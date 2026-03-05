10 Perangkat Lunak Manajemen Praktik Medis Terbaik pada [tahun]

Menurut penelitian MGMA (Medical Group Management Association), praktik medis menghadapi tekanan yang semakin besar karena biaya operasional melampaui pendapatan, sehingga efisiensi administratif menjadi krusial untuk mempertahankan margin.

Meskipun industri kesehatan menghemat miliaran dolar melalui transaksi elektronik, praktik-praktik medis masih meninggalkan miliaran dolar penghematan yang belum dimanfaatkan.

Panduan ini mengulas platform perangkat lunak manajemen praktik medis terbaik, membandingkan otomatisasi penagihan, kemampuan penjadwalan, dan integrasi EHR untuk membantu Anda menemukan yang paling sesuai dengan ukuran dan spesialisasi praktik Anda.

Perangkat Lunak Manajemen Praktik Medis Terbaik Sekilas

Nama Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga ClickUp Tim dari berbagai ukuran mengelola alur kerja administratif dan operasional praktik dengan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI). ClickUp Brain untuk otomatisasi tugas berbasis AI, ClickUp Automations untuk pemicu alur kerja, ClickUp Dashboards untuk visibilitas real-time, ClickUp Forms untuk alur kerja pendaftaran pasien. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. athenahealth Praktik berbasis cloud yang memprioritaskan pengalaman pasien dan kecerdasan jaringan. Platform berbasis cloud, wawasan jaringan athenaNet, integrasi EHR dan penagihan, serta alat keterlibatan pasien. Harga kustom AdvancedMD Praktik yang membutuhkan alur kerja yang dapat disesuaikan dan antarmuka pengguna yang ramah. Template yang dapat disesuaikan, layanan telemedisin terintegrasi, pelaporan yang kuat, akses mobile. Harga kustom NextGen Healthcare Praktik spesialis yang memerlukan alur kerja klinis yang disesuaikan Template khusus bidang spesialisasi, alat kesehatan populasi, dan integrasi antara PM dan EHR. Harga kustom Tebra Praktik kecil dan baru yang mencari platform all-in-one Perangkat lunak PM dan EHR terintegrasi (sebelumnya Kareo + PatientPop), alat pemasaran pasien, penagihan yang disederhanakan. Harga kustom SimplePractice Praktisi mandiri dan praktik kesehatan perilaku skala kecil Telehealth terintegrasi, portal klien, pengajuan klaim asuransi, pengingat janji temu Mulai dari $49 per bulan CureMD Praktik medis yang menginginkan solusi cloud all-in-one yang komprehensif EHR/PM/penagihan terintegrasi, dokumentasi dengan bantuan AI, integrasi dengan clearinghouse. Harga kustom eClinicalWorks Praktek besar yang membutuhkan EHR terintegrasi dan manajemen kesehatan populasi EHR dan PM terintegrasi, manajemen kesehatan populasi, keterlibatan pasien, telemedisin Harga kustom PracticeSuite Praktik multispesialis dan perusahaan penagihan Layanan PM berbasis cloud, layanan RCM, dukungan multi-spesialisasi, portal pasien. Harga kustom DrChrono Praktik yang berfokus pada mobile dan efisiensi penagihan Desain asli untuk iPad, penagihan terintegrasi, formulir medis yang dapat disesuaikan, akses API. Harga kustom

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Praktik Medis?

Ketika staf resepsionis Anda menghabiskan 45 menit per pasien untuk panggilan verifikasi asuransi, atau petugas penagihan Anda mengejar klaim yang ditolak untuk ketiga kalinya bulan ini, ada yang perlu diubah. Perangkat lunak manajemen praktik medis mengatasi tantangan operasional ini.

Ini adalah jenis alat digital yang dirancang untuk mengelola aspek bisnis dari praktik kesehatan. Hal ini mencakup segala hal mulai dari penjadwalan pasien dan pengiriman pengingat janji temu hingga pengelolaan penagihan medis yang kompleks dan pemrosesan klaim asuransi, yang juga dikenal sebagai manajemen siklus pendapatan (RCM).

Tujuan utamanya adalah mengotomatisasi dan menyederhanakan tugas-tugas ini, sehingga staf klinis Anda dapat fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik: perawatan pasien.

Perangkat lunak manajemen praktik medis terbaik tidak hanya mengorganisir kalender. Ia terintegrasi langsung dengan catatan kesehatan elektronik (EHR), mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan memberikan visibilitas real-time terhadap kinerja praktik Anda.

Bagi klinik kecil, ini mungkin berarti penagihan yang lebih sederhana dan komunikasi pasien yang lebih mudah. Bagi sistem rumah sakit besar, hal ini dapat melibatkan pengelolaan klaim di berbagai lokasi dan memastikan semuanya sesuai dengan peraturan HIPAA.

Pada akhirnya, perangkat lunak ini mengurangi beban administratif. Ketika tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk entri data manual, tindak lanjut klaim yang ditolak, dan masalah integrasi sistem, praktik Anda beroperasi lebih efisien, mengumpulkan pendapatan lebih cepat, dan memberikan perawatan yang lebih baik.

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami perintah dalam bahasa biasa, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manajemen Praktik Medis

Memilih perangkat lunak menjadi sulit jika Anda tidak tahu apa yang harus dicari. Anda mungkin akhirnya membayar fitur-fitur yang mencolok namun tidak pernah digunakan, sementara melewatkan fungsi inti yang sebenarnya dapat menghemat waktu dan uang Anda. Hal ini menyebabkan penyesalan dan memaksa tim Anda untuk membuat solusi sementara yang tidak efisien, sehingga mengurangi nilai perangkat lunak tersebut.

Seorang praktisi kesehatan perilaku yang bekerja sendiri memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dengan kelompok ortopedi yang memiliki beberapa lokasi. Sebelum Anda melihat demo, Anda perlu mengidentifikasi masalah administratif terbesar Anda. Apakah tingkat penolakan klaim yang tinggi—yang mempengaruhi 20,4 persen klaim komersial? Proses penjadwalan yang kacau? Atau pasien yang mengeluh tentang komunikasi yang buruk?

Platform manajemen praktik medis yang paling efektif memiliki beberapa kemampuan inti yang secara langsung memengaruhi keuntungan bersih dan efisiensi staf Anda. Berikut adalah hal-hal yang harus Anda anggap sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan:

Penjadwalan dan manajemen janji temu: Selain fungsi kalender dasar, evaluasi bagaimana sistem menangani skenario kompleks. Apakah sistem dapat secara otomatis mengisi pembatalan dari daftar tunggu? Apakah sistem mencegah pemesanan ganda di beberapa lokasi? Tanyakan kepada penyedia tentang tingkat ketidakhadiran untuk praktik yang menggunakan sistem pengingat mereka.

Penagihan medis dan pemrosesan klaim: Koneksi terintegrasi dengan clearinghouse, verifikasi kelayakan secara real-time, pemrosesan klaim otomatis untuk mengurangi penolakan, dan pelaporan transparan tentang penagihan.

Komunikasi dan keterlibatan pasien: Portal pasien untuk pemesanan online dan pembayaran tagihan, pesan aman, serta pengingat janji temu otomatis yang mengurangi ketidakhadiran pasien.

Integrasi EHR: Aliran data yang lancar antara dokumentasi klinis dan fungsi administratif untuk menghilangkan entri ganda dan mengurangi kesalahan.

Pelaporan dan analitik: Dashboard real-time yang menampilkan metrik kunci seperti hari dalam piutang (A/R), tingkat penolakan klaim, dan pemanfaatan janji temu untuk membantu Anda mengidentifikasi masalah sebelum menjadi mahal.

Kepatuhan dan keamanan: Pengelolaan data yang sesuai dengan HIPAA, kontrol akses berbasis peran, dan jejak audit adalah hal yang tidak dapat ditawar dalam bidang kesehatan.

Jika praktik Anda sudah menghadapi masalah dengan penyebaran alat—di mana penjadwalan ada di satu aplikasi, penagihan di aplikasi lain, dan komunikasi pasien di aplikasi ketiga—konsolidasi sangat penting. Beban administratif ini merupakan contoh klasik dari pergantian konteks, di mana staf harus berpindah antara platform yang terputus, memasukkan data ulang, dan melacak secara manual apa yang seharusnya diotomatisasi.

📮ClickUp Insight: Pergantian konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

10 Perangkat Lunak Manajemen Praktik Medis Terbaik

👀 Tahukah Anda: 66 persen dokter sudah menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) dalam praktik mereka.

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja berbasis AI dan otomatisasi tugas)

Visualisasikan dan lacak kemajuan pasien dengan papan Kanban seret-dan-lepas di ClickUp

Bahkan dengan sistem EHR yang khusus, pekerjaan administratif praktik Anda kemungkinan tersebar di spreadsheet, email, dan catatan tempel. Hal ini menyebabkan tugas pendaftaran pasien terlewat, koordinasi staf yang sulit, dan visibilitas terbatas terhadap hambatan administratif. Hal ini membuang waktu, membuat staf frustrasi, dan menciptakan pengalaman pasien yang tidak konsisten.

Meskipun ClickUp bukan sistem manajemen praktik medis tradisional dengan fitur penagihan bawaan, ia secara efektif mengatasi tantangan operasional ini. ClickUp berfungsi sebagai lapisan penghubung untuk semua pekerjaan administratif yang terjadi di luar ruang pemeriksaan. Bagi tim kesehatan yang menggunakan perangkat lunak klinis khusus, ClickUp memberikan visibilitas, otomatisasi, dan efisiensi yang didukung AI untuk operasional praktik Anda.

Kurangi waktu yang dihabiskan untuk melacak tindak lanjut secara manual dan mengumpulkan informasi.

ClickUp Brain, asisten AI Anda, dapat merangkum status tugas dan memberitahu Anda secara tepat apa yang perlu diperhatikan di seluruh ruang kerja Anda.

Ringkas catatan dan tugas dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

Perangkat lunak ini juga dapat mengubah catatan rapat atau dokumen proses menjadi tindakan yang jelas, membantu tim Anda mengubah keputusan menjadi tugas dengan cepat. Dan saat Anda perlu berkomunikasi secara konsisten, alat penulisan Brain dapat membantu menyusun dan menyempurnakan pembaruan internal, instruksi yang ramah pasien, dan lainnya.

Otomatisasi juga membantu menjaga kelancaran pekerjaan. ClickUp Automations dapat mengotomatiskan penugasan tugas saat status berubah, memberi tahu orang berikutnya dalam proses serah terima, dan menerapkan templat sehingga tidak perlu memulai dari awal.

Ini sangat berguna untuk pekerjaan administratif yang sensitif waktu di mana penundaan dapat menimbulkan biaya, seperti tindak lanjut klaim penggantian, koordinasi penjadwalan pasien, atau dokumen yang hilang.

Sederhanakan proses pendaftaran dan permintaan pasien.

Standarkan dan otomatiskan tugas pendaftaran dengan ClickUp Forms

Sebagian besar klinik beroperasi dengan input yang terus-menerus: pendaftaran pasien baru, verifikasi asuransi, pengolahan rujukan, permintaan catatan medis, persetujuan sebelumnya, tindak lanjut penagihan, dan masalah fasilitas. ClickUp Forms memungkinkan Anda menstandarkan informasi yang dikumpulkan oleh tim Anda, lalu secara otomatis membuat tugas dengan pemilik yang tepat, tanggal jatuh tempo, dan detail yang diperlukan.

