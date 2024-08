i 10 migliori gestori di password del 2024 (recensioni e prezzi)

Oggi che gran parte della nostra vita è online, la sicurezza informatica è un problema reale. Una password compromessa e la conseguente violazione dei dati possono avere gravi ripercussioni.

Tuttavia, per tenere al sicuro tutti i nostri dati personali è necessaria una serie di password e gli esperti di sicurezza online ci dicono che ognuna di queste password deve essere unica.

Come facciamo a monitorarle tutte? 🤔

La risposta è rappresentata dai gestori di password online.

I gestori di password lavorano offrendo un luogo centrale in cui memorizzare tutte le password. È quindi possibile impostare una password principale che consente di accedere a tutto. 🔐

È comprensibile che siate un po' nervosi all'idea di mettere tutte le vostre password in un unico posto. Ecco perché stiamo condividendo i migliori gestori di password, comprese le opzioni gratuite, per mantenere i vostri dati in sicurezza e garantirvi la massima tranquillità. 🧘

Vi suggeriamo anche uno strumento che può semplificare ogni altro aspetto della vostra giornata, perché l'accesso ai vostri dati è solo l'inizio.

Cosa si deve cercare nei gestori di password ?

Sebbene le password siano solo un aspetto sicurezza dei dati sono incredibilmente importanti perché sono le porte d'accesso ai vostri account online.

I browser web come Firefox, Chrome, Opera e Safari offrono tutti un modo per memorizzare le password e MacOS offre un gestore di password chiamato Accesso Portachiavi. Ma non sono efficaci come i gestori di password appositamente creati.

Tenendo conto di ciò, ecco alcune funzionalità/funzione che la maggior parte dei gestori di password condivide:

La capacità di crittografare, memorizzare e mettere in sicurezza le password

Generatori di password che creano rapidamente nuove password per l'utente

Funzioni che aiutano a creare password forti e che avvisano l'utente se ne riutilizza una per errore

Avvisi quando la vostra password potrebbe essere stata compromessa

Possibilità di scegliere di non utilizzare le funzionalità di riempimento automatico delle password

Estensioni per il browser o app che consentono di gestire le password su tutti i dispositivi e sistemi operativi

Funzionalità/funzione di sicurezza come l'autenticazione a più fattori

Un'interfaccia utente intuitiva che consente di accedere facilmente ai dati

I 10 migliori gestori di password da utilizzare nel 2024

Siete pronti a trovare il miglior gestore di password per il vostro team? Scoprite i pro e i contro di ogni strumento, insieme a valutazioni e recensioni, in modo da poter fare la scelta più consapevole.

1. Bitwarden

via Bitwarden Bitwarden è un gestore di password multipiattaforma che salva in sicurezza i vostri dati sensibili e gestisce i vostri accessi. Consente inoltre di generare password e chiavi d'accesso illimitate su tutti i dispositivi desiderati. Le funzionalità/funzione di sicurezza includono la crittografia end-to-end a conoscenza zero, la conformità completa e gli audit di sicurezza di terze parti del suo software open-source.

Mentre la versione gratuita offre un caveau sicuro per le password, il piano Premium, più economico, include l'accesso di emergenza, i report sullo stato del caveau e l'app Bitwarden per l'autenticazione. Quest'ultima consente di verificare la propria identità quando si completa l'autenticazione a due fattori su siti web o app.

Bitwarden migliori funzionalità/funzione

Accesso all'autenticazione senza password tramite verifica biometrica, codice unico o chiave di sicurezza

Utilizzate questo gestore di password su browser, desktop o dispositivi mobili

Sincronizzazione dei dati privati su tutti i dispositivi

Condivisione in sicurezza di password e altri dati privati con Bitwarden Send

Bitwarden limitazioni

Alcuni utenti sostengono che la funzionalità/funzione di condivisione delle password non sia sicura come potrebbe essere

