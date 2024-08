10 migliori alternative a IFTTT per automatizzare le attività nel 2024

Avete mai desiderato che il vostro lavoro si completasse da solo? Strumenti come If This, Then That (IFTTT) non sono in grado di rubarvi il lavoro, ma sicuramente vi facilitano la giornata lavorativa. Questa applicazione specializzata nell'integrazione e nell'automazione delle attività consente di collegare in modo semplice app che normalmente non funzionano bene insieme, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo il lavoro richiesto.

Ma IFTTT non piace a tutti. Quali sono le vostre alternative?

Consultate questa guida per scoprire la magia di app come IFTTT, cosa dovreste cercare in un software di automazione del flusso di lavoro e le migliori alternative IFTTT del 2024.

Che cos'è IFTTT?

IFTTT è un popolare strumento di automazione che consente di creare applet che automatizzano azioni tra diverse app che normalmente non lavorano insieme. Se avete avuto difficoltà a far funzionare insieme Google Drive, Gmail e i dispositivi Apple, c'è un'applet IFTTT che fa al caso vostro. 🙌

Tramite IFTTT

Strumenti come IFTTT consentono di automatizzare il flusso di dati, passaggi e trigger tra le piattaforme. Siete liberi di creare un'applet personalizzata o di scegliere tra centinaia di applet già pronte.

Create applet per aggiungere automaticamente i contatti di SurveyMonkey al vostro CRM, per ringraziare i follower dei social media o per disattivare il vostro sistema di sicurezza intelligente quando tornate a casa dal lavoro.

Cosa cercare nelle alternative a IFTTT?

Se state cercando delle alternative a IFTTT, volete qualcosa che sostituisca Le integrazioni di IFTTT ma con alcune funzioni più utili. Si consiglia di scegliere funzionalità/funzione come:

Interfaccia user-friendly : Gli strumenti di automazione devono essere super intuitivi. Scegliete piattaforme senza codice che vi permettano di trascinare e rilasciare la vostra strada verso la vittoria. Inoltre, è bene scegliere una soluzione compatibile con i dispositivi Windows, Android e Apple, in modo da non doversi preoccupare della compatibilità tra dispositivi

Gli strumenti di automazione devono essere super intuitivi. Scegliete piattaforme senza codice che vi permettano di trascinare e rilasciare la vostra strada verso la vittoria. Inoltre, è bene scegliere una soluzione compatibile con i dispositivi Windows, Android e Apple, in modo da non doversi preoccupare della compatibilità tra dispositivi Personalizzazione: La maggior parte delle alternative IFTTT consente un qualche tipo di personalizzazione, anche se potrebbe essere necessario pagare di più per questa funzionalità/funzione. Cercate piattaforme con modelli di app già pronti per accelerare il processo di automazione

La maggior parte delle alternative IFTTT consente un qualche tipo di personalizzazione, anche se potrebbe essere necessario pagare di più per questa funzionalità/funzione. Cercate piattaforme con modelli di app già pronti per accelerare il processo di automazione Automazione del flusso di lavoro : Le automazioni per Alexa e le luci intelligenti sono molto belle, ma è meglio scegliere strumenti che automatizzino il lavoro effettivo. Le migliori alternative a IFTTT coprono un intervallo di processi aziendali, tra cui HR, commerciale, marketing e servizio clienti

Le automazioni per Alexa e le luci intelligenti sono molto belle, ma è meglio scegliere strumenti che automatizzino il lavoro effettivo. Le migliori alternative a IFTTT coprono un intervallo di processi aziendali, tra cui HR, commerciale, marketing e servizio clienti Facilità di accesso: Le app per dispositivi mobili rendono semplice l'impostazione di automazioni basate su trigger mentre si è in viaggio. Se scegliete una piattaforma basata su cloud, sarete in grado di gestire le vostre automazioni sia in ufficio che in viaggio

Le 10 migliori alternative a IFTTT da usare nel 2024

Siete pronti ad automatizzare la vostra giornata? Scoprite queste alternative a IFTTT per lavorare alla velocità della luce.

1. Zapier

via Zapier Zapier è una popolare alternativa a IFTTT che offre un numero impressionante di integrazioni e automazioni di qualità. Creare flussi di lavoro personalizzati con più strumenti nel suo costruttore drag-and-drop, oppure create le vostre app senza codice. Con la giusta configurazione di Zapier è possibile creare dashboard personalizzati per la generazione di lead, l'onboarding e il portale per i client.

Zapier migliori funzionalità/funzioni

Creazione di connessioni Zapier per archiviare, aggiornare e agire sui dati con Tabelle Zapier

Costruire un chatbot IA personalizzato

Combinare strumenti come OpenAI con le app esistenti

Convertire automaticamente date, valute e testi nei formati preferiti

Zapier limiti

Alcuni utenti affermano che è difficile modificare gli Zap dopo averli creati

Diversi utenti sostengono che il numero diautomazioni delle attività incluso in ogni sottoscrizione non è sufficiente

Zapier prezzo

Piano Free per 100 attività al mese

per 100 attività al mese Starter: $19,99/mese per 750 attività

$19,99/mese per 750 attività Professionale: $49/mese per 2.000 attività

$49/mese per 2.000 attività Teams: $69/mese per 2.000 attività

$69/mese per 2.000 attività Azienda: Contattare per i prezzi

Zapier valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1.100+ recensioni)

4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.700+ recensioni)

2. Automazioni di potenza

via Microsoft Il vostro team punta tutto sulle produttività Microsoft? Power Automate è l'alternativa di Microsoft a IFTTT, che combina funzionalità a basso codice e IA per automazioni davvero complete. Non è facile da usare come altre alternative a IFTTT, ma Microsoft Power Automate è un'ottima soluzione per i team più tecnici che hanno bisogno di funzionalità/funzioni molto specifiche.

Power Automate migliori funzionalità/funzione

Utilizzo di Copilot IA per creare, modificare o estendere le automazioni

L'automazione dei processi robotizzati (RPA) automatizza i vecchi sistemi legacy

L'automazione dei processi digitali (DPA) automatizza tutti i servizi che vengono eseguiti sia on-premises che sul cloud

Creare flussi di lavoro personalizzati con Power Automate o scegliere tra i modelli già pronti

Power Automate limitazioni

Power Automate fa parte dell'ecosistema Microsoft, quindi ha senso utilizzarlo solo se si lavora esclusivamente nell'ambito della produttività Microsoft

Alcuni utenti vorrebbero che la piattaforma fosse integrata con più app

Power Automate prezzo

Power Automate Premium: $15/mese per utente

$15/mese per utente Power Automate Processo: $150/mese per bot

Power Automate valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (380+ recensioni)

4.5/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

3. LlamaLab Automazioni

via LlamaLab Non lasciatevi ingannare dal nome carino: LlamaLab offre un'alternativa piuttosto robusta (e gratuita) a IFTTT. Non ha altrettante funzionalità/funzione, ma è perfetta se volete un'app di automazione senza tutti i crismi.

Costruisce processi visivi in un'interfaccia in stile diagramma di flusso che viene fornita con 380 blocchi di costruzione fin dall'inizio. 🦙

LamaLab Automazione migliori funzionalità/funzione

Integrazione delle app tramite API plug-in o HTTP e webhook

Copiare i flussi precostituiti di altri utenti inaumentare la produttività* Integrare LlamaLab Automazioni con il proprio telefono per gestire foto, registrare audio e video o inviare messaggi di testo in modo automatico

LlamaLab è in grado di attivare trigger basati su centinaia di condizioni, tra cui l'ora del giorno o la posizione dell'utente

LamaLab Automazione limiti

È disponibile solo per i dispositivi Android

È possibile segnalare problemi solo tramite Reddit o il forum di LlamaLabs

LamaLab Automazione prezzo

**Gratuito

LamaLab Automazione valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Marca

via Fare Make è una piattaforma visuale senza codice per l'automazione dei processi. Ha realizzato uno degli strumenti più intuitivi del settore, quindi se volete una bassa barriera alla voce, questa potrebbe essere l'alternativa a IFTTT per voi.

