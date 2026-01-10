Jika tim Anda menghabiskan sepanjang hari di Gmail, Google Docs, Sheets, dan Meet, Anda tidak sendirian. Google Workspace kini digunakan oleh lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia, namun sebagian besar rencana proyek masih tersebar di tab-tab terpisah dan spreadsheet sederhana.

Inilah saatnya perangkat lunak manajemen proyek dengan integrasi Google Workspace dapat membantu. Perangkat lunak yang tepat memungkinkan Anda menetapkan tanggung jawab, melacak kemajuan, dan menjaga dokumen proyek terhubung dengan tugas dan pertemuan yang tepat ✅.

Daftar ini mencakup alat manajemen proyek terbaik yang terhubung dengan aplikasi Google untuk manajemen proyek yang efektif tanpa perlu mengubah cara tim Anda sudah bekerja di Google Workspace.

9 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik dengan Integrasi Google Workspace dalam Sekilas

Gunakan tabel singkat ini untuk membandingkan bagaimana setiap alat terhubung dengan alat produktivitas Google Workspace (sebelumnya Google Suite), untuk apa alat tersebut paling cocok, dan di mana kisaran harganya dimulai:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Perangkat lunak manajemen proyek yang didukung AI dan terhubung dengan Google Workspace untuk tim dari berbagai ukuran. Tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan tampilan; hubungkan kotak masuk Gmail dan file Google Drive, sinkronkan tanggal dengan Google Calendar, dan gunakan ringkasan dan pembaruan AI. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan Asana Pengelolaan pekerjaan terstruktur untuk tim Google Workspace lintas fungsi. Add-on Gmail untuk pencatatan tugas; lampiran Google Drive; sinkronisasi Google Calendar; garis waktu dan otomatisasi. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $13,49 per bulan per pengguna. Wrike Proyek kompleks lintas departemen yang menggunakan Google Workspace di perusahaan kecil hingga menengah. Alur kerja email ke tugas; lampiran Google Drive; sinkronisasi Google Calendar; diagram Gantt dan dasbor. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna. Zoho Projects Perencanaan klasik dan pelacakan waktu dengan integrasi aplikasi Google untuk tim kecil hingga menengah. Integrasi aplikasi Google; daftar tugas, tonggak pencapaian, ketergantungan, dan diagram Gantt. Rencana gratis untuk hingga 5 pengguna; rencana berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna. Trello Papan sederhana bersama Google Workspace untuk tim kecil Papan dan kartu; Google Drive Power-Up untuk Dokumen/Lembar Kerja/Presentasi; Sinkronisasi Google Kalender Paket berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna. Kanbanchi Kanban dan Gantt di dalam Google Workspace untuk organisasi kecil Berjalan di dalam Google Workspace; Dukungan Drive dan Kalender; Diagram Gantt; Pelacakan waktu Paket berbayar mulai dari $5,99 per bulan per pengguna. kissflow Otomatisasi berbasis alur kerja untuk persetujuan dan proyek dengan aplikasi Google untuk tim berukuran menengah hingga besar. Alur kerja low-code; hubungkan Gmail, Drive, dan Sheets; alur persetujuan dan alur penerimaan. Paket berbayar mulai dari $1.500 per bulan Smartsheet Pelacakan proyek bergaya spreadsheet dengan integrasi Google Workspace untuk tim kecil hingga menengah. Tampilan grid; lampiran Google Drive; sinkronisasi kalender; dasbor dan otomatisasi Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. monday. com Papan visual dan dasbor di samping aplikasi Google untuk tim berukuran menengah Integrasi Gmail + Drive; Sinkronisasi Google Calendar; papan, garis waktu, dan otomatisasi. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna.

⭐ Template Terpilih Rencanakan, lacak, dan atur proyek Anda berikutnya dengan lebih cepat menggunakan Template Manajemen Proyek ClickUp. Template ini menyediakan ruang kerja siap pakai untuk mencatat tugas, jadwal, dan dokumen, sehingga tim Anda dapat beralih dari lembar kerja Google yang tersebar dan catatan di kotak masuk ke satu pusat proyek yang jelas. Dapatkan templat gratis Bangun sumber kebenaran tunggal untuk tugas, jadwal, dan file Google yang terhubung dengan templat manajemen proyek ClickUp.

📖 Baca Juga: Template Manajemen Proyek Gratis untuk Semua Jenis Proyek

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek dengan Integrasi Google Workspace?

Pengaturan Google Workspace yang baik tidak hanya tentang menyimpan file. Ini tentang mengurangi bolak-balik antara alat saat tugas berubah, file diperbarui, dan jadwal berubah.

✅ Gunakan daftar periksa ini untuk memilih opsi perangkat lunak manajemen proyek yang sesuai dengan cara tim Anda sudah bekerja di Google Apps. Alat yang ideal melakukan hal berikut:

Terhubung dengan Google Drive sehingga Anda dapat melampirkan, membuat, dan mengatur Dokumen, Lembar Kerja, dan Presentasi di samping tugas.

Sinkronisasi tanggal jatuh tempo dan rapat dengan Google Calendar sehingga jadwal tetap terlihat bagi anggota tim yang bekerja jarak jauh.

Mendukung fitur dasar manajemen tugas seperti pemilik, prioritas, dan ketergantungan untuk proyek yang lebih kompleks.

Menyediakan tampilan seperti papan dan diagram Gantt, sehingga Anda dapat melacak tonggak pencapaian di proyek-proyek tertentu.

Termasuk izin dan kontrol berbagi untuk dokumen proyek sensitif dan kolaborator eksternal.

Mengurangi tugas berulang dengan otomatisasi, sehingga tim menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pembaruan manual.

