10 Alternatif Terbaik Google Gemini AI yang Wajib Dicoba Sekarang

Tidak semua orang menginginkan kecerdasan yang sama.

Beberapa orang menginginkan model yang dapat menulis seperti manusia. Yang lain membutuhkan kode yang bersih, ringkasan cepat, atau alat yang tidak bocor data atau melebihi anggaran. Ruang AI saat ini sangat terbuka, dan Google AI Studio bukanlah satu-satunya yang melakukan pekerjaan berat.

Jika Anda sedang membangun, menulis, meneliti, atau bereksperimen dengan alat AI, ada baiknya untuk melihat-lihat. Setiap alternatif Google Gemini AI ini menawarkan sesuatu yang unik.

Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka layak dicoba. 🎯

Alternatif Google Gemini AI dalam Sekilas

Berikut adalah perbandingan alternatif terbaik untuk Google Gemini AI. 🦾

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Individu dan tim yang mengubah penelitian berbasis AI menjadi alur kerja yang dapat diterapkan Otomatisasi proses dan jawaban cepat menggunakan Autopilot Agents; jawaban kontekstual dari AI; interaksi tanpa tangan dengan ClickUp Brain MAX; Pencarian Perusahaan di seluruh alat terhubung Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan ChatGPT Individu, kreator, dan tim yang tertarik pada pemecahan masalah kreatif Eksekusi kode Python langsung di obrolan; model penalaran canggih; GPT kustom untuk tugas-tugas spesifik Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Claude Peneliti, tim hukum, dan penulis teknis yang bekerja pada analisis dokumen mendalam Jendela konteks besar; unggah dan bandingkan beberapa file; analisis multi-perspektif yang detail; AI etis Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Perplexity AI Jurnalis, analis, dan peneliti akademis yang mencari penelitian real-time di web dengan kutipan Informasi terkini dengan referensi; fokus pencarian pada sumber akademik, berita, atau diskusi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Microsoft 365 Copilot Pengguna Microsoft 365 dan perusahaan yang ingin mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja Office Pembuatan rumus Excel; ringkasan email; pencarian di seluruh file dan acara Microsoft 365 Gratis (hanya obrolan); Paket berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna You. com Individu dan tim yang fokus pada penelitian yang menginginkan pengalaman pencarian yang ringan dan disesuaikan Preferensi pencarian yang dapat disesuaikan; hasil pencarian web digabungkan dengan ringkasan AI; pencarian tak terbatas yang didukung AI di Pro Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Pi oleh Inflection AI Individu yang mencari AI percakapan untuk obrolan pribadi dan emosional Alur percakapan yang alami dan empati; interaksi suara Gratis Brave Leo Individu dan tim yang mencari interaksi AI yang mengutamakan privasi Aktivitas dalam browser; model AI yang beragam; privasi data pengguna Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan Mistral AI Pengembang, tim multibahasa, dan organisasi yang berfokus pada privasi yang mencari standar AI Eropa Model sumber terbuka dan kustom; penulisan kode; dukungan penyempurnaan model Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan per pengguna DeepSeek Akademisi, ilmuwan, dan tim teknis yang menggunakan AI untuk tugas-tugas penalaran tingkat lanjut Alur pemikiran yang transparan dan terperinci; koreksi otomatis; ekspor transkrip pemikiran Harga kustom

Mengapa Memilih Alternatif Google Gemini AI?

Meskipun menggunakan Google Gemini bermanfaat untuk mengembangkan aplikasi cerdas, Anda mungkin menemukan alasan untuk mencari alternatif lain yang lebih sesuai. Berikut alasan mengapa menjelajahi alternatif AI Google Gemini masuk akal:

Implementasi yang rumit: Hindari pengaturan yang rumit dengan platform yang menawarkan penggunaan yang lebih sederhana menggunakan Hindari pengaturan yang rumit dengan platform yang menawarkan penggunaan yang lebih sederhana menggunakan templat prompt AI

Batasan biaya: Cari opsi yang lebih terjangkau atau tingkatan gratis yang lebih besar untuk anggaran yang lebih kecil

Opsi deployment terbatas: Temukan alat canggih dengan opsi hosting fleksibel, seperti solusi offline atau berbasis edge

Batasan integrasi: Pilih platform yang terintegrasi dengan lebih mulus dengan ekosistem non-Google

Kebutuhan industri khusus: Temukan chatbot AI yang dirancang untuk sektor tertentu seperti keuangan atau pendidikan

Kebutuhan inovasi: Jelajahi alternatif Google Gemini AI dengan fitur unik atau pengembangan yang didorong oleh komunitas untuk pendekatan baru

🔍 Tahukah Anda? BCG menemukan bahwa menggabungkan manusia dan AI dengan cara yang tepat dapat meningkatkan produktivitas HR hingga 30%. Dengan pengaturan yang tepat dan sedikit waktu, tim mulai melihat peningkatan nyata dalam kecepatan dan efisiensi.

