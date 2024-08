Miro vs. Jira: Qual è l'opzione migliore per voi?

Che cosa è essenziale per il project management: la collaborazione del team o l'assegnazione e la gestione delle attività? Uno è più importante dell'altro?

Ecco perché le persone rimangono bloccate nel dibattito Miro vs Jira.

Mentre Miro offre eccellenti opzioni di collaborazione tra team, Jira ha solide capacità di monitoraggio e gestione delle attività.

In questo articolo vi aiuteremo a scegliere tra Miro e Jira e vi forniremo un'altra alternativa. Analizzeremo le funzionalità/funzioni chiave di ciascuna piattaforma per aiutarvi a decidere quale sia la più adatta alle vostre esigenze.

**Che cos'è Miro?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Miro-Roadmap.png Tabella di marcia di Miro /%img% miro Roadmap

Miro è uno dei più popolari strumenti per lavagne online, noto per le sue funzionalità di project management visivo. A differenza dei tradizionali strumenti di project management e di strumenti agili si concentra maggiormente sui flussi di lavoro visivi e sulla collaborazione.

Le sue funzionalità di diagramma e di lavagna online infinita lo distinguono dalla concorrenza. L'aggiunta di presentazioni dal vivo e video walkthrough rende Miro un'eccellente piattaforma di collaborazione visiva.

Funzioni di Miro

Il punto di forza di Miro sono le sue capacità di ideazione e di collaborazione visiva con il team. Vediamo in dettaglio alcune delle funzionalità/funzione chiave di Miro.

1. Schede di Miro

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Miro-Cards-1400x1400.png Schede Miro /$$$img/

Miro carte Create attività da note adesive o testi convertendoli in schede. Organizzate le attività e assegnate il lavoro ai vari membri del team con un semplice pulsante.

Aggiungete descrizioni dettagliate delle attività aggiungendo assegnatari, date di scadenza, tag e altri dettagli. Visualizzate lo stato delle attività e le date di scadenza in una dashboard visiva. Trascinate le schede e organizzate le attività nel modo che preferite.

2. Visualizzazione Kanban

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Miro-Kanban-view-1400x1400.png Visualizzazione Kanban su Miro /%img%

Miro Visualizzazione Kanban Andare al menu 'App' per scegliere il framework Kanban. Organizzate il vostro framework in una visualizzazione Kanban per semplificare la gestione delle attività.

Create colonne e corsie con un semplice pulsante e ridimensionate la vostra tavola Kanban trascinandola da un angolo. Trascinate e rilasciate corsie e colonne e organizzatele come preferite.

3. Integrazioni

Miro offre una facile integrazione con oltre 130 app e strumenti, tra cui strumenti di project management e task management, applicazioni per la collaborazione e la comunicazione tra team e strumenti di progettazione.

Pur essendo uno strumento di mappatura mentale, Miro consente un project management agile grazie a solide integrazioni con strumenti come Jira e Azure DevOps.

Fornisce inoltre l'accesso alle API per sviluppare app Miro personalizzate per risolvere vari scopi.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Diagramming-and-progress-mapping-Miro-1400x1050.png Diagramma Miro e mappatura dei processi /%img%

miro diagrammazione e mappatura dei processi Miro è noto per le sue mappe mentali e i flussi di lavoro visivi. Dispone di oltre 200 forme e di una vasta libreria di connettori e icone che aiutano a creare wireframe e diagrammi di flusso sofisticati.

Consente inoltre di creare flussi di lavoro automatizzati per snellire i processi e risparmiare tempo nelle attività ripetitive. Sebbene l'automazione non sia possibile attraverso gli strumenti integrati, è possibile integrarla con soluzioni di terze parti, come i flussi di lavoro di Okta.

4. Collaborazione in tempo reale

Teams consente di invitare i membri del team alle Bacheche per collaborare in tempo reale. Consente commenti e tag, collaborazione in tempo reale tra più membri e altro ancora.

Conducete video walkthrough in diretta, eseguite sessioni interattive e collaborate senza problemi con i vostri team distribuiti utilizzando le funzionalità di collaborazione di Miro.

Prezzi di Miro

Free : Per utenti illimitati con funzionalità/funzione limitate

: Per utenti illimitati con funzionalità/funzione limitate Starter : $10 per membro al mese

: $10 per membro al mese Business : $20 per membro al mese

: $20 per membro al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Che cos'è Jira?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Jira-Project-view-1400x836.png La visualizzazione dei progetti di Jira /%img% Jira vista progetto

Jira è uno dei più popolari strumenti di project management che soddisfa le diverse esigenze dei vari project manager. È stato sviluppato dal gigante del software Atlassian ed è uno dei principali strumenti per i team di sviluppo software agile.

