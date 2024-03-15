Dropbox Paper Review per prendere appunti nel 2025

Avete bisogno di una nuova app per prendere appunti? Potreste prendere in considerazione Dropbox Paper, ma volete sapere se soddisfa tutti i requisiti. Siete nel posto giusto.

In questa recensione di Dropbox Paper analizzeremo i pro e i contro, le funzionalità/funzione più diffuse e (soprattutto) le informazioni sull'usabilità fornite da persone reali. Troverete anche informazioni su un'alternativa nel caso in cui Dropbox Paper non faccia per voi.

Che cos'è Dropbox Paper ?

Dropbox Paper è un'applicazione di app per prendere note che fa parte di Dropbox, una popolare piattaforma di archiviazione cloud e di file hosting.

Come Microsoft Word, Dropbox Paper è un editor di documenti e uno strumento di elaborazione testi.

Ma c'è di più! Dropbox Paper è un'area di lavoro collaborativa online che consente di creare, condividere e modificare documenti e note con il proprio team. È disponibile come app mobile, app desktop ed estensione per browser.

Se dovete prendere note per una lezione, lavorare su una proposta di progetto insieme ai membri del team o organizzare il programma di una riunione, potete usare Dropbox Paper per farlo.

Chiave Dropbox Paper funzioni/funzione

Archiviate i file nella cartella Dropbox? Ora non è più solo spazio di archiviazione. Dropbox Paper è uno strumento di condivisione e modifica dei file con funzionalità di collaborazione, elenchi di cose da fare, notifiche e altro ancora.

1. Collaborazione in tempo reale

via Dropbox Con Dropbox Paper più utenti possono lavorare e modificare un documento contemporaneamente per una collaborazione più rapida e semplice. Inoltre, le modifiche apportate da un membro del team sono immediatamente visibili agli altri, sia che si lavori insieme in ufficio o in remoto dall'altra parte del mondo.

Inoltre, funzionalità come i commenti e le menzioni @ rendono più facile per il team connettersi e lavorare in modo unitario.

2. Gestione delle attività

Dropbox Paper è stato creato per la creazione di documenti e la collaborazione, ma questa piattaforma ha anche alcuni eccellenti elementi essenziali per la gestione delle attività. Gli utenti possono creare e assegnare attività, aggiungere date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento per ottimizzare il project management.

Le impostazioni per la promemoria delle attività aiutano tutti i membri del team a rispettare le scadenze di ogni attività.

3. Integrazione con altri strumenti Dropbox Paper si integra con gli strumenti come Slack, Zoom, HubSpot, Trello e Google Drive per semplificare la gestione delle attività e snellire i progetti su più piattaforme. C'è anche (ovviamente) l'integrazione con gli spazi di archiviazione di Dropbox.

4. Supporto multimediale

via Dropbox Paper

I documenti di Dropbox Paper supportano la personalizzazione multimediale, il che significa che è possibile caricare file, incorporare immagini, video e GIF. ✨

Questo permette agli utenti di creare documenti, presentazioni ed elenchi visivamente accattivanti. È possibile aggiungere video tutorial a un documento di formazione di base, inserire immagini in un riepilogo di brainstorming di progettazione grafica e altro ancora.

5. Accessibilità

Una delle funzionalità più importanti di Dropbox Paper è l'accessibilità. Permette agli utenti di lavorare insieme e di accedere ai documenti da piattaforme e dispositivi diversi senza problemi, archiviando tutto nel cloud per comodità e sicurezza. Sia che si tratti dell'interfaccia web o dell'app di Dropbox, l'esperienza è familiare se si utilizza Dropbox per lo spazio di archiviazione cloud.

6. Cronologia delle versioni

In Dropbox Paper è possibile visualizzare un registro delle revisioni del documento e tornare alle versioni precedenti del documento, se necessario: le impostazioni di sincronizzazione sono affidabili.

