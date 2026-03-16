Strategi Pemasaran Sewa Liburan untuk Mendapatkan Lebih Banyak Pemesanan

Anda sudah mendaftarkan properti Anda, mengunggah beberapa foto, dan sekarang hanya berharap pemesanan berdatangan. Sejujurnya, itu adalah resep untuk kelelahan dan membuat Anda kehilangan potensi pendapatan.

Mengelola properti sewa tanpa kerangka kerja yang jelas akan menciptakan siklus pesan reaktif dan pembaruan manual yang sulit dikembangkan dan membuat Anda stres. Panduan ini akan memandu Anda melalui strategi pemasaran esensial bagi pemilik properti sewa liburan yang siap mengelola properti mereka layaknya sebuah bisnis.

Kami juga akan membahas cara membangun pusat komando pemasaran properti sewa liburan yang lengkap menggunakan ClickUp. Karena dapat dikatakan bahwa pemilik yang berhasil mengisi kalender pemesanan mereka dan menetapkan tarif premium adalah mereka yang telah membangun sistem.

Apa Itu Strategi Pemasaran Properti Sewa Liburan?

Strategi pemasaran properti sewa liburan adalah rencana pemasaran proaktif Anda untuk menarik tamu, mengisi kalender pemesanan, dan memaksimalkan pendapatan. Strategi ini tidak hanya sekadar mengkurasi daftar properti; melainkan sebuah sistem lengkap yang mencakup segala hal, mulai dari fotografi dan kampanye email hingga pengalaman tamu itu sendiri.

Jika diterapkan dengan benar, strategi-strategi ini akan menciptakan efek flywheel. Tamu yang puas akan menjadi pemasar terbaik Anda melalui ulasan positif dan rekomendasi.

Rencana pemasaran properti sewa liburan memiliki empat bagian utama:

Visibilitas: Menampilkan properti Anda kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat

Konversi: Mengubah pengunjung menjadi pemesan

Retensi: Mengubah kunjungan sekali menjadi pendapatan yang dapat diandalkan dan berulang

Pengukuran: Memahami apa yang berhasil agar Anda dapat melakukannya lebih banyak lagi

Pada awalnya, mengelola semua aspek ini melalui spreadsheet, email, dan belasan perangkat lunak manajemen perjalanan yang berbeda mungkin tampak lebih mudah. Namun, beban kerja ini perlahan-lahan menumpuk, menciptakan "Work Sprawl "—fragmentasi aktivitas kerja di berbagai alat yang terpisah dan tidak terintegrasi, sehingga konsistensi menjadi mustahil. 👀 Saran kami: Sangat mudah untuk mengakhiri kekacauan dan memusatkan seluruh rencana pemasaran properti sewa liburan Anda di Ruang Kerja AI Terintegrasi seperti ClickUp. Anda dapat menggabungkan tugas, konten, dan pelacakan kinerja Anda di satu tempat.

Namun, pertama-tama, mari kita pahami situasi branding properti sewa liburan Anda saat ini! ⬇️

Cara Mengevaluasi Strategi Pemasaran Properti Sewa Liburan Anda Saat Ini

Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak Anda ukur. Banyak pemilik menghabiskan waktu dan uang untuk taktik pemasaran baru tanpa terlebih dahulu memahami di mana proses mereka saat ini mengalami kendala.

Audit singkat akan memberi tahu Anda apakah masalah Anda terletak pada visibilitas (tidak cukup banyak orang yang melihat daftar properti Anda), konversi (orang melihatnya tetapi tidak memesan), atau retensi (Anda mendapatkan tamu sekali datang yang tidak pernah kembali).

Berikut cara menerapkannya:

Lakukan audit terhadap saluran pemasaran yang sudah ada

Ketika upaya pemasaran Anda tersebar di berbagai platform, sulit untuk melihat gambaran besarnya. Kurangnya pandangan terpusat ini berarti Anda tidak tahu saluran mana yang efektif dan mana yang hanya membuang-buang waktu.

Atasi hal ini dengan meninjau setiap saluran secara sistematis untuk mendapatkan gambaran dasar yang jelas.

Kehadiran di Agen Perjalanan Online (OTA): Periksa platform mana saja yang Anda gunakan (Airbnb, Vrbo, dll.) dan pastikan daftar properti Anda sudah 100% lengkap dengan foto, fasilitas, dan deskripsi.

Fitur pemesanan langsung: Periksa situs web Anda sendiri dan pastikan situs tersebut ramah seluler, sehingga tamu dapat memesan dengan mudah

Media sosial: Lakukan audit platform mana saja yang Anda gunakan—seberapa sering Anda memposting, dan seperti apa tingkat interaksi Anda

Pemasaran email: Pertimbangkan untuk mengumpulkan alamat email tamu dan mengirimkan kampanye yang relevan untuk mendorong pemesanan ulang

Pengelolaan ulasan: Lakukan pemeriksaan rutin dengan melihat jumlah ulasan yang Anda miliki di setiap platform, peringkat rata-rata Anda, dan apakah Anda telah menanggapi semuanya

Identifikasi metrik kinerja utama yang perlu dipantau

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana mengelola properti sewa liburan Anda layaknya sebuah bisnis, cobalah untuk tidak lagi mengandalkan ‘insting’ dalam menilai bagaimana musim Anda berjalan. Melacak setiap indikator kinerja pemasaran (KPI) yang mungkin ada hanya akan membuat Anda terjebak dalam kebingungan analisis. Sebaliknya, fokuslah pada metrik inti yang benar-benar memengaruhi keputusan penetapan harga dan pemasaran Anda.

Menetapkan metrik-metrik ini sebagai patokan memungkinkan perbandingan tahun ke tahun yang akurat, sehingga Anda dapat melihat apakah strategi baru Anda berhasil:

Tingkat okupansi: Persentase malam yang tersedia yang telah dipesan—mengukur permintaan properti Anda dan apakah harga yang Anda tetapkan sudah tepat.

Tarif harian rata-rata (ADR): Pendapatan rata-rata yang Anda peroleh per malam yang dipesan untuk menunjukkan daya tawar harga Anda di pasar saat ini

RevPAR (Pendapatan per Kamar Tersedia): Metrik ini menggabungkan tingkat hunian dan ADR untuk memberikan gambaran paling akurat mengenai kinerja keuangan properti Anda

Waktu pemesanan: Jangka waktu antara saat tamu melakukan pemesanan hingga tanggal check-in—membantu Anda merencanakan kebutuhan tenaga kerja musiman dan penyesuaian harga dinamis

Campuran saluran: Analisis asal-usul pemesanan Anda menunjukkan sumber atribusi mana (OTA vs. media milik sendiri) yang memberikan ROI terbaik

Tingkat konversi : Total pengeluaran pemasaran dibagi dengan jumlah pemesanan untuk menunjukkan biaya sebenarnya dari upaya media berbayar Anda

Sebelum meluncurkan inisiatif pemasaran baru, catat angka-angka Anda saat ini. Melacak angka-angka ini setiap bulan adalah hal yang umum, meskipun Anda sebaiknya beralih ke frekuensi mingguan selama musim ramai untuk mendeteksi perubahan mendadak dalam ALOS (rata-rata lama menginap) atau permintaan.

💡 Tips Pro: Untuk membantu Anda mengelola properti sewaan Anda layaknya sebuah bisnis, Anda perlu cara untuk memindahkan metrik-metrik ini dari pikiran Anda ke dalam format visual. Pertimbangkan untuk menggunakan Template Pelacakan KPI Manajemen Properti ClickUp. Template ini dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan antara operasional harian dan strategi tingkat tinggi. Lacak dan analisis KPI Anda dengan Template Pelacakan KPI Manajemen Properti ClickUp untuk pengambilan keputusan yang terinformasi Anda dapat menggunakannya untuk: Otomatiskan pelacakan data dasar Anda: Gunakan Bidang Kustom seperti Nilai Target dan Nilai Aktual untuk melihat selisih pada ADR atau RevPAR Anda tanpa perlu membuka spreadsheet

Lihat tren kinerja: Beralih ke Beralih ke Tampilan Garis Waktu untuk menganalisis perubahan musiman dalam jendela pemesanan Anda dan mengidentifikasi dengan tepat kapan tingkat hunian mencapai puncaknya

Pantau tujuan secara real-time: Kelompokkan metrik Anda ke dalam lima status yang berbeda, seperti "On Track" atau "At Risk", agar tetap bertanggung jawab terhadap target pendapatan Anda

Dapatkan gambaran umum: Lihat tampilan ringkasan untuk melihat semua indikator kinerja utama Anda di satu tempat, sehingga memudahkan Anda dalam melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan atau investor

Cara Mengidentifikasi Tamu Sewa Liburan yang Ideal

Mencoba menarik perhatian semua wisatawan? Anda tahu pepatah itu. Kemungkinan besar, Anda justru tidak menarik perhatian siapa pun. Lokasi, ukuran, dan fasilitas properti Anda secara alami menarik jenis tamu tertentu, dan mengenali pola-pola ini adalah dasar dari branding properti sewa liburan.

