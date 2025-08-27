10 Alat Penjualan Berbasis AI Terbaik untuk Konversi yang Lebih Cepat

Kesuksesan penjualan kini bergantung pada kecepatan, personalisasi, dan waktu yang tepat—dan AI mengubah cara tim-tim teratas mencapai ketiga hal tersebut.

Alat penjualan berbasis AI yang tepat dapat mengidentifikasi prospek terbaik Anda sebelum pesaing Anda menemukannya, membuat pendekatan yang dipersonalisasi dalam hitungan detik, dan mengotomatiskan tugas administratif berulang yang memperlambat siklus penjualan.

Namun, dengan platform baru yang bermunculan setiap bulan, menemukan alat yang benar-benar efektif bukanlah hal yang mudah. Panduan ini menyaring informasi yang berlebihan dengan menyajikan alat penjualan berbasis AI terbaik yang terbukti dapat meningkatkan konversi dan mempercepat waktu penutupan transaksi.

👀 Tahukah Anda? Metode pemasaran door-to-door modern yang terstruktur pertama kali didefinisikan di NCR pada akhir 1880-an melalui NCR Primer karya Joseph H. Crane, dan penjualan melalui telepon mulai muncul dalam literatur perdagangan pada awal 1900-an; istilah ‘cold call’ tercatat dalam cetakan pada tahun 1925.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih alat penjualan berbasis AI yang benar-benar memberikan hasil:

Penilaian prospek dan analisis prediktif: Identifikasi dan fokuslah pada prospek dengan niat tinggi tanpa perlu menebak-nebak

Integrasi CRM: Pastikan sinkronisasi yang lancar dengan alat seperti Salesforce atau HubSpot agar Pastikan sinkronisasi yang lancar dengan alat seperti Salesforce atau HubSpot agar proses CRM tetap terhubung

Fitur personalisasi: Buat email, pesan, dan penawaran yang disesuaikan berdasarkan perilaku pembeli

Wawasan dan bimbingan real-time: Bantu tim penjualan meningkatkan kinerja dengan umpan balik dan panduan instan

Kemudahan penggunaan: Pilih alat dengan dasbor yang intuitif dan kurva pembelajaran yang minim agar dapat diadopsi dengan lebih cepat

Otomatisasi tugas: Otomatiskan tindak lanjut, penjadwalan rapat, dan entri data untuk menghemat waktu

Kemampuan penyesuaian: Sesuaikan alur kerja, pemicu, dan aturan agar sesuai dengan Sesuaikan alur kerja, pemicu, dan aturan agar sesuai dengan proses penjualan produk Anda yang unik

Dukungan pelanggan dan pembaruan: Cari dukungan yang responsif dan pembaruan fitur secara berkalaHarga yang fleksibel: Pastikan alat ini sesuai dengan anggaran Anda saat ini dan dapat berkembang seiring pertumbuhan tim Anda

💡 Tips Pro: Selalu uji coba dengan versi uji coba gratis atau demo sebelum memutuskan menggunakan alat penjualan AI. Uji coba memungkinkan Anda melihat seberapa baik platform tersebut terintegrasi dengan CRM Anda, seberapa akurat rekomendasi AI-nya, dan apakah tim penjualan Anda benar-benar merasa mudah menggunakannya. Kinerja dapat sangat bervariasi tergantung pada industri Anda, panjang siklus penjualan, dan ukuran tim—sehingga menjalankan uji coba singkat dengan prospek nyata adalah cara terbaik untuk memvalidasi ROI sebelum memperluas penggunaannya.