Ad istanza, è possibile ripristinare la versione precedente se sono state apportate diverse modifiche a un piano di progetto in base a una direttiva di cancellazione successiva. In questo modo si evita di dover ricominciare da capo o di cercare di ricordare tutto ciò che è stato modificato mentre si annullano manualmente le modifiche.

Dropbox Paper prezzo

Dropbox Paper è incluso gratis in ogni account Dropbox. Ecco una panoramica dei piani tariffari di Dropbox:

Basic: Free

Free Plus (per uso personale): $11,99/mese per utente

$11,99/mese per utente Essenziale (per professionisti): $22/mese per utente

$22/mese per utente Business (per team): $24/mese per utente

$24/mese per utente Business Plus (per aziende): $32/mese per utente

$32/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Pro dell'utilizzo di Dropbox Paper

via Dropbox

Dropbox Paper è una scelta eccellente per i team che hanno bisogno di uno strumento di creazione di documenti semplice e collaborativo.

Alcuni dei vantaggi sono:

Interfaccia facile da usare Dropbox Paper è pulito, semplice e facile da usare per gli utenti di qualsiasi livello ✨

Dropbox Paper è pulito, semplice e facile da usare per gli utenti di qualsiasi livello ✨ Alta compatibilità: Dropbox Paper dispone di un'app mobile, di un'app web e di un'estensione per il browser per quasi tutti i sistemi

Dropbox Paper dispone di un'app mobile, di un'app web e di un'estensione per il browser per quasi tutti i sistemi Personalizzabile: Dropbox Paper consente di personalizzare i documenti con colori, font e media incorporati per renderli interattivi e coinvolgenti

Dropbox Paper consente di personalizzare i documenti con colori, font e media incorporati per renderli interattivi e coinvolgenti Semplici scorciatoie: Dal caricamento dei file tramite drag-and-drop alle scorciatoie da tastiera per l'aggiunta di emoji, la creazione di nuovi documenti e l'inserimento di intestazioni, Dropbox Paper semplifica il lavoro in modo rapido

C'è di più:

Tutti i file sono immediatamente disponibili e vengono sincronizzati automaticamente con Dropbox

Gli utenti di Dropbox ottengono spazio di archiviazione cloud gratuito come parte del piano gratuito

La struttura di cartelle e file è familiare a chiunque abbia già utilizzato l'app in passato

La versione web e l'app web sono di livello aziendale

Sincronizzazione dei file in tempo reale e condivisione dei file in movimento

Questi vantaggi si aggiungono alla collaborazione in tempo reale e a tutto il resto che abbiamo trattato in questa recensione di Dropbox.

Punti dolenti comuni Carta di Dropbox Affrontare gli utenti

Come tutti software per la modifica dei documenti dropbox Paper non è perfetto. Alcuni punti dolenti comuni che compaiono nelle recensioni di Dropbox Paper includono:

F Opzioni di formattazione : Nonostante il fantastico supporto multimediale, alcuni utenti trovano che le opzioni di formattazione di Dropbox Paper siano meno estese di quanto vorrebbero. Ad esempio, alcuni segnalano la mancanza di opzioni per gli stili, le dimensioni e i colori dei font

Nonostante il fantastico supporto multimediale, alcuni utenti trovano che le opzioni di formattazione di Dropbox Paper siano meno estese di quanto vorrebbero. Ad esempio, alcuni segnalano la mancanza di opzioni per gli stili, le dimensioni e i colori dei font Funzionalità di ricerca : Alcuni utenti trovano che la funzione di ricerca di Dropbox Paper sia difficile da usare o da navigare e potrebbero avere problemi a trovare documenti specifici o sezioni all'interno dei documenti

Alcuni utenti trovano che la funzione di ricerca di Dropbox Paper sia difficile da usare o da navigare e potrebbero avere problemi a trovare documenti specifici o sezioni all'interno dei documenti Spazio di archiviazione : La versione gratuita di Dropbox Paper, alias il piano Basic di Dropbox, ha un limite di 2 gigabyte di spazio di archiviazione, che potrebbe non essere sufficiente per una manciata di documenti ricchi di contenuti multimediali

