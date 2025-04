10 Migliori strumenti di documentazione API per i team di software nel 2025

Le API sono la linfa vitale del moderno sviluppo software. Le richieste e le chiamate API permettono agli sviluppatori di integrare rapidamente sistemi e servizi diversi, costruendo applicazioni complesse con una velocità e un'agilità senza precedenti.

Tuttavia, con così tante API disponibili, è una sfida per gli sviluppatori tenere il passo con tutte le specifiche API senza una documentazione API di alta qualità. È qui che entra in gioco il software di documentazione API. Questi strumenti aiutano gli sviluppatori a comprendere e utilizzare le API in modo più efficiente, senza dover passare ore a scavare nella documentazione.

In questo articolo esploreremo i vantaggi dell'utilizzo di uno strumento di documentazione API e forniremo una panoramica completa dei 10 principali strumenti presenti sul mercato.

**Che cos'è uno strumento di documentazione API?

Uno strumento di documentazione API (Application Programming Interface) è un software specializzato che assiste gli sviluppatori nella creazione, gestione e visualizzazione di documenti API completi e di facile comprensione.

Gli strumenti di documentazione API aiutano i team di software a definire le capacità, l'uso e i risultati attesi di un'API.

Contribuiscono a rendere trasparente la funzione delle API, consentendo agli altri sviluppatori di comprenderle e integrarle nel proprio software in modo più rapido ed efficace.

Gli strumenti di documentazione API spesso forniscono funzionalità/funzione aggiuntive come la generazione di codice, gli ambienti di test e il controllo della versione, rendendoli essenziali per il processo di sviluppo.

Cosa cercare in uno strumento di documentazione API?

Quando si seleziona lo strumento di documentazione API più adatto alle proprie esigenze, è necessario considerare diverse funzionalità/funzione, tra cui usabilità, completezza, collaborazione, automazione e integrazioni.

L'usabilità è una priorità assoluta : Lo strumento di documentazione API deve essere di facile utilizzo, in modo che gli sviluppatori possano capirlo e usarlo rapidamente senza dover affrontare curve di apprendimento ripide. Come bonus, cercate una documentazione API interattiva

: Lo strumento di documentazione API deve essere di facile utilizzo, in modo che gli sviluppatori possano capirlo e usarlo rapidamente senza dover affrontare curve di apprendimento ripide. Come bonus, cercate una documentazione API interattiva La completezza è importante: Uno strumento di documentazione delle API deve essere in grado di documentare tutti gli aspetti della funzione di un'API, dagli endpoint ai metodi, dagli esempi di richiesta/risposta ai codici di errore

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

La collaborazione è la chiave : In un ambiente di team, è necessario uno strumento che supporti più utenti che lavorano simultaneamente, con funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale e il controllo di versione per creare documentazione API interattiva

: In un ambiente di team, è necessario uno strumento che supporti più utenti che lavorano simultaneamente, con funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale e il controllo di versione per creare documentazione API interattiva L'automazione è un notevole risparmio di tempo : cercate strumenti che offrano la generazione automatica del codice o funzionalità di aggiornamento automatico per mantenere la pipeline della documentazione API in sincronizzazione con l'ultima versione dell'API

: cercate strumenti che offrano la generazione automatica del codice o funzionalità di aggiornamento automatico per mantenere la pipeline della documentazione API in sincronizzazione con l'ultima versione dell'API Considerare le capacità di integrazione: Cercare uno strumento per le API che si integri perfettamente con il processo di documentazione esistente, compresi l'IDE, i sistemi di controllo dei sorgenti e gli strumenti di test delle API

La ponderazione di questi fattori nella scelta di uno strumento di documentazione API vi aiuterà a trovare quello più adatto alle esigenze del vostro team.

I 10 migliori strumenti di documentazione API da usare nel 2024

In questa sezione esploreremo i 10 migliori strumenti di documentazione API da utilizzare nel 2024.

1. ClickUp

Usate ClickUp Docs per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

ClickUp offre diversi strumenti per la documentazione API, pensati per soddisfare le esigenze dei team e degli sviluppatori di software.

Con Documenti ClickUp clickUp Docs è un'applicazione che consente di creare, organizzare e gestire la documentazione delle API in un unico luogo, senza alcuno sforzo. Sfrutta funzionalità/funzione come la modifica completa, le pagine annidate e la collaborazione in tempo reale che rendono la documentazione di progetti di sviluppo software un gioco da ragazzi.