L'interfaccia utente dovrebbe essere aggiornata

Bitwarden prezzo

**Gratuito

Premium: Meno di $1/mese per 2 utenti

Meno di $1/mese per 2 utenti Famiglie: $3,33/mese per un massimo di 6 utenti

$3,33/mese per un massimo di 6 utenti Teams Starter: $20/mese per un massimo di 10 utenti

$20/mese per un massimo di 10 utenti Azienda: $6/mese per utente

$6/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Bitwarden valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (140+ recensioni)

4.6/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

2. KeePass

via KeePass KeePass è un gestore di password gratuito che utilizza un codice open-source per memorizzare tutte le vostre password, in modo da doverne ricordare solo una per accedere alle altre. È possibile impostare promemoria per aggiornare regolarmente le password e il sistema memorizza anche la cronologia delle password per evitare di riutilizzarle.

KeePass migliori funzionalità/funzione

Utilizzate KeePass in oltre 45 lingue 🌎

Sentitevi liberi di ispezionare il codice sorgente per assicurarvi che sia sicuro

Personalizzate il gestore di password in base alle vostre esigenze personali grazie a un intervallo di plugin

Utilizzate l'app desktop su Microsoft Windows, MacOS o Linux, oppure aggiungete estensioni per i browser Chrome, Firefox o Edge

KeePass limitazioni

La facilità d'uso non è una priorità, quindi è necessaria una certa esperienza tecnica per l'impostazione

Alcuni esperti ritengono che KeePass possa essere vulnerabile agli hacker

KeePass prezzo

Gratis

KeePass valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (570+ recensioni)

3. Dashlane

via Dashlane Il gestore di password Dashlane permette di salvare le password, le chiavi d'accesso e le informazioni di pagamento e di recuperarle ovunque ci si trovi. La funzionalità di riempimento automatico fornisce comodamente i dati personali e le credenziali di accesso.

Questo gestore di password include anche una VPN e il monitoraggio del dark web, che esegue una scansione automatica per individuare eventuali segni di compromissione dei vostri account. 🚧

Dashlane migliori funzionalità/funzione

Migrazione facile delle informazioni da altri gestori di password

Accesso a questo gestore di password da qualsiasi dispositivo o piattaforma

Utilizzo dei componenti aggiuntivi per la maggior parte dei principali browser

Condivisione delle password in sicurezza e revoca facile dell'accesso da qualsiasi luogo, se necessario

Dashlane limitazioni

Non esiste un'applicazione desktop

I piani Friends & Family e Starter non offrono una VPN per i membri del piano

Dashlane prezzi

Premium: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente piano Friends & Family : $7,49/mese per un massimo di 10 utenti

$7,49/mese per un massimo di 10 utenti Starter (per Teams): $20/mese per un massimo di 10 utenti

$20/mese per un massimo di 10 utenti Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Dashlane valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (290+ recensioni)

4.5/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (240+ recensioni) Per Dashlane Business

4. LogMeOnce

via LogMeOnce La piattaforma LogMeOnce offre una gestione delle password senza password. È possibile utilizzare un selfie, un codice PIN, un'impronta digitale o un ID biometrico del volto per accedere, invece di una password, anche se è possibile utilizzare una password se si preferisce.

La versione gratuita consente di memorizzare un numero illimitato di password uniche su tutti i dispositivi scelti. I piani a pagamento salvano anche in modo sicuro i dati della carta di credito e offrono un certo spazio di archiviazione crittografato, a seconda del piano scelto. 💳

Le migliori funzionalità/funzioni di LogMeOnce

Proteggete le vostre informazioni sensibili con l'autenticazione a più fattori

Risparmiare tempo e fatica con la funzionalità/funzione di auto-compilazione

Sincronizzazione dei dati tra MacOS, Windows, Linux, Android e iOS

LogMeOnce limiti

La versione Premium, gratuita, non offre l'accesso di emergenza o l'autenticazione a più fattori