La versione gratuita di Dropbox Paper, alias il piano Basic di Dropbox, ha un limite di 2 gigabyte di spazio di archiviazione, che potrebbe non essere sufficiente per una manciata di documenti ricchi di contenuti multimediali Esperienza dell'utente: Dropbox Paper fa bene alcune cose, ma alcuni ritengono che la sua interfaccia utente potrebbe beneficiare di maggiori funzionalità/funzioni progettate per migliorare la facilità d'uso, come la possibilità di archiviare un documento Paper in più posizioni contemporaneamente

Questi punti dolenti sono un problema per alcuni e un non problema per altri. Tutto dipende da ciò che si vuole dalla propria app per prendere appunti.

Recensioni di Dropbox Paper su Reddit

Abbiamo fatto titolo a Reddit per ottenere recensioni autentiche di Dropbox Paper da persone che condividono pensieri onesti sullo strumento. Il consenso tra gli utenti di Reddit varia a seconda di ciò che desiderano dalla piattaforma, e molti hanno espresso giudizi contrastanti.

Ad esempio, un Redditor , in difficoltà con il sistema di organizzazione di Paper, ha commentato: "Il mio team di progettazione al lavoro è un utente assiduo di Dropbox Paper e condividiamo tutto come collegamenti ai documenti. Dropbox Paper non dispone di un buon sistema di organizzazione e sto iniziando a perdere tempo nel segnalibro di ogni documento nel browser Chrome o nell'elemento fissato in una chat di Slack"_

In un altro thread, un utente ha chiesto informazioni sulle alternative a Dropbox Paper. Una delle ha risposto in questo modo quando hanno confrontato Dropbox Paper con programmi come Google Documenti ed Evernote:

ho trovato Dropbox Paper non ideale per l'uso personale, ma potrebbe essere fantastico se si ha bisogno di tutte le funzioni di condivisione"

Strumenti alternativi per prendere nota da usare al posto di Dropbox Paper

Non c'è da preoccuparsi se Dropbox Paper non soddisfa tutte le vostre esigenze. Avete delle opzioni.

Se siete come noi, desiderate uno strumento per prendere appunti che lavori come un secondo cervello (un concetto introdotto nel libro di Tiago Forte, " Costruire un secondo cervello ") ma anche di portare il project management a un livello superiore. ClickUp da fare entrambe le cose.

ClickUp Documenti

Quando si tratta di prendere appunti, ClickUp Documenti ha tutto ciò che serve. Naturalmente, sono disponibili le funzionalità/funzione standard di formattare che ci si aspetta da un elaboratore di testi, come il grassetto, il corsivo, la barratura, l'evidenziazione, i titoli, i vari colori del testo e i collegamenti.

ClickUp Docs consente di lavorare in modo più efficiente con la formattazione ricca e i comandi slash.

Ma aggiungendo tabelle, colonne, segnalibri, liste di controllo, sottopagine, @menzioni, blocchi di codice e citazioni, è possibile creare qualsiasi cosa, da semplici note e programmi di riunione a wiki e documentazione di processo . Inoltre, è possibile allegare file come immagini o PDF e incorporare da siti web, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY e altro ancora.

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare le autorizzazioni o esportare rapidamente i documenti a utenti interni ed esterni

I documenti di ClickUp supportano anche la collaborazione in tempo reale, possono essere suddivisi in categorie per un'organizzazione e una ricercabilità ottimali e possono essere condivisi in modo sicuro con controlli di privacy e modifica. Inoltre, è possibile connettere i documenti ai flussi di lavoro e trasformare i testi in attività.

