10 Migliori alternative di Amplitude per l'analisi dei prodotti nel 2024

Gli analytics basati sugli eventi sono il modo migliore per visualizzare il viaggio del cliente dalla A alla Z. Amplitude è un'opzione popolare per l'analisi basata sugli eventi, ma non è necessario avere l'analisi di Amplitude per capire il comportamento dei clienti. È sufficiente avere a disposizione lo strumento giusto per la raccolta dei dati e il monitoraggio degli eventi. ⚒️

Per aiutarvi, vi spieghiamo cosa cercare in una solida alternativa ad Amplitude e condividiamo il nostro elenco delle migliori alternative ad Amplitude. Inoltre, troverete un concorrente bonus che ottimizzerà seriamente i vostri flussi di lavoro.

Cosa cercare nelle alternative ad Amplitude?

Amplitude fa un buon lavoro di registrazione dei dati la fidelizzazione dei clienti metriche e dati sull'esperienza dell'utente, ma non è l'unica soluzione per aiutarvi a incrementare le conversioni. Se state cercando un'alternativa ad Amplitude, cercate funzioni a valore aggiunto come:

Analisi in tempo reale: Un solido strumento di analisi fornisce informazioni in tempo reale, in modo che i vostri clientii responsabili della produttività possono prendere decisioni basate sui dati in meno tempo ⏱️

Comportamento dell'utente e ritenzione metriche : Il comportamento dell'utente è tutto nella progettazione del prodotto. Cercate strumenti come le heatmap e le visualizzazioni del viaggio dell'utente per capire meglio l'esperienza dell'utente

Segmentazione e funnels : Non volete vedere tutti i dati del vostro pubblico in una volta sola, quindi scegliete un'alternativa di Amplitude con solide capacità di segmentazione. Meglio ancora, cercate un'opzione con funnel di conversione che indichino esattamente dove gli utenti abbandonano 📌

ecommerce e applicazioni mobili integrazioni: Ecommerce e app mobili hanno considerazioni speciali, quindi non fatevi mancare nulla: acquistate un software di analisi che lavori per il vostro modello aziendale

Scalabilità: Potreste essere una piccola azienda oggi, ma la crescita è nel vostro futuro. Procuratevi una piattaforma con un intervallo di funzionalità/funzioni aggiornate che potrete aggiungere man mano che la vostra base di utenti crescerà 🌱

Le 10 migliori alternative ad Amplitude da usare nel 2024

Gli approfondimenti basati sui dati sono i vostri migliori amici, sia che siate una startup o un'azienda. Se siete alla ricerca di una soluzione di analisi basata su eventi, ecco le nostre alternative preferite ad Amplitude. 🛠️

1. Google Analytics

Via Google Analytics Google Analytics è l'opzione ideale per chi è alle prime armi con l'analisi del customer journey o per chi ha semplicemente bisogno di una soluzione analitica conveniente. Questo strumento di analisi non solo è gratis, ma offre anche una serie di funzionalità sorprendentemente robuste per gli utenti avanzati. Se siete alle prime armi con l'analisi dei siti web, vi consigliamo di provare prima la soluzione di Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Google dispone di automazioni integrate per la modellazione predittiva e l'analisi delle azioni

Reportistica su acquisizione, coinvolgimento dei clienti, monetizzazione e altro ancora

Eseguire il drill-down sulla spesa pubblicitaria con report di attribuzione 💸

Integrazione di Google Analytics con Google Search Console per un'analisi comportamentale completa

Limiti di Google Analytics

Google Analytics è sorprendentemente complicato per essere uno strumento gratuito per principianti

Diversi utenti vorrebbero che fosse integrato con Salesforce, HubSpot e altri strumenti popolari

Prezzi di Google Analytics

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 6.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 6.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 7.700 recensioni)

2. Storia completa

via Storia completa FullStory è una piattaforma di intelligenza dell'esperienza digitale. Il mio lavoro si articola in tre fasi: acquisizione dei dati, analisi dei prodotti e analisi delle sessioni. Insieme, i tre passaggi danno un'idea completa dell'esperienza digitale attuale e di come migliorare le cose. 🔥

Le migliori funzionalità/funzione di FullStory

Utilizzo di heatmap e replay delle sessioni per vedere i dati degli utenti in tempo reale

Creazione di mappe personalizzate del percorso dell'utente

Specificare i destinatari del traguardo con una segmentazione intelligente

Integrazione con Google Tag Manager, Adobe Analytics e altre piattaforme

Limiti di FullStory

Alcuni sostengono che l'interfaccia utente sia inizialmente confusa

Altri dicono che i risultati della suddivisione delle sessioni non sono di facile utilizzo

Prezzi di FullStory

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FullStory

G2: 4.5/5 (oltre 350 recensioni)

4.5/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.6/5 (65 recensioni)

3. Analisi di Adobe

via Analisi di Adobe Siete fanatici di Adobe? Se la vostra azienda è già sulla piattaforma Adobe, è opportuno che proviate Adobe Analytics per dimensioni. Questa alternativa di Amplitude include un'analisi approfondita mappatura del percorso del cliente e l'intelligenza predittiva per monitorare i grandi obiettivi del team . 🎯

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Analytics

Monitoraggio delle prestazioni di siti web, email, social media e altro ancora

Migliora l'accuratezza dell'attribuzione tra i canali a pagamento, di proprietà e di guadagno

Integrazione con Adobe Target per i test A/B

Generare visualizzazioni dei dati in tempo reale

Limiti di Adobe Analytics

Diversi utenti segnalano problemi legati alla combinazione di punti di dati non correlati da parte di Adobe, che pregiudica l'accuratezza complessiva

Altri affermano che la funzionalità di monitoraggio personalizzato necessita di lavoro

Prezzi di Adobe Analytics

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (990+ recensioni)

4.1/5 (990+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (220 recensioni)

4. Kissmetrics

via Kissmetrics Avete mai sentito la frase "Keep it simple, stupid" (KISS)? Ecco, questo è ciò che Kissmetrics porta in tabella. Sanno che le piattaforme analitiche possono essere complicate, quindi semplificano il monitoraggio dei clienti . 🖲️

Da fare non solo per generare splendide reportistiche sul comportamento, ma Kissmetrics è anche specializzata in analisi per l'e-commerce, il B2B, il fintech e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissmetrics

Visualizzazione delle metriche più importanti nella dashboard Key Metrics

Monitoraggio del coinvolgimento tra siti e produttività

Monitorare i punti di caduta e di attrito su più imbuti

Misurare l'utilizzo delle funzionalità, gli utenti attivi, le pagine visualizzate e altri dati importanti

Limiti di Kissmetrics

La piattaforma è costosa

Alcuni utenti sostengono che le integrazioni con il CRM non funzionano molto bene

Prezzi di Kissmetrics

Silver: $199/mese per 3 utenti

$199/mese per 3 utenti Oro: $499/mese per 10 utenti

$499/mese per 10 utenti Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissmetrics

G2: 4.1/5 (160+ recensioni)

4.1/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (18 recensioni)

5. Scatola di vetro

via Scatola di vetro Questa alternativa ad Amplitude rende il comportamento del cliente cristallino. Usate Glassbox per costruire prodotti digitali, risolvere rapidamente problemi tecnici e agire in base al feedback dei clienti. Cattura il 100% dei vostri eventi digitali attraverso l'acquisizione brevettata di dati senza tag, aiutandovi a bilanciare la privacy (e la conformità) con informazioni utili. 🔎

Le migliori funzionalità/funzioni di Glassbox

Monitoraggio delle prestazioni delle app mobili native

Osservare il comportamento dei clienti attraverso i replay delle sessioni

Utilizzare l'analisi delle lotte e degli errori per eliminare i punti di attrito

Utilizzate la registrazione digitale di Glassbox per conservare i dati di conformità in un unico luogo

Limiti di Glassbox

Alcuni utenti affermano che i dati di Glassbox non sono molto accurati

Altri utenti segnalano la lentezza dei tempi di risposta del supporto clienti

Prezzi di Glassbox

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Glassbox

G2: 4.9/5 (570+ recensioni)

4.9/5 (570+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

6. CleverTap

via CleverTap Il valore della vita dei clienti (CLV) dipende in genere dalla capacità di coinvolgerli, ed è qui che entra in gioco CleverTap. Questo strumento è stato inserito nell'elenco delle alternative di Amplitude perché aiuta a progettare esperienze personalizzate e a monitorarle per ottimizzarle. ✨

