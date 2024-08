Smartsheet vs. Microsoft Project: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

Le soluzioni di project management possono essere una salvezza per organizzare i progetti e le attività, soprattutto se il progetto è relativamente complesso. Tuttavia, la scelta del giusto strumento di project management può spesso rivelarsi un'attività piuttosto ardua. Soprattutto se si considera che esistono molte opzioni promettenti, ognuna con punti di forza e funzionalità/funzioni uniche.

Ma quando si tratta di scegliere una soluzione di project management, dobbiamo andare oltre la patina lucida e cercare la sostanza. Lo strumento ideale dovrebbe aiutarvi a pianificare i progetti, assegnare le attività, gestire le risorse, attivare flussi di lavoro automatizzati e garantire un carico di lavoro equilibrato per il vostro team.

Ecco perché abbiamo scelto due eccellenti strumenti per il project management noti per la loro praticità e per la loro capacità di fornire le giuste informazioni di base. In questo confronto, esamineremo i pro e i contro di Smartsheet rispetto a Microsoft Project, confrontando le principali funzionalità/funzione, i prezzi e le recensioni dei clienti per aiutarvi a scegliere l'opzione migliore.

**Che cos'è Smartsheet?

Smartsheet è una piattaforma di project management che utilizza una familiare interfaccia a foglio elettronico per aiutare a gestire progetti, assegnare attività e occuparsi di portfolio multipli di progetti. Combina le funzionalità/funzioni degli strumenti di project management e le funzioni di Microsoft Excel e va oltre.

dashboard di gestione del progetto su Smartsheet /%img/ Smartsheet Smartsheet consente di visualizzare i dati storici sotto forma di grafici, di visualizzare le attività in diagrammi di Gantt e di evidenziare le attività essenziali nella timeline del progetto.

Sebbene Smartsheet eccella in termini di flessibilità, non ha la potenza di fuoco necessaria per gestire funzioni complesse del progetto, come il livellamento delle risorse e la reportistica avanzata, rispetto ad alcune Alternative a Smartsheet .

Funzioni di Smartsheet

1. Automazioni

I flussi di lavoro di automazione sono una popolare funzionalità di Smartsheet che consente di ottimizzare i processi ripetitivi e che richiedono tempo. Dispone di un'interfaccia utente drag-and-drop senza codice per creare flussi di lavoro una tantum o ricorrenti combinando più azioni e percorsi. È inoltre possibile impostare trigger basati su eventi o programmi.

Inoltre, è possibile utilizzare la collezione di modelli di flusso di lavoro precostituiti per le vostre attività attività di project management tra cui richieste di stato settimanali, promemoria per le date di scadenza e altro ancora. Questo include anche la visualizzazione e la risposta agli aggiornamenti provenienti da strumenti di terze parti come Microsoft Teams o Slack.

2. Personalizzazione del flusso di lavoro

Bridge di Smartsheet è un'interfaccia drag-and-drop che consente di aggiungere facilmente blocchi di flusso di lavoro e di definire la logica del flusso di lavoro per adattarsi a un flusso di processo complesso. In questo modo è possibile personalizzare i flussi di lavoro a proprio piacimento.

È inoltre possibile creare flussi di lavoro con moduli Smartsheet per raccogliere dati da stakeholder interni ed esterni e salvarli direttamente nel foglio di calcolo. Costruite rapidamente un modulo con la logica delle condizioni, rendendo le domande pertinenti alla persona che sta compilando il modulo. È inoltre possibile utilizzare elementi di branding come colori, loghi, GIF e immagini per personalizzare il modulo in base alle proprie esigenze.

Integrazioni con strumenti come AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint e UPS Tracking, che consentono di adattare Smartsheet alle vostre esigenze specifiche.

3. Collaborazione sui contenuti

Grazie alla collaborazione sui contenuti di Smartsheet è possibile lavorare senza problemi con i membri del team, condividere il feedback e monitorare lo stato in tempo reale.

collaborazione dei contenuti via_ Smartsheet Con le funzionalità/funzione di chattare e commentare, è possibile:

Monitorare e rivedere i processi da un foglio di progetto

Impostare avvisi e promemoria per i membri del vostro team

Permettere a colleghi o fornitori/partner di rivedere i contenuti senza dover concedere loro l'accesso al foglio

Semplificare la gestione delle versioni con un blocco automatico delle vecchie versioni per garantire che si lavori solo sui contenuti più recenti

Prezzi di Smartsheet

**Gratis: Piano Free Forever

Pro : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Business : $32 per utente al mese

: $32 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

**Che cos'è Microsoft Progetto?

Microsoft Project, o MS Project, è un software di project management offerto insieme al pacchetto Microsoft Office. Può essere utilizzato per gestire progetti semplici, creare pianificazioni, assegnare risorse e tenere traccia del tempo. Funzionalità avanzate come grafici Gantt, schede Kanban, calendari di progetto e altre visualizzazioni aiutano a gestire diversi progetti di piccole e grandi dimensioni in un unico strumento.

gestione dei progetti via_ Microsoft Project Sebbene abbia una curva di apprendimento molto ripida rispetto ad alcuni Alternative a Microsoft Progetto offre una connessione perfetta con altre applicazioni e piattaforme Microsoft. Questo lo rende ideale per chi è alla ricerca di uno strumento di project management dotato di un ecosistema completo.

Funzioni di Microsoft Project

1. Visualizzazioni multiple del progetto

Microsoft Project offre diverse visualizzazioni per la gestione dei progetti, rendendolo ideale per i gestori del progetto e i team. Queste includono:

Vista Elenco, per pianificare e gestire gli elenchi di attività

Vista Bacheca, come la lavagna Kanban visiva e altre per aiutare a gestire i flussi di lavoro e lo stato

Viste Gantt, come il grafico Gantt e altre opzioni temporali per pianificare le attività sulla timeline del progetto

2. Modelli avanzati per il piano di progetto

modelli di progetto pronti per l'uso via_ Progetto Microsoft I modelli per il piano di progetto possono aiutare a organizzare rapidamente le attività e i progetti monitorare gli obiettivi del progetto . Microsoft Project consente di scegliere modelli incentrati sulla metodologia Agile o Waterfall e di pianificare ogni fase del progetto utilizzando i modelli di pianificazione.

3. Supervisione del portfolio

Grazie alle funzionalità di project management è possibile ottenere visibilità su più progetti contemporaneamente. Ciò consente di analizzare le metriche delle prestazioni, di allocare le risorse in modo consapevole e di garantire esiti positivi.

Prezzi di Microsoft Progetto

Versione on-premise/Desktop

Progetto Standard 2021 : $679,99 (acquisto una tantum)

: $679,99 (acquisto una tantum) Progetto Professional 2021: $1129,99 (acquisto una tantum)

Soluzioni basate su cloud

Piano 1 : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Piano 3 : $30 per utente al mese

: $30 per utente al mese Piano 5: $55 per utente al mese

Smartsheet vs. Microsoft Project: Funzionalità/funzione a confronto

Smartsheet e MS Project combinano funzionalità/funzione uniche per aiutarvi a terminare al meglio il vostro lavoro. Ecco quindi un confronto testa a testa tra Microsoft Project e Smartsheet per aiutarvi a comprendere meglio i punti di forza e di debolezza di ciascuna soluzione di project management.

1. Funzionalità/funzione collaborative

Smartsheet dispone di interessanti funzionalità/funzione di collaborazione che consentono di fornire autorizzazioni a livello di riga, aggiungere commenti, eseguire modifiche collaborative e rimanere aggiornati sulle aggiunte con un monitoraggio in tempo reale. Questo lo rende ideale per chi cerca uno strumento di project management facile da usare e collaborativo.

Per contro, Microsoft Project dispone di solidi strumenti di collaborazione, ma meno intuitivi. È possibile aggiungere commenti, monitorare le modifiche e persino eseguire aggiornamenti in tempo reale, ma questi strumenti sono limitati e difficili da gestire, soprattutto nelle versioni desktop.

Vincitore: Smartsheet

2. Automazioni

Smartsheet offre flussi di lavoro di automazione senza codice per eliminare le attività ripetitive e risparmiare tempo. Dispone anche di una tonnellata di modelli precostituiti per flussi di lavoro personalizzati, ma rispetto a MS Project manca di incisività.

MS Project, invece, offre funzionalità di automazione avanzate, ideali per i flussi di lavoro complessi e le esigenze di project management. Dispone di modelli personalizzabili e di automazione integrata da sfruttare per la creazione di nuovi progetti.

Vincitore: Microsoft Project

3. Flessibilità del progetto

Rinomato per la sua flessibilità, Smartsheet offre un'interfaccia basata su fogli facilmente personalizzabili in base alle proprie esigenze. Ciò consente di utilizzare lo strumento per il budgeting, il project management, il monitoraggio delle risorse, l'inventario e altro ancora, offrendo visualizzazioni adattabili per aiutare a gestire diversi progetti.

Microsoft Project, invece, si affida a una struttura rigida per la gestione dei progetti sviluppo del progetto e ha una curva di apprendimento molto ripida. Sebbene sia in grado di fornire più visualizzazioni, la struttura complessa lo rende ideale solo per progetti particolari.

Vincitore: Smartsheet

4. Gestione avanzata delle risorse

Poiché Smartsheet si concentra principalmente sulla visualizzazione del foglio di calcolo, offre semplici funzionalità di assegnazione delle risorse. Questo può aiutare a pianificare progetti, a monitorare il tempo e a ottenere una reportistica dinamica. Tuttavia, rispetto alla concorrenza, manca di sofisticate funzionalità di pianificazione e ottimizzazione delle risorse, come il rilevamento dei conflitti, il livellamento e altro ancora.

Quando si tratta di gestione e allocazione delle risorse, invece, Microsoft Project è un chiaro vincitore. Dispone di funzionalità avanzate di pianificazione delle risorse che consentono di richiedere e assegnare attività, monitorare programmi e portfolio multipli di progetti e ottenere report precostituiti per monitorare l'allocazione delle risorse. È possibile anche la sincronizzazione con altre app come Microsoft Teams, per migliorare l'allocazione dei progetti e l'assegnazione delle attività.

Vincitore: Microsoft Progetto

Smartsheet vs. Microsoft Project su Reddit

Cosa dicono le persone su Reddit di Smartsheet vs Microsoft Project? Quando si cerca Microsoft Project vs. Smartsheet su Reddit si possono vedere molte discussioni sulla piattaforma ideale per il project management.

La maggior parte degli utenti concorda sul fatto che Microsoft Project è l'ideale se si utilizza già Microsoft Office 365 o Microsoft Teams come piattaforma generale di project management. Uno utente ha detto Ho avuto esperienza in diversi ruoli di gestione dei programmi. Ognuno ha i suoi punti di forza e la scelta dipende dalle vostre esigenze specifiche. Considerando che il vostro team utilizza già MS Teams, l'integrazione di una piattaforma di project management che lavori senza problemi con Teams potrebbe migliorare la collaborazione"

Tuttavia, Smartsheet ha ricevuto recensioni entusiastiche, soprattutto perché supporta viste multiple come elenchi, calendari, schede Kanban e moduli. Ecco il commento di un utente di Redditor , _"Ho usato MS Project, Monday, Trello e Smartsheet e anche se alcuni di quelli elencati fanno bene all'interno del loro specifico ambito di attività, Smartsheet mi ha permesso di fare molte cose bene. Mi ha permesso di trattare i progetti come elenchi o calendari o schede Kanban e di utilizzare moduli. Sicuramente è un po' più impegnativo da imparare perché è una tabula rasa, meno strutturato, ma la mancanza di struttura è anche il suo punto di forza che consente tutta la flessibilità che si può gestire"

Conosci ClickUp-La migliore alternativa a Smartsheet vs. Microsoft Project

Non c'è un chiaro vincitore nel braccio di ferro tra Microsoft Project e Smartsheet. Smartsheet è flessibile e ha molte funzionalità/funzione. È un foglio di calcolo che può essere utilizzato anche per la gestione delle attività, la creazione di flussi di lavoro e il project management.

D'altra parte, Microsoft Project ha radici profonde nella pianificazione complessa. È ideale se si utilizzano già i prodotti Microsoft nell'ambito dei piani aziendali complessivi. Ha una curva di apprendimento ripida, ma può fornire le stesse funzionalità/funzioni e capacità di automazione.

È qui che una piattaforma di project management end-to-end come ClickUp può fare miracoli. Una soluzione di produttività all-in-one, ClickUp è in grado di combinare tutte le operazioni in un'unica piattaforma. In questo modo, è possibile creare attività, automatizzare i flussi di lavoro, monitorare degli obiettivi del progetto e gestire l'intera organizzazione con un unico software.

Funzioni ClickUp

1. Monitoraggio e organizzazione del lavoro con la Vista Tabella

gestite e monitorate le vostre attività su un foglio di calcolo con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Andare oltre la tradizionale tabella con Vista Tabella di ClickUp che consente di creare fogli di calcolo rapidissimi e potenti database visivi in pochi minuti. Con questa visualizzazione è possibile:

Organizzare le attività e modificare i dati in blocco con tabelle intuitive e reattive

CreareCampi personalizzati in ClickUp per tracciare lo stato di avanzamento delle attività, aggiungere allegati e altri 15 tipi di campo

Collegare database e campi multipli, collegando attività, documenti e dipendenze

Formattare e condividere la visualizzazione delle tabelle con chiunque, migliorando la collaborazione del team

2. Modelli di fogli di calcolo pronti all'uso

Se amate usare i fogli di calcolo per i vostri flussi di lavoro e per il monitoraggio dei progetti, vi piacerà lavorare con il modello di foglio di calcolo ClickUp. Questo modello di foglio di calcolo personalizzabile è in grado di andare oltre gli strumenti tradizionali, consentendovi di fare di tutto, da semplici bilanci a complessi project management, monitoraggio dell'inventario, gestione degli ordini e altro ancora.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/table-20view.gif Il modello di foglio di calcolo ClickUp può aiutarvi a organizzare e visualizzare una varietà di dati https://app.clickup.com/signup?template=t-54710690&\_gl=1\*1ei80ye\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNz4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /%cta/

Scaricare questo modello

Con questo modello di project management è possibile:

Organizzare i fogli di calcolo in un unico sistema centralizzato

Monitorare le modifiche nel tempo e collaborare con i compagni di squadra

Accedere e aggiornare i vostri dati da qualsiasi parte del mondo con facilità

3. Piattaforma completa per i progetti

Con la piattaforma di project management ClickUp, non vi limitate alle funzionalità/funzione essenziali come gli altri strumenti. Al contrario, è possibile ottenere il meglio del project management, della collaborazione tra team e della gestione dei progetti strumenti di gestione delle attività con funzionalità avanzate che aiutano a gestire team numerosi, a monitorare le date di scadenza, a semplificare progetti complessi e di grandi dimensioni e a risparmiare tempo.

traccia le attività cardine del progetto nella vista Gantt di ClickUp

Inoltre, avrete a disposizione funzionalità/funzione di collaborazione avanzate per aiutarvi:

Standardizzare e scalare le best practice del project management

SfruttareLa potenza dell'IA di ClickUp Brain per semplificare le attività e lavorare in modo efficiente con un project manager IA al vostro fianco

Pianificare e stabilire le priorità con facilità, ottenendo una visibilità profonda e visualizzazioni multiple su tutti i progetti, aiutandovi ad allinearli agli obiettivi aziendali

Collaborare meglio con documenti condivisibili, monitoraggio in tempo reale e chattare internamente

Aumentare l'efficienza con l'automazione e la reportistica

Prezzi ClickUp

Abbiamo menzionato che ClickUp ha un piano Free Forever, oltre ad altre quattro opzioni di prezzo tra cui scegliere:

Free Forever : Libero

: Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Project Management per la vittoria

ClickUp è l'opzione ideale per soddisfare tutte le esigenze organizzative di project management. Sebbene Smartsheet e MS Project siano ottimi strumenti a sé stanti, ClickUp si ritaglia un posto a sé stante grazie alla pletora di funzioni utili, all'integrazione con l'IA, ecc. Se non l'avete ancora provato, vi consigliamo di farlo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso !