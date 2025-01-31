Le 13 principali tendenze dell'ingegneria del software da tenere d'occhio nel 2025

Nel 2024, si prevede che il fatturato del software supererà i livelli pre-pandemici, toccando quasi 700 miliardi di dollari . Anche il numero di sviluppatori di software a livello mondiale crescerà fino a 28,7 milioni di dollari entro la fine dell'anno.

Questo non sorprende, dato che il software è la base di tutti i progressi tecnologici che alimentano le nostre vite digitali di oggi.

Inoltre, con i bilanci che si restringono ovunque e le aspettative dei clienti che salgono alle stelle, le aziende sono sottoposte a pressioni per raggiungere i loro obiettivi in modo più efficiente, e un buon software è fondamentale per questo.

Questo post copre le principali tendenze dell'ingegneria del software nel 2024. Ma iniziamo con una panoramica della situazione attuale del settore.

Lo stato attuale dell'industria dello sviluppo software

Il settore tecnologico nel 2023 è stato dominato da alcune tendenze di spicco dell'industria del software che hanno messo in evidenza gli enormi cambiamenti in questo spazio.

Ad esempio, l'IA generativa è entrata nel mainstream e gli attacchi informatici di alto profilo in tutto il mondo hanno messo in evidenza la sicurezza informatica e la protezione dei dati. Inoltre, l'industria della blockchain ha subito un cambiamento epocale e Aziende SaaS hanno continuato a proliferare.

Nonostante la crisi economica, molte aziende a livello globale hanno riconosciuto l'importanza della trasformazione digitale e hanno aumentato in larga misura i loro budget per il software e la tecnologia.

Si cercano e si creano soluzioni software avanzate e questa tendenza si svilupperà ulteriormente nel 2024.

Anche il mondo dell'ingegneria del software sta assistendo a una trasformazione con l'adozione di soluzioni di codifica generativa dell'IA un'enfasi sullo sviluppo incentrato sull'utente e la crescita di piattaforme a basso codice/no-code. I principi agili sono oggi più che mai rilevanti.

Oggi utilizziamo strumenti di IA e piattaforme no-code in tutta la pipeline di sviluppo, dalla generazione del codice alla correzione dei bug, fino alla distribuzione del software.

13 Tendenze dell'ingegneria del software nel 2024

Ecco la nostra opinione sulle principali tendenze del software che quest'anno formeranno il modo in cui sviluppiamo, distribuiamo e interagiamo con la tecnologia.

1. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza nello sviluppo del software

Lo sviluppo del software si è evoluto dando priorità alla flessibilità, alla velocità e alla reattività alle esigenze dei clienti, passando da cicli di sviluppo tradizionali e rigidi a metodologie agili.

Inoltre, l'integrazione dell'IA nel processo di sviluppo trasforma il modo in cui gli sviluppatori codificano, testano e distribuiscono le applicazioni. Gli algoritmi di Automazione (ML) automatizzano le attività di routine, migliorano la qualità del codice e prevedono potenziali problemi.

Le minacce informatiche sono in aumento, poiché il software diventa sempre più parte integrante delle operazioni quotidiane in tutti i settori. Ciò rende la sicurezza un investimento non negoziabile in questo contesto, poiché i sistemi software devono essere protetti da accessi non autorizzati e dal furto di dati.

Ci sono ricerche che confermano questa affermazione. Quasi 4.200 cyberattacchi sono stati reportati ogni giorno dalla pandemia COVID-19. Secondo Verizon il 24% di tutte le violazioni nel 2023 sono state attacchi ransomware, che hanno colpito file eseguibili basati su Windows o librerie di collegamenti dinamici nel software. Un altro studio sulla sicurezza informatica afferma che 48% delle aziende segnala un aumento degli attacchi informatici rispetto all'anno precedente.

Negli ultimi anni, l'assicurazione contro le minacce informatiche ha dimostrato la sua validità nel rispondere a un panorama di minacce in continua evoluzione premi in aumento negli Stati Uniti del 50% nel 2023. Secondo i progetti, questo mercato crescerà da 10,3 miliardi di dollari nel 2023 a 17,6 miliardi di dollari entro il 2028 .

Per avere diritto all'assicurazione contro le minacce informatiche o per ottenere premi più vantaggiosi, le aziende devono dimostrare di aderire alle best practice del settore in materia di sicurezza informatica.

Ciò include pratiche di codifica sicure, regolari controlli di sicurezza, crittografia e il rispetto di standard come ISO 27001 o il NIST framework.

L'aumento della criminalità informatica ha anche prompt un cambiamento strategico verso il consolidamento degli strumenti software. Le aziende ora preferiscono un numero minore di strumenti più sicuri per gestire le loro operazioni, al fine di ridurre la superficie di attacco che più soluzioni possono presentare.

Le piattaforme all-in-one, esemplificate da soluzioni quali ClickUp offrono funzioni integrate che semplificano le operazioni e migliorano la sicurezza, riducendo al minimo la complessità e le vulnerabilità legate alla gestione di più sistemi.

2. L'Intelligenza Artificiale (IA) trasforma lo sviluppo del software

L'IA non è più una parola d'ordine, ma è ormai parte integrante della nostra vita, soprattutto nello sviluppo software moderno. La tecnologia IA ha definito nuovi standard di prestazioni e di efficienza aziendale in diversi settori, dalle revisioni automatizzate dei codici agli algoritmi predittivi.

Ad esempio:

Nella ricerca farmaceutica, l'IA accelera il processo di scoperta dei farmaci prevedendo l'efficacia dei composti, con conseguenti cicli di sviluppo più rapidi

L'IA prevede i livelli di scorte necessari per soddisfare la domanda di produzione, ottimizzando le scorte e riducendo gli sprechi

Nel campo dell'istruzione, l'IA può automatizzare la valutazione di compiti specifici, liberando gli educatori di concentrarsi sull'insegnamento

L'IA generativa, un mercato in crescita

Tra le scoperte più significative della fine del 2022 c'è stata l'IA generativa nel modulo ChatGPT, che ci ha introdotto alla generazione di immagini, testi e codici guidati dall'IA. L'uso dell'IA generativa continuerà a essere una delle principali tendenze dell'ingegneria del software, dato che ChatGPT e altre piattaforme lanceranno versioni più sofisticate in futuro.

Sempre più aziende implementano l'IA

Da fare: l'IA è una delle principali tendenze dell'ingegneria del software La brevettazione dell'IA è cresciuta del 34% annualmente dal 2000? Ciò suggerisce che le industrie di tutti i settori, oltre agli istituti di ricerca e di analisi, saranno adotteranno l'IA all'interno delle loro strutture aziendali in tutto il mondo, in un modo o nell'altro.

Inoltre, il crescente interesse per l'IA etica mira a garantire che i sistemi di IA si comportino in modo etico nel mondo digitale.

Accogliere le app software di nuova generazione grazie all'IA Strumenti di IA per gli sviluppatori come GitHub Copilot e OpenAI, sono diventati più sofisticati. Offrono maggiori capacità per costruire app funzionalmente avanzate con nuove funzionalità/funzioni e ottimizzazioni, come le reti avversarie generative (GAN), l'AutoML e la quantizzazione per i team di sviluppo.

Il project management alimentato dall'IA è al centro della scena

Il software di project management snellisce i flussi di lavoro, migliora il processo decisionale e ottimizza i risultati dei progetti. La soluzione di project management di ClickUp per i team software semplifica il ciclo di vita dello sviluppo con una piattaforma di lavoro all-in-one. Porta il lavoro di squadra interfunzionale, gli strumenti e le conoscenze in un unico luogo, garantendo il monitoraggio del tempo e la gestione del backlog degli sprint.

Organizzare progetti di ingegneria complessi con ClickUp

Inoltre, con ClickUp Brain è possibile accelerare lo sviluppo e la documentazione delle app Strumenti di IA per generare idee di prodotto, roadmap e attività per il team all'interno della piattaforma. Può anche creare aggiornamenti e StandUp automatizzati, trascrivere conversazioni, riepilogare documenti di requisiti lunghi e molto altro ancora!

Con l'aiuto di ClickUp Docs, è possibile mostrare i requisiti dei prodotti utilizzando una vista Documento incorporata

Con l'aumento dei casi d'uso dell'IA e la pressione per tenere il passo con la domanda di servizi e strumenti basati sull'IA, una delle tendenze crescenti dell'ingegneria del software vedrà le aziende rivolgersi al no-code project management e allo sviluppo dell'IA strumenti per almeno il 30% delle iniziative di automazione entro la fine del 2024.

3. Serverless computing e microservizi rafforzano il dominio del cloud computing

Il cloud computing si riferisce alle risorse IT fornite via Internet in capacità on-demand.

Consente agli utenti di utilizzare un pool condiviso di spazi di archiviazione, server, database, analisi e così via, a seconda delle necessità, senza dover gestire direttamente l'infrastruttura sottostante.

Una delle principali tendenze dell'ingegneria del software negli ultimi anni è stata l'aumento esponenziale dell'adozione del cloud, con Amazon Web Services in testa. Con una quota di mercato pari a 32% offre servizi di calcolo ad alte prestazioni scalabili, flessibili e accessibili al settore pubblico, alle PMI, alle startup e alle aziende.