Il L'assistente ClickUp AI semplifica il processo di documentazione delle API con funzionalità/funzione quali la creazione automatica di documenti, i suggerimenti intelligenti e il rilevamento degli errori in tempo reale. Aiuta gli sviluppatori a scrivere una documentazione API ben strutturata, riducendo il lavoro manuale richiesto e migliorando la qualità della documentazione.

Inoltre, la piattaforma fornisce una funzionalità/funzione unica per la creazione di Documentazione sul codice ClickUp che facilita la comprensione e la manutenzione della base di codice. Questa funzione è particolarmente utile quando si utilizza il codice Software per il project management del team di ClickUp per progetti in cui è fondamentale una documentazione del codice chiara e concisa.

Inoltre, ClickUp offre modelli precostituiti, come il modello Modello di procedura operativa standard per impianti API di ClickUp che può essere adattato alle vostre esigenze individuali. Gli strumenti ClickUp per gli sviluppatori offrono funzionalità/funzione complete, che ne fanno una scelta eccellente per la gestione della documentazione API e dei progetti di sviluppo software.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

La piattaforma altamente personalizzabile consente di adattare il software alle esigenze del team

Eccellente collaborazione su Teams e roadmap, in modo che voi e il vostro team possiate sviluppare insieme la documentazione

Scalabile e costruita per crescere insieme al vostro team

Limiti di ClickUp

Strumenti e funzionalità/funzione limitate sul piano Free

La navigazione è un po' complessa, soprattutto per chi è alle prime armi con il project management

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: 5$ in aggiunta a qualsiasi piano a pagamento

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.796+ recensioni)

2. apiDOC

tramite apiDOC apiDOC è un efficiente strumento di documentazione API che genera automaticamente documentazione di alta qualità dalle annotazioni API presenti nel codice sorgente. Semplifica il processo, garantendo agli sviluppatori accuratezza, facilità di comprensione e navigazione senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di apiDOC

Generazione automatica della documentazione API

Controllo della versione della documentazione API

Assistenza per il Markdown nella documentazione delle API

limiti di apiDOC

Opzioni di personalizzazione limitate per la documentazione API

Assenza di supporto per alcuni tipi di API complesse

Comunità di utenti relativamente ristretta

Prezzi di apiDOC

N/D

apiDOC valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capitolare: N/D

3. Postino

via Postino Postman è una piattaforma API molto apprezzata che offre agli sviluppatori funzionalità complete di test, documentazione e collaborazione.

Il vantaggio unico di Postman risiede nella sua interfaccia user-friendly e nelle sue solide capacità di test.

Gli sviluppatori alla ricerca di strumenti di test API di estensione possono preferire Postman ad altri strumenti API.

Le migliori funzionalità/funzioni di Postman

Ottimo per gli sviluppatori che necessitano di funzionalità robuste per esigenze di documentazione ad alto volume

Facile da usare con un'interfaccia pulita e amichevole

Può testare, salvare ed esportare/condividere nuovi endpoint

Limiti di Postman

A volte non è chiaro il motivo del fallimento di un'API

Aggiunge intestazioni alle richieste che a volte possono portare a errori delle API di backend

Il motore di ricerca nativo potrebbe essere migliorato

Prezzi di Postman

Basic : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Professionale : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Postman

G2 : 4.6/5 (1.118+ recensioni)

: 4.6/5 (1.118+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (455+ recensioni)

4. ReDocly

via ReDocly ReDocly è una piattaforma di documentazione API che aiuta i team software a generare, pubblicare e mantenere una documentazione di alta qualità. Supporta OpenAPI 3.0 e 2.0 e può generare documenti API in diversi formati, tra cui HTML, Markdown e PDF.

Le funzionalità/funzione di ReDocly per la documentazione API includono:

Generazione automatica del codice

Console API interattiva

Funzionalità/funzione di collaborazione

ReDocly è la soluzione migliore per i team di software che devono generare e mantenere una documentazione API di alta qualità. È anche una buona scelta per i team che devono collaborare alla documentazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ReDocly

Funzionalità/funzione complete per la documentazione API

Facile da impostare e utilizzare, anche per i team che sono alle prime armi con la documentazione API

Offre opzioni di piano tariffario che si adattano alle esigenze di team di tutte le dimensioni

Limiti di ReDocly

Offre alcune opzioni di personalizzazione per la documentazione API, ma non hanno la stessa estensione di altri strumenti

Non supporta tutti i tipi di API complesse, come le API che utilizzano webhook o che hanno meccanismi di autenticazione multipli

Ha una comunità di utenti relativamente piccola rispetto ad altri strumenti per la documentazione delle API

Prezzi di ReDocly

Starter : Free

: Free Basic : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Professionale : $300/mese per utente

: $300/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ReDocly

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

5. DapperDox

via DapperDox DapperDox è una piattaforma open-source per la documentazione delle API che aiuta i team di software a generare, pubblicare e mantenere una documentazione di alta qualità. Supporta OpenAPI 3.0 e 2.0 e può generare documenti API in diversi formati, tra cui HTML, Markdown e PDF.

