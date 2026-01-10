I 11 migliori strumenti di trascrizione basati sull'IA da provare nel 2026

Trascrivere lunghe registrazioni audio e video richiede un grande lavoro richiesto. Il ciclo "metti in pausa-digita-riavvolgi" può richiedere molto tempo. Lo stesso vale per prendere appunti durante una riunione, un webinar, un'intervista o una lezione. Si finisce per faticare a stare al passo con chi parla e per perdere dettagli cruciali.

Fortunatamente, il rapido progresso dell'intelligenza artificiale (IA) ha portato alla creazione di strumenti di trascrizione in grado di gestire la registrazione di appunti in pochi minuti, consentendoti di dedicarti a attività più importanti. ⏳

Ma il punto è questo: ci sono molti strumenti di trascrizione basati sull'IA tra cui scegliere, ciascuno con funzionalità e livelli di precisione unici. Orientarsi in questo vasto mare di opzioni può essere davvero complicato.

Siamo qui per aiutarti. Abbiamo selezionato un elenco dei 11 migliori strumenti di IA adatti a diversi casi d'uso, così potrai trovare quello perfetto per le tue esigenze specifiche.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Per aiutarti a trovare lo strumento di trascrizione IA più adatto alle tue esigenze, abbiamo selezionato l'elenco delle 11 migliori opzioni: ClickUp – Ideale per le trascrizioni delle riunioni e l'automazione delle attività

Trint – Ideale per giornalisti e team dei media

TranscribeMe – La scelta migliore per trascrizioni ibride (IA e umane)

Otter.ai – La migliore per le trascrizioni di riunioni in diretta

Temi – La scelta migliore per trascrizioni veloci e convenienti

Sonix – La scelta migliore per le trascrizioni multilingue

Transkriptor – Ideale per team aziendali e internazionali

Fireflies.ia – Ideale per i team commerciali e di marketing

Verbit – Ideale per trascrizioni legali e didattiche

Scribie – La scelta migliore per trascrizioni ad alta precisione modificate da esseri umani

Nova A. I. – Ideale per i sottotitoli dei video e gli autori di contenuti

Cos'è la trascrizione IA e come funziona?

La trascrizione IA è il processo che utilizza la tecnologia IA per convertire contenuti audio e video in testo. A differenza della trascrizione manuale, in cui una persona ascolta e digita ciò che sente, gli strumenti di trascrizione IA lo fanno automaticamente senza l'intervento umano. ?

Questi strumenti utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale, algoritmi di apprendimento automatico e vasti database di dati linguistici per riconoscere e trascrivere il parlato.

Ecco una semplice panoramica di come funzionano:

Input audio: Carica il tuo file audio o video sullo strumento di trascrizione

Elaborazione: Lo strumento di IA analizza il file e lo converte in testo

Output di testo: riceverai una versione testuale (o trascrizione) dei contenuti caricati, pronta per essere revisionata, sottoposta a modifiche e sottoposta a condivisione

Cosa cercare in uno strumento di trascrizione IA

Lo strumento di trascrizione IA "migliore" non è lo stesso per tutti. Devi considerare le tue esigenze specifiche quando fai una scelta. Ecco alcune funzionalità importanti da cercare mentre restringi la tua ricerca:

Precisione: Lo strumento dovrebbe trascrivere le tue lingue preferite, i tuoi accenti e la tua terminologia specifica. Controlla la descrizione del prodotto e le recensioni per assicurarti di trovare lo strumento giusto

Personalizzazione: se operi in un settore specialistico, verifica se lo strumento ti consente di aggiungere vocabolari personalizzati

Lingue: assicurati che lo strumento offra il supporto per tutte le lingue di cui hai bisogno, soprattutto se lavori con più lingue

Inizia con ClickUp Brain Ottieni interpretazioni quasi perfette dei tuoi contenuti in oltre 10 lingue utilizzando l'azione "Traduci" in ClickUp AI

Modifica e collaborazione: lo strumento dovrebbe consentire modifiche in tempo reale con il tuo team per correggere errori e annotare la trascrizione

Integrazioni : Verifica se lo strumento si integra con i tuoi software aziendali preferiti, come soluzioni di spazio di archiviazione, videoconferenza e CRM

Compatibilità dei file: lo strumento dovrebbe supportare i tuoi tipi di file audio/video ed esportarli nei formati desiderati

Che tu sia un ricercatore, un docente, un giornalista, un podcaster o un autore di contenuti, l'elenco degli strumenti ha qualcosa che fa al caso tuo. Abbiamo valutato i pro e i contro di ogni strumento, analizzato le recensioni degli utenti e persino testato le loro funzionalità/funzioni per offrirti una guida completa.