Artinya, lebih sedikit pesan bolak-balik dan kurang pertanyaan "siapa yang menangani ini?" Jika Anda mengelola beberapa lokasi atau spesialisasi, Anda dapat menggunakan templat sehingga setiap permintaan mengikuti struktur yang sama, terlepas dari siapa yang mengirimkannya.

Dapatkan templat gratis Template Manajemen Pasien ClickUp melacak status pasien, obat-obatan, dokter yang ditugaskan, asuransi, dan lainnya.

Melacak riwayat medis setiap pasien, hasil laboratorium, kondisi kesehatan, dan lainnya sangat penting untuk mengelola praktik medis yang sukses. Template Manajemen Pasien ClickUp membantu menghemat waktu dalam mengorganisir basis data Anda sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: memberikan perawatan terbaik yang mungkin!

Dengan templat ini, Anda mendapatkan:

Empat tampilan yang dapat disesuaikan—Daftar, Papan, Kalender, dan Formulir

Kolom Kustom yang Sudah Dibuat di setiap tampilan yang memungkinkan Anda menambahkan detail pasien yang penting.

Status Kustom yang membantu seluruh tim perawatan tetap sejalan dalam memantau perjalanan kesehatan setiap pasien.

Formulir Pendaftaran Pasien yang Dapat Disesuaikan, dapat dibagikan kepada pasien, diunduh oleh penyedia layanan kesehatan, dan diubah menjadi tugas baru di ClickUp!

💡 Tips Pro: Menjaga keamanan data klien adalah prioritas utama di ClickUp. Platform ini mematuhi standar SOC 2 dan HIPAA, memastikan bahwa semua informasi pasien dan praktik medis di seluruh infrastruktur ClickUp tetap aman dan rahasia.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Brain: Asisten AI ini menganalisis ruang kerja Anda untuk memberikan ringkasan cerdas, draf konten, dan menampilkan tugas-tugas yang perlu ditindaklanjuti. Tanyakan “Tugas pendaftaran pasien apa yang terlambat minggu ini?” dan dapatkan jawaban instan tanpa perlu mencari secara manual.

ClickUp Automations: Buat alur kerja tanpa kode yang memicu tindakan berdasarkan kondisi. Ketika status tugas berubah menjadi “Menunggu Verifikasi Asuransi,” Anda dapat secara otomatis memberitahu tim penagihan dan mengatur pengingat tindak lanjut.

ClickUp Forms: Buat formulir pendaftaran yang dapat disesuaikan dan langsung terintegrasi ke ruang kerja Anda. Informasi pasien atau permintaan rujukan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti begitu dikirimkan, tanpa perlu memasukkan data ulang.

Dashboard ClickUp: Visualisasikan metrik operasional praktik Anda secara real-time. Pantau tingkat penyelesaian tugas, pantau hambatan dalam Visualisasikan metrik operasional praktik Anda secara real-time. Pantau tingkat penyelesaian tugas, pantau hambatan dalam alur kerja penagihan , atau lihat staf mana yang memiliki kapasitas.

ClickUp Docs: Sentralisasikan Sentralisasikan prosedur operasional standar dan materi pelatihan Anda tepat di samping tugas yang terkait. Staf Anda dapat selalu mengakses protokol terbaru tanpa perlu mencari di drive bersama.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keunggulan:

Kurangi pergantian konteks dan tingkatkan produktivitas staf dengan mengintegrasikan manajemen tugas, dokumentasi, dan komunikasi ke dalam satu ruang kerja ClickUp.

Bebaskan waktu tim Anda dengan ClickUp Brain, yang menangani ringkasan dan penulisan konten dengan memahami konteks ruang kerja Anda.

Konfigurasikan alur kerja sesuai kebutuhan praktik Anda menggunakan menggunakan ClickUp Custom Fields ClickUp Views , dan ClickUp Automations—tanpa memerlukan keahlian teknis.

Kekurangan:

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi seluruh fitur dan menemukan pengaturan ideal mereka.

Ini bukan pengganti sistem EHR klinis dan berfungsi terbaik sebagai pelengkap perangkat lunak kesehatan khusus.

Pengalaman aplikasi seluler sedikit berbeda dari versi desktop untuk beberapa fitur lanjutan.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (11.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengulas G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan semua hal dalam satu platform. Tugas, jadwal, catatan, dan pembaruan semuanya berada dalam sistem yang sama, sehingga mengurangi perpindahan antar alat. Saya juga menghargai fleksibilitasnya. Kami dapat menyesuaikan status, bidang, dan tampilan sesuai dengan cara tim kami bekerja. Hal ini memudahkan untuk tetap terorganisir dan memberikan visibilitas yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa dan di mana proyek berada pada setiap saat.

💡 Tips Pro: Untuk mengembangkan operasional Anda tanpa hambatan, integrasikan ClickUp’s Super Agents ke dalam alur kerja Anda! Dengan menggunakan Super Agents bersama tim manusia, tim Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan yang paling berdampak. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan Super Agent sebagai rekan AI Anda: Penilaian awal dan pengaturan tugas (dari Formulir): Mereview setiap pengajuan awal, menerapkan daftar periksa/templat yang tepat, dan menetapkan prioritas serta tanggal jatuh tempo berdasarkan aturan Anda. Mengarahkan permintaan ke pemilik yang benar (resepsionis, penagihan, koordinasi perawatan) sehingga tidak pernah tertunda tanpa penugasan.

Kesiapan janji temu dan koordinasi pra-kunjungan: Memantau janji temu yang akan datang dan mengidentifikasi celah sejak dini (verifikasi asuransi yang hilang, rujukan, formulir, catatan). Menampilkan pembaruan cepat "apa yang hilang + siapa yang bertanggung jawab" dan mengingatkan penanggung jawab saat bidang penting belum lengkap.

Proses tindak lanjut dan penanganan pasien yang tidak hadir: Secara otomatis membuat tugas tindak lanjut pasca kunjungan dan komunikasi (pemeriksaan laboratorium, rujukan, permintaan rekam medis, penjadwalan ulang). Mengeskalasi item yang terjebak di status “Menunggu” atau melebihi SLA agar tidak terlewat.

Pembaruan harian pusat kendali operasional klinik: Membuat ringkasan harian tentang pekerjaan yang terlambat, prioritas hari ini berdasarkan pemilik, dan hambatan di berbagai daftar. Memberikan manajer pandangan cepat tentang apa yang perlu diperhatikan tanpa harus memeriksa beberapa papan secara manual. Pelajari lebih lanjut tentang penggunaan Super Agent:

2. athenahealth (Terbaik untuk praktik berbasis cloud)

melalui athenahealth

Praktik Anda sering menghadapi penolakan klaim akibat aturan penyedia layanan kesehatan yang terus berubah, dan Anda tidak memiliki staf yang cukup untuk mengikutinya. Hal ini merugikan efisiensi operasional Anda, menyebabkan siklus pendapatan yang lambat, dan memaksa tim Anda menghabiskan berjam-jam di telepon dengan perusahaan asuransi alih-alih membantu pasien.

athenahealth menyediakan platform berbasis cloud yang dibangun berdasarkan kecerdasan jaringan. athenaNet-nya menghubungkan ribuan praktik medis, menggunakan data kolektif mereka untuk memperbarui aturan penagihan dan mengidentifikasi tren pembayar secara real-time. Ini berarti klaim Anda mendapat manfaat dari pengalaman praktik lain, mengurangi penolakan yang disebabkan oleh informasi yang sudah usang.

Platform ini mengintegrasikan manajemen praktik dengan EHR dan alat keterlibatan pasien. Bagi praktik yang ingin mengurangi kompleksitas penagihan, athenahealth juga menawarkan layanan manajemen siklus pendapatan, di mana para ahli mereka akan menangani klaim yang ditolak untuk Anda.

Fitur terbaik athenahealth

athenaNet network intelligence: Memanfaatkan data dari jaringannya untuk terus memperbarui aturan penagihan, mengurangi penolakan dengan mendeteksi kesalahan sebelum pengajuan.

Manajemen siklus pendapatan terintegrasi: Menyediakan layanan RCM di mana tim mereka menangani klaim yang ditolak dan mengikuti perkembangan saldo yang belum dibayar, memungkinkan Anda untuk mendelegasikan kompleksitas penagihan.

Paket keterlibatan pasien: Termasuk penjadwalan online, pengingat otomatis, dan portal pasien untuk mengurangi beban kerja resepsionis dan meningkatkan pengalaman pasien.

Kelebihan dan kekurangan athenahealth

Keunggulan:

Wawasan berbasis jaringan membantu praktik medis tetap up-to-date dengan persyaratan penyedia layanan kesehatan.

Menggabungkan perangkat lunak dengan layanan opsional untuk praktik yang ingin mendelegasikan penagihan.

Alat yang ramah pasien memenuhi harapan modern untuk akses digital.

Kekurangan:

Harga berdasarkan penawaran membuat sulit untuk membandingkan biaya tanpa konsultasi penjualan.

Implementasi dapat memakan waktu lama untuk praktik dengan alur kerja yang kompleks.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka terasa ketinggalan zaman.

Harga athenahealth

Harga kustom

Ulasan dan Peringkat athenahealth

G2: 3.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 3.6/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang athenahealth?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Saya sangat menghargai athenaOne karena templatnya yang ramah pengguna dan kalender serta jadwal yang mudah digunakan. Saya menyukai fitur obrolan Athena yang memungkinkan saya menghubungi rekan kerja dengan mudah. Fitur ini juga membantu saya merencanakan panggilan dan jadwal dengan melihat kalender penyedia layanan kami untuk hari itu. Selain itu, perangkat lunak ini sangat sederhana dan mudah digunakan bagi kami sejak kami mulai menggunakannya hampir 15 tahun yang lalu.

3. AdvancedMD (Terbaik untuk praktik berukuran menengah)

melalui AdvancedMD

Praktik berukuran menengah seringkali berada dalam posisi yang sulit—perangkat lunak dasar tidak cukup, tetapi solusi enterprise terasa berlebihan. AdvancedMD menargetkan celah ini.

Perangkat lunak ini menawarkan platform manajemen praktik yang sangat dapat disesuaikan, yang menggabungkan fleksibilitas dengan kemudahan penggunaan. Sistem ini memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja, formulir, dan laporan sesuai kebutuhan spesifik Anda, sehingga populer di kalangan praktik yang membutuhkan solusi yang lebih dari sekadar satu ukuran untuk semua.

Termasuk layanan telemedisin terintegrasi, yang sangat penting untuk menyediakan layanan perawatan hibrida. Kemampuan pelaporan platform ini menonjol, dengan dasbor yang dapat disesuaikan untuk memberikan visibilitas yang jelas terhadap kinerja keuangan dan operasional.

Fitur unggulan AdvancedMD

Template alur kerja yang dapat disesuaikan: Konfigurasikan proses penjadwalan, klinis, dan penagihan sesuai kebutuhan spesifik Anda, menyesuaikan dengan berbagai spesialisasi.

Platform telehealth terintegrasi: Kunjungan video sudah terintegrasi dalam sistem, sehingga penjadwalan, dokumentasi, dan penagihan untuk perawatan virtual berjalan lancar.

Paket pelaporan komprehensif: Pantau metrik kunci seperti tingkat penagihan dan pemanfaatan janji temu dengan dasbor dan laporan yang dapat disesuaikan.