📮ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan yang mahal ini? ClickUp menggabungkan alur kerja (dan obrolan) Anda di bawah satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik dengan Integrasi Google Workspace

Alat-alat ini dirancang untuk tim yang sudah menggunakan Gmail, Google Docs, Sheets, dan Google Calendar, dan ingin agar pekerjaan proyek tetap terhubung dengan aplikasi-aplikasi tersebut daripada tersebar di berbagai tab.

Di bawah ini, Anda akan menemukan alat manajemen proyek terbaik yang menghubungkan tugas, file, dan alur kerja dengan Google Workspace sehingga Anda dapat merencanakan, melacak, dan menyelesaikan proyek tanpa mengganggu kebiasaan tim Anda.

1. ClickUp (Perangkat lunak manajemen proyek terbaik yang didukung AI)

Rencanakan, bangun, dan kembangkan bisnis Anda dalam satu ruang kerja bersama dengan ClickUp.

Jika tim Anda mengelola proyek di dalam Google Workspace, Anda sudah memiliki fondasinya: Gmail untuk permintaan, Google Docs untuk spesifikasi, Google Sheets untuk pelacak, Google Drive untuk file, dan Google Calendar untuk tenggat waktu.

Namun, dengan pekerjaan yang tersebar di banyak tempat, sulit untuk melacak kemajuan dan menjaga anggota tim jarak jauh tetap sejalan saat proyek menjadi lebih kompleks.

Itulah yang disebut " work sprawl": item tindakan tersebar di thread email, dan "rencana" menjadi campuran spreadsheet dan undangan kalender. Kemudian "AI sprawl" juga muncul: satu alat merangkum pertemuan, alat lain menghasilkan tugas, dan Anda tetap harus menyalin dan menempelkan pembaruan antar aplikasi.

ClickUp for Project Teams mengatasi kedua hal tersebut dengan bertindak sebagai ruang kerja AI terintegrasi untuk manajemen proyek. Anda dapat mengelola tugas, dokumen, garis waktu, dan kolaborasi dalam satu platform sambil tetap bekerja secara erat dengan aplikasi Google.

Berikut ini ringkasan singkat tentang cara menggunakan ClickUp untuk mengelola proyek, tugas, dan file Google Workspace dalam satu ruang kerja terintegrasi:

Jaga pengelolaan tugas terhubung dengan ClickUp Tasks

Pantau tren dan analisis data dengan AI pertama yang menghubungkan tugas Anda dengan sisa pekerjaan Anda menggunakan ClickUp Tasks

Ketika ada permintaan masuk melalui Gmail atau terjadi perubahan di Google Doc, cara tercepat untuk mengelola proyek secara efektif adalah mengubah permintaan tersebut menjadi tugas nyata dengan pemilik, prioritas, dan batas waktu.

ClickUp Tasks dirancang untuk alur kerja tersebut. Anda dapat membuat tugas dari dokumen, menambahkan detail dengan Bidang Kustom, dan menggunakan prioritas, ketergantungan, serta tonggak waktu untuk mengelola sumber daya dan menjaga seluruh tim tetap selaras.

💡 Tips Pro: Saat Anda memetakan garis waktu proyek yang panjang di ClickUp Gantt View atau ClickUp Calendar View, Anda dapat menggunakan Kalkulator Hari ClickUp gratis untuk dengan cepat memeriksa jumlah hari antara tanggal-tanggal penting dan menjaga jadwal tetap realistis.

Mulailah dengan menghubungkan Google Drive (dan Google Calendar) melalui integrasi ClickUp, sehingga tim Anda dapat melampirkan file, mencari, dan melihat pratinjau konten Drive langsung di ClickUp.

Anda juga dapat menghubungkan kotak masuk Gmail Anda, sehingga ClickUp Brain dapat membantu memprioritaskan tugas, menyarankan tindak lanjut, menyusun respons, dan banyak lagi.

Dengan mudah hubungkan kotak masuk Gmail Anda dengan ClickUp dan dapatkan bantuan ClickUp Brain di seluruh Gmail Anda

💡 Tips Pro: Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan tugas dan pembaruan kemajuan langsung dari dokumen, komentar, dan catatan rapat. Anda kemudian dapat secara otomatis membuat tugas baru dari percakapan tersebut sehingga daftar tugas Anda diperbarui secara otomatis tanpa perlu menyalin dan menempelkan ulang. Misalnya, Anda dapat meminta perangkat lunak tersebut untuk memindai dokumen proyek atau ringkasan rapat, mengidentifikasi tindakan yang jelas dengan penanggung jawab dan batas waktu, dan langsung memasukkannya ke dalam daftar tugas Anda. Dapatkan ringkasan instan dan wawasan dari folder proyek Anda dengan ClickUp Brain

Sinkronkan jadwal dengan Google Calendar agar tenggat waktu tetap terlihat.

Hubungkan Google Calendar Anda dengan ClickUp dan dapatkan tampilan yang mudah tentang pekerjaan yang akan datang

Jika tim Anda merencanakan hari mereka di Google Calendar, Anda tidak ingin tanggal jatuh tempo proyek berada di tempat lain. Integrasi Google Calendar ClickUp dirancang untuk menyinkronkan Tugas ClickUp dengan Google Calendar sehingga Anda dapat mengelola jadwal, melacak tenggat waktu, dan memperbarui acara secara real-time.

Cara praktis untuk melakukannya:

Gunakan tugas ClickUp sebagai sumber kebenaran untuk ruang lingkup, status, dan pemilik.

Gunakan Google Calendar untuk pemblokiran waktu dan visibilitas rapat, sehingga tenggat waktu muncul di tempat tim Anda sudah merencanakan minggu tersebut.

