Leadership INFJ: Tecniche e strategie per il successo

Da fare: aspirare a guidare con sicurezza, ispirare cambiamenti profondi e costruire team forti in cui i membri si sentano come una famiglia?

Se sì, potreste essere un tipo di personalità INFJ, il più raro ed enigmatico dei 16 tipi di personalità secondo l'Indicatore di Tipo Myers-Briggs (MBTI).

Gli INFJ sono spesso scambiati per semplici introversi, ma possiedono una miscela unica di visione strategica, profonda empatia e incrollabile idealismo, che li rende leader fenomenali. 🙌🏼

Ma Da fare per capire se si è un INFJ? E quali sono le best practice per i leader INFJ per avere successo nelle posizioni di leadership?

Risponderemo a queste e altre domande.

Esploriamo come i leader INFJ possono sfruttare i loro punti di forza e superare le sfide per avere un impatto positivo sul mondo.

Capire la leadership INFJ

La leadership INFJ si riferisce alle qualità e agli stili di leadership associati agli individui che hanno il tipo di personalità INFJ secondo l'Indicatore di Tipo Myers-Briggs (MBTI).

L'MBTI, uno strumento di valutazione della personalità, identifica 16 tipi di personalità basati sulle differenze in quattro tratti chiave:

Introversione (I) o estroversione (E)

Intuizione (N) o intuizione (S)

Sentire (F) o pensare (T) e

Giudicare (J) o percepire (P)

Gli INFJ, noti anche come "avvocati", sono caratterizzati da una miscela di introversione, intuizione, sentimento e capacità di giudizio.

Questo significa che le personalità INFJ:

Riprendono energia dal trascorrere del tempo da soli e preferiscono connessioni profonde e significative rispetto alle grandi riunioni sociali (Introverso)

e preferiscono connessioni profonde e significative rispetto alle grandi riunioni sociali (Introverso) Si concentrano sulle possibilità e sui risultati futuri , attingendo alle loro forti intuizioni interne e all'immaginazione (intuitivi)

, attingendo alle loro forti intuizioni interne e all'immaginazione (intuitivi) Prendono decisioni basate sui valori , sulle emozioni e sul loro impatto sulle persone, dando priorità all'armonia e al benessere (Sentimento)

, sulle emozioni e sul loro impatto sulle persone, dando priorità all'armonia e al benessere (Sentimento) Valutano la struttura e l'ordine, preferendo avere un piano e attenersi ad esso (Giudizio)

Anche se non tutti gli INFJ diventano leader, le loro qualità uniche offrono un potenziale significativo nei ruoli di comando.

Come INFJ, avete un dono raro per la leadership. Il tuo intuito ti permette di vedere il quadro generale e di anticipare le tendenze future. La tua empatia crea relazioni solide e ispira lealtà nei tuoi team.

I tuoi forti valori guidano un processo decisionale etico e basato su principi, guadagnando fiducia e rispetto. Queste sono tutte caratteristiche vitali di leadership efficace .

Ma il tipo di personalità non è tutto, e una leadership di successo richiede una combinazione di competenze, esperienze e sviluppo personale. Comprendendo come gli INFJ operano come leader, potete adattare il vostro stile di leadership ai vostri punti di forza e superare le sfide.

Tecniche di leadership INFJ

Se sei un INFJ, probabilmente hai un talento naturale per la leadership. La vostra natura introspettiva, la solida intuizione e la profonda comprensione delle emozioni umane vi permettono di entrare in connessione con gli altri in modo significativo e di ispirarli a realizzare grandi cose.

Tuttavia, la vostra leadership e stili di gestione possono differire da quelli dei leader tradizionali, estroversi e spesso estroflessi. Per gestire le varie situazioni di lavoro, potete affidarvi alle seguenti tecniche per ottimizzare le prestazioni.

1. Guida visionaria

Come INFJ, siete in grado di dipingere un quadro convincente per articolare un chiaro stato futuro, evidenziando l'impatto positivo del vostro lavoro sul team, sul dipartimento o sull'organizzazione. Sei anche abile nel connettere uno scopo a questa visione. Ad esempio, puoi mostrare come i contributi individuali si allineino con il quadro generale, promuovendo il significato e la motivazione del tuo team.

Un consiglio veloce: usate la vostra lungimiranza strategica per anticipare le sfide e le opportunità future. Guidate il team verso un esito positivo sostenibile, non solo verso guadagni a breve termine.

