LevelUp 2020: 11 insegnamenti e prospettive future per il futuro del lavoro

Pssst! Se stai cercando LevelUp 2021, puoi iscriverti qui!

E questo è tutto per la nostra prima conferenza ClickUp! 🎉

Grazie a tutti gli oltre 12.000 partecipanti che hanno preso parte all'evento e hanno interagito con il nostro team: la vostra partecipazione ha reso questo evento davvero speciale.

Speriamo che abbiate apprezzato l'evento tanto quanto noi; abbiamo imparato molto da questa esperienza e apprezziamo i vostri feedback, che ci aiuteranno a migliorare... LevelUp 2020! 🙌

Se ti sei perso LevelUp, non preoccuparti.

Qui trovi i momenti salienti dell'evento e le sessioni di LevelUp 2020. 👇

Cominciamo!

1. Il percorso di ClickUp e le novità per il 2021

Il CEO di ClickUp e visionario del lavoro Zeb Evans ha dato il via al nostro evento con un'introduzione al programma della giornata, un ringraziamento speciale alla nostra community e un riassunto del folle (e produttivo) 2020 e di dove andremo nel prossimo anno.

"La nostra missione in ClickUp è sempre stata quella di rendere le persone più produttive. E lo abbiamo fatto insieme, ascoltando voi, i nostri utenti. Il vostro feedback continuerà a guidare ClickUp nel 2021."

—Zeb Evans, CEO di ClickUp

Per concludere quest'anno: abbiamo ampliato la nostra community a oltre 200.000 team, raccolto 35 milioni di dollari nella nostra serie A per rendere il mondo più produttivo e rilasciato una versione importante ogni settimana per un totale di:

Oltre 310 funzionalità/funzioni distribuite

Oltre 55 funzionalità/funzioni migliorate

Oltre 40 integrazioni

Zeb ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare ClickUp come piattaforma e ha illustrato la crescita esponenziale dell'adozione da parte degli utenti con ClickUp 2.0, tutto grazie all'incredibile feedback fornito dai nostri utenti!

Si può affermare con certezza che l'enfasi posta da Zeb sull'ascolto degli utenti per migliorare continuamente è uno dei temi principali di LevelUp.

Abbiamo anche appreso alcune notizie davvero entusiasmanti su ciò che ci aspetta nel primo trimestre del 2021:

Localizzazione ClickUp in oltre 7 lingue

Miglioramento delle funzionalità/funzioni esistenti , quali Home, finestra In arrivo e Obiettivi

Spedizione di app native per un'esperienza mobile fulminea

Garantire l'affidabilità con una copertura completa dei test

Aggiunta di ulteriore assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7; assistenza telefonica in tempo reale, assistenza in lingue diverse dall'inglese e un nuovo programma di coaching 🙌

"Il nostro valore fondamentale è sempre stato quello di offrire il miglior servizio clienti del settore e la migliore esperienza cliente che chiunque abbia mai avuto", ha affermato Zeb.

"A tal fine, stiamo aggiungendo un supporto clienti in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Stiamo inoltre introducendo team di supporto in tutto il mondo. Infine, introdurremo il supporto telefonico e tramite Zoom con il nuovo programma di coaching di ClickUp per fornire assistenza su qualsiasi questione. "

2. Come i nostri sviluppatori riescono a consegnare in tempi rapidissimi utilizzando ClickUp

In che modo il nostro team all'avanguardia di sviluppatori di prodotti itera e distribuisce funzionalità/funzioni su base settimanale?

Alex Yurkowski, CTO di ClickUp, spiega come il nostro team di ingegneri porta i principi dello sviluppo Agile a un livello superiore utilizzando ClickUp.

"Per distribuire aggiornamenti su base settimanale, sfruttiamo tre potenti componenti connessi di ClickUp: elementi azionabili per rimanere in linea con gli obiettivi, Sprints per misurare e allocare le risorse necessarie e funzionalità di comunicazione interna ed esterna per abbreviare i cicli di feedback."

—Alex Yurkowski, CTO di ClickUp

Tre componenti chiave che il team di Alex sfrutta ogni giorno includono:

Elementi piccoli e gestibili per rimanere al passo con il lavoro, come attività, stati, automazioni e commenti assegnati

Sprints ClickApp utilizzando le stime Sprint, suddividendo utilizzando le stime Sprint, suddividendo i punti dello sprint per assegnatario per i progetti di grandi dimensioni e ruotando le risorse Sprint con un approccio Agile

Funzionalità di comunicazione per abbattere le barriere tra i reparti e mantenere sincronizzato il tuo team distribuito su più fusi orari

Abbiamo imparato che un team di prodotto in rapida evoluzione deve avere un allineamento totale e una visibilità completa sul lavoro da tutte le angolazioni, motivo per cui la gestione delle attività, gli Sprint e i commenti sono essenziali per rilasciare settimanalmente i prodotti agli utenti.