Tonton video singkat ini untuk belajar cara mengelola beberapa kalender dari satu tempat menggunakan ClickUp sebagai pusat proyek utama Anda:

💡 Tips Pro: Lakukan pembaruan proyek lebih cepat dengan ClickUp BrainGPT (dan Pencarian Perusahaan ). Temukan file atau dokumen apa pun yang Anda butuhkan yang tersebar di seluruh sistem terhubung Anda ClickUp BrainGPT dirancang untuk tim yang membutuhkan jawaban dan pembaruan di seluruh ClickUp dan Google Workspace tanpa perlu berpindah-pindah antara alat AI. Anda dapat mencari di seluruh aplikasi kerja dan web, beralih antara model AI premium, dan menggunakan Talk to Text untuk mengubah suara menjadi tindakan saat mengetik menjadi lambat. Begini cara menggunakannya: Catat pembaruan proyek secara instan dengan suara Anda: Gunakan Talk to Text untuk mendikte pembaruan status, ringkasan pertemuan, atau langkah selanjutnya langsung ke BrainGPT (atau kotak teks mana pun melalui ekstensi), lalu tempelkan ke tugas yang tepat atau thread obrolan ClickUp.

Tanyakan pertanyaan tentang risiko pengiriman dan beban kerja: Tanyakan kepada ClickUp BrainGPT dengan pertanyaan seperti “Tugas mana yang paling mungkin melewatkan tenggat waktu?” atau “Apa yang menunggu persetujuan minggu ini?” sehingga Anda dapat mengidentifikasi masalah lebih awal daripada memeriksa Google Sheets dan obrolan secara manual.

Cari keputusan sebelumnya berdasarkan dokumen, kata kunci, atau proyek: Gunakan Enterprise Search untuk menemukan dokumen, tugas, atau percakapan tempat keputusan dibuat, terutama saat tautan tersebar di Google Drive, Docs, dan Chat.

Pilih model yang tepat untuk tugas: Gunakan ClickUp Brain untuk jawaban yang sadar konteks kerja (dapat mencakup ClickUp + aplikasi terhubung). Beralih ke ChatGPT, Claude, atau Gemini saat Anda membutuhkan penulisan umum atau penalaran, tetapi perhatikan bahwa model eksternal tersebut tidak memiliki akses ke pengetahuan ClickUp Anda.

Lampirkan, buat, dan kerjakan dengan Google Docs dan Google Sheets tanpa meninggalkan alur kerja.

Anda dapat membuat Google Docs langsung dari tugas ClickUp (sehingga setiap dokumen baru sudah terhubung dengan item pekerjaan), dan menyematkan file Drive sehingga dapat dibuka sebagai pratinjau di dalam ClickUp.

Hal ini juga dapat dilakukan untuk beberapa alternatif Google Docs lainnya, berkat lebih dari 1.000 integrasi yang ditawarkan oleh ClickUp.

ClickUp mendukung pengeditan lembar kerja Google yang tertanam, sehingga Anda tidak perlu berpindah halaman setiap beberapa menit.

💡 Tips Pro: Ketika keputusan proyek diambil dalam obrolan, ubah pesan tersebut menjadi tugas segera agar tidak hilang. ClickUp Chat dirancang untuk menghubungkan percakapan dengan tugas dan dokumen terkait, serta membantu tim Anda berkomunikasi di saluran terpisah. Anda juga dapat menggunakan AI ClickUp untuk menjalankan ClickUp Agents di saluran obrolan ClickUp utama Anda, sehingga mereka dapat merangkum percakapan panjang, menampilkan dokumen dan tugas yang relevan, serta menjawab pertanyaan cepat seperti "di mana ini?" berdasarkan konteks ruang kerja Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Sentralisasikan tugas, jadwal, email, dokumen, dan obrolan dalam satu ruang kerja yang terhubung langsung dengan aplikasi Google Workspace.

Beralih antara tampilan ClickUp (Daftar, Papan, Kalender, Gantt, Garis Waktu) untuk mendukung kebutuhan tim dan proyek yang berbeda.

Gunakan ClickUp Brain Enterprise Search untuk menemukan jawaban dengan konteks dan kutipan di seluruh tugas, dokumen, obrolan, dan aplikasi terhubung.

Gunakan ClickUp Automations (termasuk AI Automation Builder) untuk mengurangi tugas-tugas berulang seperti penugasan dan pembaruan status dengan otomatisasi alur kerja.

Batasan ClickUp

Menawarkan begitu banyak fitur dan opsi konfigurasi sehingga tim baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran dan memerlukan waktu untuk mengatur ruang kerja ideal mereka.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sangat menghargai beragam fitur yang ditawarkan ClickUp, yang membantu saya mengelola tugas-tugas jangka pendek sepanjang minggu dan proyek-proyek yang lebih kompleks dan berdurasi berbulan-bulan. Hal ini memudahkan kolaborasi dan komunikasi dengan anggota tim lainnya, sehingga menghilangkan kekacauan dan kerumitan dalam proyek.

Saya sangat menghargai beragam fitur yang ditawarkan ClickUp, yang membantu saya mengelola tugas-tugas jangka pendek sepanjang minggu dan proyek-proyek yang lebih kompleks dan berdurasi berbulan-bulan. Hal ini memudahkan kolaborasi dan komunikasi dengan anggota tim lainnya, sehingga menghilangkan kekacauan dan kerumitan dalam proyek.

2. Asana (Terbaik untuk pengelolaan pekerjaan terstruktur bersama Google Workspace)

Melalui Asana

Jika tim Anda menjalankan operasional sehari-hari melalui Google Workspace, bagian yang sulit adalah menjaga kepemilikan dan tindak lanjut yang jelas saat permintaan mulai berdatangan melalui Gmail dan rencana disimpan di berbagai dokumen Google Docs dan Google Sheets.

Asana ideal untuk pendekatan manajemen proyek yang lebih terstruktur tanpa mengganti aplikasi Google. Ini menambahkan lapisan akuntabilitas yang jelas di atas cara tim sudah berkolaborasi. Hal ini membantu mengubah percakapan email menjadi pekerjaan yang dapat dilacak, yang dapat diakses di satu tempat daripada beberapa lembar pelacak.

Artinya, Anda dapat terus menulis di Google Docs, memperbarui pelacak di Google Sheets, dan menjadwalkan di Google Calendar, sementara Asana menjadi tempat Anda melacak kemajuan dan mengelola proyek secara efektif.

Fitur terbaik Asana

Integrasikan dengan Google Workspace agar tim dapat mengubah pesan Gmail menjadi tugas, melampirkan file Google Drive, dan menyinkronkan pekerjaan dengan Google Calendar.

Rencanakan dan lacak pekerjaan kompleks di berbagai tampilan proyek, termasuk daftar, papan, garis waktu, dan diagram Gantt.

Gunakan aturan otomatisasi untuk menangani pembaruan berulang seperti penugasan tugas, perubahan bidang, dan pengiriman notifikasi.

Pantau kapasitas dan identifikasi proyek berisiko di seluruh tim dengan fitur beban kerja, dasbor, dan pelaporan.

Integrasikan dengan banyak alat lain (termasuk Slack dan aplikasi Google) sehingga data proyek tetap terhubung di seluruh platform.

Perluas kemampuan tim dengan Asana AI dan AI Teammates.

Batasan Asana

Kurva pembelajaran yang curam untuk fitur-fitur lanjutan, yang dapat terasa membingungkan bagi anggota tim baru atau yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Fitur-fitur yang lebih canggih, seperti pelaporan lanjutan dan batas otomatisasi yang lebih tinggi, hanya tersedia di paket berbayar, yang mungkin mahal bagi tim kecil.

Antarmuka dan notifikasi dapat terasa berantakan di ruang kerja yang besar, sehingga lebih sulit untuk menjaga tampilan dan kotak masuk tetap rapi tanpa pengaturan yang disengaja.

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $13,49 per bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4.4/5 (12.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Asana

Seorang pengguna G2 menyebutkan:

Antarmuka ini menawarkan beberapa cara untuk melihat tugas, yang membuatnya fleksibel untuk berbagai gaya kerja. Saya juga menemukan bahwa integrasi Asana dengan aplikasi lain sangat membantu, yang mengurangi banyak upaya manual sepanjang minggu.

Antarmuka ini menawarkan beberapa cara untuk melihat tugas, yang membuatnya fleksibel untuk berbagai gaya kerja. Saya juga menemukan bahwa integrasi Asana dengan aplikasi lain sangat membantu, yang mengurangi banyak upaya manual sepanjang minggu.

3. Wrike (Terbaik untuk proyek kompleks dengan tim Google Workspace)

Melalui Wrike

Wrike bekerja paling baik ketika "proyek" Anda lebih dari sekadar daftar tugas sederhana dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Jika Anda mengoordinasikan persetujuan yang beragam dan jadwal yang berubah-ubah, spreadsheet saja jarang menunjukkan apa yang benar-benar berisiko, terutama saat ketergantungan menumpuk dan prioritas berubah.

Di sinilah Wrike berperan sebagai lapisan eksekusi yang terhubung dengan aplikasi inti Google, sehingga pekerjaan proyek tidak terjebak dalam thread email atau folder Drive yang berlebihan. Anda dapat tetap menggunakan Google Drive sebagai sumber file dan Google Calendar sebagai pusat penjadwalan, sementara Wrike membantu tim mengoordinasikan tugas dan melacak tonggak proyek pada proyek yang lebih kompleks.

Ini juga pilihan praktis bagi organisasi yang ingin lebih mengontrol alur kerja di antara tim yang berbeda. Anda dapat menstandarkan cara tugas dibagikan dan cara kemajuan dilaporkan kembali kepada pemangku kepentingan.

Fitur terbaik Wrike

Integrasikan dengan Google Workspace agar Anda dapat mengubah pesan Gmail menjadi tugas dan menjaga pekerjaan tetap sinkron dengan akun Google Anda.

Lampirkan dan kolaborasikan file Google Drive langsung dari tugas, sehingga dokumen proyek tetap terhubung dengan item kerja yang tepat.

Sinkronkan tanggal tugas dan tonggak pencapaian dengan Google Calendar agar tim dapat melihat pekerjaan proyek bersamaan dengan jadwal rutin mereka.

Akses tampilan fleksibel seperti tabel, papan, Gantt, dan kalender untuk merencanakan, melacak, dan menyesuaikan proyek yang kompleks.

Gunakan otomatisasi, dasbor manajemen proyek , dan alur kerja kustom untuk mengurangi pembaruan manual dan menstandarkan proses proyek di seluruh tim.

Batasan Wrike

Fitur yang kaya dan opsi konfigurasi dapat terasa membingungkan pada awalnya, sehingga pengguna baru mungkin memerlukan waktu dan pelatihan untuk terbiasa.

Paket Bisnis dan paket tingkat atas dirancang untuk tim yang lebih besar, yang dapat menjadi mahal bagi kelompok kecil yang hanya membutuhkan pelacakan proyek dasar.

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa akses offline terbatas, yang dapat menjadi kelemahan bagi tim yang sering bekerja tanpa koneksi internet yang stabil.