Le migliori funzionalità di CleverTap

Utilizza Clever.IA per segmentare il pubblico, personalizzare le raccomandazioni e generare strategie di campagna basate sui dati

Monitoraggio del coinvolgimento attraverso notifiche push, email, app, SMS, chiamate e altro ancora

CleverTap offre una personalizzazione one-to-one basata sui dati demografici del pubblico e su altri attributi dei dati

Esecuzione continua di test A/B su copy, CTA, creatività e altro ancora per trovare le migliori combinazioni possibili

Limiti di CleverTap

Alcuni utenti riferiscono di esperienze di supporto clienti non proprio eccellenti

Altri dicono che la piattaforma non offre abbastanza funzionalità/funzione per il prezzo richiesto

Prezzi di CleverTap

Essenziale: $75/mese per un massimo di 5.000 utenti attivi mensili (MAU)

$75/mese per un massimo di 5.000 utenti attivi mensili (MAU) Avanzato: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Cutting Edge: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CleverTap

G2: 4.6/5 (420+ recensioni)

4.6/5 (420+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

7. Mixpanel

via Mixpanel Da fare un'idea grande e ambiziosa? Utilizzate i dati di Mixpanel per convalidare le vostre ipotesi basate su analisi reali degli utenti e per realizzare un'idea ambiziosa decisioni basate sui dati . Scoprite come gli utenti interagiscono con i vostri prodotti digitali grazie a reportistica semplice ma robusta su eventi, utenti e produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Integrazione della piattaforma di dati dei clienti (CDP) con Mixpanel per una migliore comprensione dei dati

Mixpanel supporta la collaborazione grazie alla condivisione della titolarità dei report sui dati nel vostro team

Avete bisogno di condividere rapidamente i dati? Create una GIF o un video per una rapida condivisione

Mixpanel si integra con molti strumenti, tra cui Google Cloud, Figma e Zapier

Limiti di Mixpanel

Alcuni utenti riferiscono di errori frequenti

Altri dicono che la mancanza di documentazione rende la piattaforma difficile da navigare

Prezzi di Mixpanel

Inizio: Free

Free Crescita: $20/mese

$20/mese Azienda: $833/mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2: 4,6/5 (1.080+ recensioni)

4,6/5 (1.080+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

8. Smartlook

tramite Smartlook Le metriche quantitative sono indispensabili, ma anche gli approfondimenti qualitativi aiutano a prendere decisioni: ecco perché molti team di produttività usano Smartlook. Questa alternativa ad Amplitude analizza i percorsi degli utenti, monitora le prestazioni su più piattaforme e visualizza il coinvolgimento degli utenti tramite mappe di calore. 🗺️

Le migliori funzionalità/funzione di Smartlook

Integrazione di Smartlook con Salesforce, Slack, Zendesk e altro ancora

Guardate le registrazioni delle sessioni interrotte per capire cosa è andato storto

Avete un'app mobile? Utilizzate Smartlook per visualizzare il comportamento degli utenti all'interno dell'app

Monitoraggio in tempo reale di piccoli eventi come i clic sui pulsanti, le visite alle pagine e molto altro

Limiti di Smartlook

È un po' caro per il piano Pro

Alcuni utenti dicono che la piattaforma è difficile da navigare

Prezzi di Smartlook

Piano Free

Piano Pro: $55/mese

$55/mese Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Smartlook valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (860+ recensioni)

4.6/5 (860+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (130+ recensioni)

9. Mucchio

via Heap Heap si presenta come una piattaforma di analisi iper-accurata che aiuta le aziende a eliminare i punti ciechi e a risolvere rapidamente i problemi dell'esperienza utente. Offre replay qualitativi delle sessioni e li combina con dati quantitativi per fornire un quadro più dettagliato di ciò che sta accadendo. 👀

Le migliori funzionalità/funzioni di Heap

Mantenete i vostri dati puliti e conformi con la governance dei dati Heap

È facile inviare i dati Heap al vostro data warehouse (se ne avete uno)

Creazione di modelli e analisi plug-and-play basati sul comportamento dell'utente

Visualizzazione di tutti i percorsi degli utenti in un'unica dashboard

Limiti di Heap

Diversi utenti affermano che la documentazione e l'aiuto per l'onboarding sono carenti

