Obsidian vs Evernote: qual è la migliore app per prendere appunti?

Volete dare un'occhiata alle chiavi di lettura della riunione di oggi? Da fare un'analisi dei punti chiave della riunione di oggi? idea creativa per commercializzare la vostra produttività? O semplicemente volete salvare un articolo interessante per un riferimento futuro?

Quello che vi serve è un'app che prenda note! Un'app per prendere appunti rende facile scrivere le vostre idee al volo, condividerle con i colleghi e collaborare con loro per terminare rapidamente i lavori.

Se state cercando la migliore app per prendere appunti, non cercate oltre: ne abbiamo studiate alcune.

Abbiamo messo a confronto due leader in questo settore: Obsidian ed Evernote.

Scoprite come si posizionano rispetto a funzionalità/funzione, prezzi e recensioni. Abbiamo anche trovato una potente alternativa a Evernote e Obsidian che dovreste provare oggi stesso.

Che cos'è Obsidian?

via Ossidiana Vi è mai capitato di aver bisogno di un secondo cervello per ricordare le vostre note? Ossidiana è un potente software per prendere appunti che funge da "secondo cervello" Migliora l'efficienza della presa di appunti grazie alla connessione delle note, all'uso di backlink e all'organizzazione in base a schemi o argomenti.

Concentratevi sulla scrittura delle note e lasciate che Obsidian faccia il lavoro di sistemazione, organizzazione e connessione.

Un aspetto unico di Obsidian è che utilizza un formato markdown per archiviare le note localmente sul vostro computer, offrendovi un controllo completo sui vostri dati e sulla loro privacy.

Continuate a leggere per conoscere le altre interessanti funzionalità/funzione di Obsidian che la rendono un'app per il diario digitale.

Tela di Obsidian

La funzionalità/funzione di collegamento aiuta a stabilire una connessione tra le diverse note per comprendere meglio i propri pensieri. È come creare la propria Wikipedia, collegando idee, libri, luoghi e persone.

Queste note con collegamenti interni sono navigabili e indicano come un'informazione sia collegata a un'altra, in modo da formare approfondimenti e ripercorrere i propri pensieri.

Plugin di Obsidian

Migliorano l'esperienza di presa di note consentendo agli utenti di aggiungere altre funzioni e di personalizzare il modo in cui si prendono le note in Obsidian.

Personalizzare le note create per uno scopo specifico con un modulo e un modello distinti.

La comunità di Obsidian dispone di oltre 1.500 plugin per costruire il vostro spazio di pensiero ideale.

Prezzi di Obsidian

Uso personale: Free

Free Uso commerciale: 50 dollari per utente all'anno

Componenti aggiuntivi

Obsidian Sincronizzazione: $8 per utente all'anno

$8 per utente all'anno Obsidian Publish: $8 per sito all'anno

Che cos'è Evernote?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/evernote-app-notes.png Dashboard di Evernote /$$$img/

via Evernote

via EvernoteEvernote è una delle app più vecchie e conosciute per prendere appunti.

Evernote è nota per il modo in cui supporta la collaborazione. Le note vengono sincronizzate su più dispositivi, consentendo di accedervi da qualsiasi luogo.

Questa funzionalità/funzione è un enorme vantaggio quando il team lavora alla pianificazione di un nuovo progetto. I membri del team possono contribuire alle idee tramite l'app mobile di Evernote, i dispositivi iOS e l'app desktop senza preoccuparsi della compatibilità con altre applicazioni.

Grazie alle funzionalità di organizzazione di Evernote, è possibile monitorare tutte le note in un'unica dashboard e organizzarle utilizzando pile di taccuini e tag.

Tenete sotto controllo le vostre note e recuperatele rapidamente quando necessario, senza perdere tempo a cercarle nell'intero database.

Vediamo le migliori funzionalità/funzione di Evernote e i prezzi.

Modelli

Modello per le note delle riunioni in Evernote

Risparmiate tempo e lavoro richiesto con i modelli pronti per l'installazione Modelli per Evernote per adattarsi alle vostre esigenze.

Aggiungete il modello di registro giornaliero alla vostra nota per catturare il vostro programma giornaliero o il modello di modello di project management per monitorare le attività cardine del progetto.

Utilizzate e riutilizzate oltre 50 modelli preformattati in base alle vostre esigenze.

