10 migliori alternative a LastPass per proteggere le password nel 2024

Ammettiamolo. Destreggiarsi tra centinaia di password è diventata una parte dolorosa della vita digitale. Ma anche le password che proteggono i vostri dati digitali hanno bisogno di protezione.

LastPass è stato il gestore di password preferito da molti di voi. Tuttavia, ora le persone preferiscono alternative più sicure a LastPass. Inoltre, alcuni utenti hanno più volte segnalato un'esperienza d'uso lenta e inaffidabile.

Per proteggere le vostre identità digitali, avete bisogno di strumenti di gestione delle password affidabili e sicuri, facili da usare e convenienti.

Ecco quindi il nostro elenco delle 10 migliori alternative a LastPass nel 2024, dando la priorità alle funzionalità/funzione di sicurezza, alla condivisione delle password e ai servizi offerti da LastPass gestione del rischio di cybersicurezza .

Cosa cercare nelle alternative a LastPass?

Dovrete prendere in considerazione alcuni fattori chiave per assicurarvi che il vostro gestore di password fornisce sicurezza e usabilità ottimali. Ne abbiamo elencati alcuni per voi:

Funzionalità/funzione di sicurezza avanzate: Privilegiate la crittografia end-to-end, un forte generatore di password e il supporto multipiattaforma per la massima sicurezza. Deve anche avere uno spazio di archiviazione cloud sicuro e una sicurezza a più livelli per una maggiore sicurezza Facilità d'uso: Il gestore di password deve essere facile da imparare Funzionalità di condivisione delle password: Sincronizzazione senza problemi su un numero illimitato di dispositivi e di dispositivicondivisione sicura dei file sono importanti per l'applicazione di gestione delle password per consentire una facile condivisione delle stesse Compatibilità di sicurezza multipiattaforma: Deve essere compatibile con tutti i sistemi operativi, compresi iOS e Windows Prezzi: Quasi tutti i gestori di password offrono tre piani: individuale, familiare e aziendale. I prezzi variano in base alle funzionalità/funzione, ma in media una buona alternativa a LastPass dovrebbe costare circa 55-70 dollari all'anno Assistenza clienti 24/7: Cercate sempre un supporto clienti rapido ed efficace che affronti i problemi di sicurezza, guidi le pratiche sicure e assista nelle emergenze. Gestione degli utenti: Lo strumento deve essere in grado di gestire diverse credenziali utente contemporaneamente. Inoltre, deve eliminare, creare, monitorare l'attività degli utenti e generare reportistica sulla conformità e l'utilizzo delle password

10 Migliori alternative a LastPass da utilizzare nel 2024

Ecco alcune delle migliori alternative a LastPass disponibili nel 2024:

1. 1Password

via 1Password 1Password è un gestore di password noto per la sua sicurezza di alto livello e il suo design user-friendly. È anche una delle più popolari alternative a LastPass oggi disponibili.

Si rivolge a privati e organizzazioni, offrendo funzionalità/funzione avanzate come il controllo e la generazione di password che migliorano la sicurezza online. È facile da usare e può gestire in sicurezza diverse informazioni digitali.

Questo strumento dà la priorità a una forte crittografia (chiave segreta di 34 caratteri) e a una comoda gestione dei dati. È quindi la scelta ideale per gestire in modo sicuro password, informazioni finanziarie e altri dati sensibili per una maggiore sicurezza.

1Password gestisce un portafoglio digitale, una cassaforte di password digitali e un modulo di riempimento, consentendovi di gestire tutte le vostre credenziali sotto un unico tetto.

Le migliori funzionalità di 1Password

Sicurezza robusta con la crittografia AES-256-bit

Supporto per le impronte digitali nei dispositivi iOS come i Macbook e gli Apple Watch

Nascondete le password importanti quando siete in viaggio con la Modalità viaggio

Utilizzate Watchtower per identificare password duplicate o compromesse e siti che utilizzano HTTP non protetti

Organizzate le password e i dati in caveau personalizzabili per una sicurezza semplificata

Limiti di 1Password

Limiti aggiunti in termini di lunghezza della password

Mancanza di un'app dedicata per gli utenti di Linux

Prezzi di 1Password

Singoli: $2,99/mese, fatturati annualmente

$2,99/mese, fatturati annualmente Famiglie: $4,99/mese (fino a 5 membri), con fatturazione annuale

$4,99/mese (fino a 5 membri), con fatturazione annuale Teams Starter Pack: $19,95/mese (fino a 10 membri), con fatturazione annuale

$19,95/mese (fino a 10 membri), con fatturazione annuale Business: $7,99/utente/mese, fatturati annualmente

$7,99/utente/mese, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

1Password valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 2000 recensioni)

2. Custode

via Custode Keeper è un altro gestore di password molto apprezzato, riconosciuto per le sue misure di sicurezza di alto livello e per il suo design incentrato sull'utente.

È stato progettato per servire studenti, privati, aziende e forze armate. Offre una sicurezza di alto livello ed è conforme alle norme StateRAMP, ISO27001, FedRAMP e SOC sulla salvaguardia delle informazioni sensibili.

Ciò che distingue Keeper è la sua funzionalità/funzione BreachWatch, che controlla continuamente il dark web alla ricerca di password trapelate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keeper

Crittografia dei dati con standard di sicurezza di alto livello

Archiviazione di file e documenti in sicurezza nella password principale

Impostazione dell'accesso di emergenza per le persone fidate

Monitorare la sicurezza con gli avvisi di Breachwatch e rimanere informati su eventuali account compromessi

Utilizzare l'esclusiva funzionalità di autodistruzione per una maggiore sicurezza

Limiti di Keeper

Mancano la modalità viaggio e la funzionalità VPN

Da fare senza un'applicazione desktop nativa per gli utenti Linux

Prezzi di Keeper

Personale: $2,92/mese, con fatturazione annuale

$2,92/mese, con fatturazione annuale Famiglia: $6,25/mese, con fatturazione annuale

$6,25/mese, con fatturazione annuale Business Starter: $2/utente/mese, fatturato annualmente

Business: 3,75 dollari/utente/mese, fatturati annualmente

3,75 dollari/utente/mese, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Keeper valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (814+ recensioni)

4.7/5 (814+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (17+ recensioni)

3. NordPass

via NordPass NordPass è dotato di un moderno algoritmo di crittografia, la crittografia XChaCha20, che si rivolge a un vasto pubblico, compresi gli utenti individuali e le aziende, grazie a una piattaforma facile da usare con funzionalità/funzione di sicurezza affidabili.

NordPass è noto soprattutto per il suo scanner per le violazioni dei dati, l'autenticazione a più fattori e il riconoscimento delle impronte digitali e del volto.

Con uno spazio illimitato di archiviazione delle password, NordPass è stato progettato con un approccio diretto e senza fronzoli alla sicurezza delle password. Il suo design user-friendly e i protocolli di sicurezza affidabili lo rendono una buona alternativa a LastPass

Le migliori funzionalità/funzioni di NordPass

Sicurezza dei dati con la crittografia XChaCha20 di NordPass

Identificazione di potenziali violazioni grazie alla salute delle password e allo scanner delle violazioni

Memorizzare in modo sicuro i dati della carta di credito e i dati personali per un rapido riempimento automatico

Organizzare gli elementi in cartelle per facilitare la navigazione e l'accesso

Limiti di NordPass

Il piano Free offre solo funzioni di base

La lunghezza della password di 60 caratteri rappresenta un limite per alcuni utenti

Prezzi di NordPass

**Gratis

Premium: $1,99/mese, con fatturazione annuale

$1,99/mese, con fatturazione annuale Famiglia: $3,69/mese, con fatturazione annuale

$3,69/mese, con fatturazione annuale Team: 1,99 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale

1,99 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale Business: $3,99/mese per utente, con fatturazione annuale

$3,99/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: $5,99/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su NordPass

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

4,7/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.5/5 (27+ recensioni)

4. Dashlane

via Dashlane Dashlane si distingue tra gli strumenti di gestione delle password di qualità superiore per le sue funzionalità/funzione di sicurezza complete e la facilità d'uso. Si rivolge sia ai singoli utenti che alle aziende che cercano un'alternativa a LastPass.

Dashlane si distingue per il suo generatore di password forti e uniche, l'autofill e il monitoraggio del dark web con una funzionalità/funzione VPN. Questo strumento è interessante come soluzione all-in-one per la sua interfaccia utente moderna e le sue funzionalità/funzione di sicurezza online di alto livello.

Le migliori funzionalità/funzione di Dashlane

Crea e utilizza portafogli digitali per effettuare pagamenti online più rapidi e sicuri

Utilizzo di un generatore di password forti e uniche

Ricevere avvisi per potenziali violazioni dei dati con il monitoraggio del dark web

Migliorare la sicurezza del Wi-Fi utilizzando la VPN di Dashlane

Memorizzare note in sicurezza per le informazioni sensibili, oltre alle password

Limiti di Dashlane

Costoso rispetto ad altre opzioni

Il limite di lunghezza delle password è di 40 caratteri

Prezzi di Dashlane

Premium: $3,33/mese, fatturati annualmente

$3,33/mese, fatturati annualmente Amici e famiglia: $4,99/mese per 10 membri, fatturati annualmente

$4,99/mese per 10 membri, fatturati annualmente Starter: $20/mese per 10 membri, fatturati annualmente

$20/mese per 10 membri, fatturati annualmente Business: $8/utente/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Dashlane

G2: 4,5/5 (290+ recensioni)

4,5/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (240+ recensioni)

5. Norton Password Manager

via Norton Parte della rinomata famiglia di prodotti per la sicurezza informatica Norton, Norton Password Manager è un gestore di password gratis integrato con altri servizi di sicurezza Norton. È pensato per gli utenti che preferiscono un gestore di password che faccia parte di un ecosistema di sicurezza più ampio.

Questo strumento si rivolge in particolare a chi già utilizza la produttività Norton, offrendo una perfetta integrazione e una sicurezza affidabile.

Norton Password Manager offre un'esperienza di gestione delle password gratis, sicura e semplice. È stato progettato per essere facile da usare, il che lo rende una scelta adatta a chi è alle prime armi con la gestione delle password o a chi preferisce un approccio semplice all'interno del familiare ambiente Norton.

Le migliori funzionalità/funzione di Norton Password Manager

Monitoraggio delle attività di accesso e ricezione di avvisi in caso di accessi insoliti

Spazio illimitato di archiviazione delle password

Salvaguardate le note e gli indirizzi nel caveau crittografato di Norton

Abilitare l'autenticazione a due fattori per un doppio livello di sicurezza

Navigate in sicurezza con la VPN integrata di Norton, per proteggere le vostre attività online

Limiti di Norton Password Manager

Meno completo di alcuni gestori di password in sicurezza autonomi

Non dispone di un'app desktop indipendente

Prezzi di Norton Password Manager

Gratuito: Disponibile come parte dei piani Norton 360

Valutazioni e recensioni di Norton Password Manager

G2: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

4.2/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.4/5 (4400+ recensioni)

6. Bitwarden

via Bitwarden Bitwarden è un gestore di password gratis e open source che si rivolge in particolare agli utenti che danno valore alla trasparenza e al personalizzato.

Gli utenti e le organizzazioni più esperti di tecnologia preferiscono la piattaforma perché consente l'hosting autonomo e le funzionalità di sincronizzazione con il cloud per accedere ai dati del caveau da qualsiasi luogo. Bitwarden si distingue anche per la combinazione di crittografia end-to-end, sicurezza di alto livello e controllo dell'utente.

La natura open-source dello strumento consente aggiornamenti e miglioramenti regolari da parte di una comunità di sviluppatori, garantendo così un ambiente di sicurezza in continua evoluzione che consente di memorizzare password illimitate.

È stato progettato per creare un equilibrio tra solide funzionalità/funzione di sicurezza e la flessibilità di una piattaforma open-source.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitwarden

Personalizzate la vostra esperienza di sicurezza con la piattaforma open-source di Bitwarden

Accesso alle password su diversi dispositivi e sistemi operativi

Rafforzare la sicurezza degli account con l'autenticazione a due fattori

Organizzare e classificare le password con il sistema di cartelle e raccolte di Bitwarden

Limiti di Bitwarden

L'interfaccia è meno curata rispetto ad altre alternative

Gli utenti che scelgono l'hosting autonomo devono avere una buona conoscenza delle configurazioni tecniche

Prezzi di Bitwarden

**Gratis

Premio : $1/mese, addebitato annualmente

: $1/mese, addebitato annualmente Famiglia : $3,33/mese per un massimo di 6 utenti, con fatturazione annuale

: $3,33/mese per un massimo di 6 utenti, con fatturazione annuale Team : $20/mese per un massimo di 10 utenti

: $20/mese per un massimo di 10 utenti Azienda : $6/mese per utente, con fatturazione annuale

: $6/mese per utente, con fatturazione annuale Ottenere un preventivo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bitwarden

G2 : 4.6/5 (150+ recensioni)

: 4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

7. Zoho Vault

via Zoho Vault Zoho Vault fa parte dell'estesa suite di applicazioni Zoho, nota per le sue funzionalità/funzioni aziendali e le sue capacità di integrazione. Si rivolge alle organizzazioni che cercano alternative a LastPass che si integrino facilmente con altri strumenti aziendali.

