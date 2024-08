10 Alternative e concorrenti di Paperform nel 2024

I moduli ci aiutano a organizzare la nostra vita, ma spesso sono noiosi, tecnici e insipidi. Fortunatamente, nuove app e strumenti digitali stanno rivoluzionando il mondo dei moduli, dimostrando che la creazione di moduli standard può essere - osiamo dire - divertente. Questi moduli basati sul web permettono di creare sondaggi, moduli e altro ancora, anche se non si hanno conoscenze di codice.

Paperform è un esempio ben noto di piattaforma di creazione di moduli basata sul web. Il sito offre la creazione di moduli con un clic e un trascinamento, centinaia di modelli precostituiti e decine di utili integrazioni. Sebbene Paperform sia una delle piattaforme di creazione di moduli più conosciute, non è l'unica opzione possibile. E per molti utenti non è nemmeno la migliore.

Abbiamo raccolto un elenco delle migliori alternative a Paperform da esplorare nel 2024, sia che siate alla ricerca di un prezzo migliore, di maggiori integrazioni con lo stack tecnologico esistente o di più funzionalità/funzione.

Cosa cercare nelle alternative a Paperform?

State iniziando la vostra ricerca di alternative a Paperform? Ecco cinque funzionalità/funzione chiave da cercare quando si cerca un costruttore di moduli online:

Facilità d'uso: Come Paperform, qualsiasi costruttore di moduli online scelto deve essere facile da usare, con un'interfaccia intuitiva che semplifichi la creazione rapida dei moduli. Gli utenti principianti dovrebbero essere in grado di creare moduli in pochi secondi, mentre gli utenti avanzati dovrebbero avere a disposizione gli strumenti necessari per costruire moduli che possanoautomazione dei flussi di lavoro *Una varietà di opzioni di personalizzazione: Che si tratti di modelli personalizzabili, selezione di schemi di colore o molti campi personalizzati, l'alternativa Paperform che scegliete dovrebbe avere molte opzioni per personalizzare i vostri moduli online. Questo renderà i vostri moduli online più utili, in modo da poter raccogliere dati preziosi, assicurando al contempo che siano in linea con il vostro branding

Il costruttore di moduli più utile si integrerà con le altre piattaforme e app del vostro stack tecnologico. Cercate alternative a Paperform che si connettano con strumenti di produttività come Fogli Google, Slack e Outlook Funzionalità e strumenti avanzati: La raccolta dei dati è lo scopo principale dei moduli, ma possono fare molto di più. Cercate moduli che vi aiutino a fare di più con la vostra raccolta di dati attraverso analisi avanzate dei dati, sondaggi online che alimentano il vostro team commerciale e pagamenti online sicuri

La raccolta dei dati è lo scopo principale dei moduli, ma possono fare molto di più. Cercate moduli che vi aiutino a fare di più con la vostra raccolta di dati attraverso analisi avanzate dei dati, sondaggi online che alimentano il vostro team commerciale e pagamenti online sicuri Il giusto prezzo: Il giusto costruttore di moduli dovrebbe essere utile e avere un prezzo competitivo. Approfittate delle offerte di piani gratuiti per provare un form builder e vedere se è adatto alle vostre esigenze e alle richieste del flusso di lavoro. Questo è un ottimo modo per testare le diverse alternative di Paperform e le loro varie funzionalità/funzione per vedere qual è la migliore per la vostra azienda

Che facciate parte di una piccola organizzazione o di un team di una grande azienda, c'è un costruttore di moduli in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Le 10 migliori alternative a Paperform da usare nel 2024

Dite addio ai moduli noiosi e date il benvenuto a una raccolta dati semplificata e a una creazione di moduli divertente con queste migliori alternative a Paperform.

Gestione dei moduli di contatto e ottimizzazione delle risposte ai moduli da più visualizzazioni in ClickUp La visualizzazione dei moduli di ClickUp fornisce potenti strumenti di formattazione per creare Moduli personalizzati per casi d'uso interni ed esterni. Iniziate con la vista Modello di modulo ClickUp e adattarlo alle vostre esigenze specifiche. I moduli possono essere condivisi senza problemi grazie all'intuitivo costruttore di moduli drag-and-drop di ClickUp.

