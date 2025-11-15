Anda mungkin pernah mengalami momen di mana Claude memberikan respons yang secara teknis benar tetapi sama sekali tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan.

Kemudian Anda menghabiskan 10 menit berikutnya untuk merumuskan ulang permintaan Anda, berharap para dewa AI akan bersikap baik kepada Anda kali ini.

Perbedaan terletak pada prompt AI Claude Anda. Prompt yang asal-asalan akan menghasilkan output yang asal-asalan. Prompt yang tajam dan spesifik akan mengubah alat ini menjadi alat paling andal Anda.

Dalam posting blog ini, kami membahas prompt AI Claude yang andal untuk memastikan Anda mendapatkan hasil yang tepat pada percobaan pertama.

Apa Itu Claude AI?

Claude AI adalah asisten AI percakapan canggih yang dikembangkan oleh Anthropic. Ia membantu dalam penulisan, analisis, pemrograman, matematika, penelitian, dan proyek kreatif melalui percakapan teks yang sederhana.

Selain itu, Claude memahami teks dan gambar, menulis kode, membuat konten, dan menjelaskan topik kompleks dengan jelas. Dirancang untuk membantu, akurat, dan aman digunakan untuk tugas pribadi maupun profesional.

Apa itu prompt AI Claude?

Prompt AI Claude adalah pesan yang Anda kirimkan ke Claude, alias bagian Anda dalam percakapan. Sebuah prompt bisa berupa pertanyaan singkat hingga permintaan yang detail. Itulah cara Anda memberitahu Claude apa yang Anda butuhkan bantuannya.

Misalnya, 'Bagaimana cuacanya?' adalah sebuah prompt. Begitu pula 'Analisis data ini dan jelaskan trennya.' Prompt Anda mungkin meminta alat AI untuk menulis sesuatu, memecahkan masalah, menjelaskan konsep, meninjau pekerjaan Anda, atau brainstorming ide.

Setiap kali Anda mengetik pesan ke Claude, itu adalah prompt. Itu hanyalah input yang Anda berikan untuk memulai atau melanjutkan percakapan.

Apa perbedaan antara Claude AI dan ChatGPT?

Berikut ini perbandingan singkat untuk membantu Anda melihat perbedaan antara ChatGPT dan Claude dalam hal gaya, penalaran, dan penggunaan sehari-hari.

Fitur Claude AI ChatGPT Pengembang Anthropic OpenAI Pendekatan inti Dibangun berdasarkan pertimbangan etis dan sensitivitas konteks. Dirancang untuk fleksibilitas dan pemecahan masalah yang mendalam. Tone dan gaya Sopan, terukur, dan reflektif Konversasional, langsung, dan kreatif Kekuatan penalaran Ahli dalam menganalisis teks yang panjang atau kompleks. Mampu menangani penalaran abstrak dan logika multi-langkah dengan efektif. Tingkat kreativitas Lebih berhati-hati dengan ide-ide asli Lebih bebas dalam brainstorming dan tugas naratif Pengelolaan file dan teks Membaca dan merangkum dokumen panjang dengan presisi. Bekerja dengan baik dengan berbagai jenis media: teks, gambar, dan kode. Terbaik untuk Penelitian, dokumentasi, dan penulisan yang memerlukan kepatuhan yang ketat. Pekerjaan kreatif, proyek teknis, dan pemecahan masalah interaktif

🔍 Tahukah Anda? OpenAI awalnya menolak untuk merilis GPT-2 secara penuh karena prompt sederhana seperti ‘Tulis artikel berita tentang Brexit’ dapat menghasilkan cerita politik palsu yang terdengar nyata, memicu kekhawatiran awal tentang mesin disinformasi.

Cara Menulis Prompt Claude AI yang Efektif

Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk membuat prompt AI Claude yang efektif.

Langkah #1: Jelas dan spesifik

Semakin banyak detail yang Anda berikan, semakin baik Claude memahami permintaan Anda.

Alih-alih mengatakan ‘tulis tentang pemasaran,’ katakan ‘tulis artikel blog berisikan 300 kata tentang pemasaran email untuk usaha kecil.’ Sertakan apa yang Anda inginkan, berapa panjangnya, dan untuk siapa artikel tersebut ditujukan. Prompt yang tidak jelas akan menghasilkan jawaban generik yang harus Anda sunting ulang.

💡 Tips Pro: Minta Claude untuk ‘menyimpan ini dalam dokumen agar saya bisa melacak perubahan’ bahkan untuk analisis teks atau ringkasan penelitian. Anda kemudian dapat mengatakan ‘perbarui baris 47’ atau ‘ubah bagian metodologi’ dan Claude akan mengedit secara selektif tanpa perlu menghasilkan ulang semuanya. Ini menghemat token dan menjaga bagian-bagian yang baik.

Langkah #2: Berikan konteks

Claude bekerja lebih baik ketika mengetahui latar belakang permintaan Anda. Sebutkan industri Anda, target audiens, tingkat keahlian, atau tujuan proyek.

Misalnya, 'Jelaskan SEO' akan mendapatkan jawaban dasar, tetapi 'Jelaskan SEO kepada pemilik toko roti yang ingin menarik lebih banyak pelanggan lokal' akan memberikan saran praktis dan relevan yang dapat Anda terapkan.

Misalnya, kami mencoba meminta Claude untuk membantu kami dengan prioritas P1 kami, inilah yang terjadi:

Langkah #3: Tentukan format, nada, dan gaya penulisan.

Preferensi output Anda menentukan hasil akhir. Beritahu Claude jika Anda membutuhkan poin-poin, paragraf, tabel, atau kode. Sebutkan jika Anda ingin nada profesional, santai, atau ramah.

Katakan ‘Tulis email formal kepada klien’ vs. ‘Tulis pesan ramah kepada rekan tim’: nada yang digunakan membuat perbedaan besar.