Untuk membangun profil yang akurat, jangan hanya melihat data demografis dasar seperti usia atau lokasi. Analisis psikografis, seperti motivasi bepergian dan perilaku pemesanan, bersamaan dengan karakteristik perjalanan seperti kapasitas tempat tidur dan jendela pemesanan yang umum.

Sebagai contoh, berikut adalah beberapa profil dan indikator nilainya:

Keluarga dan wisatawan kelompok

Keluarga dan mereka yang melakukan perjalanan multigenerasi mengutamakan ruang, keamanan, dan fasilitas yang sesuai untuk anak-anak atau rombongan besar. Mereka melakukan riset secara mendalam dan sangat dipengaruhi oleh ulasan yang menyebutkan kebersihan dan keakuratan.

Untuk menarik minat mereka, pemasaran Anda harus menonjolkan jumlah kamar tidur dan pengaturan tempat tidur. Tampilkan foto dapur Anda yang dilengkapi dengan peralatan, ruang tamu dengan permainan papan, atau halaman belakang dengan fasilitas bermain.

Singkatnya, Anda ingin deskripsi Anda secara proaktif menjawab kebutuhan dan kekhawatiran mereka agar mereka dapat menikmati masa menginap yang lancar dan tanpa masalah.

Pelancong bisnis dan pekerja jarak jauh

Maraknya tren bleisure dan workation telah menciptakan segmen pasar bernilai tinggi yang kurang sensitif terhadap harga namun sangat mementingkan kualitas. Mereka mencari tempat yang andal dan nyaman untuk bekerja dari jarak jauh. Tentu saja, prioritas utama mereka adalah koneksi WiFi yang cepat dan stabil, diikuti oleh ruang kerja yang khusus dan nyaman.

Untuk menarik pemesanan, tampilkan kecepatan WiFi Anda secara menonjol di daftar properti. Menambahkan foto meja kerja khusus, pencahayaan yang baik untuk panggilan video, dan mesin kopi berkualitas juga akan membantu. Atau bahkan sebutkan kedekatan dengan kedai kopi lokal atau kawasan bisnis. Taktik-taktik ini akan secara efektif menempatkan properti sewaan Anda sebagai perpanjangan yang mulus dari kantor mereka.

Pasangan yang mencari liburan romantis

Saat memasarkan liburan romantis atau perjalanan ulang tahun, narasi harus beralih dari aspek fungsional ke pengalaman. Pasangan sering kali bersedia membayar lebih untuk privasi, pemandangan unik, atau pengalaman butik yang terasa dirancang khusus untuk momen istimewa.

Gunakan bahasa yang menggugah imajinasi untuk menggambarkan suasana, dengan fokus pada suasana yang ‘intim’ atau ‘nyaman’. Dan soroti fitur-fitur yang menarik perhatian, seperti bak mandi air panas atau perapian. Menyoroti tempat-tempat kencan malam di sekitar atau menawarkan fasilitas tambahan kecil, seperti check-out lebih lambat, akan mengubah daftar properti Anda menjadi penawaran yang tak tertahankan.

📮Wawasan ClickUp: 16% ingin menjalankan bisnis kecil sebagai bagian dari portofolio mereka, tetapi saat ini hanya 7% yang melakukannya. Ketakutan harus melakukan semuanya sendiri adalah salah satu dari banyak alasan yang sering menghambat orang. Jika Anda seorang pendiri tunggal, ClickUp Brain MAX bertindak sebagai mitra bisnis Anda. Minta ia untuk memprioritaskan prospek penjualan, menyusun draf email penjangkauan, atau melacak inventaris—sementara agen AI Anda menangani pekerjaan rutin. Setiap tugas, mulai dari pemasaran layanan hingga pemenuhan pesanan, dapat dikelola melalui alur kerja yang didukung AI—sehingga Anda bebas untuk fokus pada pengembangan bisnis, bukan sekadar menjalankannya.

Cara Mengoptimalkan Iklan Sewa Liburan Anda

Iklan online Anda adalah etalase digital Anda. Itulah sebabnya iklan dengan foto yang biasa-biasa saja, buram, dan deskripsi yang membosankan membuat calon tamu langsung melewatinya. Perbaikan kecil pada iklan Anda dapat secara drastis meningkatkan tingkat konversi dan pemesanan.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk meningkatkan SEO properti sewa liburan Anda:

Foto profesional yang mengubah pengunjung menjadi pemesan

Tamu membuat penilaian instan berdasarkan foto-foto Anda. Jika foto-foto Anda gelap, berantakan, atau tidak profesional, Anda sudah kehilangan pemesanan bahkan sebelum mereka membaca deskripsi Anda.

Visual berkualitas profesional adalah investasi terpenting yang dapat Anda lakukan dalam strategi periklanan properti sewa liburan Anda.