Sia che stiate raccogliendo lead, feedback dei clienti o creando integrazioni di pagamento, potete produrre moduli illimitati per raccogliere e organizzare i vostri dati. Se state cercando un'eccellente alternativa a Paperform, ClickUp rappresenta una soluzione completa.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Logica a condizione personalizza i moduli al volo, in modo da ottenere esattamente le informazioni necessarie senza perdere tempo

L'interfaccia intuitiva drag-and-drop consente di creare sondaggi e moduli coinvolgenti senza bisogno di conoscenze tecniche sostanziali

La capacità di integrazione con decine di altre app e piattaforme vi permette di indirizzare i dati dove e quando ne avete bisogno

Un'ampia varietà di modelli di moduli aiuta a dare il via al processo di creazione

Gli invii di moduli in arrivo si trasformano in attività che il vostro team può svolgere

Limiti di ClickUp:

Non tutte le visualizzazioni sono attualmente disponibili per i dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare il reparto commerciale per i prezzi

: Contattare il reparto commerciale per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.800+ recensioni)

: 4.7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

2. Tipo di modulo

Via Typeform Il costruttore di moduli Typeform è un costruttore di moduli online interattivo che si concentra sulla creazione di moduli di conversazione per aumentare il coinvolgimento degli utenti. Grazie alle estese opzioni di integrazione, è possibile costruire moduli, sondaggi e questionari visivamente accattivanti tramite un'interfaccia utente. Quindi, è possibile connetterli ad altre app del proprio stack tecnologico.

Typeform è un'opzione popolare per le grandi e piccole organizzazioni che desiderano raccogliere dati e coinvolgere un pubblico online.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform:

Sono disponibili eccellenti opzioni di integrazione per Fogli Google, Slack, Zapier, Google Analytics e altro ancora

I moduli, visivamente accattivanti, forniscono una domanda alla volta, in modo da non sovraccaricare gli intervistati

Le robuste analisi forniscono un feedback sul modo in cui i provider completano i moduli e su come migliorare le percentuali di risposta

Limiti di Typeform:

Essendo una delle alternative Paperform più costose di questo elenco, potrebbe essere fuori dalla portata delle piccole organizzazioni e delle startup

Prezzi di Typeform:

Starter : $25/mese

: $25/mese Basic : $50/mese

: $50/mese Plus : $82/mese

: $82/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Typeform:

G2 : 4.5/5 (680+ recensioni)

: 4.5/5 (680+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (770+ recensioni)

3. Formstack

Via Formstack Modulo è uno strumento per la creazione di moduli online che si concentra sulla raccolta dei dati e sul automazioni del flusso di lavoro . Offre un eccellente intervallo di modelli di moduli precostituiti e un editor drag-and-drop che consente di creare facilmente tutti i moduli necessari. Sono disponibili anche opzioni avanzate per la firma elettronica e lo spazio di archiviazione dei dati. Se avete bisogno di una soluzione end-to-end per la raccolta dei dati, questo è un ottimo punto di partenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Formstack:

L'interfaccia drag-and-drop richiede solo pochi minuti di apprendimento, quindi potete iniziare subito a creare moduli

Le funzionalità/funzione avanzate consentono di utilizzare la logica delle condizioni, di automatizzare i flussi di lavoro e di analizzare i dati delle risposte degli utenti

Vari modelli e opzioni di personalizzazione aiutano a dare il via al processo di creazione dei moduli

Limiti di Formstack:

Ci sono poche opzioni di supporto clienti, quindi dovrete chattare con un bot di intelligenza artificiale (IA) in caso di problemi, dato che non è possibile raggiungere il team per telefono

Prezzi di Formstack:

Modulo: $50/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Formstack:

G2 : 4.4/5 (370+ recensioni)

: 4.4/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.17/5 (oltre 100 recensioni)

4. Moduli Cognito

Via Moduli Cognito Cognito Forms è un costruttore di moduli online di facile utilizzo che consente di creare, personalizzare e condividere facilmente moduli online. Le sue funzionalità/funzione includono la modifica dei moduli con il drag-and-drop, un'eccellente logica delle condizioni e integrazioni di pagamento. È una delle alternative a Paperform più convenienti di questo elenco, il che lo rende un'opzione eccellente per le piccole aziende, le organizzazioni non profit e gli individui che hanno bisogno di raccogliere dati online in modo sicuro.

