14 libri INFJ dal mondo letterario

Gli INFJ (il tipo di personalità più raro secondo il Myers Briggs Type Indicator o MBTI) sono definiti un paradosso ambulante, e per una buona ragione. Dimostrano empatia, pur mantenendo l'idealismo; sono deputati appassionati che spesso sono riservati e inespressivi; sono sognatori analitici e introversi che prosperano nelle impostazioni sociali.

Gli INFJ sono rigidi nei loro pensieri e nelle loro convinzioni, ma possono anche cambiarli con il giusto catalizzatore. Per loro, si tratta della lettura.

L'attrazione naturale verso la letteratura rende gli INFJ dei voriosi lettori. La lettura è sia un rifugio che un'ispirazione. Unitevi a noi nella condivisione di un elenco di 14 libri preferiti dagli INFJ!

Comprendere le personalità INFJ attraverso la letteratura

La personalità ha un ruolo cruciale nel formare le preferenze di lettura di una persona. Gli INFJ mostrano due forti inclinazioni nel loro stile di lettura.

Gli INFJ amano leggere libri che esplorano emozioni profonde, relazioni complesse e psicologia umana. Ciò è dovuto alla loro sensory processing sensitivity (SPS), che garantisce loro una maggiore consapevolezza delle sottigliezze dell'ambiente. La loro natura riflessiva desidera libri con funzionalità/funzione di caratteri contorti e del loro mondo interiore.

In quanto empatici, vivono in modo vicario attraverso libri in cui l'introversione non è una barra - non che vogliano passare da questa caratteristica della personalità. Sono solo esseri curiosi che vogliono vivere molteplici vite, emozioni ed esperienze umane mentre si godono comodamente la lettura da soli.

Hanno una forte inclinazione per le storie sulla moralità idealistica, la giustizia e il miglioramento di se stessi . Per questo motivo, sono aperti alle visioni utopiche, alle ricerche filosofiche e ai cambiamenti positivi. La loro compassione li fa gravitare verso libri che parlano di speranza, resilienza e giustizia sociale.

Per la personalità INFJ, i libri sono come l'armadio di Narnia, una porta verso un altro mondo. I libri sono il luogo in cui esplorano le complessità dell'umanità e delle relazioni umane, riflettono sui loro valori e cercano ispirazione per crescere come individui.

14 Raccomandazioni letterarie popolari per le personalità INFJ

Ora che abbiamo parlato di come gli INFJ amino leggere, è logico discutere alcune delle loro principali raccomandazioni letterarie. Cominciamo!

1. La ricerca di senso dell'uomo di Viktor E. Frankl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Mans-search-for-meaning-872x1400.png Copertina del libro La ricerca del significato nell'uomo /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Anno di pubblicazione: 1959

1959 Durata stimata di lettura: 3 ore

3 ore Ideale per: Individui che cercano uno sviluppo personale attraverso l'introspezione

Individui che cercano uno sviluppo personale attraverso l'introspezione Numero di pagine: 165 pagine

165 pagine Valutazioni: 4,7/5 (Amazon) 4,37/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

La ricerca del significato nell'uomo di Viktor E. Frankl è un lavoro letterario profondo e influente. Presenta l'account dell'autore, sopravvissuto in prima persona all'Olocausto, unito alla sua esperienza e alle sue intuizioni di psichiatra e filosofo esistenziale.

La prima parte del libro racconta le sue esperienze nei campi di concentramento nazisti. Entra nei dettagli delle brutali condizioni di vita, della morte e della perdita dei propri cari e della costante minaccia alla vita. Condivide le sue osservazioni su coloro che hanno trovato un senso e uno scopo in queste avversità e hanno continuato a sperare in un domani migliore, a testimonianza della resilienza dell'umanità.

Nella seconda sezione, Frankl propone la logoterapia, un approccio psicoterapeutico che ruota attorno alla ricerca del significato della vita. Parla di come l'attitudine degli individui a trovare uno scopo e un significato nella vita li aiuti ad affrontare le condizioni avverse e la sofferenza.

Citazioni dal libro

Chi ha un "perché" per vivere, può sopportare quasi ogni "come".

Viktor Frankl

**Perché Da fare consigliamo La ricerca del significato dell'uomo per il tipo di personalità INFJ?

Esplora i temi dell'esistenzialismo e della ricerca del significato o dello scopo della vita. Si adatta alla natura introspettiva degli INFJ, che possono apprezzare davvero gli aspetti filosofici del libro

L'enfasi sul potere della scelta e sulla responsabilità personale si allinea con l'inclinazione degli INFJ aa cercare lo sviluppo personale e la crescita attraverso l'introspezione. Il libro funge da guida per gli INFJ nel percorso di scoperta di sé

L'argomento del libro induce all'empatia e aiuta a promuovere l'esplorazione spirituale o l'espressione creativa

2. Una ruga nel tempo (dal Quintetto del tempo) di Madeleine L'Engle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/A-wrinkle-in-time.png Copertina del libro di Una ruga nel tempo /%img/

via Amazon

Sul libro

Autore: Madeleine L'Engle

Madeleine L'Engle Anno di pubblicazione: 1962

1962 Durata stimata di lettura: 3 ore

3 ore Ideale per: Individui con menti creative e fantasiose

Individui con menti creative e fantasiose Numero di pagine: 218

218 Valutazione: 4,4/5 (Amazon) 3,98/5 (Goodreads)



Riepilogo/riassunto senza spoiler

Se i temi pesanti vi lasciano un senso di tristezza (e non vi biasimeremo per la vostra naturale empatia), prendete in considerazione l'idea di immergervi in un sano romanzo science fantasy.

una ruga nel tempo" di Madeleine L'Engle segue la storia di una giovane ragazza, Meg Murry. Meg, suo fratello e un amico intraprendono un viaggio straordinario per salvare suo padre, scomparso mentre lavorava a un progetto governativo segreto. Il trio è assistito da tre misteriosi esseri celesti che li aiutano a viaggiare nello spazio e nel tempo per affrontare "IT", una forza malvagia responsabile del rapimento.

Il libro combina fantascienza, fantasy e filosofia per esplorare i temi dell'individualità, dell'amore e della lotta tra bene e male.

Citazione dal libro

L'unico modo per affrontare qualcosa di mortalmente serio è cercare di trattarlo con un po' di leggerezza.

Madeleine L'Engle

**Perché consigliamo Una ruga nel tempo per il tipo di personalità INFJ?

La narrazione fantasiosa con una trama avvincente che coinvolge scienza, fantasia, dimensioni ultraterrene, ecc. alimenterà le menti creative e immaginative degli INFJ di tutte le età

Segue il classico tropo del viaggio dell'eroe, in cui il protagonista subisce trasformazioni personali e si rafforza superando le avversità, in linea con gli interessi degli INFJ

Celebra l'individualità incoraggiando i lettori a rompere le catene del conformismo. Gli INFJ apprezzeranno il messaggio di abbracciare la propria autenticità e individualità

Gli INFJ valorizzano le amicizie profonde e le relazioni familiari, che sono splendidamente rappresentate nella storia

3. La guida alla personalità INFJ di Bo Miller

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-INFJ-Personality-guide.png Copertina del libro La guida alla personalità INFJ /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Bo Miller

Bo Miller Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 1 ora

1 ora Ideale per: INFJ che vogliono consigli praticabili per raggiungere i propri obiettivi

INFJ che vogliono consigli praticabili per raggiungere i propri obiettivi Numero di pagine: 110

110 Valutazioni: 4,2/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

Chi potrebbe essere un mentore migliore per gli INFJ di un INFJ stesso? Bo Miller è un operatore Myers-Briggs certificato, il che è la ciliegina sulla torta!

La Guida alla personalità INFJ di Miller riconosce la rarità del tipo di personalità e approfondisce le sfide, i punti di forza e i percorsi di trasformazione di questi individui. Miller attinge da esperienze personali per parlare di come ci si senta esclusi o incompresi in una cultura dominata da altre personalità. Condivide la sua storia di scoperta di sé, spiegando come l'identificazione del tipo di personalità INFJ abbia portato chiarezza, convalida e un senso di risveglio nella sua vita.

Il libro è organizzato in tre parti. La prima spiega le quattro preferenze della personalità INFJ (Introverso, Intuitivo, Sensibile, Giudicante). La seconda condivide la mentalità che guida l'INFJ (chiamata "funzione" nel linguaggio MBTI). Il terzo è una guida pratica per gli altri INFJ che li aiuta a esplorare e a godersi di più la vita.

Citazione dal libro

L'intuizione introversa è ciò che rende gli INFJ eccellenti musicisti, artisti, grafici, scrittori e così via. Le connessioni che creano sono originali e meravigliose, e nella mente di ogni INFJ c'è un mondo di creatività.