Lakukan pemeriksaan cepat menggunakan daftar ini:

Kesan pertama adalah visual: Gambar utama Anda, foto pertama yang dilihat tamu, harus cukup menarik untuk membuat mereka berhenti menggulir

Tampilkan pengalaman: Alih-alih menampilkan kamar kosong, sertakan foto-foto gaya hidup, seperti cangkir kopi di teras atau buku di dekat perapian, untuk membantu tamu membayangkan diri mereka berada di sana

Pastikan semua area tercakup: Foto-foto area penting yang terlewat, seperti kamar mandi atau dapur, dapat membuat tamu curiga, jadi pastikan semuanya tercakup

Pencahayaan adalah segalanya: Ambil foto dalam cahaya alami yang terang dengan tirai terbuka agar ruangan terasa hangat dan ramah

Penataan ruang menunjukkan perhatian: Rapikan setiap permukaan, tambahkan beberapa hiasan yang elegan seperti bunga segar, dan pastikan semuanya bersih tanpa noda

Judul dan deskripsi yang menjual pengalaman

Teks deskripsi properti Anda adalah kesempatan Anda untuk menjual mimpi. Dalam hal ini, deskripsi generik yang berfokus pada fitur-fitur saja tidak akan mampu membangun koneksi emosional dengan tamu. Pastikan Anda menggunakan kata-kata Anda untuk menggambarkan pengalaman yang akan mereka rasakan.

Ikuti kerangka kerja ini untuk membuat teks yang menarik:

Tonjolkan keunggulan Anda: Pikirkan apa yang membuat properti Anda unik dan cantumkan hal itu di judul

Gunakan bahasa yang menggugah: Ganti frasa seperti ’rumah yang bagus’ dengan ’pondok terpencil dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan’

Fokus pada manfaat, bukan hanya fitur: Pahami bahwa ’dapur yang dilengkapi secara lengkap’ adalah fitur, tetapi ’makanan rumahan yang praktis bersama keluarga’ adalah manfaat

📌 Bonus: Menulis deskripsi daftar yang bagus adalah satu hal. Menjaga agar deskripsi tersebut tetap terorganisir di Airbnb, Vrbo, dan situs web Anda sendiri adalah tantangan yang sama sekali berbeda.

Alih-alih harus mengelola banyak dokumen Word dan draf yang tersebar, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk mengumpulkan semua deskripsi daftar properti Anda di satu tempat. Buat draf judul, kolaborasi dalam pengeditan, dan hubungkan teks Anda langsung dengan tugas pengelolaan properti di ClickUp. Inilah cara memperbarui daftar properti atau memperbarui deskripsi musiman menjadi bagian dari alur kerja Anda.

Halaman bersarang Buat halaman bersarang di ClickUp Docs untuk membuat basis pengetahuan sewa liburan yang komprehensif dan terpusat

Anda juga dapat menetapkan tingkat prioritas untuk Tugas ClickUp yang terhubung ini guna memastikan pembaruan pada musim puncak dilakukan terlebih dahulu. Hal ini memastikan ide-ide terbaik Anda dapat diterapkan dari tahap draf ke daftar properti yang aktif tanpa perlu pekerjaan manual yang membosankan.

Ulasan tamu yang membangun kepercayaan dan kredibilitas

Mendorong tamu untuk memberikan ulasan bisa terasa seperti tugas yang membosankan. Selain itu, ulasan negatif sering kali terasa seperti serangan pribadi.

Bagaimanapun, Anda tidak boleh mengabaikan ulasan Anda karena ulasan tersebut adalah aset pemasaran terkuat Anda. Bukti sosial dari tamu sebelumnya lebih meyakinkan daripada apa pun yang dapat Anda katakan tentang properti Anda sendiri.

Kuncinya adalah mensistematisasikan prosesnya. Jangan hanya mengandalkan ulasan—bangunlah proses untuk mendapatkannya seperti ini:

Berikan pengalaman bintang lima: Ini tidak bisa ditawar-tawar karena taktik terbaik untuk mendapatkan ulasan adalah pengalaman menginap yang luar biasa

Ajukan permintaan pada waktu yang tepat: Kirimkan permintaan yang sopan satu atau dua hari setelah tamu check-out, saat kenangan indah masih segar di ingatan

Tanggapi setiap ulasan: Ucapkan terima kasih kepada tamu atas umpan balik positif dan tanggapi kritik dengan profesional dan konstruktif

📌 Anda juga dapat mengotomatiskan proses ini menggunakan ClickUp Automations. Fitur ini memungkinkan Anda membuat alur kerja kustom dengan pembuat otomatisasi berbasis AI, sehingga tidak ada tamu yang pergi tanpa menerima email pengingat untuk membagikan pengalaman mereka.