Costruite infiniti flussi di lavoro drag-and-drop che operano in tempo reale o secondo un programma predefinito con questa piattaforma semplificata.

Make migliori funzionalità/funzione

Etichettate la piattaforma di Make per offrire automazione ai vostri clienti o ai vostri committenti

Make viene fornito con migliaia di app precostituite, ma anche voi siete liberi di personalizzare le vostre

Aggiungere dichiarazioni di condizione aottimizzare i flussi di lavoro* Avete paura che le cose vadano storte? Impostate un flusso di lavoro alternativo nel caso in cui uno dei vostri trigger fallisca

Make limitazioni

Alcuni utenti vorrebbero che Make offrisse prezzi a scalare invece che in base all'operazione

Altri dicono che Make ha bisogno di una maggiore documentazione di supporto

Make prezzo

**Versione gratuita

Core: $9/mese per 10.000 operazioni, fatturati annualmente

$9/mese per 10.000 operazioni, fatturati annualmente Pro: $16/mese per 10.000 operazioni, con fatturazione annuale

$16/mese per 10.000 operazioni, con fatturazione annuale Teams: $29/mese per 10.000 operazioni, fatturati annualmente

$29/mese per 10.000 operazioni, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Fare valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 350 recensioni)

5. LeadsBridge

via Ponte di conduzione LeadsBridge è un tipo diverso di strumento di automazione. Si concentra maggiormente sulla vostra piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), mettendola in connessione con fonti di lead che vanno dal vostro sito web ai social media.

Non tutti i reparti ne trarranno vantaggio, ma è un enorme risparmio di tempo per i team commerciali, di assistenza clienti e di marketing che lavorano spesso con Salesforce o HubSpot.

Le migliori funzionalità/funzione di LeadsBridge

Ritargettizzazione automatica di pubblici personalizzati dal vostro CRM

Integrazione dei dati di monitoraggio online e offline

Richiedete a LeadsBridge un'integrazione personalizzata se non dispone della connessione che vi serve

LeadsBridge ha più integrazioni specifiche per il settore, come Oracle e MySQL, rispetto alle altre alternative IFTTT

Limiti di LeadsBridge

LeadsBridge è stato costruito specificamente per la pubblicità, il marketing e il settore commerciale, quindi se non siete voi, probabilmente non otterrete valore dalla piattaforma

Alcuni utenti segnalano lunghi ritardi tra i trasferimenti di dati

LeadsBridge prezzo

**Gratis

Starter: $22/mese per 800 contatti, fatturati annualmente

$22/mese per 800 contatti, fatturati annualmente Pro: $60/mese per 2.000 contatti, fatturati annualmente

$60/mese per 2.000 contatti, fatturati annualmente Business: $999/mese per lead personalizzati, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su LeadsBridge

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

6. Notion/Automate.io

tramite Notion Notion ha assorbito Automazioni.io per aggiungere più valore al suo mega-impero all-in-one per il project management e l'annotazione. Automazioni per le attività più noiose, come il project management, la gestione dei database e altro ancora, per ridurre le seccature e aumentare il time-to-value.

Notion/ Automate.io migliori funzionalità/funzioni

Automate.io è dotato di oltre 200 integrazioni

Creazione di modelli ripetitivi per generare automaticamente le voci del database senza l'intervento umano

Creareautomazioni del flusso di lavoro in Notion e renderle disponibili nella dashboard premendo un pulsante personalizzabile

Utilizzate i modelli hub per riunire tutta la documentazione sull'automazione, le app e altro ancora in un'unica pagina Notion

Notion/ Automazioni.io limitazioni

Le automazioni di Notion sono limitate rispetto ad altre alternative di IFTTT

Diversi utenti affermano che Notion ha bisogno di una migliore documentazione per le automazioni

Notion/ Automate.io prezzo

**Free

Plus: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $15/mese per utente, con fatturazione annuale

$15/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Notion/ Automate.io Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (4.800+ recensioni)

4,7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

7. Celigo

via Celigo Celigo offre una piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS) per le aziende. Questa alternativa a IFTTT combina tecnologie di IA e automazione per quasi tutti i casi d'uso, impostate in modo da essere accessibili anche a persone non tecniche.