Ad esempio, il modello "Diario della gratitudine" ha già delle tabelle precompilate per scrivere il vostro diario mattutino, le lezioni di vita e le persone per cui siete grati. Scegliete il modello e iniziate a scrivere senza preoccuparvi del design.

Note audio

Se la scrittura non fa per voi, l'app Evernote vi permette di registrare note audio. Aprite una nuova nota e toccate il pulsante di registrazione per iniziare a registrare la vostra voce.

Questa funzione è utile quando si vuole prendere una nota urgente nel bel mezzo di una discussione o quando la mente è troppo occupata per scrivere i propri pensieri.

La parte migliore?

È possibile utilizzarli nella versione desktop di Evernote e nelle app per iOS e Android.

Promemoria delle note

Rimanete al passo con le vostre attività aggiungendo promemoria alle vostre note.

Impostate una data e un'ora per ricevere avvisi email sulle attività più importanti. Una volta completate le attività, toccate il promemoria per segnarle come completate. Da fare senza cancellare la nota originale.

Evernote visualizza anche le promemoria delle note fissate nella parte superiore dell'elenco delle note.

Oltre alle funzionalità/funzioni sopra menzionate, vale la pena menzionare la tecnologia Evernote Web Clipper e la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

L'estensione Web Clipper di Google Chrome salva articoli, schermate e PDF dal web. La tecnologia OCR scansiona le note scritte a mano e le aggiunge come note di Evernote.

Prezzi di Evernote

**Versione gratuita

Personale: $14,99 per utente al mese

$14,99 per utente al mese Professionale: $17,99 per utente al mese

Quali sono le differenze tra Obsidian ed Evernote?

Per scrivere le note non si può sbagliare né con Obsidian né con Evernote. Alcune differenze chiave possono far pendere la bilancia a favore di uno dei due.

Per aiutarvi a prendere la decisione giusta tra Obsidian ed Evernote, vi illustriamo le differenze chiave tra i due.

Spazio di archiviazione

Sapere come un'app archivia i vostri appunti vi dà la sicurezza di poterla usare più spesso.

Ecco un rapido sguardo alle capacità di archiviazione di Obsidian rispetto a Evernote.

Obsidian

Con Obsidian, i file vengono archiviati localmente; è possibile accedere alle note sul proprio dispositivo ogni volta che si desidera. Questa è un'ottima notizia dal punto di vista della sicurezza, perché salvare i file sul cloud rende le informazioni personali vulnerabili alle minacce di hacking.

Inoltre, non è necessario affidarsi all'app Obsidian per accedere alle note. Una semplice ricerca farà il resto, visto che i file sono stati salvati sul disco rigido.

L'unico svantaggio di questo processo di archiviazione è che si deve pagare un extra di 8 dollari per la sincronizzazione delle note in Obsidian su diversi dispositivi.

Evernote

Evernote salva le note sul cloud, a cui si può accedere da qualsiasi luogo tramite Internet. È una scelta eccellente per acquisire l'abitudine di scrivere ovunque e in qualsiasi momento.

Essendo un'app basata sul cloud, le note vengono sincronizzate automaticamente su tutti i dispositivi, come laptop, PC, telefono e tablet.

Se si utilizzano diversi dispositivi per scrivere e si stabilisce un ordine di priorità collaborazione in tempo reale rispetto alla sincronizzazione manuale delle note, Evernote è una scelta eccellente.

Formato dei file

Obsidian ed Evernote salvano le note in formati diversi. Conoscere i pro e i contro di ciascuno vi aiuterà a scegliere quello più comodo e pratico per voi. Vediamo di capire come funziona.

Obsidian

Obsidian utilizza un formato di file con supporto Markdown per salvare le note. Markdown è un linguaggio di markdown leggero e semplice, ma che utilizza una sintassi diversa fatta di caratteri speciali.

Ecco alcuni esempi..

# per aggiungere il titolo 1

** ** per il testo in grassetto

\ per testo evidenziato

~~ ~ per il barrato

Allo stesso modo, si possono usare questi caratteri per aggiungere immagini, collegamenti, blocchi di codice ed elenchi alle note. Il vantaggio dei file è che le note vengono salvate come file di testo normale con estensione .md che possono essere aperti con qualsiasi editor di testo come Blocco note e Google Documenti.

Se siete già esperti nell'uso del linguaggio di markup o avete familiarità con il lavoro dei file di markdown, questo non dovrebbe essere un problema per voi. Se invece siete nuovi, dovrete fare un po' di pratica per abituarvi a questo modulo di linguaggio.

Markdown offre più opzioni per convertire le note in diversi formati. Per impostazione predefinita, le note di Obsidian possono essere esportate in formato PDF, ma è possibile convertire i file md in .docx e .txt, oltre ad altri formati.

Evernote

Con Evernote, le note sono formate in formato Rich Text Format (RTF). RTF è un formato di file standard utilizzato da molti elaboratori di testi come Microsoft Word. Questo facilita lo scambio di file tra diversi software.

Formattare il testo su Evernote è più semplice e ha una curva di apprendimento molto breve. Se avete già usato un qualsiasi elaboratore di testi, il layout dell'editor vi darà la stessa sensazione. Utilizzando l'editor di Evernote, è possibile formattare il testo cambiando la dimensione dei font, il colore, l'evidenziazione e altro ancora.

Anche l'inserimento di menu come tabelle, attività ed eventi del calendario è facile. Se il markdown non è un'opzione comoda, Evernote è la scelta migliore.

Collegamenti

Utilizzate i collegamenti per creare una connessione tra le vostre note, ricordare le cose in modo più chiaro e terminare il lavoro in modo più efficace.

Obsidian ed Evernote aiutano entrambi a collegare le note, ma in modi diversi.

Obsidian

Per la sua capacità di collegamento bidirezionale, Obsidian si definisce il "secondo cervello"

Non solo mostra i collegamenti in entrata nelle note, ma anche quelli in uscita.

La funzionalità/funzione di collegamento aiuta a creare una connessione profonda tra le note e a comprendere meglio un argomento.

Per aggiungere collegamenti, utilizzare le parentesi quadre [[ ]] e aggiungere il nome della nota che si vuole collegare tra queste parentesi. Ciò che rende più speciale la funzionalità/funzione di Obsidian è il Knowledge Graph: una sorta di visualizzazione a grafo.

Il Knowledge Graph è la rappresentazione visiva delle note e del loro collegamento. Osservando il grafico, è possibile vedere quali note sono strettamente collegate e quali sono i valori anomali.

Evernote

Utilizzate la funzionalità/funzione di collegamento per inserire link ad altre note. Ma non è così semplice come in Obsidian.

Per inserire il collegato di una nota già esistente nella vostra libreria, dovete trovare quella nota. Una volta trovata, copiare il collegato della nota e incollarlo nella nuova nota che si sta creando.

Sebbene questa funzionalità/funzione sia utile, è complicata e richiede molto tempo. Obsidian è un'app migliore per prendere appunti se il collegamento è tra le priorità del vostro elenco.

Evernote vs. Obsidian su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per scoprire cosa hanno da dire gli utenti di Reddit su Obsidian e Evernote. Molti di loro usano sia Evernote che Obsidian per soddisfare le loro esigenze. Cercano di colmare le lacune di uno strumento con l'altro.

I punti chiave della nostra ricerca:

"Uso Evernote e Obsidian. Ho iniziato a usare Obsidian per progetti specifici che traevano vantaggio dal link ipertestuale delle informazioni. Evernote è rimasto il mio terreno di scarico per la conoscenza generale e lo spazio di archiviazione delle informazioni"

Un altro utente menziona il fatto che Evernote soddisfa in modo positivo le sue esigenze e che avere un secondo cervello non ha senso quando inizia a scrivere note in più app.

"Mi sembra di perdere la funzione di "secondo cervello" quando inizio a usare più app. Ho un processo piuttosto buono con Evernote e non c'è nulla che non riesca a realizzare nel mio flusso di lavoro. Alcune cose (mi vengono in mente il collegamento delle note, la gestione dei fogli di calcolo e la scrittura a mano su iPad) potrebbero essere molto migliorate, ma la possibilità di mettere tutto in un unico posto ha per me un grande valore._"

Obsidian vs Evernote: Da fare un vincitore?

Decidere il vincitore è difficile perché entrambe le app per prendere appunti hanno dei limiti.

Ad esempio, a differenza di Evernote, Obsidian è un'app interamente offline, il che rende difficile la sincronizzazione delle note tra i vari dispositivi. Per farlo, è necessario pagare un extra di 8 dollari. Inoltre, i dati sono ospitati localmente sul desktop.