Semplifica il project management fornendo varie visualizzazioni per la gestione delle attività.

Funzioni di Jira

Jira offre diverse funzionalità/funzione utili per i team agili. Discutiamo brevemente alcune delle funzionalità/funzione chiave.

1. Sequenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/timeline\_view-1400x721.png Sequenza su Jira /$$$img/ vista Timeline su Jira

Crea sequenze temporali con le attività del progetto e i loro dettagli, come le date di inizio e fine, lo stato e le dipendenze.

È un'ottima soluzione per il piano degli sprint, la pianificazione generale del progetto e il project management delle attività.

La parte migliore è che Jira offre modelli pronti all'uso per vari casi d'uso e visualizzazioni. Non è necessario partire da zero. È possibile creare una sequenza temporale di project management in pochi minuti utilizzando uno dei suoi modelli.

2. Bacheca Agile

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Jira-kanban-board-1400x861.png Vista Bacheca Kanban su Jira /%img% Visualizzazione della scheda Kanban su Jira

Jira offre una visualizzazione Kanban per i progetti agili che aiuta a visualizzare il flusso di lavoro, compreso lo stato delle varie attività. È possibile trascinare e rilasciare facilmente le schede e organizzarle in categorie, come "in corso", "terminato" e "da fare"

Offre anche funzionalità/funzione specializzate per il piano degli sprint, la possibilità di assegnare facilmente le attività e di monitorare lo stato di avanzamento.

Oltre alle viste Sequenza e Kanban, è possibile visualizzare i progetti con una vista Gantt Chart.

3. Integrazioni

Jira offre oltre 3.000 integrazioni di app, che consentono di collegare l'intero stack tecnologico. Il marketplace Atlassian consente di connettersi a tutti i tipi di strumenti e piattaforme.

Ciò include strumenti di gestione del flusso di lavoro, strumenti CRM, strumenti di project management e altro ancora. Numerose app sono progettate per aggiungere funzioni specifiche a Jira e connettersi perfettamente con la piattaforma.

4. Flussi di lavoro automatizzati

Jira utilizza un modello di automazione "se, allora" semplice ma efficace. Se vengono riunite determinate condizioni, vengono innescate azioni specifiche.

Utilizzatelo per creare flussi di lavoro automatizzati e semplificare il project management. Offre diversi trigger e regole di automazione per creare semplici flussi di lavoro.

Molti modelli di flusso di lavoro di automazione precostituiti sono pronti all'uso. Scegliete quello che fa per voi, personalizzatelo secondo le vostre preferenze e avviate rapidamente un flusso di lavoro automatizzato.

5. Collaborazione in tempo reale

Jira è uno strumento eccellente per la collaborazione in tempo reale tra i membri del team. Più persone possono lavorare contemporaneamente sulle bacheche e rendere immediatamente visibili le modifiche agli altri membri del team.

In qualsiasi momento, è possibile vedere chi è online e sta lavorando su una scheda, sia nella Sequenza, nell'Elenco, nella Scheda o in qualsiasi altra visualizzazione. È anche possibile vedere chi sta modificando quale scheda della lavagna o ogni cella nella vista Elenco.

Prezzi di Jira

Free : Per un massimo di 10 utenti

: Per un massimo di 10 utenti Standard : $8,15 per utente al mese

: $8,15 per utente al mese Premium : $16 per membro al mese

: $16 per membro al mese Azienda: A partire da $141.000 all'anno per 801-1.000 utenti

Miro vs Jira: Funzionalità/funzione a confronto

La differenza più significativa tra Jira e Miro è che Jira è uno strumento di project management a tutti gli effetti, mentre Miro è più uno strumento di mappatura mentale e brainstorming.

Miro offre funzionalità di project management attraverso integrazioni di strumenti e modelli precostituiti che replicano le varie visualizzazioni dei progetti offerte da strumenti come Jira.

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità di Miro e Jira.

Funzionalità/funzione Miro Jira Sequenza di lavoro Visualizzazione Kanban ✅ ✅ ✅ vista Gantt ✅ ✅ ✅ collaborazione in tempo reale ✅ ✅ ✅ ✅ modelli precostituiti ✅ ✅ ✅ ✅ flussi di lavoro automatizzati ✅ ✅ ✅ Diagrammazione ✅ ❌ chattare in video/conferenza ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ ❌ assistenza telefonica ❌ ✅ ❌ ✅ tabelle orarie/monitoraggio delle ferie ❌ ✅ ✅ Sprint planning ✅ ✅ ✅ ✅ analisi predittiva ❌ ✅ ✅ ✅

panoramica sulle differenze tra Jira e Miro

Ora che avete una breve panoramica, entriamo nei dettagli.

1. Strumenti visivi di project management

Miro e Jira offrono numerose funzionalità di project management visuale, tra cui viste Bacheca, Sequenza ed Elenchi.

La differenza fondamentale tra Miro e Jira è che il primo si concentra maggiormente sulle funzionalità di collaborazione visiva del team, mentre il secondo offre funzionalità di gestione delle attività più robuste.

Entrambi gli strumenti offrono modelli precostituiti pronti all'uso per vari casi d'uso.

Tuttavia, Miro non è l'opzione migliore se si è alla ricerca di un solido strumento di project management e di gestione delle attività per i team agili. Potete prendere in considerazione una delle alternative a Miro.

Vincitore: Nel complesso, Jira è in vantaggio su Miro per quanto riguarda il project management, in quanto Miro è stato costruito principalmente come strumento di collaborazione e ideazione per i team.

2. Automazioni e flussi di lavoro

Jira dispone di funzionalità di automazione integrate che consentono di creare potenti flussi di lavoro automatizzati.

È possibile utilizzare la logica 'if>then' per creare flussi di lavoro automatizzati semplici o complessi partendo da zero. In alternativa, è possibile utilizzare uno dei modelli di automazione predefiniti per creare flussi di lavoro per casi d'uso comuni.

Miro, invece, è noto per la mappatura dei processi e i flussi di lavoro visivi. La sua funzionalità/funzione di diagramma è una delle migliori del settore.

Tuttavia, offre l'automazione dei flussi di lavoro attraverso integrazioni di terze parti con strumenti come Okta Workflows. Ciononostante, il suo costruttore di flussi di lavoro visivi è solido, soprattutto grazie alla sua vasta libreria di forme, connettori e icone.

Vincitore: Jira è migliore nell'automazione, mentre Miro non ha rivali nei flussi di lavoro visuali. È un pareggio.

3. Integrazioni

Miro offre integrazioni con oltre 130 app e la sua funzione dipende da queste integrazioni. Troverete abbastanza opzioni di integrazione per sfruttare al meglio Miro e utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità.

D'altra parte, Jira è sviluppato da Atlassian e ha accesso al suo mercato completo di app. Questo gli consente di offrire migliaia di integrazioni con tutti gli strumenti e le piattaforme.

Vincitore: Jira è il chiaro vincitore, grazie all'integrazione con oltre 3.000 app tramite il marketplace di Atlassian.

4. Collaborazione in tempo reale

Ammettiamolo: Miro è stato progettato esplicitamente per la collaborazione visiva e l'ideazione. Le sue infinite lavagne online e le robuste funzionalità di diagramma non sono nulla in confronto alle opzioni di collaborazione che offre.

I membri del team possono lavorare contemporaneamente a un progetto, lasciare commenti o taggare altre persone. Permette anche di collaborare in video dal vivo.

Da fare: Jira è rimasto indietro?

Non di molto. Jira consente anche funzionalità di collaborazione in tempo reale tra più membri, che sono sufficienti per piccoli team. Tuttavia, non supporta la collaborazione video in tempo reale necessaria per il brainstorming e l'ideazione, come quella offerta da Miro.

Quindi, se siete alla ricerca di questo, prendete in considerazione Alternative a Jira .

Vincitore: Miro è il vincitore della collaborazione visiva in tempo reale, anche se anche Jira offre ottime opzioni di collaborazione.

5. Prezzi

Nel confronto tra Miro e Jira in termini di prezzi, si nota che entrambi offrono piani tariffari simili. Entrambi seguono una struttura di prezzi a livelli e anche i prezzi dei piani sono simili.

Tuttavia, i piani di Jira hanno prezzi leggermente inferiori.

Tuttavia, consigliamo di confrontare gli strumenti più in base alle loro funzionalità/funzione che ai prezzi. Jira è migliore per il project management agile, mentre Miro è migliore per la collaborazione e l'ideazione del team.

Vincitore: Solo per quanto riguarda i prezzi, Jira ha un leggero vantaggio in quanto i suoi piani sono più competitivi.

Miro vs Jira su Reddit

Quando abbiamo portato il dibattito Miro vs Jira a Reddit abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone non stava confrontando i due strumenti, ma discuteva su come integrarli.

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che nessuno dei due è un concorrente diretto ed è stato progettato per scopi diversi.

Mentre Jira è uno strumento di project management per i team agili, Miro è una popolare piattaforma di brainstorming e collaborazione.

Entrambi gli strumenti offrono una perfetta integrazione e si completano a vicenda nelle loro funzionalità/funzioni. Se si combinano i flussi di lavoro visivi e le funzionalità di collaborazione di Miro con le capacità di monitoraggio delle attività e di gestione dei problemi di Jira, si ottiene una soluzione potente.