Le migliori funzionalità/funzione di Celigo

Consultate il Marketplace di integrazione di Celigo per app e modelli di integrazione precostituiti

Celigo è dotato di sicurezza di livello aziendale, compreso il Single Sign-On (SSO)

È progettato per utenti non informatici, ma Celigo permette anche agli utenti tecnici di inserire codici personalizzati

Risparmiare tempo riutilizzando le risorse di integrazione

Limiti di Celigo

Alcuni utenti affermano che Celigo fatica a gestire grandi insiemi di dati

Altri affermano che le transazioni EDI e FTP sono un po' ingombranti

Celigo prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Celigo

G2: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

4.6/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

8. Flusso Zoho

via Zoho Zoho ha una suite impressionante di software aziendali, ma potete aggiungere Zoho Flow alla vostra sottoscrizione se volete integrazioni e automazioni. Spingete i lead dal vostro elenco di follower sui social media al vostro CRM, create automaticamente ticket Zendesk quando un cliente di Shopify ha un problema, o inviate un ping al vostro team su Slack quando c'è una nuova attività su Asana: il limite è il cielo. 🤩

Zoho Flow migliori funzionalità/funzioni

Utilizzate il costruttore drag-and-drop di Zoho per creare sofisticate sequenze di trigger

Scegliete da una libreria di flussi precostruiti

Avete bisogno di qualcosa di più personalizzato? Scrivete codice nel linguaggio nativo di Zoho, Deluge, per creare flussi di lavoro avanzati

Visualizzare un registro centralizzato della cronologia di ogni automazione

Zoho Flow limitazioni

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più tutorial e guide per l'uso

Altri dicono che le loro connessioni sono instabili

Zoho Flow prezzo

Standard: $10/mese per organizzazione, fatturati annualmente

$10/mese per organizzazione, fatturati annualmente Professionale: $24/mese per organizzazione, fatturati annualmente

Zoho Flow valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

9. Lavorare

via Lavorare Se volete bilanciare le integrazioni high-tech con strumenti di automazione a basso codice, scegliete Workato. Questa alternativa a IFTTT vi permette di scegliere tra le integrazioni precostituite e facili da usare per i principianti flussi di lavoro preconfigurati o app e bot personalizzati. 🤖

Lavorato migliori funzionalità/funzione

I copiloti di Workato sonoStrumenti di IA che vi aiutano a costruire ricette e connettori di automazione più efficaci

Utilizzate IA e ML per mobilitare i bot e gestire tutto ciò che l'automazione basata su trigger non è in grado di fare

Utilizzate le Workforce Apps per creare app personalizzate senza l'uso di codice

Scegliete da una libreria di oltre 1.200 connettori pre-costruiti

Workato limitazioni

Diversi utenti affermano che Workato fatica a gestire le integrazioni di grandi aziende

Altri sostengono che la piattaforma richieda una grande quantità di codice

Workato prezzo

Contattare per i prezzi

Workato valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (370+ recensioni)

4.7/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

10. Integralmente

tramite Integralmente Integrately è il nuovo arrivato nel blocco, ma questa alternativa a IFTTT fa già parlare di sé. Con oltre 8 milioni di combinazioni possibili per più di 1.100 app, Integrately è ideale per un intervallo di utilizzi. Non c'è la possibilità di creare connessioni personalizzate, ma questo può essere un aspetto positivo se si fa parte di un team non tecnico con esigenze di base.

