Combinare efficienza e convenienza: le 10 migliori app Android per il project management

La possibilità di gestire in modo efficiente i progetti direttamente dal cellulare offre una comodità e una flessibilità senza pari. Se lavorate dall'ufficio, da casa o in viaggio, le app vi permettono di monitorare lo stato di avanzamento, assegnare attività e favorire la collaborazione del team, tutto a portata di mano. Questo livello di accessibilità vi garantisce produttività e reattività, ovunque vi troviate. 🌐

Abbiamo setacciato il mercato delle app e selezionato le migliori 10 app di project management per Android nel 2023. Possono essere i vostri strumenti preferiti per Da fare e per rendere il lavoro di squadra un gioco da ragazzi, comodamente in tasca!

Cos'è un'app per il project management?

Un'app per il project management è un tipo di strumento per la gestione dei progetti software di project management progettati per aiutare individui e team a pianificare, eseguire e monitorare attività e progetti in modo efficiente. Queste app semplificano i vari aspetti del project management, rendendo più facile la collaborazione, l'allocazione delle risorse, il monitoraggio dello stato e l'adempimento dei compiti obiettivi del progetto . 🎯

Ecco alcune funzionalità/funzione comuni delle app di project management:

Gestione delle attività: Creare e assegnare facilmente attività, impostare date di scadenza e organizzarle in modo efficiente Piano di progetto : Sviluppare piani di progetto, attività cardine e sequenze per una chiara tabella di marcia del progetto Collaborazione: Favorire la comunicazione del team attraverso forum di discussione, lavagne, commenti e condivisione di file Assegnazione delle risorse: Assegnare i membri del team e le risorse alle attività, garantendo l'efficacia del lavorogestione del carico di lavoro Visualizzazioni: Utilizzare elementi come i grafici di Gantt e le tavole Kanban per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti e semplificarne la pianificazione Accessibilità mobile: Accesso e gestione delle attività in movimento tramite dispositivi mobili per una maggiore flessibilità

Come scegliere la migliore app di project management per Android

Se siete a caccia di una valida app per il project management per Android, considerate le seguenti qualità essenziali:

Miglioramento dell'efficienza : Cercate una applicazione per la gestione dei progetti per Android strumento di project management che semplifichi il flusso di lavoro e renda più efficiente la gestione delle attività

: Cercate una strumento di project management che semplifichi il flusso di lavoro e renda più efficiente la gestione delle attività Collaborazione senza soluzione di continuità : Scegliete un'app Android che promuova il lavoro di squadra e la comunicazione efficace tra i membri del team

: Scegliete un'app Android che promuova il lavoro di squadra e la comunicazione efficace tra i membri del team Facile per l'utente : Scegliete un'app facile da navigare, indipendentemente dal vostro livello di esperienza o di competenza tecnica

: Scegliete un'app facile da navigare, indipendentemente dal vostro livello di esperienza o di competenza tecnica Capacità di integrazione : Assicuratevi che si integri bene con gli strumenti software esistenti per mantenere un flusso di lavoro ininterrotto

: Assicuratevi che si integri bene con gli strumenti software esistenti per mantenere un flusso di lavoro ininterrotto Robusta reportistica : Selezionare un'app Android con solide funzionalità di reportistica per il monitoraggio dello stato e delle prestazioni del progetto

: Selezionare un'app Android con solide funzionalità di reportistica per il monitoraggio dello stato e delle prestazioni del progetto Accessibilità: Valutare se l'app offre un buon valore economico senza sacrificare le funzioni

La carrellata definitiva di app Android per il project management: Le 10 migliori scelte

Abbiamo esplorato le numerose soluzioni disponibili sul mercato e abbiamo selezionato le 10 migliori app Android per il project management, che vi aiuteranno a risolvere le attività, a collaborare senza problemi e a raggiungere il nirvana del progetto. 🧘

1. ClickUp

Project management da qualsiasi luogo in cui sia possibile mettere online la propria app mobile!

