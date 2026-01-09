10 Alternatif Terbaik Assista AI pada Tahun 2026

Otomatisasi alur kerja AI telah menjadi standar di tempat kerja modern, dengan hampir 9 dari 10 organisasi kini menggunakan bentuk AI dalam operasional mereka. Jika Anda adalah manajer proyek atau pemimpin tim yang menggunakan Assista AI, Anda mungkin telah mengalami bagaimana agen AI dapat menangani tugas-tugas berulang di berbagai aplikasi Anda.

Namun, seiring pertumbuhan tim Anda dan meningkatnya kompleksitas proyek, Anda mungkin sedang menjajaki opsi lain yang menawarkan fitur, harga, atau kemampuan integrasi yang berbeda.

Apakah Anda mencari fitur manajemen proyek khusus atau pendekatan berbeda dalam otomatisasi, kami telah menyusun daftar alternatif Assista AI ini untuk membantu Anda menemukan pilihan yang tepat.

Ayo mulai. 💪🏼

Alternatif Terbaik Assista AI dalam Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang alternatif terbaik untuk Assista AI dan apa yang ditawarkan masing-masing. 👇

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Manajemen proyek dan otomatisasi berbasis AI untuk tim lintas fungsi, perusahaan yang sedang berkembang, dan operasi perusahaan. ClickUp Brain untuk ringkasan proyek real-time dan pelacakan keputusan, BrainGPT dengan berbagai model AI termasuk ChatGPT, Claude, dan Gemini, Talk to Text untuk penangkapan ide cepat, AI Agents untuk pemantauan dan pelaporan otomatis, Automations untuk eksekusi yang konsisten. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Zapier Otomatisasi tanpa kode dan konektivitas aplikasi bertenaga AI untuk tim operasional, pemasar, dan bisnis yang sedang berkembang. Agen AI yang mengotomatisasi alur kerja multi-langkah, otomatisasi yang dipicu oleh chatbot, jalur kondisional, alat pemformatan data, dan rantai alur kerja di lebih dari 7.000 aplikasi. Gratis; Mulai dari $29,99 per bulan Buat Pembuatan alur kerja visual dan desain otomatisasi canggih untuk tim teknis dan organisasi yang mengandalkan proses. Pembuat skenario seret dan lepas, logika cabang dengan Router, integrasi AI di berbagai model, penyimpanan data untuk logika yang persisten, dan kontrol eksekusi yang detail. Gratis; Mulai dari $10,59 per bulan n8n Otomatisasi yang dapat dihosting sendiri dan ramah pengembang untuk tim teknik dan organisasi yang berfokus pada keamanan. Alur kerja visual dengan kemampuan ekstensi kode, agen AI berbasis LangChain, pembangkitan alur kerja berbasis bahasa alami, kontrol penanganan kesalahan, dan versi berbasis Git. Uji coba gratis; Harga kustom Avoma Analisis percakapan pendapatan untuk tim penjualan, keberhasilan pelanggan, dan tim go-to-market Transkripsi rapat AI dengan Bab Cerdas, deteksi kerangka kerja seperti MEDDIC, pembaruan bidang CRM, pelacakan mention pesaing, dan wawasan coaching. Uji coba gratis; Mulai dari $29/bulan per perekam Google Gemini Bantuan AI multimodal untuk pekerja pengetahuan, peneliti, dan pengguna Google Workspace Pemrosesan lintas mode (text, gambar, dan video), Deep Research untuk analisis web otomatis, pemrosesan konteks panjang, Gems yang dipersonalisasi, dan integrasi Workspace asli. Gratis; Mulai dari $19,99 per bulan Claude Analisis mendalam dan pemikiran strategis untuk para strategis, pengembang, dan tim yang berfokus pada riset. Jendela konteks besar untuk dokumen kompleks, eksekusi tugas yang berkelanjutan, Proyek dengan pengetahuan yang berkelanjutan, alat analisis data, dan output berbasis artefak. Gratis; Mulai dari $20/bulan ChatGPT Bantuan AI serbaguna untuk penulisan, analisis, pemrograman, dan alur kerja kreatif bagi individu dan tim. Pengelolaan masukan multimodal, model penalaran canggih, GPT kustom untuk tugas khusus, personalisasi berbasis memori, dan analisis data bawaan serta pembangkitan gambar. Gratis; Mulai dari $20/bulan HubSpot Otomatisasi CRM terpadu dengan agen AI untuk tim pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan di bisnis yang sedang berkembang. Agen AI Breeze untuk konten, prospek, dan dukungan, asisten Copilot yang terintegrasi dengan CRM, pengayaan data otomatis, dan kecerdasan kampanye. Gratis; Mulai dari $15/bulan per pengguna Zendesk Otomatisasi layanan pelanggan berbasis AI untuk tim dukungan dan perusahaan yang berorientasi pada layanan. Agen AI otonom untuk penyelesaian tiket, penyaringan berdasarkan sentimen, ringkasan dan saran Copilot, serta otomatisasi rute lanjutan. Uji coba gratis; Mulai dari $25 per bulan per pengguna

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 35% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas-tugas dasar, kemampuan lanjutan seperti otomatisasi (12%) dan optimasi (10%) masih terasa sulit dijangkau bagi banyak orang. Sebagian besar tim merasa terjebak di tingkat pemula AI karena aplikasi mereka hanya menangani tugas-tugas permukaan. Satu alat menghasilkan teks, yang lain mengusulkan penugasan tugas, yang ketiga merangkum catatan—tetapi tidak ada yang berbagi konteks atau bekerja sama. Ketika AI beroperasi dalam lingkup terpisah seperti ini, ia menghasilkan output, tetapi bukan hasil. Itulah mengapa alur kerja terpadu sangat penting. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan memanfaatkan konteks tugas, konten, dan proses Anda—membantu Anda menjalankan otomatisasi canggih dan alur kerja yang fleksibel dengan mudah, melalui kecerdasan buatan yang terintegrasi secara cerdas. Ini adalah AI yang memahami pekerjaan Anda, bukan hanya perintah Anda.

Mengapa Memilih Alternatif Assista AI

Assista AI digunakan untuk otomatisasi alur kerja, tetapi beberapa tim mencari fitur yang lebih mendalam dalam perencanaan, pelaporan, dan eksekusi lintas fungsi saat mereka berkembang. Berikut ini yang mendorong mereka untuk menjelajahi opsi lain:

Kedalaman terbatas di luar otomatisasi: Kuat dalam memicu tindakan di berbagai alat, tetapi kurang dalam pengambilan keputusan strategis, peramalan, atau penalaran AI tingkat lanjut.

Kesadaran konteks permukaan: Otomatisasi berjalan berdasarkan aturan dan peristiwa, bukan pemahaman mendalam tentang pekerjaan yang sedang berlangsung, prioritas, atau dampak bisnis.

Kustomisasi terbatas untuk alur kerja kompleks: Alur kerja AI bertahap dan bersyarat dapat terasa kaku ketika tim membutuhkan logika yang lebih halus. Alur kerja AI bertahap dan bersyarat dapat terasa kaku ketika tim membutuhkan logika yang lebih halus.

Tantangan skalabilitas untuk tim yang lebih besar: Kinerja, tata kelola, dan visibilitas dapat menjadi lebih sulit seiring dengan pertumbuhan volume alur kerja dan jumlah pengguna.

Model integrasi terlebih dahulu, ruang kerja kedua: Ini berfungsi di berbagai aplikasi, tetapi tidak memiliki Ini berfungsi di berbagai aplikasi, tetapi tidak memiliki ruang kerja terpadu di mana tugas, dokumen, dan percakapan memengaruhi tindakan AI.

Alternatif Terbaik untuk Assista AI

Ini adalah pilihan kami untuk alternatif Assista AI terbaik. 📝

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang membutuhkan manajemen proyek berbasis AI)

Buat ringkasan proyek yang didukung AI dari data tugas real-time menggunakan ClickUp Brain

ClickUp menggabungkan perencanaan, pelaksanaan, dan kecerdasan buatan dalam satu ruang kerja AI terintegrasi, sehingga pekerjaan Anda tetap terhubung alih-alih tersebar di berbagai alat. Dokumen, tugas, proyek, dan alur kerja Anda berada dalam satu tempat, yang menghilangkan penyebaran pekerjaan dan menjaga konteks tetap utuh seiring perkembangan pekerjaan.

Ubah data proyek menjadi arahan yang jelas

ClickUp Brain membantu Anda memahami proyek yang sedang berjalan tanpa perlu menggali tugas atau mengejar pembaruan. Ia menganalisis aktivitas tugas, komentar, ketergantungan, dan jadwal untuk menampilkan wawasan yang mencerminkan kemajuan nyata.

Misalkan Anda mengelola peluncuran produk yang melibatkan tim teknik, pemasaran, dan dukungan. Anda meminta ClickUp Brain untuk meninjau proyek peluncuran sebelum rapat sinkronisasi mingguan. Sistem ini menyoroti fitur-fitur yang telah selesai, proses persetujuan yang terhenti, dan ketergantungan yang mengancam tanggal rilis.

Anda masuk ke rapat siap untuk memutuskan langkah selanjutnya daripada meminta pembaruan status.

📌 Coba prompt ini: Review proyek peluncuran ini dan ringkas kemajuan, risiko, dan tindakan yang diperlukan sebelum milestone berikutnya.

Sinkronkan keputusan di seluruh tim

Kurangi ketidakselarasan antar tim dan jadwal dengan ClickUp Brain

Misalkan Anda memimpin tim platform dan produk, keamanan, serta operasi semuanya memberikan masukan dalam keputusan peluncuran selama dua minggu. Pembahasan tersebut tersebar di berbagai tugas dan komentar.

Sebelum tinjauan komite pengarah, Anda meminta ClickUp Brain untuk melacak keputusan. Ia merangkum proposal asli, mencatat keberatan yang diajukan, mencatat kompromi yang disepakati, dan menampilkan arah akhir. Semudah itu!

📌 Coba prompt ini: Review tugas dan komentar terkait untuk peluncuran ini. Ringkas jalur pengambilan keputusan, pertimbangan utama, dan hasil akhir.

Jaga agar pekerjaan terus berjalan dengan otomatisasi bawaan

Setelah Anda memahami apa yang perlu diperhatikan, konsistensi menjadi tantangan berikutnya. ClickUp Automation membantu Anda mempertahankan momentum dengan mengotomatiskan langkah-langkah proyek yang berulang secara otomatis.

Gunakan aturan otomatisasi ClickUp untuk memastikan pelaksanaan proyek yang konsisten

Misalnya, katakanlah agensi Anda mengelola proyek onboarding klien. Anda mengatur otomatisasi manajemen proyek untuk mengalokasikan tugas ke tim desain dan implementasi begitu tugas kontrak masuk ke tahap eksekusi.

Proyek otomatisasi lainnya memperbarui status proyek dan memberi tahu pemangku kepentingan saat hasil kerja utama mencapai tahap tinjauan. Alur kerja Anda tetap terprediksi, dan tim Anda dapat fokus pada penyelesaian tugas daripada koordinasi manual.

Lihat bagaimana AI membantu Anda mengotomatisasi tugas dengan menonton video ini:

Perluas pengawasan menggunakan agen AI

Seiring bertambahnya jumlah proyek, pengawasan manual tidak lagi efektif. ClickUp Agents membantu Anda mengelola skala tersebut dengan memantau ruang kerja Anda dan bertindak berdasarkan kondisi yang telah ditentukan.

Pantau proyek dan identifikasi masalah secara otomatis dengan ClickUp Agents

Anda dapat mencoba Agen Pra-bangun ini untuk menangani kebutuhan umum di ruang kerja:

Live Answers Agent: Menjawab pertanyaan menggunakan konteks ruang kerja nyata dari tugas, dokumen, komentar, dan aktivitas proyek.

Live Intelligence Agent: Memeriksa pekerjaan yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi wawasan seperti risiko, keterlambatan, atau pola yang tidak biasa di seluruh proyek.

Agen Laporan Otomatis: Membuat ringkasan berkala seperti pembaruan proyek, laporan kesehatan, atau snapshot kemajuan mingguan menggunakan data real-time.

Agen Pembuatan Tugas: Membuat tugas secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti pengiriman formulir, pembaruan, atau pemicu eksternal.

Agen Pemberitahuan dan Tindak Lanjut: Memantau tugas yang terlambat, status yang terhenti, atau pembaruan yang hilang, dan memberi tahu pemilik yang bersangkutan.

Anda juga dapat membuat agen AI sendiri. ClickUp memungkinkan Anda mendefinisikan aturan, pemicu, dan tujuan sendiri, sehingga agen bertindak sesuai dengan alur kerja unik tim Anda.