Quindi, se sei pronto a trasformare quelle lunghe registrazioni in trascrizioni impeccabili e a risparmiare tempo, continua a leggere!

1. ClickUp

Prova IA Notetaker! ClickUp AI Notetaker

Trascrivere lunghe registrazioni audio e video richiede un grande lavoro richiesto. Il ciclo "pausa-digita-riavvolgi" può richiedere molto tempo, e lo stesso vale per prendere appunti durante riunioni, webinar, interviste o lezioni. Spesso fai fatica a stare al passo con chi parla, perdendo dettagli cruciali. Fortunatamente, ClickUp, l'app completa per il lavoro, aiuta i team a rimanere organizzati e a collaborare in modo efficace.

ClickUp AI semplifica questo processo trascrivendo e riepilogando automaticamente gli appunti delle riunioni in tempo reale.

ClickUp AI Note Taker trascrive automaticamente le riunioni, generando riassunti chiari e attività concrete dalle tue discussioni. Questo ti permette di concentrarti sulla conversazione invece di preoccuparti di prendere appunti o di perdere punti importanti.

Puoi integrare facilmente queste trascrizioni nei tuoi progetti in corso all'interno di ClickUp, assicurandoti che le note delle riunioni si traducano direttamente in attività sottoposte a monitoraggio, organizzazione e gestione, senza alcun lavoro richiesto.

⭐ Il punto di svolta: ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX è un'app desktop che offre una trascrizione voce-testo veloce e accurata grazie alla funzionalità Talk to Text. Puoi dettare note, e-mail o documenti a mani libere in qualsiasi app sul tuo computer. Talk to Text supporta diverse lingue e ti permette di personalizzare il microfono e il vocabolario per una maggiore precisione. Tutte le tue trascrizioni vengono salvate per un facile accesso, riproduzione ed esportazione. Ecco cosa otterrai: Trascrizione in tempo reale e senza mani utilizzando Talk to Text in qualsiasi app sul tuo computer

Perfetta integrazione con il tuo flusso di lavoro: detta e inserisci il testo ovunque tu stia lavorando

Impostazioni personalizzabili per lingua, microfono e vocabolario personale

Accedi, copia, riproduci o esporta le trascrizioni precedenti

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Trascrive riunioni e discussioni in testo in tempo reale

Riassume i punti chiave e identifica gli elementi da intraprendere

Traduci i contenuti scritti in oltre 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese

Trasforma gli appunti delle riunioni in attività che possono essere monitorate grazie alle potenti funzionalità di project management di ClickUp

Si integra perfettamente con oltre 100 app aziendali come Slack, HubSpot e Zapier

Offre supporto per la traduzione in oltre 10 lingue, ideale per i team internazionali

Automatizza l'assegnazione delle attività, le scadenze e le priorità con ClickUp Automazioni

Accedi a oltre 1.000 modelli gratuiti, come il modello di capitolato d'oneri per la trascrizione audio , per gestire i progetti di trascrizione e i processi aziendali

Limiti di ClickUp:

Può rallentare in caso di progetti di grandi dimensioni

I nuovi utenti impiegano un po' di tempo per familiarizzare con le sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 8.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Trint

via Trint

Trint, fondata dal giornalista vincitore di un Emmy Award Jeff Kofman, utilizza la tecnologia IA per trascrivere registrazioni video e audio. Il software di trascrizione è pensato su misura per giornalisti, ricercatori e autori di contenuti, e gode della fiducia di marchi come BBC, Financial Times e The Washington Post.

Carica i tuoi file audio o video sulla piattaforma di Trint e questa genererà trascrizioni scritte in una qualsiasi delle oltre 50 lingue supportate. Puoi anche trascrivere trasmissioni in diretta in tempo reale. ?

Migliora la precisione della trascrizione aggiungendo termini specifici al dizionario personalizzato e correggendo gli errori con l'editor online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Invita i membri del team con diversi livelli di accesso (visualizzare, commentare e modificare) per collaborare

Collabora nell'editor utilizzando evidenziazioni, segnalibri, tag e commenti

Compila sezioni da più trascrizioni per creare storie

Esporta i tuoi file Trint in oltre 10 formati, tra cui DOCX, SRT, EDL e VTT

Limiti di Trint

Le pagine impiegano molto tempo a caricarsi, specialmente quando si lavora con file di grandi dimensioni

Difficoltà a distinguere in modo coerente i diversi interlocutori

Prezzi di Trint

Prezzo di partenza: 60 $/utente (7 file al mese)

Advanced: 75 $/utente (file Unlimited)

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trint

G2: 4,4/5 (64 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (17 recensioni)

3. TranscribeMe

via TranscribeMe

TranscribeMe combina la tecnologia IA con l'esperienza umana per ottenere trascrizioni di alta qualità.