Riunione di ClickUp: l'alternativa perfetta a Miro e Jira

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Esempio di tutte le diverse visualizzazioni di ClickUp /%img%

gestire i progetti e le attività di ClickUp utilizzando le diverse viste avanzate di ClickUp

ClickUp è la migliore alternativa a Jira rispetto a Miro perché offre una soluzione all-in-one che combina le migliori funzionalità/funzioni di entrambi gli strumenti.

Jira è un buon strumento di project management, ma non può competere con le visualizzazioni avanzate di ClickUp. Va oltre le tavole Kanban e le Sequenze per offrire ai project manager molte più opzioni per gestire le attività nel modo che preferiscono.

Offre una flessibilità senza pari e opzioni di personalizzazione che consentono di creare flussi di lavoro per i progetti che si adattano alle proprie esigenze, invece di doversi adattare a una struttura specifica.

Volete sapere qual è la parte migliore?

Le capacità di ClickUp non si limitano al project management. Come Miro, ClickUp offre numerose funzionalità di brainstorming, ideazione e collaborazione. Dalla creazione di mappe mentali alla creazione di flussi di lavoro tramite lavagne online, ClickUp offre tutto ciò di cui un project manager ha bisogno.

Vediamo alcune funzionalità/funzione specifiche di ClickUp che lo rendono un'ottima alternativa a Miro e Jira.

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp #1: Bacheche Kanban

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Bacheca-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione della Bacheca semplificata /%img%

raggruppa le attività in base allo stato, usa le schede con il drag-and-drop e fa molto di più con le Kanban Boards di ClickUp

Mentre Miro è ottimo per la collaborazione e Jira per il project management, ClickUp offre il meglio di entrambi i mondi. Offre funzionalità di project management più avanzate rispetto a Jira, con funzioni di collaborazione simili a quelle di Miro.

Ad esempio, le Bacheca di ClickUp la visualizzazione è perfetta per organizzare visivamente tutte le attività del progetto. È ideale sia per i team agili che per i normali team di project management.

È possibile creare attività e sottoattività, assegnarle a più assegnatari e monitorare il loro stato con una sola occhiata.

Funzione rivale di ClickUp #2: vista Gantt Chart

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Grafico Gantt semplificato /%img%

create sequenze temporali visive e tenete traccia dello stato delle attività utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Il Vista Gantt di ClickUp è perfetta per creare e gestire le sequenze temporali dei progetti. Consente di visualizzare le dipendenze del progetto, di monitorare le scadenze delle attività e di impostare le attività cardine per il progetto.

Aiuta a gestire progetti complessi con numerose attività e scadenze rigorose.

Offre diversi Gantt Chart modelli di progetto per non dover partire da zero. Personalizzate e utilizzate questi modelli precostituiti per iniziare più rapidamente.

La parte migliore è che ClickUp offre molte visualizzazioni avanzate per il project management. Da Sequenze e calendari a elenchi e tabelle, potete organizzare le attività e i flussi di lavoro nel modo che preferite.

Funzione rivale di ClickUp #3: Lavagne online di ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online semplificate /%img%

creare flussi di lavoro visivi, fare brainstorming di idee e collaborare con i membri del team in tempo reale con le Whiteboard di ClickUp Lavagne online di ClickUp è uno strumento specializzato per la mappatura mentale e l'ideazione. Offre anche solide funzionalità di project management, che non sono tra i punti di forza di Miro.

Oltre ai connettori e alle forme di base, le lavagne online di ClickUp consentono di incorporare note adesive, video e altro ancora. Il suo chattare all'interno dell'app la funzione di chat aumenta la collaborazione tra i team, consentendo a diversi membri di lavorare su una tavola in tempo reale e di condividere gli input.

Date un'occhiata a ClickUp Modelli di lavagne online !

Prezzi ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $10 per membro al mese

: $10 per membro al mese Business : $19 per membro al mese

: $19 per membro al mese Aziende : Contattare il settore commerciale per i prezzi

: Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Fai del project management un gioco da ragazzi con ClickUp

Sebbene Jira e Miro presentino funzionalità e vantaggi unici, non sono soluzioni di project management end-to-end come ClickUp.

ClickUp combina le migliori funzionalità di Miro e Jira per offrire una soluzione di project management più completa.

Offre visualizzazioni più avanzate rispetto a Jira per la gestione delle attività, come schede Kanban, sequenze temporali, grafici Gantt e calendari. Include anche funzionalità di mappatura mentale e di diagramma simili a quelle di Miro. Ha tutte le funzionalità/funzione necessarie per un'efficace pianificazione e gestione dei progetti.

Volete scoprire tutto ciò che ClickUp ha da offrire? Iscrivetevi a ClickUp e scoprite le funzionalità di piano e collaborazione che offre.