Le migliori funzionalità/funzione di DapperDox

Può generare automaticamente le definizioni delle API dalle specifiche OpenAPI

Supporta funzionalità/funzione ricche di documentazione come Markdown, immagini e diagrammi

Teams semplifica la collaborazione dei team sulla documentazione delle API

Limiti di DapperDox

Le opzioni di personalizzazione non sono così estese come quelle di altri strumenti

non supporta tutti i tipi di API complesse, come le API che utilizzano webhook o che hanno meccanismi di autenticazione multipli

Prezzi di DapperDox

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su DapperDox

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

6. Interfaccia utente Swagger

via Interfaccia utente di Swagger Swagger UI è un generatore di documentazione interattiva open-source per API RESTful basato sulle specifiche OpenAPI.

Swagger UI può essere utilizzato per generare documentazione da un file di specifiche OpenAPI o per esplorare e interagire con un'API esistente. La documentazione generata include informazioni sulle risorse, le operazioni, i parametri e le risposte dell'API. Include anche campioni di codice interattivi e documentazione per ogni endpoint.

Se la facilità d'uso e l'intervallo di funzionalità/funzione sono in cima al vostro elenco, prendete in considerazione Swagger UI per la creazione di documentazione API.

Swagger offre campioni di codice interattivi e documentazione per ogni endpoint. Può essere utilizzato per generare documentazione per un pubblico sia interno che esterno. Per la documentazione interna, Swagger UI può essere utilizzato per aiutare gli sviluppatori a imparare e utilizzare l'API. Per la documentazione esterna, Swagger UI può essere utilizzato per fornire ai provider una panoramica completa dell'API

Swagger Hub consente di utilizzare Swagger UI per generare documentazione in diversi formati, tra cui HTML, Markdown e PDF

Swagger UI è uno strumento potente e facile da usare per la creazione di documentazione API. È adatto a team di tutte le dimensioni e per la documentazione interna ed esterna.

Le migliori funzionalità di Swagger UI

Compatibile con la maggior parte degli stack tecnologici più diffusi

Lavora bene sia per la documentazione interna che per quella esterna

Campioni di codice interattivi e documentazione per ogni endpoint

Limiti dell'interfaccia utente di Swagger

Opzioni di personalizzazione limitate, ovvero impossibilità di personalizzare layout o temi

Manca il supporto per alcuni tipi di API complesse

Può essere un po' più lento rispetto alla concorrenza

Prezzi di Swagger UI

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Swagger UI

G2 : 4.5/5 (39+ recensioni)

: 4.5/5 (39+ recensioni) Capterra: N/D

7. Documento360

via Documento360 Document 360 è una piattaforma basata sulla conoscenza che semplifica la creazione e la gestione della documentazione di aiuto.

Offre funzionalità/funzione quali versioning, portali per i clienti e analisi, consentendo alle aziende di fornire un supporto clienti efficace. L'interfaccia intuitiva e le funzionalità/funzione collaborative ne fanno una scelta privilegiata per la creazione di documentazione completa e di facile utilizzo.

Document360 fornisce strumenti intuitivi per la creazione di documentazione API completa con versioni e analisi.

Questo software è particolarmente adatto alle aziende che desiderano migliorare il supporto clienti e la collaborazione all'interno dei loro team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Document360

Strumenti intuitivi per una documentazione completa delle API

Versione avanzata per una gestione efficiente dei contenuti

Portali per i clienti per migliorare l'assistenza e la collaborazione

Limiti di Document360

Mancanza di un editor di codice integrato per lo scripting

Limitate opzioni di personalizzazione per il branding

Nessun accesso offline ai documenti

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard : $149/mese per progetto

: $149/mese per progetto Professionale : $299/mese per progetto

: $299/mese per progetto Business : $399/mese per progetto

: $399/mese per progetto Azienda: $599/mese per progetto

Valutazioni e recensioni di Document360

G2 : 4.7/5 (367+ recensioni)

: 4.7/5 (367+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (188+ recensioni)

8. Generatore di OpenAPI

via Generatore di OpenAPI Lo strumento open-source OpenAPI Generator consente di generare documentazione, librerie client API, stub di server e altro ancora con OpenAPI Spec (v2, v3).