Abbattere i silos di comunicazione è fondamentale, poiché il team di prodotto può comunicare senza soluzione di continuità con più team in un breve lasso di tempo per le nuove funzionalità/funzioni: QA per i test, marketing per i contenuti e team di supporto per la risoluzione dei problemi.

Alex ha anche accennato alla potenza delle dashboard di ClickUp e al modo in cui il suo team remoto le utilizza per monitorare tutto, dalla capacità del carico di lavoro ai colli di bottiglia, ad esempio quali aggiornamenti sono bloccati nel controllo qualità e quali elementi richiedono maggiore attenzione per garantire un rilascio senza intoppi.

3. Nuovi centri modelli e app per un onboarding più rapido

E se potessi creare, personalizzare e visualizzare in anteprima tutti i tuoi modelli di flusso di lavoro in un unico posto? Accedere a tutte le tue app e integrazioni e attivarle in base al team?

Questo è esattamente ciò che potrai fare con i nuovi Centri modelli e App di ClickUp!

"I nuovi centri modelli e app sono progettati per portare la tua produttività a un livello superiore. Potrai navigare e personalizzare i modelli con facilità e regolare le tue app a livello granulare all'interno della tua area di lavoro."

—Sophia Kaminski, Customer Success Manager presso ClickUp

Con il nuovo Centro modelli, potrai risparmiare tempo, riutilizzare e modificare i modelli e condividere le tue creazioni con chiunque nel tuo team.

Altri momenti salienti includono la possibilità di:

Sfoglia una libreria di modelli creati da ClickUp e dal tuo team

Aggiungi descrizioni dei modelli

Anteprima dei modelli prima di candidarti

La seconda funzionalità/funzione introdotta da Sophia è il nuovo App Center.

Con l'App Center di ClickUp, finalmente avrai tutte le tue app e integrazioni in un unico posto!

Ciò consentirà ai team di sfogliare e selezionare facilmente i componenti aggiuntivi più adatti alle loro esigenze e di applicarli tutti in un colpo solo.

Sophia ha anche anticipato alcune funzionalità aggiuntive che consentiranno ai team di creare e configurare le proprie app in base alle diverse esigenze del team nella propria area di lavoro. Ad esempio, sarà possibile impostare autorizzazioni granulari per la condivisione nel cloud con integrazioni come Dropbox e Google Drive.

4. Come ClickUp sfrutta il marketing organico per generare oltre 12 milioni di clic gratuiti al mese

Come diavolo si fa a avviare il proprio marketing nel settore del software più competitivo al mondo?

Questa è una domanda a cui solo Aaron Cort, il nostro direttore marketing, può rispondere.

"Come si fa a conquistare milioni di sostenitori e generare milioni di clic gratuiti ogni mese? È necessario un approccio organico guidato dal prodotto, dagli utenti e da contenuti strategici che aiutino a guidare il loro percorso."

—Aaron Cort, Direttore Marketing di ClickUp

Aaron ha condiviso le strategie chiave che hanno aiutato ClickUp a crescere organicamente da zero attraverso contenuti e una crescita guidata dal prodotto che continua ad alimentare l'ascesa di ClickUp ancora oggi.

Questi tre pilastri strategici includono:

Crescita guidata dal prodotto: mantenere il prodotto al centro dell'attenzione per guidare il percorso dell'utente

Crescita guidata dagli utenti: ascoltare e interagire con la propria comunità per conquistare sostenitori

Crescita basata sui contenuti: aumentare la visibilità con SEO e contenuti di alta qualità

Come si concretizzano questi tre pilastri nella pratica? Aaron ha condiviso alcune delle strategie che supportano la crescita organica di ClickUp:

Pubblicazioni settimanali che nessun concorrente è in grado di eguagliare

All'avanguardia nel settore con un piano Free Forever

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Feedback degli utenti e coinvolgimento della community tramite email, social media e bacheche

Dominare la SEO con contenuti incentrati sull'utente

Aaron ha anche accennato all'ingrediente segreto di ClickUp: i nostri valori fondamentali di urgenza e soddisfazione del cliente e come questi alimentano il nostro marketing.