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp CRM berbasis AI, otomatisasi tugas, dan ruang kerja penjualan Tim penjualan yang menginginkan CRM, otomatisasi AI, dan eksekusi dalam satu platform Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan HubSpot Agen AI Breeze + otomatisasi pemasaran & penjualan Tim penjualan dan pemasaran yang menggunakan CRM terintegrasi dengan AI bawaan untuk kampanye pemasaran dan tugas-tugas Gratis; Paket Pemula: $25, Paket Pro: $100+ Salesforce Einstein AI tingkat perusahaan dengan fitur peramalan Perusahaan besar yang membutuhkan CRM yang dapat disesuaikan dengan kecerdasan penjualan prediktif Penetapan harga khusus Pemasaran Penjualan keluar dan analitik yang didukung AI Tim SDR dan tim pemasaran keluar yang membutuhkan urutan multichannel dan wawasan AI Penetapan harga khusus Conversica Asisten AI untuk pemeliharaan prospek Tim yang ingin mengotomatiskan tindak lanjut, re-engagement, dan penanganan percakapan Penetapan harga khusus Reply. io Urutan multichannel dengan agen SDR berbasis AI Tim penjualan skala kecil hingga menengah yang mengotomatiskan kampanye pemasaran melalui email, LinkedIn, dan panggilan telepon Multichannel: $99 per pengguna, AI: $500 Gong Pelatihan penjualan berbasis AI + kecerdasan percakapan Tim RevOps dan tim pemberdayaan meningkatkan kinerja tenaga penjualan melalui analisis panggilan dan email Penetapan harga khusus Avoma Informasi rapat dan catatan penjualan secara real-time Tim penjualan jarak jauh yang membutuhkan transkripsi, ringkasan, dan wawasan tentang kesepakatan Mulai dari $29/bulan Clay Pembuat alur kerja penjualan berbasis AI dengan data publik Tim penjualan yang ingin membangun alur outbound tanpa kode dengan fitur pengayaan data dan pemicu Gratis; Berbayar mulai dari $149/bulan ColdIQ Pendekatan yang dipersonalisasi melalui pemicu media sosial/berita Pendiri dan perwakilan penjualan yang mengotomatiskan email pemasaran awal berdasarkan sinyal publik real-time Penetapan harga khusus

Siap melihat alat AI mana yang membantu tim penjualan menutup transaksi lebih cepat? Berikut adalah beberapa platform unggulan yang dirancang untuk mengubah prospek menjadi kesepakatan:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk efisiensi penjualan berbasis AI)

Gunakan ClickUp for Sales Teams untuk melacak kesepakatan, memantau kinerja, dan berkolaborasi di satu tempat

Tim penjualan sering kali harus menangani berbagai tugas, mulai dari menghasilkan prospek hingga mengelola hubungan dengan klien. ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu menyederhanakan hal ini dengan menggabungkan semua aktivitas penjualan ke dalam satu platform.

Faktanya, organisasi seperti G-Loot telah secara signifikan meningkatkan pelaksanaan OKR mereka dengan ClickUp. Organisasi Anda juga dapat mengoptimalkan kinerja dengan cara yang sama melalui sentralisasi alur kerja penjualan dalam satu platform.

Bangun CRM penjualan yang sepenuhnya dapat disesuaikan

Baik saat menutup kesepakatan, mengatur pengingat, atau menugaskan pekerjaan, ClickUp for Sales Teams membantu Anda tetap mengontrol proses penjualan Anda. Otomatiskan tindak lanjut dan dapatkan visibilitas penuh atas pipeline Anda, memastikan tidak ada peluang yang terlewatkan.

Bangun dan sesuaikan seluruh proses penjualan Anda menggunakan solusi ClickUp CRM yang sepenuhnya dapat disesuaikan

ClickUp CRM adalah alat yang dapat disesuaikan untuk melacak dan mengelola interaksi pelanggan. Alat ini menyimpan semua data klien di satu tempat dan dapat mengotomatiskan pengingat, pembuatan tugas, serta pembaruan status. ClickUp terintegrasi dengan alat seperti Gmail, Outlook, dan Google Calendar untuk tindakan seperti mengirim email atau menjadwalkan panggilan. Tingkatkan efisiensi kerja Anda hingga 2 hingga 3 kali lipat dan pastikan Anda tidak pernah melewatkan kesempatan untuk terhubung dengan pelanggan.

Gunakan AI dengan ClickUp Brain

Manfaatkan AI dengan ClickUp Brain untuk menulis email, merangkum rapat, dan menghasilkan wawasan dalam hitungan detik

Salah satu fitur terkuat ClickUp adalah ClickUp Brain — asisten AI Anda yang menyusun konten, membuat ringkasan, menjawab pertanyaan tentang data penjualan Anda, dan mengotomatiskan pekerjaan administratif yang berulang di seluruh Tugas, Dokumen, Obrolan, dan Papan Tulis.

Manfaatkan kecerdasan buatan (AI) canggih dengan ClickUp Brain Max untuk mempercepat penjualan

ClickUp Brain Max membawa produktivitas penjualan ke level yang lebih tinggi. Alih-alih hanya membantu Anda menyusun email atau merangkum rapat, alat ini beroperasi di seluruh alur kerja penjualan Anda dengan masukan suara ke teks , pencarian perusahaan, dan Agen AI.