Altri affermano che Heap si blocca occasionalmente

Prezzi di Heap

**Gratis

Crescita: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premier: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di Heap

G2: 4,4/5 (1.070+ recensioni)

4,4/5 (1.070+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

10. Contenutoquadro

via Contenutoquadro Contentsquare fa parte del nostro elenco di alternative ad Amplitude perché monitora il comportamento dell'utente fino al click. È specializzato nell'analisi dei media di vendita al dettaglio, quindi è perfetto per i marchi di ecommerce. Se volete un aiuto in più, Contentsquare offre anche un programma di esito positivo per i clienti che vi guiderà nell'implementazione degli insight della piattaforma. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Contentsquare

Valutazione delle prestazioni rispetto alla concorrenza

Visualizzazione dei dati attraverso mappe di calore a zone

Raccogliere suggerimenti utili dai vostri dati con Contentsquare IA

Scoprire la conversione dei moduli con Analisi dei moduli

Limiti di Contentsquare

Alcuni utenti vorrebbero che lo strumento fosse dotato di dashboard migliori

Altri affermano che la piattaforma si blocca occasionalmente

Prezzi di Contentsquare

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Contentsquare

G2: 4.7/5 (440+ recensioni)

4.7/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (110+ recensioni)

Altre alternative di Analytics

Le alternative di Amplitude di cui sopra vi porteranno dove dovete andare, ma c'è solo un piccolo problema: continuano a separare il vostro lavoro e le vostre analisi. ClickUp cambia il modo di gestire progetti, persone e dati portando tutto il lavoro - e intendiamo proprio tutto - in un'unica piattaforma. 🤩

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

ClickUp è il preferito dall'universo strumento per il project management che combina attività, documenti, dati e KPI di performance in un'unica dashboard elegante. I team di gestione del prodotto si affidano a ClickUp per allinearsi su una visione condivisa costruendo roadmap, raccogliendo feedback degli utenti e visualizzando l'intero ciclo del prodotto.

Avete bisogno di tenere sotto controllo i punteggi di soddisfazione dei clienti? ClickUp CRM è un codice senza codice database personalizzato per il monitoraggio delle informazioni sui clienti insieme alle specifiche dei prodotti, alle metriche e altro ancora.

Ma sappiamo che fogli infiniti di dati non sono divertenti. 📈

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Utilizzate i modelli di ClickUp per abbellire i vostri report e risparmiare tempo nella formattazione. Modello di reportistica analitica di ClickUp è un must per creare rapidamente report personalizzati per il vostro team (o per il vostro capo).

Se state cercando di capire cosa significhino questi dati analitici, prendete il modello il modello di reportistica per l'analisi dei dati ClickUp per riferire rapidamente i risultati al team. 🏆

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Fate un brainstorming dei percorsi dell'utente e delle nuove funzionalità/funzione con il vostro team inLavagne online di ClickUp* Integrazione di ClickUp con Slack, HubSpot, Google Drive e molto altro ancora

UtilizzoClickUp AI (l'unico assistente dotato di IA e adattato al vostro ruolo) per riepilogare attività e reportistica, redigere email e altri casi d'uso

Visualizzare una vista dettagliata delle metriche delle prestazioni con un assistente personalizzato al 100%ClickUp Dashboard* Avete bisogno di rimanere in contatto con il vostro staff? Inviate loro un messaggio di posta elettronicaclickUp Chat in tempo reale limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Le funzionalità/funzioni di ClickUp sono numerose, quindi potrebbe essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con la piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.130+ recensioni)

4,7/5 (9.130+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Aumenta l'esperienza dei dipendenti e dei clienti con ClickUp

Amplitude non è adatto a tutti, ma gli strumenti di analisi di questa guida aiuteranno i team di marketing a dare un senso alle analisi basate sugli eventi in meno tempo. Anche se la tipica piattaforma di analisi dei prodotti è piuttosto robusta, potrebbe richiedere di passare da una piattaforma all'altra per fare il proprio lavoro.

Dov'è il divertimento? 🤷

Dite addio al passaggio da una piattaforma all'altra e abbracciate un modo più semplice di lavorare con ClickUp. Portiamo metriche di performance, analisi avanzate, modelli, ClickUp AI e molto altro nella vostra area di lavoro digitale all-in-one.

Scoprite la differenza per il vostro team: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita.