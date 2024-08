10 migliori alternative a Supernotes per prendere appunti nel 2024

Supernotes è un popolare strumento per prendere appunti, apprezzato per le sue funzionalità di organizzazione visiva e per la sua interfaccia semplice e intuitiva. La piattaforma è facile da usare e semplifica il processo di creazione, modifica e gestione delle note senza sentirsi sopraffatti da funzionalità/funzione eccessive.

Sebbene Supernotes eccella nell'organizzazione delle conoscenze, molti utenti cercano strumenti di collaborazione più solidi o una maggiore integrazione con altre app. Inoltre, alcuni potrebbero trovare le funzionalità/funzioni di Supernotes limitanti rispetto ad app multifunzionali come Evernote o Notion.

Queste piattaforme alternative a Supernotes offrono una suite più ampia di funzioni strumenti di produttività accanto alle funzioni per prendere appunti. Ognuno di essi offre una matrice più ampia di funzioni rispetto a quelle offerte da Supernotes, come la creazione di contenuti potenziati dall'IA, la personalizzazione estesa o funzionalità/funzione di sicurezza avanzate come la crittografia. Qualunque sia la vostra scelta, le migliori alternative a Supernotes possono soddisfare le vostre esigenze organizzative e andare oltre le capacità di Supernotes.

Cos'è un'alternativa a Supernotes?

Le alternative a Supernotes con le migliori valutazioni includono applicazioni per la presa di note e prodotti software che offrono funzionalità simili a Supernotes, tra cui l'organizzazione visiva, il supporto a Markdown, la flessibilità e le funzioni di ricerca per cui Supernotes è noto. Oltre a permettere di prendere appunti, Supernotes funge da strumento di organizzazione della conoscenza, facilitando la strutturazione e la gestione delle informazioni.

Sul mercato sono disponibili diverse alternative a Supernotes che offrono una serie di funzionalità e vantaggi unici, come le note vocali e l'elegante note appiccicose software. Una o più di queste alternative a Supernotes potrebbero essere più adatte al vostro flusso di lavoro preferito.

Cosa cercare nelle alternative a Supernotes?

Quando cercate un'alternativa a Supernotes, volete qualcosa che offra una funzionalità/funzione simile, ma in un modo che si adatti meglio alle vostre preferenze. Nel valutare le opzioni, considerate i seguenti fattori:

Organizzazione delle note: L'alternativa scelta deve avere un modo flessibile e facile da capire per organizzare le note, sia che si tratti di note digitali scritte a mano che di note di testo tradizionali

L'alternativa scelta deve avere un modo flessibile e facile da capire per organizzare le note, sia che si tratti di note digitali scritte a mano che di note di testo tradizionali Strumenti di collaborazione: Se scrivete spesso note con altre persone, assicuratevi che il software che prendete in considerazione abbia una serie completa di strumenti di collaborazione per aiutarvi conle note delle riunioni e altri lavori condivisi

Se scrivete spesso note con altre persone, assicuratevi che il software che prendete in considerazione abbia una serie completa di strumenti di collaborazione per aiutarvi conle note delle riunioni e altri lavori condivisi Integrazioni con terze parti: Nel vostro stack tecnologico c'è più di uno strumento e la vostra app per prendere appunti dovrebbe essere in grado di integrarsi con quelli pertinenti, consentendovi di sincronizzare le note e di lavorare senza problemi con altre applicazioni

Nel vostro stack tecnologico c'è più di uno strumento e la vostra app per prendere appunti dovrebbe essere in grado di integrarsi con quelli pertinenti, consentendovi di sincronizzare le note e di lavorare senza problemi con altre applicazioni Funzione di ricerca: Quando la vostra collezione di note cresce rapidamente, trovare una nota specifica può diventare difficile. Una buona funzionalità/funzione di ricerca aiuta a mitigare questo problema e rende più facile individuare le note e le voci del diario pertinenti

Quando la vostra collezione di note cresce rapidamente, trovare una nota specifica può diventare difficile. Una buona funzionalità/funzione di ricerca aiuta a mitigare questo problema e rende più facile individuare le note e le voci del diario pertinenti Interfaccia intuitiva: Il software utilizzato deve avere un'interfaccia facile da capire, in modo da poter creare note rapidamente. Questo è particolarmente importante per coloro che preferiscono prendere appunti in modo visivo