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4. 2/5 (4.600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Wrike

Seorang pengulas G2 mencatat:

Wrike memiliki dasbor yang bersih dan rapi, memungkinkan kita melihat tugas yang belum selesai dan siapa yang perlu menangani tugas tertentu. Mudah untuk memindahkan atau mengatur ulang tugas sesuai dengan alur kerja kita.

Wrike memiliki dasbor yang bersih dan rapi yang memungkinkan kita melihat tugas yang belum selesai dan siapa yang perlu menangani tugas tertentu. Mudah untuk memindahkan atau mengatur ulang tugas sesuai dengan alur kerja kita.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Google Tasks

👀 Fakta Menarik: Dalam satu survei, 76% orang yang primarily menggunakan alat manajemen proyek untuk berkomunikasi dengan rekan kerja mengatakan hal itu membuat mereka lebih efisien. Mengumpulkan pembaruan di satu tempat lebih baik daripada mengejar thread email yang panjang hampir setiap kali.

4. Zoho Projects (Pilihan terbaik untuk tim yang mengutamakan Google dan menginginkan perencanaan terstruktur)

Melalui Zoho Project

Zoho Projects sangat cocok untuk tim yang lebih menyukai nuansa perangkat lunak manajemen proyek klasik, di mana perencanaan berpusat pada tugas, tonggak pencapaian, ketergantungan, dan pelacakan berdasarkan timeline.

Bagi pengguna Google Workspace, Zoho Projects dirancang untuk terintegrasi dengan alat-alat yang sudah digunakan tim setiap hari. Alih-alih memperlakukan Gmail, Google Drive, dan Google Calendar sebagai entitas terpisah, integrasi Google Workspace dirancang untuk menjaga tugas dan file tetap terhubung di dalam pusat proyek Anda.

Hal ini membuat Zoho Projects menjadi pilihan yang praktis untuk tim kecil hingga menengah yang menginginkan pelacakan dan koordinasi yang lebih andal, terutama jika mereka sudah menggunakan produk Zoho lainnya.

Fitur terbaik Zoho Projects

Bekerja dengan Gmail, Google Drive, dan Google Calendar sehingga pengguna Google Workspace dapat menjaga tugas, file, dan acara tetap terhubung.

Tambahkan email sebagai tugas atau masalah dari Gmail menggunakan add-on Zoho Projects.

Rencanakan dan lacak proyek kompleks dengan daftar tugas, tonggak pencapaian, ketergantungan, dan diagram Gantt.

Pantau kemajuan, jam kerja, dan anggaran di satu tempat dengan lembar waktu, pelacakan masalah, dan laporan.

Integrasikan dengan aplikasi Zoho lainnya seperti Zoho CRM dan Zoho Desk.

Batasan Zoho Projects

Antarmuka dan pengaturan awal mungkin terasa membingungkan, terutama tanpa panduan atau konsultan.

Aplikasi seluler dan akses offline lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa pesaing, yang dapat membuat tim yang bekerja di luar kantor merasa frustrasi.

Bekerja paling baik saat Anda memanfaatkan ekosistem Zoho, jadi mungkin tidak ideal jika sebagian besar alat lain Anda berada di luar Zoho.

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $5 per bulan per pengguna

Enterprise: $10 per bulan per pengguna

Ultimate: $15 per bulan per pengguna

Projects Plus: Harga Sesuai Kebutuhan

Ulasan dan peringkat Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (490+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (840+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho Projects

Seorang pengulas G2 berbagi:

Mengelola tugas dan tenggat waktu yang beragam di seluruh tim bisa menjadi sangat membingungkan—tetapi menggunakan Zoho Projects benar-benar membantu kami menjaga semuanya tetap terorganisir dan transparan. Yang paling membantu bagi saya adalah betapa mudahnya menugaskan tugas, melacak kemajuan, dan memantau tenggat waktu semuanya dalam satu tempat.

Mengelola tugas dan tenggat waktu yang beragam di seluruh tim bisa menjadi sangat membingungkan—tetapi menggunakan Zoho Projects benar-benar membantu kami menjaga semuanya tetap terorganisir dan transparan. Yang paling membantu bagi saya adalah betapa mudahnya mengelola tugas, melacak kemajuan, dan memantau tenggat waktu semuanya dalam satu tempat.

📖 Baca Juga: Cara Meningkatkan Efisiensi dengan Laporan Pelacakan Waktu

5. Trello (Terbaik untuk papan sederhana yang terintegrasi dengan Google Workspace)

Melalui Trello

Jika proyek Anda bersifat ringan, seperti perencanaan mingguan atau daftar periksa internal, papan Trello membuat pengelolaan tugas terasa mudah dan nyaman untuk dikerjakan.

Tim Google Workspace sering menyukai Trello karena dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam alat-alat Google yang sudah mereka gunakan.

Anda dapat menyimpan dokumen proyek di Google Drive dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja menggunakan koneksi Google Trello. Hal ini memastikan file proyek mudah diakses saat seseorang bekerja dari kartu Trello.

Dan saat penjadwalan menjadi prioritas, Trello dapat menampilkan tenggat waktu secara jelas di kalender manajemen proyek seperti Google Calendar, yang membantu anggota tim jarak jauh tetap selaras dengan tenggat waktu tanpa perlu membuka alat perencanaan tambahan.

Fitur terbaik Trello

Gunakan papan, daftar, dan kartu untuk memberikan tim cara visual yang sederhana untuk melacak tugas dan proyek.

Hubungkan dengan Google Workspace agar Anda dapat melampirkan dan melihat pratinjau file Google Drive dari kartu.

Cari Drive dan buat Dokumen, Lembar Kerja, dan Presentasi langsung dari Trello dengan Google Drive Power-Up.