Talk-to-Text untuk tim penjualan : Catat catatan panggilan, pembaruan pipeline, atau pengingat tindak lanjut secara instan dengan berbicara ke ClickUp. Masukan suara Anda secara otomatis akan diubah menjadi tugas, pembaruan, atau entri CRM

Pencarian Perusahaan untuk data penjualan : Kesulitan mengingat ketentuan kontrak, detail harga, atau percakapan terakhir dengan klien? Brain Max dapat menampilkan detail apa pun di seluruh ClickUp Docs, tugas, dan alat terhubung seperti Gmail atau Slack dalam hitungan detik

Agen AI untuk otomatisasi: Atur alur kerja berbasis pemicu—seperti penugasan otomatis tugas saat suatu kesepakatan memasuki tahap baru, penjadwalan tindak lanjut setelah 7 hari tanpa respons, atau pengambilan data menang/kalah ke dalam dasbor—tanpa perlu menyentuh kode

💡 Tips Pro: Gunakan Brain Max untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami seperti “Transaksi mana saja yang terhenti dalam negosiasi selama lebih dari 14 hari?” atau “Tampilkan tingkat keberhasilan per tenaga penjualan pada kuartal ini.” Anda akan mendapatkan jawaban instan dan praktis tanpa perlu membuat laporan dari awal.

Rekam dan ringkas rapat dengan ClickUp AI Notetaker

Daripada mengetik notulen rapat atau menyusun email tindak lanjut secara manual, Anda bisa membiarkan ClickUp AI Notetaker menangani pekerjaan rutin tersebut. ClickUp AI Notetaker secara otomatis mentranskrip dan merangkum rapat saat diundang ke platform yang didukung seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams.

🎥 Tonton ClickUp AI Notetaker beraksi:

💡 Tips Pro: Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk melacak tahap penjualan, nilai transaksi, dan titik kontak—tanpa perlu CRM.

Template penjualan untuk mempermudah proses Anda

Dapatkan templat gratis Visualisasikan alur penjualan Anda dan percepat proses penutupan transaksi menggunakan Template Alur Penjualan ClickUp

ClickUp juga menyediakan templat, seperti Templat Pipelne Penjualan ClickUp, yang membantu Anda mengelola dan melacak setiap tahap proses penjualan Anda. Templat ini sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari pencarian prospek hingga penutupan penjualan, templat ini memastikan tidak ada yang terlewatkan dan menjaga agar transaksi Anda terus berjalan.

Dapatkan templat gratis Atur kontak, otomatiskan tugas, dan perluas jangkauan pemasaran Anda dengan Template CRM ClickUp yang siap pakai

Selain itu, Template CRM ClickUp membantu Anda mengatur data klien dengan rapi, sehingga Anda dapat melihat dengan jelas perjalanan setiap pelanggan.

Fitur terbaik ClickUp

Visualisasikan saluran penjualan Anda dengan papan Kanban, kalender, dan diagram Gantt

Bekerja sama dengan tim penjualan dan tim lintas fungsi secara real-time menggunakan ClickUp Chat dan Komentar yang Ditugaskan

Dokumentasikan proses penjualan, catatan panggilan, dan presentasi penjualan dengan Docs bawaan

Integrasikan dengan alat seperti Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail, dan Zoom untuk alur kerja yang lebih lancar

Buat alur kerja CRM yang sepenuhnya dapat disesuaikan dengan Bidang Kustom, tampilan, dan otomatisasi yang disesuaikan dengan proses penjualan Anda

Ramalkan pertumbuhan pendapatan dan kinerja menggunakan Dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan dengan grafik dan widget

Buat dasbor khusus untuk KPI penjualan, pelacakan pipeline, dan peramalan, dengan mengambil data dari berbagai sumber

Kelola kampanye outbound dan pipeline dengan tugas, subtugas, dan Bidang Kustom

Analisis produktivitas tim penjualan dan data kemenangan/kekalahan dengan alat pelaporan

Otomatiskan tugas penjualan yang berulang dengan otomatisasi yang andal (misalnya, penugasan tugas otomatis, pemindahan kesepakatan antar tahap, pengiriman notifikasi)

Keamanan tingkat perusahaan, izin berbasis peran, dan sertifikasi kepatuhan (SOC 2, GDPR, dll.) untuk melindungi data penjualan Anda

Batasan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur dan opsi penyesuaian, mungkin butuh waktu bagi tim untuk memanfaatkan potensi ClickUp sepenuhnya, tetapi hasilnya sepadan.

Menyesuaikan ClickUp agar sesuai dengan alur kerja penjualan Anda mungkin memerlukan upaya awal, tetapi hal ini akan menghasilkan solusi yang lebih personal dan berkelanjutan.

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Meskipun saya sangat menghargai ClickUp karena membantu melacak tugas-tugas yang sedang berjalan secara pribadi, menurut saya keunggulannya benar-benar terlihat saat digunakan secara kolaboratif oleh sebuah tim. Kemampuan untuk meninggalkan komentar yang terlihat oleh semua anggota ruang kerja serta melampirkan item, mengubah status, dan sebagainya, benar-benar mengubah permainan bagi tim penjualan saya. Kami sering mengerjakan lebih dari 20 proyek besar pada waktu yang bersamaan, sehingga kemampuan untuk memiliki arsip komunikasi dan kemajuan pada setiap proyek adalah hal yang membuat ClickUp sangat berguna bagi kami. Saya 100% merekomendasikan aplikasi ini kepada siapa pun yang ingin mengatur proyek dalam sebuah kelompok, atau bahkan hanya untuk keperluan pribadi.

2. HubSpot Sales Hub (Pilihan terbaik untuk solusi all-in-one dalam penjualan, pemasaran, dan wawasan AI)

melalui HubSpot Sales Hub

Sebuah platform yang terintegrasi dengan baik dan ramah pengguna yang menggabungkan CRM, manajemen pipeline, dan otomatisasi berbasis AI, HubSpot Sales Hub adalah pilihan utama bagi tim yang menginginkan semua fitur dalam satu platform. Platform ini sangat ideal bagi bisnis yang sedang berkembang yang membutuhkan visibilitas menyeluruh di seluruh perjalanan pelanggan.

Pada tahun 2025, HubSpot meluncurkan Breeze Agents—asisten AI untuk manajemen prospek, konten, pelanggan, dan basis pengetahuan. Agen-agen ini dapat meneliti prospek, menyusun pendekatan yang disesuaikan, dan bahkan menangani pertanyaan pelanggan langsung di platform.

Integrasi pemasaran yang mendalam memastikan tim dapat menjalankan kampanye yang terkoordinasi, sementara dasbor pelaporan memantau setiap titik kontak tanpa perlu berpindah alat.

👀 Tahukah Anda? Alat AI dapat menganalisis sentimen panggilan dan melatih tim penjualan Anda secara otomatis, sehingga menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk tinjauan manual.

Fitur terbaik HubSpot Sales Hub

Otomatiskan tindak lanjut email dan penjadwalan rapat

Hasilkan wawasan dan perkiraan penjualan yang didukung AI

Gunakan fitur pelacakan email dan berbagi dokumen bawaan

Integrasikan secara native dengan pusat pemasaran, manajemen proyek penjualan , dan layanan HubSpot

Breeze Agents untuk pencarian prospek, pembuatan konten, dan dukungan pelanggan

Batasan HubSpot Sales Hub

Paket gratis memiliki fitur AI dan otomatisasi yang terbatas

Sedikit kurang fleksibel dibandingkan platform berbasis AI yang bersifat terbuka seperti ClickUp

Harga HubSpot Sales Hub

Gratis

Paket Pemula : $25 per bulan per pengguna

Pro Suite : $100/bulan per pengguna

Enterprise: $175/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 480 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Sales Hub?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

HubSpot telah menjadi berkah besar bagi tim penjualan kami. Biasanya kami hanya mendapatkan dua atau tiga ratus kontak per bulan, dan platform ini bekerja dengan sangat baik serta harganya terjangkau untuk skala tersebut…

3. Salesforce Einstein (Pilihan terbaik untuk intelijen penjualan perusahaan berbasis AI)

melalui Salesforce Einstein

Dirancang untuk tim yang sudah menggunakan Salesforce, Salesforce Einstein sangat cocok bagi mereka yang ingin meningkatkan sistem CRM mereka dengan kecerdasan buatan prediktif. Mulai dari penilaian prospek hingga peramalan pipeline, Einstein bekerja di balik layar untuk mengungkap wawasan yang lebih cerdas dan membantu perwakilan penjualan memprioritaskan tugas dengan lebih baik.

Peluncuran Agentforce menghadirkan agen AI otonom yang dapat menjalankan tugas-tugas seperti menyusun proposal, mencatat pembaruan CRM, serta merangkum panggilan dengan analisis sentimen dan rekomendasi langkah selanjutnya.

Integrasi yang erat antara Einstein dan Salesforce memastikan setiap wawasan terhubung langsung dengan catatan pelanggan.

Fitur terbaik Salesforce Einstein

Pantau penyebutan pesaing dalam percakapan

Segmentasikan audiens secara dinamis menggunakan wawasan prediktif

Optimalkan keterlibatan email dengan AI waktu pengiriman

Latih tim penjualan menggunakan data panggilan dan email yang dianalisis oleh AI

Identifikasi peluang upsell dan cross-sell

Sesuaikan model AI dengan data bisnis Anda

Agen Agentforce untuk tindakan CRM otomatis

Keterbatasan Salesforce Einstein

Paling cocok untuk pengguna Salesforce yang sudah ada

Fitur AI canggih hanya tersedia pada paket berlangganan dengan harga lebih tinggi

Harga Salesforce Einstein

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Capterra: 4,4 (lebih dari 18.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Einstein?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Menurut saya, bagian terbaik dari Salesforce Sales Cloud adalah fitur-fitur Einstein. Dengan fitur-fitur ini, komunikasi secara otomatis disinkronkan ke platform dari penyedia email Anda tanpa banyak intervensi manual. Pengaturannya sangat mudah dan membuat komunikasi harian kami tersinkronisasi secara real-time. Saya senang bisa membuka akun dan melihat semua interaksi kami dengan klien-klien tersebut tersimpan di satu tempat.

4. Outreach (Pilihan terbaik untuk penjualan outbound berbasis AI dan urutan multi-sentuhan)

melalui Outreach

Outreach, yang menjadi favorit bagi tim pengembangan penjualan yang mengandalkan strategi outbound, membantu perwakilan penjualan mengoptimalkan urutan email, melacak tingkat keterlibatan, dan mengotomatiskan tindak lanjut—sehingga menghemat waktu dan meningkatkan tingkat respons.

Fitur unggulannya adalah personalisasi urutan pesan secara massal. Outreach menggunakan pembelajaran mesin untuk menyarankan pesan apa yang harus dikirim selanjutnya, serta kapan waktunya, berdasarkan perilaku prospek. Platform ini juga memantau kinerja perwakilan penjualan dengan analisis mendetail untuk meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan.

Fitur terbaik untuk menjangkau pelanggan

Buat dan optimalkan urutan penjualan multi-sentuhan

Lacak tingkat keterlibatan melalui email, panggilan penjualan, dan tugas

Integrasikan dengan CRM gratis seperti Salesforce dan HubSpot

Keterbatasan dalam menjangkau pelanggan

Lebih ditujukan untuk tim pemasaran keluar

Kurva pembelajaran bagi pengguna yang kurang mahir teknologi

Harga layanan pemasaran

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan upaya pemasaran

G2: 4,3/5 (lebih dari 3.460 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Outreach?

Seorang pengulas di Reddit mengatakan:

Pelaporan dan penyelesaian tugas berjalan dengan sangat lancar. Menyumbang nilai yang sangat besar hanya dengan penyelesaian tugas saja.

5. Conversica (Pilihan terbaik untuk keterlibatan prospek dan tindak lanjut yang didukung AI)

melalui Conversica

Conversica menggunakan asisten digital berbasis AI yang bertindak layaknya tenaga penjualan sungguhan—melakukan pendekatan, menindaklanjuti, dan membina prospek hingga mereka siap untuk berbicara dengan manusia. Fitur “Reply as Assistant” memungkinkan tenaga penjualan manusia mengambil alih percakapan secara mulus sambil mempertahankan konteks AI—sangat ideal untuk transaksi kompleks yang membutuhkan otomatisasi dan sentuhan personal.

Asisten virtual ini mengirimkan email dua arah yang dipersonalisasi dan dapat mendeteksi sinyal niat yang sebenarnya. Mereka sangat efektif untuk menyaring prospek dan menjadwalkan pertemuan penjualan tanpa campur tangan manusia.

Fitur terbaik Conversica

Rawat prospek yang belum tertarik atau tidak responsif tanpa perlu melakukan tindak lanjut manual

Arahkan prospek yang memenuhi syarat ke tim penjualan secara real-time

Sesuaikan pendekatan pemasaran melalui email, SMS, dan obrolan web

Aktifkan kembali peluang yang tidak aktif untuk menghidupkan kembali kesepakatan dalam pipeline

Integrasikan dengan mudah ke CRM perusahaan dan alat otomatisasi pemasaran

Sediakan dukungan multibahasa untuk menjangkau pasar global

Keterbatasan Conversica

Nada email mungkin terasa terlalu kaku tanpa penyesuaian

Membutuhkan saluran prospek yang solid untuk memaksimalkan ROI

Serah terima dengan keterlibatan manusia melalui fitur “Balas sebagai Asisten”

Harga Conversica

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Conversica

G2: 4,5/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Conversica?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Conversica dapat disesuaikan dengan merek, gaya bicara, produk, dan nada suara Anda, serta lebih responsif daripada penjual manusia.

6. Reply.io (Pilihan terbaik untuk pendekatan awal dan keterlibatan penjualan multichannel)

Reply. io dirancang untuk tim yang ingin mempersonalisasi upaya pemasaran awal secara massal melalui email, LinkedIn, panggilan telepon, dan SMS—semuanya didukung oleh saran AI. Agen SDR AI menangani pencarian prospek, personalisasi, dan pelaksanaan kampanye, dengan persetujuan manusia yang tersedia sebelum pengiriman.

Platform ini menawarkan generator urutan AI, penilaian kualitas email, dan penemuan prospek otomatis dari LinkedIn. AI-nya juga membantu perwakilan penjualan memperbaiki baris subjek dan nada pesan, sehingga meningkatkan tingkat pengiriman dan respons.

Fitur terbaik Reply.io

Gunakan dialer bawaan untuk menjangkau pelanggan melalui telepon dengan lebih cepat

Tinjau aktivitas perwakilan dan riwayat komunikasi dalam satu dasbor

Siapkan alur kerja pemasaran yang skalabel dan multi-saluran

Pastikan konsistensi pesan dengan templat yang telah disetujui

Sesuaikan izin dan akses berdasarkan peran tim

Batasan Reply.io

Fitur CRM yang terbatas dibandingkan dengan platform yang lebih besar

Alat pemanasan email adalah add-on terpisah

Harga Reply.io

Email Blast: $ 179/bulan untuk jumlah pengguna tak terbatas

Multichannel: $99/bulan per pengguna

Gunakan Jason AI SDR: $500/bulan

Peringkat dan ulasan Reply.io

G2: 4,6/5 (1.410+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reply.io?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Alat ini memudahkan saya dalam mengirim email dingin karena yang perlu saya lakukan hanyalah menyiapkan templat dan mengatur kampanye (yang hanya memakan waktu beberapa menit karena saya sudah menulis teks emailnya), dan semuanya berjalan secara otomatis. Perangkat lunak ini juga menyediakan templat sehingga Anda bahkan tidak perlu menjadi penulis teks!

7. Gong (Pilihan terbaik untuk pelatihan penjualan berbasis AI dan analisis panggilan)

melalui Gong

Dirancang untuk mengubah percakapan penjualan menjadi sumber wawasan yang berharga, Gong membantu tim memahami apa yang mendorong kesepakatan maju—atau menghambatnya. AI ini menganalisis panggilan telepon, email, dan rapat untuk membantu manajer membimbing perwakilan penjualan, mengidentifikasi risiko kesepakatan, dan memahami apa yang dilakukan oleh para performa terbaik secara berbeda.

Revenue Orchestration menghubungkan wawasan panggilan dan email dengan perkiraan pipeline, sehingga para pemimpin dapat mengidentifikasi risiko kesepakatan sejak dini dan melakukan penyesuaian berdasarkan data.

AI-nya menganalisis panggilan telepon, email, dan rapat untuk membantu manajer membimbing perwakilan penjualan, mengidentifikasi penyebutan pesaing, dan memahami apa yang dilakukan oleh para performa terbaik secara berbeda.

Fitur terbaik Gong

Analisis transkrip panggilan dengan AI untuk menemukan pola-pola kunci

Nilai kesepakatan berdasarkan sinyal keterlibatan dan aktivitas

Buat rekomendasi pembinaan yang dapat ditindaklanjuti untuk manajer

Sinkronkan data panggilan dengan CRM Anda untuk visibilitas penuh

Visualisasikan kinerja tim dengan dasbor penjualan yang didukung AI

Integrasikan kecerdasan percakapan dengan peramalan pipeline

Keterbatasan Gong

Diperlukan volume panggilan untuk memaksimalkan manfaatnya

Kurang berfokus pada alur kerja outbound atau CRM

Harga Gong

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Gong

G2: 4,8/5 (lebih dari 6.150 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 550 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gong?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

gong benar-benar yang terbaik dan sepadan dengan harganya dari sudut pandang seorang tenaga penjualan; alat ini membuat saya jauh lebih baik dalam menjalankan tugas saya.

8. Avoma (Terbaik untuk pencatatan AI dan kecerdasan rapat)

melalui Avoma

Avoma adalah asisten rapat berbasis AI yang tidak hanya mencatat—tetapi juga merangkum poin-poin penting, melacak tindakan yang harus dilakukan, dan memberikan wawasan pembinaan. Alat ini cocok untuk tim penjualan yang menghabiskan banyak waktu di Zoom, Google Meet, atau Teams.