2. L'elogio come sistema di ricompensa

In qualità di leader INFJ, potete utilizzare elogi personalizzati per riconoscere i contributi e i valori individuali. Dovete concentrarvi sulla comprensione del potere della motivazione intrinseca e sulla creazione di una cultura della crescita e dell'apprendimento, piuttosto che affidarvi esclusivamente a ricompense esterne.

Un consiglio veloce: invece di elogi generici, concentratevi su azioni o qualità specifiche che ammirate nelle persone che guidate. Il riconoscimento pubblico può essere d'impatto, ma tenete conto della loro preferenza per la privacy.

3. Conoscenze procedurali

È necessario sviluppare sistemi e processi trasparenti che guidano i team. Questa struttura fornisce un senso di sicurezza e di direzione, permettendo ai membri del team di concentrarsi sulle loro attività e riducendo al minimo la confusione.

Ad esempio, come manager INFJ, potreste creare un flusso di lavoro dettagliato con alberi decisionali, assicurandovi che ognuno conosca il proprio ruolo e i passaggi successivi in un progetto complesso. Sarebbe completo di protocolli di comunicazione e di regole cancellate sviluppo del progetto sequenza per tenere tutti informati.

La vostra capacità di affrontare le sfide e di trovare soluzioni pratiche contribuisce al vostro esito positivo in posizioni di leadership.

4. Tecniche di comunicazione non verbale

In quanto INFJ, vi sarà utile essere molto attenti ai segnali non verbali e usarli per capire le esigenze e le emozioni del vostro team. Create uno spazio sicuro per una comunicazione aperta e ascoltate attivamente per costruire fiducia e relazione.

Ad esempio:

Linguaggio del corpo : Proietta sicurezza e autorevolezza con una buona postura, stando in piedi e stabilendo un contatto visivo. I gesti dell'INFJ sono tipicamente mirati e controllati, evitando un'eccessiva agitazione o movimenti nervosi

: Proietta sicurezza e autorevolezza con una buona postura, stando in piedi e stabilendo un contatto visivo. I gesti dell'INFJ sono tipicamente mirati e controllati, evitando un'eccessiva agitazione o movimenti nervosi Espressioni facciali : Le espressioni degli INFJ riflettono calore, preoccupazione o ispirazione genuini. Sottili movimenti delle sopracciglia o sorrisi possono trasmettere significati più profondi

: Le espressioni degli INFJ riflettono calore, preoccupazione o ispirazione genuini. Sottili movimenti delle sopracciglia o sorrisi possono trasmettere significati più profondi Parlato e voce: Gli INFJ hanno spesso un tono calmo, rassicurante e autorevole, anche quando forniscono un feedback critico. Il loro discorso è tipicamente misurato e riflessivo, consentendo pause e riflessioni

Sfruttare i punti di forza dei leader INFJ

I leader INFJ possiedono punti di forza unici che li rendono leader eccezionali. Vediamo come usare questi punti di forza per guidare in modo più efficace e incisivo.

1. Visione e intuizione uniche

Gli INFJ possiedono un "sesto senso" per riconoscere schemi e potenziali insidie prima degli altri. Usano questa lungimiranza per guidare i loro team e superare gli ostacoli, assicurando un percorso più agevole verso l'esito positivo.

Per migliorare questo punto di forza, dovreste:

Incoraggiare il team a esprimere apertamente le proprie preoccupazioni , anche se sembrano stravaganti. Creare uno spazio sicuro per un brainstorming non giudicante, in cui esplorare e tradurre le loro intuizioni in passaggi attuabili

, anche se sembrano stravaganti. Creare uno spazio sicuro per un brainstorming non giudicante, in cui esplorare e tradurre le loro intuizioni in passaggi attuabili Incoraggiare l'ascolto attivo , in cui i membri del team condividono idee e preoccupazioni senza temere rimproveri o critiche, consentendo di raccogliere prospettive diverse

, in cui i membri del team condividono idee e preoccupazioni senza temere rimproveri o critiche, consentendo di raccogliere prospettive diverse Abbracciate l'introspezione riflettendo regolarmente sulle vostre intuizioni, convalidandole con dati e logica e condividendo la vostra visione in modo chiaro per ispirare gli altri

2. Capacità relazionali

Gli INFJ leggono le emozioni come libri aperti. Questo permette loro di incoraggiare forti legami di squadra comprendendo e mettendosi in contatto personalmente con i membri del team.