Ecco come funziona: il software di riconoscimento vocale crea una bozza di trascrizione dal tuo file audio, che viene poi revisionata e sottoposta a modifiche da un esperto di trascrizione umano per garantirne l'accuratezza e l'allineamento con la tua guida di stile. Riceverai una notifica via email quando il file audio della trascrizione finale generata dall'IA sarà pronto. ?

Oltre alla trascrizione audio, TranscribeMe offre anche servizi di traduzione, nonché la creazione di set di dati personalizzati e l'annotazione dei dati per l'addestramento dei modelli IA.

Le migliori funzionalità di TranscribeMe

Elabora file video e audio in oltre 15 formati, tra cui MP3, MP4, WAV e AIFF

Traduci file audio, video e di testo in oltre 15 lingue

Carica i file tramite il web o dai tuoi dispositivi Android e iOS

Accedi a oltre 2 milioni di trascrittori esperti per ottenere trascrizioni accurate, anche in presenza di accenti diversi e dell'uso di termini tecnici

Limiti di TranscribeMe

Ci vogliono fino a cinque giorni per ricevere la trascrizione umana approvata

Costo aggiuntivo per l'aggiunta di ID dei parlanti e timestamp alle trascrizioni

Prezzi di TranscribeMe

Trascrizione automatica: 0,07 $ al minuto

Trascrizione automatica sottoposta a modifiche da esseri umani: 0,79 $ al minuto

Traduzione: 0,11 $ a parola

Set di dati per l'addestramento dell'IA: 2,00 $ al minuto

Annotazione dei dati: 0,10 $ per attività

Valutazioni e recensioni di TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (7 recensioni)

4. Otter

tramite Otter.ai / IA

Otter.ai è uno dei principali servizi di trascrizione automatica sul mercato, scelto da marchi come UCLA, IBM e Rakuten. Non si limita a trascrivere file audio e video, ma offre anche registrazione e trascrizione in tempo reale sia per eventi in presenza che virtuali.

Una funzionalità fondamentale è la sua perfetta integrazione con i calendari di Google e Microsoft. Ciò consente a Otter di collegarsi automaticamente e trascrivere le tue riunioni, lezioni e interviste su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Al termine delle riunioni, Otter genera e condivide via email con tutti i partecipanti una sintesi degli appunti della riunione. Lo strumento di trascrizione IA è ottimo per file di testo, audio o video brevi in cui è necessario rimuovere anche il rumore di fondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter

Esporta le trascrizioni in formato TXT, DOCX, PDF, SRT e MP3

Collabora nell'editor di Otter con evidenziazioni, note, commenti, immagini e elementi da intraprendere

Regola la velocità di riproduzione (da 0,5x a 3x), con l'opzione di saltare i silenzi per una correzione degli errori più rapida

Personalizza Otter per riconoscere nomi specifici, gergo e acronimi

Limiti di Otter

I servizi di trascrizione offrono solo supporto per la lingua inglese

Strumento di trascrizione automatica non ideale per accenti non statunitensi e non britannici

Trascrizione gratis per un massimo di tre importazioni audio/video per account

Prezzi di Otter

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 40 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Otter

G2: 4,0/5 (118 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (68 recensioni)

5. Temi

via Temi

Temi, sviluppata dagli autori di Rev.com, è specializzata nella trascrizione di file audio e video in inglese. Produce trascrizioni accurate al 90-95% (quando la qualità audio è buona) in soli 5-10 minuti.

A differenza di strumenti simili, Temi punta sulla semplicità e non presenta funzioni superflue. Dispone di una dashboard minimalista per il monitoraggio delle tue trascrizioni passate e di un editor intuitivo per perfezionare i tuoi testi. ✨

Se hai bisogno di uno strumento facile da usare, veloce e preciso per trascrizioni occasionali, Temi è un'ottima scelta in quanto uno dei migliori strumenti di trascrizione basati sull'IA presenti in questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Temi

Carica file in oltre 25 formati, tra cui MP3, MP4, M4A e AAC

Scarica le trascrizioni in formato TXT, DOCX, PDF, SRT e VTT

Condividi le trascrizioni tramite link o email con i membri del team

Seleziona il testo nell'editor per evidenziarlo, barrarlo, commentarlo o passare a sezioni audio specifiche

Limiti di Temi

I servizi di trascrizione offrono un supporto linguistico limitato

Le trascrizioni condivise possono essere modificate da chiunque

Prezzi di Temi

0,25 $ al minuto di audio

Valutazioni e recensioni di Temi

G2: 5. 0/5 (1 recensione)

Capterra: Nessuna recensione

6. Sonix

via Sonix

Sonix produce trascrizioni automatiche in oltre 38 lingue e accenti, tra cui inglese, francese, spagnolo e cinese. Ogni trascrizione include codici temporali e l'identificazione dell'oratore per maggiore chiarezza.