Il software utilizzato deve avere un'interfaccia facile da capire, in modo da poter creare note rapidamente. Questo è particolarmente importante per coloro che preferiscono prendere appunti in modo visivo Portabilità dei dati: L'app deve consentire di salvare o esportare le note in un formato che possa essere facilmente caricato da altre piattaforme e strumenti, assicurando che le note siano facilmente trasferibili

L'app deve consentire di salvare o esportare le note in un formato che possa essere facilmente caricato da altre piattaforme e strumenti, assicurando che le note siano facilmente trasferibili Costo: Le app per prendere appunti sono disponibili in diverse strutture di prezzo. Trovatene una che non solo soddisfi il vostro budget, ma che vi fornisca tutte le funzionalità/funzioni necessarie per prendere appunti

Le 10 migliori alternative a Supernotes da usare nel 2024

Qui di seguito troverete diverse alternative a Supernotes che offrono funzionalità/funzione per prendere appunti e altro ancora. Ogni applicazione per prendere appunti presente nell'elenco offre una serie di funzionalità/funzioni uniche, che la pongono al di sopra delle comuni app.

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che include funzionalità di presa di nota attraverso il ClickUp Blocco note funzionalità/funzione. È anche possibile prendere note rapidamente e creare altri tipi di documenti con ClickUp Documenti , il suo sistema collaborativo integrato editor di documenti che può convertire il testo normale direttamente in un'attività fattibile. Inoltre, troverete abbastanza opzioni di formattare per belle note, wiki, gestione della conoscenza personale e altro ancora. Il Modello di note giornaliere fornirà una base facile da cui partire.

Le funzionalità/funzione della produttività di ClickUp includono strumenti di project management e la possibilità di creare elenchi di cose da fare senza dover consultare un'altra app per prendere appunti. Il gestione delle attività consente di assegnare attività legate alla scrittura o qualsiasi altro lavoro da completare. L'IA di ClickUp AI di ClickUp portano le note a un livello superiore, fornendo contenuti di qualità con meno lavoro richiesto. Le note collaborative aiutano i membri del team a lavorare in modo più efficiente. A proposito di collaborazione, lo strumento lavagna online di ClickUp consente ai team di fare brainstorming e di raccogliere rapidamente idee su note adesive e forme personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Una suite completa di strumenti per la produttività, come project management, lavagne digitali, un'app integrata per le note e altro ancora

Fornisce prompt IA personalizzati per ruoli specifici per una creazione di contenuti di alta qualità

La possibilità di organizzare e taggare le note con pagine annidate per creare una struttura facile da seguire

Automazioni personalizzate e pre-costruite consentono di risparmiare tempo riducendo la necessità di eseguire azioni di routine

Integrazione con oltre 1.000 app, tra cui molti degli strumenti più diffusi sul mercato

Una libreria di modelli personalizzati per ogni aspetto della vostra azienda vi aiuta a cominciare rapidamente

Limiti di ClickUp

L'app mobile non è ricca di funzionalità/funzione come la versione desktop

Il numero di funzionalità/funzione può rendere l'interfaccia confusa per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Notion

Via Notion Notion è un'altra applicazione di produttività all-in-one con funzionalità/funzione di prendere appunti. Offre un'area di lavoro versatile sia per i singoli che per i team. È possibile creare bellissime note, database, elenchi di attività e altro ancora. Il software è noto per i suoi modelli personalizzabili e per la modifica basata su blocchi, che rendono facile prendere note rapide e strutturate in un formato unico per le esigenze di ciascun utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Fornisce un'area di lavoro centralizzata per wiki, documenti e progetti, per ridurre il numero di strumenti necessari nello stack tecnologico

I documenti di nuova generazione supportano la collaborazione in tempo reale, i commenti e le integrazioni per offrire maggiore potenza

Funzionalità integrate di project management per facilitare il piano, il monitoraggio e l'esecuzione dei progetti

Integrazione di Strumenti di IA per la presa di note fornisce suggerimenti sui contenuti, analisi dei dati e funzioni di automazione

Le opzioni di visualizzazione personalizzabili consentono agli utenti di visualizzare i dati nel modo più sensato per loro

La funzione di trascinamento facilita la creazione rapida di note, anche per chi ha competenze tecnologiche limitate

Limiti di Notion

Alcuni utenti hanno segnalato bug occasionali che rallentano o bloccano temporaneamente l'applicazione