Buat otomatisasi ClickUp yang disesuaikan untuk mengurangi pekerjaan berulang, seperti mengirim pesan tindak lanjut untuk ulasan atau pesan ucapan terima kasih

Dengan ClickUp Automations yang disesuaikan, Anda dapat:

Aktifkan tindak lanjut otomatis untuk tamu: Gunakan Otomatisasi Email untuk mengirim pesan ‘terima kasih’ yang ramah dan tautan ulasan langsung begitu status tamu berubah menjadi ‘Sudah Check-out’

Tugaskan tanggapan ulasan secara instan: Atur otomatisasi untuk memberi tahu manajer hubungan tamu Anda segera setelah tugas ulasan baru dibuat, sehingga Anda tidak akan melewatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan tepat waktu

Analisis sentimen tamu dengan AI: Tambahkan Tambahkan AI Fields ke pelacak ulasan Anda untuk merangkum umpan balik secara otomatis dan menandai masalah yang berulang agar dapat segera ditindaklanjuti

Sederhanakan alur pemasaran Anda: Buat inventaris media sosial setiap kali ulasan bintang 5 masuk, dan ambil kutipan terbaik langsung ke kalender konten Anda

Untuk mempermudah pekerjaan, Anda juga dapat memulai dengan templat ClickUp Automation yang sudah jadi untuk mengelola penjadwalan dan penyerahan tugas. Hal ini memastikan bahwa saat Anda fokus pada pengalaman tamu, ClickUp bekerja di latar belakang, memastikan permintaan dilakukan tepat pada waktunya.

🎥 Bonus: Lihat bagaimana AI dapat meningkatkan strategi pemasaran properti sewa liburan Anda. Berikut ini penjelasan singkat tentang penggunaan AI dalam pemasaran:

Saluran Pemasaran Digital untuk Sewa Liburan

Apakah Anda merasa harus aktif di semua platform media sosial, menjalankan iklan, dan memiliki blog? Hal ini lebih umum daripada yang Anda kira. Dan jujur saja, hal itu sangat membingungkan.

Mencoba melakukan sedikit dari segalanya justru akan membuat Anda tidak bisa melakukan apa pun dengan baik. Kuncinya adalah memilih beberapa saluran yang sesuai dengan tamu ideal Anda dan menjalankannya secara konsisten.

Strategi distribusi OTA dan daftar properti

Platform pemesanan online (OTA) seperti Airbnb dan Vrbo sangat penting karena menjangkau audiens yang sangat besar dari para pelancong yang secara aktif mencari properti. Namun, sekadar terdaftar saja tidak cukup. Anda perlu mengoptimalkan kehadiran Anda agar peringkatnya lebih tinggi di hasil pencarian.

Setiap platform memiliki algoritma masing-masing, tetapi semuanya mengutamakan tuan rumah yang aktif dan responsif. Mengisi setiap bagian profil Anda, menanggapi pertanyaan dengan cepat, dan memperbarui kalender Anda secara teratur merupakan hal mendasar untuk performa yang baik.

Namun, meskipun mendaftarkan properti di beberapa OTA dapat meningkatkan visibilitas, hal ini juga berisiko menimbulkan pemesanan ganda kecuali Anda menggunakan channel manager untuk menyinkronkan kalender Anda.

Situs web pemesanan langsung dan SEO untuk properti sewa liburan

Hanya mengandalkan OTA? Anda sedang membangun bisnis di atas tanah sewaan dan membayar komisi yang besar untuk setiap pemesanan. Memiliki situs web pemesanan langsung memberi Anda kendali atas merek dan hubungan dengan tamu. Hal ini juga menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi Anda.

Anda dapat memulainya dengan membuat konten yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tamu ideal Anda dan menarik mereka langsung dari Google.

Sasaran kata kunci berbasis lokasi: Berpikirlah seperti tamu dan cari hal-hal seperti ’sewa kabin di dekat [lokasi lokal]’ atau ’rumah liburan di [kota] dengan kolam renang’

Buat konten lokal yang bermanfaat: Tulis postingan blog informatif tentang ’10 jalur pendakian terbaik di dekat kabin Anda’ atau ’rencana perjalanan 3 hari untuk keluarga yang mengunjungi kota Anda’

Optimalkan Profil Bisnis Google Anda: Ini adalah alat gratis dan ampuh untuk muncul di hasil pencarian lokal