Alternatif Terbaik Google Gemini AI

Ini adalah pilihan kami untuk alternatif AI Google Gemini terbaik. 👇

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengubah penelitian berbasis AI menjadi alur kerja yang dapat diterapkan)

Jika proses penelitian Anda dimulai di satu alat, perencanaan dilakukan di alat lain, dan eksekusi tersebar di berbagai platform, tim Anda sudah melambat. ClickUp mengatasi hal ini dengan satu sistem cerdas yang terintegrasi di seluruh Workspace Anda, memahami pekerjaan Anda, dan membantu Anda menggerakkan pekerjaan tersebut dengan cepat. 🚀

Dari wawasan ke tindakan

Minta ClickUp Brain untuk pembaruan tentang tugas yang terlambat di seluruh ruang kerja Anda

ClickUp Brain terintegrasi dalam ruang kerja Anda dan memahami segala aktivitas di dalamnya—dokumen, tugas, komentar, dan percakapan. Anda dapat mengajukan pertanyaan, meminta ringkasan, menghasilkan konten secara otomatis, dan memicu tindakan yang langsung terintegrasi ke dalam alur kerja Anda.

Misalkan tim pemasaran produk Anda baru saja mengunggah analisis peluncuran yang detail ke dalam dokumen ClickUp. Minta ClickUp Brain untuk merangkum laporan tersebut, mengidentifikasi risiko utama, dan menghasilkan tugas tindak lanjut yang ditandai untuk orang yang tepat dengan batas waktu yang tercantum. Anda juga dapat menggunakan AI ClickUp untuk menghasilkan kerangka slide untuk kepemimpinan menggunakan konten yang sama.

Ini instan, kontekstual, dan sepenuhnya terintegrasi dengan alur kerja Anda.

Otomatiskan pekerjaan rutin

Anda tidak perlu mengejar pembaruan, mengelola tugas secara manual, atau mengulang jawaban yang sama setiap hari. Agen Autopilot ClickUp akan menangani hal itu untuk Anda.

Isi otomatis pembaruan standup dan balas langsung di Chat dengan ClickUp Autopilot Agents

Misalnya, agen pra-bangun StandUp Agent mengumpulkan pembaruan harian dari setiap anggota tim, menambahkan komentar tugas, dan memposting ringkasan tunggal di dokumen perencanaan sprint Anda. Jadi, jika pengembang seluler mencatat ‘Selesai menguji alur onboarding,’ hal itu akan muncul di tugas yang tepat, tanpa perlu manajer proyek mengikuti perkembangan.

Untuk kontrol yang lebih besar, Anda dapat membuat Agen Autopilot Kustom. Agen ini beradaptasi dengan perubahan di Workspace Anda untuk bertindak secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan. Penasaran? Kami punya video yang akan memberi tahu Anda lebih banyak 👇

Bicara, jangan ketik

Untuk interaksi yang lebih cepat dan terfokus dengan Workspace Anda, gunakan ClickUp Brain MAX. Ini adalah aplikasi desktop khusus yang dilengkapi dengan kecerdasan yang sama.

Apa yang membuatnya berbeda? Anda bisa berbicara dengannya. Sungguh.

Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Misalkan Anda sedang meninjau kemajuan sprint. Gunakan tombol pintasan kustom Anda dan katakan: ‘Ringkas hambatan QA minggu ini dan tetapkan tindak lanjut untuk hal-hal yang masih terbuka.’ Ini akan memindai tugas dan komentar yang relevan, menghasilkan ringkasan yang rapi, dan membuat tugas baru dalam hitungan detik.

Lebih baik lagi? Anda dapat beralih antara beberapa model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude tanpa harus keluar dari alur kerja Anda, yang dapat menghemat biaya hingga 88%.

