10 Template Uji Kinerja Prompt di ClickUp

Anda telah menghabiskan berjam-jam merancang prompt yang “sempurna”. Anda memiliki visi, model, dan potensi untuk peningkatan produktivitas yang signifikan. Namun, satu perubahan kecil saja dapat membuat hasil AI Anda melenceng. Tanpa metode standar untuk menilai hasil, Anda tidak dapat mengetahui apakah AI Anda benar-benar membaik atau hanya berubah.

Faktanya, menurut Laporan Ilmu Prompting dari Wharton, sekadar mengubah kata-kata dalam prompt dapat mengubah kinerja hingga 60 poin persentase.

Panduan ini akan memandu Anda melalui templat tolok ukur kinerja prompt terbaik di ClickUp. Ini adalah cetak biru yang dapat Anda gunakan berulang kali untuk menilai hasil, melacak setiap iterasi, dan akhirnya menghubungkan data evaluasi Anda dengan pekerjaan di ruang kerja Anda. ✨

Sekilas tentang Template Benchmark Kinerja Prompt

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai templat tolok ukur kinerja prompt yang dibahas dalam panduan ini dan bagian dari alur kerja evaluasi yang didukung oleh masing-masing templat 👇

🧠 Fakta Menarik: Istilah “benchmark” tidak berasal dari tim perangkat lunak atau produk. Awalnya, istilah ini merujuk pada titik acuan surveyor pada abad ke-19, jauh sebelum menjadi standar untuk mengukur segala hal, mulai dari eksperimen situs web hingga kinerja prompt.

Apa Itu Template Uji Kinerja?

Template benchmark kinerja prompt adalah kerangka kerja untuk mengevaluasi, membandingkan, dan menilai hasil prompt AI. Template ini digunakan untuk mengukur apakah sebuah prompt kecerdasan buatan benar-benar berfungsi atau justru semakin memburuk secara diam-diam setiap kali model diperbarui.

Bayangkan ini sebagai pengaturan eksperimen yang terstandarisasi:

Ini mendefinisikan apa yang Anda uji

Bagaimana Anda mengukur kesuksesan

Data masukan apa yang Anda gunakan

Bagaimana Anda mencatat hasil

👀 Tahukah Anda? Salah satu eksperimen paling terkenal dalam statistika bermula dari perdebatan mengenai apakah susu atau teh yang harus dituangkan terlebih dahulu. Ronald Fisher mengubah perselisihan kecil itu menjadi uji formal dengan cangkir yang diacak, dan hal itu menjadi salah satu kisah klasik di balik desain eksperimen modern.

Apa yang Membuat Template Benchmark Kinerja Prompt yang Baik

Template prompt yang baik harus mampu melakukan hal-hal tertentu dengan baik, atau template tersebut akan menganggur setelah sprint pertama:

Kriteria evaluasi yang terstandarisasi: Tetapkan dimensi seperti akurasi, relevansi, nada, dan tingkat halusinasi sebelum pengujian dimulai. Tanpa Tetapkan dimensi seperti akurasi, relevansi, nada, dan tingkat halusinasi sebelum pengujian dimulai. Tanpa pedoman penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya , setiap penilai akan memberikan skor yang berbeda-beda, dan hasilnya tidak dapat dibandingkan

Pelacakan versi: Setiap eksekusi benchmark harus dikaitkan dengan versi prompt, model, dan set parameter tertentu agar Anda dapat melacak apa yang berubah dan mengapa

Penilaian numerik dan kualitatif: Jawaban yang secara faktual benar tetap bisa terdengar kaku. Template terbaik menggabungkan penilaian angka dengan catatan tertulis yang terstruktur, disajikan berdampingan

Struktur yang siap dibandingkan: Anda dapat menempatkan dua versi prompt berdampingan dan melihat perbedaannya secara instan

Hasil yang dapat ditindaklanjuti: Sebuah benchmark yang berakhir dengan “skor: 7/10” belum lengkap. Penilai perlu mencatat alasan di balik skor tersebut dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya

Terhubung dengan pekerjaan: Hasil benchmark yang disimpan secara terpisah cepat kehilangan konteksnya. Template ini bekerja paling baik ketika terhubung dengan tugas dan alur kerja tempat pengembangan prompt sebenarnya berlangsung

📮Wawasan ClickUp: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir lagi. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email hanya dengan satu klik!

10 Template Uji Kinerja Prompt untuk Tim Anda

Setiap templat di bawah ini menangani aspek yang berbeda dalam pengujian kinerja prompt—mulai dari kasus uji terperinci hingga pelaporan strategis. Beberapa di antaranya dirancang khusus untuk pengujian; yang lain merupakan kerangka kerja yang fleksibel yang dapat dimodifikasi oleh tim teknik untuk digunakan dalam alur kerja evaluasi.

Mari kita lihat:

1. Template Analisis Perbandingan oleh ClickUp™

Gunakan Template Analisis Perbandingan Kinerja ClickUp untuk melakukan perbandingan kinerja prompt secara terstruktur

Evaluasi kinerja prompt biasanya menjadi proses yang subjektif dan membingungkan tanpa adanya tolok ukur tetap untuk perbandingan. Jika Anda hanya membaca hasil keluaran, Anda tidak akan pernah benar-benar tahu perubahan logika mana yang memperbaiki kesalahan atau meningkatkan respons.

Template Analisis Benchmark dari ClickUp™ berfungsi sebagai laboratorium evaluasi visual di ClickUp Whiteboard. Template ini memungkinkan Anda memplot varian prompt, rubrik penilaian, dan hasil model pada satu kanvas tak terbatas sehingga Anda dapat mengidentifikasi pola dalam logika model yang tidak terlihat pada tampilan daftar standar.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kolom penilaian khusus: Petakan setiap dimensi evaluasi (akurasi fakta, panjang respons, dan frekuensi halusinasi) ke Petakan setiap dimensi evaluasi (akurasi fakta, panjang respons, dan frekuensi halusinasi) ke Kolom Khusus ClickUp yang khusus

Tampilan beragam: Beralih antara Beralih antara Tampilan Tabel ClickUp untuk membandingkan data mentah, Tampilan Papan ClickUp untuk pelacakan berdasarkan status (Menunggu Peninjauan → Telah Dievaluasi → Perlu Iterasi), dan lebih dari 15 Tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan

Pelacakan riwayat: Setiap eksekusi benchmark merupakan tugas dengan riwayat lengkap, sehingga Anda dapat menelusuri evaluasi sebelumnya tanpa perlu mencari-cari di lembar kerja yang diberi nama versi

✅ Cocok untuk: Peneliti AI dan insinyur prompt yang mengoordinasikan pengujian A/B yang ketat di berbagai varian model, logika produksi, dan kasus penggunaan data sensitif.

2. Template Rencana dan Hasil Eksperimen oleh ClickUp

Lacak uji coba prompt dan hasil benchmark dengan Template Rencana dan Hasil Eksperimen dari ClickUp

Bagaimana cara melakukan benchmark prompt tanpa mengaburkan kondisi di balik kinerjanya? Template Rencana dan Hasil Eksperimen dari ClickUp memberikan kerangka kerja yang metodologis untuk proses ini. Dalam template ini, setiap uji coba prompt dimulai dengan hipotesis yang dinyatakan, pengaturan uji, dan catatan perubahan yang terjadi antar putaran.

Seiring masuknya hasil, templat ini mengubah pengamatan yang tersebar menjadi jejak bukti. Variasi prompt, kriteria benchmark, dan catatan hasil tetap terhubung ke alur kerja yang sama, sehingga tim Anda dapat memahami kinerja dengan lebih jelas.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Standarkan pengiriman benchmark: Gunakan Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan setiap varian prompt, tujuan pengujian, rubrik, dan skenario kasus ekstrem dalam satu alur pengumpulan yang konsisten sebelum evaluasi dimulai

Ubah setiap eksekusi prompt menjadi pekerjaan yang terukur: Gunakan Gunakan Tugas ClickUp untuk menetapkan pemilik, mengatur tahap tinjauan, melacak ketergantungan, dan memastikan setiap siklus benchmark berjalan melalui jalur eksekusi yang terlihat

Simpan logika di balik setiap hasil: Catat hipotesis, kondisi pengujian, dan pengamatan akhir dalam satu catatan eksperimen

✅ Cocok untuk: Pemimpin tim konten atau dukungan yang sedang membangun perpustakaan prompt yang lebih andal untuk penggunaan produksi.

👀 Tahukah Anda? Dengan 40% aplikasi perusahaan yang diproyeksikan akan berjalan di agen AI pada akhir tahun ini, tim kami di ClickUp telah memindahkan seluruh sistem konten kami ke Super Agents. Rekan kerja otonom ini menangani proses penulisan, pengiriman, dan penerbitan secara menyeluruh, sehingga kami dapat fokus sepenuhnya pada strategi tingkat tinggi. Lihat bagaimana templat-templat ini menjalankan ruang kerja kami di bawah ini:

3. Template Manajemen Pengujian oleh ClickUp

Gunakan Template Manajemen Pengujian ClickUp untuk melacak kasus pengujian prompt, status, dan penanggung jawab

Penerapan perpustakaan prompt biasanya gagal karena tidak ada yang tahu tes mana yang sebenarnya sudah selesai. Jika Anda melacak status "lulus" atau "gagal" secara manual di dokumen acak, Anda kemungkinan besar akan menghabiskan waktu berhari-hari untuk pengujian yang berulang dan siklus komunikasi yang tidak perlu.

Template Manajemen Pengujian dari ClickUp menyediakan lapisan orkestrasi tingkat tinggi untuk rangkaian evaluasi Anda. Template ini mengubah pasangan prompt-input yang tersebar menjadi alur kerja yang terkelola, di mana setiap kasus pengujian memiliki pemilik yang jelas dan status real-time, sehingga jadwal deployment Anda tetap berjalan sesuai rencana.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pantau kesehatan eksekusi: Gunakan Gunakan Status Kustom ClickUp seperti “Perlu Diuji Ulang” atau “Lulus” untuk memantau kemajuan rangkaian benchmark Anda secara sekilas

Sinkronisasi siklus iterasi: Atur Atur Otomatisasi ClickUp untuk menandai kasus uji tertentu agar dijalankan kembali setiap kali logika prompt inti diubah

Desentralisasikan pekerjaan evaluasi: Bagikan batch pengujian ke anggota tim yang berbeda untuk menghilangkan hambatan dan mengurangi bias evaluator manusia

✅ Cocok untuk: Pemimpin QA dan manajer operasi prompt yang mengoordinasikan rangkaian evaluasi berskala besar di berbagai versi model dan alur kerja teknis.

💡 Tips Pro: Butuh jawaban cepat? Gunakan ClickUp Brain. Fitur ini dapat mengambil catatan pengujian, kasus yang gagal, perubahan prompt, dan konteks pengulangan dari ruang kerja Anda serta aplikasi yang terhubung. Dengan begitu, Anda dapat melihat apa yang terjadi sebelum menjalankan evaluasi berikutnya. Tinjau riwayat pengujian dan jalankan kembali konteks dengan lebih cepat menggunakan ClickUp Brain

4. Template Kasus Uji oleh ClickUp

Kegagalan pada tingkat detail dalam logika prompt Anda hampir mustahil diperbaiki jika tersembunyi di dalam pembaruan status umum. Anda perlu melihat dengan tepat di mana model tersebut menghasilkan output yang tidak akurat atau mengabaikan batasan tertentu tanpa harus menelusuri riwayat obrolan manual selama berjam-jam.

Template Kasus Uji dari ClickUp berfungsi sebagai lapisan dokumentasi terperinci untuk rangkaian evaluasi Anda. Template ini memecah setiap kombinasi prompt-input menjadi tugas-tugas yang terpisah, sehingga memungkinkan perbandingan langsung antara hasil yang Anda harapkan dan hasil aktual dari model.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Standarkan jejak audit: Catat variabel masukan, hasil yang diharapkan, dan catatan perbedaan dalam bidang terstruktur untuk menghilangkan interpretasi subjektif selama tinjauan

Saring hasil secara instan: Tandai setiap Tandai setiap kasus uji dengan indikator lulus/gagal untuk membedakan kesalahan logika yang mendesak dari masalah format minor

Buat tautan yang dapat dilacak: Hubungkan kasus uji individu ke tugas induk melalui Hubungkan kasus uji individu ke tugas induk melalui Hubungan Tugas ClickUp untuk melihat secara tepat bagaimana kegagalan pada kasus tepi memengaruhi skor benchmark agregat Anda

✅ Cocok untuk: Analis QA dan insinyur prompt utama yang mengelola pengujian regresi untuk aplikasi AI berisiko tinggi atau alur kerja yang berinteraksi langsung dengan pelanggan.

🔮 Menemukan kegagalan yang perlu diperbaiki? Gunakan Agen Replikator Reproduksi Bug ClickUp. Alat ini membantu mengubah kasus uji yang gagal menjadi langkah-langkah reproduksi yang jelas, sehingga tim teknik dapat melakukan debugging lebih cepat. Hal ini sangat berguna ketika sebuah prompt hanya mengalami kegagalan pada input atau kondisi tertentu. Ubah kasus uji yang gagal menjadi langkah reproduksi dengan Agen Replikator Reproduksi Bug ClickUp

5. Template Laporan Kinerja oleh ClickUp™

Rangkum hasil benchmark dan risiko model dengan Template Laporan Kinerja dari ClickUp™

Para pemangku kepentingan jarang memiliki kesabaran untuk menelusuri log pengujian mentah atau lembar penilaian teknis. Saat putaran benchmark berakhir, Anda biasanya harus melakukan tugas manual untuk menerjemahkan angka-angka tersebut menjadi narasi yang membenarkan peluncuran berikutnya.

Template Laporan Kinerja dari ClickUp™ berfungsi sebagai jembatan komunikasi utama untuk operasi AI Anda. Template ini menyusun temuan Anda ke dalam dokumen ringkasan tingkat tinggi yang menyoroti peningkatan model dan risiko regresi.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bagian ringkasan: Area yang telah disusun sebelumnya untuk temuan utama, performa terbaik dan terburuk, serta langkah-langkah selanjutnya yang direkomendasikan

Visualisasi data langsung: Tarik data real-time dari tugas benchmark ke Dasbor ClickUp — representasi visual tingkat tinggi dari data Workspace Anda yang diperbarui seiring selesainya evaluasi

Sederhanakan tinjauan data: Gunakan grafik dan indikator status agar tren perbandingan yang kompleks dapat dipahami dengan mudah oleh tim non-teknis

✅ Cocok untuk: Manajer program AI dan pemilik produk teknis yang mempresentasikan keandalan model dan kesiapan versi kepada pimpinan eksekutif.

6. Template Laporan Aktivitas oleh ClickUp™

Lacak evaluasi yang telah diselesaikan dan pekerjaan yang masih tertunda dengan Template Laporan Aktivitas dari ClickUp™

Rutinitas benchmarking hanya berguna jika tim Anda benar-benar mengikutinya. Ketika tugas pengujian menumpuk, mudah untuk melewatkan langkah-langkah dokumentasi yang menjaga jejak audit Anda.

Template Laporan Aktivitas dari ClickUp™ berfungsi sebagai denyut nadi operasional siklus pengujian Anda. Template ini melacak evaluasi mana yang telah diselesaikan dan mana yang masih dalam antrean. Visibilitas ini membantu menjaga seluruh proses tata kelola Anda tetap sesuai jadwal.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pencatatan aktivitas: Pencatatan otomatis pembaruan tugas, perubahan status, dan Pencatatan otomatis pembaruan tugas, perubahan status, dan Komentar ClickUp yang terkait dengan alur kerja benchmark

Penyaringan berdasarkan periode waktu: Lihat aktivitas berdasarkan minggu, sprint, atau putaran benchmark untuk mengidentifikasi tren throughput

Visibilitas beban kerja: Lihat evaluator mana yang kelebihan beban dan mana yang masih memiliki kapasitas dengan Lihat evaluator mana yang kelebihan beban dan mana yang masih memiliki kapasitas dengan Tampilan Beban Kerja ClickUp

✅ Cocok untuk: Pemimpin tim AI dan manajer operasional yang perlu memastikan alur kerja benchmarking tidak diabaikan atau tertunda.

💡 Tips Pro: Jadwalkan “rapat tinjauan aktivitas” mingguan selama 15 menit untuk meninjau Laporan Aktivitas dan menandai evaluasi yang terjebak dalam status yang sama selama lebih dari 3 hari. Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk secara otomatis mencatat tindakan yang perlu dilakukan dan hambatan yang dibahas selama rapat tersebut. Ubah setiap panggilan menjadi tugas dan keputusan menggunakan ClickUp AI Meeting Notetaker

7. Template Balanced Scorecards oleh ClickUp

Selaraskan hasil benchmark dengan tujuan bisnis menggunakan Template Balanced Scorecard dari ClickUp

Sebuah prompt yang mendapat skor akurasi 98% mungkin masih terlalu mahal atau lambat untuk digunakan secara praktis. Anda memerlukan cara untuk memastikan bahwa penyesuaian teknis yang Anda lakukan memenuhi tolok ukur teknis sekaligus mendukung tujuan bisnis yang lebih luas.

Template Balanced Scorecard dari ClickUp menggunakan Whiteboard untuk memetakan hubungan-hubungan ini. Ini adalah ruang kolaboratif untuk menghubungkan data teknis dengan kategori strategis seperti dampak keuangan, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan internal.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Penilaian multidimensi: Empat perspektif strategis dengan metrik tingkat prompt yang digabungkan ke dalam masing-masing

Pemetaan keselarasan: Hubungkan hasil benchmark individu secara visual dengan tujuan tingkat tim atau tingkat produk

Kolom bobot: Tetapkan skor bobot per dimensi menggunakan Kolom Kustom ClickUp agar kinerja agregat mencerminkan prioritas strategis

✅ Cocok untuk: Manajer produk dan pemimpin tim AI/ML yang perlu menyelaraskan kinerja rekayasa prompt dengan tujuan bisnis tingkat tinggi dan alokasi sumber daya.

8. Template Penilaian Proyek oleh ClickUp

Evaluasi kualitas benchmarking dan tingkatkan siklus pengujian di masa mendatang dengan Template Penilaian Proyek dari ClickUp

Melewatkan analisis pasca-uji pada siklus benchmarking Anda berarti melewatkan kesempatan untuk memperbaiki hambatan dalam pengujian. Anda perlu mengetahui apakah kasus uji Anda benar-benar representatif atau apakah kriteria penilaian Anda terlalu kabur sebelum memulai putaran deployment berikutnya.

Template Penilaian Proyek dari ClickUp membantu Anda mengevaluasi proses penilaian itu sendiri. Template ini membawa Anda melampaui skor prompt mentah untuk menganalisis kesehatan keseluruhan alur kerja pengujian Anda, sehingga setiap siklus menghasilkan perbaikan logika yang nyata.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Evaluasi kesehatan proses: Gunakan bidang status yang diberi kode warna untuk menilai cakupan pengujian, jadwal, dan efisiensi sumber daya Anda secara sekilas

Catat pelajaran yang dipetik: Catat apa yang berhasil dan apa yang gagal dalam bagian Doc yang terstruktur untuk meningkatkan putaran evaluasi berikutnya

Identifikasi risiko di masa depan: Catat hambatan spesifik seperti downtime API atau celah data untuk mencegah hal tersebut menghambat sprint prompt Anda berikutnya

✅ Cocok untuk: Manajer operasi AI dan pemimpin QA yang perlu menyempurnakan metodologi pengujian mereka dan membuktikan ROI dari upaya benchmarking mereka.

9. Template Ulasan Heuristik oleh ClickUp

Evaluasi kualitas hasil AI melampaui skor dengan Template Ulasan Heuristik dari ClickUp

Skor numerik hanya menceritakan sebagian dari cerita saat mengevaluasi hasil AI Anda. Sebuah prompt mungkin lulus uji akurasi fakta, tetapi tetap terasa kaku, membingungkan, atau sedikit tidak sesuai dengan merek bagi pengguna Anda.

Template Heuristic Review dari ClickUp menghadirkan intuisi ahli manusia ke dalam alur kerja PromptOps Anda. Template ini menggunakan papan tulis kolaboratif untuk memetakan hasil berdasarkan prinsip-prinsip inti seperti kejelasan dan pencegahan kesalahan. Tim Anda dapat menandai umpan balik spesifik ke dalam kategori heuristik yang berbeda menggunakan catatan tempel digital untuk menjaga agar audit tetap terorganisir.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Standarkan pemeriksaan kualitatif: Evaluasi hasil berdasarkan prinsip-prinsip khusus untuk menjaga konsistensi suara merek dan kegunaan di seluruh konten yang dihasilkan

Prioritaskan perbaikan logika: Kategorikan masalah berdasarkan tingkat keparahan untuk memisahkan risiko keamanan kritis dari kesalahan kosmetik minor

Gabungkan wawasan ahli: Catat catatan peninjau pada catatan tempel Whiteboard agar data kualitatif mudah dipindai dan ditindaklanjuti

✅ Cocok untuk: Penulis UX dan tim PromptOps yang melakukan audit manual oleh ahli untuk memastikan konten yang dihasilkan AI memenuhi standar kualitas dan keamanan tingkat tinggi.

📮Wawasan ClickUp: Meskipun 34% pengguna bekerja dengan penuh keyakinan pada sistem AI, kelompok yang sedikit lebih besar (38%) tetap menerapkan pendekatan “percaya tetapi verifikasi”. Alat mandiri yang tidak memahami konteks pekerjaan Anda sering kali memiliki risiko lebih tinggi dalam menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak memuaskan. Inilah alasan kami mengembangkan ClickUp Brain, AI yang menghubungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi di seluruh ruang kerja Anda serta alat pihak ketiga yang terintegrasi. Dapatkan respons kontekstual tanpa perlu beralih-alih dan rasakan peningkatan efisiensi kerja hingga 2–3 kali lipat, seperti yang dialami klien kami di Seequent.

10. Template OKR dan Sasaran Perusahaan oleh ClickUp

Meningkatkan akurasi prompt dari 72% menjadi 88% merupakan pencapaian teknis yang signifikan. Namun, angka tersebut hanya memiliki arti jika pimpinan memahami bagaimana peningkatan tersebut secara langsung memengaruhi pertumbuhan kuartalan Anda.

Template OKR dan Sasaran Perusahaan dari ClickUp menjembatani kesenjangan antara benchmarking teknis dan strategi tingkat tinggi. Template ini memungkinkan Anda menempatkan target kinerja spesifik di bawah tujuan produk utama Anda. Hal ini membuat tim tetap fokus pada hasil teknis yang berdampak signifikan bagi bisnis.

✨ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Hierarki tujuan-ke-hasil kunci: Tempatkan target benchmarking tingkat prompt di bawah tujuan tim atau produk untuk memastikan keselarasan yang jelas

Pelacakan kemajuan: Indikator kemajuan visual yang diperbarui seiring peningkatan skor benchmark di seluruh siklus evaluasi

Visibilitas lintas fungsi: Rencanakan OKR perusahaan dan bagikan target benchmarking dengan tim produk, teknik, dan pimpinan agar semua orang memahami bagaimana kualitas prompt terkait dengan prioritas roadmap

✅ Cocok untuk: Tim AI/ML yang ingin menjadikan benchmarking sebagai tujuan rutin dengan hasil yang dapat diukur.

Tingkatkan Kualitas AI Anda dengan ClickUp

Semakin banyak prompt berarti semakin banyak komponen yang perlu dikelola, semakin banyak iterasi, dan semakin besar kemungkinan kualitas output menurun.

Dengan ClickUp, Anda membangun ruang kerja terintegrasi di mana proses benchmarking dimulai dengan evaluasi terstruktur di Tugas, dan penyempurnaan tetap selaras melalui Dokumen dan Papan Tulis. Selain itu, AI terintegrasi ke dalam setiap templat dan solusi, secara otomatis mengelola analisis berulang dan pengelolaan versi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Metrik inti meliputi akurasi, relevansi, koherensi, dan latensi. Anda juga harus melacak tingkat halusinasi, kesesuaian nada, dan tingkat penyelesaian tugas. Kombinasi yang tepat pada akhirnya bergantung pada kasus penggunaan spesifik Anda. Misalnya, hasil yang ditujukan untuk pelanggan memprioritaskan nada dan keamanan, sedangkan prompt internal lebih berfokus pada akurasi dan kecepatan.

Untuk menyesuaikan templat Anda, mulailah dengan menambahkan kolom untuk nama model, versi, dan pengaturan parameter, seperti suhu dan batas token. Anda juga sebaiknya menyertakan bagian untuk perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual guna mengukur kinerja. Terakhir, tambahkan pelacakan versi pada setiap eksekusi. Hal ini memastikan bahwa setiap pengujian kinerja terikat pada iterasi prompt tertentu, sehingga memungkinkan evaluasi jangka panjang yang akurat.

Pembandingan kuantitatif menggunakan skor numerik (misalnya, persentase akurasi, waktu respons) untuk perbandingan objektif. Sebaliknya, pembandingan kualitatif menggunakan tinjauan ahli berdasarkan prinsip-prinsip seperti kejelasan, kegunaan, dan suara merek—program pengujian prompt yang paling efektif menggunakan keduanya.

Pengujian kinerja terstruktur mendeteksi regresi prompt sebelum mencapai pengguna Anda. Hal ini menciptakan siklus umpan balik berkelanjutan antara evaluasi dan iterasi, sehingga Anda dapat menyempurnakan kinerja seiring waktu. Proses ini membangun dasar bukti yang kokoh untuk keputusan rekayasa prompt Anda.