D'altra parte, Evernote è adatto all'uso personale e collaborativo, ma i dati sono ospitati sul cloud e sono vulnerabili alle violazioni della sicurezza.

Fortunatamente, abbiamo la soluzione perfetta per migliorare le vostre capacità di prendere appunti.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Obsidian vs. Evernote

ClickUp è un'app di facile utilizzo per prendere appunti e per il project management che sostituisce diversi strumenti nella vostra cassetta degli attrezzi. Passate da un'app all'altra e terminate le vostre attività molto prima delle scadenze.

ClickUp è pensata per tutti. Che si tratti di un progetto scolastico o della strategia GTM per il lancio di un nuovo prodotto, è possibile visualizzare, collaborare e monitorare lo stato del progetto in un unico luogo.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team ClickUp Documenti aiuta a creare wiki, incorporare segnalibri, aggiungere tabelle o creare un processo per la creazione di un documento ottimizzazione del flusso di lavoro . Invitate il vostro team a collaborare in tempo reale, a taggare i membri e a condividere i commenti. Aggiungete widget con l'editor integrato per aggiornare lo stato del progetto, assegnare attività e modificare i progetti.

La privacy è al centro dei documenti di ClickUp.

Create collegamenti condivisibili e gestite le autorizzazioni quando li condividete con altri. Ma questa è solo una panoramica; potete fare molto di più grazie a funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo, come i modelli, la modalità focus e altro ancora.

Organizzare con ClickUp Notes

Organizza le note, le liste di controllo e le attività in un unico posto.

Uno degli aspetti che diventa difficile è organizzare le attività per tenerne traccia come task o creare una lista di controllo. Note di ClickUp rende tutto più semplice, anche se non l'avete mai terminato prima. Utilizzate l'editor per convertire le note in attività tracciabili e organizzarle come voci d'azione in una lista di controllo.

Ma come fare per accedere a queste note su dispositivi diversi?

ClickUp sincronizza automaticamente le note tra l'app mobile e l'estensione per Chrome. Create note ovunque e accedete ad esse in un secondo momento.

Automazioni con ClickUp AI

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Il ClickUp AI l'assistente aiuta a migliorare la produttività. Riduce le attività da 30 minuti a 30 secondi. ClickUp si distingue per il fatto che ci sono pochi Strumento di IA per la presa di note .

Creare una bozza di progetto, reportistica sullo stato per il team del supporto clienti o una bozza di email per la prossima campagna di marketing: l'IA lo termina con pochi clic.

Inoltre, vi aiuta a scrivere meglio le note, a modificare il contenuto e a formattare perfettamente con tabelle pre-strutturate, intestazioni e altro ancora. Allora, siete pronti a essere all'avanguardia e a battere le scadenze con l'aiuto dell'IA?

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Tutti gli strumenti per prendere appunti di ClickUp, ClickUp Docs, membri illimitati e 100 MB di spazio di archiviazione

Tutti gli strumenti per prendere appunti di ClickUp, ClickUp Docs, membri illimitati e 100 MB di spazio di archiviazione Unlimited: $5/utente/mese con spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate e dashboard illimitato

$5/utente/mese con spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate e dashboard illimitato Business: $12/utente/mese con team illimitati, esportazione personalizzata e maggiore automazione

$12/utente/mese con team illimitati, esportazione personalizzata e maggiore automazione Business Plus: $19/utente/meseCreazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate e maggiore automazione

$19/utente/meseCreazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate e maggiore automazione Enterprise: Prezzi personalizzati con API per l'azienda, onboarding guidato e Success Manager dedicato

Iniziare con ClickUp: Cosa stai aspettando?

ClickUp è una scelta eccellente per un professionista impegnato come voi. Che si tratti di annotare idee o di collaborare con i membri del team su un nuovo progetto, ClickUp fa tutto. L'ampio intervallo di funzionalità/funzione, la facilità d'uso e i prezzi offerti da ClickUp lo rendono uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda. Aumentate la vostra capacità di prendere appunti con le potenti e avanzate funzionalità/funzione di ClickUp.

Organizzate le vostre note, collaborate con gli altri e gestitele in modo efficace per tenere traccia di tutte le vostre attività. Iscrivetevi al piano Free Forever di ClickUp e iniziate questo nuovo viaggio con il vostro compagno di note.