Tonton video ini untuk mempelajari caranya:

Super Agents: Ketika pengawasan menjadi kepemilikan

Agen Pra-bangun menangani visibilitas. Agen Super menangani tanggung jawab.

Super Agents adalah rekan kerja AI yang disesuaikan dengan peran spesifik dalam alur kerja Anda. Mereka dikonfigurasi sebagai pengguna AI di dalam ruang kerja Anda dan dapat diberi tugas, disebutkan dalam tugas, atau dipicu oleh peristiwa.

Alih-alih merespons kondisi individu, Super Agents beroperasi dengan konteks, memori, dan niat.

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Contoh yang sesuai dengan transisi dari browser ke alur kerja:

Seorang Super Agent yang bertanggung jawab untuk menjaga konteks akun atau proyek tetap terkini seiring dengan penumpukan penelitian, keputusan, dan pembaruan.

Seorang Super Agent yang menyiapkan ringkasan siap dipimpin sebelum tinjauan, dengan mengumpulkan informasi dari tugas, dokumen, dan diskusi.

Sebuah Super Agent yang memantau alur kerja tertentu dari awal hingga akhir dan hanya menaikkan masalah ke tingkat yang lebih tinggi ketika diperlukan penilaian manusia.

Ini adalah pergeseran dari otomatisasi ke delegasi.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Rencana gratis membatasi penggunaan AI.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna yang puas mengatakan hal ini:

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena menggabungkan berbagai fungsi ke dalam satu platform, sehingga semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, yang berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena menyederhanakan alur kerja saya dan mengurangi upaya manual. Selain itu, pengaturan awal ClickUp sangat mudah dinavigasi, sehingga transisi dari alat lain menjadi lancar. Saya juga menghargai bahwa ClickUp terintegrasi dengan alat lain yang saya gunakan, seperti Slack, Open AI, dan GitHub, menciptakan lingkungan kerja yang terpadu. Secara keseluruhan, karena alasan-alasan ini, saya sangat merekomendasikan ClickUp kepada orang lain.

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena menggabungkan berbagai fungsi ke dalam satu platform, sehingga semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, yang berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena menyederhanakan alur kerja saya dan mengurangi upaya manual. Selain itu, pengaturan awal ClickUp sangat mudah dinavigasi, sehingga transisi dari alat lain menjadi lancar. Saya juga menghargai bahwa ClickUp terintegrasi dengan alat lain yang saya gunakan, seperti Slack, Open AI, dan GitHub, menciptakan lingkungan kerja yang terpadu. Secara keseluruhan, karena alasan-alasan ini, saya sangat merekomendasikan ClickUp kepada orang lain.

🔍 Tahukah Anda? Salah satu demonstrasi awal kecerdasan buatan generatif adalah penggunaan GAN untuk menciptakan wajah selebriti palsu. Situs web thispersondoesnotexist.com menghasilkan wajah manusia yang fotorealistik dan 100% sintetis. Hal ini menjadi viral karena orang menyadari betapa meyakinkannya model generatif telah menjadi.

2. Zapier (Terbaik untuk menghubungkan aplikasi tanpa kode)

melalui Zapier

Zapier menghubungkan lebih dari 7.000 aplikasi melalui alur kerja otomatis yang disebut Zaps, memindahkan informasi ke tempat yang dibutuhkan tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Selain otomatisasi antar aplikasi yang sederhana, Zapier mencakup berbagai jenis agen AI yang beroperasi secara mandiri di seluruh stack teknologi Anda. Agen-agen ini menangani urutan tugas yang sebelumnya memerlukan pengawasan manusia—seperti prospek, pengayaan data, dan tindak lanjut.

Anda juga dapat membuat chatbot yang terintegrasi di situs web Anda dan memicu alur kerja berdasarkan konteks percakapan. Platform ini menyediakan akses ke model seperti ChatGPT dan Gemini, sehingga Anda tidak perlu repot mengelola kunci API terpisah.

Fitur terbaik Zapier

Rute alur kerja melalui jalur yang berbeda menggunakan Paths , mengarahkan prospek bernilai tinggi ke tim penjualan Anda sementara pertanyaan rutin diarahkan ke tanggapan otomatis.

Buat formulir kustom dan antarmuka pengumpulan data yang memicu otomatisasi spesifik berdasarkan respons pengguna.

Tambahkan tombol yang dapat diklik ke Tabel yang dapat meluncurkan alur kerja sesuai permintaan, mengubah basis data Anda menjadi panel kontrol interaktif.

Format dan ubah data antar aplikasi menggunakan alat bawaan untuk tanggal, mata uang, manipulasi teks, dan perhitungan matematis.

Hubungkan beberapa Zaps menggunakan Transfer untuk membuat rantai otomatisasi kompleks di mana satu alur kerja langsung terhubung ke alur kerja lainnya.

Batasan Zapier

Jumlah tugas menumpuk dengan cepat pada alur kerja bervolume tinggi yang memproses ratusan atau ribuan operasi setiap hari.

Pembuat visual menjadi sulit dinavigasi ketika otomatisasi alur kerja AI melibatkan logika cabang yang kompleks atau kondisi yang sangat bertingkat.

Harga Zapier

Gratis

Profesional: $29,99/bulan

Tim: $103,50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (1.705+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.025+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya suka fleksibilitasnya. Ya, Anda dapat memindahkan data antara dua aplikasi menggunakan plug-in yang sudah ada. Dengan zap, saya dapat memindahkan data tersebut, melakukannya dengan cara yang memudahkan orang lain untuk memperbarui jika ada perubahan, mengirim email untuk memberi tahu pengguna bahwa sesuatu telah terjadi, dan mencatat transaksi dalam spreadsheet untuk audit di kemudian hari. Dengan kata lain, saya tidak dibatasi oleh fungsi yang menurut pembuat plug-in mungkin saya butuhkan.