... e poi sorpresa! Tutti hanno potuto incontrare Melissa!

5. Portare il marchio e i contenuti incentrati sull'utente a un livello superiore

Melissa Rosenthal, la nostra nuova Chief Creative Officer, è salita sul palco per presentare alcune grandi novità che porteranno i contenuti di ClickUp a nuovi livelli!

"Vogliamo che ClickUp sia come un amico che ti aiuta durante la giornata, capisce le tue frustrazioni e ti ricompensa, che tu sia un utente individuale, una piccola impresa o un team aziendale. "

—Melissa Rosenthal, Chief Creative Officer di ClickUp

Esatto, stiamo creando nuovi entusiasmanti formati di contenuti progettati per aiutare le persone a ottenere ancora di più dagli strumenti che utilizzano ogni giorno.

Melissa ha anticipato alcuni di questi nuovi contenuti formattati:

Podcast originali

Nuovi contenuti formativi

Storie ClickUp

Sebbene per ora si tratti principalmente di anticipazioni, Melissa ha affermato che la prima novità per gli utenti sarà ClickUp Stories, una nuova serie a episodi incentrata su come le persone stanno ottenendo il massimo dalla vita grazie a ClickUp.

Si tratta di brevi video con funzionalità/funzioni degli utenti che mostrano come stanno superando le sfide quotidiane utilizzando la potenza della produttività e del project management!

Hai una storia da condividere?

Perfetto! Vogliamo sentire la tua opinione (e magari renderti protagonista), quindi compila il nostro modulo qui!

6. Come gli imprenditori utilizzano ClickUp per raggiungere gli obiettivi aziendali lavorando da casa

Il panel successivo ha rappresentato un grande cambiamento nel formato... abbiamo ascoltato TRE diversi consulenti e imprenditori ClickUp che hanno condiviso alcuni dei trucchi e dei consigli che utilizzano per portare il loro processo aziendale di lavoro da casa a un livello superiore.

Courtney, Yvonne e Luci

Alcuni punti salienti di ciò che abbiamo imparato dai nostri utenti esperti di ClickUp sono:

Le dashboard e gli obiettivi sono le funzionalità/funzioni preferite per misurare lo stato di avanzamento e rimanere in linea con gli obiettivi

I flussi di lavoro flessibili di ClickUp sono perfetti per creare un CRM completamente funzionante per la tua azienda

In ClickUp puoi creare modelli per quasi tutto, quindi salva i tuoi modelli di stato personalizzato, attività e campi personalizzati per progetti ricorrenti o simili

Le automazioni sono un ottimo modo per risparmiare tempo sulle attività amministrative ripetitive

Le mappe mentali possono aiutarti a visualizzare il tuo brainstorming e collegare tra loro idee (e attività) aziendali importanti

...e molto, molto altro ancora!

Se trovate utili questi consigli pratici, vi consigliamo vivamente di visitare i loro siti web e di seguirli su YouTube!

7. Marketing Hacks con Neil Patel e Dan Fleyshman

Gli ospiti hanno continuato con due grandi nomi che sono diventati celebrità nel marketing digitale e nel branding: Neil Patel e Dan Fleyshman.

Dan ha intervistato Neil su come ha iniziato il suo impero dei contenuti, la strategia SEO nel 2021, le best practice per i contenuti social e YouTube, la pubblicità a pagamento e altro ancora.

"Se volete ottenere buoni risultati con la vostra SEO nel 2021 e oltre, ci sono alcune cose su cui dovete concentrarvi: backlink di qualità e esperienza della pagina. Dovete creare esperienze di qualità e ottenere link da siti web di qualità."

—Neil Patel, guru del marketing e autore di best seller

Neil ha condiviso alcune informazioni interessanti per tutti i titolari di aziende che desiderano espandere il proprio progetto digitale, tra cui:

L'importanza di creare contenuti dove vive il tuo pubblico, in particolare su LinkedIn, TikTok e YouTube

Riutilizza le tue idee di contenuto dai social a YouTube

Non abbiate paura di girare video con il vostro telefono (il pubblico ama l'autenticità)

Il tuo sito web è fondamentale per costruire il tuo marchio e acquisire nuovi clienti potenziali

I canali social come LinkedIn e Instagram sono diventati fondamentali per stimolare conversazioni che portano a nuovi affari

Non sottovalutare il potere dei commenti per stimolare il coinvolgimento

La ricerca vocale diventerà sempre più importante

Ottimizzazione dei contenuti per i featured snippet

...e molto altro ancora! Guarda l'intervista completa qui sotto.