Kelebihan dan kekurangan AdvancedMD

Keunggulan:

Menawarkan opsi penyesuaian mendalam melalui antarmuka yang intuitif.

Aplikasi seluler ini memberikan akses yang berguna ke jadwal dan informasi pasien saat bepergian.

Telehealth terintegrasi mengurangi penggunaan alat yang berlebihan dan menyederhanakan operasional.

Kekurangan:

Pengaturan awal dapat memakan waktu karena banyaknya opsi penyesuaian.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa waktu respons dukungan pelanggan dapat tidak konsisten.

Harga berdasarkan penawaran membuat sulit untuk merencanakan anggaran tanpa panggilan penjualan.

Harga AdvancedMD

Harga kustom

Ulasan dan peringkat AdvancedMD

G2: 3.6/5 (50+ ulasan)

Capterra: 3.6/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AdvancedMD?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengulas G2:

Setelah sistem dipasang, sistem ini mudah dinavigasi. Mudah untuk memposting data dan mudah untuk menjalankan laporan. Semua data dalam sistem dilengkapi dengan cap waktu dan pengguna, sehingga mudah melacak siapa yang melakukan apa dan kapan. Fitur ini sangat berguna untuk akuntabilitas.

4. NextGen Healthcare (Terbaik untuk praktik spesialis yang memerlukan alur kerja khusus)

melalui NextGen

NextGen Healthcare berfokus pada penyediaan alur kerja klinis dan administratif yang disesuaikan dengan disiplin spesifik seperti kardiologi, ortopedi, dan kesehatan perilaku. Spesialisasi ini mengurangi waktu pengaturan dan memastikan perangkat lunak sesuai dengan cara spesialis Anda sebenarnya bekerja.

Platform ini menggabungkan manajemen praktik dengan kemampuan EHR, menghubungkan data klinis dan administratif secara mulus. Alat kesehatan populasi yang dimilikinya juga membantu praktik mengelola panel pasien secara proaktif, yang sangat penting bagi mereka yang berpartisipasi dalam program perawatan berbasis nilai.

Fitur Terbaik NextGen Healthcare

Template klinis khusus spesialisasi: Template yang sudah siap pakai untuk puluhan spesialisasi mengurangi waktu dokumentasi dan memastikan alur kerja sesuai dengan persyaratan klinis.

Manajemen kesehatan populasi: Alat untuk mengidentifikasi celah perawatan dan melacak ukuran kualitas mendukung praktik dalam pengaturan perawatan berbasis nilai.

PM dan EHR Terintegrasi: Dokumen klinis dan fungsi administratif berbagi dasar data yang sama, menghilangkan entri data ganda.

Kelebihan dan kekurangan NextGen Healthcare

Keunggulan:

Dirancang khusus untuk praktik spesialis, membutuhkan sedikit penyesuaian.

Dukungan kuat untuk perawatan berbasis nilai membantu praktik medis dalam program pembayaran berbasis kualitas.

Platform terpadu ini mengurangi hambatan dalam mengelola sistem yang terpisah.

Kekurangan:

Implementasi dapat memakan waktu beberapa bulan untuk praktik yang kompleks.

Kedalaman fitur menciptakan kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru.

Praktik di luar spesialisasi inti NextGen mungkin menemukan bahwa perangkat lunak ini kurang relevan.

Harga NextGen Healthcare

Harga kustom

Ulasan dan Peringkat NextGen Healthcare

G2: 3.7/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang NextGen Healthcare?

Inilah yang dibagikan dalam ulasan Capterra:

Sangat powerful untuk praktik kesehatan; setelah dipasang, perangkat lunak ini mengoptimalkan perawatan pasien dan manajemen kantor secara efektif.

5. Tebra (Terbaik untuk praktik baru yang membutuhkan pemasaran dan manajemen pasien secara bersamaan)

melalui Tebra

Sebagai praktik kecil atau baru, Anda membutuhkan baik perangkat lunak operasional maupun alat untuk menarik pasien baru. Menggunakan alat terpisah untuk manajemen praktik dan pemasaran mahal dan rumit, menciptakan lapisan pekerjaan administratif tambahan yang tidak Anda miliki waktu untuk mengurusnya. Fragmentasi ini membuatnya mustahil untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesehatan praktik Anda.

Tebra mengatasi hal ini dengan menggabungkan manajemen praktik (dari Kareo) dan pemasaran pasien (dari PatientPop) ke dalam satu platform terpadu. Dirancang sebagai solusi all-in-one untuk praktik independen yang perlu mengelola operasional dan mengembangkan basis pasien secara bersamaan.

Platform ini menekankan kemudahan akses, dengan alur kerja penagihan yang disederhanakan dan antarmuka yang intuitif yang memudahkan tim tanpa staf IT khusus untuk menguasainya. Fitur pemasarannya, seperti manajemen reputasi online, membantu Anda membangun merek praktik Anda dan menarik pasien baru.

Fitur unggulan Tebra

Manajemen PM dan pemasaran pasien terintegrasi: Termasuk alat untuk mengelola reputasi online dan menarik pasien baru, mencakup seluruh siklus hidup dari akuisisi hingga perawatan.

Alur kerja penagihan yang disederhanakan: Antarmuka penagihan dirancang untuk praktik yang tidak memiliki staf penagihan khusus, memudahkan pengajuan klaim dan pencatatan pembayaran.

Komunikasi pasien otomatis: Pengingat janji temu, pesan pengingat, dan permintaan ulasan berjalan secara otomatis, mengurangi beban kerja di meja depan.

Kelebihan dan kekurangan Tebra

Keunggulan:

Pendekatan all-in-one menghilangkan kebutuhan untuk mengelola beberapa penyedia layanan.

Antarmuka dirancang untuk pengguna non-teknis dan praktik yang tidak memiliki staf IT.