Sinkronkan tanggal jatuh tempo kartu dengan Google Calendar sehingga pekerjaan dan acara muncul dalam jadwal yang sama.

Akses otomatisasi bawaan untuk menangani tindakan berulang seperti memindahkan kartu, menugaskan pemilik, atau memperbarui bidang.

Batasan Trello

Kurang memiliki fitur pelaporan yang lebih mendalam dan pelacakan waktu bawaan, yang dapat membatasi penggunaannya untuk proyek-proyek kompleks.

Mungkin terasa terlalu sederhana untuk tim besar atau proyek dengan banyak ketergantungan dan persetujuan.

Fitur tambahan dan batas penggunaan yang lebih tinggi memerlukan paket berbayar, yang dapat meningkatkan biaya seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda.

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Trello

G2: 4.4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello

Seorang pengulas Capterra berbagi:

Saya berhasil mengubah daftar tugas umum, kotak masuk email yang penuh, catatan, dan tujuan proyek spesifik menjadi satu tempat terpadu dengan organisasi yang lengkap.

Saya berhasil mengubah daftar tugas umum, kotak masuk email yang penuh, catatan, dan tujuan proyek spesifik menjadi satu tempat terpadu dengan organisasi yang lengkap.

6. Kanbanchi (Pilihan terbaik untuk tim yang berfokus pada Google di dalam Workspace)

Melalui Kanbanchi

Kanbanchi dirancang khusus untuk tim yang menginginkan alat manajemen proyek yang terintegrasi dengan Google. Jika organisasi Anda sudah menggunakan Google untuk masuk, menyimpan semua data di Google Drive, dan merencanakan minggu di Google Calendar, Kanbanchi terasa seperti perpanjangan dari lingkungan tersebut daripada platform terpisah.

Ini sangat berguna ketika Anda menginginkan kemudahan papan Kanban tetapi tetap membutuhkan alat perencanaan seperti diagram Gantt atau pelacakan waktu. Karena dibangun di sekitar akses Google Workspace, proses onboarding seringkali mudah bagi tim yang tidak ingin mengelola login dan peralihan alat tambahan.

Kombinasi ini sangat cocok untuk tim yang mengelola pekerjaan pengiriman di mana jadwal sangat penting, tetapi Anda tidak ingin menggunakan platform yang berat.

Fitur terbaik Kanbanchi

Integrasi secara native dengan Google Workspace, termasuk Google Drive, Gmail, Kalender, dan Formulir.

Gunakan papan Kanban untuk memvisualisasikan tugas, prioritas, dan tahap proyek dalam tata letak berbasis kartu yang familiar.

Akses diagram Gantt dan pelacakan waktu untuk tim yang membutuhkan jadwal dan pelacakan upaya bersama dengan papan kerja mereka.

Lampirkan dan pratinjau Google Docs, Sheets, dan Slides dari kartu dan Shared Drives sehingga dokumen proyek tetap dekat dengan pekerjaan.

Ekspor data ke Google Sheets dan hubungkan dengan Google Forms untuk mengumpulkan masukan dengan mudah dan melaporkan kemajuan.

Batasan Kanbanchi

Beberapa pengguna melaporkan loading yang lambat pada papan yang lebih besar dan bug sesekali saat menduplikasi atau membuat kartu berulang.

Harga per pengguna dapat terasa mahal untuk tim yang sangat besar dibandingkan dengan beberapa alat manajemen proyek lainnya.

Detail penyesuaian seperti warna label dan pengaturan khusus papan lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa platform yang berfokus pada perusahaan.

Harga Kanbanchi

Essential: $5,99/bulan per pengguna

Premium: Mulai dari $9,49/bulan (harga khusus mulai dari 2 pengguna)

Profesional: Mulai dari $32,49/bulan (harga khusus mulai dari 2 pengguna)

Enterprise: Mulai dari $12,95 per bulan per pengguna (harga khusus mulai dari 100 pengguna)

Ulasan dan peringkat Kanbanchi

G2: 4.7/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (290+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Kanbanchi

Seorang pengulas Capterra mencatat:

Organisasi kerja yang luar biasa dengan berbagi data yang brilian, pembaruan real-time dalam tim, penandaan warna untuk item, dan semua fitur yang Anda inginkan serta lebih banyak lagi dari papan kanban.

Organisasi kerja yang luar biasa dengan berbagi data yang brilian, pembaruan real-time dalam tim, penandaan warna untuk item, dan semua fitur yang Anda inginkan serta lebih banyak lagi dari papan kanban.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Google Workspace untuk Manajemen Proyek

7. Kissflow (Terbaik untuk proyek yang berorientasi pada alur kerja di Google Workspace)

Melalui kissflow

Kissflow adalah pilihan ideal untuk proyek yang terdiri dari proses seperti persetujuan, penerimaan permintaan, dan pengalihan pekerjaan antar tim.

Yang menjadi keunggulan Kissflow adalah memberikan tim cara terstruktur untuk menjalankan alur kerja tersebut sambil tetap terhubung dengan Google Workspace.

Alih-alih membiarkan pekerjaan terperangkap dalam thread Gmail dan dokumen proyek yang terpisah, Anda dapat menjaga alur kerja tetap terlihat melalui antarmuka Kissflow, yang membantu tim menyelesaikan proyek dengan lebih sedikit tindak lanjut dan koordinasi manual.

Tim umumnya menggunakannya untuk membuat proses seperti onboarding, permintaan pengadaan, alur kerja operasional internal, dan pengiriman proyek yang bergantung pada persetujuan.

Fitur terbaik Kissflow

Otomatiskan alur kerja persetujuan dan proses proyek dengan pembuat low-code.