8. Come creare app personalizzate per la produttività

È possibile creare app personalizzate per la produttività in ClickUp senza conoscere il codice?

La risposta è un sonoro SÌ, come dimostra Vincent Khadige, Enterprise Account Manager di ClickUp.

"Se sei come me, vuoi impostare i processi perfetti per il lavoro, senza scrivere una sola riga di codice. La buona notizia è che con ClickUp puoi creare app incredibilmente potenti per la produttività, in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze, senza bisogno di codice. "

—Vincent Khadige, Product Manager Enterprise presso ClickUp

La presentazione di Vincent copre tutto, dalle basi della personalizzazione della struttura di lavoro con la gerarchia di ClickUp alla personalizzazione delle attività in elementi per diversi casi d'uso e alla creazione di dashboard altamente visive per misurare tutto, dal monitoraggio dei bug alle entrate!

Alcune delle cose che abbiamo imparato a fare:

Crea flussi di lavoro Waterfall per quasi tutte le esigenze dei team, dalla per quasi tutte le esigenze dei team, dalla suddivisione del lavoro all'allocazione delle capacità

Trasforma le attività in elementi che vanno oltre la semplice gestione delle attività

Crea canali di chat simili a Slack

Adattare la gerarchia, le attività secondarie annidate e altro ancora in elenchi multipli

Crea un sistema CRM semplice e scalabile con campi personalizzati, email, moduli e automazioni

La natura altamente personalizzabile di ClickUp ti consente di trasformare quasi tutte le funzionalità/funzioni per sostituire il tuo stack tecnologico e riunire davvero tutto il tuo lavoro in un unico posto: l'unico limite è la tua immaginazione.

Inoltre, Vincent ci ha anche offerto un'anteprima delle funzionalità/funzioni che saranno disponibili a breve:

Attività secondarie annidate

Relazioni tra attività e documenti

Email in ClickUp

Layout semplice

Guarda la sessione completa per ulteriori informazioni!

9. Come stiamo risolvendo le sfide del settore della produttività

Quando si tratta di ridefinire un settore, David Sacks non è certo un novellino.

L'ex COO di PayPal e ora investitore/consulente di ClickUp si è unito a Zeb e Tommy Wang, responsabile commerciale di ClickUp, per una tavola rotonda sulle sfide e la direzione dello spazio della produttività e della collaborazione.

Abbiamo scoperto come David vede il futuro della categoria: un nuovo raggruppamento di potenti strumenti di produttività dopo un decennio di separazione dei prodotti Microsoft Office.

"La visione di Zeb per ClickUp come prodotto completo, il rapido ritmo di sviluppo del team e la soddisfazione che le persone ottengono dall'utilizzo della piattaforma sono tutti indicatori che questa azienda sta ridefinendo il settore".

—David Sacks, imprenditore tecnologico e investitore

David ha anche spiegato la sua visione di ClickUp come piattaforma preminente, posizionata per potenziare i team riunendo tutto il loro lavoro in un unico posto.

Tommy ha anche posto alcune domande a Zeb su come ClickUp sta rispondendo alle sfide del settore:

Come consolidare gli strumenti per far risparmiare tempo alle persone e migliorare la produttività

Software con opinioni e perché le persone vogliono strumenti che completino il loro lavoro, non che dicano loro come dovrebbero lavorare

Perché lo sviluppo rapido e la passione sono fondamentali per creare uno strumento in grado di soddisfare la domanda dei consumatori

...e molto altro ancora!

Guarda la sessione completa qui sotto.

10. Visione del prodotto ClickUp 2021

A concludere le sessioni della giornata è stata l'attesissima anteprima di ciò che gli utenti possono aspettarsi nel prossimo anno.

In questa sessione, Zeb ha illustrato la visione a lungo termine di ClickUp e il piano a breve termine per il primo trimestre del 2021.

"La nostra missione oggi è esattamente la stessa di quando abbiamo iniziato tre anni fa: riunire tutto il vostro lavoro e tutti i vostri strumenti in un unico posto."