Il numero elevato di opzioni può sopraffare i nuovi utenti che si avvicinano all'applicazione

Il numero limitato di integrazioni rispetto ad alcune alternative ha infastidito alcuni utenti

Prezzi di Notion

Free: 8 dollari al mese

Plus: $8/mese

Business: $15/mese

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Componente aggiuntivo IA: $8/mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (più di 1.500 recensioni)

3. Workflowy

Via Flusso di lavoro Workflowy è un'app per prendere appunti dal design minimalista, incentrata sulla creazione di elenchi e schemi organizzati per preparare note online in modo facile da usare. L'interfaccia semplice e intuitiva permette di catturare e strutturare facilmente pensieri, attività e idee.

La piattaforma consente una nidificazione infinita per organizzare le idee con un numero di note figlio pari a quello necessario, rendendola uno strumento potente per fare brainstorming e pianificare in modo lineare e ben strutturato.

Le migliori funzionalità/funzione di Workflowy

Creazione di elenchi all'interno di elenchi all'infinito per un modo flessibile di organizzare le note

Zoom su qualsiasi sottoelenco per concentrarsi facilmente su singole attività o argomenti

Utilizzate i tag per categorizzare e filtrare efficacemente gli elenchi, facilitando la ricerca di elementi correlati

Iniziare rapidamente con l'interfaccia minimalista e facile da usare

Lavorare offline e sincronizzarsi automaticamente su tutti i dispositivi al ritorno della connettività

Condividere facilmente le note e collaborare con gli elenchi concollaborazione in tempo reale funzionalità/funzione per i team

Limiti di Workflowy

Alcuni utenti segnalano rallentamenti con l'app in determinate situazioni

L'interfaccia è disponibile solo in inglese, il che costituisce una barriera linguistica per alcuni utenti

Il design minimalista ha il difetto di non fornire molte funzionalità/funzione come altre app

Prezzi di Workflowy

Gratuito

Mensile: 4,99 dollari

Annualmente: $49,00

Valutazioni e recensioni su Workflowy

G2: 4.4/5 (22 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (13 recensioni)

4. Evernote

Via Evernote Evernote è un'app molto utilizzata per prendere appunti e organizzarli, nota per il suo design facile da usare. Si concentra in modo particolare sulla creazione e sulla sincronizzazione delle note da parte dell'utente su tutti i dispositivi.

Funzionalità/funzione come il tagging delle note, la ricerca e l'organizzazione intuitiva hanno aiutato questo strumento a diventare una delle app più popolari per prendere appunti.

Permette di archiviare e recuperare vari tipi di informazioni in un unico posto. È possibile creare clip web e registrare note audio. È anche possibile scrivere a mano le note quando si utilizza un touch screen.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

La sincronizzazione automatica delle note su tutti i dispositivi mantiene i dati aggiornati e accessibili ovunque e in qualsiasi momento

Migliora le note con testi, immagini, note vocali, PDF e altri formati di documenti

Combina le note con le attività e le scadenze per una piattaforma organizzativa potente e unificata

La funzione di ricerca facilita la ricerca rapida di contenuti con grandi raccolte di note

Creazione, assegnazione e gestione di attività direttamente all'interno delle note, con supporto per le date di scadenza e le promemoria

Integrazione con Google Calendar per una funzione di pianificazione migliorata

Limiti di Evernote

Gli utenti ritengono che la versione gratuita sia un po' più limitata di quanto vorrebbero

I piani premium hanno un prezzo un po' alto per i gusti di alcuni

Esportare i dati su altre piattaforme non è così facile come potrebbe essere

Prezzi di Evernote

Gratis

Personale: $14,00/mese

Professionale: $17,99/mese

Teams: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (8.000 recensioni)

5. Dendron

Via Dendron Dendron è un'app per prendere appunti pensata per sviluppatori e utenti tecnici. È costruita sulla base di Visual Studio Code e include funzionalità/funzione come l'organizzazione gerarchica delle note, i backlink e un'estesa serie di opzioni personalizzate.

Il software eccelle nella gestione di grandi raccolte di note e di base di conoscenza per supportare le esigenze informative di grandi progetti di programmazione e di altri casi d'uso che trattano informazioni complesse.

Essendo basato su VSCode, offre ai provider funzionalità/funzione già note, come l'evidenziazione della sintassi e l'evidenziazione del codice in più lingue.