Le loro capacità relazionali contribuiscono a creare un ambiente di lavoro di supporto e di collaborazione, in cui ogni membro del team si sente valorizzato e responsabilizzato.

Per potenziare questa forza, dovreste:

fornire feedback e coaching personalizzati, aiutando gli individui a scoprire i propri punti di forza e a lavorare sulle proprie debolezze

e coaching personalizzati, aiutando gli individui a scoprire i propri punti di forza e a lavorare sulle proprie debolezze Delegare in modo efficace e responsabilizzare il team riconoscendo i punti di forza e assegnando attività che li sfruttino

e responsabilizzare il team riconoscendo i punti di forza e assegnando attività che li sfruttino Promuovere una comunicazione aperta e incoraggiare la collaborazione, il feedback e un sano dibattito per migliorare la fiducia e l'apprendimento

3. Risoluzione creativa dei problemi

Gli INFJ preferiscono pensare fuori dagli schemi, trovando soluzioni non convenzionali. Affrontano le sfide con innovazione, incoraggiando il miglioramento continuo e l'adattabilità all'interno dei loro team.

Per potenziare questo punto di forza, dovreste:

Strutturare sessioni di brainstorming sui punti di forza del team. Dare loro il "tempo di pensare" per esplorare le possibilità e incoraggiarli a presentare soluzioni

sui punti di forza del team. Dare loro il "tempo di pensare" per esplorare le possibilità e incoraggiarli a presentare soluzioni Sfidare le ipotesi e incoraggiare la messa in discussione di metodi consolidati e l'esplorazione di nuove possibilità

e incoraggiare la messa in discussione di metodi consolidati e l'esplorazione di nuove possibilità Collegare idee apparentemente disparate e cercare soluzioni non convenzionali tracciando connessioni tra discipline o campi diversi

e cercare soluzioni non convenzionali tracciando connessioni tra discipline o campi diversi Sperimentare e prototipare per testare e perfezionare le soluzioni in modo efficiente. Utilizzare strumenti come sondaggi, analisi o feedback degli utenti per misurare e migliorare i risultati

Superare le sfide della leadership come INFJ

Come leader INFJ, portate in tabella molti punti di forza, come creatività, visione, empatia e pensiero strategico.

Ma essere un leader INFJ non è privo di sfide. Potreste trovarvi di fronte a insidie comuni che possono ostacolare le vostre prestazioni e la soddisfazione della leadership.

Potete superare queste sfide attingendo al vostro mondo interiore per massimizzare i vostri punti di forza e affrontare le sfide a testa alta. Abbracciare strategie per migliorare le prestazioni del team innovare costantemente e incoraggiare la collaborazione.

Esploriamo alcune delle sfide di leadership più comuni per il tipo di personalità INFJ e come superarle:

1. Difficoltà a delegare

Siete esitanti a delegare le attività? Il vostro naturale desiderio di controllo e perfezionismo può spesso ostacolare una leadership efficace. Se non controllato, può anche portare al burnout e alla microgestione.

Potete seguire questi passaggi per superarlo:

Identificare i punti di forza negli altri: Fidatevi dei membri del team in base alle loro competenze e delegate le attività di conseguenza. Riconoscete che possono avere approcci e prospettive diverse che possono arricchire il risultato

Fidatevi dei membri del team in base alle loro competenze e delegate le attività di conseguenza. Riconoscete che possono avere approcci e prospettive diverse che possono arricchire il risultato Comunicare aspettative chiare: fissare obiettivi e scadenze chiare per ogni attività, ma lasciare autonomia nell'esecuzione. Usare un approccio collaborativo strumenti di project management collaborativo per fornire un feedback costruttivo e un supporto quando necessario, ma evitate di interferire o di fare il pignolo

Il Visualizzazione della chat in ClickUp aiuta a migliorare la comunicazione aperta e fornisce aggiornamenti in tempo reale. Dare e chiedere feedback su attività specifiche diventa facile con questo strumento, in quanto è possibile accedere a tutto utilizzando un'unica piattaforma.