Dasbor Deal Intelligence memantau kesehatan pipeline dan memprediksi kemungkinan penutupan transaksi, sehingga memberikan tanda peringatan dini kepada manajer penjualan.

Fitur transkripsi real-time dan catatan yang dapat dicari memudahkan proses tindak lanjut. Avoma juga membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui analisis percakapan dan dasbor pelatihan.

Fitur terbaik Avoma

Integrasikan dengan perangkat lunak CRM berbasis cloud untuk menyinkronkan catatan dan tugas yang harus dilakukan

Sesuaikan templat rapat untuk memandu perwakilan penjualan selama panggilan

Bekerja sama dalam menangani kesepakatan dengan catatan dan komentar bersama

Atur catatan secara otomatis berdasarkan topik seperti masalah utama, keberatan, dan langkah selanjutnya

Batasan Avoma

Membutuhkan kualitas audio yang baik untuk hasil transkripsi terbaik

Mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa utama (bahasa lain dalam versi beta)

Harga Avoma

Startup: $29 per bulan per pengguna

Organisasi: $39 per bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna (hanya ditagih secara tahunan)

Peringkat dan ulasan Avoma

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.330 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya menghargai bagaimana ringkasan yang dihasilkan AI oleh Avoma mencakup semua poin penting, sehingga saya dapat fokus pada percakapan daripada mencatat…

👀 Tahukah Anda? AI generatif sudah membantu para profesional penjualan dengan menyusun email pelanggan yang disesuaikan dan menghasilkan rekomendasi, sehingga meningkatkan produktivitas hingga 50% atau lebih.

9. Clay (Terbaik untuk membangun alur kerja penjualan berbasis AI dari data publik)

melalui Clay

Clay memungkinkan Anda membuat alur kerja yang menemukan, memperkaya, dan menjangkau prospek menggunakan data web real-time—semuanya tanpa kode. Alat ini sangat ideal untuk tim yang berorientasi data yang ingin mengotomatisasi dan mempersonalisasi dalam skala besar.

Alat ini terintegrasi dengan lebih dari 50 sumber data dan CRM untuk memicu pendekatan yang sangat dipersonalisasi ketika detail prospek berubah, seperti pembaruan jabatan atau pengumuman pendanaan.

Fitur terbaik Clay

Otomatiskan pengayaan prospek dengan lebih dari 50 sumber data

Integrasikan dengan komponen CRM dan alat pemasaran

Gunakan templat siap pakai untuk memulai lebih cepat

Nilai prospek berdasarkan jabatan, perilaku, dan teknologi yang digunakan

Buat pengantar, biografi, dan cuplikan khusus yang ditulis oleh AI

Lakukan pendekatan berdasarkan perubahan data prospek secara real-time

Keterbatasan Clay

Diperlukan strategi alur kerja yang jelas untuk mengoptimalkan nilai

Sangat cocok untuk pengguna yang paham teknologi atau tim pertumbuhan

Harga Clay

Gratis

Paket Pemula: $149/bulan

Explorer: $349/bulan

Pro: $800/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Clay

G2: 4,9/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clay?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Clay adalah alat yang bagus yang dirancang untuk tim penjualan guna mengoptimalkan waktu dan meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan outbound. Yang paling saya sukai dari Clay adalah alat ini bekerja dengan cepat, memiliki basis data yang baik dan akurat, serta dapat diintegrasikan dengan alat lain.

10. ColdIQ (Terbaik untuk pemasaran keluar yang sangat dipersonalisasi dalam skala besar)

melalui ColdIQ

ColdIQ membawa personalisasi ke level baru dengan menggunakan AI untuk menyusun email yang kaya konteks berdasarkan berita, aktivitas media sosial, dan sinyal publik lainnya. Alat ini ditujukan bagi para pendiri, pekerja lepas, dan tim penjualan yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

Anda memasukkan daftar prospek ke ColdIQ, dan alat ini akan meneliti setiap prospek. Kemudian, ColdIQ akan menghasilkan email yang mengacu pada pencapaian terbaru, podcast, atau perubahan di perusahaan. ColdIQ sangat cocok untuk menjangkau akun yang sulit dijangkau tanpa terdengar generik.

Integrasi CRM dan pemindaian pemicu secara real-time memungkinkan inisiatif pemasaran dimulai segera setelah sinyal data prospek baru muncul.

Fitur terbaik ColdIQ

Buat email pemasaran dingin yang sangat dipersonalisasi dalam skala besar

Telusuri media sosial, berita, dan papan lowongan kerja untuk menemukan ide-ide pemasaran

Buat dan kelola kampanye pemasaran dengan analisis

Integrasikan dengan perangkat lunak CRM yang dapat disesuaikan dan platform email

Sesuaikan nada dan gaya dengan pengaturan AI

Aktifkan upaya pemasaran saat sinyal data publik baru muncul

Keterbatasan ColdIQ

Penelitian prospek dapat memakan waktu beberapa menit per prospek

Jumlah pengguna dan integrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan alat yang lebih besar

Harga ColdIQ

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan ColdIQ

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Rekomendasi Khusus

Alat penjualan AI yang sedang berkembang ini memang belum masuk dalam daftar 10 teratas, tetapi mereka berkembang dengan cepat dan patut diperhatikan.

Alta – Platform Tenaga Kerja Pendapatan Berbasis AI

Alta menghadirkan tim agen AI ke dalam proses penjualan Anda, masing-masing dengan peran yang jelas—mulai dari SDR yang menangani pencarian prospek hingga RevOps yang mengelola operasi penjualan. Otomatisasi upaya pemasaran, penjadwalan, dan tindak lanjut membebaskan tenaga penjualan manusia untuk fokus pada percakapan bernilai tinggi.

Cocok untuk: Tim penjualan yang ingin menggunakan agen AI otonom untuk menangani upaya pemasaran, penjadwalan, dan operasional secara massal. Menerapkan agen SDR, Panggilan, dan RevOps untuk pencarian prospek, tindak lanjut, dan operasi penjualan

Terintegrasi dengan lebih dari 50 alat, termasuk Salesforce dan HubSpot

Mengotomatiskan pengayaan prospek, penargetan, dan penjadwalan pertemuan

Docket – Insinyur Penjualan AI & Penjual Virtual

Docket menawarkan dua persona AI—seorang Insinyur Penjualan AI yang secara instan menjawab pertanyaan teknis dan menyiapkan tanggapan RFP, serta seorang Penjual AI yang berinteraksi dengan prospek secara real-time. Bersama-sama, keduanya mempercepat siklus penjualan yang kompleks dan mengurangi pekerjaan persiapan manual.

Cocok untuk: Perusahaan B2B dengan siklus penjualan yang kompleks yang membutuhkan jawaban teknis yang cepat dan akurat. Insinyur Penjualan AI menangani proposal, RFP, dan pertanyaan teknis

AI Seller berinteraksi dengan pengunjung situs, menyaring prospek, dan menjadwalkan pertemuan

Mengambil respons yang terverifikasi dari "Sales Knowledge Lake" yang terhubung

Salesloft – Pengelolaan Pendapatan dengan AI

Salesloft adalah platform berbasis AI yang menggabungkan kecerdasan percakapan, peramalan, dan manajemen transaksi. Platform ini memandu tim penjualan dengan pemberitahuan, memprioritaskan peluang, dan memastikan pelaksanaan yang konsisten di seluruh proses pendapatan.

Cocok untuk: Tim pendapatan yang ingin memanfaatkan AI untuk memandu pelaksanaan harian dan mengintegrasikan data penjualan. Prioritaskan kesepakatan dengan pemberitahuan taktis dan rekomendasi

Menggabungkan peramalan, kecerdasan percakapan, dan manajemen transaksi

Terintegrasi dengan CRM utama untuk alur kerja yang lancar

Kesimpulan: Pilih AI yang Bekerja Bersama Anda

AI dalam penjualan bukan lagi sekadar istilah populer—ini adalah keunggulan kompetitif Anda. Baik Anda memilih CRM, mengotomatiskan pendekatan terhadap prospek, mendapatkan wawasan yang lebih tajam tentang kesepakatan, atau melatih tim penjualan Anda secara real-time, ada alat AI yang dirancang untuk memberikan dampak nyata.

Setiap solusi memberikan kontribusi tersendiri, mulai dari platform yang berfokus pada CRM seperti HubSpot hingga alat kecerdasan percakapan seperti Gong dan ColdIQ.

Namun, jika Anda mencari ruang kerja all-in-one yang menggabungkan CRM, pelacakan pipeline, dan otomatisasi penjualan berbasis AI dalam satu platform, ClickUp menonjol. Dengan ClickUp Brain, templat penjualan bawaan, dan penyesuaian mendalam, ClickUp tidak hanya mendukung proses penjualan Anda—tetapi juga mengubahnya.