Le funzionalità/funzione sono numerose e all'inizio possono risultare eccessive

Prezzi di LogMeOnce

Premium: Free

Free Professionale: $2,50/mese per utente

$2,50/mese per utente Ultimate (Personal): $3,25/mese per utente

$3,25/mese per utente Family: $4,99/mese per un massimo di 6 utenti

$4,99/mese per un massimo di 6 utenti Teams: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business: $7/mese per utente

$7/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di LogMeOnce

G2: 4.0/5 (17 recensioni)

4.0/5 (17 recensioni) Capterra: 4.8/5 (130 recensioni)

5. 1Password

via 1Password Progettato per i singoli, le famiglie e i lavoratori di tutto il mondo, 1Password utilizza la crittografia completa per mantenere al sicuro le chiavi d'accesso, le password e altri dati privati. La funzionalità di riempimento automatico sicuro consente di risparmiare tempo durante la compilazione di un modulo e aiuta anche ad accedere ad altri provider, come Google o Apple.

La chiave segreta offre un ulteriore livello di sicurezza e le verifiche di terze parti assicurano che qualsiasi potenziale minaccia venga individuata per tempo e gestita rapidamente. 🎯

1Password migliori funzionalità/funzione

Chiedete al generatore di password di generare password complesse

Utilizzate 1Password offline o online

Mantenete i vostri dati al sicuro anche in viaggio grazie alla Modalità viaggio, che rimuove i vostri vault dai dispositivi prima di attraversare un confine internazionale e li ripristina in seguito con un solo clic ✈️

Integrazione con altri strumenti come Microsoft, l'area di lavoro di Google e GitHub

1Password limitazioni

Non è facile importare le password da un altro strumento

Alcuni utenti segnalano che la funzionalità di riempimento automatico non lavora sempre in modo ottimale

1Password prezzo

Singoli: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Famiglie: $4,99/mese per un massimo di 5 utenti

$4,99/mese per un massimo di 5 utenti Teams Starter Pack: $19,95/mese per un massimo di 10 utenti

$19,95/mese per un massimo di 10 utenti Business: $7/mese per utente

$7/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

1Password valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

4.7/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

6. RoboForm

via RoboForm RoboForm si presenta come un gestore di password di nuova generazione. Genera per voi password forti e uniche, poi le salva e vi registra rapidamente la prossima volta che visitate quel sito.

Questo gestore di password esegue anche una scansione del web e vi avverte se una delle vostre password è stata compromessa. 🚩

RoboForm migliori funzionalità/funzione

Compilare rapidamente moduli utilizzando i dati salvati

Utilizzate l'autenticatore RoboForm per l'autenticazione a due fattori su altri siti

Condivisione delle password in sicurezza, mantenendo i dati al riparo da occhi indiscreti

Utilizzate RoboForm su dispositivi iPhone e Android, oltre che sui browser web

RoboForm limitazioni

Il piano Free consente l'accesso a un solo dispositivo

L'interfaccia utente non è così intuitiva come potrebbe essere

RoboForm prezzo

**Gratis

Premium: $1,99/mese per utente

$1,99/mese per utente Famiglia: $3,98/mese per un massimo di 5 utenti

$3,98/mese per un massimo di 5 utenti Sottoscrizione Business di 1 anno: $39,95/anno per utente

$39,95/anno per utente Sottoscrizione Business di 3 anni: $33,95/anno per utente

$33,95/anno per utente Sottoscrizione Business di 5 anni: $29,95/anno per utente

$29,95/anno per utente Azienda: Contattare per i prezzi

RoboForm valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

7. NordPass

via NordPass NordPass è un "gestore di vita digitale" facile da usare che genera e salva le password e permette di condividerle in sicurezza. Salva anche i dati della carta di credito e compila automaticamente i moduli per voi. 📝

Questo gestore di password supporta diversi tipi di autenticazione a più fattori e consente l'accesso al vostro account da parte di un amico fidato o di un membro della famiglia in caso di emergenza.