L'impatto del cloud computing sullo sviluppo del software è immenso

Le tecnologie cloud hanno aiutato le aziende di tutte le dimensioni a sperimentare, cambiare e scalare in modi che prima erano possibili per le grandi aziende con budget enormi.

I vantaggi del cloud computing includono i seguenti:

Il cloud computing ha eliminato i costi tipicamente sostenuti per le apparecchiature di rete, i server fisici e le soluzioni di archiviazione. Con il modello pay-as-you-go, si paga solo ciò che si utilizza.

La flessibilità delle risorse cloud consente inoltre di sperimentare diverse configurazioni, stili architettonici e tecnologie (IA e ML) senza il rischio di sprecare investimenti.

È possibile scalare rapidamente le applicazioni in base alla domanda senza investire in hardware fisico. Questa elasticità aiuta a gestire in modo efficiente carichi di lavoro variabili.

La crescita del cloud computing è tra le principali tendenze dell'ingegneria del software di quest'anno; il mercato globale del cloud computing supererà 1.266,4 miliardi di dollari entro il 2028. Basandosi sul potenziale dell'IA, la dipendenza dal cloud computing continuerà la sua traiettoria ascendente nel 2024 con una serie di sviluppi cruciali:

tre sviluppi da attendere con impazienza

a. Serverless computing

Il serverless computing fornisce servizi di backend in base all'utilizzo, liberando i provider dalla responsabilità di gestire server e altre infrastrutture.

È utile per costruire e distribuire in modo scalabile applicazioni cloud-native agili ed economiche. Oggi tutte le principali piattaforme di servizi cloud - Google, Microsoft Azure e IBM - offrono piattaforme serverless. Una delle tendenze emergenti dell'ingegneria del software nei prossimi anni sarà la diffusione del serverless computing.

Tuttavia, con l'espansione del serverless computing, aumentano anche le istanze di violazione della sicurezza. Il settore IT ha quindi iniziato a utilizzare le tecnologie più recenti e i servizi indipendenti per i test di vulnerabilità.

Strumenti avanzati come PureSec, Aqua e Snyk stanno diventando mainstream per salvaguardare le vulnerabilità e le violazioni nelle app serverless.

b. Microservizi

L'architettura a microservizi è un concetto fondamentale del cloud computing. Enfatizza lo sviluppo di applicazioni come una collezione di piccoli servizi autonomi, ognuno dei quali esegue un proprio processo e comunica con meccanismi leggeri, spesso un'API HTTP per le risorse.

Questo principio di progettazione si allinea perfettamente con le esigenze di scalabilità, flessibilità ed efficienza degli ambienti cloud.

architettura cloud a microservizi: Una tendenza crescente nell'ingegneria del software _via Juniper.net Sfruttano le capacità del cloud per distribuire dinamicamente i componenti del sistema su vari server e regioni, migliorando così la resilienza, la tolleranza ai guasti e la disponibilità globale del sistema.

Questo stile architetturale facilita lo sviluppo e l'implementazione rapida e incrementale e consente alle aziende di scegliere il modello pay-as-you-go del cloud, ottimizzando i costi operativi e gestendo in modo efficiente le risorse.

c. Evoluzione ibrida e multi-cloud

Sono ormai lontani i tempi delle soluzioni cloud a dimensione unica. Le aziende possono ora selezionare le risorse cloud ottimali per carichi di lavoro specifici, riducendo la ridondanza, migliorando la resilienza e mitigando il vendor lock-in, grazie alle crescenti tendenze di ingegneria del software degli ambienti ibridi e multi-cloud.

Mentre un modello di cloud ibrido comprende un mix di servizi cloud privati e pubblici, un modello multi-cloud include due o più servizi cloud pubblici. Questi modelli consentono alle aziende di personalizzare la propria infrastruttura IT in base alle esigenze e agli obiettivi attuali.

ambienti ibridi e multi-cloud via XorlogicsLa ricerca mostra che nel 2024 l'interoperabilità e la portabilità ibrida e multi-cloud raggiungeranno il 45%, migliorando l'efficacia dei costi, riducendo i rischi e aumentando la flessibilità del 75%.

4. L'ascesa delle piattaforme low-code e no-code democratizza la creazione di software

Il passaggio dai tradizionali modelli a cascata alla metodologia di sviluppo software agile e iterativa ha rappresentato un cambio di paradigma nel settore. Tuttavia, il processo può ancora subire battute d'arresto e ritardi a causa di problemi come la carenza di sviluppatori qualificati.

