Store: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

Google Play: 4/5 (oltre 5.000 recensioni)

4. Fellow - Il migliore per facilitare le riunioni del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/fellow.app-dashboard.png Uno screenshot della dashboard di Fellow /$$$img/

Via Fellow

Fellow.app è un'applicazione di app per le note delle riunioni dove i Teams si riuniscono per organizzare riunioni di team produttive e incontri 1:1 significativi, per costruire programmi di riunione collaborativi, registrare le decisioni e rendere conto l'uno all'altro.

funzionalità/funzioni chiave di #### Fellow

Monitoraggio degli elementi d'azione Grazie al monitoraggio degli elementi d'azione, il team sarà organizzato e tenuto a rendere conto del proprio operato. Questo aiuterà il team a costruire ottime abitudini nelle riunioni grazie a programmi collaborativi e alla presa di note in tempo reale.

La funzionalità di feedback istantaneo consente di richiedere o raccogliere feedback in tempo reale dal team.

Facilitare le opportunità di crescita all'interno del team

Compagni di lavoro

Versione di prova gratuita un po' limitata

Leggera curva di apprendimento e poco intuitiva all'inizio

Funzionalità/funzione di integrazione con altri strumenti a volte non funzionanti

Prezzi da amico

Fellow è gratis per un massimo di 10 utenti. Il piano Pro costa 5 dollari per utente al mese e sono disponibili anche piani personalizzati.

Valutazioni dei clienti su Fellow

Capterra: 4.9/5 (25+ recensioni)

G2: 4.7/5 (oltre 500 recensioni)

5. Calendly - Il migliore per programmare le riunioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Calendly--1400x1162.png Programmare riunioni con Calendly /$$$img/

Tramite Calendly

Calendly è un'app che consente di programmare riunioni senza dover inviare email. Calendly si integra anche con gli strumenti per le videoconferenze come Zoom e Teams di Microsoft per organizzare facilmente le videoconferenze.

ma questa applicazione vi aiuterà a organizzare la vostra vita in modo più semplice?

Funzionalità/funzione chiave di Calendly

Trovare rapidamente le risposte alle domande degli invitati, cercare numeri di telefono o persino partecipare a videochiamate dal proprio dispositivo mobile

Riprogrammare o cancellare le riunioni imminenti con pochi clic

Notifiche push sul vostro iPhone o dispositivo Android che vi informano quando una chiamata è programmata

I contro di Calendly

Il piano Free non ha funzioni per i team e si può programmare solo un tipo di evento (riunioni individuali di 45 minuti)

Problemi di sincronizzazione con prodotti diversi da G Suite

Le promemoria del calendario sono disponibili solo su alcuni piani

Prezzi di Calendly

Questa app per l'organizzazione ha una versione gratuita e i piani a pagamento partono da $8/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Calendly

Capterra: 4.6/5 (1 000+ recensioni)

G2: 4.7/5 (oltre 800 recensioni)

6. Todoist - Il migliore per la gestione delle attività quotidiane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Pomodoro.jpg Il flusso di lavoro del Pomodoro in Todoist /$$$img/

Via Todoist Todoist è un'app per la gestione delle attività che aiuta a a pianificare le attività personali e collaborare con i membri del team. Permette di creare attività e di assegnarle a se stessi o ad altri, impostare le date di scadenza e promemoria, monitorare lo stato di avanzamento e ottenere informazioni sul lavoro del team.

Funzionalità/funzione chiave di Todoist

Pianificare la giornata creando liste di controllo

Gestione degli elenchi Da fare

Promemoria incorporati per tenervi in carreggiata

Creazione di singole attività giornaliere con emoji 💇

Notifiche che vi avvisano quando le persone pubblicano commenti, completano attività e altro ancora

Contro Todoist

Alcune delle funzionalità/funzione essenziali sono offerte solo dal piano di sottoscrizione premium

Funzionalità/funzione di collaborazione con il team limitate

Mancanza di alcunistrumenti di gestione del tempo come le funzionalità di monitoraggio del tempo e di programmazione

Prezzi di Todoist

Questo strumento di organizzazione ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Todoist

Capterra: 4.6/5 (1 000+ recensioni)

G2: 4.4/5 (oltre 600 recensioni) **Vedi come Todoist si confronta con Asana e ClickUp! ### 7. Taskque - Il migliore per le Automazioni delle attività

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/qZ1oFLqMD7co0khnVMAcw4XuViO5vAJkbmpTqdGTVzBZyICQV6RWb8oXFLh4Z\_zbl9\_LuamGDA5diiPNPLY3Gj1B15vqS2nUXUp52R\_GuumUy3PzZxZs4Xj\_GnGgZSOKb4VJmOs gestione delle attività nella taskqueue /$$$img/

Tramite Taskque

Taskque è uno strumento di gestione delle attività ottimo per l'organizzazione. Taskque consente agli utenti di gestire facilmente e rapidamente le attività, completare i progetti in tempo, monitorare lo stato di avanzamento e condividere le risorse.