NordPass migliori funzionalità/funzione

Godetevi la comodità dei passepartout senza password

Scopri se i tuoi dati sono stati compromessi con il Data Breach Scanner

Memorizzate in modo sicuro altre informazioni come le password Wi-Fi o il vostro numero di sicurezza

Utilizzate NordPass su desktop, dispositivi mobili o browser web tramite un'estensione del browser

NordPass limitazioni

L'opzione gratis è piuttosto limitata

Alcuni utenti segnalano che l'autocompilazione della password non sempre funziona

NordPass prezzo

**Gratis

1 anno Premium: $1,69/mese per utente

$1,69/mese per utente 2 anni Premium: $1,29/mese per utente

$1,29/mese per utente Famiglia 1 anno: $2,99/mese per un massimo di 6 utenti

$2,99/mese per un massimo di 6 utenti Famiglia a 2 anni: $2,49/mese per un massimo di 6 utenti

$2,49/mese per un massimo di 6 utenti Teams per 1 anno: $1,99/mese per utente

$1,99/mese per utente Teams per 2 anni: $1,79/mese per utente

$1,79/mese per utente 1 anno Business: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente 2 anni Business: $3,59/mese per utente

$3,59/mese per utente Azienda 1 anno: $4,50/mese per utente

$4,50/mese per utente Azienda a 2 anni: $4,10/mese per utente

NordPass valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (70+ recensioni)

4.7/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

8. Enpass

via Enpass Enpass vi permette di salvare le vostre password dove preferite, sia su OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud o offline sul vostro dispositivo. È possibile creare archivi separati per i dati personali, i dati di lavoro e le informazioni sulla famiglia. 👪

La sincronizzazione viene terminata da servizi di terze parti e, poiché i dati non sono memorizzati sui server di Enpass, non dovete preoccuparvi che vengano violati.

Le migliori funzionalità/funzione di Enpass

Controllate regolarmente le password vecchie e scadute utilizzando la funzionalità/funzione di verifica delle password

Utilizzate uno dei modelli per memorizzare diversi tipi di informazioni, come i dati della carta di credito, i documenti assicurativi o il passaporto

Pagamento mensile o una tantum per l'accesso a vita

Utilizzate Enpass su Windows, macOS, Linux o sul vostro dispositivo mobile

Limiti di Enpass

L'interfaccia utente potrebbe essere aggiornata

La valutazione della forza delle password può essere un po' eccessiva, in quanto presuppone che sia sempre richiesta la massima forza

Prezzi di Enpass

Individuale: $1,19/mese per utente

$1,19/mese per utente Famiglia: $2,39/mese per un massimo di 6 utenti

$2,39/mese per un massimo di 6 utenti Una tantum: $99,99/mese per utente

$99,99/mese per utente Business Starter: $8,49/mese per un massimo di 10 utenti

$8,49/mese per un massimo di 10 utenti Business Standard: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Azienda Enterprise: $3,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (25 recensioni)

4.6/5 (25 recensioni) Capterra: 4.3/5 (3 recensioni)

9. Custode

via Custode Keeper è un gestore di password che memorizza anche altre informazioni, come file riservati o infrastrutture critiche della vostra azienda. Funziona bene per uso personale, familiare o aziendale.

L'architettura zero-trust e zero-knowledge garantisce che le informazioni siano sempre al sicuro e possano essere facilmente recuperate quando servono, anche se si è offline.

Le migliori funzionalità/funzione di Keeper

Automazioni per la rotazione delle password per ridurre ulteriormente il rischio

Da fare una scansione del dark web per scoprire se la vostra password è stata compromessa

Approfittate della libreria di risorse, che include una formazione sull'uso di Keeper 📚

Se siete qualificati, approfittate dello sconto del 50% per gli studenti e del 30% per i militari, i primi soccorritori, gli infermieri, i medici e i dipendenti degli ospedali