Fitur terbaik ClickUp

Catat setiap pertemuan: Rekam, transkrip, dan ringkas otomatis panggilan dengan Rekam, transkrip, dan ringkas otomatis panggilan dengan AI Notetaker ClickUp agar semua orang tetap sejalan tanpa perlu mencatat secara manual

Buat dan format konten: Buat dokumen proyek detail di ClickUp Docs menggunakan format teks kaya, tabel, embed, dan koneksi cerdas ke tugas dan alur kerja

Tetap terhubung: Gunakan AI untuk mengubah pesan di ClickUp Chat menjadi tugas dan merangkum thread panjang dalam hitungan detik

Konsolidasikan pengetahuan Anda: Impor dokumen, spreadsheet, dan sumber daya internal dari alat lain ke dalam suite Impor dokumen, spreadsheet, dan sumber daya internal dari alat lain ke dalam suite Manajemen Pengetahuan ClickUp untuk menjaga struktur

Rekam panduan singkat: Rekam layar dan suara Anda menggunakan Rekam layar dan suara Anda menggunakan ClickUp Clips untuk menjelaskan tugas atau memberikan umpan balik secara asinkron dengan transkripsi yang didukung AI

Visualisasikan ide secara instan: Gunakan AI untuk menghasilkan gambar langsung di Gunakan AI untuk menghasilkan gambar langsung di ClickUp Whiteboards untuk brainstorming, perencanaan, atau menambahkan konteks

Batasan ClickUp

ClickUp mungkin terasa membingungkan pada awalnya, tetapi setelah tim terbiasa menggunakannya, fleksibilitas dan kustomisasi yang ditawarkan akan memberikan manfaat yang signifikan

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna di Reddit berbagi:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus itu melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang benar-benar membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus itu melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang benar-benar membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

2. ChatGPT (Terbaik untuk pemecahan masalah kreatif)

melalui ChatGPT

Anda tahu perasaan saat terjebak dalam suatu masalah dan membutuhkan seseorang untuk berdiskusi ide? ChatGPT mengerti.

Tentu saja, semua orang tahu tentang fungsi obrolan AI dasar, tetapi langganan Pro membuka dunia baru yang sama sekali berbeda. Anda bahkan dapat membuat GPT kustom yang berfungsi seperti konsultan khusus untuk kebutuhan spesifik Anda.

Platform ini mengingat kebiasaan dan preferensi Anda sepanjang percakapan, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus menjelaskan konteks Anda. Selain itu, saat Anda perlu mengolah data, platform ini menjalankan kode langsung di dalam obrolan daripada memberikan saran teoritis.

Fitur terbaik ChatGPT

Jalankan kode Python langsung dalam percakapan untuk menganalisis data, membuat grafik, atau menguji algoritma tanpa perlu berpindah platform

Telusuri situs web saat ini dan ambil informasi real-time sambil mempertahankan alur percakapan

Unggah dan analisis beberapa gambar secara bersamaan, membandingkannya, atau mengekstrak teks dan data dari tangkapan layar

Akses teknologi AI dengan pemikiran canggih untuk menyelesaikan masalah bertahap dengan penjelasan rinci tentang proses pemikirannya

Buat gambar, logo, dan ilustrasi dari deskripsi teks sederhana menggunakan DALL-E 3.

Batasan ChatGPT

Custom GPTs memerlukan waktu dan usaha untuk disiapkan dengan benar dan mungkin memerlukan penyesuaian berkala

Eksekusi kode terkadang gagal pada tugas yang kompleks atau mengalami masalah timeout

Fitur penjelajahan web dapat lambat dan tidak selalu mengakses informasi terbaru

Fitur memori ChatGPT kadang-kadang lupa konteks penting atau mengingat detail yang tidak relevan

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (825+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (220+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Menurut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah bagaimana ia membantu saya memulai tugas penulisan sehari-hari dengan mudah dan jelas. Saya menggunakannya secara rutin untuk menyusun surat, email, dan kebijakan, hal-hal yang sering memakan waktu untuk disempurnakan. ChatGPT memberikan titik awal yang solid berdasarkan pemikiran atau poin yang saya bagikan, membantu membentuk ide-ide saya menjadi sesuatu yang terstruktur dan koheren. Hal ini mengurangi tekanan dari halaman kosong, yang seringkali menjadi hambatan terbesar saat menulis sesuatu dari nol.

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah bagaimana ia membantu saya memulai tugas penulisan sehari-hari dengan mudah dan jelas. Saya menggunakannya secara rutin untuk menyusun surat, email, dan kebijakan, hal-hal yang sering memakan waktu untuk disempurnakan. ChatGPT memberikan titik awal yang solid berdasarkan pemikiran atau poin yang saya bagikan, membantu membentuk ide-ide saya menjadi sesuatu yang terstruktur dan koheren. Hal ini mengurangi tekanan dari halaman kosong, yang seringkali menjadi hambatan terbesar saat menulis sesuatu dari nol.