Harga awal yang transparan memudahkan perencanaan anggaran awal dibandingkan dengan pesaing.

Kekurangan:

Praktik medis yang lebih besar atau lebih kompleks mungkin menemukan bahwa fitur yang tersedia terbatas.

Opsi penyesuaian lanjutan terbatas dibandingkan dengan platform perusahaan.

Pilihan integrasi yang lebih sedikit dengan alat pihak ketiga

Harga Tebra

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Tebra

G2: 4.0/5 (200+ ulasan)

Capterra: 3.9/5 (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tebra?

Inilah yang dibagikan oleh pengguna Capterra:

Secara keseluruhan, saya menemukan Tebra efisien dan efektif dalam arti bahwa proses pembuatan catatan sangat sederhana dan mudah dinavigasi.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX (pendamping desktop berbasis AI dari ClickUp) sangat berguna bagi tim manajemen praktik medis karena mengurangi hambatan dalam mencari informasi dan mencatat tindakan saat berpindah antar alat dengan cepat. Alih-alih harus mencari melalui daftar ClickUp, file, dan aplikasi terhubung yang berbeda-beda, Anda dapat mencari di seluruh ClickUp, web, dan alat terhubung dari satu tempat, sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan tugas pendaftaran yang tepat, dokumen kebijakan, atau daftar periksa operasional saat ada pertanyaan muncul di tengah hari.

Lebih baik lagi, Talk to Text mengubah suara menjadi teks yang rapi di hampir semua kotak teks di komputer Anda, yang ideal untuk saat-saat sibuk: Anda dapat mendikte catatan tindak lanjut cepat, serah terima internal, atau pembaruan tugas, dan langsung mencatatnya di tempat kerja berlangsung.

6. SimplePractice (Terbaik untuk praktik kesehatan perilaku skala kecil)

melalui SimplePractice

SimplePractice dirancang khusus untuk praktik kesehatan perilaku solo dan kecil. Filosofinya adalah kesederhanaan daripada kedalaman fitur, memungkinkan Anda mengelola penjadwalan, dokumentasi, penagihan, dan telemedisin tanpa memerlukan staf administratif.

Telehealth merupakan bagian inti dari platform, bukan tambahan, dengan sesi video yang dapat diakses langsung dari kalender Anda. Portal pasien memungkinkan pasien mengurus dokumen pendaftaran dan pemesanan janji temu sendiri, mengurangi komunikasi bolak-balik yang menghabiskan waktu Anda.

Fitur unggulan SimplePractice

Telehealth terintegrasi: Sesi video terintegrasi secara mulus ke dalam platform, tanpa memerlukan vendor atau login terpisah.

Portal klien: Portal layanan mandiri bagi klien untuk mengurus dokumen pendaftaran, membuat janji temu, dan mengirim pesan aman.

Penagihan asuransi yang efisien: Mencakup dasar-dasar penagihan asuransi yang dibutuhkan oleh praktisi mandiri tanpa kerumitan yang berlebihan.

Kelebihan dan kekurangan SimplePractice

Keunggulan:

Seluruh platform dirancang untuk praktisi yang mengelola praktik mereka tanpa staf administrasi.

Telehealth terintegrasi dengan mulus dalam platform, bukan sebagai integrasi yang kaku.

Tingkat harga yang transparan memudahkan perencanaan anggaran.

Kekurangan:

Skalabilitas terbatas untuk praktik yang berkembang melebihi beberapa penyedia layanan.

Fitur penagihan asuransi relatif dasar dibandingkan dengan platform RCM khusus.

Opsi penyesuaian sengaja dibatasi untuk menjaga kesederhanaan.

Harga SimplePractice

Paket Pemula: $24,50/bulan untuk 3 bulan pertama, kemudian $49/bulan.

Paket Dasar: $39,50/bulan untuk 3 bulan pertama, kemudian $79/bulan.

Plus: $49,50/bulan untuk 3 bulan, kemudian $99/bulan

Ulasan dan peringkat SimplePractice

G2: 4.1/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SimplePractice?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas Capterra:

Sangat mudah dipelajari dan digunakan. Penyedia layanan saya menyukai bagian catatan sederhana untuk mendokumentasikan sesi mereka. Dan pengajuan klaim ke asuransi sangat sederhana.

7. CureMD (Terbaik untuk manajemen praktik medis berbasis cloud all-in-one)

melalui CureMD

Ketika sebuah praktik menggunakan sistem yang terpisah untuk EHR, penagihan, dan manajemen praktik, data harus dimasukkan ulang di beberapa tempat. Hal ini menyebabkan kesalahan, membuang waktu, dan menciptakan ketidakkonsistenan yang menjengkelkan antara catatan klinis dan klaim penagihan. Kerumitan ini membuat operasional menjadi tidak efisien.

CureMD mengatasi hal ini dengan platform cloud all-in-one yang komprehensif, menggabungkan EHR, manajemen praktik, dan penagihan medis menjadi satu sistem terpadu. Data yang dimasukkan sekali mengalir secara mulus melalui seluruh alur kerja, mulai dari dokumentasi dan pengkodean hingga pengajuan klaim.

Platform ini menggunakan dokumentasi yang didukung AI untuk membantu penyedia layanan kesehatan menyelesaikan catatan lebih cepat dengan menyarankan kode yang relevan dan mengidentifikasi celah. Sistem kliring terintegrasinya menangani pengajuan dan pelacakan klaim, sementara verifikasi kelayakan real-time mendeteksi masalah cakupan sebelum menjadi masalah.

Fitur unggulan CureMD

EHR, PM, dan penagihan terintegrasi: Ketiga fungsi ini berbagi dasar data yang sama, menghilangkan entri data ganda, dan memastikan dokumentasi klinis mendukung proses penagihan.