Oltre alla trascrizione, Sonix offre traduzione automatica, sottotitoli e riassunti. Inoltre, è disponibile un editor web interattivo per modifiche in tempo reale.

Sonix si integra con oltre 25 strumenti, da Dropbox ed Evernote a Zoom e Loom, rendendo i tuoi flussi di lavoro di trascrizione più fluidi ed efficienti.

Le migliori funzionalità di Sonix

Crea dizionari personalizzati per migliorare la precisione in diversi progetti

Organizza le trascrizioni in cartelle con autorizzazioni di accesso specifiche

Riassumi le trascrizioni in poche frasi o punti elenco

Utilizza etichette personalizzate per il monitoraggio e l'aggiornamento dello stato delle trascrizioni

Limiti di Sonix

Non offre supporto per le trascrizioni in tempo reale

L'accuratezza diminuisce in presenza di audio di scarsa qualità, accenti marcati e rumori di fondo (rispetto ad altre opzioni di strumenti di IA presenti in questo elenco)

Prezzi di Sonix

Standard: 10 $/ora

Premium: 5 $/ora + 22 $/mese per utente

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4,7/5 (21 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (117 recensioni)

7. Transkriptor

via Transkriptor

Transkriptor è un servizio di trascrizione basato sull'IA con un'accuratezza fino al 99%. Carica file da varie fonti, tra cui YouTube, Google Drive e persino WhatsApp.

Come con la maggior parte degli strumenti, puoi collaborare con il tuo team nell'editor della piattaforma ed esportare la trascrizione nei formati TXT, DOCX e SRT.

Ciò che distingue Transkriptor dagli altri è il supporto per oltre 100 lingue. Questo lo rende ideale per le aziende e gli autori di contenuti che desiderano raggiungere e coinvolgere un pubblico internazionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Transkriptor

Organizza le trascrizioni in cartelle

Rileva automaticamente i diversi interlocutori e effettua la modifica dei tag degli interlocutori

Personalizza le trascrizioni specificando la dimensione dei paragrafi, unendo i segmenti dello stesso parlante e includendo timestamp e nomi dei parlanti

Configura l'assistente di scrittura IA per collegarti automaticamente, registrare e trascrivere le riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Limiti di Transkriptor

Opzioni di esportazione limitate rispetto ad altri strumenti

Difficoltà nel riconoscere parole complesse e discorsi sussurrati

Prezzi di Transkriptor

Lite: 9,99 $ al mese (5 ore)

Premium: 24,99 $/mese (40 ore)

Business: 30 $ al mese per membro (50 ore)

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (159 recensioni)

8. Fireflies

Fireflies.ai, come altri strumenti, trascrive contenuti audio e video. Tuttavia, il suo ruolo principale è quello di fungere da assistente durante le riunioni, registrandole, trascrivendole e riassumendole.

Fireflies si distingue per le analisi delle riunioni (come il tempo di parola dei relatori, l'uso di parole di riempimento e il rapporto tra tempo di parola e tempo di ascolto) volte a migliorare le riunioni future. È lo strumento perfetto per i team di marketing, commerciali e prodotto che desiderano perfezionare le proprie strategie di comunicazione per acquisire più clienti. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Carica file MP3, MP4, WAV e M4A ed esporta le trascrizioni nei formati DOCX, CSV, PDF, SRT e JSON

Trascrivi riunioni e file in oltre 60 lingue

Usa la ricerca intelligente per effettuare il monitoraggio dei relatori, degli argomenti della riunione e dei dettagli importanti (come domande e elementi da trattare)

Integrazione con oltre 40 strumenti di composizione automatica, videoconferenza, spazio di archiviazione, CRM e project management

Limiti di Fireflies

Nessuna app mobile

Supporta solo una lingua per riunione

Le trascrizioni non possono essere tradotte in altre lingue

Prezzi di Fireflies

Free

Pro: 18 $ al mese per postazione

Business: 29 $ al mese per postazione

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4,5/5 (85 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (5 recensioni)