Taskque offre anche una collaborazione in tempo reale con i membri del team, consentendo una facile comunicazione e il monitoraggio del tempo in tutta l'organizzazione.

Con la sua interfaccia intuitiva, le sue potenti funzionalità e i suoi strumenti di reportistica, Taskque è la soluzione perfetta per i team impegnati che vogliono rimanere organizzati.

Funzionalità/funzione chiave di Taskque

Assegnazione automatica delle attività

Discussioni

Visualizzazione del calendario

Una potente app per l'elenco dei compiti da fare

Gestione dei flussi di lavoro funzionalità/funzione

Taskque Contro

Integrazioni limitate

Opzioni di personalizzazione limitate, che potrebbero non essere adatte agli utenti che richiedono maggiore flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle attività

Mancano funzionalità avanzate come il monitoraggio del tempo e le sequenze temporali visive dei progetti.

Prezzi di Taskque

Il piano Free di Taskque consente fino a 10 utenti. I piani a pagamento partono da 5 dollari/utente/mese.

8. Flusso - Il migliore per le visualizzazioni personalizzabili della gestione delle attività

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/desktop-and-mobile.jpeg

/$$$img/

Via Flusso

Flow è un'app organizzativa che aiuta individui e team a gestire attività e progetti in modo più efficiente. L'app consente agli utenti di creare, assegnare e monitorare le attività, impostare le scadenze e collaborare con i membri del team in tempo reale.

Flow ha un design pulito e intuitivo, che facilita la navigazione e l'utilizzo da parte degli utenti. Offre anche diverse opzioni personalizzate che permettono agli utenti di adattare l'app alle loro esigenze specifiche. Ad esempio, gli utenti possono scegliere di visualizzare e organizzare le attività in un elenco o in un formato Kanban.

funzionalità/funzione chiave di #### Flow

Gestione delle attività

Visualizzazioni personalizzabili come Kanban per adattare l'app a esigenze specifiche

Integrazioni

Flusso contro

Non esiste un piano Free

Curva di apprendimento ripida

Flow non supporta campi personalizzati, il che può essere un limite per le aziende che vogliono adattare lo strumento alle loro specifiche esigenze aziendali

Prezzi del flusso

I piani di Flow partono da 6 dollari/utente/mese. Da fare: Flow non offre un piano gratis.

Date un'occhiata al nostro sito_ Confronto tra ClickUp e flusso .

9. HiTask - Il meglio per la collaborazione del team e le scadenze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/09/91317-hitask-1507539514-1849632.jpeg hitask /$$$img/

Via HiTask

HiTask è uno strumento di gestione delle attività progettato per aiutare individui e team a gestire il proprio lavoro e ad essere più produttivi. L'app consente agli utenti di creare, assegnare e dare priorità alle attività, impostare le scadenze e tenere traccia dello stato.

HiTask offre anche funzionalità di collaborazione tra team, come commenti, condivisione di file e notifiche. Con HiTask, i team possono comunicare, condividere file e lavorare insieme alle attività in tempo reale, ovunque si trovino nel mondo.

Funzionalità/funzioni chiave di HiTask

Modelli: Creazione di elenchi ripetuti e utilizzo di modelli personalizzati.

Monitoraggio del tempo: Monitoraggio del tempo dedicato a singole attività o progetti.

Notifiche: Ricevere promemoria per le scadenze e gli impegni imminenti.

HiTask contro

Integrazioni limitate

Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto ad altre applicazioni.

La reportistica manca di profondità e dettaglio, rendendo difficile analizzare adeguatamente lo stato aziendale o la produttività del team

Prezzi di HiTask

HiTtask offre un piano gratis per un massimo di 5 utenti. I piani a pagamento partono da 5 dollari/utente/mese.