💡 Tips Pro: Bungkus informasi penting dalam tag XML kustom: ini harus disertakan atau tidak boleh melebihi 100 kata . Pelatihan Claude membuatnya sangat responsif terhadap struktur XML, sehingga konten yang diberi tag akan diberi bobot tinggi bahkan dalam prompt yang panjang.

Langkah #4: Pecah tugas yang kompleks

Proyek besar dapat membebani Anda dan Claude. Bagi permintaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Daripada mengatakan ‘Buat strategi pemasaran lengkap,’ mulailah dengan ‘Bantu saya mengidentifikasi target audiens saya,’ lalu lanjutkan dengan ‘Sarankan tiga saluran pemasaran untuk audiens ini.’

Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya dan memberikan hasil yang lebih berkualitas.

Langkah #5: Gunakan contoh jika diperlukan.

Tunjukkan kepada Claude seperti apa kesuksesan itu.

Jika Anda menginginkan gaya penulisan tertentu, tempelkan paragraf contoh. Membutuhkan format data tertentu? Bagikan contohnya. Hal ini menghilangkan tebak-tebakan dan memastikan Claude sesuai dengan ekspektasi Anda sejak awal.

💡 Tips Pro: Minta Claude untuk "berpikir keras" pada tugas-tugas kompleks. Mulailah dengan: "Sebelum menjawab, tuliskan proses pemikiran internal Anda." Claude akan secara harfiah menunjukkan proses kerjanya, mendeteksi kesalahannya sendiri di tengah pemikiran, dan menghasilkan output yang jauh lebih baik untuk teka-teki logika, debugging kode, atau analisis strategis.

Langkah #6: Tinjau dan sempurnakan pendekatan Anda

Respons pertama Claude hanyalah titik awal, bukan produk akhir. Jika ada yang tidak sesuai, beritahu Claude secara spesifik apa yang perlu diubah: ‘Jadikan ini lebih ringkas’ atau ‘Tambahkan detail teknis lebih banyak.’

Setiap percakapan akan mengajarkan Anda apa yang efektif, sehingga template prompt AI Anda di masa depan akan menjadi lebih baik.

🧠 Fakta Menarik: Peneliti menemukan bahwa model bahasa besar (LLMs) berperilaku lebih konsisten ketika diberi persona, mirip dengan aktor improvisasi yang diberi kartu karakter.

Prompt AI Claude Terbaik untuk Berbagai Kasus Penggunaan

Berikut ini adalah prompt AI Claude yang praktis untuk pengguna dan tujuan yang berbeda. Gunakan ini sebagai templat dan sesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda:

Untuk pengembang

Buat fungsi Python dengan prompt AI Claude

Tulis fungsi Python yang terhubung ke database PostgreSQL, mengambil semua pengguna dari tabel ‘customers’, menangani kesalahan koneksi dengan blok try-except, dan mengembalikan hasil sebagai daftar kamus. Sertakan petunjuk tipe dan docstring yang menjelaskan parameter dan nilai kembalian Debug kode JavaScript ini dan jelaskan penyebab utama kesalahan, mengapa hal itu terjadi, serta sarankan dua cara untuk memperbaikinya: [tempelkan kode Anda]. Juga, sebutkan perbaikan kinerja yang Anda perhatikan Buat endpoint REST API di Node.js dengan Express untuk pendaftaran pengguna. Sertakan validasi email, pemeriksaan kekuatan kata sandi (minimal 8 karakter, satu angka, satu karakter khusus), hashing bcrypt, kode status HTTP yang sesuai, dan penanganan untuk upaya email ganda Jelaskan perbedaan async/await dan promises dalam JavaScript menggunakan dua contoh kode yang melakukan hal yang sama dengan kedua cara tersebut. Fokus pada perbedaan keterbacaan dan penanganan kesalahan. Beritahu saya kapan harus menggunakan masing-masing pendekatan dalam proyek nyata Periksa kueri SQL ini untuk masalah kinerja: [paste query]. Tunjukkan operasi yang lambat, sarankan indeks spesifik yang perlu dibuat, tunjukkan versi yang dioptimalkan, dan jelaskan dampak masing-masing Bangun komponen React bernama ImageGallery yang menerima array URL gambar sebagai props, menampilkan grid responsif (tiga kolom di desktop, dua kolom di tablet, satu kolom di mobile), mengimplementasikan lazy loading dengan Intersection Observer, dan membuka lightbox saat diklik. Gunakan TypeScript dan Tailwind untuk styling Konversikan endpoint Python Flask ini ke TypeScript dengan Express: [paste code]. Pertahankan fungsi yang sama, tambahkan tipe yang tepat untuk permintaan dan respons, gunakan async/await, dan ikuti konvensi Node.js

🧠 Fakta Menarik: Prompt DAN (2022) adalah hack komunitas yang menyebar secara global dalam 48 jam. 'Do Anything Now' jailbreak dimulai di Reddit sebagai lelucon untuk menghindari filter keamanan. Dalam dua hari, sudah ada lebih dari 20 versi yang di-fork dan menginspirasi gelombang baru prompt peran untuk mengabaikan instruksi sistem.