Dokumentasi klinis yang didukung AI: Sistem ini menyarankan kode yang relevan dan mengidentifikasi celah dalam dokumentasi untuk membantu penyedia layanan kesehatan menyelesaikan catatan dengan lebih efisien.

Pusat kliring terintegrasi: Pengajuan klaim, pelacakan, dan pengelolaan penolakan dilakukan dalam platform, dengan verifikasi kelayakan secara real-time.

Kelebihan dan kekurangan CureMD

Keunggulan:

Integrasi all-in-one yang sesungguhnya mengurangi kesalahan dan menghilangkan gesekan dalam mengelola sistem terpisah.

Dukungan dokumentasi AI membantu penyedia layanan kesehatan mendokumentasikan dengan lebih efisien dan mengkode dengan akurat.

Integrasi komprehensif dengan clearinghouse memudahkan pengelolaan klaim.

Kekurangan:

Kumpulan fitur yang komprehensif menciptakan kurva pembelajaran bagi pengguna baru.

Implementasi dapat memakan waktu beberapa bulan untuk praktik yang kompleks.

Harga berdasarkan penawaran memerlukan percakapan penjualan untuk memahami biaya.

Harga CureMD

Harga kustom

Ulasan dan Peringkat CureMD

G2: 3.8/5 (50+ ulasan)

Capterra: 3.6/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CureMD?

Berikut ini yang disebutkan dalam ulasan Capterra:

Antarmuka yang mudah digunakan dan dipelajari, membantu dalam penagihan dan pengorganisasian dokumen.

8. eClinicalWorks (Terbaik untuk praktik dengan banyak penyedia layanan dan lokasi)

melalui eClinicalWorks

eClinicalWorks dirancang untuk praktik medis besar dan sistem kesehatan yang membutuhkan kemampuan EHR dan manajemen praktik yang komprehensif. Perangkat lunak ini menangani operasi kompleks dengan banyak penyedia layanan dan lokasi, dilengkapi dengan fitur yang dirancang untuk menangani volume pasien yang tinggi.

Pendekatan terintegrasinya berarti dokumentasi klinis, penjadwalan, penagihan, dan keterlibatan pasien semua menggunakan platform yang sama. Alat manajemen kesehatan populasi merupakan pembeda utama, membantu Anda mengidentifikasi celah perawatan dan mengelola kondisi kronis di seluruh panel pasien Anda.

Fitur unggulan eClinicalWorks

Manajemen kesehatan populasi: Termasuk alat untuk mengidentifikasi celah perawatan, mengelola kondisi kronis, dan melacak indikator kualitas untuk mendukung perawatan berbasis nilai.

EHR terintegrasi dan manajemen praktik: Fungsi klinis dan administratif berbagi platform yang sama, dengan data mengalir secara lancar di antara keduanya.

Engagement pasien yang komprehensif: Portal pasien, kemampuan telemedisin, dan alat komunikasi otomatis memenuhi harapan pasien modern.

Kelebihan dan kekurangan eClinicalWorks

Keunggulan:

Dirancang untuk menangani kompleksitas praktik medis besar dengan beberapa lokasi.

Alat kesehatan populasi yang kuat mendukung kesuksesan dalam program perawatan berbasis nilai.

Integrasi komprehensif mengurangi kompleksitas pengelolaan vendor.

Kekurangan:

Kedalaman platform ini menciptakan kurva pembelajaran yang signifikan bagi staf baru.

Implementasi bersifat kompleks dan paling cocok untuk organisasi yang memiliki sumber daya IT yang khusus.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan pesaing yang lebih baru.

Harga eClinicalWorks

Harga kustom

Ulasan dan Peringkat eClinicalWorks

G2: 3.6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 3. 3/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang eClinicalWorks?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengulas G2:

Mudah digunakan, akses mudah ke semua informasi yang dapat diakses di satu tempat. Mudah diterapkan di praktik baru dan juga mudah diajarkan kepada anggota baru yang bergabung. Layanan pelanggan sangat antusias dan selalu dapat dihubungi. Saya menggunakan perangkat lunak ini setiap hari karena praktik kami hanya menggunakan perangkat lunak untuk segala hal. Ada lebih dari 10 fitur yang saya sukai.

9. PracticeSuite (Terbaik untuk mengelola praktik multidisiplin)

melalui PracticeSuite

PracticeSuite menawarkan platform berbasis cloud yang melayani baik praktik medis maupun perusahaan penagihan yang mendukungnya. Fokus ganda ini memungkinkan platform ini menangani situasi penagihan yang kompleks dan memberikan fleksibilitas untuk mengubah model penagihan Anda tanpa perlu mengganti perangkat lunak.

Platform ini mendukung berbagai spesialisasi dengan alur kerja yang dapat disesuaikan. Fitur RCM-nya meliputi pembersihan klaim dan pengelolaan penolakan, sementara portal pasien menangani penjadwalan mandiri dan komunikasi.

Fitur unggulan PracticeSuite

Dukungan untuk praktik medis dan perusahaan penagihan: Platform ini dirancang untuk praktik medis dan perusahaan penagihan pihak ketiga, menawarkan fleksibilitas dalam mengelola siklus pendapatan Anda.

Kemampuan RCM yang komprehensif: Fitur seperti pembersihan klaim, pengelolaan penolakan, dan pelaporan keuangan terperinci menyediakan alat untuk pengelolaan pendapatan yang efektif.

Dukungan multi-spesialisasi: Alur kerja dan templat yang dapat disesuaikan mengakomodasi kebutuhan spesialisasi yang berbeda tanpa memerlukan platform terpisah.

Kelebihan dan kekurangan PracticeSuite

Keunggulan:

Platform ini mendukung model penagihan internal maupun eksternal.

Fitur penagihan dan pengelolaan klaim sangat lengkap dan setara dengan platform RCM khusus.