Non è una sorpresa che La versione mobile di ClickUp si aggiudica il primo posto nel nostro elenco delle migliori app Android per il project management. Grazie a funzionalità/funzione come il monitoraggio delle attività cardine, l'allocazione delle risorse e la vista Gantt, pianificare ed eseguire progetti non è mai stato così efficiente e conveniente. 🤩

ClickUp Suite per il project management include dashboard personalizzate che offrono una panoramica chiara di tutto il lavoro svolto all'interno dell'area di lavoro.

Il cuore della funzione dell'app è costituito da una Strumento di IA che elimina il problema della gestione delle attività e della comunicazione del team. ClickUp AI è un assistente di scrittura incredibilmente utile, in grado di generare briefing di progetto, sequenze temporali e elementi di attività, nonché di riepilogare dettagli di riunioni e conversazioni. Si occupa di attività banali e dispendiose in termini di tempo, in modo che voi e il vostro team possiate concentrarvi sulle attività del progetto che portano valore aggiunto ai vostri client e stakeholder.

Per i team che desiderano semplificare la gestione dei documenti, il programma ClickUp Documenti è un tesoro di funzionalità collaborative. Semplifica la creazione, la modifica e la condivisione dei documenti, con aggiornamenti in tempo reale perfettamente integrati nelle attività e nella Sequenza del progetto, il tutto disponibile in mobilità dal vostro dispositivo Android.

L'app mobile ClickUp semplifica il lavoro grazie alla connessione ininterrotta con i più diffusi strumenti di calendario ed email, consentendo di lavorare senza interruzioni dovute al passaggio da una piattaforma all'altra. L'applicazione va oltre con la sua galleria di integrazione di oltre 1.000 strumenti di produttività e comunicazione, tra cui Slack, Google Drive, Figma e Loom. Queste potenti funzionalità di integrazione non solo migliorano il vostro project management ma anche di aumentare il lavoro di squadra e la produttività generale.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione efficiente di più progetti e attività grazie a dashboard personalizzabili, editor drag-and-drop e centinaia di modelli predefiniti

Funzionalità di project management guidate dall'IA e automazioni

Gestione collaborativa dei documenti con ClickUp Documenti

Visualizzazione del lavoro con più di 15 Visualizzazioni ClickUp Integrazione perfetta con oltre 1.000 strumenti di lavoro

Promemoria e notifiche personalizzabili

Monitoraggio del tempo nativo

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Funzionalità/funzione limitate con il piano Free

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare l'azienda per i prezzi

: Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Asana

Via: Asana Asana è un'app di project management di facile utilizzo che semplifica la gestione delle attività e l'organizzazione dei progetti. Con Asana sul vostro dispositivo Android, potete ottimizzare i flussi di lavoro, collaborare in modo efficace e rimanere organizzati, ovunque vi troviate. 🏖️

Con l'app di Asana è possibile trascrivere facilmente note vocali o scattare foto per creare attività. La gestione della posta in arrivo è un gioco da ragazzi, in quanto consente di archiviare, inserire segnalibri e creare attività di follow-up con un solo tocco sullo schermo. Inoltre, è possibile rimanere in connessione con le notifiche per le nuove attività assegnate, i commenti e gli aggiornamenti, per essere sempre aggiornati.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Monitoraggio delle attività dei progetti in tempo reale

Personalizzazione degli elenchi Da fare in base al proprio flusso di lavoro

Attribuire attività con date di scadenza, assegnatari, follower, note e file

Produttività anche offline; sincronizzazione degli aggiornamenti alla riconnessione

Rimanete in contatto con il vostro team grazie alle conversazioni in corso

Limiti di Asana

Funzionalità/funzioni limitate con il piano Basic

Assenza di grafici Gantt e funzionalità native di monitoraggio del tempo

Prezzi di Asana

Basic : Free

: Free Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ recensioni)

: 4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

3. Jira

Via: Jira Vera e propria potenza tra le app Android di project management per sviluppatori, Jira consente di creare, monitorare ed eseguire facilmente le attività del progetto con pochi tocchi e scorrimenti delle dita. È possibile aggiornare senza sforzo gli elementi di lavoro, come la gestione dei ticket e degli arretrati, mentre si è in movimento, allegando file, rispondendo ai commenti e apportando rapide modifiche alle descrizioni o agli stati.

