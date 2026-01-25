Cara Menjalankan Iklan YouTube: Panduan Langkah demi Langkah Lengkap

YouTube bukan hanya tempat orang menonton video. Ini juga tempat mereka melakukan riset pembelian, membandingkan opsi, belajar keterampilan baru, dan mengisi waktu luang. Kombinasi ini membuatnya menjadi salah satu platform di mana perhatian dan niat sering kali beririsan.

YouTube adalah platform online paling populer di kalangan remaja dan dewasa di Amerika Serikat, menurut Pew Research.

Bagi pemasar, jangkauan memang penting, tetapi keunggulan yang lebih besar terletak pada format. YouTube mendukung baik cerita berdurasi pendek maupun panjang, sehingga Anda dapat menarik perhatian dengan konten yang terasa bermanfaat, lalu mengonversinya dengan iklan yang terasa alami dalam pengalaman tersebut.

Panduan ini akan membimbing Anda dalam menyiapkan kampanye YouTube pertama Anda atau meningkatkan kampanye yang sudah Anda jalankan, dengan fokus pada mengubah tayangan menjadi hasil yang dapat diukur.

Apa Itu Iklan YouTube dan Mengapa Penting?

Iklan YouTube adalah penempatan berbayar yang memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang sangat beragam dan tersegmentasi melalui penargetan yang presisi. Iklan ini dijalankan melalui Google Ads dan dikategorikan menjadi empat jenis utama—iklan video, iklan display, iklan audio, dan iklan premium.

Dengan jangkauan iklan lebih dari 2,53 miliar pengguna (hampir setengah dari 5,66 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia), YouTube merupakan salah satu platform berbagi video terbesar dan paling dominan.

Inilah mengapa hal ini penting:

Kebebasan kreatif di berbagai format : Mulai dari iklan visual dan non-visual hingga iklan overlay dan iklan banner—YouTube memungkinkan Anda bereksperimen dengan iklan dalam berbagai cara.

Penargetan yang tepat menggunakan ekosistem data Google : Sasar orang berdasarkan apa yang mereka cari, tonton, demografi mereka, sinyal niat, dan bahkan video atau saluran tempat iklan Anda harus ditampilkan.

ROI yang dapat diukur dengan wawasan real-time : Pengiklan YouTube dapat melacak kinerja, keterlibatan, demografi audiens, sumber lalu lintas, dan konversi, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan kampanye untuk keterlibatan yang nyata.

Kredibilitas yang lebih tinggi daripada iklan tradisional : 59% responden menganggap iklan YouTube lebih relevan daripada iklan TV linear. Dibandingkan dengan platform video dan media sosial lainnya, iklan video YouTube hampir 16% lebih kredibel dan dapat dipercaya

Keragaman audiens di semua kelompok usia: Meskipun sebagian besar platform media sosial lebih condong ke Gen Z atau milenial, YouTube tetap memiliki pengguna aktif di setiap kelompok usia.

🧠 Fakta Menarik: Video pertama di YouTube, berjudul “Me at the zoo,” diunggah pada 23 April 2005 oleh pendiri YouTube, Jawed Karim, dan menampilkan dirinya berdiri di depan gajah-gajah di Kebun Binatang San Diego.

Jenis-jenis Iklan YouTube

Mari kita lihat berbagai jenis iklan yang dapat Anda jalankan melalui iklan YouTube:

Iklan TrueView in-stream

Dikenal juga sebagai iklan in-stream yang dapat dilewati, iklan TrueView merupakan salah satu format iklan paling populer di YouTube. Iklan ini diputar sebelum, selama, atau setelah video lain. Pada perangkat seluler, iklan ini juga dapat muncul sebagai iklan interstitial layar penuh sebelum penonton dapat melanjutkan.

Penonton dapat melewati iklan dalam video setelah 5 detik. Namun, Anda hanya akan dikenakan biaya untuk iklan tersebut ketika:

Seorang penonton menonton video secara keseluruhan (jika iklan Anda berdurasi kurang dari 30 detik)

Seorang penonton menonton setidaknya 30 detik dari video Anda (lebih dari 30 detik)

Seorang penonton berinteraksi dengan iklan Anda dengan mengklik tautan, CTA, atau banner pendamping.

Yang membuatnya menguntungkan bagi merek adalah Anda hanya membayar ketika seseorang secara aktif berinteraksi dengan konten Anda atau melakukan konversi.

Jadi, apa yang dimaksud dengan konversi di sini?

Konversi dapat berupa permintaan demo, pendaftaran, atau pengisian formulir, tergantung pada apa yang Anda lacak di Google Ads dan Analytics.

Interaksi dengan iklan dalam video cenderung lebih tinggi karena penonton secara sukarela memilih untuk menonton melebihi batas 5 detik.

🔔 Hal-hal yang perlu diperhatikan: Iklan video yang dapat dilewati harus berdurasi minimal 12 detik.

Iklan tidak boleh lebih dari 6 menit.

Iklan-iklan ini muncul di halaman tontonan YouTube dan di berbagai situs web dan aplikasi yang bermitra dengan Google Video Partners.

Iklan bumper

Iklan ini berdurasi singkat, tidak dapat dilewati, dan menyampaikan pesan dalam 6 detik. Iklan ini diputar sebelum, selama, atau setelah video lain, dan Anda membayar per tayangan.

Karena durasinya singkat, praktik yang baik adalah menyampaikan pesan yang kuat dengan satu ide atau visual yang jelas.

Mereka bekerja paling baik ketika digabungkan dengan kampanye TrueView atau Google Preferred.

🤔 Kapan sebaiknya menggunakan iklan bumper? Ketika Anda ingin menyasar penonton dengan pesan yang terfokus dan spesifik.

Untuk melengkapi kampanye yang lebih panjang, misalnya, memperkuat peluncuran produk atau promosi acara.

Untuk menjaga merek Anda tetap diingat di benak audiens sambil muncul di titik-titik sentuh yang sering.

Video dalam feed (sebelumnya disebut iklan penemuan video)

Iklan ini ditampilkan di berbagai tempat, termasuk:

Di atas hasil pencarian YouTube

Di samping video YouTube terkait

Di bagian atas halaman utama YouTube mobile

Iklan ini muncul setelah melakukan pencarian. Biasanya mencakup thumbnail dari video Anda, judul, dan ajakan untuk mengklik dan menonton video.

Anda hanya membayar iklan ini ketika seseorang mengklik untuk menonton atau ketika mereka menontonnya dalam mode autoplay selama minimal 10 detik.