💡 Tips Pro: Membuat konten SEO secara konsisten bisa terasa melelahkan—terutama saat Anda harus meneliti kata kunci, menyusun kerangka postingan, dan menulis pada saat yang bersamaan. ClickUp Brain adalah asisten AI kontekstual dari ClickUp yang dapat membantu Anda bekerja lebih cepat. Alat ini memanfaatkan tugas, dokumen, dan pesan obrolan Anda di ClickUp untuk menghasilkan kerangka blog yang relevan, menyarankan kata kunci berdasarkan lokasi, dan menyusun ide konten untuk situs web penyewaan Anda. Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah wawasan lokal menjadi konten siap publikasi yang menarik pemesanan langsung

Pemasaran media sosial untuk properti sewa liburan

Untuk properti sewa liburan, media sosial lebih berfokus pada pembentukan merek dan menjaga visibilitas. Di sini, konsistensi menjadi lebih penting daripada kesempurnaan.

Pilih satu atau dua platform tempat tamu ideal Anda menghabiskan waktunya:

Platform Paling cocok untuk Strategi konten Instagram Properti yang menawan secara visual dan wisatawan muda Fokuslah pada Reels berkualitas tinggi yang menampilkan suasana dan pengalaman menginap, bukan hanya kamarnya saja Facebook Keluarga, kelompok usia lanjut, dan keterlibatan komunitas lokal Gunakan platform ini untuk membagikan panduan lokal yang mendetail dan berinteraksi langsung di grup perjalanan tempat keluarga merencanakan liburan mereka Pinterest Perencanaan perjalanan jangka panjang dan papan “impian” Anggaplah ini sebagai mesin pencari visual; pin properti Anda ke papan perjalanan untuk menarik tamu pada tahap awal pencarian

📌 Keunggulan ClickUp: Ubah postingan Anda yang tidak teratur menjadi jadwal yang terorganisir secara otomatis

Hambatan terbesar dalam kesuksesan media sosial adalah posting yang tidak konsisten. Saat Anda sibuk mengelola pergantian tamu, jadwal konten biasanya terabaikan. Anda dapat mengatasi hal ini dengan menggunakan Tampilan Kalender ClickUp sebagai pusat kendali media sosial khusus Anda.

Gunakan tampilan harian, mingguan, atau bulanan untuk melihat secara tepat apa yang akan dipublikasikan dan kapan di Tampilan Kalender ClickUp

Begini caranya:

Atur waktu fokus otomatis untuk pembuatan konten: Biarkan Biarkan ClickUp Calendar melindungi waktu kerja mendalam Anda sehingga Anda benar-benar punya waktu untuk mengedit Reels atau menulis keterangan

Sinkronkan semua kalender Anda di satu tempat: Gabungkan tanggal pemesanan properti Anda dengan tugas pemasaran Anda untuk menghindari mempromosikan penawaran menit-menit terakhir pada tanggal yang sudah dipesan

Ubah ide menjadi tugas yang ditugaskan: Gunakan fitur View untuk merencanakan Gunakan fitur View untuk merencanakan kalender konten Anda. Seret dan lepas ide posting langsung ke slot yang dijadwalkan, sehingga secara otomatis ditugaskan kepada tim Anda atau diri Anda sendiri

Anda juga dapat meminta saran dari ClickUp Brain untuk mengoptimalkan kalender Anda.

Gunakan ClickUp Brain untuk mencari ide konten dan menemukan jawaban yang relevan dengan konteks atas pertanyaan Anda

Jangan ragu untuk menggunakan /Slash Commands dalam tugas Kalender Anda untuk menyematkan draf Instagram atau gambar Pinterest secara langsung. Hal ini membuat aset dan jadwal Anda tetap terpusat di satu tempat, sehingga Anda tidak perlu repot mencari file lima menit sebelum postingan seharusnya dipublikasikan.

Kampanye pemasaran email untuk penyewaan liburan

Tamu-tamu Anda sebelumnya adalah aset pemasaran Anda yang paling berharga. Mereka sudah mengenal, menyukai, dan mempercayai Anda.

🔎 Tahukah Anda? Kampanye email yang efektif adalah cara paling langsung dan hemat biaya untuk mendorong mereka kembali, dengan perusahaan mencapai ROI antara $10-$36 untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk pemasaran email.

Masalahnya, mengumpulkan alamat email dan mengirimkan kampanye bisa terasa seperti pekerjaan penuh waktu lainnya. Namun, Anda hanya perlu beberapa kampanye drip otomatis yang sederhana untuk melihat dampak yang signifikan.