Portate la comunicazione del team sotto un unico tetto con la vista Team di ClickUp

Praticare il "sufficientemente buono" piuttosto che il perfetto: Lasciate perdere la necessità che tutto sia terminato a modo vostro. Concentratevi sul quadro generale e sulla qualità complessiva del lavoro piuttosto che sui dettagli minori. Ricordate che la perfezione è spesso irraggiungibile e irrealistica

Lasciate perdere la necessità che tutto sia terminato a modo vostro. Concentratevi sul quadro generale e sulla qualità complessiva del lavoro piuttosto che sui dettagli minori. Ricordate che la perfezione è spesso irraggiungibile e irrealistica Usate piattaforme complete per un piano efficiente e un'azione significativa: abbandonate i fogli di calcolo sparsi e gli infiniti thread di email e portate tutti i progetti, le attività e le comunicazioni in un'unica piattaforma centrale, come ad esempioProject Management di ClickUp di ClickUp. Da fare per visualizzare in modo olistico attività, sequenze, blocchi e colli di bottiglia. La piattaforma vi fornisce anchemodelli per il project management per una maggiore efficienza nella creazione di piani di progetto, nel monitoraggio e nella gestione delle attività.

Avvicinate i team con flussi di lavoro chiusi, documenti e dashboard in tempo reale con lo strumento di project management di ClickUp

**2. Dilemmi decisionali

Gli INFJ si affidano molto all'intuito per prendere decisioni. Hanno un senso acuto di ciò che è giusto o sbagliato e si fidano del loro istinto.

Ma questo può anche portare a ripensamenti e a difficoltà nel prendere decisioni tempestive, soprattutto in presenza di dati o opinioni contrastanti.

Come superarlo:

Fare decisioni ben ponderate : Raccogliere prospettive diverse utilizzando strumenti comeClickUp mappe mentali e cercate di ottenere input da pensatori basati sui dati per bilanciare la vostra intuizione. Considerate i fatti, la logica e le prove che supportano o mettono in discussione la vostra decisione. Ascoltate punti di vista e opinioni diverse, ma non lasciatevi influenzare troppo

decisioni ben ponderate Raccogliere prospettive diverse utilizzando strumenti comeClickUp mappe mentali e cercate di ottenere input da pensatori basati sui dati per bilanciare la vostra intuizione. Considerate i fatti, la logica e le prove che supportano o mettono in discussione la vostra decisione. Ascoltate punti di vista e opinioni diverse, ma non lasciatevi influenzare troppo Non procrastinare o pensare troppo alla decisione: Impostare una scadenza per la decisione, darsi un periodo di tempo per analizzare la situazione e poi fidarsi del proprio istinto. Una volta presa una decisione, attenetevi ad essa e agite di conseguenza

Impostare una scadenza per la decisione, darsi un periodo di tempo per analizzare la situazione e poi fidarsi del proprio istinto. Una volta presa una decisione, attenetevi ad essa e agite di conseguenza Sperimentare: Testare e imparare da decisioni su piccola scala per costruire la fiducia in se stessi. Trattate ogni decisione come un'opportunità per imparare e crescere piuttosto che come un verdetto finale. Siate aperti al feedback e modificate la vostra linea d'azione se necessario

Testare e imparare da decisioni su piccola scala per costruire la fiducia in se stessi. Trattate ogni decisione come un'opportunità per imparare e crescere piuttosto che come un verdetto finale. Siate aperti al feedback e modificate la vostra linea d'azione se necessario **ClickUp offre oltre 15 visualizzazioni personalizzate, che consentono di adattare l'interfaccia alle proprie preferenze. ScegliereLa visualizzazione della lavagna Kanban di ClickUp per un project management agile eGrafici Gantt di ClickUp per la visualizzazione delle dipendenze o per il brainstorming e il piano

Visualizzate le vostre attività e i vostri progetti in un colpo d'occhio con la visualizzazione Kanban Bacheca di ClickUp

Facendo brainstorming collettivo su Lavagne online ClickUp il team può anche prendere decisioni migliori in modo più rapido. Utilizzate le lavagne online per elencare i problemi, abbozzare le soluzioni, votare le idee e collegarle alle attività di ClickUp per eseguire le decisioni. Questo strumento divertente vi aiuterà anche a identificare i punti di forza e di debolezza di ciascun membro del team, poiché ogni persona può contribuire all'ideazione sulle lavagne online.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-58.gif Lavagne online di ClickUp /$$$img/

Trasforma le idee del team in piani coordinati con le lavagne online di ClickUp

È possibile utilizzare queste personalizzazioni per adattare i piani e prendere decisioni basate su dinamiche del team e gli imprevisti, assicurando che tutti rimangano in connessione con lo scopo.