Bo Miller

**Perché Da fare consigliamo La Guida alla Personalità INFJ per il tipo di personalità INFJ?

Lo scrittore, essendo egli stesso un INFJ, condivide le sue esperienze personali e le sue intuizioni per esplorare e convalidare le sfide e i punti di forza unici degli INFJ. I lettori troveranno il libro altamente relazionabile

Le tre parti coprono tutto ciò che c'è da sapere sulla personalità INFJ, rendendolo una risorsa unica per gli INFJ in viaggio alla scoperta di se stessi

Bo definisce la Parte III "Cose che vorrei mi avessero detto quando ero più giovane", rendendola una guida eccellente e realistica per gli INFJ

Il libro condivide consigli praticabili dal punto di vista dell'INFJ per aiutare gli individui a raggiungere i propri obiettivi e a godersi la vita

4. La Divina Commedia di Dante Alighieri

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-divine-comedy.png Copertina del libro La Divina Commedia /%img/

via Amazon

Sul libro

Autore: Dante Alighieri

Dante Alighieri Anno di pubblicazione: 1320

1320 Durata stimata di lettura: 6,5 ore

6,5 ore Ideale per: Persone che amano leggere commenti morali e politici su problemi sociali

Persone che amano leggere commenti morali e politici su problemi sociali Numero di pagine: 798

798 Valutazioni: 4.7/5 (Amazon) 4,08/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

Nella Divina Commedia, Dante Alighieri conduce allegoricamente i lettori attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso dell'aldilà cristiano. La Divina Commedia fu scritta all'inizio del XIV secolo ed è divisa in tre cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Segue l'epico pellegrinaggio del protagonista, omonimo dell'autore. Dante è guidato dal poeta romano Virgilio e poi da Beatrice, il suo amore ideale.

Nell'Inferno, Dante è testimone dei nove cerchi dell'Inferno, ognuno dei quali rappresenta i diversi peccati con le relative punizioni. il Purgatorio descrive la purificazione delle anime che salgono sulla montagna del Purgatorio. Infine, Paradiso esplora i regni celesti del Paradiso sotto la guida di Beatrice.

Nella Divina Commedia, Dante incontra personaggi storici e mitologici che si impegnano in conversazioni profonde e penetranti sulla teologia, la morale e la filosofia. Oltre a esprimere le riflessioni di Dante sul peccato, la redenzione e l'ordine divino, il capolavoro è anche un commento sociale e politico sulla natura umana.

Citazioni dal libro

Se il mondo presente si smarrisce, la causa è in te, in te va cercata.

Dante Alighieri

**Perché Da fare consigliamo La Divina Commedia per il tipo di personalità INFJ?

La profonda saggezza intellettuale che circonda i temi della filosofia e dell'esistenzialismo soddisfa il loro bisogno di contemplazione profonda e di esplorazione intellettuale

L'uso di simboli, metafore e allegorie risuona con il loro interesse naturale, consentendo un'interpretazione ricca e ricca di sfumature della scrittura

Gli INFJ cercano connessioni profonde e significative nelle relazioni, come dimostra l'amore idealizzato tra Dante e Beatrice

Il commento morale e politico incorporato nella ricca letteratura risuona con l'interesse dell'INFJ per i problemi sociali, la ricerca della giustizia e le dinamiche di potere

5. La mente organizzata: Pensare bene nell'era del sovraccarico di informazioni di Daniel J. Levitin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-organized-mind.png Libri INFJ come La mente organizzata aiutano gli INFJ a organizzarsi /$$$img/

via Amazon

Sul libro

Autore: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 9 ore

9 ore Ideale per: Individui che cercano consigli personali e professionali specifici per l'INFJ

Individui che cercano consigli personali e professionali specifici per l'INFJ Numero di pagine: 528

528 Valutazioni: 4.3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

L'età dell'informazione ha portato un mondo di conoscenza a portata di mano. Tuttavia, questo improvviso afflusso di informazioni è anche fonte di distrazione: è difficile non sentirsi come un browser con troppe schede aperte. La Mente Organizzata discute queste sfide e condivide intuizioni pratiche su come gli individui possono navigare il sovraccarico di informazioni per rimanere concentrati .

L'autore Daniel Levitin, affermato neuroscienziato, cita un insieme di ricerche provenienti dalle neuroscienze, dalla psicologia e dall'economia comportamentale. Offre strategie attuabili per migliorare il processo decisionale, ridurre la paralisi decisionale e lo stress e aumentare la produttività.

Il libro tratta argomenti come i limiti del cervello umano nell'elaborazione delle informazioni, l'importanza dell'organizzazione e del piano, l'impatto della tecnologia sulla nostra funzione cognitiva e come sfruttarla per semplificare la vita.