10. Trello - Il migliore per il Visual Project Management

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/k-B5xDSY57bkUjxG6kEGmuK9muWFOWWNu2P2w8X\_gSRE6NpDQIHPRQHWtjhDdHIfX0L2wi0XnzXSuHVMg56ITnyBtMAfKNfXJIERcDzeUSfSxtJz99VSL\_zCDMkX0HL7hWjNBWw vista Bacheca nell'app Trello /$$$img/

Tramite Trello

Trello è uno strumento di project management visuale progettato per aiutare individui e team a rimanere organizzati e a lavorare in modo collaborativo. L'app si basa sul concetto di bacheche, elenchi e schede, che rappresentano un progetto, le sue fasi e le singole attività.

Trello ha un'interfaccia drag-and-drop che permette agli utenti di spostare le schede da un elenco all'altro per indicare lo stato di avanzamento. L'app offre anche diverse opzioni di personalizzazione, come l'aggiunta di etichette, l'assegnazione di membri del team e l'impostazione di date di scadenza.

Date un'occhiata a $$$a le migliori alternative a Trello , e non dimenticate di confrontare Trello con ClickUp !

Funzionalità/funzione chiave di Trello

Bacheche Kanban per organizzare il lavoro

Si integra con più di 100 altriapp e servizi interessantitra cui Slack, Google Drive e Dropbox

Predisposti per aiutare gli utenti a iniziare rapidamente con una Bacheca

I contro di Trello

Trello non ha funzionalità integrate di monitoraggio del tempo

Nessun grafico Gantt o gestione delle risorse

Limitate funzionalità/funzione di automazione rispetto ad altri strumenti di project management

Prezzi di Trello

Trello offre un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 5 dollari/utente/mese. **Confronto tra Trello e Jira !

11. Google Calendar - Il migliore per la gestione del calendario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/google-calendar-3-day-view-1400x781.jpg google Calendar visualizzazione 3 giorni /$$$img/

Tramite Google

Con Google Calendar gli utenti possono creare più calendari, visualizzare i programmi in formato giornaliero, settimanale o mensile e persino condividere i calendari con altre persone per un facile coordinamento. È particolarmente indicato per il monitoraggio delle attività personali e di quelle lavorative condivise, per garantire che nulla venga trascurato nella frenesia di un'agenda piena di impegni.

funzionalità/funzione chiave di Google Calendar ####

Integrazione di eventi e promemoria con Gmail

Possibilità di condividere calendari ed eventi con altre persone e di gestire le autorizzazioni

Codici a colori per una migliore organizzazione e visualizzazione dei diversi calendari

Regolazione automatica del calendario in base ai diversi fusi orari

Sincronizzazione su tutti i dispositivi per un facile accesso

I contro di Google Calendar

Manca di funzionalità/funzione di pianificazione avanzate presenti in altre piattaforme

Occasionalmente possono verificarsi problemi di sincronizzazione, soprattutto con app di terze parti

Il design del layout può sembrare troppo semplice per alcuni utenti, con opzioni di personalizzazione limitate.

Prezzi di Google Calendar

**Gratuito

Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Controlla questi_

**Alternative a Google Calendario_

!

12. Smartsheet - Il migliore per lo Spreadsheet Project Management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/lodestar-platform-grid-view-100901305-large.webp Dashboard di Smartsheet /$$$img/

Tramite Smartsheet

Chi è alla ricerca di uno strumento organizzativo versatile e completo non può fare a meno di Smartsheet. Questa piattaforma basata su fogli di calcolo offre un intervallo di funzionalità/funzione per il project management, il monitoraggio delle attività e il piano delle risorse. Grazie alla sua interfaccia familiare e alle sue potenti funzionalità, Smartsheet è la soluzione ideale per i team che desiderano ottimizzare i propri flussi di lavoro e aumentare la produttività.

Funzionalità/funzione chiave di Smartsheet

Modelli di progetto e flussi di lavoro personalizzabili per un efficiente project management delle attività

Strumenti di collaborazione per modificare e commentare i fogli in tempo reale

Automazioni e promemoria per mantenere i team informati e in linea con le scadenze

Contro Smartsheet

L'interfaccia utente può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Le funzionalità/funzione avanzate possono richiedere una formazione aggiuntiva per il loro pieno utilizzo

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto a strumenti più specializzati di project management

Prezzi di Smartsheet

Esistono tre livelli di prezzo, compresa una versione di prova gratuita.

Pro : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

**Dai un'occhiata a questi

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/11699/alternative-a-smartsheet/_ Alternative al foglio di calcolo_ /%href/

!