3. Sensibilità emotiva

Non siete soli se avete difficoltà a separare i sentimenti personali dalle decisioni professionali. Gli INFJ hanno un alto livello di sensibilità emotiva. Assorbono le emozioni degli altri e si immedesimano profondamente nei loro sentimenti.

Questo può rendervi un leader compassionevole e di supporto, ma può anche portare all'esaurimento emotivo.

Seguite questi passaggi per superarla:

Impostare confini sani: Separare il lavoro dalla vita privata e stabilire limiti di comunicazione chiari. Non assumete i carichi emotivi degli altri e non lasciate che influenzino il vostro umore o il vostro giudizio. Imparate a dire di no e a dare priorità alle vostre esigenze

Separare il lavoro dalla vita privata e stabilire limiti di comunicazione chiari. Non assumete i carichi emotivi degli altri e non lasciate che influenzino il vostro umore o il vostro giudizio. Imparate a dire di no e a dare priorità alle vostre esigenze **Impegnatevi in attività che vi aiutino a gestire lo stress e a ripristinare la vostra energia emotiva, come la meditazione, l'esercizio fisico, gli hobby o il tempo trascorso con i vostri cari. Trovate ciò che funziona per voi e fatelo diventare un'abitudine

Sviluppare l'intelligenza emotiva: Imparate a riconoscere e a gestire le vostre emozioni in modo efficace. Capire cosa fa scattare le emozioni e come influenzano il vostro comportamento. Esprimere le proprie emozioni in modi sani e appropriati e cercare aiuto quando necessario

4. Leadership introversa

Sebbene preferiate lavorare da soli o in piccoli gruppi, una leadership efficace richiede spesso interazioni sociali e discorsi in pubblico, che possono essere stancanti per gli INFJ.

Ecco Da fare per superare questo problema:

Usare la comunicazione scritta: Usare email, reportistica e piattaforme online per condividere efficacemente le proprie idee e intuizioni. Avete un dono naturale per la scrittura, quindi usatelo a vostro vantaggio. Rendete la vostra comunicazione chiara, concisa e convincente

Usare email, reportistica e piattaforme online per condividere efficacemente le proprie idee e intuizioni. Avete un dono naturale per la scrittura, quindi usatelo a vostro vantaggio. Rendete la vostra comunicazione chiara, concisa e convincente Delegate le attività di public speaking: Condividete i riflettori identificando i membri del team che amano stare davanti al pubblico. Lasciate che siano loro a gestire alcune presentazioni o riunioni mentre voi vi concentrate sul lavoro dietro le quinte. Potete comunque fornire indicazioni e feedback, ma non sentitevi obbligati a fare tutto da soli

Condividete i riflettori identificando i membri del team che amano stare davanti al pubblico. Lasciate che siano loro a gestire alcune presentazioni o riunioni mentre voi vi concentrate sul lavoro dietro le quinte. Potete comunque fornire indicazioni e feedback, ma non sentitevi obbligati a fare tutto da soli Preparazione e pratica: Investite del tempo per elaborare il vostro messaggio e provare le presentazioni. Pianificate e anticipate le domande o gli oggetti. Esercitatevi davanti a uno specchio, a un amico o a una videocamera. Più si è preparati e sicuri di sé, meno ci si sentirà ansiosi

5. Mantenere l'idealismo

Come INFJ, potreste avere un forte senso dei valori e della visione. Volete fare la differenza e ispirare gli altri a fare lo stesso.

Tuttavia, può capitare di essere delusi quando si incontrano realtà organizzative o membri del team resistenti. Potrebbero sentirsi frustrati o disillusi per la mancanza di allineamento o di supporto alla vostra visione.