Le migliori funzionalità/funzione di Cognito Modulo:

Ottime funzionalità/funzione di logica condizionale che consentono di raccogliere i dati giusti dagli intervistati

Eccellenti funzionalità/funzione di sicurezza che lo rendono uno dei metodi più sicuri di raccolta dati

Ottime opzioni di assistenza clienti che possono aiutarvi a risolvere i problemi e a trovare soluzioni

Limiti di Cognito Modulo:

Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate, quindi potreste dover vivere con quello che potete ottenere e rinunciare alle esigenze di branding

Alcuni utenti hanno trovato l'automazione del flusso di lavoro goffa e ingombrante

Prezzi di Cognito Modulo:

Individuo : Gratis

: Gratis Pro : $15/mese

: $15/mese Team : $35/mese

: $35/mese Azienda: $99/mese

Cognito Modulo valutazioni e recensioni:

G2 : 4.5/5 (75+ recensioni)

: 4.5/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

5. FormaAssemblaggio

Via ModuloAssemblaggio FormAssembly è una soluzione end-to-end basata sul web che va oltre la creazione di moduli, fungendo da strumento integrale per la raccolta dei dati e l'automazione del flusso di lavoro. Create moduli e sondaggi altamente personalizzati utilizzando l'interfaccia drag-and-drop del sito, quindi sfruttate i vostri dati con le incredibili capacità di integrazione di FormAssembly. È un'ottima alternativa da esplorare se avete bisogno di ottimizzare la raccolta dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di FormAssembly:

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop consente di creare, modificare e condividere rapidamente i moduli

Ottime funzionalità/funzione di sicurezza dei dati per garantire la conformità HIPAA e GDPR

Funzionalità/funzione avanzate per il controllo di campi a condizione, calcoli e moduli multipagina

Limiti di FormAssembly:

Molti utenti segnalano problemi di integrazione con Salesforce

Prezzi di FormAssembly:

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FormAssembly:

G2 : 4.4/5 (360+ recensioni)

: 4.4/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

6. Modulo Microsoft

Via Microsoft Parte della famiglia Microsoft, Microsoft Modulo è un costruttore di moduli e sondaggi basato su cloud. Utilizzate l'interfaccia intuitiva per accedere a temi personalizzabili e costruire sondaggi, quiz e inchieste dall'aspetto professionale. Poiché fa parte della suite Microsoft 365, è possibile esportare rapidamente i dati in Microsoft Excel o in altri programmi Microsoft per iniziare ad analizzarli. Il sistema integrato Strumenti di IA velocizzano la creazione dei moduli e aiutano a creare moduli più efficaci e coinvolgenti.

Siete indecisi se utilizzare un altro prodotto Microsoft? Vedere come Microsoft Modulo si confronta con Google Modulo .

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Modulo:

Lavora senza problemi con gli altri prodotti Microsoft, il che è un vantaggio se questa è la vostra piattaforma di produttività preferita

Creazione rapida di moduli dall'aspetto professionale che possono essere facilmente condivisi

Offre ottime opzioni di esportazione dei dati che consentono di estrarre i dati dai moduli e di iniziare a utilizzarli immediatamente

Limiti dei moduli Microsoft:

Funzionalità di integrazione piuttosto limitate rispetto ad altri prodotti presenti in questo elenco

Prezzi di Microsoft Modulo:

Free per tutti coloro che hanno un account Microsoft

Valutazioni e recensioni di Microsoft Modulo:

G2 : 4.3/5 (340+ recensioni)

: 4.3/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

7. Scimmia del sondaggio

Via Sondaggio Monkey Survey Monkey è una piattaforma popolare per la creazione di sondaggi e questionari. Il sito web basato su cloud consente di creare sondaggi personalizzati e di fare di più con le risposte grazie a potenti strumenti di analisi e reportistica. Anche la sicurezza dei dati è di prim'ordine.

Le migliori funzionalità/funzione di Survey Monkey:

Offre un'app per dispositivi mobili che incorpora la maggior parte delle stesse funzionalità del sito principale, in modo da poter creare moduli anche in movimento

Fornisce eccellenti analisi per aiutarvi a valutare come i provider interagiscono con i vostri sondaggi e come potete migliorare le valutazioni

Permette di duplicare facilmente i sondaggi precedenti per crearne di nuovi in pochi secondi

Limiti di Survey Monkey:

Alcune delle migliori funzionalità/funzione del sito sono dietro un paywall, quindi dovete pagare se volete ottenere il massimo dal sito

Prezzi di Survey Monkey:

Vantaggio individuale : $29/mese con fatturazione annuale

: $29/mese con fatturazione annuale Team Advantage : $25/utente al mese con fatturazione annuale

: $25/utente al mese con fatturazione annuale Teams Premier: $75/utente al mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Survey Monkey:

G2 : 4.4/5 (18.500+ recensioni)

: 4.4/5 (18.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 8.900 recensioni)

8. Wufoo

Via Wufoo Wufoo è un costruttore di moduli basato su cloud che facilita la creazione, il personalizzato e la condivisione di moduli. Offre un'interfaccia intuitiva, ma dispone di funzionalità/funzione più avanzate per gli utenti esperti.

Le migliori funzionalità/funzione di Wufoo:

Un elenco impressionante di funzionalità di integrazione significa che dovreste essere in grado di collegarlo con la maggior parte degli strumenti del vostro stack tecnologico

Un'interfaccia facile da usare permette di personalizzare i moduli, anche aggiungendo il marchio della vostra azienda

Ottime opzioni per i moduli di raccolta dei pagamenti

Limiti di Wufoo:

Non c'è modo di aggiungere firme elettroniche direttamente sul sito web, quindi dovrete collegarlo a un altro strumento

Prezzi di Wufoo:

Starter : $169/anno

: $169/anno Professionale : $349/anno

: $349/anno Avanzato : $889/anno

: $889/anno Ultimate: $2199/anno

Valutazioni e recensioni su Wufoo:

G2 : 4.4/5 (290+ recensioni)

: 4.4/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

9. Modulo Zoho

Via Moduli Zoho Se state già nuotando nell'ecosistema Zoho, vale la pena di esplorare Zoho Modulo come costruttore di moduli. Questa versatile piattaforma di costruzione di moduli online consente di costruire e personalizzare moduli e sondaggi complessi senza bisogno di codice. Poiché fa parte della famiglia Zoho, si integra perfettamente con le altre app Zoho, da fare con i vostri dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Modulo:

Si integra perfettamente con altre app Zoho, come Zoho Desk e Zoho CRM, in modo da poter ottenere rapidamente i dati dove servono

Offre un'app per Android che consente di creare e condividere moduli dal proprio dispositivo mobile

Funzionalità/funzione di reportistica dettagliata per analizzare le risposte e ottenere il massimo dai dati

Limiti di Zoho Modulo:

Alcuni utenti potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione meno accattivanti di altre presenti in questo elenco

Prezzi di Zoho Modulo:

Piani Free disponibili

disponibili Basic : $12/mese

: $12/mese Standard : $30/mese

: $30/mese Professionale : $60/mese

: $60/mese Premium: $110/mese

Valutazioni e recensioni su Zoho Modulo:

G2 : 4.4/5 (120+ recensioni)

: 4.4/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (110+ recensioni)

10. Modulo Google

Via Google Se volete un costruttore di moduli che offra gratuitamente i servizi essenziali per la creazione di moduli, allora dovete dare un'occhiata a Google Modulo. Questo strumento gratuito di creazione di moduli e sondaggi basato sul web si integra con altri prodotti Google e con molte applicazioni di produttività molto diffuse. Raccoglie automaticamente le risposte in Fogli Google per analisi e usi futuri.

Volete qualcosa di diverso dall'ecosistema Google? Date un'occhiata al Le 10 migliori alternative al modulo Google nel 2024 e vedere come Google Modulo si posiziona rispetto a Jotform .

Le migliori funzionalità/funzione di Google Modulo:

Si usa gratis e per iniziare è sufficiente un account Google

I buoni elementi di base dei moduli consentono di scegliere risposte lunghe o brevi, oltre a caselle di controllo, risposte multiple e opzioni a discesa

La logica di base a condizioni rende facile adattare i moduli in base alle risposte

Limiti di Google Modulo:

I moduli sono disponibili solo online, quindi è necessaria un'altra opzione per i sondaggi offline

Prezzi di Google Modulo:

Gratuito per i singoli

Avvio aziendale : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Business Standard: $12/utente al mese

Business Plus : $18/utente al mese

: $18/utente al mese Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Modulo:

G2 : 4.5/5 (2.700+ recensioni)

: 4.5/5 (2.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Iniziare a costruire moduli coinvolgenti ed efficaci

L'uso dei moduli può essere un ottimo modo per raccogliere dati dal vostro pubblico. Sia che vogliate raccogliere indirizzi email, feedback dei clienti o processare pagamenti, c'è un modulo da fare. La scelta del giusto costruttore di moduli può rendere il processo più efficiente, efficace e anche più piacevole per voi e per i vostri intervistati.

Se avete bisogno di una buona alternativa per la creazione di moduli online, ClickUp Modulo è un'opzione eccellente. Potete personalizzare i vostri moduli con facilità e creare nuovi moduli rapidamente. Inoltre, si integra con il sistema ClickUp, in modo da poter condividere, analizzare e agire sui dati con il resto del team. Registratevi oggi stesso per un account ClickUp e scoprite come i moduli possono aiutarvi a snellire il vostro flusso di lavoro e a raccogliere dati in modo più efficiente.