13. Monday - Il migliore per un piano di progetto user-friendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Monday.com\_.png Panoramica del progetto Monday.com /$$$img/

Via Monday.com

Volete ottimizzare i vostri lavori richiesti per il project management e la collaborazione del team? Questa potente app per l'organizzazione è nota per la sua interfaccia utente e per i flussi di lavoro personalizzabili che si adattano a team di tutte le dimensioni. Dall'assegnazione delle attività al monitoraggio dello stato, Monday.com offre un'esperienza senza soluzione di continuità per pianificare ed eseguire i progetti in modo efficiente.

Funzionalità/funzione chiave di Monday.com

Bacheche e modelli personalizzabili per semplificare il piano dei progetti

Integrazione con strumenti popolari come Slack, Zoom e Google Drive per una maggiore produttività

Tag ed etichette con codice colore per un'organizzazione visiva e una maggiore chiarezza

I contro di Monday.com

I piani di prezzo possono essere più alti per le piccole aziende o i privati

Le funzionalità avanzate possono richiedere una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Limitate opzioni di automazione rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Monday.com

Free: Per un massimo di 2 postazioni

Per un massimo di 2 postazioni Basic: $12 per postazione/mese ($36 fatturati mensilmente)

$12 per postazione/mese ($36 fatturati mensilmente) Standard: $14 per postazione/mese ($42 fatturati mensilmente)

$14 per postazione/mese ($42 fatturati mensilmente) Pro: $24 per postazione/mese ($72 fatturati mensilmente)

Si noti che Monday prevede un minimo di 3 postazioni per tutti i piani a pagamento.

**Controlla questi

Hef/_ CLICKUP Lunedì alternative /%href/_

!

14. Asana - Il migliore per la gestione collaborativa di attività e progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Asana.png Vista Bacheca di Asana /$$$img/

Via Asana

Preparatevi a migliorare il vostro project management con Asana. Questa famosa app di organizzazione è stata progettata per semplificare i flussi di lavoro del team e tenere tutti sulla stessa pagina. Dall'assegnazione delle attività all'impostazione delle scadenze, fino al monitoraggio dello stato, Asana vi copre.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Interfaccia intuitiva per la gestione di attività e progetti

Possibilità di creare attività secondarie, aggiungere allegati e impostare le dipendenze

Funzionalità di collaborazione come commenti, condivisione di file e assegnazione di attività

Integrazione con altri strumenti popolari come Slack, Google Drive e Zoom

I contro di Asana

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Limitate opzioni di personalizzazione per le visualizzazioni delle attività

Richiede una connessione internet stabile per gli aggiornamenti in tempo reale

Prezzi di Asana

Asana offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a 10,99/mese per utente

Controlla questi_

Hef/_ CLICKUP Alternative ad Asana /%href/

!

15. Notion - Il meglio per la presa di note professionale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Notion.png Attività di Notion /$$$img/

Tramite Notion

Notion è una versatile app all-in-one che combina le funzioni di annotazione, project management e database in un'unica piattaforma. Nota per la sua flessibilità e le sue opzioni personalizzate, Notion si rivolge agli utenti che cercano una soluzione completa per organizzare la propria vita personale e professionale.

Funzionalità/funzione chiave di Notion

Blocchi di contenuto dinamici per la creazione di pagine interattive e visivamente accattivanti

Modelli personalizzabili per varie aree di lavoro, tra cui elenchi di attività, database e basi di conoscenza

Notion IA per gestire le attività con l'IA

Integrazione perfetta tra i dispositivi

I contro di Notion

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti a causa dell'intervallo esteso di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate

Limitato accesso offline, che richiede una connessione a Internet per la sincronizzazione di modifiche e aggiornamenti

Mancanza di opzioni di formattazione avanzate rispetto ai tradizionali software di elaborazione testi

I piani tariffari possono essere considerati costosi per singoli utenti o piccoli team con esigenze di base

Prezzi di Notion

Notion offre un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 4 dollari al mese per l'uso personale e da 8 dollari al mese per i team.

Vedi questi_

**Alternative alla nozione di nozione_

!

Scegliere le migliori app per l'organizzazione della vita lavorativa

Ora che abbiamo esplorato alcune delle migliori app di organizzazione disponibili, potreste chiedervi: "Come posso scegliere la migliore per me?" Ci sono diversi suggerimenti da considerare che vi aiuteranno a fare una scelta informata quando selezionate un'app di organizzazione per la gestione delle vostre attività:

Buona esperienza utente: Le migliori app per l'organizzazione offrono un'esperienza utente semplice e diretta. Richiedono conoscenze tecniche minime e sono progettate per un apprendimento rapido. Considerate la possibilità di utilizzare le versioni di prova gratuite delle app di vostro interesse per capire se la loro esperienza utente è adatta alle vostre esigenze.

Le migliori app per l'organizzazione offrono un'esperienza utente semplice e diretta. Richiedono conoscenze tecniche minime e sono progettate per un apprendimento rapido. Considerate la possibilità di utilizzare le versioni di prova gratuite delle app di vostro interesse per capire se la loro esperienza utente è adatta alle vostre esigenze. **Prima di scegliere un'app, assicuratevi che abbia tutte le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno. Le funzionalità/funzione di base dovrebbero includere la gestione delle attività, il project management, lo spazio di archiviazione dei documenti e gli strumenti di collaborazione. Le funzionalità più avanzate possono includere il monitoraggio del tempo, il bilanciamento del carico di lavoro e l'integrazione con altre piattaforme utilizzate.

**La vostra app organizzativa deve essere sufficientemente adattabile per soddisfare le vostre esigenze in continua evoluzione. Ad esempio, se il team cresce, l'app deve incorporare facilmente i nuovi membri senza interrompere il flusso di lavoro. La flessibilità include anche la possibilità di personalizzare le impostazioni e le strutture organizzative in base alle proprie esigenze.

Integrazioni: Una buona app per l'organizzazione dovrebbe offrire integrazioni con altri strumenti e app utilizzati di frequente. Questo migliorerà la vostra produttività e renderà la gestione dei dati senza soluzione di continuità.

Una buona app per l'organizzazione dovrebbe offrire integrazioni con altri strumenti e app utilizzati di frequente. Questo migliorerà la vostra produttività e renderà la gestione dei dati senza soluzione di continuità. Sicurezza: L'app scelta deve avere come priorità la sicurezza dei dati. Cercate app con solide misure di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati e la conformità al GDPR e ad altre leggi pertinenti.

L'app scelta deve avere come priorità la sicurezza dei dati. Cercate app con solide misure di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati e la conformità al GDPR e ad altre leggi pertinenti. Prezzi: Sebbene molte app offrano versioni gratuite, queste sono spesso dotate di funzionalità/funzione limitate. Assicuratevi di considerare il vostro budget e il costo dell'app su scala. È accessibile se il team cresce? Il costo giustifica le funzionalità/funzione offerte?

Sebbene molte app offrano versioni gratuite, queste sono spesso dotate di funzionalità/funzione limitate. Assicuratevi di considerare il vostro budget e il costo dell'app su scala. È accessibile se il team cresce? Il costo giustifica le funzionalità/funzione offerte? **Un buon supporto clienti può essere una salvezza quando si verificano problemi o query. Verificate se l'app dispone di un team del supporto reattivo, in grado di fornire assistenza rapida quando necessario.

Recensioni degli utenti: Infine, controllate sempre le recensioni e le valutazioni degli altri utenti. Offrono informazioni di prima mano sui pro e i contro dell'app e possono guidarvi nel prendere una decisione informata.

Ricordate che non esiste un'app uguale per tutti. La migliore app per l'organizzazione dipende dalle vostre esigenze specifiche, dal vostro stile di lavoro e dai vostri obiettivi. Prendetevi il tempo necessario per valutare i vostri requisiti e non esitate a sperimentare finché non trovate la piattaforma che lavora meglio per voi.

Trova la migliore app di organizzazione per la gestione delle attività

Le app per l'organizzazione sono strumenti fondamentali per aiutarvi a mantenere la produttività e a seguire le vostre attività. Ma trovare l'app perfetta che soddisfi le vostre esigenze può richiedere una versione di prova e di errore. Con opzioni che vanno dalle app di base per la gestione delle attività a piattaforme più complete come ClickUp che combinano numerose funzionalità/funzione, la scelta spetta a voi.

In fin dei conti, ogni strumento è utile solo in funzione del suo utilizzo. Prendete tempo per capire ed esplorare ogni strumento, utilizzando versioni di prova per valutare l'esperienza dell'utente e la funzione. Ricordate che l'obiettivo è trovare un'app che integri il vostro flusso di lavoro, migliori la vostra produttività e, in definitiva, vi semplifichi la vita.

Tra le numerose app per l'organizzazione disponibili, ClickUp si distingue per le sue funzionalità/funzione estese, l'interfaccia user-friendly e le solide capacità. Provate ClickUp gratis oggi stesso e sperimentate un approccio semplificato alla gestione del vostro lavoro: dite finalmente addio al disordine e date il benvenuto all'organizzazione e alla produttività!