🧠 Fakta Menarik: Adopsi AI telah meningkat 20% secara tahunan, dengan lebih banyak tim beralih ke solusi cerdas untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah sinyal kuat untuk mulai menjelajahi apa yang terjadi saat Anda menggunakan alat AI dengan cara yang tepat.

3. Claude (Terbaik untuk analisis dokumen panjang dan jawaban langsung)

melalui Claude

Claude dari Anthropic dapat menangani dokumen panjang dengan mudah. Anda dapat membagikan seluruh basis kode, kontrak hukum, atau makalah akademik dan melakukan percakapan yang bermakna tentang konten tersebut. Artifacts memungkinkan Anda berkolaborasi pada dokumen secara real-time, sehingga Anda tidak perlu repot menyalin dan menempelkan.

Yang membedakan Claude adalah cara ia menangani pertanyaan yang kompleks. Minta ia untuk membandingkan bagian-bagian berbeda dari sebuah dokumen atau menemukan kontradiksi, dan ia akan melakukan pekerjaan tersebut daripada memberikan saran generik.

Rahasia pendekatan unik Claude adalah Constitutional AI, pendekatan pelatihan yang mengintegrasikan aturan etika ke dalam Claude.

Fitur terbaik Claude

Proses dokumen yang berisi ratusan halaman sambil tetap menjaga referensi yang akurat ke bagian dan detail spesifik, berkat jendela konteks token 200K yang tinggi

Tangani unggahan simultan beberapa file untuk referensi silang, analisis perbandingan, dan sintesis informasi

Pertahankan konteks percakapan selama diskusi yang sangat panjang tanpa kehilangan jejak poin atau permintaan sebelumnya

Berikan analisis rinci tentang topik kompleks dengan berbagai sudut pandang dan pertimbangan kasus khusus

Batasan Claude

Analisis gambar terbatas dibandingkan dengan alternatif Google Gemini AI lainnya seperti ChatGPT

Waktu respons dapat lebih lambat atau lebih cepat selama periode penggunaan puncak

Terkadang, Claude memberikan respons yang terlalu berhati-hati dan menghindari mengambil sikap yang tegas terhadap topik-topik tertentu

Harga Claude

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2: 4. 4/5 (55+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Claude?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Saya beralih ke Claude beberapa bulan yang lalu. Kebutuhan utama saya berfokus pada penulisan kreatif, perencanaan cerita, dan hal-hal semacam itu, dan saya menemukan Claude jauh lebih unggul dalam hal itu. Selain itu, gaya penulisannya secara umum lebih baik, lebih alami, dan tidak mengandung klise-klise bodoh atau kalimat pengisi yang tidak jelas.

Saya beralih ke Claude beberapa bulan yang lalu. Kebutuhan utama saya berfokus pada penulisan kreatif, perencanaan cerita, dan hal-hal semacam itu, dan saya menemukan Claude jauh lebih unggul dalam hal itu. Selain itu, gaya penulisannya secara umum lebih baik, lebih alami, dan tidak mengandung klise-klise bodoh atau kalimat pengisi yang tidak jelas.

Tips Pro: Semakin banyak alat yang Anda gunakan, semakin sulit menemukan apa yang Anda butuhkan. ClickUp’s Enterprise Search memungkinkan Anda mencari secara semantik di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan alat terhubung seperti Google Drive, SharePoint, atau GitHub. Temukan informasi tersembunyi di dokumen, tugas, dan file Drive menggunakan ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian real-time di web)

melalui Perplexity AI

Dulu, riset berarti membuka 15 tab browser dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Perplexity AI membantu Anda menghindari hal itu. Cukup ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban yang disintesis dengan sumber referensi yang dapat diverifikasi.

Model Comet menawarkan kemampuan matematika yang lebih baik, sehingga tidak hanya cocok untuk penelitian umum. Anda dapat meneliti makalah akademik, mendapatkan analisis berita terkini, atau memfokuskan pencarian pada jenis sumber tertentu.

Fitur terbaik Perplexity AI

Akses informasi terkini yang diperbarui secara real-time daripada mengandalkan data pelatihan statis yang sudah kadaluwarsa

Sasar jenis konten spesifik melalui mode fokus, termasuk makalah akademik, artikel berita, diskusi Reddit, atau video YouTube

Buat laporan penelitian komprehensif dengan referensi yang diformat dengan benar dan verifikasi sumber, dan atur mereka ke dalam Koleksi

Atasi masalah matematika yang kompleks dengan solusi langkah demi langkah yang rinci dan representasi visual saat diperlukan

Batasan Perplexity AI

Referensi terkadang mengarah ke sumber yang tidak sepenuhnya mendukung klaim yang dibuat dalam tanggapan

Mode fokus tidak selalu menyaring hasil dengan presisi yang diharapkan, sehingga menghasilkan sumber yang tidak relevan

Kualitas respons bervariasi secara signifikan tergantung pada ketersediaan sumber-sumber terbaru dan berkualitas tinggi

Versi gratis memiliki batasan penggunaan yang ketat, yang dapat membatasi untuk tugas penelitian yang intensif

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro: $20/bulan

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Perplexity AI

G2: 4.7/5 (45+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? AI diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas karyawan hingga 40%, artinya tim dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat.

5. Microsoft 365 Copilot (Terbaik untuk integrasi Microsoft Office)

melalui Microsoft 365

Jika pekerjaan Anda berada di Microsoft Office, ini akan mengubah segalanya. Copilot sudah mengenal gaya email Anda, presentasi terbaru Anda, dan spreadsheet yang Anda kerjakan sepanjang minggu. Minta Copilot untuk membuat presentasi PowerPoint dari catatan rapat Anda, dan ia akan mengambil dari catatan Anda yang sudah ada, bukan dari templat generik.

Integrasi Excel-nya cerdas. Ia memahami struktur data Anda dan dapat mengidentifikasi tren yang mungkin terlewatkan.

Fitur terbaik Microsoft 365 Copilot

Buat rumus Excel yang kompleks beserta logika di balik perhitungannya, dan dapatkan saran untuk pendekatan alternatif dalam analisis data

Buat draf teks di Word, buat presentasi PowerPoint lengkap dari prompt, dan catat hasil dari pertemuan Teams

Ringkas rantai email yang panjang dan ekstrak poin tindakan secara otomatis sambil mempertahankan konteks dan tenggat waktu yang penting

Cari di seluruh lingkungan Microsoft 365 Anda menggunakan bahasa percakapan untuk menemukan file, email, dan acara kalender

Batasan Microsoft 365 Copilot

Membutuhkan langganan Microsoft 365 dan tingkatan lisensi tertentu, sehingga menjadi mahal bagi tim kecil

Kinerja sangat bergantung pada kualitas dan organisasi data Microsoft 365 yang sudah ada

Terkadang, ia menghasilkan konten yang terasa terlalu formal atau tidak sesuai dengan gaya komunikasi Anda yang sebenarnya

Integrasi dapat mengalami masalah dengan beberapa versi Office atau saat bekerja dengan format dokumen yang kompleks

Harga Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratis

Microsoft 365 Copilot: $30 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Basic dan Copilot: $36 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 4/5 (105+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

⚙️ Bonus: Jelajahi podcast AI untuk mendengarkan contoh penggunaan nyata dan belajar langsung dari para peneliti, pendiri, dan pengembang yang membentuk masa depan kecerdasan buatan.

6. You. com (Terbaik untuk pengalaman pencarian yang dipersonalisasi)

melalui You.com

Sebagian besar mesin pencari memperlakukan semua orang sama. You. com memahami apa yang sebenarnya Anda inginkan. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin pintar ia dalam memahami preferensi dan minat Anda.

Versi Pro menghilangkan batasan pencarian dan memberi Anda akses ke model AI canggih seperti Claude dan GPT untuk jawaban yang lebih detail. Mode pencarian yang berbeda membantu Anda menemukan tepat apa yang Anda cari, baik itu bantuan pemrograman, inspirasi kreatif, atau penelitian akademis.

You. com fitur terbaik

Sesuaikan preferensi pencarian untuk memprioritaskan sumber tepercaya sambil menyaring konten yang tidak relevan atau berkualitas rendah

Buat gambar AI dan tulisan berkualitas tinggi tanpa batasan harian

Akses pencarian AI tanpa batas dengan waktu respons lebih cepat dan model bahasa canggih untuk pertanyaan kompleks

Gabungkan hasil pencarian web tradisional dengan ringkasan yang dihasilkan AI yang menyoroti informasi paling relevan untuk pertanyaan Anda

Batasan You. com

Ada kurva pembelajaran yang terlibat dalam mengonfigurasi semua pengaturan personalisasi dengan benar untuk hasil optimal

Ringkasan AI terkadang melewatkan nuansa atau konteks penting dari sumber aslinya

Kualitas pencarian sangat bergantung pada ketersediaan data interaksi yang cukup untuk memahami preferensi Anda

Beberapa mode pencarian khusus masih terasa kurang berkembang dibandingkan dengan alternatif Google Gemini AI yang lebih populer

Harga langganan Pro bisa cukup mahal bagi pengguna kasual yang tidak memerlukan pencarian tak terbatas

Harga You. com

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: $200/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat You. com

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang You. com?

Menurut ulasan G2:

Saya menyukai kemudahan tidak perlu berpindah dari halaman ke halaman saat menggunakannya. Saya mencoba penerjemah untuk komunikasi dengan klien Eropa serta brainstorming untuk menyusun presentasi proyek. Saya menemukan bahwa penggunaannya sangat mudah.

Saya menyukai kemudahan tidak perlu berpindah dari halaman ke halaman saat menggunakannya. Saya mencoba penerjemah untuk komunikasi dengan klien Eropa serta brainstorming untuk menyusun presentasi proyek. Saya menemukan bahwa penggunaannya sangat mudah.

📖 Baca Juga: Alat AI Pemasaran Terbaik untuk Tetap Produktif

7. Pi oleh Inflection AI (Terbaik untuk percakapan pribadi dan emosional)

melalui Inflection AI

Dengan kebanyakan alat AI, Anda merasa seperti sedang berbicara dengan kalkulator pintar. Namun, dengan Pi, rasanya seperti berbincang dengan seseorang yang peduli dengan hari Anda.

Alat AI ini mengingat kesulitan Anda, merayakan keberhasilan Anda, dan memeriksa hal-hal yang Anda sebutkan berminggu-minggu yang lalu. Percakapan berlangsung secara alami, tanpa interaksi robotik yang sering Anda temui di tempat lain.

Pi menyesuaikan diri dengan cara Anda berkomunikasi. Jadi, jika Anda langsung, ia akan menyesuaikan energi tersebut, dan jika Anda membutuhkan dorongan, ia juga akan menangkap hal itu. Hal ini membuatnya sangat membantu dalam mengolah ide, mengatasi kebuntuan dalam proyek, atau memiliki seseorang untuk mendiskusikan keputusan.

Fitur terbaik Pi oleh Inflection AI

Mulai percakapan suara menggunakan fitur mikrofon untuk interaksi yang lebih alami dan lisan

Bagikan lokasi Anda untuk mendapatkan respons yang disesuaikan dengan konteks tentang acara lokal, cuaca, atau rekomendasi

Jalin hubungan percakapan yang autentik yang terasa alami, bukan transaksional atau berfokus pada tugas

Brainstorm ide, diskusikan masalah, dan atur pikiran Anda di lingkungan yang mendukung dan bebas dari penilaian

Batasan Pi oleh Inflection AI

Kemampuan terbatas dalam menangani tugas teknis yang kompleks atau pekerjaan analitis yang detail dibandingkan dengan beberapa alat AI lainnya

Percakapan terkadang terasa berulang atau berputar-putar saat menangani pertanyaan faktual yang sederhana

Tidak terintegrasi dengan aplikasi atau layanan lain, sehingga menjadi pengalaman percakapan mandiri yang murni

Ini tidak cocok untuk alur kerja profesional yang memerlukan output spesifik atau hasil yang terstruktur

Harga Pi oleh Inflection AI

Gratis

Ulasan dan peringkat Pi oleh Inflection AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pi oleh Inflection AI?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Pi masih menjadi salah satu AI terbaik untuk persahabatan/percakapan/kepribadian, dengan keunggulan tambahan akses internet real-time, dan kombinasi semua itu bisa sangat menyenangkan! Ini tidak sekuat alat produktivitas kerja seperti ChatGPT atau Claude, dll., tetapi memang tidak dimaksudkan untuk itu. Model yang diakses melalui API Inflection AI 3.0 lebih fokus pada hal itu. Pi tetap bagus untuk organisasi tugas dan motivasi, serta lebih cocok untuk obrolan sehari-hari daripada AI produktivitas kerja.

Pi masih menjadi salah satu AI terbaik untuk persahabatan/percakapan/kepribadian, dengan keunggulan tambahan akses internet real-time, dan kombinasi semua itu bisa sangat menyenangkan!

Ini tidak sekuat alat produktivitas kerja seperti ChatGPT atau Claude, dll., tetapi memang tidak dimaksudkan untuk itu. Model yang diakses melalui API Inflection AI 3.0 lebih fokus pada hal itu. Pi tetap bagus untuk organisasi tugas dan motivasi, serta lebih cocok untuk obrolan sehari-hari daripada AI produktivitas kerja.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri favorit mereka. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan prompt teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum obrolan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah mengganti 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk pekerjaan!

8. Brave Leo (Pilihan terbaik untuk penggunaan AI yang berfokus pada privasi)

melalui Brave Leo

Kekhawatiran privasi itu nyata, dan Leo mengerti hal itu. Terintegrasi langsung ke dalam Brave browser, browser ini tidak pernah meminta alamat email Anda, tidak melacak percakapan Anda, dan menyimpan semua data secara lokal di perangkat Anda. Anda dapat menganalisis halaman web apa pun yang Anda baca tanpa khawatir riwayat penelusuran Anda berakhir di database perusahaan.

Berbagai model AI* memberikan Anda pilihan sesuai kebutuhan. Pertanyaan singkat? Gunakan model cepat. Analisis kompleks? Beralih ke model yang lebih powerful.

Fitur terbaik Brave Leo

Integrasikan dengan mulus ke fitur-fitur Brave yang sudah ada, seperti pemblokiran iklan dan pencegahan pelacak, untuk privasi

Dapatkan ringkasan cepat dari halaman web dan video langsung di dalam browser tanpa perlu meninggalkan halaman

Aktifkan atau nonaktifkan percakapan Leo di pengaturan privasi Brave untuk kontrol penuh

Pilih antara model Mixtral 8x7B dan Claude Instant tergantung pada kompleksitas tugas

Atasi batasan Brave Leo

Hanya tersedia untuk pengguna browser Brave, tidak termasuk mereka yang lebih memilih Chrome, Firefox, atau browser lain

Kemampuannya lebih dasar dibandingkan dengan platform yang menggunakan model canggih untuk penalaran

Tidak ada riwayat percakapan atau memori antar sesi, sehingga memerlukan pengulangan konteks untuk proyek yang sedang berjalan

Harga Brave Leo

Gratis

Leo Premium: $14,99/bulan

Ulasan dan peringkat Brave Leo

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Sebuah laporan IBM menemukan bahwa hanya 33% konsumen yang puas setelah menggunakan chatbot atau asisten virtual. Di sisi lain, 20% merasa kecewa hingga tidak ingin menggunakan teknologi tersebut lagi.

9. Mistral AI (Terbaik untuk standar AI Eropa)

melalui Mistral AI

Teknologi rekayasa Prancis bertemu dengan kebutuhan AI praktis melalui Mistral. Platform open-source ini menawarkan berbagai ukuran model, sehingga Anda dapat memilih kecepatan daripada kompleksitas tergantung pada tugas Anda.

Dengan kemampuan multimodal dan multibahasa-nya, Anda dapat memulai percakapan dalam bahasa Inggris, menambahkan gambar, beralih ke bahasa Prancis di tengah kalimat, dan sistem tetap mengikuti tanpa kehilangan konteks.

Generasi kode solid di berbagai bahasa pemrograman, dan penalaran matematisnya tetap andal di bawah tekanan. Standar privasi data Eropa telah diintegrasikan sejak awal.

Fitur terbaik Mistral AI

Buat dan perbaiki kode di puluhan bahasa pemrograman dengan penjelasan logika dan pendekatan alternatif

Buat agen AI kustom menggunakan pembuat tanpa kode atau templat AI

Akses kemampuan pemanggilan fungsi untuk mengintegrasikan Mistral dengan aplikasi dan alur kerja yang sudah ada

Gunakan fitur penyesuaian model (fine-tuning) untuk menyesuaikan model pada dataset dan kasus penggunaan spesifik Anda

Temukan keseimbangan antara kinerja dan kecepatan untuk mendapatkan kemampuan penalaran yang kuat dan multibahasa tanpa beban komputasi yang berat

Batasan Mistral AI

Versi open-source memerlukan keahlian teknis dan infrastruktur untuk diimplementasikan dan dipelihara dengan baik

Dokumentasi dan dukungan komunitas kurang komprehensif dibandingkan dengan model AI generatif yang lebih mapan yang telah dikembangkan

Kinerja bervariasi secara signifikan antara model ringan dan berat, terkadang secara tidak terduga

Harga Mistral AI

Le Chat Gratis

Le Chat Pro: $14,99/bulan

Le Chat Tim: $50/bulan untuk dua pengguna

Le Chat Enterprise: Harga kustom

Mistral Code : Harga kustom

Implementasi perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Mistral AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

10. DeepSeek (Terbaik untuk tugas-tugas penalaran tingkat lanjut)

melalui DeepSeek

Sudah bosan dengan AI yang memberikan jawaban tanpa penjelasan bagaimana ia mencapainya? DeepSeek berpikir secara terbuka. Anda dapat melihatnya memecahkan masalah, menemui hambatan, kembali ke langkah sebelumnya, dan menyesuaikan diri secara real-time.

Bukti matematika, hipotesis ilmiah, tugas analitis berlapis-lapis—ia mengatasinya sambil menunjukkan proses kerjanya. Transparansi ini menjadikannya berharga untuk pembelajaran dan verifikasi. Dan karena ia dapat mengasah penalaran sendiri, ia menjadi pilihan alami untuk proyek yang berkembang seiring berjalannya waktu.

Salah satu fitur paling dipuji dari model DeepSeek adalah jendela konteks yang sangat besar. Dengan kemampuan memproses hingga 128.000 token, model-model ini dapat memahami dan menganalisis jumlah informasi yang sangat besar dalam satu kali proses.

Fitur terbaik DeepSeek

Uji kesimpulan awal model dan lihat bagaimana model tersebut mempertimbangkan kembali pendekatan menggunakan fitur koreksi diri

Integrasikan DeepSeek ke dalam alur kerja akademik melalui akses API untuk dokumentasi penalaran yang konsisten

Buat, selesaikan, dan perbaiki kode dengan DeepSeek Coder

Ekspor transkrip alasan lengkap untuk tinjauan rekan sejawat dan persyaratan publikasi akademik

Batasan DeepSeek

Proses penalaran dapat sangat lambat, terutama untuk masalah kompleks yang memerlukan beberapa iterasi

Fitur transparansinya dapat menghasilkan penjelasan yang terlalu rinci sehingga menyembunyikan solusi sebenarnya

Ketersediaan dan akses yang terbatas dibandingkan dengan platform otomatisasi AI yang lebih mainstream

Fokus pada tugas-tugas penalaran berarti AI ini tidak terlalu berguna untuk aplikasi kreatif atau percakapan

Harga DeepSeek

Harga disesuaikan berdasarkan penggunaan token

Peringkat dan ulasan DeepSeek

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DeepSeek?

Sebuah komentar di Reddit menjelaskan:

Saya telah menggunakan R1 untuk penulisan teknis dan dokumentasi. Model ini ternyata sangat baik dalam menjelaskan topik kompleks dengan jelas dan mendeteksi ketidakkonsistenan teknis lebih baik daripada model lain yang pernah saya coba. Juga sangat berguna untuk merangkum makalah penelitian menjadi ringkasan yang mudah dipahami.

Saya telah menggunakan R1 untuk penulisan teknis dan dokumentasi. Model ini ternyata sangat baik dalam menjelaskan topik kompleks dengan jelas dan mendeteksi ketidakkonsistenan teknis lebih baik daripada model lain yang pernah saya coba.

Juga sangat berguna untuk merangkum makalah penelitian menjadi ringkasan yang mudah dipahami.

🔍 Tahukah Anda? Prompt yang kompleks, seperti menyelesaikan persamaan atau menangani ide-ide besar, dapat mengonsumsi hingga enam kali lebih banyak energi daripada pencarian sederhana. Semakin rumit pertanyaannya, semakin tinggi biaya karbon penggunaan AI.

Pencarian Anda Berakhir dengan ClickUp

Banyak alternatif Google Gemini AI menawarkan fitur berguna—jawaban cepat, analisis mendalam, brainstorming kreatif, atau bantuan penelitian. Semua merupakan pilihan yang solid, tergantung pada kebutuhan Anda.

Tapi jika pekerjaan Anda tidak berhenti pada jawaban, mengapa alat Anda harus berhenti?

ClickUp dirancang untuk memastikan kelancaran proses. Baik Anda sedang menulis, pemrograman, penelitian, atau mengelola proyek skala besar, AI ClickUp tidak hanya sekadar permukaan. AI ini selalu ada di ruang kerja Anda, dengan AI Agents, Brain MAX, AI Notetaker, dan alat eksekusi real-time yang membantu mempercepat pekerjaan Anda.

Daftar ke ClickUp dan ubah ide bagus menjadi pekerjaan yang selesai. ✅