ClickUp AI

Potete potenziare i vostri documenti con ClickUp AI . ClickUp Brain è la prima rete neurale al mondo che utilizza l'IA per collegare attività, documenti e membri del team facendovi risparmiare tempo in ogni momento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Riepilogare/riassumere le note di una riunione usando lo strumento ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere le note di una riunione in pochi secondi con ClickUp AI

L'AI Knowledge Manager consente ai membri del team di porre domande e trovare risposte tra i documenti, le attività e i progetti. L'AI Project Manager riepiloga i progetti, le relazioni sullo stato e persino i documenti. Infine, IA Writer è un compito di scrittura, un autore di trascrizioni, un correttore ortografico e molto altro.

Modelli ClickUp

ClickUp dispone di una libreria di modelli con oltre 1.000 opzioni progettate per farvi risparmiare tempo e permettervi di concentrarvi sulle cose che contano. Troverete di tutto, da modelli di documentazione tecnica a schemi di brainstorming creativo.

I modelli seguenti sono stati progettati specificamente per prendere appunti in ClickUp Docs. Sono perfetti per quando non si vuole partire da zero.

Modello di note per riunioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUps-Meeting-Notes-Template.jpg Modello per le note delle riunioni di ClickUp /%img/

Mantenete la discussione in linea con il modello per le note delle riunioni di ClickUp

Volete tenere sotto controllo le discussioni del vostro team e catturare facilmente note, elementi d'azione e programmi? Il modello Modello di note per riunioni ClickUp vi copre.

Che si tratti di una discussione dettagliata del team o di un rapido standup giornaliero, questo modello illustra tutto ciò che serve per mantenere la produttività e la documentazione.

Modello ClickUp per le note di classe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Class-Notes-Template.png Modello di note di classe di ClickUp /%img/

Organizza le note e i compiti a casa con il modello di appunti di classe di ClickUp

Prendere le note in classe presenta molte sfide da entrambi i lati della barricata, ma il modello di Modello per le note di classe di ClickUp rende tutto più semplice. Il layout è stato progettato per insegnanti e studenti, per tenere organizzate le note delle lezioni, le materie e i compiti, in modo da trovare ciò che serve in pochi secondi.

Modello ClickUp per le note di rilascio

Condividete le note di prodotto internamente o esternamente con il modello di note di rilascio di ClickUp

La creazione e la condivisione delle note di rilascio è più veloce con Il modello di note di rilascio di ClickUp . Utilizzatelo per monitorare funzionalità/funzioni, correzioni, segnalazioni di bug e modifiche in un formato organizzato da condividere con le parti interessate.

Modello di nota Cornell ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUps-Cornell-Note-Template.jpg Modello di nota Cornell di ClickUp /%img/

Utilizzate facilmente il sistema di presa di note Cornell con il modello Cornell Note di ClickUp

Siamo fan del sistema Sistema Cornell per prendere le note sviluppato da Walter Pauk della Cornell University, per cui abbiamo creato un modello! Modello di nota Cornell di ClickUp offre un modo digitalizzato e di facile utilizzo per imparare questo metodo e migliorare l'organizzazione e la conservazione delle informazioni. Funzionalità/funzione: strumenti di collaborazione, visualizzazioni e molto altro ancora per semplificarvi la vita.

Altre funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp dispone di centinaia di potenti strumenti racchiusi in una comoda piattaforma. Offre funzioni in diverse aree e lo fa bene. G2 ha chiamato ClickUp #1 in 18 categorie nella sua Reportistica Inverno 2024. 🙌🏆

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Ecco alcune delle altre funzionalità/funzione offerte da ClickUp:

Integrazioni: ClickUp si integra (in modo nativo o tramite Zapier) con oltre 1.000 altri strumenti per riunire tutto ciò che serve in un'unica dashboard personalizzabile

ClickUp si integra (in modo nativo o tramite Zapier) con oltre 1.000 altri strumenti per riunire tutto ciò che serve in un'unica dashboard personalizzabile Flessibilità: La piattaforma offre opzioni di personalizzazione estese che consentono di adattare le aree di lavoro, i documenti, gli stati delle attività e altro ancora alle proprie esigenze e preferenze

La piattaforma offre opzioni di personalizzazione estese che consentono di adattare le aree di lavoro, i documenti, gli stati delle attività e altro ancora alle proprie esigenze e preferenze Assistenza clienti : Oltre a tonnellate di video di formazione gratuiti e FAQ estese, ClickUp dispone di rappresentanti del supporto clienti reattivi e compassionevoli, disponibili ad aiutarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Oltre a tonnellate di video di formazione gratuiti e FAQ estese, ClickUp dispone di rappresentanti del supporto clienti reattivi e compassionevoli, disponibili ad aiutarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Cronologia delle versioni: È possibile visualizzare la cronologia delle versioni delle attività e dei documenti in ClickUp in qualsiasi momento, ripristinando le versioni precedenti se necessario

È possibile visualizzare la cronologia delle versioni delle attività e dei documenti in ClickUp in qualsiasi momento, ripristinando le versioni precedenti se necessario Comunicazione in tempo reale ClickUp è tutto incentrato sulla collaborazione e sulla comunicazione: dalle menzioni @, ai commenti e alle reazioni alla vista Team, potete interagire con i membri del team in qualsiasi modo desideriate

ClickUp è tutto incentrato sulla collaborazione e sulla comunicazione: dalle menzioni @, ai commenti e alle reazioni alla vista Team, potete interagire con i membri del team in qualsiasi modo desideriate Gestione delle relazioni con i client (CRM): ClickUp CRM consente di gestire tutto, dalle pipeline commerciali agli ordini, fino al coinvolgimento dei clienti, con visualizzazioni e strumenti flessibili

ClickUp CRM consente di gestire tutto, dalle pipeline commerciali agli ordini, fino al coinvolgimento dei clienti, con visualizzazioni e strumenti flessibili Compatibilità: ClickUp è uno dei migliori CRMapp per prendere note per AndroidiOS, Windows, Mac e Linux sul mercato; dispone anche di un'estensione per il browser se si preferisce rimanere al 100% sul web

ClickUp è uno dei migliori CRMapp per prendere note per AndroidiOS, Windows, Mac e Linux sul mercato; dispone anche di un'estensione per il browser se si preferisce rimanere al 100% sul web Monitoraggio del tempo: ClickUp dispone di una funzionalità/funzione versatile per il monitoraggio del tempo strumento per il monitoraggio del tempo dei progetti in grado di registrare, monitorare e gestire il tempo che voi e il vostro team dedicate alle attività e ai progetti

ClickUp dispone di una funzionalità/funzione versatile per il monitoraggio del tempo strumento per il monitoraggio del tempo dei progetti in grado di registrare, monitorare e gestire il tempo che voi e il vostro team dedicate alle attività e ai progetti Viste: Potete osservare il vostro lavoro da qualsiasi angolazione con oltre 15 viste, tra cui Elenco, Bacheca, Box, Calendario, Gantt e Sequenza

Potete osservare il vostro lavoro da qualsiasi angolazione con oltre 15 viste, tra cui Elenco, Bacheca, Box, Calendario, Gantt e Sequenza Pre-costruitomodelli per prendere appunti ### ClickUp prezzo

Come Dropbox Paper, ClickUp offre un intervallo di piani tariffari. Ecco una ripartizione:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Fai la scelta migliore per il tuo team

Che si tratti di creazione di documenti o di collaborazione in tempo reale, Dropbox Paper è un'ottima piattaforma per prendere appunti che consente una perfetta integrazione nell'ecosistema Dropbox.

Tuttavia, nessuno strumento è perfetto per ogni persona e team. Nonostante gli aspetti positivi di questa recensione di Dropbox Paper, ci sono molte alternative fantastiche e potreste trovarne una che soddisfa meglio le vostre esigenze.

ClickUp si distingue come la migliore opzione sul mercato. In un'unica piattaforma intuitiva racchiude una solida gestione delle attività, potenti capacità di prendere appunti, opzioni di personalizzazione estese e funzionalità/funzione complete per la collaborazione.

Non c'è niente di meglio.

Scoprite voi stessi la differenza. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso: è gratis.