Levitin condivide poi consigli e trucchi per organizzare gli spazi fisici e digitali, gestire il tempo in modo efficace e prendere decisioni più intelligenti - senza tutto il rumore.

Citazioni dal libro

È come se il nostro cervello fosse configurato per prendere un certo numero di decisioni al giorno e, una volta raggiunto quel limite, non riuscissimo più a prenderne altre, indipendentemente dalla loro importanza.

Daniel J. Levitin

**Perché Da fare consigliamo The Organized Mind per il tipo di personalità INFJ?

Il libro si basa su ricerche scientifiche interdisciplinari e quindi si rivolge agli INFJ che amano un approccio al miglioramento personale basato sull'evidenza

Condivide soluzioni pratiche e attuabili per gestire il sovraccarico di informazioni, che è la necessità del momento, indipendentemente dal tipo di personalità

Le strategie condivise nel libro aiuteranno gli INFJ a prendere decisioni più sagge nella loro vita professionale e personale, poiché amano prendere decisioni ponderate

Gli INFJ spesso faticano a gestire il proprio tempo o ad affrontare lo stress. Inoltre, si sentono facilmente stimolati e sopraffatti. Il libro può aiutarli a gestire queste sfide in modo più efficace

6. La persona altamente sensibile: come prosperare quando il mondo ti travolge di Elaine N. Aron

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-highly-senstive-person-930x1400.png Copertina del libro La persona altamente sensibile /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Elaine N. Aron

Elaine N. Aron Anno di pubblicazione: 1997

1997 Durata stimata di lettura: 4 ore

4 ore Ideale per: Individui che cercano di rafforzare le proprie relazioni interpersonali

Individui che cercano di rafforzare le proprie relazioni interpersonali Numero di pagine: 251

251 Valutazione: 4.5/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

Dato che gli INFJ provano le emozioni in modo più intenso, sono spesso molto sensibili. In alcuni casi, un INFJ può anche essere una HSP (Highly Sensitive Person), complicando così la sua disposizione sensibile.

Se siete una combinazione INFJ-HSP, allora La persona altamente sensibile sarà il vostro libro preferito. La dottoressa Elaine Aron, psicologa e autrice di ricerche cliniche, condivide i suoi insegnamenti e le sue scoperte mentre esplora le caratteristiche della persona altamente sensibile caratteristiche delle persone altamente sensibili . L'autrice condivide le intuizioni scientifiche sul perché alcuni individui sono sensibili a stimoli come il rumore intenso, gli odori forti e il rumore.

La dottoressa Aron discute le sfide che questi tratti presentano e condivide strategie pratiche per la condivisione, la cura di sé e la prosperità. Il libro incoraggia le persone HSI ad abbracciare le loro capacità uniche e sviluppare una mentalità produttiva nonostante gli ostacoli.

Citazione dal libro

Essere altamente sensibili non esclude affatto di essere, a modo proprio, dei tenaci sopravvissuti.

Dott.ssa Elaine Aron

**Perché Da fare consigliamo The Highly Sensitive Person per il tipo di personalità INFJ?

Aiuta a comprendere meglio e a riconoscere le loro caratteristiche uniche, i loro punti di forza e le loro sfide, dal momento che gli INFJ e gli HSP mostrano spesso tratti sovrapposti

Condivide strumenti preziosi e strategie pratiche di coping che gli INFJ possono usare per affrontare la sovrastimolazione e le situazioni opprimenti per gestire la sensibilità

Studia l'impatto dei tratti HSP sulle relazioni e condivide preziose intuizioni per gli INFJ per rafforzare le loro relazioni interpersonali e favorire connessioni significative

Il libro sottolinea l'accettazione radicale delle stranezze della personalità HSP e INFJ e celebra il valore unico che queste personalità portano in tabella

7. Il Manuale INFJ: A Guide to and for the Rarest Myers-Briggs Personality Type di Marissa Baker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-INFJ-handbook.png Copertina del libro Il manuale INFJ /%img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Marissa Baker

Marissa Baker Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 1 ora

1 ora Ideale per: Chiunque voglia capire il tipo di personalità INFJ

Chiunque voglia capire il tipo di personalità INFJ Numero di pagine: 70

70 Valutazioni: 4,6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Riepilogo/riassunto senza spoiler

il Manuale INFJ è l'ennesima guida di un collega INFJ dedicata agli altri INFJ.