Akses berbasis cloud mendukung kerja jarak jauh dan operasi multi-lokasi.

Kekurangan:

Antarmuka mungkin terasa kurang modern dibandingkan dengan beberapa pesaingnya.

Pengalaman pengguna dengan dukungan implementasi dapat bervariasi

Harga berdasarkan penawaran memerlukan percakapan penjualan untuk mendapatkan rincian biaya.

Harga PracticeSuite

Harga kustom

Ulasan dan peringkat PracticeSuite

G2: 4.2/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PracticeSuite?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengulas Capterra:

Harga yang kompetitif, kemampuan untuk terintegrasi dengan berbagai program/produk lain.

10. DrChrono (Terbaik untuk tim kesehatan yang berfokus pada mobile)

melalui DrChrono

Tim kesehatan memerlukan solusi berbasis mobile yang memungkinkan dokumentasi langsung di tempat perawatan dan menyediakan fungsi lengkap di tablet dan smartphone.

DrChrono dirancang dengan pendekatan mobile-first, dilengkapi antarmuka asli iPad yang dioptimalkan untuk interaksi sentuh. Hal ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mencatat dan mengelola tugas di lokasi perawatan, meningkatkan efisiensi dan keterlibatan pasien.

Platform ini menggabungkan EHR dan manajemen praktik dengan penagihan terintegrasi. Selain itu, platform ini juga menawarkan formulir medis yang dapat disesuaikan dan API untuk praktik yang memiliki sumber daya teknis untuk membangun integrasi mereka sendiri.

Fitur unggulan DrChrono

Desain asli untuk iPad: Platform ini dirancang untuk perangkat seluler, sehingga interaksi sentuh dan alur kerja seluler terasa alami dan tanpa kompromi.

Formulir medis yang dapat disesuaikan: Praktik medis dapat membuat templat dokumentasi mereka sendiri untuk menyesuaikan dengan alur kerja klinis spesifik.

Akses API: Bagi praktik medis yang memiliki keahlian teknis, API memungkinkan integrasi dan alur kerja kustom yang memperluas kemampuan platform.

Kelebihan dan kekurangan DrChrono

Keunggulan:

Penyedia layanan kesehatan dapat menyelesaikan seluruh alur kerja klinis dan administratif di tablet.

Platform ini sangat dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan alur kerja yang spesifik.

Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang ramah pengembang memungkinkan integrasi kustom.

Kekurangan:

Fleksibilitas ini memerlukan waktu pengaturan dan konfigurasi yang lebih lama dibandingkan solusi siap pakai.

Fitur penagihan mungkin tidak cukup kuat untuk praktik dengan kebutuhan RCM yang kompleks.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa waktu respons dukungan pelanggan dapat tidak konsisten.

Harga DrChrono

Harga kustom

Ulasan dan Peringkat DrChrono

G2: 3.4/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DrChrono?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengulas G2:

Saya menyukai sistem pelaporan di DrChrono oleh EverHealth. Filter-filternya benar-benar memudahkan untuk melacak pasien, layanan, produk, dan keuangan. Hal ini membantu mempermudah pemecahan masalah, membuat kampanye pemasaran, dan melacak pendapatan secara efektif.

Hentikan Kebingungan dengan Dokumen dan Mulailah Fokus pada Pasien

Perangkat lunak manajemen praktik medis yang tepat sepenuhnya bergantung pada ukuran praktik Anda, spesialisasi, dan tantangan operasional utama. Platform khusus seperti athenahealth dan NextGen Healthcare sangat cocok untuk praktik yang membutuhkan integrasi klinis yang mendalam, sementara solusi yang lebih sederhana seperti SimplePractice dan Tebra ideal untuk praktisi tunggal yang mengutamakan kemudahan penggunaan.

Menemukan solusi yang mengurangi beban administratif dan membebaskan staf Anda untuk merawat pasien sangat penting. Baik itu melalui otomatisasi pengingat janji temu atau penyederhanaan klaim, alat terbaik adalah yang benar-benar akan digunakan tim Anda setiap hari.

Bagi praktik yang ingin mengoptimalkan alur kerja administratif—mengkoordinasikan staf, melacak tugas, dan mengotomatisasi proses berulang—ClickUp menyediakan fondasi fleksibel yang melengkapi perangkat lunak kesehatan khusus. Mulai secara gratis dan lihat bagaimana manajemen alur kerja yang didukung AI dapat mengurangi kekacauan operasional yang menghambat praktik Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perangkat lunak manajemen praktik menangani fungsi administratif seperti penjadwalan dan penagihan, sementara sistem EHR mengelola dokumentasi klinis seperti catatan kesehatan pasien dan catatan kunjungan. Banyak platform modern mengintegrasikan keduanya, tetapi mereka memiliki tujuan inti yang berbeda dalam sebuah praktik.

Alat manajemen proyek umum seperti ClickUp dapat mengelola alur kerja administratif dan koordinasi staf dengan efektif. Namun, alat-alat ini tidak menggantikan fungsi khusus seperti penagihan medis atau dokumentasi klinis, sehingga pendekatan terbaik seringkali menggabungkan kedua jenis perangkat lunak tersebut.

AI mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti pengingat janji temu dan pemeriksaan klaim. AI yang lebih canggih juga dapat membantu dalam dokumentasi klinis dengan menyarankan kode dan merangkum informasi pasien, mengurangi pekerjaan manual yang memakan waktu staf.

Praktik kecil sebaiknya fokus pada kebutuhan operasional inti: penjadwalan yang andal dengan pengingat otomatis, penagihan yang sederhana, alat komunikasi pasien, dan aksesibilitas berbasis cloud. Kemudahan penggunaan seringkali lebih penting daripada daftar panjang fitur perusahaan yang tidak akan Anda gunakan.