Ecco Da fare per superarla:

Focalizzarsi sulle piccole vittorie: Celebrare gli incrementi di stato verso gli obiettivi. Riconoscete i risultati e i contributi vostri e del vostro team, anche se piccoli

Celebrare gli incrementi di stato verso gli obiettivi. Riconoscete i risultati e i contributi vostri e del vostro team, anche se piccoli Accettare: Riconoscere che il cambiamento richiede tempo e che non tutto sarà perfetto. Accettare le cose che non si possono controllare e concentrarsi su quelle che si possono controllare. Siate flessibili e adattabili alle circostanze e alle aspettative che cambiano

Riconoscere che il cambiamento richiede tempo e che non tutto sarà perfetto. Accettare le cose che non si possono controllare e concentrarsi su quelle che si possono controllare. Siate flessibili e adattabili alle circostanze e alle aspettative che cambiano Trovare alleati: Creare reti con persone che la pensano come voi e che condividono i vostri valori e la vostra visione. Cercate mentori, coetanei o partner che possano offrire supporto, consigli o collaborazione

Creare reti con persone che la pensano come voi e che condividono i vostri valori e la vostra visione. Cercate mentori, coetanei o partner che possano offrire supporto, consigli o collaborazione **Stabilire obiettivi chiari e misurabili: in qualità di leader INFJ, è fondamentale tradurre il pensiero generale in passaggi attuabili. Una combinazione di funzionalità di ClickUp vi aiuterà con un monitoraggio empatico e con aggiustamenti guidati dall'intuito

Aiutate il vostro team ad allineare gli obiettivi utilizzando ClickUp Obiettivi e suddividere gli oggetti di grandi dimensioni in attività cardine gestibili usando Attività di ClickUp . È possibile navigare rapidamente verso qualsiasi attività e visualizzare il proprio lavoro in più punti. Queste funzionalità/funzione permettono anche di personalizzare e costruire database di attività.

Pianificate, organizzate e collaborate a qualsiasi progetto con le attività di ClickUp Tasks

È possibile suddividere ulteriormente le attività in base alle priorità su base giornaliera, settimanale, mensile e trimestrale, in modo da rimanere in carreggiata e raggiungere gli obiettivi prefissati. Queste funzionalità/funzione assicurano la trasparenza, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento senza fare da micromanager.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con ClickUp Obiettivi

Completare la leadership INFJ con le giuste strategie e strumenti

Passare alla leadership non significa conformarsi a uno stampo, ma sfruttare i punti di forza unici che ti rendono TUO. In quanto INFJ, la comprensione del proprio tipo di personalità non è solo una scoperta di sé, ma una tabella di marcia per realizzare il proprio potenziale di leadership.

Ricordate che la consapevolezza di sé è il vostro superpotere. Questa autoconsapevolezza vi permette di fare scelte in linea con i vostri valori e con la vostra personalità stile di lavoro . Tuttavia, l'autoconsapevolezza richiede anche di riconoscere le potenziali insidie.

Il perfezionismo può trasformarsi in paralisi e l'introversione può portare a sottovalutare la propria influenza. La chiave sta nella coltivazione consapevole.

Affinate il vostro pensiero strategico, delegate efficacemente e date priorità alla cura di voi stessi per evitare il burnout. Il vostro benessere è il fondamento della vostra leadership.

Per affrontare le sfide che vi si presentano, prendete in considerazione ClickUp: le sue funzionalità di project management e di collaborazione vi aiuteranno a guidare il vostro team verso l'esito positivo. Iscrivetevi a ClickUp e sfruttate le sue funzionalità/funzione personalizzabili per migliorare le vostre capacità di leadership!

FAQs

1. Gli INFJ sono buoni amministratori delegati?

Sì, gli INFJ possono essere amministratori delegati influenti grazie al loro outlook visionario, alle capacità di leadership relazionale e alle abilità creative di risoluzione dei problemi. Hanno una forte intuizione e riescono a vedere il quadro generale e il potenziale degli altri.

2. Come possono i leader INFJ migliorare la loro efficacia?

I leader INFJ possono migliorare la loro efficacia continuando a sviluppare la loro intelligenza emotiva, cercando feedback dai membri del team per capire l'impatto della loro leadership, bilanciando la loro natura empatica con l'assertività, quando necessario, e utilizzando strumenti come ClickUp per un efficiente project management e la collaborazione del team.

3. Che tipo di leader è un INFJ?

Gli INFJ hanno in genere uno stile di leadership democratico, che enfatizza la collaborazione, l'empatia e l'attenzione al benessere del team. Sono bravi ad ascoltare, comprendere e comunicare con i membri del team e possono aiutarli a sviluppare le loro capacità e il loro potenziale.