Le migliori funzionalità/funzione di Integrately

Utilizzate Smartconnect per connettere automaticamente le vostre app con un solo clic

In caso di problemi con l'integrazione, Integrately offre supporto in live chat

Da fare: vedi un'integrazione che manca? Ditelo a Integrately e aggiungerà il vostro suggerimento all'elenco delle funzionalità/funzione richieste

Integrate i vostri moduli, il provider di email,*soluzione di project management*e altro ancora con la semplice configurazione di Integrately

Limiti di Integrately

Anche se Integrately si presenta come uno strumento per i non addetti ai lavori, molti utenti affermano che è necessario avere competenze di programmazione per risolvere i problemi di connessione

Altri utenti affermano che avrebbero voluto che Integrately avesse messaggi di errore migliori

Integrately prezzo

**Gratis

Starter: $19,99/mese, addebitato annualmente

$19,99/mese, addebitato annualmente Professionale: $39/mese, con fatturazione annuale

$39/mese, con fatturazione annuale Growth: $99/mese, con fatturazione annuale

$99/mese, con fatturazione annuale Business: $239/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni integrate

G2: 4.7/5 (580+ recensioni)

4.7/5 (580+ recensioni) Capterra: N/A

Altri Strumenti di automazione

Le 10 alternative a IFTTT qui elencate faranno molto del lavoro pesante per voi, ma non possono fare tutto per la vostra azienda. Dovrete comunque occuparvi del lavoro vero e proprio, che richiede molto tempo e risorse.

Quando avete bisogno di uno strumento che semplifichi ulteriormente la vostra giornata lavorativa, scegliete ClickUp: la nostra area di lavoro di produttività all-in-one lavora insieme alle soluzioni di automazione per salvare la vostra giornata lavorativa. ✨

Monitoraggio di tutte le attività da svolgere in Attività di ClickUp . Create gerarchie e dipendenze per ogni attività e connettete chat, file, documenti e altro ancora senza dover lasciare ClickUp.

Visualizzare, aggiungere, assegnare o commentare rapidamente le dipendenze direttamente in un'attività di ClickUp

Se siete alla ricerca di automazioni, abbiamo anche quelle. Scegliete tra oltre 100 Automazioni ClickUp per modificare lo stato delle attività, assegnare progetti o generare modelli. Avete anche la libertà di costruire Automazioni personalizzate, se questo è il vostro forte.

Visualizzare e gestire rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni degli utenti ClickUp AI si abbina perfettamente alle Automazioni. La nostra IA è l'unico strumento di IA al mondo specifico per il vostro ruolo e le vostre attività. Basta dire all'IA chi siete e su cosa state lavorando, e il robot farà il lavoro pesante per voi. Affidate all'IA la scrittura di email, la generazione di reportistica per il supporto clienti, la riepilogazione di testi o la modifica di testi.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Mantenete tutte le conoscenze, le note e i programmi in un unico posto conDocumenti ClickUp* Collaborare online in tempo reale con un'organizzazione diLavagna online di ClickUp e convertire le vostre grandi idee in progetti con un solo clic

Costruite dashboard personalizzate conObiettivi di ClickUp* Velocizzate la vostra giornata lavorativa conModelli di ClickUp Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzioni utili, quindi i principianti possono impiegare un po' di tempo per orientarsi nella piattaforma

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Streamline La tua giornata con una piattaforma di automazione Tutto in uno Piattaforma di automazione

Amiamo il nostro stack tecnologico, ma questa tecnologia non sempre si integra. Le alternative IFTTT sono un'ottima soluzione per colmare il divario tra le app, anche se non sono la soluzione perfetta. È ancora necessario passare da una piattaforma all'altra, da un software per il monitoraggio degli obiettivi a un altro gestione delle attività da fare per il lavoro vero e proprio.

Non è ora di riunire tutto in un'unica piattaforma? ClickUp combina attività, progetti, documenti, modelli, Automazioni e altro ancora in un unico luogo. Si può dire che siamo il pacchetto completo. 🎁

Ma non dovete crederci sulla parola. Create gratuitamente un'area di lavoro di ClickUp per vedere la nostra piattaforma in azione. Provate voi stessi:

Iscrivetevi subito a ClickUp.