Questo software può far risparmiare una quantità significativa di tempo nello sviluppo di API ed è particolarmente utile per i team che devono supportare più linguaggi e framework.

OpenAPI Generator consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto generando automaticamente il codice per le API. Supporta più di 50 lingue e framework, il che lo rende una scelta popolare per i team di tutte le dimensioni che vogliono generare codice di alta qualità, facile da leggere e da mantenere.

OpenAPI Generator è un software libero e open-source.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenAPI Generator

Supporta diversi linguaggi e framework per la generazione dei client API

Fornisce modelli personalizzabili per la generazione di codice

Assicura una documentazione API coerente tra le varie piattaforme

Limiti di OpenAPI Generator

Limitato supporto per i linguaggi di programmazione meno comuni

Curva di apprendimento ripida per i principianti

Aggiornamenti e miglioramenti incoerenti

Prezzi di OpenAPI Generator

Gratuito

OpenAPI Generator valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

9. Luce d'arresto

via Luci di stop Stoplight è uno strumento avanzato di documentazione delle API che aiuta a progettare, testare e distribuire le API in modo efficiente.

Unico per il suo editor visuale e per i mock server automatici, semplifica il processo di sviluppo delle API e incoraggia il lavoro collaborativo.

Stoplight supporta gli standard OpenAPI e JSON Schema, quindi lavora bene sia per i principianti che per gli utenti avanzati.

Se state cercando di semplificare il processo di sviluppo delle API e di migliorarne la qualità attraverso la progettazione collaborativa e i test completi, Stoplight potrebbe essere un'ottima scelta!

Le migliori funzionalità/funzioni di Stoplight

Interfaccia intuitiva e facile da usare per una rapida creazione della documentazione API

Funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità per i processi di progettazione delle API basati sul team

Strumenti di test integrati, che assicurano prestazioni API robuste e affidabili

Limiti di Stoplight

Personalizzazione limitata per gli utenti avanzati

Nessun supporto per lingue diverse dall'inglese

Limite alla funzione online

Prezzi di Stoplight

Basic : $39/mese

: $39/mese Startup : $99/mese

: $99/mese Pro Teams: $319/mese

$319/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Stoplight

G2 : 4.4/5 (342+ recensioni)

: 4.4/5 (342+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (2+ recensioni)

ClickUp si distingue come uno dei migliori strumenti di documentazione API per gli sviluppatori

Gli strumenti di documentazione API sono una parte essenziale del moderno ecosistema di sviluppo. Semplificano la creazione, la gestione e la consegna dei documenti API, migliorando l'efficienza e l'esperienza dell'utente.

In questa guida abbiamo trattato diversi strumenti per la documentazione API, ma che dire del resto del vostro lavoro? La creazione di una suite di strumenti di sviluppo e project management può aiutarvi a terminare il vostro lavoro meglio e più velocemente.

Ad esempio, software di gestione dei documenti può mantenere i vostri documenti organizzati e assicurarsi che nulla vada perso.

Per chi si occupa di sviluppo di app, l'utilizzo di uno stack collaudato di strumenti per lo sviluppo di app accanto al file i migliori strumenti di IA per il codice possono contribuire a snellire il vostro lavoro. Si può anche pensare di sfruttare i numerosi modelli di requisiti dei prodotti sul mercato.

E se state scrivendo testi tecnici, considerate di dare un'occhiata a software di scrittura tecnica per rendere più fluido il processo di scrittura e ottenere risultati più precisi.

Cercate un modo migliore per documentare i vostri processi? Modelli di documentazione dei processi possono guidarvi nella giusta direzione (e allo stesso tempo rendervi la vita molto più facile).

Per coloro che gestiscono progetti, prendete in considerazione il più recente strategie di sviluppo dei progetti per garantire un'esecuzione senza intoppi e considerare un progetto ad alte prestazioni software di gestione della conoscenza per archiviare e organizzare le conoscenze accumulate.

In sostanza, i giusti strumenti di documentazione API, insieme a una serie di altre risorse utili, possono migliorare significativamente il flusso di lavoro e i risultati del progetto.

Siete pronti a potenziare il vostro processo di sviluppo? Provate oggi stesso ClickUp, lo strumento di project management all-in-one creato appositamente per gli sviluppatori come voi.

Che si tratti di documentazione API, project management o ottimizzazione del flusso di lavoro, ClickUp garantisce che tutto sia a portata di clic. Non limitatevi a sviluppare, ma sviluppate in modo più intelligente con ClickUp. Iniziate subito la versione di prova gratuita!