Le migliori funzionalità/funzione di Dendron

Le strutture coerenti ma flessibili offrono una grande combinazione di familiarità e personalizzazione

Un robusto sistema di tipi assicura che la conoscenza sia categorizzata in modo sistematico

Le informazioni importanti vengono memorizzate nella cache per un accesso più rapido

Gli strumenti di pubblicazione rendono più facile la condivisione delle conoscenze in un formato di giardino digitale

La base VSCode fornisce un'area di lavoro familiare per i provider

Il codice open-source è costruito tenendo conto della scalabilità

Limiti di Dendron

Non c'è supporto per i dispositivi mobili

Alcuni utenti trovano difficile navigare tra le note

Le funzionalità di ricerca non sono robuste come quelle di alcuni concorrenti

Prezzi di Dendron

Gratis e open-source

Valutazioni e recensioni di Dendron

Product Hunt: 5/5 (24 recensioni)

6. Ossidiana

Via Ossidiana Obsidian è un'app per prendere appunti che si concentra sulla costruzione di una base di conoscenza personale utilizzando note interconnesse. Il sistema di file locali permette di creare collegamenti bidirezionali, backlink e visualizzazioni di grafici in un formato accattivante ma facile da usare.

Il software è ideale per la gestione della conoscenza e per le attività di pensiero creativo che traggono vantaggio da una rete di pensieri interconnessi. L'uso di note in markdown consente di formattare al volo in modo facile e intuitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Fornisce un'esperienza di annotazione privata e malleabile che si adatta al vostro processo di pensiero unico

Le note sono memorizzate direttamente sul dispositivo dell'utente per un accesso offline veloce e comodo

Centinaia di plugin e temi consentono infinite opzioni di personalizzazione

I formati di file aperti e non proprietari consentono di trasferire facilmente i dati da e verso altre applicazioni

Il grafico delle relazioni fornisce una rappresentazione grafica delle relazioni tra le note più complesse

Limiti di Obsidian

Molti utenti hanno riscontrato una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altre opzioni

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di sincronizzazione delle note tra i vari dispositivi

Il software può diventare lento quando si ha a che fare con grandi raccolte di note

Prezzi di Obsidian

Free Forever per sempre

Uso commerciale: $50/anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

Capterra: 4.9/5 (20 recensioni)

7. Criptee

Via Criptee Cryptee è un software per prendere appunti che pone una forte enfasi sulla sicurezza dei dati, fornendo funzionalità avanzate di crittografia per tutti i documenti. È possibile creare e archiviare note, documenti e immagini con una crittografia sicura.

L'impegno per la privacy rende Cryptee un ottimo strumento per prendere appunti per qualsiasi persona o azienda che abbia bisogno di dare priorità alla protezione e alla riservatezza dei dati o che voglia prendere note private.

Le migliori funzionalità di Cryptee

Lo spazio di archiviazione crittografato mantiene in sicurezza tutti i dati presenti sulla piattaforma

I documenti creati e modificati nella piattaforma beneficiano della stessa tecnologia di crittografia sicura

I file vengono crittografati sul dispositivo dell'utente prima di essere caricati, per una sicurezza ancora maggiore

L'editor dinamico dei documenti supporta il collegamento incrociato, gli hashtag, la formattazione in Markdown e molto altro ancora, per un'esperienza di scrittura migliorata

Si integra perfettamente con strumenti come Evernote e Word ed esporta in file PDF e Markdown per la massima flessibilità

Le cartelle fantasma consentono di nascondere i dati per creare note ancora più private

Limiti di Cryptee

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di sincronizzazione tra i loro dispositivi

Il software manca di funzionalità/funzione rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti

L'interfaccia utente è meno intuitiva rispetto ad altre opzioni

Prezzi di Cryptee

10 GB: 3 €/mese

400 GB: 9 €/mese

2.000 GB: 27 €/mese

Valutazioni e recensioni di Cryptee

Product Hunt: 3/5 (13 recensioni)

8. Logseq

Via Logseq Logseq è un'applicazione per la gestione della conoscenza e la presa di note progettata secondo i principi del metodo Zettelkasten. Supporta i backlink, i collegamenti bidirezionali e la visualizzazione di grafici per creare rapidamente basi di conoscenza interconnesse.