Zoho Vault si distingue per l'integrazione con altre applicazioni come Zoho Desk, Mail e Microsoft 365. È particolarmente adatto come gestore di password che si inserisce in una serie più ampia di applicazioni aziendali.

La sua interfaccia user-friendly e le sue solide funzionalità/funzione lo rendono una scelta versatile in varie impostazioni professionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Vault

Integrazione perfetta con altre app Zoho e applicazioni di terze parti per operazioni semplificate

Controllo delle autorizzazioni e degli accessi degli utenti con i controlli di accesso granulari di Zoho Vault

Archiviare e gestire in sicurezza identità digitali come licenze e documenti ID

Generazione di reportistica dettagliata sulle attività degli utenti e sui modelli di accesso per una migliore supervisione

Limiti di Zoho Vault

Può richiedere un po' di tempo per familiarizzare con tutte le funzionalità/funzione

Estensioni del browser laggose

Prezzi di Zoho Vault

**Gratis

Standard : $1/utente al mese

: $1/utente al mese Professionale : $4/utente al mese

: $4/utente al mese Azienda: $7/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Vault

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

8. Gestione password Dell

via Dell Dell Password Manager, un prodotto del gigante tecnologico Dell, si distingue per la sua integrazione con gli ecosistemi hardware e software di Dell. Questo lo rende una buona alternativa a LastPass per gli utenti Dell. Lo strumento enfatizza la sicurezza e la perfetta integrazione.

Dell Password Manager offre solide funzionalità/funzione di sicurezza come la reimpostazione self-service della password, il supporto per diversi browser e la comodità di far parte del più ampio ecosistema Dell.

Le migliori funzionalità/funzione di Dell Password Manager

Automazioni per la reimpostazione e il recupero delle password per ridurre al minimo i tempi di inattività e migliorare la sicurezza

Utilizzo di login biometrici per un accesso più rapido e sicuro agli account

Lavora in modo efficiente grazie all'integrazione con l'ecosistema hardware e software di Dell

Gestire efficacemente le identità e le credenziali digitali all'interno dell'ambiente Dell

Limiti di Dell Password Manager

Più adatto a chi utilizza già le produttività Dell

Da fare a meno delle funzionalità/funzioni di alcuni gestori di password specializzati

Prezzi di Dell Password Manager

Uso personale: Free come parte del software Dell

Free come parte del software Dell Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Dell Password Manager

G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

4.1/5 (20+ recensioni) Capitolare: Non disponibile

9. Gestione password SailPoint

via Punto vela SailPoint Password Management è riconosciuta nel settore per il suo approccio focalizzato sulle aziende, specializzato nella governance e nell'amministrazione delle identità.

È particolarmente adatto alle grandi organizzazioni e alle aziende che richiedono soluzioni complete di gestione delle identità. SailPoint si distingue per la sincronizzazione delle password e per le politiche di password forti, integrando una soluzione di gestione delle password per ridurre i costi operativi e migliorare la produttività degli utenti.

Offre una suite completa di funzionalità di governance delle identità, tra cui il provisioning automatizzato, i controlli di conformità e la sicurezza avanzata, che lo rendono ideale per le aziende con complessi sistemi di sicurezza e di gestione delle identità esigenze di sicurezza e conformità .

Le migliori funzionalità/funzione di SailPoint Password Management

Migliorare la sicurezza con l'integrazione della governance delle identità di SailPoint

Semplificare l'accesso degli utenti nelle organizzazioni con il provisioning automatizzato

Gestire la conformità in modo efficiente con strumenti di conformità su misura

Generazione di reportistica approfondita su identità e accessi per prendere decisioni strategiche

Limiti della gestione delle password di SailPoint

Enorme curva di apprendimento per le organizzazioni più piccole

Costoso a causa delle sue funzionalità/funzione complete

Prezzi di SailPoint Password Management

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SailPoint Password Management

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Identificare ovunque la gestione delle password

via Avatier Fondata da Avatier, Identity Anywhere Password Management è un gestore di password relativamente nuovo. Tuttavia, sta rapidamente guadagnando attenzione per la sua attenzione alla gestione delle identità e degli accessi basata sul cloud.

È pensato per utenti moderni e tecnologici e per organizzazioni che danno priorità a soluzioni flessibili e basate sul cloud.

Lo strumento si distingue in particolare per le opzioni di login biometrico per vari ambienti aziendali e per l'enfasi posta sulle verifiche di conformità e sulle soluzioni SSO.

Le migliori funzionalità/funzioni di Identity Anywhere Password Management

Accesso e gestione delle password in modo flessibile da qualsiasi luogo con la soluzione basata sul cloud

Migliora la sicurezza degli account con l'autenticazione a più fattori

Archiviazione e gestione in sicurezza di identità digitali e certificati

Integrazione perfetta con i sistemi aziendali per una gestione unificata degli accessi

Limiti di Identity Anywhere per la gestione delle password

Non ha un track record come alcune alternative consolidate di LastPass

Mancano la crittografia e il blocco delle password

Prezzi di Identity Anywhere Password Management

Piano Enterprise Hosted : da $1,5 a 3/mese/utente

: da $1,5 a 3/mese/utente Piano Enterprise non in hosting: da 1,95 a 3,90 dollari/mese/utente

Identity Anywhere Gestione password valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

Altri strumenti per la sicurezza

Sebbene un buon gestore di password vi aiuti a proteggere le vostre password, dovete assicurarvi che anche gli altri strumenti che utilizzate quotidianamente al lavoro abbiano lo stesso livello di sicurezza.

Un sistema all-in-one per la produttività, la collaborazione e la sicurezza project management come ClickUp non solo semplificherà il vostro lavoro, ma ridurrà anche la necessità di password multiple e il rischio di hacking, riducendo il numero di strumenti necessari.

Migliorare la produttività e la sicurezza con ClickUp

ClickUp è molto di più di una semplice project management in sicurezza strumento. È una piattaforma completa che ridefinisce la gestione del lavoro integrando varie funzioni. Questa integrazione riduce la dipendenza da più strumenti, riducendo così i rischi per la sicurezza.

ClickUp centralizza le attività, le comunicazioni e la documentazione, semplificando la gestione delle password e dei punti di accesso. ClickUp AI non solo può facilitare il vostro lavoro amministrativo, ma può anche aiutarvi a generare idee creative per le password.

scoprite come ClickUp AI rivoluziona_ la gestione dei compiti con automazioni e approfondimenti intelligenti Lo strumento di project management di ClickUp è conforme allo standard SOC 2 e certificato ISO. Inoltre, tutte le comunicazioni delle applicazioni web di ClickUp sono criptate con TLS 1.2 e tutti i dati sono criptati a riposo con crittografia AES-256.

ClickUp è un'applicazione potente, strumento di collaborazione in sicurezza che porta efficienza e chiarezza a progetti complessi,

gestite i vostri progetti senza sforzo con la Dashboard di Project Management di ClickUp

L'integrazione di ClickUp nelle attività quotidiane va oltre la gestione delle attività. Rafforza anche la coesione e la sicurezza del team. Con ClickUp, i team raggiungono livelli di organizzazione ed efficienza più elevati, fondamentali per prosperare nell'ambiente aziendale dinamico di oggi.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Centralizza tutte le informazioni relative ai progetti, riducendo la necessità di gestire più password per strumenti diversi

Migliorare la comunicazione del team in modo sicuro, evitando strumenti di comunicazione esterni che potrebbero compromettere la sicurezza

Monitoraggio di tutte le attività del progetto in un unico luogo sicuro, riducendo al minimo il rischio di fughe di dati attraverso piattaforme meno sicure

Creare flussi di lavoro sicuri che garantiscano che i dati sensibili del progetto siano gestiti in modo sicuro all'interno del team

Limitare l'esposizione di informazioni sensibili con la crittografia dei dati

Archiviare i documenti importanti in modo sicuro, riducendo la dipendenza da più piattaforme di spazio di archiviazione dei file con requisiti di password separati

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per utilizzare appieno tutte le funzionalità/funzione

Gli utenti potrebbero dover regolare le impostazioni per evitare il sovraccarico di lavoro

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile con tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Mettere in sicurezza il vostro mondo digitale con i gestori di password

Vi abbiamo mostrato 10 alternative a LastPass e un'alternativa che le sostituisce tutte. Ma ricordate che, quando si tratta di sicurezza, è molto meglio usare meno strumenti che gestire più piattaforme.

Un gestore di password affidabile, integrato con uno strumento di gestione del lavoro come ClickUp che automatizza oltre 50 processi e attività di routine, costituisce una solida base per la vostra strategia di sicurezza digitale. Siete pronti a migliorare la produttività e la sicurezza del vostro team? Iscrivetevi a ClickUp e sperimentate i vantaggi di un'area di lavoro digitale sicura per i dipendenti.