💡 Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang iklan video dalam feed: Format iklan ini dirancang untuk sesuai dengan niat pengguna dan hanya muncul saat orang mencari topik video yang relevan, sehingga lebih tidak mengganggu dan lebih kontekstual.

Iklan Anda menyatu dengan platform dan terlihat seperti saran video organik di hasil pencarian dan umpan.

Format ini mencakup dua tombol ajakan bertindak (CTA) di mana satu tombol mengarahkan ke halaman arahan Anda sementara yang lain memutar video—keduanya dapat mengarahkan penonton ke URL akhir Anda.

🧠 Fakta Menarik: Hampir 20 juta video diunggah di YouTube setiap harinya. Iklan YouTube memungkinkan Anda menembus kebisingan dan menempatkan pesan Anda langsung di depan audiens target Anda.

Iklan dalam aliran yang tidak dapat dilewati

Ini adalah iklan video berdurasi 15-20 detik yang muncul sebelum, selama, atau setelah video lain. Karena penonton tidak dapat melewati video ini, pertimbangkan untuk menggabungkannya dengan CTA yang mendorong penonton untuk mengambil tindakan.

Untuk iklan yang tidak dapat dilewati, Anda membayar setiap kali iklan Anda ditampilkan (CPM). Pertimbangkan untuk menggunakannya untuk menyampaikan penawaran atau pengumuman yang bersifat mendesak.

✏️ Catatan: Untuk iklan in-stream yang tidak dapat dilewati, Anda dapat menggunakan 3 format iklan yang berbeda: Iklan bumper: Video berdurasi hingga 6 detik. Iklan standar yang tidak dapat dilewati: Video berdurasi antara 7 hingga 15 detik. Iklan 30 detik yang tidak dapat dilewati (CTV): Video berdurasi 16-30 detik yang ditampilkan di Connected TV (CTV).

Iklan Masthead

Ini adalah iklan premium yang muncul di bagian atas beranda YouTube Anda selama 24 jam. Iklan ini diputar otomatis tanpa suara selama maksimal 30 detik di desktop dan selama durasi video penuh di perangkat seluler dan CTV.

Iklan ini dirancang untuk memberikan visibilitas maksimal dan hanya tersedia melalui pemesanan melalui perwakilan penjualan Google.

Format iklan ini ideal untuk meningkatkan jangkauan atau kesadaran merek secara besar-besaran, terutama untuk produk baru, layanan, atau acara penjualan.

Dengan iklan Masthead, Anda dapat menyesuaikan aset-aset berikut:

URL video YouTube : Tautan YouTube ke video Anda, yang harus disetel ke "Publik" atau "Tidak Terdaftar" agar dapat ditayangkan.

Judul dan deskripsi : Teks yang muncul di samping atau di bawah Masthead

Tombol CTA : Mengarahkan klik ke URL akhir Anda

URL Akhir : Wajib digunakan saat menggunakan CTA—dapat mengarah ke halaman YouTube lain atau langsung ke situs web Anda.

Pengaturan autoplay : Tentukan kapan autoplay dimulai dan berapa lama durasinya (hingga 30 detik)

Video pendamping: Dua video tambahan yang muncul di samping Masthead di desktop (tidak perlu berasal dari saluran Anda)

⭐ Ada dua jenis YouTube Mastheads yang dapat Anda beli: Biaya Per Seribu Impresi (CPM) Masthead: Ini menyediakan volume impresi yang dipesan dan tetap yang akan ditayangkan selama masa kampanye Anda.

Biaya Per Jam (CPH) Masthead: Ini memberikan 100% Share-of-Voice (SOV) dari impresi yang memenuhi syarat dari unit Masthead YouTube selama jam yang Anda beli.

Iklan tampilan

Ini adalah iklan banner non-video yang muncul di sidebar kanan daftar saran video Anda. Iklan ini biasanya mencakup gambar atau animasi, disertai dengan judul, deskripsi, dan tombol ajakan bertindak (CTA). Anda membayar untuk iklan display YouTube setiap kali seseorang mengkliknya.

Perlu diperhatikan bahwa iklan display hanya tersedia di perangkat desktop.

Iklan display bekerja dengan baik ketika Anda ingin:

Dukung kampanye iklan video Anda dengan pengingat visual yang konsisten.

Dorong lalu lintas ke situs web Anda tanpa perlu membuat konten video.

Retarget penonton yang telah melihat iklan video YouTube Anda.

Pertahankan kehadiran merek Anda saat orang menonton konten pesaing atau video terkait.

Iklan ini tidak mengganggu pengalaman menonton karena ditampilkan di sidebar. Meskipun lebih tidak mengganggu daripada format in-stream, namun trade-off-nya adalah visibilitas yang lebih rendah. Ada kemungkinan besar bahwa penonton lebih fokus pada video itu sendiri daripada elemen di sekitarnya.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk membuat salinan iklan YouTube yang persuasif. AI kontekstual ini menganalisis pola iklan yang sukses dan pedoman suara merek Anda untuk menghasilkan berbagai variasi CTA, judul, dan deskripsi iklan. Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan salinan dan skrip iklan YouTube. Selain itu, Anda bahkan dapat meminta ClickUp Brain untuk membuat gambar kustom untuk iklan Anda. 📌 Simpan prompt ini untuk menulis iklan YouTube Anda berikutnya: Iklan TrueView in-stream (dapat dilewati) Tulis skrip iklan YouTube TrueView in-stream di mana 5 detik pertama secara jelas menyatakan masalah inti dan nilai yang ditawarkan. Asumsikan penonton sedang mempertimbangkan untuk melewatkan iklan. Bangun rasa penasaran tanpa menggunakan clickbait, jelaskan manfaatnya dalam 10 detik pertama, dan akhiri dengan ajakan bertindak (CTA) yang jelas dan terhubung dengan konversi yang dapat diukur. Iklan Bumper (6 detik, tidak dapat dilewati) Buat 5 skrip iklan bumper (maksimal 6 detik) untuk iklan YouTube. Setiap skrip harus menyampaikan satu ide atau manfaat tunggal, menggunakan bahasa lisan yang sederhana, dan mudah diingat tanpa memerlukan suara. Iklan video dalam feed (penemuan video) Tulis salinan iklan video dalam feed YouTube yang sesuai dengan niat pencarian. Buat judul, saran teks thumbnail, dan hook pembuka video yang terasa alami dan informatif daripada promosi. Iklan dalam aliran yang tidak dapat dilewati (15–20 detik) Tulis skrip iklan YouTube yang tidak dapat dilewati yang menyampaikan satu pesan lengkap dalam waktu kurang dari 20 detik. Prioritaskan kejelasan daripada persuasi, tambahkan unsur urgensi jika relevan, dan sertakan ajakan bertindak (CTA) yang sesuai dengan kampanye kesadaran atau pengumuman berbasis CPM. Iklan Masthead Buat judul, deskripsi, dan teks ajakan bertindak (CTA) untuk iklan YouTube Masthead yang dirancang untuk jangkauan maksimal. Asumsikan pemutaran otomatis tanpa suara, fokus pada positioning merek dan pesan kampanye tunggal, dan pastikan teksnya tegas, sederhana, dan mudah dipahami. Iklan tampilan (sidebar) Tulis salinan iklan display YouTube untuk penempatan di sidebar. Buat judul yang ringkas, deskripsi singkat, dan ajakan bertindak (CTA) yang memperkuat pengenalan merek atau menargetkan kembali penonton yang telah melihat iklan video.

Daftar Periksa Kreatif Iklan YouTube Gunakan daftar periksa ini untuk memastikan iklan kreatif Anda dirancang untuk menarik perhatian dan mendorong tindakan, bukan hanya mengumpulkan tayangan: Rencana subtitle: Tambahkan subtitle atau teks di layar agar pesan Anda tersampaikan tanpa audio.

Tarik perhatian dalam 5 detik pertama: Mulailah dengan masalah atau manfaat agar orang tidak melewatkan iklan.

Satu pesan per iklan: Pastikan iklan berfokus pada satu ide, manfaat, atau penawaran.

CTA yang sesuai dengan tujuan: Sesuaikan CTA dengan tujuan yang Anda optimalkan (formulir lead, demo, pembelian, atau kesadaran merek).

Pendekatan mobile-first: Asumsikan sebagian besar penonton akan menonton di layar kecil dengan suara dimatikan.

Cara Membuat Kampanye Iklan YouTube (Langkah demi Langkah)

Berikut cara membuat dan mengatur kampanye iklan YouTube yang sukses.

1. Buat akun Google Ads Anda

Masuk ke akun Google Ads Anda menggunakan akun Google Workspace pribadi atau bisnis Anda.

Setelah Anda masuk, hubungkan saluran YouTube Anda ke Google Ads agar Anda dapat menjalankan kampanye video dan melacak kinerja langsung dari saluran Anda.

2. Pilih tujuan kampanye Anda

Apa yang ingin Anda capai dengan kampanye iklan YouTube Anda? Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, mengumpulkan prospek, mendorong penjualan langsung, atau mengarahkan lalu lintas ke halaman arahan tertentu?

Pilih dari berbagai tujuan kampanye.

Ingatlah bahwa tujuan yang Anda pilih akan secara signifikan membatasi format iklan yang tersedia, jaringan (YouTube vs. Jaringan Display), dan subtipe kampanye.

Gunakan tabel ini untuk penilaian 👇

Ketika Anda ingin… Pilih Format iklan yang didukung Dorong pembelian langsung dari iklan Anda Pembelian Iklan dalam video yang dapat dilewati, iklan YouTube Shorts Mengumpulkan prospek Kirim formulir prospek, panggilan telepon prospek, dan kontak. Iklan dalam video yang dapat dilewati, iklan YouTube Shorts Arahkan pengunjung ke halaman arahan atau halaman produk Anda Tampilan Halaman Iklan dalam video yang dapat dilewati, iklan YouTube Shorts Meningkatkan jangkauan dan pertimbangan merek Kesadaran Merek Iklan dalam aliran yang tidak dapat dilewati, Iklan video dalam feed, Iklan bumper, Iklan masthead, Iklan YouTube Shorts

Jika Anda tidak yakin tentang tujuan kampanye, Anda dapat memilih "Kesadaran merek dan jangkauan" atau memilih "Buat kampanye tanpa panduan tujuan."

3. Pilih jenis kampanye dan subtipe

Sekarang sesuaikan tujuan kampanye Anda dengan jenis kampanye dan subtipe yang sesuai. Anda akan mendapatkan kerangka kampanye yang berbeda yang menentukan:

Tempat iklan Anda ditampilkan (YouTube, Google TV, situs mitra, Jaringan Display Google)

Seberapa besar kendali yang Anda miliki atas penargetan, penawaran, dan optimasi kreatif?

Tujuan apa yang mereka dirancang untuk dicapai (kesadaran, pertimbangan, konversi)

Berikut ini adalah penjelasan rinci yang membantu Anda memahami bagaimana pemilihan kampanye yang berbeda memengaruhi pilihan sub-kampanye:

Kampanye video

Apa artinya: Kampanye iklan YouTube standar dengan kendali penuh atas penempatan, penargetan, dan format kreatif.

Kapan menggunakannya: Anda ingin memiliki kendali penuh atas di mana iklan Anda ditampilkan, siapa yang melihatnya, dan bagaimana iklan tersebut ditayangkan di YouTube.

Terbaik untuk: Kesadaran merek, kampanye pertimbangan, atau tujuan yang berfokus pada tindakan dengan kebutuhan penargetan yang tepat.

Format dan subtipe yang kompatibel: Iklan dalam video yang dapat dilewati, Iklan dalam video yang tidak dapat dilewati, Iklan video dalam feed, Iklan bumper, Iklan masthead, Iklan outstream

Kampanye Performance Max

Apa artinya: Kampanye otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) Google untuk mengoptimalkan penempatan dan penargetan di seluruh properti Google.

Kapan menggunakannya: Anda ingin Google secara otomatis menemukan penempatan terbaik di YouTube, Pencarian, Display, Discover, Gmail, dan Maps menggunakan aset Anda.

Terbaik untuk: Konversi dan penjualan dengan pengaturan manual minimal, terutama saat Anda memiliki data konversi untuk memberi masukan pada algoritma.

Format dan subtipe yang kompatibel: Kombinasi otomatis yang dihasilkan dari aset video dan gambar Anda.

Kampanye Generasi Permintaan

Apa artinya: Kampanye visual yang berfokus pada penempatan iklan di YouTube, Discover, dan Gmail.

Kapan menggunakannya: Anda ingin menjangkau orang-orang yang sedang dalam mode eksplorasi di permukaan visual dan sosial Google.

Terbaik untuk: Membangun kesadaran dan meningkatkan keterlibatan dengan pengalaman iklan yang imersif secara visual.

Format dan subtipe yang kompatibel: Iklan video dalam feed, iklan gambar di YouTube Home, Watch Next, Discover, dan Gmail.

Kampanye aplikasi

Artinya: Kampanye yang secara khusus dirancang untuk mendorong instalasi aplikasi dan tindakan dalam aplikasi.

Kapan menggunakannya: Anda sedang mempromosikan aplikasi seluler dan perlu meningkatkan unduhan atau konversi tertentu di dalam aplikasi.

Terbaik untuk: Instalasi aplikasi, keterlibatan aplikasi, dan konversi pembelian dalam aplikasi.

Format dan subtipe yang kompatibel: Iklan video yang dioptimalkan untuk promosi aplikasi di seluruh jaringan aplikasi YouTube dan Google.

👀 Tahukah Anda? 45% rumah tangga Netflix di AS kini menonton melalui paket beriklan, naik dari 34% pada tahun 2024. Audiens semakin terbuka terhadap iklan yang relevan secara budaya dan memberikan nilai tambah.

4. Konfigurasikan anggaran dan strategi penawaran

Saatnya menetapkan anggaran iklan YouTube.

Tentukan anggaran harian atau anggaran kampanye total. Tentukan tanggal pelaksanaan kampanye Anda dan pilih strategi penawaran berdasarkan apa yang ingin Anda optimalkan.

Berikut ini adalah penjelasan tentang strategi penawaran umum dan kapan harus menggunakannya. Anda hanya akan melihat opsi yang sesuai dengan tujuan kampanye dan format iklan Anda.

Strategi penawaran Apa artinya Gunakan saat Target CPM (Biaya Per Seribu Tayangan) Anda membayar setiap kali iklan Anda ditampilkan sebanyak seribu kali. Anda ingin jangkauan dan visibilitas maksimal untuk kampanye ToFu (kesadaran merek) Anda. Target CPV (Biaya Per Tampilan) Anda dapat mengoptimalkan penawaran untuk tayangan, yaitu Anda membayar setiap kali penonton menonton sebagian atau seluruh iklan Anda. Anda ingin mengontrol biaya sambil mendapatkan tayangan video. Target CPA (Biaya Per Akuisisi) Google secara otomatis mengoptimalkan penawaran untuk mendapatkan konversi dengan biaya per aksi yang Anda targetkan. Anda ingin meningkatkan penjualan, leads, dan bahkan lalu lintas situs web. Target ROAS (Return on Ad Spend) Google mengoptimalkan penawaran untuk mencapai persentase pengembalian investasi iklan (ROAS) tertentu. Anda ingin mendapatkan nilai konversi sebanyak mungkin dalam target return on ad spend (ROAS). Maksimalkan Konversi Google secara otomatis menetapkan penawaran untuk mendapatkan konversi terbanyak dalam anggaran Anda. Untuk mendapatkan nilai konversi sebanyak mungkin dalam anggaran yang tetap.

👀 Tahukah Anda? Pengiklan yang beralih dari strategi penawaran Target CPA ke Target ROAS dapat melihat peningkatan nilai konversi sebesar 14% dengan pengembalian investasi iklan yang serupa.

5. Optimalkan opsi penargetan Anda

YouTube memungkinkan segmentasi audiens yang sangat spesifik, artinya semakin tertarget iklan Anda, semakin besar kemungkinan anggaran iklan Anda untuk menghasilkan ROI yang lebih tinggi.

Berikut adalah beberapa opsi penargetan yang tersedia dalam iklan YouTube:

Demografi

Jangkau audiens Anda berdasarkan jenis kelamin, usia, status orang tua, dan pendapatan rumah tangga. Namun, segmentasi yang lebih detail diperlukan karena satu pesan tidak akan resonan dengan semua orang, meskipun mereka berada dalam kelompok demografis yang sama.

Peristiwa kehidupan

Sasar penonton berdasarkan peristiwa kehidupan yang spesifik namun berbeda. Misalnya:

Mendapatkan hewan peliharaan baru

Baru saja memiliki bayi

Baru menikah

Punya rumah baru?

Momen-momen ini mengubah perilaku pembelian, menciptakan jendela waktu ketika orang secara aktif mencari produk dan layanan baru.

Demografi terperinci

Ini adalah segmentasi lanjutan. Di sini, Anda dapat memilih audiens berdasarkan pendidikan, status perkawinan, kepemilikan rumah, pekerjaan, dan status orang tua, dengan tingkat detail yang lebih tinggi.

Misalnya, jika orang tua adalah target audiens Anda, Anda dapat memilih mereka dari kategori-kategori spesifik yang ditampilkan dalam gambar.

Bahkan dalam profil demografis yang luas, Anda dapat menjangkau audiens yang tepat.

Audiens yang sedang berbelanja

Sasar orang-orang yang saat ini sedang aktif mencari informasi atau mempertimbangkan pembelian di kategori Anda.

Anda juga dapat memeriksa detail tambahan untuk setiap segmen pasar untuk memilih audiens yang sangat relevan:

Lihat kategori konten YouTube mana yang paling sering ditonton oleh audiens target Anda.

Temukan audiens serupa yang sedang berbelanja yang mungkin Anda lewatkan.

Perkirakan impresi mingguan untuk segmen spesifik tersebut.

Affinity

Sasar orang-orang dengan minat yang sudah mapan dan jangka panjang berdasarkan kebiasaan browsing dan menonton mereka yang konsisten. Ini adalah audiens yang dibangun berdasarkan minat yang berkelanjutan—penggemar kebugaran, pengadopsi awal teknologi, pecinta traveling, atau ahli kecantikan.

Google juga mengelompokkan audiens afiliaasi ke dalam kategori luas dengan sub-segmen yang lebih spesifik.

Audiens kustom

Ingin lebih spesifik daripada kategori bawaan Google? Buat audiens yang disesuaikan berdasarkan kata kunci, URL, aplikasi, atau minat tertentu yang menunjukkan relevansi dengan bisnis Anda.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk mendokumentasikan segmentasi audiens dan strategi pemasaran Anda sebelum meluncurkan kampanye. Buat persona pelanggan yang detail dengan data demografis, minat, masalah yang dihadapi, dan jenis konten yang disukai. Bekerja sama dengan tim Anda pada dokumen dan buat catatan dengan ClickUp Docs Dokumentasikan pedoman merek dan strategi pemasaran Anda di ClickUp Docs—dapat diakses oleh siapa saja di organisasi/tim pemasaran Anda.

6. Tetapkan pengecualian konten dan penempatan

Apakah Anda memiliki konten di mana Anda tidak ingin iklan Anda ditampilkan?

Misalnya, iklan merek jam tangan mewah tidak akan menjadi penempatan yang baik di samping video tentang belanja hemat atau kesulitan keuangan.

Anda dapat mengesampingkan jenis konten tertentu untuk melindungi reputasi merek Anda dan menghindari pemborosan anggaran pada penempatan yang tidak relevan. YouTube memungkinkan Anda menyaring konten berdasarkan:

Jenis inventaris (mengecualikan konten yang mengandung kata-kata kasar yang berlebihan, kuat, dan sedang)

Label konten (audiens umum, audiens dengan kontrol orang tua, audiens dewasa)

Topik atau saluran tertentu

Demikian pula, Anda juga dapat mengontrol di mana iklan Anda ditampilkan dengan memilih penempatan spesifik:

Kata kunci : Sasar video, saluran, atau situs web yang sesuai dengan kata kunci spesifik yang terkait dengan produk atau layanan Anda.

Topik : Tampilkan iklan pada konten tentang topik tertentu seperti teknologi, kebugaran, atau perbaikan rumah.

Penempatan: Pilih saluran YouTube, video, situs web, atau aplikasi tertentu tempat Anda ingin iklan Anda ditayangkan.

7. Pilih lokasi dan bahasa

Pilih lokasi geografis di mana Anda ingin iklan Anda ditampilkan—sasaran berdasarkan negara, wilayah, kota, atau bahkan radius tertentu di sekitar lokasi tertentu. Atur preferensi bahasa Anda, dan YouTube akan menampilkan iklan Anda kepada pengguna yang telah mengatur bahasa tersebut dalam preferensi akun mereka.

⭐ Bonus: Tingkatkan keterlibatan iklan video Anda dengan menambahkan video yang relevan. Video-video ini akan muncul di bawah iklan video Anda dan menawarkan pengalaman video yang imersif, memperkuat atau memperluas pesan iklan.

8. Atur jadwal kampanye dan batasan frekuensi

Berikut beberapa pengaturan tambahan yang perlu Anda periksa:

Tentukan penargetan perangkat: Pilih perangkat (ponsel, tablet, layar TV, komputer) di mana iklan video YouTube Anda harus ditampilkan.

Batasan frekuensi tayangan: Batasi berapa kali iklan dalam kampanye ini dapat ditampilkan kepada orang yang sama.

Jadwal iklan: Tetapkan jadwal iklan kapan iklan Anda harus ditayangkan, misalnya, pukul 09.00 hingga 18.00 (GMT+5:30)

💡 Tips Pro: Buat grup iklan terpisah untuk segmen audiens atau format iklan yang berbeda dalam kampanye yang sama untuk menguji kinerja secara mandiri. Dengan cara ini, grup yang kinerjanya buruk tidak akan mempengaruhi kinerja keseluruhan kampanye Anda.

9. Buat aset video

Unggah video Anda ke YouTube atau perpustakaan aset Google Ads. Pastikan video tersebut disetel ke "Publik" atau "Tidak Didaftarkan" agar dapat digunakan sebagai iklan. Video pribadi tidak akan berfungsi.

Salin URL ke bagian pembuatan iklan di Google Ads. Anda dapat membuat beberapa iklan pada tahap ini untuk menguji berbagai kreasi, ajakan bertindak (CTA), atau variasi pesan.

⚡ Arsip Template: Gunakan Template Iklan ClickUp untuk mempermudah seluruh proses produksi iklan Anda—dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dapatkan templat gratis Optimalkan produksi iklan YouTube Anda dengan Template Iklan ClickUp. Dengan templat ini, Anda dapat: Diskusikan konsep iklan dan ide kreatif bersama tim Anda di satu ruang terpusat.

Ubah ide media sosial menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan batas waktu yang jelas dan tanggung jawab yang jelas.

Lacak tahap produksi iklan dari penulisan skrip hingga unggahan video akhir dengan 11 Bidang Kustom.

Pantau metrik kinerja dan hasil kampanye iklan Anda di 7 tampilan ClickUp.

Pastikan seluruh tim iklan Anda tetap selaras dalam hal jadwal, anggaran, dan hasil kerja dengan kalender konten yang kaya akan visual.

Setelah Anda mengatur semuanya, kirimkan kampanye Anda. YouTube akan meninjau iklan Anda sesuai dengan kebijakan Google Ads untuk memastikan mereka mematuhi pedoman periklanan. Sebagian besar iklan ditinjau dalam satu hari kerja, meskipun tinjauan yang lebih kompleks dapat memakan waktu lebih lama.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan di tempat kerja. Sementara hanya 27% mengatakan hal itu mudah, sisanya menghadapi tingkat kesulitan tertentu, dengan 23% merasa sangat sulit. Ketika pengetahuan tersebar di email, obrolan, dan alat-alat, waktu yang terbuang akan bertambah dengan cepat. Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat dilacak, menghubungkan obrolan dengan tugas, mendapatkan jawaban dari AI, dan lebih banyak lagi dalam satu ruang kerja. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Kesalahan Umum Saat Menjalankan Iklan YouTube

Inilah kesalahan yang secara diam-diam menghabiskan anggaran, bahkan ketika penargetan dan pengaturan Anda terlihat benar:

Mengoptimalkan untuk tampilan saat Anda membutuhkan konversi: Tingkat tampilan yang tinggi tidak secara otomatis berarti adanya aliran konversi.

Memilih jenis kampanye yang salah: Misalnya, menggunakan pengaturan kesadaran luas saat Anda membutuhkan penangkapan prospek.

Mengabaikan pengecualian dan kontrol keamanan merek: Iklan Anda akan ditampilkan di samping konten yang tidak relevan atau berisiko.

Tidak memisahkan grup iklan berdasarkan niat: Audiens yang campur aduk dapat menyebabkan pesan yang tidak jelas dan kinerja yang lebih lemah.

Mengukur Kesuksesan Iklan YouTube

Membuat kampanye iklan YouTube hanyalah salah satu bagian dari persamaan. Bagian lainnya—sama pentingnya—adalah melacak kinerja dan mengoptimalkan kampanye berdasarkan metrik kunci.

Setelah kampanye Anda aktif, Anda dapat mengakses data kampanye dan kinerja aset dari dashboard Google Ads dan YouTube Studio. Berikut ini adalah panduan rinci tentang cara melacak metrik dan mengelola pelaporan.

Metrik kunci yang perlu dilacak

Anda tidak dapat menilai efektivitas kampanye hanya berdasarkan insting. Anda membutuhkan data, dan data ini berupa jumlah tayangan, tingkat penyelesaian, tingkat klik, konversi, dan biaya per akuisisi.

Sebelum Anda mulai melacak data dan membuat asumsi yang tidak jelas, pastikan Anda memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah efektivitas kampanye Anda bergantung pada jumlah tayangan, interaksi, atau konversi sebenarnya?

Apakah Anda mengoptimalkan untuk kesadaran merek atau penghasilan langsung?

Berapa biaya per akuisisi yang dapat Anda terima, dan bagaimana perbandingannya dengan nilai seumur hidup pelanggan?

Berikut adalah metrik kunci yang harus Anda lacak berdasarkan tujuan kampanye Anda:

Metrik Apa yang dilacak Analisis dan interpretasi Impresi Tingkat tayangan menunjukkan kualitas kreatif dan relevansi audiens dari kampanye Anda. Tingkat tayangan yang lebih tinggi berarti pesan dan konten kreatif Anda resonansi dengan audiens. Tingkat yang lebih rendah menandakan masalah dengan pesan, struktur, format, dan bahkan konten kreatif. Impresi tinggi dengan tayangan rendah menunjukkan thumbnail yang lemah atau penargetan yang buruk. Tampilan Jumlah kali penonton menonton sebagian besar atau seluruh iklan Anda, melebihi sekadar tayangan. Peningkatan tayangan pada video merek menandakan minat yang semakin meningkat. Tingkat tayangan Persentase tayangan yang menghasilkan penayangan Afiliasi yang kuat dengan saluran atau merek Anda, Indikator pelanggan bernilai tinggi di luar konversi langsung Tingkat Klik (CTR) Persentase penonton yang mengklik CTA atau iklan Anda CTR rendah dalam kampanye video adalah hal yang normal dibandingkan dengan iklan Pencarian—tidak perlu menjadi prioritas. Biaya Per Tampilan Biaya rata-rata setiap kali seseorang melihat iklan Anda CPV tinggi menunjukkan penawaran yang kompetitif atau penargetan yang sempit, yang dapat meningkatkan biaya. Biaya Per Akuisisi Pengeluaran per konversi Jika CPA lebih rendah dari nilai seumur hidup pelanggan, kampanye tersebut menguntungkan. Return on Ad Spend (ROAS) Pendapatan yang dihasilkan untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk iklan ROAS di atas 2 dianggap menguntungkan. Waktu Tonton / Tingkat Penyelesaian Seberapa lama penonton menonton sebelum melewati atau menyelesaikan iklan secara keseluruhan. Tingkat penyelesaian yang lebih tinggi menunjukkan hook yang kuat dan konten yang relevan. Tindakan yang diperoleh Tontonan yang diperoleh, suka, langganan, penambahan ke playlist, dan pembagian di saluran YouTube yang terhubung dalam 7 hari setelah menonton iklan. Jika tindakan yang dihasilkan sering terjadi, hal ini menunjukkan afeksi yang kuat terhadap saluran atau merek Anda. Seringnya tindakan ini sering menjadi indikator kuat adanya pelanggan bernilai tinggi. Konversi tampilan Ketika penonton melakukan konversi di situs Anda dalam jendela konversi Afiliasi yang kuat dengan saluran atau merek AndaIndikator pelanggan bernilai tinggi di luar konversi langsung Konversi tampilan yang terlibat Ketika seorang penonton tidak mengklik iklan video Anda tetapi menonton setidaknya 10 detik dari iklan yang dapat dilewati, dan kemudian melakukan konversi dalam jendela konversi Engaged-view. Paparan iklan memengaruhi keputusan pembelian bahkan tanpa klik langsung. Mengukur dampak pada tahap awal funnel.

Pantau efektivitas kampanye dengan Dashboard ClickUp

Google Ads menyediakan gambaran komprehensif tentang kinerja kampanye individu.

Tapi apa yang terjadi jika Anda memiliki beberapa kampanye iklan YouTube yang sedang berjalan?

Data kampanye tersebar di berbagai tab, rentang tanggal, dan filter, sehingga sulit untuk mengidentifikasi tren atau memahami bagaimana satu kampanye memengaruhi kampanye lainnya.

Dengan ClickUp Dashboards, Anda dapat melacak seluruh kampanye YouTube Anda dalam satu tampilan terpadu. Di sini, Anda dapat membandingkan kinerja antar kampanye, periode waktu, dan format iklan yang berbeda tanpa perlu bolak-balik.

Pantau kampanye Anda secara efektif dengan kartu AI di Dashboard ClickUp.

Dengan menggabungkan kartu AI berikut, dasbor menjadi sangat powerful secara instan.

AI Brain : Tanyakan pertanyaan seperti “Kampanye mana yang memiliki ROAS tertinggi bulan lalu?” dan dapatkan jawaban instan tanpa perlu menyaring data secara manual.

AI StandUp : Ringkas aktivitas kampanye Anda selama periode waktu yang dipilih untuk dengan cepat meninjau apa yang berhasil.

AI Team StandUp : Dapatkan ringkasan optimasi kampanye dan uji kreatif tim Anda di semua kampanye aktif.

Ringkasan Eksekutif AI : Buat ringkasan terkini yang menampilkan kesehatan kampanye, laju anggaran, dan kinerja dibandingkan dengan tujuan.

Pembaruan Proyek AI: Buat ringkasan tingkat tinggi tentang status kampanye iklan YouTube Anda, termasuk apa yang telah diluncurkan, apa yang sedang diuji, dan apa yang memerlukan perhatian.

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kombinasi Dashboard + AI Card 👇

Mengatur pelaporan berulang di ClickUp

Anda membutuhkan laporan yang tepat waktu yang memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti setiap minggu. Dengan ini, kami maksudkan wawasan tentang anggaran, konversi, metrik kinerja, segmen audiens, dan ROAS tanpa harus berpindah-pindah antara 10 tab untuk memahami data yang tersebar.

Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Anda dapat mengotomatiskan laporan iklan YouTube di ClickUp?

Pertama, buat templat pelaporan standar di ClickUp Docs. Tambahkan metrik, rentang tanggal, dan format perbandingan di semua laporan iklan YouTube Anda.

Kemudian buat ClickUp Super Agents kustom yang dapat mengumpulkan data kampanye, menganalisis tren kinerja, dan menyiapkan laporan dalam format yang telah Anda tentukan sebelumnya.

Atur tim AI-powered untuk menangani alur kerja adaptif dan multi-langkah dengan konteks penuh menggunakan ClickUp Super Agents.

Super Agents tidak memerlukan aturan langkah demi langkah untuk membuat keputusan cerdas. Sebagai rekan AI Anda, mereka dapat memahami konteks dan bertindak secara anonim. Selain membuat laporan, Agen-agen ini juga dapat:

Audit posting media sosial untuk mengidentifikasi kampanye yang kinerjanya buruk saat metrik turun di bawah ambang batas yang Anda tentukan, dan sarankan alokasi ulang anggaran ke format iklan YouTube yang lebih efektif.

Jawab pertanyaan spesifik kampanye seperti “Format iklan mana yang menghasilkan konversi terbanyak bulan lalu?” tanpa perlu menggali data.

Identifikasi peluang optimasi dengan membandingkan kinerja kampanye saat ini dengan tolok ukur historis dan merekomendasikan penyesuaian kreatif atau penargetan.

Aktifkan penugasan tugas untuk tim Anda saat tindakan mendesak diperlukan, seperti menghentikan iklan yang melebihi target CPA atau melakukan pengujian A/B pada konten video baru.

Buat Super Agent pertama Anda dengan ClickUp 👇

👀 Tahukah Anda? 23,6% generasi Z secara aktif menggunakan YouTube untuk menemukan produk. Mereka sering terpengaruh oleh iklan di mana mereka tidak merasa seperti sedang ditawari sesuatu—faktanya, 98% penonton mengatakan mereka lebih percaya pada kreator YouTube daripada kreator di platform media sosial lainnya.

Batasan Iklan YouTube

Format video yang imersif dan jangkauan iklan YouTube yang luas menjadikannya platform yang menguntungkan bagi pemasar. Namun, ada beberapa batasan yang tidak boleh diabaikan:

Kelelahan iklan : Audiens Anda mengonsumsi konten di berbagai platform setiap hari. Bahkan iklan yang paling berkesan pun tidak dapat menjamin pengenalan merek instan atau konversi.

Penurunan kinerja iklan : Kesadaran merek berkembang seiring waktu, dan Anda tidak dapat secara pasti mengaitkan konversi dengan satu kali paparan iklan saat penonton berinteraksi dengan merek Anda di berbagai titik sentuh.

Persaingan tinggi untuk audiens populer : Menargetkan demografi dan minat yang populer meningkatkan biaya CPV dan CPM, sehingga semakin sulit untuk mencapai ROAS yang menguntungkan seiring waktu.

Membutuhkan pengujian berkelanjutan terhadap konten kreatif : Meskipun YouTube menyediakan berbagai aset untuk dioptimalkan—CTA, judul teks, deskripsi, banner pendamping, thumbnail, dan hook video—opsi optimasi yang luas ini berarti Anda perlu melakukan pengujian A/B secara terus-menerus untuk mengidentifikasi apa yang menghasilkan hasil dan apa yang tidak.

ROI dapat bervariasi tergantung pada akurasi penargetan: YouTube memungkinkan penargetan yang sangat spesifik, tetapi kebanyakan pengiklan tidak tahu cara memanfaatkannya secara efektif atau terlalu memperketat penargetan audiens hingga jangkauan menjadi terlalu terbatas.

Jika Anda membuat iklan YouTube secara besar-besaran, Anda membutuhkan lebih dari sekadar teks iklan dan materi kreatif. Anda memerlukan sistem untuk merencanakan, menguji, meninjau, dan mengulang—tanpa kehilangan konteks antar tim.

Perkenalkan: ClickUp — ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan alur kerja dan alat dalam platform terpusat.

Begini cara ClickUp untuk Tim Pemasaran membantu memberikan struktur pada kekacauan.

Gunakan templat yang sudah jadi untuk mendokumentasikan alur kerja Anda.

Sebelum menjalankan iklan YouTube untuk kesadaran merek, apakah Anda sudah memiliki saluran YouTube sendiri yang mendukung pengeluaran iklan Anda?

Selain iklan YouTube, Anda juga perlu membangun kehadiran yang autentik di platform tersebut.

Untuk ini, gunakan Template YouTube ClickUp untuk merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan strategi konten untuk saluran Anda. Dari brainstorming pra-produksi hingga publikasi pasca-produksi, template ini membantu Anda mengimplementasikan ide-ide Anda.

Dapatkan templat gratis Bangun kehadiran YouTube Anda secara strategis dengan Template YouTube ClickUp.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Rencanakan konsep video dan skrip dengan ruang khusus untuk brainstorming, pembuatan storyboard, dan alur kerja persetujuan yang menjaga tim Anda tetap selaras.

Pantau tonggak produksi dari pengambilan gambar hingga penyuntingan, pembuatan thumbnail, dan pembuatan salinan iklan.

Kelola jadwal posting Anda dengan kalender media sosial bawaan yang mengkoordinasikan unggahan YouTube dengan jadwal kampanye iklan Anda untuk dampak maksimal.

Jika Anda menjalankan beberapa kampanye pemasaran pada saat yang sama, Anda memerlukan sumber informasi tunggal untuk melacak anggaran, jadwal, dan segala hal lainnya.

Template Perencanaan Kampanye ClickUp menawarkan tepat itu. Dengan template ini, Anda dapat menetapkan tujuan, melacak kemajuan, dan mengukur kesuksesan beberapa kampanye YouTube tanpa kehilangan fokus pada kinerja individu.

Dapatkan templat gratis Kelola beberapa kampanye sekaligus dengan templat perencanaan kampanye ClickUp.

Template ini menawarkan fleksibilitas untuk memilih dari 7 bidang kustom yang berbeda (Anggaran yang Dialokasikan, Judul Kampanye, Anggaran Tersisa, dan Jenis Kampanye) untuk menyelaraskan tim dengan tujuan bersama dan tugas prioritas.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Perbaiki pelacakan kampanye dengan komentar, tag, peringatan ketergantungan, email, dan pembaruan real-time yang memastikan semua pihak tetap terinformasi.

Pantau alokasi anggaran di seluruh kampanye dan identifikasi pengeluaran berlebihan sebelum memengaruhi ROI.

Koordinasikan peluncuran iklan dengan kalender konten Anda untuk memastikan iklan YouTube selaras dengan unggahan video organik dan inisiatif pemasaran yang lebih luas.

Brainstorm ide kreatif dengan ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards memberikan tim Anda kanvas visual untuk mengorganisir dan mengatur semua ide kreatif, arah kampanye, referensi, konsep video, dan sudut pandang pesan dalam satu tempat.

Organisasikan ide kreatif Anda dengan ClickUp Whiteboards

Ini terintegrasi dengan ruang kerja Anda dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menghubungkan ide-ide Anda.

Begini cara Whiteboards mempermudah proses kreatif Anda:

Di mana Whiteboard terhubung? Bagaimana hal ini membantu iklan YouTube Anda? Hubungkan ke Tugas Ubah ide iklan yang telah dirancang menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan penanggung jawab dan batas waktu yang ditentukan. Hubungkan ke Dokumen Hubungkan ringkasan kampanye, skrip, dan pedoman merek langsung di papan tulis Anda untuk referensi yang mudah. Hubungi Chat Diskusikan arah kreatif secara real-time tanpa perlu meninggalkan papan tulis atau beralih tab.

Review materi iklan tanpa rapat menggunakan ClickUp Clips

Setelah Anda memiliki konsep, gunakan ClickUp Clips untuk merekam draf iklan, presentasi storyboard, atau catatan editor. Pihak terkait dapat meninggalkan komentar dengan cap waktu, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan masalah tanpa harus mengadakan panggilan tinjauan langsung.

Berikan penjelasan detail dan wawasan dengan ClickUp Clips

Atur otomatisasi untuk tugas-tugas berulang

Perencanaan dan pelaksanaan iklan YouTube bukanlah proses yang dilakukan oleh satu orang. Bukan alur kerja satu langkah.

Antara pra-produksi dan pasca-produksi, serangkaian persetujuan, penugasan tugas, pembaruan anggaran, dan tinjauan kinerja—tugas-tugas yang pembaruan manualnya tidak akan memakan banyak waktu tetapi pasti akan menguras energi.

ClickUp Automations hadir untuk membantu Anda. Mereka menangani tugas-tugas berulang sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan kreatif yang sebenarnya.

Berikut beberapa contoh otomatisasi yang dapat Anda coba:

Status berubah menjadi “Skrip Disetujui” > Tugas produksi video secara otomatis dialokasikan ke tim kreatif

Kolom kustom "Anggaran Iklan" melebihi batas > Beritahu manajer kampanye dan tandai untuk ditinjau

Perubahan status menjadi “Iklan Aktif” > Buat tugas pelacakan kinerja dan tugaskan kepada pemilik analitik.

Setiap Senin pukul 9 pagi > Buat ringkasan kinerja kampanye mingguan dan posting di obrolan tim.

Gunakan Template Jadwal Iklan ClickUp untuk merencanakan jadwal peluncuran iklan Anda dan mengoordinasikan pemicu otomatisasi dengan tanggal peluncuran kampanye.

Tonton video ini untuk melihat bagaimana Super Agents bekerja bersama ClickUp Automations👇

Optimalkan seluruh alur kerja iklan Anda dengan BrainGPT

ClickUp BrainGPT adalah ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan berbagai kemampuan AI ke dalam satu platform. Alih-alih berpindah-pindah antara alat AI untuk menulis, riset, pengambilan informasi, dan 10 hal lainnya, Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan dalam aplikasi desktop mandiri ini.

Dengan BrainGPT, Anda dapat:

Akses berbagai model AI eksternal : Gunakan kecerdasan Claude untuk menulis skrip video dan teks keterangan, ChatGPT untuk variasi teks iklan, atau bandingkan hasil antara model untuk menemukan pesan yang paling menarik.

Lakukan pencarian web secara real-time : Teliti kampanye pesaing, : Teliti kampanye pesaing, temukan tren yang sedang berkembang , atau wawasan audiens tanpa meninggalkan ClickUp.

Cari di seluruh ruang kerja Anda : Ketika ringkasan kampanye, data kinerja, dan aset kreatif Anda tersebar di Drive, Docs, dan alat desain, : Ketika ringkasan kampanye, data kinerja, dan aset kreatif Anda tersebar di Drive, Docs, dan alat desain, ClickUp Enterprise Search mengumpulkan semuanya secara instan.

Ubah suara menjadi teks: Dengan : Dengan ClickUp Talk to Text , Anda dapat mendikte ide skrip video, catatan kampanye, atau umpan balik tentang materi iklan secara hands-free saat meninjau konten.

Optimalkan Iklan YouTube Anda dengan ClickUp

Hentikan membuat kampanye iklan YouTube Anda secara terpisah.

Jika perencanaan, komunikasi tim, pelaksanaan, dan pelacakan Anda dilakukan di platform yang berbeda-beda, penyebaran alat yang berlebihan akan menghambat produktivitas Anda dan membatasi kemampuan Anda untuk bertindak secara tegas.

Lingkungan kerja berbasis AI ClickUp menyatukan alat untuk brainstorming, pelacakan tugas, perencanaan, pengorganisasian, optimasi, dan otomatisasi dalam satu platform terpusat. Semua yang Anda butuhkan untuk membangun, mengelola, dan mengoptimalkan kampanye iklan YouTube yang efektif tersedia dalam satu tempat dengan ClickUp.

Daftar gratis sekarang dan mulailah mengoptimalkan proses iklan YouTube Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Iklan YouTube biasanya berharga antara $0,10 hingga $0,30 per tayangan (CPV), meskipun biaya dapat bervariasi tergantung pada tingkat spesifikasi penargetan, tingkat persaingan, dan format iklan. Anda dapat memulai dengan anggaran sebesar $10 per hari dan menyesuaikan anggaran berdasarkan kinerja.

Iklan in-stream yang tidak dapat dilewati dan iklan bumper paling efektif untuk kesadaran merek karena penonton harus menonton pesan secara keseluruhan. Iklan masthead memberikan visibilitas maksimal jika Anda memiliki anggaran, sementara iklan in-stream yang dapat dilewati juga dapat membangun kesadaran merek saat dipadukan dengan kampanye jangka panjang lainnya.

Bisnis kecil dapat memulai dengan anggaran harian yang moderat sebesar $10-$20 dan fokus pada menjalankan kampanye yang ditargetkan secara ketat. Mereka dapat meningkatkan pengeluaran setelah mengidentifikasi kombinasi yang berhasil antara penargetan audiens, konten iklan, dan pesan yang secara konsisten mendorong konversi.

Anda dapat melacak konversi melalui Google Ads dengan menghubungkan saluran YouTube Anda ke Google Analytics. YouTube Studio juga menyediakan data konversi setelah tayangan, yang menunjukkan kapan penonton melakukan konversi setelah menonton iklan Anda tanpa mengklik.

ClickUp menyediakan ruang kerja terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau beberapa kampanye iklan YouTube secara bersamaan. Dengan dasbor bertenaga AI, pelaporan otomatis melalui Super Agents, dan templat untuk perencanaan kampanye dan produksi iklan, Anda dapat melacak anggaran, tenggat waktu, aset kreatif, dan metrik kinerja di satu tempat.