Hubungkan Gmail, Google Drive, Google Sheets, dan Google Calendar untuk menjaga pekerjaan tetap sinkron dengan Workspace.

Gunakan papan dan swimlanes untuk mengelola tugas proyek dan memvisualisasikan status dengan cepat.

Sinkronkan data formulir dan alur kerja ke Google Sheets untuk pelaporan dan analisis.

Kontrol akses dan izin pada dokumen dan alur kerja untuk tim yang berbeda.

Batasan Kissflow

Harga dapat terasa tinggi bagi tim kecil karena biaya meningkat seiring penambahan pengguna.

Beberapa pengguna merasa bahwa kustomisasi lanjutan terbatas untuk alur kerja yang sangat kompleks.

Pengguna baru mungkin mengalami kurva pembelajaran sebelum mereka merasa nyaman dalam membuat alur kerja.

Harga Kissflow

Basic: Mulai dari $2.500/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Kissflow

G2: 4.3/5.0 (500+ ulasan)

Capterra: 4.2/5.0 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Kissflow

Seorang pengulas Capterra mencatat:

Dengan antarmuka pengguna yang ramah, saya dapat dengan mudah menugaskan tugas kepada setiap pihak tanpa perlu coding. Selain itu, Kissflow menawarkan fitur kontrol akses dan penyamaran bidang yang unggul. Secara keseluruhan, Kissflow adalah solusi revolusioner bagi siapa pun yang ingin mengoptimalkan alur kerja mereka.

Dengan antarmuka pengguna yang ramah, saya dapat dengan mudah menugaskan tugas kepada setiap pihak tanpa perlu coding. Selain itu, Kissflow menawarkan fitur kontrol akses dan penyamaran bidang yang unggul. Secara keseluruhan, Kissflow adalah solusi revolusioner bagi siapa pun yang ingin mengoptimalkan alur kerja mereka.

📖 Baca Juga: Integrasi Google Drive Terbaik

8. Smartsheet (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek bergaya spreadsheet dengan Google Workspace)

Melalui Smartsheet

Spreadsheet memang berguna untuk mengelola proyek Anda hingga Anda harus meninjau beberapa pemilik, versi, dan perubahan status, yang dapat membuat pelacakan perubahan menjadi cukup sulit.

Smartsheet sering menjadi pilihan upgrade bagi tim yang merencanakan pekerjaan di Google Sheets tetapi membutuhkan kontrol yang lebih kuat saat pekerjaan menjadi lebih kompleks. Alat ini mempertahankan pengalaman antarmuka grid yang familiar bagi banyak tim sambil menambahkan struktur yang lebih terorganisir dalam pengelolaan dan pelaporan pekerjaan.

Bagi pengguna Google Workspace, Smartsheet mendukung integrasi yang membantu menghubungkan file dan jadwal, yang sangat berguna ketika dokumen proyek Anda disimpan di Google Drive dan tim Anda mengandalkan Google Calendar untuk tetap terorganisir.

Hal ini menjadikannya pilihan praktis bagi tim yang ingin mempertahankan alur kerja seperti spreadsheet tetapi mengurangi kekacauan yang timbul akibat pembaruan manual dan ketidakjelasan kepemilikan di antara proyek-proyek.

Fitur terbaik Smartsheet

Gunakan tampilan grid bergaya spreadsheet yang terasa familiar bagi tim yang berasal dari Google Sheets.

Integrasikan dengan Google Workspace sehingga Anda dapat melampirkan dan mengelola file Google Drive dari baris.

Sinkronkan tugas dan tenggat waktu dengan Google Calendar untuk memastikan tanggal proyek tetap terlihat dalam jadwal harian.

Rencanakan dan lacak proyek kompleks dengan diagram Gantt, tampilan kartu, dan dasbor.

Tambahkan aturan otomatisasi untuk mengirim pemberitahuan, memperbarui bidang, dan melanjutkan pekerjaan tanpa upaya manual.

Batasan Smartsheet

Dapat terasa berat atau rumit bagi tim kecil yang hanya membutuhkan daftar tugas sederhana.

Fitur canggih dan batas otomatisasi yang lebih tinggi memerlukan paket berbayar dengan harga yang lebih tinggi.

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk memahami izin, laporan, dan dasbor.

Harga Smartsheet

Pro: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pengelolaan pekerjaan tingkat lanjut: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Smartsheet

G2: 4.4/5 (3.400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Smartsheet

Seorang pengulas G2 berbagi:

Hal yang paling kami hargai dari Smartsheet adalah fleksibilitasnya. Berbeda dengan perangkat lunak manajemen proyek tradisional yang mengunci Anda dalam satu format kaku, Smartsheet memberi Anda kebebasan untuk mendesain alur kerja Anda sendiri—baik itu melalui grid, diagram Gantt, kalender, atau dasbor.

Hal yang paling kami hargai dari Smartsheet adalah fleksibilitasnya. Berbeda dengan perangkat lunak manajemen proyek tradisional yang mengunci Anda dalam satu format kaku, Smartsheet memberi Anda kebebasan untuk mendesain alur kerja Anda sendiri—baik itu melalui grid, diagram Gantt, kalender, atau dasbor.

9. monday.com (Terbaik untuk alur kerja visual bersama Google Workspace)

monday.com populer di kalangan tim yang ingin mengelola proyek secara visual, terutama saat mengoordinasikan banyak aspek yang bergerak di bidang pemasaran, operasional, dan pengiriman klien. Perangkat lunak ini mudah digunakan oleh tim non-teknis sambil tetap memberikan manajer cara yang jelas untuk melacak tonggak pencapaian dan memantau kemajuan.

Bagi tim yang banyak menggunakan Google Workspace, monday.com sering menjadi tempat di mana pekerjaan dilakukan, sementara aplikasi Google tetap menjadi tempat di mana komunikasi dan file dilacak.

Integrasi Gmail dan Google Calendar dirancang untuk mengurangi perpindahan tab, sehingga pekerjaan yang dimulai melalui email atau perlu dijadwalkan tetap terhubung dengan rencana proyek.

Ini juga berguna saat Anda membutuhkan templat dan pengaturan cepat untuk proses yang dapat diulang di seluruh tim.

Fitur terbaik monday.com

Hubungkan dengan Gmail sehingga Anda dapat mengubah email menjadi item dan mengirim pembaruan tanpa meninggalkan kotak masuk Anda.

Sinkronkan papan dengan Google Calendar sehingga tanggal jatuh tempo muncul di samping pertemuan dan acara.

Lampirkan dan kelola file Google Drive dari item, sehingga dokumen proyek tetap terhubung dengan pekerjaan yang tepat.

Rencanakan dan lacak pekerjaan sesuai preferensi Anda dengan papan, garis waktu, kalender, dan tampilan Gantt.

Gunakan otomatisasi dan dasbor untuk mengurangi pembaruan berulang dan memberikan manajer visibilitas real-time terhadap kemajuan dan beban kerja.

Batasan monday.com

Fitur yang kaya dan opsi penyesuaian dapat menimbulkan kurva pembelajaran, terutama saat Anda mulai menggunakan otomatisasi dan dasbor tingkat lanjut.

Biaya dapat bertambah seiring penambahan jumlah pengguna atau kebutuhan akan paket tingkat atas untuk fitur lanjutan.

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa mereka menginginkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan bidang dan tata letak untuk menyesuaikan dengan alur kerja yang sangat spesifik.

Harga monday.com

Gratis

Basic: $12 per bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian monday.com

G2: 4.7/5 (17.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang monday.com

Seorang pengulas G2 berbagi:

Saya menyukai kemudahan penggunaan monday Work Management, yang memudahkan karyawan untuk menggunakannya dengan panduan yang sederhana. Kemampuan platform ini untuk mengatur otomatisasi dan dasbor sangat luar biasa, karena platform ini menangani tugas-tugas sehingga pengguna tidak perlu khawatir—platform ini pada dasarnya bekerja untuk mereka.

Saya menyukai kemudahan penggunaan monday Work Management, yang memudahkan karyawan untuk menggunakannya dengan panduan yang sederhana. Kemampuan platform ini untuk mengatur otomatisasi dan dasbor sangat luar biasa, karena platform ini menangani tugas-tugas sehingga pengguna tidak perlu khawatir—platform ini pada dasarnya bekerja untuk mereka.

Baca Juga: Cara Efektif Melacak Kemajuan Proyek Anda

Jika Anda masih mencari alat manajemen proyek terbaik yang kompatibel dengan Google Workspace, berikut tiga opsi lain yang patut dipertimbangkan, masing-masing dengan gaya dan alur kerja yang sedikit berbeda.

Notion : Ruang kerja fleksibel yang menggabungkan dokumen, basis data, dan tugas dalam satu tempat. Dengan integrasi Google Drive dan Google Calendar, Anda dapat menyematkan Dokumen, Lembar Kerja, dan Presentasi di halaman dan menjaga jadwal tetap terlihat.

Teamwork : Dirancang untuk pekerjaan klien dan agensi, Teamwork menggabungkan manajemen tugas, pelacakan waktu, dan penagihan. Aplikasi ini terhubung dengan Google Drive, Gmail, dan Google Calendar sehingga Anda dapat melampirkan file dan menyelaraskan pengiriman dengan pertemuan klien dan tenggat waktu.

Airtable : Perpaduan antara spreadsheet dan basis data yang cocok untuk tim yang sudah terbiasa menggunakan Google Sheets. Anda dapat menghubungkan Airtable dengan Google Drive dan Kalender untuk melampirkan aset dan menyinkronkan tanggal penting, lalu menggunakan tampilan seperti grid, kalender, dan papan Kanban untuk melacak kampanye.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Alur Kerja Manajemen Proyek dalam Tujuh Langkah

ClickUp Menjaga Tab Google (dan Proyek) Anda Tetap Teratur

Memilih perangkat lunak manajemen proyek dengan integrasi Google Workspace masuk akal jika sebagian besar pekerjaan Anda dilakukan di aplikasi Google. Tim dapat dengan cepat menemukan tugas dan file di berbagai proyek, menghemat waktu berharga, dan memungkinkan pemangku kepentingan mengakses dokumen penting dengan mudah melalui antarmuka yang sederhana.

Saat Anda membandingkan berbagai alat yang dapat Anda gunakan, prioritaskan fitur dasar yang menjaga kelancaran pekerjaan: file Drive yang terhubung dengan tugas nyata, garis waktu yang tetap sinkron dengan kalender Anda, dan pengaturan yang mendukung anggota tim jarak jauh saat proyek menjadi lebih kompleks.

ClickUp bekerja dengan baik di sini karena memberikan satu pusat untuk eksekusi sambil tetap terintegrasi dengan Google Workspace.

Anda dapat mengelola tugas, dokumen, dan obrolan di satu tempat, dengan Google Docs, Sheets, Slides, dan folder Drive terintegrasi ke dalam pekerjaan Anda, sinkronkan jadwal dengan Google Calendar, dan tambahkan kekuatan AI dengan ClickUp Brain dan ClickUp BrainGPT.

Jika Anda ingin mengelola proyek di satu tempat tanpa meninggalkan Google, coba ClickUp secara gratis.