Saya suka fleksibilitasnya. Ya, Anda dapat memindahkan data antara dua aplikasi menggunakan plug-in yang sudah ada. Dengan zap, saya dapat memindahkan data tersebut, melakukannya dengan cara yang memudahkan orang lain untuk memperbarui jika ada perubahan, mengirim email untuk memberi tahu pengguna bahwa sesuatu telah terjadi, dan mencatat transaksi dalam spreadsheet untuk audit di kemudian hari. Dengan kata lain, saya tidak dibatasi oleh fungsi [sic] yang dipikirkan oleh pembuat plug-in sebagai kebutuhan saya.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah sistem AI menulis skenario untuk film pendek berjudul Sunspring pada tahun 2016. Film yang dihasilkan terasa aneh, terputus-putus, dan anehnya puitis, dan segera menjadi viral. Hal ini menunjukkan bagaimana AI dapat berkontribusi pada penceritaan dengan cara yang tidak terduga.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Zapier

3. Make (Terbaik untuk membuat alur kerja visual)

melalui Make

Make menempatkan seluruh otomatisasi Anda pada kanvas di mana Anda dapat melihat semuanya sekaligus—setiap modul, setiap koneksi, dan setiap transformasi data. Anda cukup menyeret modul ke ruang kerja visual dan menghubungkannya sesuai kebutuhan. Pendekatan ini sangat efektif saat membangun alur kerja yang terbagi menjadi cabang paralel, melibatkan logika kondisional, atau melakukan transformasi data melalui beberapa langkah.

Platform ini tidak mengunci Anda pada templat alur kerja. Pilih dari lebih dari 200 integrasi AI (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) dan hubungkan sesuai kebutuhan spesifik Anda. Modul Router Make membagi eksekusi menjadi beberapa cabang yang berjalan berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, berguna saat jenis data yang berbeda memerlukan jalur pemrosesan yang berbeda.

Fitur terbaik

Kumpulkan informasi di Data Stores yang tetap tersimpan antar eksekusi skenario untuk mengakses atau memperbarui catatan tanpa perlu terhubung ke basis data eksternal.

Jadwalkan skenario untuk dijalankan pada interval tertentu menggunakan ekspresi cron, menjalankan alur kerja setiap jam, setiap hari, atau pada jadwal kustom.

Salin skenario yang sudah ada untuk membuat versi uji coba di mana Anda dapat menguji perubahan sebelum memengaruhi alur kerja yang aktif.

Proses daftar dan array menggunakan modul Iterator yang mengulang melalui item, atau modul Aggregator yang menggabungkan beberapa entri.

Lanjutkan skenario yang gagal dari modul tepat di mana eksekusi berhenti, daripada memulai ulang semuanya dari awal.

Buat batasan

Pesan kesalahan terkadang tidak cukup rinci untuk dengan cepat mengidentifikasi apa yang salah dan di mana.

Fitur canggih dan keamanan tingkat perusahaan tetap terkunci di balik langganan berbayar tingkat atas.

Tentukan harga

Gratis

Core: $10,59/bulan

Pro: $18,32/bulan

Tim: $34,12 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Beri rating dan ulasan

G2: 4.6/5 (265+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (405+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Make?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Make menawarkan platform yang fleksibel dan powerful untuk membangun otomatisasi dan mengintegrasikan alat-alat di seluruh stack kami. Pembuat visualnya memudahkan pemahaman logika kompleks, dan beragam integrasi aplikasi memungkinkan kami untuk menskalakan alur kerja dengan cepat tanpa pengembangan yang berat.

Make menawarkan platform yang fleksibel dan powerful untuk membangun otomatisasi dan mengintegrasikan alat-alat di seluruh stack kami. Pembuat visualnya memudahkan pemahaman logika kompleks, dan beragam integrasi aplikasi memungkinkan kami untuk menskalakan alur kerja dengan cepat tanpa pengembangan yang berat.

🧠 Fakta Menarik: Orang menggunakan AI untuk menggabungkan gambar hewan yang berbeda. Mereka menciptakan makhluk imajiner yang disebut GANimals (seperti campuran antara harimau dan kelinci). Inilah tampilan GANimal: melalui AGU

4. n8n (Terbaik untuk otomatisasi yang dihosting sendiri)

melalui n8n

n8n menyediakan infrastruktur untuk menggabungkan pembuatan alur kerja visual dengan opsi untuk menulis JavaScript atau Python ketika node yang sudah dibangun tidak sesuai dengan persyaratan Anda. Jalankan semuanya di server Anda sendiri (Docker, Kubernetes, bare metal) atau gunakan cloud n8n. Dalam kedua kasus, Anda mengontrol di mana data disimpan dan bagaimana data diproses.

Integrasi LangChain menjadi inti dari kemampuan AI n8n. Anda dapat membangun sistem multi-agen yang mencakup memori percakapan, penyimpanan vektor untuk pencarian semantik, dan penggunaan alat yang memungkinkan agen LLM berinteraksi dengan layanan eksternal. AI Workflow Builder menghasilkan alur kerja lengkap dari deskripsi bahasa alami. Selain itu, MCP Server Trigger memungkinkan sistem AI eksternal memanggil alur kerja n8n Anda secara langsung.

Fitur terbaik n8n

Konfigurasikan upaya retry otomatis saat node gagal, tentukan berapa kali upaya retry dilakukan dan berapa lama waktu tunggu antara upaya.

Bangun alur kerja khusus untuk kesalahan menggunakan node Pemicu Kesalahan yang aktif saat alur kerja mengalami kegagalan.

Izinkan node tertentu untuk terus menjalankan eksekusi meskipun mengalami kegagalan dan mencegah kesalahan tunggal menghentikan seluruh alur kerja.

Publikasikan alur kerja sebagai titik akhir webhook publik atau yang memerlukan otentikasi yang menerima permintaan HTTP dan mengembalikan respons kustom.

Pantau perubahan alur kerja melalui integrasi Git, dan terapkan pembaruan secara sistematis di lingkungan staging dan produksi.

Batasan n8n

Self-hosting menimbulkan beban pengelolaan infrastruktur, seperti pemantauan, pembaruan keamanan, dan memastikan ketersediaan sistem, dibandingkan dengan alternatif n8n.

Dokumentasi terkadang tertinggal dari rilis fitur baru atau kurang mendalam untuk skenario implementasi lanjutan.

Harga n8n

Uji coba gratis

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat n8n

G2: 4.8/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Alat ini sangat ramah pengguna dan sangat powerful. Saya sangat menyukai bahwa Anda dapat menguji seluruh alur atau hanya satu node tertentu, tergantung pada kebutuhan Anda. Selain itu, terdapat banyak contoh praktis dan mudah diikuti yang disediakan, sehingga memudahkan untuk memulai. Tidak perlu tahu cara coding, tetapi jika Anda mengetahuinya, itu lebih baik.

Alat ini sangat ramah pengguna dan sangat powerful. Saya sangat menyukai bahwa Anda dapat menguji seluruh alur atau hanya satu node tertentu, tergantung pada kebutuhan Anda. Selain itu, terdapat banyak contoh praktis dan mudah diikuti yang disediakan, sehingga memudahkan untuk memulai. Tidak perlu tahu cara coding, tetapi jika Anda mengetahuinya, itu lebih baik.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1951, Christopher Strachey menciptakan program yang menghasilkan surat cinta di komputer Ferranti Mark I. Komputer tersebut mengisi templat dengan kata-kata dan frasa romantis, menghasilkan hasil yang mengejutkan dan menawan. Ini merupakan salah satu contoh awal kreativitas generatif dalam komputasi.

5. Avoma (Terbaik untuk menganalisis percakapan pendapatan)

melalui Avoma

Avoma merekam pertemuan yang berinteraksi dengan pelanggan di berbagai platform video, lalu mengekstrak wawasan yang biasanya hilang dalam catatan yang terlupakan. Alternatif Assista AI ini menerjemahkan percakapan dengan identifikasi pembicara, mengorganisir konten ke dalam Smart Chapters, dan memungkinkan Anda langsung melompat ke topik tertentu.

Selain itu, Avoma menghubungkan kecerdasan rapat dengan operasi pendapatan Anda. Alat ini mendeteksi apakah tim Anda mengikuti kerangka kerja seperti MEDDIC atau SPICED selama percakapan, lalu memperbarui bidang CRM yang sesuai secara otomatis. Alat ini juga menampilkan mention pesaing, melacak rasio waktu bicara, mengidentifikasi pola penanganan keberatan, dan menyoroti peluang coaching berdasarkan kriteria skor yang Anda tentukan.

Fitur terbaik Avoma

Buat daftar putar potongan percakapan yang menampilkan cara para karyawan terbaik Anda menangani keberatan tertentu atau menutup kesepakatan.

Pantau percakapan menggunakan Smart Trackers yang mengidentifikasi topik melalui pemahaman konteks daripada pencocokan kata kunci yang tepat.

Dapatkan pemberitahuan langsung melalui Slack atau email saat kata kunci tertentu seperti nama pesaing atau sinyal risiko muncul dalam panggilan.

Terapkan tag kustom selama panggilan langsung atau setelahnya untuk mengorganisir percakapan berdasarkan tahap transaksi, lini produk, atau jenis keberatan.

Batasan Avoma

Platform ini berfokus terutama pada percakapan dengan pelanggan eksternal daripada pertemuan tim internal atau sesi perencanaan kolaboratif.

Opsi integrasi masih lebih terbatas dibandingkan dengan platform otomatisasi serbaguna yang terhubung dengan ratusan aplikasi.

Harga Avoma

Uji coba gratis selama 14 hari

Startup: $29/bulan per perekam

Organisasi: $39/bulan per perekam

Enterprise: $39/bulan per perekam (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Avoma

G2: 4.6/5 (1.350+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Sebuah ulasan G2 mencatat:

Saya menggunakan Avoma untuk merekam dan meninjau panggilan penjualan, dan sistem ini sangat lancar dengan keandalan tinggi; saya tidak mengalami kegagalan transkripsi atau kesalahan. Saya sangat menghargai fitur Ask Avoma karena menghemat banyak waktu dengan membantu saya memeriksa detail spesifik dari percakapan. Fitur ini mengurangi hambatan dalam merujuk pada konteks historis dan menjaga konteks dengan akurat, sehingga memudahkan saya untuk menemukan detail transaksi yang sulit ditemukan. Avoma juga telah menyelesaikan masalah pencatatan catatan bagi saya sepenuhnya, yang membantu menutup celah proses dan meningkatkan keterampilan.

Saya menggunakan Avoma untuk merekam dan meninjau panggilan penjualan, dan sistem ini sangat lancar dengan keandalan tinggi; saya tidak mengalami kegagalan transkripsi atau kesalahan. Saya sangat menghargai fitur Ask Avoma karena menghemat banyak waktu dengan membantu saya memeriksa detail spesifik dari percakapan. Fitur ini mengurangi hambatan dalam merujuk pada konteks historis dan menjaga konteks dengan akurat, sehingga memudahkan saya untuk menemukan detail transaksi yang sulit ditemukan. Avoma juga telah menyelesaikan masalah pencatatan catatan bagi saya sepenuhnya, yang membantu menutup celah proses dan meningkatkan keterampilan.

🔍 Tahukah Anda? 95% profesional kini menggunakan AI di tempat kerja atau di rumah, dan 76% membayar alat AI dari kantong mereka sendiri. Sebagian besar responden melaporkan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa penggunaan AI di dunia nyata sudah menjadi hal yang umum daripada eksperimental.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Avoma

6. Google Gemini (Terbaik untuk tugas AI multimodal)

melalui Google Gemini (gambar kustom)

Google’s Gemini memahami berbagai jenis informasi—teks, gambar, audio, video—sebagai kemampuan yang terhubung rather than terpisah. Model ini dirancang dari awal untuk memproses masukan multimodal secara bersamaan dan memahami bagaimana mereka saling berhubungan.

Hal ini terlihat dari cara Gemini terintegrasi di seluruh Google Workspace. Minta Gemini untuk menganalisis rekaman video berdurasi tiga jam dan mengekstrak poin data spesifik. Ambil konteks dari riwayat Gmail Anda untuk menyusun respons yang dipersonalisasi. Buat acara kalender berdasarkan informasi yang tersebar di dokumen dan email. Selain itu, Deep Research membantu menjelajahi ratusan situs web secara otomatis untuk menyusun laporan komprehensif. Jendela konteks 1 juta token dapat memproses buku teks lengkap, makalah penelitian yang padat, dan basis kode yang komprehensif yang tidak dapat ditangani oleh model lain.

Fitur terbaik Google Gemini

Unggah beberapa dokumen secara bersamaan dan minta Gemini untuk mencocokkan data di antara PDF, gambar, dan spreadsheet.

Cari file di Google Drive Anda dengan mengajukan pertanyaan, dan dapatkan informasi yang relevan tanpa perlu membuka dokumen secara manual.

Buat Gems yang disesuaikan dengan preferensi Anda untuk nada, format, dan pendekatan dalam percakapan di masa depan.

Lakukan percakapan suara alami melalui Gemini Live yang tetap berjalan bahkan saat layar ponsel Anda terkunci.

Batasan Google Gemini

Beberapa fitur AI masih dibatasi berdasarkan wilayah.

Kualitas interaksi suara bervariasi tergantung pada model suara dan kombinasi bahasa yang Anda pilih.

Harga Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Catatan: Bulan-bulan awal mungkin memiliki harga yang lebih rendah.

Ulasan dan peringkat Google Gemini

G2: 4.4/5 (275+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Gemini?

Menurut ulasan Capterra:

Yang paling mengesankan bagi saya adalah alat pembuat gambar/grafik Nano Banana mereka – alat yang luar biasa yang menghasilkan grafik berkualitas tinggi yang saya gunakan untuk pekerjaan saya. Secara keseluruhan, Gemini intuitif dan mudah digunakan, dan mereka telah banyak berkembang sejak diluncurkan. Anda benar-benar tidak perlu lagi membuat prompt yang panjang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Saya juga menggunakannya untuk menulis artikel blog dan caption pada postingan media sosial, dan respons awal Gemini terhadap prompt pertama saya biasanya tepat seperti yang saya butuhkan (saya tidak perlu banyak mengedit output atau meminta untuk merangkum/memperbaiki teks).

Yang paling mengesankan bagi saya adalah alat pembuat gambar/grafis Nano Banana mereka – alat yang luar biasa yang menghasilkan grafis berkualitas tinggi yang saya gunakan untuk pekerjaan saya. Secara keseluruhan, Gemini intuitif dan mudah digunakan, dan mereka telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak diluncurkan. Anda benar-benar tidak perlu lagi membuat prompt yang panjang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Saya juga menggunakannya untuk menulis artikel blog dan caption pada postingan media sosial, dan respons awal Gemini terhadap prompt pertama saya biasanya tepat seperti yang saya butuhkan (saya tidak perlu banyak mengedit output atau meminta untuk merangkum/memperbaiki teks).

🧠 Fakta Menarik: Sebuah program bernama Racter menghasilkan puisi pada tahun 1960-an dan akhirnya diterbitkan dalam sebuah buku. Tulisan tersebut aneh, kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi tak dapat dipungkiri kreatif. Banyak pembaca mengira itu karya seorang penyair manusia yang eksentrik.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Google Gemini AI yang Wajib Dicoba Sekarang

7. Claude (Terbaik untuk tugas-tugas penalaran yang kompleks)

melalui Claude

Claude menangani tugas-tugas kompleks yang memerlukan fokus berkelanjutan dan nuansa. Dibangun berdasarkan prinsip-prinsip AI Konstitusional, model ini mempertahankan konteks selama percakapan yang panjang, memahami instruksi yang halus, dan menghasilkan output yang jarang memerlukan pengawasan intensif. Jendela konteks 200.000 token memungkinkan Anda bekerja dengan seluruh basis kode atau dokumen panjang tanpa kehilangan jejak.

Fitur ini mencakup operasi otonom hingga 30 jam untuk tugas-tugas kompleks, seperti mengelola beberapa basis kode, memperbaiki masalah, dan mengimplementasikan fitur tanpa intervensi terus-menerus. Claude Code membawa kemampuan ini ke baris perintah, di mana Anda dapat mendelegasikan tugas pemrograman langsung dari terminal Anda. Artifacts menampilkan aplikasi interaktif, visualisasi data, dan dokumen saat Anda menyempurnakannya melalui percakapan.

Fitur terbaik Claude

Organisasikan percakapan ke dalam Proyek , di mana Anda dapat menambahkan file pengetahuan kustom yang akan dirujuk oleh Claude dalam setiap percakapan di ruang tersebut.

Cari di seluruh percakapan dan Proyek Anda secara bersamaan untuk menemukan diskusi atau informasi spesifik dari percakapan sebelumnya.

Gunakan alat Analisis untuk mengunggah dataset dan minta Claude melakukan analisis statistik, membuat visualisasi, atau mengidentifikasi tren.

Akses pencarian web secara otomatis saat Anda mengajukan pertanyaan yang memerlukan informasi terkini, dan dapatkan jawaban dengan kutipan sumber yang jelas serta prompt Claude AI.

Batasan Claude

Pengguna tingkat gratis menghadapi batasan pesan yang mengganggu sesi kerja yang panjang, terutama saat melakukan tugas kompleks yang memerlukan banyak iterasi.

Pedoman keamanan kadang-kadang menolak permintaan yang tidak berbahaya, meskipun frekuensinya telah berkurang secara signifikan seiring dengan rilis model.

Harga Claude

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Claude

G2: 4.4/5 (65+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Claude?

Menurut ulasan G2:

Kemampuan Claude dalam mempertahankan konteks dan memahami persyaratan bisnis yang kompleks sangat kuat. Claude membantu saya mengorganisir hasil kerja yang kompleks dan simulasi, menganalisis volume besar teks atau data, serta menyusun komunikasi klien yang presisi tanpa kehilangan tujuan strategis. Alat ini sangat unggul dalam membantu saya menangkap detail kritis yang mungkin terlewatkan saat lelah – seperti saat kami memperbaiki masalah Google Apps Script di mana kesalahan kapitalisasi sederhana dalam “Index.html” menyebabkan kegagalan deployment. Pendekatan langsung Claude tepat sesuai kebutuhan saya – pemikiran yang jelas tanpa basa-basi atau validasi yang tidak perlu.

Kemampuan Claude dalam mempertahankan konteks dan memahami persyaratan bisnis yang kompleks sangat kuat. Claude membantu saya mengorganisir hasil kerja yang kompleks dan simulasi, menganalisis volume besar teks atau data, serta menyusun komunikasi klien yang presisi tanpa kehilangan tujuan strategis. Alat ini khususnya unggul dalam membantu saya menangkap detail kritis yang mungkin terlewatkan saat lelah – seperti saat kami memperbaiki masalah Google Apps Script di mana kesalahan kapitalisasi sederhana dalam “Index.html” menyebabkan kegagalan deployment. Pendekatan langsung Claude tepat sesuai kebutuhan saya – pemikiran yang jelas tanpa basa-basi atau validasi yang tidak perlu.

🔍 Tahukah Anda? Pendidikan dan kesiapan tenaga kerja untuk AI juga terus berkembang. Semakin banyak negara yang memasukkan AI dan ilmu komputer ke dalam kurikulum K-12, dan program studi di bidang komputasi semakin berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat, namun kesenjangan dalam akses dan kesiapan masih ada di banyak wilayah.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Claude AI untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Anda

8. ChatGPT (Terbaik untuk bantuan AI yang serbaguna)

melalui ChatGPT

ChatGPT mencakup berbagai tugas, mulai dari pertanyaan sederhana hingga tugas penalaran kompleks, pembangkitan kode, pembuatan gambar, dan percakapan suara yang terasa sangat manusiawi. Ia mampu menangani masukan multimodal—percakapan suara dengan intonasi realistis, analisis gambar dan video, serta peralihan mulus antara jenis tugas selama percakapan.

Model o-series dilengkapi dengan kemampuan penalaran yang diperluas, yang memecahkan masalah secara bertahap sebelum memberikan respons, berguna untuk matematika, perencanaan strategis, dan tantangan pemrograman kompleks. Custom GPTs memungkinkan Anda membuat versi khusus yang disesuaikan untuk alur kerja tertentu tanpa perlu menulis kode. Fitur ini dapat mencari informasi di web, menganalisis file yang diunggah, dan menjalankan kode Python dalam satu thread percakapan yang sama.

Fitur terbaik ChatGPT

Latih Memori ChatGPT dengan memberitahunya fakta tentang diri Anda, pekerjaan Anda, atau preferensi Anda yang akan tetap berlaku dalam semua percakapan di masa depan.

Periksa dan kelola apa yang ChatGPT ingat tentang Anda di Pengaturan , hapus kenangan tertentu atau hapus semuanya sekaligus.

Aktifkan mode Obrolan Sementara saat Anda membutuhkan percakapan yang tidak akan disimpan dalam riwayat atau memengaruhi Memori.

Jadwalkan tugas berulang yang dilakukan ChatGPT secara otomatis, seperti mengirim ringkasan mingguan atau pengingat bulanan pada waktu tertentu.

Buat gambar langsung dalam percakapan menggunakan DALL-E, lalu kembangkan gambar tersebut melalui prompt gambar AI lanjutan.

Batasan ChatGPT

Fitur memori terkadang menampilkan informasi yang tidak relevan dari percakapan sebelumnya, yang memerlukan pengelolaan manual.

Model dan fitur premium seperti Advanced Voice dan batas penggunaan yang lebih tinggi memerlukan langganan ChatGPT Plus atau Team.

Harga ChatGPT

Gratis

Go: $5/bulan

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.125+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Di G2, seorang pengguna menulis:

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah kemampuannya berfungsi seperti tim dukungan lengkap yang terintegrasi dalam satu alat. Ia menjadi penulis, editor, strategis, peneliti, dan mitra pemikiran saya, siap membantu kapan pun saya membutuhkannya. Saya dapat membawa ide-ide kompleks, catatan mentah, atau draf yang belum selesai, dan ChatGPT membantu saya mengubahnya menjadi karya yang jelas, terstruktur, dan profesional yang dapat saya gunakan dengan klien, mitra, dan organisasi.

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah kemampuannya berfungsi seperti tim dukungan lengkap yang terintegrasi dalam satu alat. Ia menjadi penulis, editor, strategis, peneliti, dan mitra pemikiran saya, siap membantu kapan pun saya membutuhkannya. Saya dapat membawa ide-ide kompleks, catatan mentah, atau draf yang belum selesai, dan ia membantu saya mengubahnya menjadi karya yang jelas, terstruktur, dan profesional yang dapat saya gunakan dengan klien, mitra, dan organisasi.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2018, sebuah potret yang dihasilkan oleh GAN berjudul Edmond de Belamy terjual di Christie’s seharga 432.500 dolar. Karya tersebut dicetak di kanvas dan ditandatangani dengan rumus matematika algoritma. Penjualannya memicu perdebatan tentang hak cipta, kreativitas, dan peran AI dalam seni.

9. HubSpot (Terbaik untuk otomatisasi CRM terpadu)

melalui HubSpot

HubSpot membangun reputasinya dengan menyediakan alat pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan yang mudah diakses tanpa kerumitan perangkat lunak perusahaan. Breeze mengintegrasikan kemampuan AI ke seluruh platform pelanggan daripada menganggapnya sebagai add-on terpisah. Copilot bertindak sebagai asisten AI percakapan yang menjawab pertanyaan tentang data CRM Anda dan menghasilkan konten berdasarkan konteks bisnis. Alat agen AI-nya mengotomatisasi alur kerja lengkap untuk pembuatan konten, pengelolaan media sosial, prospek, dan dukungan pelanggan dari awal hingga akhir.

Breeze Intelligence memperkaya catatan kontak dan perusahaan secara otomatis dengan mengambil data dari lebih dari 200 juta profil pembeli yang diperbarui setiap 30 hari. Content Remix mengubah video tunggal menjadi klip, file audio, posting blog, dan konten media sosial. Selain itu, Prospecting Agent meneliti prospek, mengidentifikasi sinyal pembelian, dan membuat email pemasaran yang dipersonalisasi menggunakan suara merek Anda dan wawasan CRM.

Fitur terbaik HubSpot

Personalisasi konten situs web menggunakan Smart Rules yang menampilkan judul, CTA, atau gambar yang berbeda berdasarkan lokasi pengunjung, jenis perangkat, atau tahap siklus hidup.

Analisis kinerja masa lalu, demografi audiens, dan praktik terbaik industri untuk membuat konten yang sesuai dengan merek Anda menggunakan Social Media Agent

Tampilkan harga dinamis kepada pengunjung dari berbagai negara, secara otomatis menampilkan mata uang yang akurat dan penawaran regional tanpa perlu membuat halaman terpisah secara manual.

Buat posting blog, halaman arahan, dan studi kasus menggunakan Content Agent untuk merujuk pada konteks bisnis Anda, file yang diunggah, dan konten yang paling berhasil.

Isi otomatis kolom formulir untuk pengunjung yang kembali menggunakan data yang sudah diketahui HubSpot tentang mereka, mengurangi panjang formulir dan gesekan pengiriman.

Batasan HubSpot

Breeze Intelligence beroperasi dengan sistem berbasis kredit yang menambahkan biaya berulang di luar harga langganan dasar.

Opsi penyesuaian agen masih relatif terbatas dibandingkan dengan membangun otomatisasi sepenuhnya kustom di generator alur kerja AI khusus.

Harga HubSpot

Gratis

Starter: $15/bulan per pengguna

Profesional: $1.450

Enterprise: Mulai dari $4.700/bulan

Ulasan dan peringkat HubSpot

G2: 4.4/5 (34.360+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.410+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot?

Dari ulasan G2:

Salah satu fitur baru yang saya sukai dari HubSpot Marketing Hub adalah rekomendasi konten dan kampanye yang didukung AI. Fitur ini menganalisis perilaku audiens dan menyarankan konten terbaik, subjek email, dan waktu pengiriman untuk setiap kampanye. Hal ini memudahkan optimasi kinerja tanpa perlu menebak-nebak. […] Fitur lain yang saya hargai adalah pelaporan atribusi multi-touch yang ditingkatkan. Fitur ini secara jelas menunjukkan saluran, iklan, dan titik sentuh mana yang paling berkontribusi dalam mengonversi prospek, yang membantu kami membuat keputusan anggaran yang lebih cerdas.

Salah satu fitur baru yang saya sukai dari HubSpot Marketing Hub adalah rekomendasi konten dan kampanye yang didukung AI. Fitur ini menganalisis perilaku audiens dan menyarankan konten terbaik, subjek email, dan waktu pengiriman untuk setiap kampanye. Hal ini memudahkan optimasi kinerja tanpa perlu menebak-nebak. […] Fitur lain yang saya hargai adalah pelaporan atribusi multi-touch yang ditingkatkan. Fitur ini secara jelas menunjukkan saluran, iklan, dan titik sentuh mana yang paling berkontribusi dalam mengonversi prospek, yang membantu kami membuat keputusan anggaran yang lebih cerdas.

🔍 Tahukah Anda? Musim dingin AI pada tahun 1970-an dan 1980-an hampir menghancurkan bidang ini. Dana penelitian menghilang setelah para peneliti awal membuat janji-janji ambisius yang tidak pernah terwujud. Gangguan ini memperlambat kemajuan, tetapi juga memaksa komunitas untuk mempertimbangkan kembali ide-ide dasar.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Hubspot untuk Tim Pemasaran dan Pelanggan

10. Zendesk (Terbaik untuk otomatisasi layanan pelanggan)

melalui Zendesk

Zendesk menggabungkan agen AI otonom untuk otomatisasi dengan alat Copilot untuk membantu agen manusia menyelesaikan masalah kompleks lebih cepat. Agen AI ini beroperasi di berbagai saluran pesan untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara mandiri, menggunakan AI yang berlogika melalui masalah dan beradaptasi dengan skenario yang berbeda daripada mengikuti skrip kaku.

Intelligent Triage secara otomatis mengkategorikan permintaan masuk berdasarkan niat, mendeteksi bahasa, menilai sentimen, dan meneruskan tiket ke anggota tim yang sesuai secara instan. Copilot menyediakan ringkasan percakapan, menyarankan makro yang relevan, dan menampilkan rekomendasi tindakan langsung dalam alur kerja agen. Agen AI untuk manajemen proyek dapat mengembangkan catatan singkat menjadi respons komprehensif yang sesuai dengan nada, menggunakan AI yang menjaga konsistensi suara merek.

Fitur terbaik Zendesk

Deploy agen AI di berbagai saluran pesan untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara mandiri dengan AI yang berorientasi pada agen.

Akses ringkasan percakapan, tanggapan yang disarankan, dan rekomendasi tindakan yang relevan menggunakan Copilot

Buat otomatisasi berbasis waktu yang berjalan setiap jam pada semua tiket yang terbuka, untuk menaikkan tingkat masalah yang belum terselesaikan atau menutup tiket yang telah diselesaikan setelah jumlah hari tertentu.

Konfigurasikan kondisi menggunakan logika ‘Meet ALL’ atau ‘Meet ANY’, menciptakan aturan rute kompleks yang menangani berbagai skenario dalam satu pemicu.

Batasan Zendesk

Beberapa fitur AI, seperti Content Cues , tetap eksklusif untuk paket Enterprise, sehingga membatasi akses bagi tim yang lebih kecil.

Pengaturan awal dan pelatihan untuk contoh agen AI dapat memerlukan investasi waktu yang signifikan dari administrator sebelum melihat manfaatnya.

Harga Zendesk

Uji coba gratis

Tim dukungan: $25/bulan per pengguna

Suite team: $69/bulan per pengguna

Suite profesional: $149/bulan per pengguna

Suite enterprise: $219/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zendesk

G2: 4.3/5 (6.970+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (4.045+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zendesk?

Menurut ulasan G2 tentang alternatif Assista AI ini:

Pengaturannya cukup mudah, dan saya suka bahwa sistem ini dapat membuat artikel KB awal dari data yang dikumpulkan AI tentang industri yang saya geluti. Antarmuka untuk mengelola tiket sangat solid dan mudah diatur. Menambahkan agen obrolan ke situs web saya juga mudah. Integrasi email dengan sistem tiket juga cukup mudah. Kemampuan sistem dukungan sangat solid.

Pengaturannya cukup mudah, dan saya suka bahwa sistem ini dapat membuat artikel KB awal dari data yang dikumpulkan AI tentang industri yang saya geluti. Antarmuka untuk mengelola tiket sangat solid dan mudah diatur. Menambahkan agen obrolan ke situs web saya juga mudah. Integrasi email dengan sistem tiket juga cukup mudah. Kemampuan sistem dukungan sangat solid.

🧠 Fakta Menarik: Jaringan saraf buatan di Google belajar mengenali kucing pada tahun 2012 dengan menonton jutaan video YouTube yang tidak dilabeli. Tidak ada yang memberitahu model tersebut apa itu kucing; model tersebut menemukan pola tersebut sendiri. Eksperimen ini menunjukkan kekuatan deep learning dan penemuan tanpa pengawasan.

Manfaatkan Agen AI dengan ClickUp

Assista AI berfungsi dengan baik untuk otomatisasi dasar. Ia menghubungkan alat, memicu tindakan, dan menangani alur kerja yang dapat diulang. Bagi banyak tim, itu adalah titik awal yang solid.

Gesekan muncul saat pekerjaan menjadi lebih kompleks dan konteks tersebar di berbagai alat.

ClickUp menonjol di sini karena menggabungkan otomatisasi, agen AI, dan eksekusi proyek dalam ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Tugas, dokumen, garis waktu, dasbor, dan percakapan tetap terhubung, sehingga AI bekerja berdasarkan konteks langsung daripada pemicu yang terputus.

ClickUp Brain mengubah pekerjaan yang sedang berlangsung menjadi ringkasan yang jelas, risiko, dan langkah selanjutnya, sementara Automations dan Agents menangani tindak lanjut, pelaporan, dan pengawasan tanpa koordinasi manual. Jika Anda sedang membandingkan alternatif Assista AI dan ingin sesuatu yang dapat berskala melampaui otomatisasi sederhana, daftarkan diri Anda di ClickUp hari ini! ✅