9. Verbit

via Verbit

Verbit utilizza sia l'IA che esperti umani per fornire servizi accurati di trascrizione, sottotitoli, audiodescrizione e traduzione. Dopo che l'IA ha generato le prime bozze, attinge a una rete di oltre 5.000 trascrittori professionisti per correggerle e modificarle. ✍️

Sebbene la piattaforma si rivolga a un pubblico molto variegato, funziona al meglio per i team che operano nei settori dell'istruzione superiore, legale e dei media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Verbit

Genera trascrizioni accurate anche con audio disturbato

Ottieni sottotitoli in tempo reale e trascrizioni per eventi virtuali su piattaforme come Zoom e Webex

Ricevi le trascrizioni nei formati TXT, DOCX, PDF, CSV e JSON

Integrazione con oltre 20 app esterne, tra cui Blackboard, Canva e Kaltura

Limiti di Verbit

Offre solo supporto in inglese e spagnolo

Nessuna evidenziazione delle parole durante la riproduzione

Prezzi di Verbit

Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Verbit

G2: 4,3/5 (55 recensioni)

Capterra: 5.0/5 (1 recensione)

10. Scribie

via Scribie

Scribie è un altro software di trascrizione che combina l'IA e quella umana per produrre trascrizioni con un impressionante tasso di accuratezza superiore al 99%. Modifica le trascrizioni utilizzando il suo editor online e richiedi nuove revisioni senza costi aggiuntivi. Questo impegno per la qualità ha permesso loro di guadagnarsi la fiducia di giganti del settore come Google, Amazon, PayPal e Airbnb.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribie

Carica file dal tuo computer, da YouTube, Google Drive, Dropbox e OneDrive

Trascrivi file in oltre 25 formati, tra cui MP3, MP4 e FLAC

Ottieni le tue trascrizioni più rapidamente, poiché i tempi di consegna includono i fine settimana e i giorni festivi

Modifica le trascrizioni per includere la trascrizione letterale, i timestamp e il servizio di trascrizione urgente

Limiti di Scribie

Offre solo l'inglese come supporto

Navigare nella piattaforma può risultare complicato per i principianti

Prezzi di Scribie

1,25 $ al minuto di audio

Valutazioni e recensioni di Scribie

G2: 4,7/5 (3 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioni)

11. Nova A. I.

Nova A. I. è uno strumento intuitivo che ti permette di aggiungere sottotitoli ai video. Carica i video dal tuo computer o importali da YouTube o TikTok. Usa la funzione di sottotitolazione automatica per generare sottotitoli con un'accuratezza fino al 96%. Se necessario, puoi digitare manualmente i sottotitoli da zero o effettuare la modifica di un file di sottotitoli caricato.

Queste funzionalità rendono Nova A.I. la soluzione ideale per gli autori di contenuti e i video marketer che desiderano realizzare video accattivanti e raggiungere un pubblico più ampio. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Nova A. I.

Traduci i sottotitoli in oltre 100 lingue e accenti

Formattare i sottotitoli regolando il tipo di carattere, il colore, la dimensione e la spaziatura tra i caratteri

Modifica i video aggiungendo più clip video, transizioni ed elementi interattivi, come didascalie ed emoji

Aggiungi i sottotitoli in modo permanente al video o scaricali separatamente come file SRT o TXT

Limiti di Nova A. I.

Nessun controllo della velocità di riproduzione

Non è possibile specificare il numero massimo di righe o di caratteri dei sottotitoli

Prezzi di Nova A. I.

Free

Basic: 10 $ al mese (150 minuti)

Pro: 18 $ al mese (300 minuti)

Aziendale: 55 $/mese (900 minuti)

Valutazioni e recensioni di Nova A. I.

G2: Nessuna recensione

Capterra: 5.0/5 (1 recensione)

Trascrivi alla velocità del pensiero con la potenza dell'IA

Ciascuno di questi strumenti di trascrizione basati sull'IA è progettato per semplificare al massimo i tuoi flussi di lavoro di conversione da voce a testo. Scegli quello giusto per ridurre gli errori e liberare tempo da dedicare ad attività di maggior valore.

A proposito di attività, ClickUp è lo strumento di project management perfetto per aiutarti a rimanere organizzato e a tenere sotto controllo le tue cose da fare. Quando combini la trascrizione IA con ClickUp, hai la certezza di catturare ogni parola, trasformarle in attività concrete e garantire un'esecuzione senza intoppi. ?

Prova il piano Free Forever di ClickUp e scoprilo tu stesso.