Limiti di Keeper

La funzionalità di riempimento automatico non sempre funziona perfettamente

L'interfaccia utente non è molto intuitiva per gli utenti non tecnici

Prezzi di Keeper

Personale: $2,92/mese per utente

$2,92/mese per utente Famiglia: $6,25/mese per un massimo di 5 utenti

$6,25/mese per un massimo di 5 utenti Business Starter: $2/mese per utente

$2/mese per utente Business: $3,75/mese per utente

$3,75/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Keeper

G2: 5.0/5 (40+ recensioni)

5.0/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (470+ recensioni)

10. LastPass

via UltimoPass Questo gestore di password salva password illimitate e può generare password. Compila automaticamente i moduli e consente di condividere in sicurezza le password con altri utenti. 📨

Il dashboard di amministratore, facile da usare, vi aiuta a tenere sotto controllo la sicurezza delle password della vostra famiglia o della vostra azienda.

LastPass migliori funzionalità/funzione

Accesso alle password sia online che offline

Archiviazione di record digitali di ogni tipo, come licenze software e informazioni Wi-Fi

Proteggete i vostri dati con l'autenticazione a più fattori nei pacchetti Premium e Business

Scalare facilmente al livello di account successivo con la crescita della vostra azienda

LastPass limitazioni

Il piano Free consente l'accesso da un solo dispositivo

Una violazione della sicurezza nel 2022 ha danneggiato la credibilità dell'azienda, ma da allora la sicurezza è stata migliorata

LastPass prezzo

**Free

Premium: $3/mese per utente

$3/mese per utente Famiglie: $4/mese per un massimo di 6 utenti

$4/mese per un massimo di 6 utenti Teams: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business: $7/mese per utente

$7/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

LastPass valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (1.300+ recensioni)

4,4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.700 recensioni)

Altro Gestione delle password Strumenti

Garantire l'accesso alle password salvate è fondamentale, ma è solo un aspetto della gestione delle informazioni sensibili. È necessario disporre di un sistema completo di project management completo per visualizzare una visione d'insieme e un flusso di lavoro senza soluzione di continuità per le attività quotidiane. È qui che entra in gioco ClickUp.

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

ClickUp è una piattaforma all-in-one per il project management che aumenta la produttività e migliora la qualità del lavoro la collaborazione del team a tutti i livelli.

Iniziate il vostro progetto utilizzando Lavagne online ClickUp e ClickUp Mappe mentali per fare brainstorming e mappare il vostro processo . Utilizzate poi queste note per redigere una mappa finale del processo roadmap per il project management che includa l'ambito e i deliverable, le attività cardine e le sequenze, oltre alle risorse chiave e ai rischi potenziali. Software di collaborazione per progetti facilita il lavoro con gli altri durante questo processo. 🛤️

Una volta che il progetto è avviato, potete gestire tutte le vostre attività e avere una chiara supervisione dello stato del vostro team con l'opzione incorporata software di gestione delle attività . Collaborare ai documenti con il proprio team in tempo reale o in modo asincrono. Quindi salvate il Documenti ClickUp che create sulla piattaforma, in modo da poter trovare sempre ciò che vi serve.

Visualizzate ogni aspetto del vostro progetto nel formato che preferite, ad esempio come Elenco, Grafico Gantt , Bacheca o in Vista Tabella .

Suggerimento: È possibile utilizzare la visualizzazione Tabella per salvare le password e utilizzare la funzione Generatore di password dell'IA per password uniche e sicure. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

L'app mobile non ha ancora le stesse funzionalità/funzione della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Gratuito

Gratuito Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.200+ recensioni)

4.7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Proteggere i vostri dati sensibili e garantire la tranquillità

Tenere i vostri dati al sicuro dagli hacker è un must nel mondo online di oggi. Potreste salvare le vostre password in un foglio di calcolo o lasciare che sia il vostro browser a gestirle. Ma i gestori di password dedicati sono molto più sicuri. 💯

Una volta scelto il gestore di password più adatto alle vostre esigenze, ottimizzate il resto del flusso di lavoro con ClickUp. Guadagnerete produttività e strumenti per il project management per supportare ogni aspetto del vostro lavoro. Iscrivetevi gratuitamente con ClickUp oggi stesso.