La ciliegina sulla torta? Fornisce dati visivi che aumentano la produttività del team. 👀

Ma Jira non si ferma qui: è il vostro alleato fidato nella gestione agile del software su Android. Avrete a disposizione un dashboard centralizzato dove il vostro team potrà pianificare senza problemi i progetti, per quanto intricati. Grazie al supporto di metodologie agili come Scrum e Kanban e a flussi di lavoro personalizzabili, Jira semplifica la gestione di progetti e prodotti dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Consente di creare, monitorare, assegnare priorità e rilasciare attività per semplificare il project management

Approfondimenti visivi per migliorare la produttività del team

Supporta metodologie agili come Scrum e Kanban

Notifiche push in tempo reale e dashboard centralizzato

Si integra con più di 100 app di terze parti come Slack, Gmail e Bitbucket

Limiti di Jira

Non si può assegnare più di una persona a un'attività

Richiede tempo per imparare a usare l'app

Prezzi di Jira

Free per un massimo di 10 utenti

per un massimo di 10 utenti Standard : $7,75/mese per utente

: $7,75/mese per utente Premium : $15,25/mese per utente

: $15,25/mese per utente Azienda:$134.500/anno (minimo 801 utenti)

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4.3/5 (5.000+ recensioni)

: 4.3/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (13.000+ recensioni)

4. Trello

Via: Trello Trello è un eccezionale strumento di project management che si rivolge a chi pensa in modo visivo grazie al suo approccio basato sul Kanban. Grazie a funzionalità/funzione come liste di controllo, etichette e date di scadenza, eccelle nel monitoraggio delle attività, sia professionali che personali, mentre le viste Calendario e Mappa lo rendono ideale per gestire progetti complessi.

L'app Android di Trello, facile da usare, offre un controllo rapido delle attività, una navigazione intuitiva e una comunicazione con il team senza soluzione di continuità. Nel frattempo, il suo assistente di automazione integrato, Butler, gestisce compiti ripetitivi, come la ricollocazione delle attività, le promemoria delle scadenze e la programmazione degli incarichi del team. 🗓️

Le migliori funzionalità di Trello

Monitoraggio visivo dello stato di avanzamento con le Bacheche Kanban

Personalizzazione di bacheche, elenchi e schede in pochi secondi

Aggiunta di liste di controllo, etichette e date di scadenza a ogni attività/scheda

Integrazione con app come Jira, Slack, Google Drive e InVision

Notifiche istantanee su assegnazioni, aggiornamenti e completamenti delle schede

Limiti di Trello

Nessuna reportistica integrata

Nessuna vista Gantt

Prezzi di Trello

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente (per 50 utenti)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.000+ recensioni)

5. Monday.com

Via: Monday.com Monday.com è uno strumento di project management elegante e raffinato che sfrutta immagini coinvolgenti per facilitare la delega delle attività e il completamento degli obiettivi. Permette di gestire multipli progetti, di snellire i processi e di garantire una collaborazione perfetta tra i team per un'efficienza ottimale.

Grazie alle automazioni e alle notifiche in tempo reale, è possibile rimanere aggiornati sullo stato dei progetti ovunque ci si trovi. Inoltre, il suo dashboard visivamente accattivante offre una panoramica chiara e concisa di tutti i progetti, a pochi clic di distanza. 📱

Inoltre, i recenti miglioramenti apportati alla sua app per dispositivi mobili, come l'esperienza di zoom migliorata e le funzionalità avanzate del menu a colonne, hanno contribuito a rendere più fluida la navigazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Vari modelli e grafici a colori

Un feed di notizie con gli aggiornamenti delle bacheche sottoscritte

Visualizzazioni multiple per l'analisi visiva dei dati

Priorità alle attività con avvisi personalizzati

limiti di #### Monday.com

Tempo di caricamento lento, secondo alcuni utenti

Interfaccia complessa per i nuovi utenti

Prezzi di Monday.com

Free Forever (per un massimo di due utenti)

(per un massimo di due utenti) Basic: $8/mese per utente (minimo tre utenti)

$8/mese per utente (minimo tre utenti) Standard: $10/mese per utente (minimo tre utenti)

$10/mese per utente (minimo tre utenti) Pro: $16/mese per utente (minimo tre utenti)

$16/mese per utente (minimo tre utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet Smartsheet è un'app simile a un foglio di calcolo che semplifica la gestione delle attività e dei progetti con dashboard visivi ottimizzati e adatti ai dispositivi mobili. Dispone di numerosi modelli personalizzabili, perfetti per semplificare i flussi di lavoro attraverso l'automazione.

Questa app mobile consente di rimanere aggiornati sulle responsabilità lavorative da qualsiasi parte del mondo. Ricevete aggiornamenti e notifiche in tempo reale e agite al volo per mantenere il flusso di lavoro. Aggiungete dettagli alle vostre attività includendo foto, notando la vostra posizione e scansionando codici a barre.

L'app eccelle nella promozione della collaborazione del team in movimento, consentendovi di visualizzare e rispondere ai commenti in tempo reale, indipendentemente dal fatto che stiate portando a spasso il cane in un parco o lavorando da una spiaggia dall'altra parte del mondo.

Inoltre, il portale clienti di Smartsheet è uno spazio sicuro per la condivisione dei dettagli del progetto con i client. È dotato di Sequenza, budget, attività cardine, caricamento di file e commenti, il tutto in un unico efficiente pacchetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Accesso a fogli, dashboard e reportistica dal vivo

Risposta agli aggiornamenti e alle richieste di approvazione in tempo reale, a prescindere dalla posizione

Modelli personalizzabili per snellire i flussi di lavoro con l'automazione

Collaborazione sulle attività in corso visualizzando e rispondendo ai commenti

Spazi sicuri per la condivisione dei dettagli del progetto con i client

Comodi moduli per lavorare in modalità offline

Limiti di Smartsheet

Limitate funzionalità/funzioni dell'app mobile

Funzionalità reportistiche limitate

Prezzi di Smartsheet

**Gratis

Pro : $7/mese per utente (per un massimo di 10 utenti)

: $7/mese per utente (per un massimo di 10 utenti) Aziendale : $25/mese per utente (minimo tre utenti)

: $25/mese per utente (minimo tre utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (14.000+ recensioni)

: 4.4/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

7. MeisterTask

Via: MeisterTask MeisterTask è un vero gioiello quando si tratta di gestire progetti sul proprio dispositivo Android. I suoi pratici tabelloni in stile Kanban facilitano la collaborazione e rendono la modifica dello stato delle attività un gioco da ragazzi. È sufficiente spostare le schede che rappresentano le attività e i progetti nel punto più appropriato della lavagna per riflettere le modifiche desiderate.

Grazie alle notifiche in tempo reale, sarete sempre al corrente delle vostre responsabilità. Allo stesso tempo, il timer incorporato dell'app consente di monitorare il tempo dedicato alle singole attività e di tenere sotto controllo le scadenze in arrivo.

Voi e il vostro team potete condividere file, idee e aggiornamenti in un'unica posizione. E non dimenticate il flusso di attività che tiene tutti informati su incarichi e scadenze importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeisterTask

Impostazione di attività e risorse per semplificare i flussi di lavoro del progetto

Semplifica la gestione delle attività con bacheche Kanban facili da navigare

Timer incorporato per rispettare le scadenze

Permette la condivisione di file, idee, aggiornamenti e incarichi tra i membri del team

Dashboard personalizzabili

Limiti di MeisterTask

Le notifiche per i dispositivi mobili tendono a essere lente

Funzionalità/funzioni limitate con il piano base

Prezzi di MeisterTask

Basic : Free

: Free Pro : $6,50/mese per utente

: $6,50/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

8. Wrike

Via: Wrike Wrike è un'app per la pianificazione dei progetti ricca di funzionalità e riconosciuta per le sue funzioni superiori e il suo design user-friendly. Vanta un dashboard di project management altamente personalizzabile ed eccelle nel favorire la collaborazione tra team.

L'app offre uno spazio dedicato alla creazione di piani di progetto, all'allocazione delle risorse e al monitoraggio del tempo reale. La maggiore visibilità delle attività consente di rispettare costantemente le scadenze e i budget dei progetti. Inoltre, le capacità di automazione dello strumento snelliscono le email e le attività, permettendovi di concentrarvi sulle attività critiche e ad alta intensità di conoscenza che richiedono la vostra attenzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Tiene sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e le scadenze

Automazioni di email e attività per snellire i flussi di lavoro

Personalizza il dashboard del project management in base alle proprie esigenze

Migliora il lavoro di squadra con un'efficacestrumenti di collaborazione Limiti di Wrike

Caricamento lento delle pagine

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Wrike

**Free Forever

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.000+ recensioni)

: 4.2/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.000+ recensioni)

9. Podio

Via: Podio Podio è uno strumento versatile che consente di destreggiarsi senza sforzo tra più progetti con una panoramica cristallina di tutte le attività associate. Immaginate di avere un potente dashboard che semplifica la visualizzazione dello stato delle attività e delle consegne in corso: l'app di Podio lo rende reale.

Ciò che rende Podio eccezionale è la sua interfaccia facile da usare con flussi di attività e calendari per un flusso di lavoro senza interruzioni. Inoltre, si ricevono notifiche in tempo reale per non perdere mai un elemento d'azione cruciale.

L'app consente di accedere a qualsiasi contenuto relativo al lavoro dalla comodità del proprio dispositivo mobile, che si tratti delle note dell'ultima riunione o dei brief di design relativi al progetto in corso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podio

Visualizzazione dello stato delle attività e dei progetti in corso con facilità

Notifiche in tempo reale, flussi di attività e calendari

Accesso senza sforzo ai contenuti delle aree di lavoro Podio sul tuo dispositivo Android

Ricche capacità di integrazione, comprese quelle personalizzate tramite API

Ampio intervallo di estensioni, dai grafici Gantt agli strumenti di monitoraggio del tempo

Limiti di Podio

Tempi di risposta lenti

Curva di apprendimento per i personalizzati

Prezzi di Podio

**Free Forever

Più : $11,20/mese

: $11,20/mese Premium: $19,20/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Podio

G2 : 4.2/5 (400+ recensioni)

: 4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

10. Lavoro di squadra

Via: Lavoro di squadra Teamwork è un'applicazione che garantisce una collaborazione senza attriti, il rispetto delle scadenze e l'esito positivo dei progetti, anche quando si è lontani dal luogo di lavoro abituale. Questa app per Android ha ricche funzionalità/funzione per la collaborazione in tempo reale, la gestione del carico di lavoro e delle risorse, il monitoraggio del tempo e altro ancora.

L'app mobile di Teamwork consente di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto utilizzando dashboard, calendari, attività cardine e diverse opzioni di visualizzazione delle attività, come schede ed elenchi. Grazie alla possibilità di leggere e rispondere ai messaggi, di vedere le ultime attività del progetto e di caricare file e foto direttamente dal vostro dispositivo mobile, potete tenere sotto controllo i vostri compiti godendo della flessibilità del lavoro da remoto.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Teamwork

Monitoraggio delle assegnazioni e degli stati di avanzamento delle attività

Carico di lavoro, monitoraggio del tempo e strumenti di collaborazione

Permette di rispondere ai commenti e alle notifiche

Calcolo delle ore fatturabili e generazione di fatture per i client

Limiti del lavoro di squadra

App mobile non all'altezza

Opzioni limitate con il piano gratuito

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Deliver : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Crescere : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Scala: Disponibile su richiesta

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

Scegliete con saggezza il vostro compagno di project management per Android

Come abbiamo visto, una solida app di project management per Android dovrebbe permettervi di gestire senza problemi le attività e di collaborare con il vostro team ovunque vi troviate, purché abbiate un dispositivo mobile e un accesso a Internet.

Se siete alla ricerca di una soluzione completa che copra tutti gli aspetti della gestione dei progetti, ClickUp si distingue per le sue funzionalità/funzione IA, le soluzioni di gestione dei documenti e le numerose possibilità di integrazione. Scaricare l'app ClickUp per Android gratis e sperimentate un'efficienza e una flessibilità senza precedenti nella gestione dei vostri progetti! 🌻