Tindak lanjut pasca-menginap: Email otomatis yang dikirim setelah mereka menginap untuk mengucapkan terima kasih dan menawarkan diskon kecil untuk pemesanan berikutnya

Promosi musiman: Umumkan kapan kalender Anda dibuka untuk musim ramai atau tawarkan penawaran terakhir untuk periode sepi

Email peringatan ulang tahun: Pesan sederhana yang dikirim satu tahun setelah masa menginap mereka dapat memicu rasa rindu yang kuat dan mendorong pemesanan ulang

📌 Keunggulan ClickUp: Rencanakan kampanye email, jadwalkan pengiriman, dan lacak metrik keberhasilan di satu tempat

Pertimbangkan untuk menggunakan Template Pemasaran Email dari ClickUp sebagai pusat kendali kampanye Anda. Rencanakan kampanye, atur segmen tamu, lacak jangkauan, dan koordinasikan persetujuan di seluruh tim Anda. Dengan mengatur alur kerja email Anda di satu tempat, Anda dapat secara konsisten menyampaikan pesan yang tepat pada tahap yang tepat dalam perjalanan tamu.

Dapatkan templat gratis Rencanakan email untuk seluruh perjalanan tamu, mulai dari konfirmasi pemesanan dan petunjuk sebelum kedatangan hingga tindak lanjut setelah menginap dan promosi musiman menggunakan Template Pemasaran Email ClickUp

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan Status Kustom untuk melacak email dari Ide → Draf → Dalam Peninjauan → Dijadwalkan → Terkirim

Atur kampanye berdasarkan segmen audiens, properti, atau jenis promosi menggunakan Bidang Kustom

Tampilan Daftar untuk perencanaan kampanye, Tampilan Kalender untuk jadwal pengiriman, dan Tampilan Papan untuk pelacakan pipeline Pilih dari berbagai tampilan ClickUp , seperti, dan

PPC dan iklan berbayar untuk penyewaan liburan

Iklan berbayar, atau Pay-Per-Click (PPC), bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengisi kalender pemesanan Anda dengan cepat. Namun, hal ini juga bisa menjadi cara cepat untuk membuang-buang uang jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Iklan ini paling efektif jika digunakan secara strategis, bukan sebagai langkah putus asa untuk mendapatkan pemesanan mendadak.

Iklan berbayar paling efektif jika:

Anda memiliki situs web pemesanan langsung yang sudah berhasil mengubah pengunjung menjadi pemesanan

Anda berada di pasar yang sangat kompetitif di mana visibilitas organik sulit dicapai

Anda perlu mengisi celah-celah tertentu di kalender Anda, seperti musim sepi

Sebelum Anda menghabiskan uang untuk iklan, pastikan elemen dasar daftar properti Anda, seperti foto, deskripsi, dan ulasan, sudah dioptimalkan. Mengarahkan lalu lintas ke daftar properti yang tidak menghasilkan konversi sama saja dengan menuangkan air ke dalam ember bocor.

Cara Meningkatkan Pengalaman Tamu untuk Hasil Pemasaran yang Lebih Baik

Strategi pemasaran terbaik adalah tamu yang puas. Pengalaman yang luar biasa lah yang mengubah pengunjung sekali datang menjadi pelanggan setia dan pendukung setia properti Anda. Namun, memberikan pengalaman yang konsisten dan luar biasa sulit dilakukan saat Anda harus membagi perhatian antara pesan-pesan, jadwal pembersihan, dan instruksi check-in.

Sistematisasikan komunikasi dengan pelanggan Anda agar setiap tamu merasa diperhatikan.

Sebelum kedatangan: Kirim konfirmasi pemesanan yang ramah, diikuti dengan petunjuk check-in yang jelas beberapa hari sebelum kedatangan

Selama menginap: Pesan sederhana seperti ’semoga Anda menikmati masa menginap Anda’ bisa sangat berarti, serta tanggapi setiap pertanyaan atau masalah

Setelah menginap: Ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan mintalah ulasan dengan sopan

Cara Melacak dan Mengukur Kinerja Pemasaran Sewa Liburan

Dashboard ClickUp berfungsi sebagai pusat komando pemasaran Anda untuk mengukur kinerja. Alih-alih membiarkan laporan audit Anda tersimpan dalam dokumen statis, Anda dapat membuat pelacak real-time yang memvisualisasikan seluruh jejak pemasaran Anda secara sekilas.