Logseq è ideale per i ricercatori, gli accademici e tutti coloro che desiderano organizzare le note. Essendo un software open-source, Logseq è completamente gratuito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Logseq

Un robusto sistema per la gestione delle attività mantiene gli utenti organizzati e in carreggiata

Consente di annotare i file PDF direttamente dal software per facilitare la revisione dei documenti

Il supporto per le flashcard facilita l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni memorizzate nel software

Le lavagne online consentono il brainstorming visivo e il lavoro collaborativo

La base di codice open-source offre una trasparenza e una sicurezza ancora maggiori

Limiti di Logseq

Lo stato di sviluppo è più lento di quanto gli utenti vorrebbero

Le funzionalità/funzione di sincronizzazione non sono abbastanza affidabili per alcuni utenti

Le nuove versioni a volte introducono dei bug

Prezzi di Logseq

Gratuito e open-source

Valutazioni e recensioni di Logseq

Product Hunt: 5/5 (100+ recensioni)

9. Camminare

Via Camminare Roam è uno strumento per prendere appunti e gestire la conoscenza che fornisce un sistema unico di collegamento a livello di blocco per modificare le note.

Il software si basa sull'idea di creare note collegate tra loro mediante il collegamento di singoli blocchi di testo. Questa struttura del documento corrisponde maggiormente al modo in cui lavora il cervello umano, consentendo di esplorare tutte le note in modo più intuitivo.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Roam

La struttura in rete degli appunti consente di documentare facilmente una rete di idee e concetti

Le funzioni di documento e database si fondono perfettamente per un flusso di lavoro più produttivo

Fornisce un'organizzazione sistematica della ricerca per una conservazione a lungo termine e un facile recupero

La struttura di conoscenza associata offre un modo più intuitivo di organizzare i dati

Limiti di Roam

Gli utenti con database molto grandi hanno segnalato problemi di prestazioni

L'app mobile manca di alcune funzioni della versione desktop

Prezzi di Roam

Pro: $15/mese

Credente: $500/5 anni

valutazioni e recensioni di #### Roam

Capterra: 4.4/5 (17 recensioni)

10. Note

Via Note PN PNotes, abbreviazione di Portable Notes, è un'applicazione leggera per prendere appunti, progettata per la creazione e la gestione rapida e semplice delle note. Offre la creazione di base di note in testo normale e consente di utilizzare testo ricco e tabelle per formattare in modo più creativo.

PNotes è ideale per chi preferisce un'esperienza di scrittura digitale senza fronzoli e ha bisogno di un modo semplice per annotare note e organizzare informazioni importanti sul proprio desktop.

Le migliori funzionalità di PNotes

Una serie completa di opzioni di formattazione, come testo ricco e tabelle, consente di organizzare i dati in modo personalizzato

La funzione di disegno libero offre un'ulteriore possibilità di creare contenuti

Le note possono essere personalizzate attraverso l'uso di skin e impostazioni di trasparenza, sia individualmente che come gruppi

La programmazione e i promemoria aiutano a tenere traccia delle note e a gestirle in modo semplice

Integrazione con i social network più diffusi per la pubblicazione delle note

Limiti di PNotes

Alcuni utenti ritengono che la funzione "clicca e trascina" sia troppo delicata

Gli utenti hanno espresso il desiderio di impostare una posizione personalizzata per l'archiviazione delle note piuttosto che nella cartella dell'applicazione

Prezzi di PNotes

Free e open-source

Valutazioni e recensioni di PNotes

Sourceforge: 4.8/5 (76 recensioni)

Inizia oggi il tuo viaggio nel mondo delle note

Tra le matrici di alternative a Supernotes, ClickUp brilla per le sue solide capacità di prendere appunti, trascendendo il semplice scarabocchio digitale. La sua abilità non sta solo nella creazione di note, ma anche nella promozione di ambienti collaborativi tra progetti per trasformare i vostri appunti completi direttamente in elementi d'azione.

La suite di ClickUp va oltre il prendere appunti, abbracciando il project management, gli strumenti di IA e le interfacce intuitive. ClickUp permette ai team di plasmare idee sparse in concetti coerenti, consentendo una condivisione senza sforzi, una semplificazione del flusso di lavoro e una maggiore produttività.

Siete pronti a consolidare note, liste di controllo e attività? ClickUp può aiutarvi a organizzare note, liste di controllo e attività in un unico posto. Provate gratis ClickUp oggi stesso e portate la vostra capacità di prendere appunti a un livello superiore.