Per colmare questa lacuna e rendere lo sviluppo del software più agile, flessibile e a prova di futuro, abbiamo assistito all'affermarsi di innovazioni e nuove tendenze nel campo dell'ingegneria del software.

Stiamo parlando di piattaforme low-code e no-code, diverse tra loro strumenti di sviluppo software progettati per semplificare la creazione di applicazioni.

Le piattaforme a basso codice, una delle tendenze più interessanti dell'ingegneria del software, richiedono una codifica minima per creare applicazioni software innovative. Consentono di utilizzare interfacce e configurazioni grafiche per gli utenti, anziché la tradizionale programmazione a mano del computer.

Gli utenti non tecnici possono ora creare app con lo sviluppo low-code senza scrivere codice, utilizzando componenti drag-and-drop e logica model-driven attraverso un'interfaccia visiva. Nel 2024, i vantaggi combinati delle piattaforme low-code e no-code rivoluzioneranno ulteriormente lo sviluppo del software:

Riducendo al minimo la necessità di competenze di codifica specializzate, è possibile risparmiare sui costi associati all'assunzione di sviluppatori esperti

Le aziende possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato o alle richieste interne, aggiornando rapidamente le app o creandone di nuove per soddisfare le esigenze emergenti

Queste piattaforme dispongono di funzionalità integrate di conformità e sicurezza, che garantiscono la conformità delle app agli standard e alle normative del settore

Grazie all'infrastruttura cloud sottostante e ai principi di progettazione modulare, il software costruito con queste tecnologie può essere scalato facilmente per adattarsi alla crescita degli utenti

Integrazione di funzionalità di automazione dei processi robotici (RPA) all'interno di piattaforme low-code e no-code

L'RPA automatizza le attività ripetitive e banali e si prevede che questo mercato raggiungerà i seguenti valori 30,85 miliardi di dollari entro il 2030 con una crescita del 38,2% dal 2024 al 2030.

L'integrazione della RPA in piattaforme a basso codice/no-code può facilitare una digitalizzazione rapida e conforme nei settori in rapida evoluzione.

5. DevSecOps integra la sicurezza nel ciclo di vita dello sviluppo come nuova norma

DevSecOps, acronimo di sviluppo, sicurezza e operazioni, è un approccio alla cultura, all'automazione e alla progettazione della piattaforma che integra la sicurezza in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Nel 2024, dovrete dare priorità a DevSecOps a causa della crescente complessità e sofisticazione delle minacce informatiche.

I processi DevOps tradizionali hanno abbracciato in larga misura la filosofia agile, enfatizzando l'integrazione e il deployment continui per migliorare la sicurezza collaborazione tra i team .

Collaborate insieme alle idee per le riunioni fuori sede creando Documenti ClickUp con modifica in tempo reale

Tuttavia, la fase di test in coda al ciclo di sviluppo del software non sempre copriva le pratiche di sicurezza necessarie, esponendo il prodotto finale a fughe di dati, problemi di autorizzazione, plugin insicuri e altre gravi vulnerabilità.

DevSecOps attenua questo problema e consente di risolvere i problemi di sicurezza nel codice in tempo reale. Il risultato è un prodotto sicuro per impostazione predefinita e una completa tracciabilità di come è stato costruito.

Inoltre, con l'avvento dell'IA generativa, i team DevSecOps possono facilmente tenere il passo con la crescente velocità di distribuzione delle app cloud-native, salvaguardando le risorse digitali in un mondo sempre più interconnesso.

6. Le app web in corso e i microservizi rivoluzionano la scalabilità del web

Le PWA, introdotte nel 2015, sono ancora oggi importanti e stanno ridefinendo gli standard di sviluppo e distribuzione delle applicazioni web.

Destinate a lavorare su qualsiasi piattaforma che utilizzi un browser conforme agli standard, le PWA sono software applicativi forniti attraverso il web, costruiti utilizzando HTML, CSS e JavaScript. Sono una via di mezzo tra i siti web e le app specifiche per ogni piattaforma.

Le PWA offrono agli utenti un'esperienza simile a quella delle app, con funzionalità/funzione quali la disponibilità offline, le notifiche push e l'accesso all'hardware del dispositivo. Possono anche integrare funzionalità native del dispositivo come metodi/modalità di pagamento, fotocamere e biometria.

Le PWA trovano uno scopo specifico per l'industria

Nel corso degli anni, le PWA sono diventate la scelta obbligata per lo sviluppo headless front-end di applicazioni eCommerce e aziendali.

Questa tendenza è dovuta principalmente alla flessibilità e all'esperienza utente di queste app, che le rendono un'opzione interessante per le aziende che vogliono migliorare la loro presenza online. Aiutano le aziende a ridurre il carico dei server e i costi di sviluppo, mentre gli utenti le apprezzano perché sono più leggere delle app native, con una migliore UX.

D'altra parte, la natura decentralizzata e resistente alle manomissioni della tecnologia blockchain offre un solido livello di sicurezza per le PWA, facilitando contratti intelligenti e record immutabili e verificando l'identità.

Si prevede inoltre che, man mano che le tecnologie blockchain diventano più incentrate sull'utente, le PWA potrebbero accelerare la loro evoluzione.

I microservizi nello sviluppo delle PWA stanno guadagnando terreno

Poiché l'industria del software si muove verso architetture più modulari e orientate ai servizi, gli sviluppatori di PWA devono adottare l'approccio dei microservizi per costruire, distribuire e testare le app, beneficiando direttamente dell'elasticità e della natura distribuita del cloud.

Poiché ogni servizio dell'applicazione è gestito in modo indipendente, l'aggiunta di nuovi aggiornamenti o funzionalità/funzione alla PWA è più semplice. Le modifiche a un microservizio non hanno un impatto diretto sugli altri, da cui deriva una rapida riunione con le esigenze in evoluzione dell'utente moderno.

7. L'Internet delle cose (IoT) e l'edge computing si uniscono per ridefinire la vita intelligente

L'IoT si riferisce alla rete di oggetti fisici o "cose" dotate di sensori, software e altre tecnologie emergenti che si connettono e scambiano dati con altri dispositivi e sistemi tramite Internet.

Negli ultimi dieci anni l'IoT è passato da semplici discussioni accademiche ad applicazioni pratiche in diversi settori, dalla sanità all'agricoltura, dalla produzione all'istruzione. Secondo Mordor Intelligence, il valore del mercato della tecnologia IoT arriverà a 1,39 trilioni di dollari entro il 2026.

La commoditizzazione della tecnologia per la casa intelligente

Nel 2024, l'automazione domestica IoT è destinata a rendere le abitazioni ultra intelligenti, più efficienti e più rispondenti alle esigenze dei loro abitanti.

Entro la fine di quest'anno, ci saranno oltre 207 miliardi di dispositivi connessi in tutto il mondo, e una buona parte di essi sarà costituita da elettrodomestici.

ecco alcuni motivi per cui gli ingegneri del software dovrebbero notare lo sviluppo dell'IoT

a. L'IoT sostenibile diventa circolare

C'è una crescente domanda di soluzioni ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico nell'ambito dell'automazione domestica. È possibile costruire dispositivi IoT che sfruttano le fonti di energia rinnovabili, aprendo potenzialmente nuovi mercati e basi di clienti.

b. I progressi dell'edge computing

Le tecnologie di edge computing elaborano e analizzano i dati IoT nella posizione in cui vengono raccolti, invece di inviarli al cloud per l'elaborazione. Questo riduce al minimo i ritardi e migliora la reattività.

Con l'aumento del numero di dispositivi IoT nelle case, la necessità di un'elaborazione in tempo reale e di una latenza ridotta avrà la precedenza.

Dovreste considerare di incorporare l'edge computing nell'architettura IoT, in particolare per le app che richiedono un feedback immediato, come gli avvisi di emergenza o i sistemi di sicurezza.

c. Aumenta l'attenzione per la sicurezza e la privacy

Con la crescente diffusione dell'automazione domestica, è necessario dare priorità all'implementazione di solide misure di sicurezza, tra cui la crittografia end-to-end e aggiornamenti regolari del software, per proteggere gli utenti dalle minacce informatiche. Assicurarsi che i dispositivi IoT siano conformi alle leggi sulla privacy, come il GDPR in Europa.

8. La Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Virtuale (VR) spingono i confini dell'esperienza utente

Mentre l'AR sovrappone il mondo reale a contenuti digitali per creare una nuova percezione della realtà, la VR crea un ambiente virtuale completamente immersivo che sostituisce il mondo reale.

La crescente popolarità di entrambe le tecnologie richiede l'adozione di nuove competenze di sviluppo software per creare esperienze profondamente immersive grazie a una grafica sofisticata e a funzionalità di feedback aptico.

Collaborazione per l'aggiornamento di AR/VR nella gestione del ciclo di vita del prodotto

Gli obiettivi principali della produzione digitale sono chiari: migliorare la qualità, ottimizzare l'operatività e ridurre al minimo i tempi di consegna. Nel 2024, le tecnologie AR/VR emergeranno come cardini per raggiungere questi oggetti.

Ad esempio, l'AR può aiutare gli addetti alle catene di montaggio sovrapponendo le istruzioni di lavoro digitali ai componenti fisici. Ciò consente di visualizzare potenziali modifiche e miglioramenti, facilitando un processo decisionale più rapido.

La VR consente a team geograficamente dispersi di camminare, parlare e lavorare in uno spazio virtuale condiviso, favorendo un feedback istantaneo in tempo reale. Questo concetto si chiama immersione, la sensazione di essere fisicamente presenti in un mondo non fisico.

Le tecnologie AR/VR sono utilizzate in tutti i settori

Sebbene non siano prive di sfide, tra cui i costi dell'hardware e la necessità di un'adozione diffusa, i potenziali vantaggi delle tecnologie AR/VR in vari settori sono innegabili. Per istanza:

I chirurghi utilizzano l'AR per la visualizzazione dei dati in tempo reale durante le procedure, sovrapponendo informazioni critiche come le scansioni TC direttamente sul corpo del paziente, migliorando la precisione e i risultati. Le simulazioni VR consentono a studenti di medicina e professionisti di esercitarsi in procedure chirurgiche complesse in un ambiente privo di rischi.

Nel campo dell'istruzione, la VR può trasportare gli studenti in siti storici, simulare fenomeni scientifici complessi e offrire esperienze pratiche con laboratori virtuali, rendendo l'apprendimento più dinamico e accessibile.

I giochi in VR offrono un'esperienza completamente immersiva, collocando i provider direttamente negli ambienti di gioco. Al contrario, i giochi AR uniscono elementi digitali al mondo reale, come si vede nei giochi popolari che trasformano le passeggiate di quartiere in avventure interattive.

Nel turismo, la VR permette alle persone di visitare virtualmente posizioni lontane dalla comodità della propria casa, offrendo tour a 360 gradi di monumenti, musei e meraviglie naturali. Le app AR migliorano i viaggi fisici, fornendo informazioni in tempo reale e traduzioni sui dispositivi intelligenti, arricchendo l'esperienza di viaggio.

9. la tecnologia 5G accelera il ritmo dell'innovazione software

il 5G è la quinta generazione di reti mobili. È progettata per connettere quasi tutto, dai dispositivi alle macchine agli oggetti di uso quotidiano. Con l'affermarsi delle reti 5G nel 2024, avremo un Internet molto più veloce, con una disponibilità molto più affidabile e una bassa latenza.

Questo ha un impatto profondo sullo sviluppo del software, in particolare sulla creazione di applicazioni molto più complesse e ricche di funzionalità/funzione rispetto a quanto abbiamo visto finora.

Impatto del 5G sullo sviluppo dell'IoT

il 5G consente a un maggior numero di dispositivi di connettersi simultaneamente e di comunicare in tempo reale, rendendo possibile l'implementazione di applicazioni IoT complesse in settori quali le smart city, l'automazione industriale e il monitoraggio sanitario.

Inoltre, la tecnologia è in grado di supportare molte connessioni per chilometro quadrato e garantisce la moltiplicazione dei dispositivi IoT.

Il cambiamento del volto dell'edge computing

La bassa latenza del 5G lo rende ideale anche per le app di edge computing. Con l'elaborazione dei dati che avviene più vicino all'origine dati che in un hub centralizzato, l'analisi dei dati in tempo reale può avvenire in tempo reale, consentendo un processo decisionale molto più rapido con volumi di dati più significativi.

la tecnologia 5G eleva le capacità tecniche dei sistemi IoT e arricchisce l'ecosistema enfatizzando l'esperienza dell'utente.

10. L'impatto della Blockchain va ben oltre le criptovalute

La tecnologia blockchain è un libro mastro decentralizzato e distribuito che memorizza i dati a livello globale su migliaia di server e consente a una rete di utenti di controllare e aggiornare i dati in tempo reale.

Questa tecnologia rende difficile per un singolo utente prendere il controllo della rete. Blockchain migliora la fiducia degli utenti e riduce il costo complessivo delle operazioni.

La maggior parte dell'interesse per questa tecnologia si è concentrata sulle criptovalute. Tuttavia, influisce positivamente anche sullo sviluppo del software. Un articolo di ricerca di Deloitte afferma che la blockchain è nella fase di sviluppo del software priorità strategiche per il 55% delle organizzazioni.

C'è una buona ragione per questo.

I sistemi software orientati alla blockchain (BOS) sono robusti e sicuri. I dati in questi sistemi sono duplicati e archiviati in migliaia di sistemi informatici, il che aumenta la sicurezza dei dati. Inoltre, la registrazione delle transazioni e la crittografia a chiave pubblica aggiungono un ulteriore livello di sicurezza ai dati.

Si sta diffondendo in vari settori

Nel 2024, la blockchain continuerà a promuovere la trasparenza della catena di approvvigionamento offrendo una registrazione inalterabile delle transazioni. In questo modo è possibile monitorare la produttività, la spedizione e la ricezione dei prodotti in una catena di fornitura, riducendo i rischi e migliorando l'efficienza operativa complessiva.

La blockchain protegge e mette in sicurezza i dati sanitari e genomici, migliorando il monitoraggio di malattie e focolai. La tecnologia offre anche un modo sicuro e non falsificabile di gestire le identità digitali. È utile in scenari che richiedono la verifica dell'identità, come i servizi di e-government.

Inoltre, la blockchain consente transazioni finanziarie in tempo reale e accelera i processi di pagamento in tutti i settori.

11. Nuovi linguaggi emergono come pionieri del futuro della programmazione

Anche se gli sviluppatori non hanno smesso di imparare linguaggi di programmazione generici come Java, C, Ruby e Dart, quest'anno ne stanno entrando in scena alcuni nuovi. Swift, Rust e Go sono i nuovi arrivati nel mondo della programmazione vita di uno sviluppatore di software . Sono supportati e sviluppati dai giganti tecnologici Apple, Mozilla e Google.

Le applicazioni costruite con questi linguaggi sono più accessibili da distribuire e mantenere, offrono prestazioni veloci e garantiscono l'ottimizzazione tra i dispositivi. Sono anche noti per essere più semplici da imparare e da padroneggiare.

TypeScript brilla di luce propria

Tuttavia, un altro linguaggio di programmazione, TypeScript, sta attirando l'attenzione degli sviluppatori.

Variante di Javascript con una sintassi aggiuntiva, Typescript consente di applicare la tipizzazione statica, di utilizzare interfacce avanzate e di beneficiare di opzioni di tooling come il type-checking e il completamento automatico, rendendo TypeScript ideale per lo sviluppo web backend.

Un altro motivo per salire sull'onda di TypeScript è il miglioramento della qualità del codice. Grazie alla funzionalità di controllo statico dei tipi, TypeScript consente di individuare tempestivamente gli errori, rendendo la base di codice più leggibile e manutenibile. Questo linguaggio di programmazione è quindi una scelta perfetta per progetti su larga scala che contengono molte righe di codice.

Python continua a dominare

Python rimane un linguaggio di programmazione popolare anche nel 2024, favorito dalla sua semplicità, versatilità e dal forte supporto delle librerie. Un sondaggio di Stack Overflow lo ha identificato come il linguaggio di programmazione più diffuso nel 2024 linguaggio più desiderato per gli sviluppatori. Python è ampiamente utilizzato nell'IA, nell'analisi dei dati e nell'informatica scientifica.

Il suo ampio intervallo di librerie, facilmente integrabili nel codice, offre vaste possibilità di sviluppo di app web e desktop.

L'importanza strategica di Python nello sviluppo del software moderno non può essere sottovalutata. Continua a consentire soluzioni digitali più agili, resilienti e incentrate sull'utente.

12. L'outsourcing diventa una leva strategica per gli sviluppatori di software

Si prevede che molte aziende produttrici di software per l'Enterprise un aumento dei ricavi di 10 miliardi di dollari nel 2024.

Dagli anni '90, l'outsourcing è una strategia molto diffusa nel settore del software. Le aziende di tutto il mondo si rivolgono a terzi esperti di paesi come l'India e le Filippine per gestire aspetti specifici del processo di sviluppo del software.

È un modo eccellente per entrare in connessione con talenti globali ed è più conveniente rispetto all'assunzione di sviluppatori interni.

L'outsourcing offre inoltre alle aziende la flessibilità di lavorare su progetti più "fondamentali" internamente e di scalare più rapidamente in caso di cambiamenti imprevisti della domanda e dell'offerta. È considerata un'opzione sostenibile e pragmatica anche nel 2024.

L'azienda indiana Tata Consultancy Services (TCS) è una di quelle che si è affermata a livello mondiale soprattutto grazie all'outsourcing.

L'azienda assume persone con una profonda conoscenza del settore della tecnologia e della consulenza aziendale. Opera attraverso un modello di fornitura globale che offre ai client servizi 24 ore su 24, come lo sviluppo software end-to-end e la gestione del portfolio prodotti.

TCS ha stretto partnership strategiche con i principali provider di servizi cloud come AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform per soddisfare la crescente esigenza di migrazione e gestione del cloud.

13. L'enfasi sul design UI/UX eleva le esperienze software

L'interfaccia utente (UI) si riferisce alla superficie grafica dell'applicazione con cui gli utenti interagiscono, come i pulsanti su cui fanno clic, il testo, il layout dello schermo e il modo in cui avvengono le transizioni o gli scarichi.

L'esperienza utente (UX) è un termine più ampio che copre l'intero spettro delle interazioni dell'utente con un'azienda e la sua produttività.

Una buona UI/UX crea una prima impressione solida per il cliente e un'esperienza interattiva. Ha un impatto diretto sui tassi di conversione e sulla probabilità che il cliente utilizzi frequentemente il prodotto o l'app.

Inoltre, investendo nell'UI/UX in anticipo, è possibile creare un prodotto di maggiore impatto e disporre di processi e best practice per integrare ulteriori modifiche in seguito.

le principali tendenze del design UI e UX del 2024 sono le seguenti

a. Microinterazioni

Poiché l'attenzione ai dettagli diventa fondamentale per differenziare i prodotti in un mercato affollato, le microinterazioni offrono un modo per migliorare l'usabilità in modo sottile. Barre di stato, gif celebrative, hotspot, effetti di mouseover, ecc. possono migliorare l'esperienza dell'utente e aumentare il coinvolgimento.

Esplorare modi nuovi e innovativi per incorporare questi elementi nelle interfacce digitali è essenziale per rendere le interazioni quotidiane più intuitive e piacevoli.

le tendenze attuali dell'ingegneria del software includono l'uso di micro-interazioni via istituto di DesignUX

b. Interfaccia utente vocale (VUI)

La VUI o riconoscimento vocale è la tecnologia che guida gli assistenti vocali più diffusi, come Alexa di Amazon e Siri di Apple. Si prevede che le VUI si espanderanno in modo significativo, grazie ai miglioramenti dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e dell'IA.

Man mano che queste tecnologie diventano più sofisticate, le VUI potrebbero offrire risposte ancora più accurate e consapevoli del contesto, rendendole più affidabili e facili da usare.

c. Design 3D e minimalismo

Il miglioramento delle capacità hardware consente di ottenere effetti visivi più complessi senza compromettere le prestazioni. Gli elementi 3D diventano quindi più diffusi nelle interfacce delle app web e mobili, aderendo a un'estetica minimalista che privilegia la funzione.

Il futuro dell'ingegneria del software è entusiasmante

La tecnologia moderna è una forza inarrestabile. Le principali tendenze dell'ingegneria del software che abbiamo menzionato sono solo alcune tra le tante tendenze chiave, che interagiscono e si intersecano in vari modi per guidare l'innovazione, l'efficienza e l'eccellenza.

In qualità di sviluppatori di software, conoscere le ultime tendenze dell'ingegneria del software vi prepara ad accogliere rapidamente le innovazioni del settore. Continuate a provare nuovi strumenti e tecnologie e ad aggiornare le vostre conoscenze e competenze.

Raccomandiamo inoltre di utilizzare le tecnologie innovative software per il project management come ClickUp, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Inoltre, Gli strumenti di IA di ClickUp Brain possono rendere il vostro lavoro quotidiano un gioco da ragazzi.

Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

Con lo strumento giusto, potete assicurarvi che tutte le attività e la documentazione rimangano in un unico posto, con l'accesso e i ruoli degli utenti strettamente monitorati.

Questo non solo riduce il cambio di contesto ma riduce anche il rischio di violazione dei dati o di smarrimento delle risorse e garantisce un'area di lavoro sicura e collaborativa per voi e il vostro team Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per ottimizzare i processi di sviluppo del software.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le tendenze emergenti nello sviluppo del software?

Le ultime tendenze dello sviluppo software includono IA, tecnologie AR/VR, cloud computing, automazione low-code/no-code, Blockchain, IoT, DevSecOps e 5G.

2. Qual è la tecnologia di tendenza nel software?

Una delle tendenze tecnologiche dell'ingegneria del software che spicca, in base alla sua traiettoria fino al 2024 Q1, è l'intelligenza artificiale (IA), in particolare l'IA generativa. Quest'anno la Gen-IA rivoluzionerà diversi settori, consentendo la creazione di contenuti altamente personalizzati, l'automazione dei processi di progettazione e sviluppo delle app e il potenziamento della creatività e dell'innovazione.

3. Qual è la tendenza nello sviluppo del software nel 2025?

La tendenza più significativa per lo sviluppo del software è il cloud computing e l'edge computing, che secondo le stime avranno un valore 860 miliardi di dollari entro il 2025 . Inoltre, la tecnologia cloud può essere facilmente integrata con altre tecnologie come IA e ML, rendendola versatile e vitale.