—Zeb Evans, CEO di ClickUp

"Il nostro mantra è sempre stato: un'unica app per sostituirle tutte. E oggi siamo più vicini che mai a questo obiettivo. Ma abbiamo ancora molta strada da fare prima che i nostri strumenti di produttività senza codice siano perfetti"

Zeb ha approfondito il focus sui prodotti ClickUp presentato nel discorso di apertura, con ulteriori anticipazioni su ciò che ci aspetta in futuro:

Miglioramento delle funzionalità/funzioni esistenti (Obiettivi, Home, finestra In arrivo e altro ancora)

Velocità e prestazioni della piattaforma su tutte le app

Affidabilità con test automatizzati completi e infrastruttura scalabile

Brian Shen, Lead Product Manager, è salito sul palco per mostrarci altre funzionalità/funzioni in arrivo!

"Sebbene la velocità e l'affidabilità siano e continueranno ad essere il nostro obiettivo principale, stiamo anche sviluppando funzionalità rivoluzionarie basate sulle vostre richieste: più modi per organizzare il vostro lavoro e integrare le vostre comunicazioni (come le email) in ClickUp. "

—Brian Shen, Lead Product Manager presso ClickUp

Ampliando la precedente presentazione di Vincent sulla trasformazione delle attività in elementi multiuso, Brian ha mostrato come le attività possano rappresentare tutto, dai contatti alle aziende e alle trattative.

Presto potrai sfruttare ancora di più queste personalizzazioni dettagliate grazie a diverse nuove funzionalità/funzioni che saranno disponibili a breve:

Relazioni tra attività e documenti

Attività secondarie annidate

Email in ClickUp

Sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar e Outlook

... e molte altre novità in arrivo nel primo trimestre del 2021 (cartelle nidificate, tipi di elementi, Obiettivi V2, solo per citarne alcune)

Brian ha anche fornito un'anteprima dei potenziali casi d'uso (e dell'interfaccia utente) per ogni nuova funzionalità: ti consigliamo di visualizzare la sessione completa per vedere tutto in azione!

11. Chiusura con il botto: nuove app mobili

Infine, ma non meno importante, alla chiusura abbiamo avuto il piacere di assistere a un annuncio molto speciale da parte di Nick Krekow, Product Manager di ClickUp.

"Abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e abbiamo deciso di ricostruire completamente da zero le nostre app native per dispositivi mobili. Ora potrete utilizzare ClickUp su Android e iOS con velocità, affidabilità e un'interfaccia utente mobile bella e facile da usare."

—Nick Krekow, Product Manager presso ClickUp

Nick e il team di prodotto hanno lavorato duramente dietro le quinte per riprogettare completamente l'esperienza mobile di ClickUp utilizzando un nuovo framework UI chiamato Flutter.

Flutter ha permesso al nostro team di prodotto di:

Crea un'esperienza ClickUp completamente nativa con un'interfaccia utente mobile-first

Accelerare i tempi di sviluppo per i dispositivi mobili

Crea un'esperienza ClickUp coerente su Android e iOS

Ma quanto saranno veloci queste nuove app? Nick ha spiegato che il tempo medio di avvio è passato da dieci secondi a solo un secondo grazie ai miglioramenti di Flutter.

Ma c'è di più: Nick ci ha anche mostrato in anteprima la nuova interfaccia utente mobile di ClickUp.

Queste funzionalità/funzioni per dispositivi mobili sono solo l'inizio. Nick ha anche menzionato altre funzionalità web che saranno presto ottimizzate per i dispositivi mobili, come ad esempio:

finestra In arrivo

blocco note

Dashboard

Monitoraggio del tempo

La parte migliore? Le nuove app mobili saranno disponibili negli app store la prossima settimana!

Conclusione

Si può affermare con certezza che ogni partecipante al LevelUp ha trovato qualcosa di interessante, sia che fosse alla ricerca di strategie concrete per aumentare la produttività, di nuove funzionalità entusiasmanti o semplicemente desiderasse conoscere più da vicino il nostro prodotto e la nostra visione.

Ma soprattutto, abbiamo scoperto come Zeb e il team continuano ad ascoltare ogni giorno la community per migliorare la piattaforma e rendere il mondo un luogo più produttivo.

"Vogliamo ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno partecipato a LevelUp. La partecipazione è stata enorme, superando anche le nostre più rosee aspettative, e non potremmo essere più felici di aver avuto l'opportunità di interagire con voi. Un grande grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio: speriamo di vedervi di persona al prossimo evento!"

—Zeb Evans, CEO di ClickUp

Restate sintonizzati per scoprire queste nuove funzionalità e molte altre novità in arrivo ogni settimana. Vi aspettiamo al LevelUp del prossimo anno!