Con questo lavoro, Marissa Baker ci accompagna in un'esplorazione approfondita, in particolare dal punto di vista dell'INFJ. Marissa comprende a fondo i tratti unici, i punti di forza e le sfide dell'INFJ e condivide le sue intuizioni personali per prosperare come tale.

Il libro tratta vari argomenti, dalle relazioni alla comunicazione, stili di gestione e le scelte di carriera, fino allo sviluppo personale. Ogni argomento contiene aneddoti relativi, consigli pratici e parole stimolanti per aiutare gli INFJ a gestire i diversi aspetti della loro vita personale e professionale.

Citazioni dal libro

Come perfezionisti e idealisti, gli INFJ si sforzano costantemente di migliorare le cose. Che si tratti di una relazione in cui siamo impegnati, di una persona a cui teniamo, di un progetto a cui stiamo lavorando o persino di una pianta da appartamento, gli INFJ non si arrendono finché non hanno esaurito ogni possibilità di miglioramento.

Marissa Baker

**Perché Da fare consigliamo The INFJ Handbook per il tipo di personalità INFJ?

Condivide intuizioni di prima mano sull'esperienza INFJ, rendendolo una guida affidabile per gli altri INFJ

Copre una serie completa di argomenti incentrati sulla personalità INFJ, come la comunicazione, la carriera, lo sviluppo personale, ecc

Il tono di supporto presente in tutto il libro incoraggia gli INFJ ad abbracciare le loro qualità uniche e a gestire efficacemente le sfide

8. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking (Il potere degli introversi in un mondo che non smette di parlare) di Susan Cain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Quiet.png Copertina del libro Quiet, uno dei libri più popolari per INFJ /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Susan Cain

Susan Cain Anno di pubblicazione: 2012

2012 Durata stimata di lettura: 6 ore

6 ore Ideale per: Introversi che desiderano strategie attuabili per una comunicazione efficace

Introversi che desiderano strategie attuabili per una comunicazione efficace Numero di pagine: 333

333 Valutazione: 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

In un mondo dinamico, caratterizzato da molteplici punti di contatto per interazioni ad alta velocità, gli estroversi sono spesso percepiti come una classe sociale superiore. In tranquillo contrasto, ci sono gli introversi, quelli che mettono la "I" nell'INFJ.

Quiet di Susan Cain si basa su ricerche estese, casi di studio ed esperienze personali per sfidare la percezione culturale degli introversi. Esplora la scienza alla base dell'introversione e condivide le differenze tra introversi ed estroversi basate sulla neurologia e sulla psicologia. La Cain discute poi il pregiudizio della società verso l'estroversione negli ambienti di lavoro e nelle impostazioni sociali, che spesso lascia l'introverso a piedi.

L'autrice sostiene una comprensione più inclusiva dei tratti della personalità, che celebri l'unicità di ognuno. Per far capire il suo punto di vista, l'autrice elenca i vari contributi degli introversi in campi diversi e invita a riconoscere e sfruttare i punti di forza intrinseci degli introversi.

Citazione dal libro

Non c'è alcuna correlazione tra l'essere il miglior oratore e l'avere le idee migliori.

Susan Cain

**Perché Da fare consigliamo Quiet per il tipo di personalità INFJ?

Il libro sostiene il riconoscimento di una leadership introversa estili di lavoro spesso incarnati dagli INFJ, come l'ascolto profondo, l'empatia e il processo decisionale ponderato

Convalida il bisogno di solitudine e introspezione degli INFJ, che spesso valorizzano il tempo trascorso da soli per ricaricare le energie dopo le interazioni sociali

Gli INFJ possono beneficiare di strategie efficaci per la comunicazione e la collaborazione mentre navigano nelle dinamiche sociali nelle impostazioni personali e professionali

9. Il potere degli introversi: Perché la tua vita interiore è la tua forza nascosta di Laurie Helgoe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/introvert-power.png Copertina del libro "Il potere degli introversi /$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Laurie Helgoe

Laurie Helgoe Anno di pubblicazione: 2008

2008 Durata stimata di lettura: 5,5 ore

5,5 ore Ideale per: Introversi che cercano gli aspetti positivi della solitudine

Introversi che cercano gli aspetti positivi della solitudine Numero di pagine: 288

288 Valutazioni: 4.4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

Continuando a far luce sugli individui introversi, abbiamo Introvert Power di Laurie Helgoe.

Come la maggior parte degli autori del nostro elenco, Laurie condivide il suo account personale di psicologa e introversa. Mette in evidenza i punti di forza unici degli introversi, come la riflessione profonda, le connessioni significative e la creatività. Oltre a sfidare le norme sociali a favore dell'estroversione, presenta potenti argomenti a favore dei tratti introversi.

Il libro è una guida perspicace per gli introversi, che li incoraggia ad accettare il proprio io autentico. In un mondo che non necessariamente elogia i loro punti di forza. Una prospettiva così positiva è fonte di forza per gli introversi.

Citazione dal libro

Chiariamo una cosa: Gli introversi non odiano le chiacchiere perché non amano le persone. Odiamo le chiacchiere perché odiamo la barriera che creano tra le persone.

Laurie Helgoe

**Perché Da fare consigliamo Introvert Power per il tipo di personalità INFJ?

Celebra la creatività associata all'introversione, che spicca in particolare per gli INFJ, che sono naturalmente artistici e fantasiosi

È una lettura che dà forza e aiuta gli INFJ a scoprire la loro forza interiore e la loro resilienza, bilanciando il mondo interiore con le aspettative esterne

Dà un'impronta positiva alla solitudine, che spesso viene vista sotto una luce negativa. Convalida il bisogno dell'INFJ di stare da solo per riflettere e introspettarsi

10. 100 giorni per la calma: Un diario per trovare la tranquillità di tutti i giorni di Amy Leigh Mercree

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/100-Days-to-Calm-1013x1400.png Copertina del libro 100 giorni per la calma, uno dei nostri libri preferiti dagli INFJ /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Amy Leigh Mercree

Amy Leigh Mercree Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata della lettura: 5-10 minuti per esercizio

5-10 minuti per esercizio Ideale per: Chi è alla ricerca di uno spazio mentale migliore

Chi è alla ricerca di uno spazio mentale migliore Numero di pagine: 208

208 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

L'INFJ ansioso e stressato spesso trova conforto nella meditazione e nel journaling. Da fare, allora provate a scrivere un diario con 100 Giorni per la Calma.

In questo libro di lavoro, Amy Leigh Mercree ha raccolto una serie di prompt, esercizi e riflessioni per infondere pace e tranquillità nella vita quotidiana. Consideratelo il vostro percorso verso il benessere emotivo e mentale.

Il diario tratta di mindfulness, gratitudine e cura di sé per infondere calma nonostante le varie sfide della vita. Tra gli esercizi di scrittura troverete anche consigli pratici per promuovere l'equilibrio emotivo e la pace. Se state cercando un compagno affidabile per rendere la mindfulness un'abitudine e condurre uno stile di vita sereno, questo dovrebbe essere il vostro libro preferito!

Citazione dal libro

Quando ti fermi letteralmente ad annusare i fiori, ringiovanisci te stesso e coloro che ti circondano.

Amy Leigh Mercree

**Perché Da fare consigliamo 100 giorni di calma per il tipo di personalità INFJ?

Gli INFJ possono praticare sistematicamente la mindfulness attraverso questo libro. Il percorso graduale di 100 giorni si allinea con il loro bisogno di scopo e di consapevolezzaautodisciplina per raggiungere l'esito positivo* Il diario guidato aiuterà gli INFJ a trovare la calma nella loro routine quotidiana, in linea con il loro desiderio di benessere ed equilibrio olistico

È un rifugio privato per gli INFJ per esprimere i loro pensieri, sentimenti e aspirazioni, riunendo il loro bisogno di espressione creativa e introspettiva in uno spazio sicuro

Il diario mette gli INFJ in contatto con la realtà e promuove uno spazio mentale positivo attraverso affermazioni e messaggi edificanti

11. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/The-Little-Prince-929x1400.png Copertina del libro Il Piccolo Principe /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Anno di pubblicazione: 1943

1943 Durata stimata di lettura: 1,5 ore

1,5 ore Ideale per: Persone che apprezzano la bellezza dei piccoli momenti quotidiani

Persone che apprezzano la bellezza dei piccoli momenti quotidiani Numero di pagine: 96

96 Valutazione: 4,5/5 (Amazon) 4,32/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è un classico intramontabile. Condivide le avventure di un giovane principe che viaggia da un pianeta all'altro e incontra vari abitanti. Ogni carattere ha un ruolo centrale in una stringa di storie, con la condivisione di profonde lezioni di vita che rimangono impresse nel principe.

La novella esplora i temi dell'amore e dell'amicizia attraverso una serie di incontri stravaganti e conversazioni toccanti. Leggendo il libro, vi troverete a riflettere sulle meraviglie dell'infanzia, sulla complessità delle relazioni umane e sulla bellezza dell'immaginazione.

Lo stile di scrittura e la profondità allegorica rendono il libro un capolavoro anche dopo 80 anni dalla sua pubblicazione.

Citazione dal libro

Tutti gli adulti sono stati bambini... ma solo pochi di loro se lo ricordano.

Antoine de Saint-Exupéry

**Perché Da fare consigliamo Il Piccolo Principe per il tipo di personalità INFJ?

Il Piccolo Principe è un empatico che intraprende un viaggio alla scoperta di sé e della propria comprensione, bilanciando l'idealismo con la realtà. Nulla sarebbe più affine agli INFJ

La narrazione fantasiosa e stravagante si rivolge al bambino interiore dell'INFJ. Nutre la meraviglia infantile, la curiosità naturale, l'innocenza e la giocosità presenti negli INFJ

Il Piccolo Principe valorizza le profonde connessioni emotive con gli altri, uomini, animali e persino piante. Questo tema risuona con l'amore dell'INFJ per questi legami

La storia parla della bellezza nei piccoli momenti quotidiani che spesso non vengono apprezzati. Questo si allinea con la capacità dell'INFJ di scoprire lo straordinario nell'ordinario, poiché è più in sintonia e consapevole di tutto ciò che lo circonda

13. Jane Eyre di Charlotte Brontë

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jane-Eyre.png Copertina di Jane Eyre, nel nostro elenco di libri INFJ del periodo /$$$img/

via Goodreads

Sul libro

Autore: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë Anno di pubblicazione: 1847

1847 Durata stimata di lettura: 9,5 ore

9,5 ore Ideale per: Gli appassionati di romanzi d'epoca

Gli appassionati di romanzi d'epoca Numero di pagine: 532

532 Valutazione: 4,5/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

Con Jane Eyre, Charlotte Brontë tesse una storia avvincente sull'amore, la moralità, la classe sociale, i ruoli di genere e la ricerca dell'indipendenza. Il Bildungsroman conduce il lettore attraverso un viaggio tumultuoso che è la vita e le lotte di Jane Eyre.

Rimasta orfana e maltrattata da bambina, Jane sopporta le avversità per perseguire l'istruzione, sviluppando al contempo una forte bussola morale e la capacità di recupero. Ottiene una posizione come istitutrice a Thornfield Hall, dove incontra il cupo ed enigmatico signor Rochester. La loro relazione, complessa e in evoluzione, mette alla prova le convinzioni morali di Jane.

Durante la lettura del libro, troverete elementi gotici in tutta la narrazione che aggiungono l'atmosfera inquietante e misteriosa di Thornfield Hall. Bronte vi farà anche discutere tra la ragione, il potere individuale e le aspettative della società, e la ricerca di identità e appartenenza.

Citazioni dal libro

Preferisco sempre essere felice che dignitosa.

Charlotte Brontë

**Perché Da fare consigliamo Jane Eyre per il tipo di personalità INFJ?

Il libro esplora caratteri ricchi, sfumati e intricati che coinvolgeranno gli INFJ nei loro complessi mondi interiori

La speranza, la resilienza e le forti convinzioni morali di Jane Eyre, anche di fronte alle avversità, faranno appello al senso di forza interiore e di giustizia dell'INFJ

Poiché gli INFJ sono spesso attratti dai romanzi storici e di periodo, troveranno intrigante lo sfondo vittoriano del libro e le norme sociali corrispondenti

I temi dell'indipendenza, dell'emancipazione, della ricerca dell'identità, della redenzione e del perdono aiutano il libro a raggiungere tutti i punti ideali dei libri per INFJ

14. And Then There Were None di Agatha Christie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/And-then-there-were-none.png Copertina di And Then There Were None, uno dei famosi libri INFJ della Christie /$$$img/

via Amazon

Sul libro

Autore: Agatha Christie

Agatha Christie Anno di pubblicazione: 1939

1939 Durata stimata di lettura: 4,5 ore

4,5 ore Ideale per: Persone che amano i misteri complessi

Persone che amano i misteri complessi Numero di pagine: 264

264 Valutazione: 4,5/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)



Riepilogo senza spoiler

And Then There Were None è un giallo a porte chiuse del maestro del mistero Agatha Christie.

La storia inizia con dieci perfetti sconosciuti attirati su un'isola isolata con diversi pretesti. Al loro arrivo, scoprono che il loro ospite è scomparso e trovano un messaggio registrato che accusa ciascuno di loro di omicidio per il quale non è stata fatta giustizia. Rimasti sull'isola senza possibilità di fuga, i caratteri sono tormentati dalla paura, dalla paranoia e dal senso di colpa. L'atmosfera inquietante si intensifica man mano che ogni carattere viene ucciso in modi che rispecchiano la filastrocca Ten Little Soldiers. Mentre il numero dei sopravvissuti diminuisce, ognuno deve affrontare il proprio oscuro passato segreto prima che sia troppo tardi.

And Then There Were None è una pagina che non si può mettere giù una volta iniziata la lettura. Questo giallo vi lascerà col fiato sospeso fino all'ultima pagina!

Citazioni dal libro

Ma nessun artista, mi rendo conto, può essere soddisfatto della sola arte. C'è un desiderio naturale di riconoscimento che non può essere espresso in termini di guadagno.

Agatha Christie

**Perché Da fare consigliamo And Then There Were None per il tipo di personalità INFJ?

Gli INFJ amano i misteri e gli enigmi. Questo libro iconico ha lasciato un impatto duraturo sul genere con i suoi colpi di scena inaspettati, rendendolo il preferito di tutti

Il libro è una testimonianza della capacità di osservazione sociale della Christie, con la quale gli INFJ si relazioneranno, non a caso lei stessa era un'INFJ

La funzionalità/funzione di caratteri complessi con storie intricate, segreti e motivazioni nascoste che gli INFJ apprezzeranno

Le dinamiche di gruppo mutevoli e l'esplorazione di come gli individui reagiscono sotto pressione garantiscono agli INFJ intuizioni uniche sulla natura umana e sulle aspettative della società

Scegliere i libri INFJ giusti e applicare i loro insegnamenti

La lettura ha un ruolo centrale nel mondo di ogni INFJ. La scelta di libri o storie va oltre il semplice intrattenimento; per loro i libri sono un percorso di auto-riflessione e crescita personale. La letteratura ha un ruolo trasformativo nel formare le loro prospettive, i valori e le scelte.

Tenendo presente quanto sopra, ecco alcuni modi in cui gli INFJ possono scegliere i libri giusti e applicare i loro insegnamenti:

Esplorare generi diversi , dalla saggistica filosofica alla narrativa stimolante. Più si legge, più si cresce

, dalla saggistica filosofica alla narrativa stimolante. Più si legge, più si cresce Unirsi a book club o partecipare a discussioni letterarie con altri INFJ per condividere le proprie intuizioni, acquisire prospettive diverse e scoprire nuovi libri

o partecipare a con altri INFJ per condividere le proprie intuizioni, acquisire prospettive diverse e scoprire nuovi libri Iscriversi a sfide di lettura come la sfida del 52 Book Club che condivide una lettura basata su promptelenco di attività con esempi per mantenere coerenza e motivazione

come la sfida del 52 Book Club che condivide una lettura basata su promptelenco di attività con esempi per mantenere coerenza e motivazione Partecipare a forum online, comunità e altre piattaforme dove gli INFJ possono attingere alla conoscenza condivisa dei lettori globali per aggiungere i libri giusti al loro elenco TBR

dove gli INFJ possono attingere alla conoscenza condivisa dei lettori globali per aggiungere i libri giusti al loro elenco TBR Mantenere un diario riflessivo per registrare i propri pensieri, emozioni, intuizioni e reazioni durante la lettura per interiorizzare l'apprendimento

per registrare i propri pensieri, emozioni, intuizioni e reazioni durante la lettura per interiorizzare l'apprendimento Cercare attivamente opportunità di applicare le lezioni dei libri in scenari reali

di applicare le lezioni dei libri in scenari reali Sviluppare un'abitudine di apprendimento continuo ritagliando del tempo dedicato alla lettura. Potete anche esercitarvi nell'impostazione e nel piano degli obiettivi con strumenti comesoftware di gestione delle attività ## La vostra personalità forma il mondo intorno a voi

FAQs

**1. Qual è il miglior libro per INFJ?

Le preferenze dell'INFJ possono variare, ed è per questo che non esiste un libro "migliore" per tutti. Esplorate i libri dell'elenco condiviso sopra per scoprire cosa funziona per voi.

**2. Qual è il genere migliore per gli INFJ?

Gli INFJ spesso amano i libri che esplorano le emozioni umane, le relazioni e l'introspezione. I generi fantasy, letterario, storico, psicologico, filosofico e di auto-aiuto sono particolarmente adatti agli INFJ.

**3. Quali sono gli argomenti che piacciono agli INFJ?

Gli INFJ sono attratti da temi come l'empatia, il senso della vita, la psicologia, la letteratura, la giustizia sociale, la spiritualità e la crescita personale.