Perkirakan persentase tamu yang mungkin berhenti berlangganan dan bersiaplah lebih awal dengan ClickUp Dashboards

Bangun pusat kendali properti sewa liburan Anda

Gunakan Dasbor khusus untuk melacak metrik yang benar-benar memengaruhi keputusan penetapan harga dan pemasaran Anda:

Pantau status daftar properti: Gunakan kartu berdasarkan status untuk melacak platform mana yang sudah sepenuhnya dioptimalkan dan mana yang masih memerlukan pembaruan foto atau deskripsi fasilitas

Visualisasikan metrik kinerja: Tambahkan Tambahkan Kartu Perhitungan untuk menampilkan secara otomatis peringkat rata-rata tamu atau total pemesanan di berbagai saluran

Pantau kecepatan ulasan: Buat Buat kartu Diagram Batang untuk melihat seberapa cepat bukti sosial baru muncul di profil Anda, memastikan Anda tetap kompetitif dalam peringkat pencarian

Identifikasi tren tamu: Gunakan Gunakan laporan CRM untuk melihat segmen tamu tetap mana yang sudah waktunya untuk kampanye pemesanan ulang, sehingga Anda dapat meningkatkan retensi tanpa perlu melakukan pendekatan manual

Visualisasikan campuran saluran Anda: Tambahkan Tambahkan Kartu Diagram Lingkaran untuk melihat persentase pemesanan yang berasal dari setiap platform, sehingga Anda dapat mengidentifikasi sumber mana yang memberikan ROI terbaik

Dapatkan wawasan instan dengan ClickUp Brain

Setelah data Anda ada di Dashboard, Anda tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam untuk membandingkan grafik secara manual. ClickUp Brain bekerja bersama Dashboard Anda untuk memberikan lapisan kecerdasan kontekstual, sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban dalam bahasa yang mudah dipahami.

Karena Brain memiliki akses penuh ke data ruang kerja Anda, Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti, ‘Saluran pemasaran mana yang memiliki tingkat konversi tertinggi bulan lalu?’

Dapatkan wawasan yang relevan dengan konteks bisnis penyewaan liburan Anda menggunakan kecerdasan buatan (AI) cerdas dari ClickUp Brain

Alat ini menganalisis metrik dan data tugas di Dashboard Anda untuk memberikan jawaban langsung, sehingga berfungsi sebagai analis otomatis. Hal ini memungkinkan Anda untuk berhenti menghabiskan waktu menelusuri spreadsheet dan mulai mengambil keputusan berdasarkan data guna meningkatkan pendapatan Anda.

Thomas Clifford, Manajer Produk di TravelLocal, berbagi bagaimana ClickUp menyederhanakan bisnis mereka:

Kami menggunakan ClickUp untuk semua manajemen proyek dan tugas, serta sebagai basis pengetahuan. Platform ini juga telah diadopsi untuk memantau dan memperbarui kerangka kerja OKR kami serta beberapa kasus penggunaan lainnya, termasuk diagram alur, formulir permintaan cuti, dan alur kerja. Sangat praktis dapat mengelola semua ini dalam satu produk, karena berbagai elemen dapat diintegrasikan dengan sangat mudah.

Hambatan terbesar dalam pemasaran properti sewa liburan yang efektif adalah kekacauan operasional. Berpindah-pindah antara dasbor dan platform manajemen yang tidak terintegrasi menyebabkan "SaaS Sprawl", yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan pengelolaan informasi.

Bekerja di dalam Ruang Kerja AI Terintegrasi seperti ClickUp akan mempermudah bagian pekerjaan ini. Anda dapat mengelola seluruh operasi pemasaran dari satu platform dan menghemat hampir 4 jam per minggu.

Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan gabungkan semua tugas pemasaran, konten, dan pelacakan Anda ke dalam satu ruang kerja.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Pemasaran sewa jangka pendek dan pemasaran properti liburan sering kali digunakan secara bergantian, namun sewa jangka pendek merupakan kategori yang lebih luas yang mencakup apartemen perkotaan untuk pelancong bisnis. Sementara itu, properti liburan umumnya merujuk pada properti yang berfokus pada rekreasi di lokasi wisata.

Buat rencana pemasaran properti sewa liburan dari awal dengan menganalisis daftar properti dan metrik Anda saat ini. Selanjutnya, tentukan profil tamu ideal Anda, optimalkan daftar properti Anda untuk audiens tersebut, dan pilih dua hingga tiga saluran pemasaran yang akan difokuskan. Terakhir, buat sistem untuk memantau hasil Anda.

Bagi sebagian besar pemilik, sebaiknya mulai dengan dasar-dasar SEO untuk properti sewa liburan, yang memberikan nilai jangka panjang. Selanjutnya, mereka dapat menggunakan iklan berbayar secara strategis untuk mengisi celah kalender tertentu atau mempromosikan properti baru.

Para profesional biasanya menggunakan serangkaian alat, termasuk sistem manajemen properti (PMS), manajer saluran, perangkat lunak penetapan harga dinamis, dan platform manajemen proyek seperti ClickUp untuk mengoordinasikan semua aktivitas pemasaran mereka.