Untuk pemula

Pahami konsep teknis dengan bimbingan Claude

Jelaskan kecerdasan buatan menggunakan tiga contoh sehari-hari yang saya temui (seperti rekomendasi Netflix atau playlist Spotify). Kemudian jelaskan bagaimana AI berbeda dari program komputer biasa, menggunakan bahasa sederhana tanpa istilah teknis Saya bingung antara RAM dan penyimpanan. Jelaskan perbedaannya dengan analogi yang jelas, beritahu saya berapa banyak yang dibutuhkan untuk penggunaan dasar (browsing web, Netflix, dokumen Word), dan apa yang terjadi jika kehabisan masing-masing Saya seorang mahasiswa yang menghasilkan $800 per bulan dari pekerjaan paruh waktu. Biaya sewa saya $400. Bantu saya mengatur sisa $400 untuk makanan, transportasi, hiburan, dan tabungan. Jelaskan aturan 50/30/20 dan tunjukkan bagaimana aturan tersebut berlaku untuk situasi saya Ajari saya cara memasak pasta dengan benar. Jelaskan berapa banyak air yang digunakan, kapan menambahkan garam, cara memeriksa apakah sudah matang, dan tiga kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemula. Jelaskan apa arti al dente dan mengapa hal itu penting Saya perlu memahami fotosintesis untuk ujian saya minggu depan. Jelaskan prosesnya dalam langkah-langkah sederhana seolah-olah saya tidak tahu apa-apa tentang sains. Gunakan perbandingan sehari-hari dan soroti tiga hal penting yang harus saya ingat Saya berusia 22 tahun dan akan membeli mobil pertama saya. Jelaskan perbedaan antara mobil baru, bekas, dan sewa, biaya tersembunyi apa saja yang ada di luar harga jual (asuransi, perawatan, bahan bakar), dan lima tanda peringatan yang perlu diperhatikan saat memeriksa mobil bekas Jelaskan cara kerja kartu kredit, termasuk suku bunga, pembayaran minimum, dan skor kredit. Berikan tiga aturan spesifik yang harus diikuti agar saya tidak terjebak dalam utang Jelaskan apa itu hipotek menggunakan contoh rumah seharga $200.000. Jelaskan uang muka, suku bunga, pembayaran bulanan, dan apa yang perlu saya persiapkan sebelum mengajukan permohonan

Untuk profesional pemasaran

Tingkatkan upaya pemasaran Anda dengan prompt AI Claude

Tulis tujuh caption Instagram (masing-masing 100-150 karakter) untuk peluncuran musim panas merek fashion berkelanjutan. Sertakan ajakan bertindak (CTA), gunakan gambar pantai/alam, tekankan bahan ramah lingkungan, tambahkan 2-3 hashtag per caption, dan variasi nada dari inspiratif, edukatif, hingga playful Buat kalender media sosial selama 30 hari untuk kedai kopi lokal yang mencakup Instagram, Facebook, dan TikTok. Campurkan jenis konten: di balik layar, produk, fitur pelanggan, tips kopi, dan promosi. Sarankan waktu posting terbaik dan tandai hari-hari yang berfokus pada interaksi versus hari-hari yang berfokus pada penjualan Tulis email dingin B2B (kurang dari 150 kata) untuk layanan SaaS manajemen proyek saya. Mulailah dengan masalah spesifik terkait kolaborasi tim, jelaskan solusi kami secara singkat, sertakan satu statistik produktivitas, dan akhiri dengan permintaan lembut untuk demo 15 menit. Tulis tiga baris subjek untuk pengujian A/B Analisis umpan balik pelanggan ini: [tempel 10-15 ulasan]. Identifikasi tiga masalah utama, hitung seberapa sering masing-masing muncul, ambil kutipan contoh, dan rekomendasikan tindakan spesifik untuk mengatasi setiap masalah. Sajikan dalam format tabel Generate 10 ide artikel blog tentang pemasaran digital untuk bisnis kecil dengan anggaran terbatas. Sertakan judul sementara, kata kunci target, poin utama yang perlu dibahas, dan mengapa masing-masing penting bagi pemilik bisnis kecil. Fokus pada taktik DIY Tulis tiga deskripsi produk (masing-masing 100-150 kata) untuk cangkir keramik buatan tangan (12 ons, finishing matte, aman untuk microwave, tersedia dalam warna sage, biru, dan krem). Pertama, untuk Etsy, fokus pada kualitas artisan, kedua, untuk Instagram, tekankan gaya hidup, ketiga, untuk pembeli grosir, soroti ketahanan

💡 Tips Pro: Jika Claude menolak sesuatu, tanyakan: ‘Jelaskan pedoman keamanan spesifik mana yang mencegah Anda melakukan ini, lalu sarankan alternatif terdekat yang dapat Anda lakukan.’ Ini memaksa transparansi tentang batasan dan biasanya membuka solusi alternatif yang tidak Anda ketahui sebelumnya.

Untuk mahasiswa dan peneliti

Ringkaslah makalah penelitian perubahan iklim ini dalam 400 kata: [tempelkan makalah]. Susunlah dengan struktur: pertanyaan penelitian, metodologi, temuan utama dengan data, batasan studi, dan implikasi. Tulis dengan tingkat pemahaman mahasiswa sarjana dan soroti temuan paling signifikan Analisis artikel ini tentang regulasi media sosial: [tempel artikel]. Identifikasi argumen utama, tiga bukti terkuat, kesalahan logika, argumen kontra yang terlewatkan oleh penulis, dan bias yang tampak dari penulis. Sajikan sebagai analisis kritis Buatlah kerangka kerja rinci untuk esai 10 halaman tentang penyebab Revolusi Prancis. Sertakan tesis yang menyatakan bahwa faktor ekonomi paling berpengaruh, lima bagian utama dengan subbagian, peristiwa dan tanggal spesifik yang perlu disebutkan, serta sumber primer yang harus saya kutip Bandingkan ekonomi Keynesian dan Klasik pada poin-poin berikut: intervensi pemerintah, pandangan tentang pengangguran, pendekatan terhadap resesi, asumsi pasar, dan contoh nyata. Buat tabel perbandingan, lalu tulis 300 kata tentang teori mana yang lebih sesuai dengan tantangan modern Buat enam pernyataan tesis tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Gunakan sudut pandang yang berbeda: kausalitas vs. korelasi, platform spesifik, hasil spesifik. Jelaskan pendekatan penelitian yang diperlukan untuk setiap tesis Analisis studi tidur ini untuk tinjauan literatur saya: [tempel abstrak]. Ekstrak desain penelitian, ukuran sampel, variabel, statistik kunci dengan nilai p, dan kesimpulan. Kemudian tulis 100 kata yang mengkritik keterbatasan studi tersebut Analisis simbolisme darah, tidur, dan kegelapan dalam Macbeth. Untuk masing-masing: sebutkan dua adegan spesifik, jelaskan apa yang mereka wakili, bagaimana makna berkembang, dan hubungannya dengan tema rasa bersalah/ambisi. Tulis 200 kata per simbol dengan kutipan

Untuk pembuat konten dan penulis

Perkuat strategi pemasaran video Anda dengan prompt AI Claude

Tulis tiga paragraf pembuka (masing-masing 150 kata) untuk novel misteri New York tahun 1920-an. Tokoh utama adalah penyanyi jazz yang menemukan mayat di speakeasy-nya. Paragraf pembuka pertama dimulai dengan dialog, kedua dengan suasana, dan ketiga dengan aksi. Tetapkan nada noir dan era Prohibition, akhiri masing-masing dengan hook Buat 12 judul YouTube (kurang dari 60 karakter) untuk video latihan di rumah yang ditujukan untuk profesional sibuk. Sertakan angka, janjikan hasil dalam waktu kurang dari 30 menit, sebutkan tidak memerlukan peralatan, gunakan kata-kata yang ramah mesin pencari seperti full body, pembakaran lemak, ramah pemula. Catat konsep thumbnail untuk masing-masing Saya sedang menulis fiksi ilmiah tentang seorang ilmuwan yang menemukan perjalanan waktu tetapi hanya bisa kembali 24 jam ke belakang. Rancang lima plot twist dalam batasan ini. Setiap plot twist harus menciptakan dilema moral, memiliki konsekuensi logis, menghindari klise perjalanan waktu, dan menjelaskan bagaimana hal itu mengubah cerita Tulis ulang pengantar blog ini untuk menarik pembaca: [tempel paragraf]. Target audiens adalah pengusaha yang kesulitan dengan produktivitas. Mulailah dengan masalah yang relevan atau statistik yang mengejutkan, hilangkan bagian yang tidak perlu, dan bangun rasa penasaran tentang solusinya. Jaga agar tetap di bawah 100 kata Buat profil karakter untuk tiga protagonis petualangan fantasi. Setiap karakter memerlukan: nama, usia, deskripsi, ciri kepribadian, kelemahan fatal, kekuatan tersembunyi, latar belakang 100 kata, motivasi, hubungan dengan karakter lain, alur cerita trilogi, dan pola bicara unik. Buat mereka beragam dan saling melengkapi Tulis skrip podcast berdurasi 15 menit tentang produktivitas untuk para kreator. Sertakan pembukaan singkat (30 detik), pengantar, tiga segmen utama dengan tips, cerita pribadi, pertanyaan pendengar, ajakan bertindak (CTA), dan penutup. Tulis dengan gaya percakapan, tandai jeda, dan cantumkan waktu untuk setiap bagian

💡 Tips Pro: Di Claude Projects, tambahkan file bernama ‘ClaudeInstructions.md’ dengan preferensi Anda: ‘Saya benci jargon korporat,’ ‘Selalu tampilkan kode Python dengan petunjuk tipe,’ ‘Saya lebih suka ejaan Inggris.’ Claude menganggap file proyek sebagai instruksi yang bertahan di semua obrolan.

Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan AI sebagai asisten pribadi:

Untuk pemilik bisnis dan wirausahawan

Coba Claude AI untuk memperkuat keahlian Anda

Buat analisis SWOT untuk bisnis bimbingan belajar online saya yang menghubungkan siswa SMA dengan tutor perguruan tinggi untuk mata pelajaran matematika/ilmu pengetahuan. Saya mengenakan biaya $30 per jam, memiliki 15 tutor, dan 40 siswa. Daftar lima item per kategori dengan penjelasan, serta satu tindakan untuk setiap kelemahan dan ancaman Seorang pelanggan meninggalkan ulasan dua bintang: [tempel ulasan]. Tulis tanggapan publik (kurang dari 100 kata) yang mengakui kekecewaan, mengambil tanggung jawab, menjelaskan solusi kami, menawarkan penyelesaian, dan berakhir dengan nada positif. Sesuaikan dengan suara merek kami yang ramah namun profesional Tulis proposal bisnis untuk investor dalam startup kemasan ramah lingkungan saya yang memproduksi bubble wrap kompos dari mycelium jamur. Sertakan ringkasan eksekutif (250 kata), serta garis besar untuk: masalah dengan data pasar, solusi kami, model bisnis, analisis kompetitor, proyeksi tiga tahun, permintaan pendanaan $500K, dan penggunaan dana Saya adalah desainer grafis lepas dengan tiga tahun pengalaman yang berspesialisasi dalam identitas merek untuk bisnis berkelanjutan. Buat tiga tingkatan layanan dengan: apa yang termasuk, jadwal, harga, klien ideal, dan penawaran tambahan. Tetapkan harga saya sebagai spesialis keberlanjutan Tulis deskripsi pekerjaan untuk asisten virtual (20 jam/minggu) yang menangani layanan pelanggan dan administrasi untuk toko e-commerce perhiasan buatan tangan saya. Sertakan ringkasan peran, tanggung jawab (email, pesanan, Instagram, Trello), keterampilan yang diperlukan vs. yang diinginkan, alat yang digunakan, kesesuaian kepribadian, dan kisaran gaji Tulis siaran pers (kurang dari 400 kata) mengumumkan kemitraan kami dengan EcoSupply mulai bulan depan. Kami akan mengurangi penggunaan plastik sebesar 80% dan menjadi yang pertama di industri kami dengan kemasan yang sepenuhnya dapat terurai secara alami. Sertakan kutipan dari CEO, kutipan dari EcoSupply, profil perusahaan kedua belah pihak, dan judul berita yang menarik untuk media bisnis lokal Buat strategi retensi untuk langganan kotak kopi saya ($35/bulan, 500 pelanggan, 8% tingkat churn bulanan). Berikan delapan taktik yang mencakup onboarding, engagement, win-back, dan loyalitas. Untuk masing-masing, jelaskan langkah-langkah implementasi, dampak retensi yang diharapkan, dan biaya yang terlibat

📖 Baca Juga: Cara Menjadi Prompt Engineer

Untuk tugas sehari-hari dan penggunaan pribadi

Manfaatkan AI untuk menghasilkan gambar dengan HTML dan CSS

Rencanakan persiapan makanan vegetarian selama tujuh hari untuk satu orang dengan anggaran $50. Termasuk sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan setiap hari. Makanan yang dapat disiapkan dalam 30 menit, gunakan bahan-bahan yang tumpang tindih untuk mengurangi limbah, penuhi kebutuhan gizi dasar, dan sertakan daftar belanja terkategori dengan harga. Catatan: Opsi memasak dalam jumlah besar pada hari Minggu Tulis email yang sopan namun tegas kepada pemilik properti tentang pemanas yang rusak (sudah 5 hari). Acuan pada klausul kelayakan hunian dalam kontrak sewa, sebutkan pesan teks saya 4 hari yang lalu, catat suhu di bawah 60°F pada malam hari, minta perbaikan dalam 48 jam, dan katakan bahwa saya sedang mendokumentasikan sesuai hak penyewa. Tetap profesional dan faktual Buat rencana latihan di rumah untuk pemula selama 12 minggu (3 kali seminggu, tanpa peralatan). Struktur: minggu 1-4 membangun dasar, 5-8 meningkatkan intensitas, 9-12 menambahkan tantangan. Tentukan latihan, set, repetisi, dan istirahat untuk setiap minggu dengan modifikasi yang lebih mudah. Sertakan pemanasan dan pendinginan selama lima menit. Fokus pada keberlanjutan Buat gambar kamar tidur minimalis Skandinavia: tempat tidur platform rendah dengan seprai putih, lantai kayu ek ringan, jendela besar dengan tirai tipis dan cahaya alami yang lembut, meja nakas kayu kecil dengan lampu keramik dan tanaman, selimut wol krem, dinding putih dengan satu karya seni abstrak dalam warna-warna bumi, tenang dan lapang, cahaya pagi, fotografi arsitektur Saya berada di Seattle dan sedang merencanakan malam kencan Sabtu dengan pacar saya yang suka aktivitas di luar ruangan, tapi butuh rencana cadangan jika hujan. Sarankan 5 ide kencan dengan aktivitas di luar ruangan plus alternatif di dalam ruangan, waktu, mengapa romantis, perkiraan biaya, dan tempat makan malam/minum di dekatnya setelahnya. Kami berusia akhir 20-an dan lebih suka pengalaman daripada restoran mewah Buat daftar packing untuk dua minggu di Eropa pada bulan Oktober (London, Paris, Amsterdam). Susun berdasarkan: pakaian untuk suhu 50-65°F dan hujan dengan lapisan, perlengkapan mandi, catat apa yang perlu dibeli di sana, elektronik dengan adaptor, dokumen dengan salinan cadangan, obat-obatan, dan barang-barang esensial untuk tas sehari-hari. Tandai barang yang dibawa dalam kabin vs. yang didaftarkan. Sarankan 7-8 potong pakaian yang serbaguna dan dapat dipadukan.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari saat Menggunakan Prompt AI Claude

Banyak ulasan Claude AI menyoroti kesalahan umum yang membuat prompt kurang efektif.

Kesalahan Apa yang terjadi Cara memperbaikinya Menggunakan gaya percakapan yang santai AI membuang-buang waktu menginterpretasikan teks pengisi alih-alih fokus pada niat. Jaga agar kalimat tetap langsung dan hapus kata-kata yang tidak perlu. Memberikan tujuan abstrak Ia kesulitan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'lebih baik' atau 'meningkatkan'. Ubah tujuan yang tidak jelas menjadi permintaan yang dapat diukur (misalnya, 'perpendek ini sebesar 30%') Penggunaan batasan yang berlebihan Aturan yang berlebihan dapat menghasilkan jawaban yang kaku atau dangkal. Temukan keseimbangan antara kejelasan dan ruang kreatif. Kontekstualisasi peran yang hilang Tanpa mengetahui target pembaca atau tujuan, hasilnya akan kurang terarah. Beritahu Claude untuk siapa atau mengapa ia menulis (misalnya, 'untuk email klien'). Mengabaikan prompt tindak lanjut Masukan satu kali jarang menghasilkan versi terbaik. Gunakan jawaban sebelumnya untuk menyempurnakan nada, logika, atau struktur.

🔍 Tahukah Anda? Orang-orang benar-benar berkompetisi satu sama lain dengan menulis prompt AI secara langsung di atas panggung. Ini disebut Prompt Battle, dan penonton menilai hasilnya secara real-time berdasarkan suasana, kekacauan, dan kreativitas murni, bukan keterampilan teknis. Ya, penulisan prompt kini resmi menjadi seni pertunjukan.

Batasan Penggunaan Claude AI

Claude AI dirancang untuk pemikiran mendalam dan percakapan alami, tetapi masih memiliki batasan yang memengaruhi keandalan dalam beberapa kasus penggunaan. Beberapa pengguna mencari alternatif Claude AI karena batasan-batasan ini:

Batasan penggunaan dan pesan : Pengguna gratis menghadapi kuota pesan harian, sedangkan paket berbayar memiliki reset berkala (misalnya, setiap lima jam), yang membatasi kelancaran penggunaan.

Respons lambat atau latensi saat beban tinggi : Ulasan melaporkan kinerja yang lebih lambat saat sistem digunakan secara intensif, yang dapat mengganggu alur kerja.

Integrasi dan kustomisasi terbatas (terutama di tier gratis): Beberapa pengguna mengatakan bahwa dibandingkan dengan platform lain, ekosistem Claude memiliki lebih sedikit plugin atau integrasi enterprise yang mendalam.

Kekurangan dalam tugas-tugas canggih atau spesifik: Meskipun kuat dalam penalaran, ia mungkin kesulitan dalam domain teknis yang sangat kompleks atau nuansa emosional.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Claude Code untuk Pemrograman yang Efisien dan Akurat

Alternatif Claude AI yang Layak Dicoba

Berikut adalah beberapa alternatif Claude untuk mendukung alur kerja Anda. 👇

1. ClickUp

Mengapa terpaku pada satu LLM saat Anda bisa menggunakannya dalam satu ruang kerja yang didukung AI?

Banyak alternatif Claude AI hanya berfokus pada menghasilkan ide atau menyusun teks.

Itu membantu, tetapi tim masih membutuhkan tempat di mana ide-ide tersebut diubah menjadi tugas, persetujuan, versi konten, dan pengiriman aktual. ClickUp mengatasi celah tersebut.

Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Berikut ini adalah gambaran lebih detail tentang kemampuan AI-nya. 💬

Bekerja dengan AI yang memahami Anda dan pekerjaan Anda.

Tanyakan kepada ClickUp Brain untuk pembaruan progres, dengan tugas yang terlambat dan terblokir ditandai

ClickUp Brain memahami konteks pekerjaan Anda.

Misalkan seorang manajer pertumbuhan bertanya: Apa yang menghambat kemajuan di ruang kerja kampanye Q3? ClickUp Brain memindai komentar tugas, subtugas, status, dan ketergantungan, lalu memberikan respons yang jelas:

Tugas yang belum ditugaskan

Persetujuan yang hilang

Penundaan dalam proses tinjauan konten

Pekerjaan terhambat karena permintaan aset

Laporan penghalang menampilkan pemilik tindakan dan dampak waktu, sehingga tim dapat memperbaiki masalah daripada terus-menerus menghadapi tumpukan pekerjaan yang tak kunjung usai.

📌 Coba prompt ini: Review semua tugas yang diberi tag ‘Q3 Campaign’ dan identifikasi hambatan yang dikelompokkan di bawah kategori kreatif, produk, dan persetujuan.

Dapatkan pesan yang tepat dengan lebih cepat

ClickUp Brain membantu menentukan arah dan menyusun tulisan yang lebih kuat langsung di dalam ruang kerja Anda. Tidak perlu beralih tab!

Misalkan tim Anda sedang mempersiapkan peluncuran fitur baru. Manajer Proyek (PM) membuka dokumen ClickUp dan meminta ClickUp Brain untuk mendefinisikan pernyataan nilai inti, merancang variasi pesan untuk segmen audiens yang berbeda, dan menggambarkan alur cerita. Sistem ini menghubungkan narasi tersebut dengan daftar tugas dan alur kepemilikan yang sudah ada, sehingga tidak ada yang perlu menunggu konteks tambahan di kemudian hari.

📌 Coba prompt penulisan AI ini: Tentukan pesan nilai inti untuk peluncuran kami yang akan datang yang ditujukan untuk tim SaaS yang berfokus pada kerja jarak jauh. Buat tiga variasi untuk: situs web, presentasi penjualan, dan media sosial

Tulis artikel blog berisikan 1000 kata tentang pengembangan produk dalam tim yang tersebar. Tambahkan judul yang jelas, dan gunakan poin-poin serta tabel jika memungkinkan

Ubah paragraf ini agar terdengar lebih tegas dan berfokus pada manfaat. Hapus kata-kata pengisi

Ubah transkrip panggilan pelanggan ini menjadi tiga poin pembicaraan dan posisi fitur yang direkomendasikan

Sentralisasikan model AI dalam satu ruang kerja yang terkendali.

ClickUp Brain berfungsi sebagai ruang kerja AI khusus Anda. Pengalaman ini terasa stabil dan terarah karena mengambil konteks dari tugas, dokumen, ruang kerja, basis pengetahuan, dan alat terhubung Anda.

Selain itu, Anda dapat memilih kecerdasan yang sesuai dengan situasi: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini, atau DeepSeek.

Pilihan Anda penting:

Narasi strategi mengalir lebih lancar melalui Claude

Penulisan yang berorientasi pada klien menjadi lebih rapi melalui ChatGPT

Penelitian dan analisis teknis menjadi lebih jelas melalui Gemini

Sintesis tingkat tinggi berfungsi dengan andal melalui DeepSeek

Dengan fitur pencarian AI canggihnya, Anda dapat dengan cepat menemukan informasi dari tugas, dokumen, file, dan bahkan sumber eksternal seperti Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint, dan internet secara luas—menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat. Fitur pencarian web memungkinkan Anda meneliti tren terkini, data pasar, atau praktik terbaik langsung dari ruang kerja Anda, memudahkan pengumpulan dan berbagi wawasan tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Selain itu, ClickUp Brain juga menawarkan pembangkitan gambar dari prompt teks, memungkinkan Anda untuk membuat visual kustom sesuai permintaan.

Buat gambar yang kuat menggunakan prompt bahasa alami di ClickUp Brain

Pindahkan semua pekerjaan Anda ke dalam satu aplikasi AI super.

Sebagai aplikasi AI mandiri ClickUp, ClickUp Brain MAX’s Talk to Text membantu Anda mempertahankan momentum dan bekerja 400% lebih cepat. Anda cukup menekan satu tombol, berbicara secara alami, dan ClickUp akan mengubah suara Anda menjadi teks terstruktur yang dapat digunakan di mana saja. Fitur ini juga membantu Anda mengakses berbagai model bahasa besar (LLMs), menghasilkan laporan, dan mengambil data dari ruang kerja Anda, semuanya dalam satu antarmuka.

Claude dapat membantu menulis setelah Anda mengetik sesuatu, tentu saja, tetapi Claude tidak menangkap proses berpikir saat pekerjaan sedang berlangsung. ClickUp melakukannya.

Fitur terbaik ClickUp

Standarkan cara tim Anda menggunakan prompt AI: Simpan prompt yang dapat digunakan ulang di dalam ClickUp Brain sehingga seluruh tim dapat menghasilkan output yang sesuai dengan nada, konteks klien, dan strategi.

Otomatisasi alur kerja berulang: Ubah permintaan klien yang umum, persetujuan, dan pelaporan menjadi pemicu yang dapat diulang dengan Ubah permintaan klien yang umum, persetujuan, dan pelaporan menjadi pemicu yang dapat diulang dengan ClickUp Automations

Jaga agar pengiriman tetap berjalan tanpa pengawasan manual: Biarkan Biarkan ClickUp Ambient Agents mengambil alih saat tugas terhenti atau seseorang kewalahan.

Sesuaikan jadwal berdasarkan perubahan beban kerja yang sebenarnya: Atur ulang pertemuan dan tenggat waktu berdasarkan prioritas yang berubah di dalam Atur ulang pertemuan dan tenggat waktu berdasarkan prioritas yang berubah di dalam Kalender ClickUp untuk menyesuaikan minggu Anda secara otomatis.

Ubah panggilan menjadi langkah-langkah yang jelas: Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk mencatat keputusan dan menugaskan tindak lanjut langsung ke tugas.

Ubah pesan klien menjadi data terstruktur: Klasifikasikan sentimen, tingkat urgensi, dan jenis permintaan langsung di dalam tugas menggunakan Klasifikasikan sentimen, tingkat urgensi, dan jenis permintaan langsung di dalam tugas menggunakan ClickUp AI Fields untuk memastikan alur kerja Anda mencerminkan kebutuhan aktual.

Berikan AI akses ke konteks nyata: Hubungkan Google Drive dan Figma ke ClickUp menggunakan Hubungkan Google Drive dan Figma ke ClickUp menggunakan ClickUp Integrations untuk memberikan AI riwayat akun lengkap daripada prompt yang terisolasi.

Batasan ClickUp

Fitur dan opsi penyesuaiannya dapat membingungkan pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.585+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp AI?

Seorang pengguna ClickUp juga berbagi pengalamannya di G2:

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform membuat respons lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan, yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana ClickUp membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum rapat, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform membuat respons lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan, yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana ClickUp membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum rapat, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

2. ChatGPT

melalui ChatGPT

ChatGPT dari OpenAI dapat menangani berbagai tugas, mulai dari menulis skrip Python hingga merencanakan itinerari liburan Anda berikutnya. Anda mendapatkan antarmuka obrolan yang bersih tanpa tombol atau pengaturan yang membingungkan, sehingga Anda dapat mulai bekerja segera.

Selain itu, fitur memori akan belajar preferensi Anda seiring waktu, sehingga Anda tidak perlu menjelaskan gaya penulisan atau persyaratan proyek setiap sesi. ChatGPT cocok untuk orang yang menginginkan fleksibilitas tanpa perlu memahami bagaimana AI berfungsi di balik layar.

Fitur terbaik ChatGPT

Latih GPT kustom pada basis pengetahuan atau instruksi spesifik untuk menangani tugas-tugas niche seperti penyaringan CV atau modifikasi resep.

Unggah beberapa jenis file secara bersamaan—PDF, spreadsheet, gambar—dan bandingkan informasi di antara mereka dalam satu percakapan.

Gunakan Analisis Data Lanjutan untuk menjalankan kode Python pada dataset yang diunggah, membuat visualisasi dan ringkasan statistik tanpa perlu menulis kode sendiri.

Akses ChatGPT melalui integrasi API untuk menyematkan respons langsung ke dalam aplikasi atau alur kerja otomatis Anda sendiri.

Batasan ChatGPT

Pengguna gratis akan dialihkan ke model yang lebih lambat selama periode sibuk, yang terjadi lebih sering daripada yang Anda kira.

Pembuatan gambar memiliki batasan yang lebih ketat dibandingkan alat khusus, menolak prompt gambar AI yang dapat ditangani dengan baik oleh platform lain.

Kualitas respons bervariasi tergantung pada versi model yang Anda gunakan pada saat itu.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengguna mengatakan:

Terkadang, ia kehilangan konteks, yang mengganggu alur keseluruhan. Versi sebelumnya rentan terhadap halusinasi dan sering kali memalsukan informasi. Misalnya, saat saya meminta rekomendasi buku, ia kadang-kadang menyarankan judul yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, saat saya menggunakannya untuk menghasilkan kode, ia sering kali meyakinkan saya bahwa kode tersebut akan berfungsi, tetapi pada praktiknya, kode tersebut tidak berfungsi seperti yang dijanjikan.

Terkadang, ia kehilangan konteks, yang mengganggu alur keseluruhan. Versi sebelumnya rentan terhadap halusinasi dan sering kali memalsukan informasi. Misalnya, saat saya meminta rekomendasi buku, ia kadang-kadang menyarankan judul yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, saat saya menggunakannya untuk menghasilkan kode, ia sering kali meyakinkan saya bahwa kode tersebut akan berfungsi, tetapi pada praktiknya, kode tersebut tidak berfungsi seperti yang dijanjikan.

3. Google Gemini

melalui Gemini

Google Gemini mengakses indeks informasi besar perusahaan dan terintegrasi langsung dengan Google Workspace Anda. Jika kehidupan Anda bergantung pada Gmail, Drive, dan Docs, Gemini dapat menelusuri aplikasi-aplikasi tersebut untuk menemukan apa yang Anda butuhkan.

Kemampuan multimodalnya juga solid. Anda dapat mengunggah video, gambar, dan dokumen secara bersamaan, yang sangat berguna untuk proyek-proyek kompleks. Namun, terkadang terasa seperti Google masih mencari tahu apa yang seharusnya menjadi Gemini. Fitur-fiturnya terus berkembang, tetapi pengalaman penggunaannya bisa terasa tidak konsisten dibandingkan dengan alat bantu penulisan yang telah lebih lama berkembang.

Fitur terbaik Google Gemini

Proses konten video secara langsung dengan mengunggah file atau membagikan tautan YouTube untuk mengekstrak momen kunci, tema, atau cap waktu spesifik.

Gunakan Gems untuk membuat versi AI yang disesuaikan untuk tujuan berbeda, seperti mitra brainstorming, pelatih karier, atau editor konten.

Bekerja sama dalam percakapan Gemini dengan membagikannya kepada anggota tim yang dapat melanjutkan percakapan dan menambahkan pertanyaan mereka sendiri.

Ekspor potongan kode yang dihasilkan oleh Gemini langsung ke notebook Google Colab untuk pengujian dan iterasi segera.

Batasan Google Gemini

Responsnya cenderung konservatif, terkadang menghindari sudut pandang yang nuansa atau kreatif.

Integrasi yang kuat dengan ekosistem Google berarti Anda pada dasarnya berkomitmen pada seluruh rangkaian produk mereka.

Harga Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Ulasan dan penilaian Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Gemini?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya benar-benar menghargai integrasi yang mulus antara Gemini dengan aplikasi Google seperti Gmail dan Google Drive, yang memungkinkan saya untuk menyusun email, merangkum dokumen, dan mengerjakan konten tanpa harus berpindah antar alat, menghemat banyak waktu dan membuat tugas sehari-hari saya jauh lebih lancar.

Saya benar-benar menghargai integrasi yang mulus antara Gemini dengan aplikasi Google seperti Gmail dan Google Drive, yang memungkinkan saya untuk menyusun email, merangkum dokumen, dan mengerjakan konten tanpa harus berpindah antar alat, menghemat banyak waktu dan membuat tugas sehari-hari saya jauh lebih lancar.

🧠 Fakta Menarik: Prompt kini sedang diteliti dari sudut pandang keamanan. Institut Keamanan AI Inggris menemukan bahwa bahkan prompt dasar dapat melewati sistem pengamanan di LLMs, menunjukkan bahwa desain prompt bersifat kreatif dan juga merupakan vektor risiko.

4. Perplexity AI

melalui Perplexity AI

Perplexity AI menyebut dirinya sebagai mesin jawaban, dan itu tepat. Setiap respons dilengkapi dengan kutipan yang menunjukkan sumber informasi secara tepat. Anda juga mendapatkan mode pencarian yang berbeda tergantung pada apa yang Anda cari: Quick untuk jawaban cepat, Pro untuk analisis mendalam menggunakan model yang lebih kuat, dan mode Focus yang fokus pada jenis sumber tertentu.

Perplexity paling cocok sebagai teman riset daripada mitra kreatif. Minta AI untuk menulis puisi atau brainstorming ide kampanye, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Tapi untuk mengumpulkan informasi faktual dengan cepat? Ia memberikan tepat apa yang Anda butuhkan.

Fitur terbaik Perplexity AI

Buat Koleksi untuk mengorganisir thread penelitian berdasarkan topik dan undang kolaborator untuk berkontribusi dengan pertanyaan dan temuan di ruang bersama.

Gunakan Pro Search dengan o1-mini reasoning untuk mengatasi masalah kompleks dan multi-langkah yang memerlukan analisis logis yang lebih mendalam di luar sekadar pengambilan informasi.

Unduh thread pencarian lengkap sebagai dokumen terformat untuk menjaga penelitian dengan kutipan tetap utuh untuk laporan atau presentasi.

Pin sumber yang sering dirujuk dalam percakapan, sehingga Perplexity memprioritaskan sumber tersebut saat menjawab pertanyaan terkait selanjutnya.

Batasan Perplexity AI

Dukungan unggah file masih dasar, sehingga analisis dokumen yang kompleks tidak berjalan sebaik di platform lain.

Permintaan kreatif terasa kaku dan kurang inspiratif karena alat ini mengutamakan akurasi daripada imajinasi.

Kuota pencarian pro membatasi penggunaan harian Anda bahkan pada paket berbayar, yang menjadi mengganggu selama sesi penelitian intensif.

Anda tidak dapat menetapkan instruksi kustom atau membuat persona untuk menyesuaikan gaya respons untuk proyek yang berbeda.

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: $200/bulan

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Enterprise Max: $325/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Perplexity AI

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

Seorang pengguna mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Perplexity adalah kecepatan dan ketepatannya dalam mengakses informasi. Perplexity menggabungkan kekuatan model bahasa AI dengan pencarian web real-time, artinya saya mendapatkan jawaban yang terbaru dan bersumber dengan cepat. Ini sangat berguna untuk penelitian cepat, verifikasi fakta, dan menjelajahi topik tanpa tersesat di antara puluhan tab browser. Saya juga menghargai antarmuka yang bersih dan bebas gangguan, serta cara Perplexity mencantumkan sumbernya dengan transparan.

Yang paling saya sukai dari Perplexity adalah kecepatan dan ketepatannya dalam mengakses informasi. Perplexity menggabungkan kekuatan model bahasa AI dengan pencarian web real-time, artinya saya mendapatkan jawaban yang terbaru dan bersumber dengan cepat. Ini sangat berguna untuk penelitian cepat, verifikasi fakta, dan menjelajahi topik tanpa tersesat di antara puluhan tab browser. Saya juga menghargai antarmuka yang bersih dan bebas gangguan, serta cara Perplexity mencantumkan sumbernya dengan transparan.

5. Microsoft Copilot

melalui Microsoft Copilot

Pendekatan terintegrasi Microsoft Copilot mengubah cara Anda bekerja. Menganalisis data penjualan di Excel? Copilot dapat mengidentifikasi tren dan membuat grafik berdasarkan permintaan dalam bahasa alami. Menyusun presentasi di PowerPoint? Jelaskan apa yang Anda butuhkan, dan Copilot akan menghasilkan slide dari awal.

Versi obrolan mandiri juga tersedia, tetapi nilai sebenarnya terlihat di dalam aplikasi Microsoft 365, di mana Copilot mengotomatiskan bagian-bagian yang membosankan dari alur kerja Anda. Kelemahannya? Anda harus sudah berlangganan Microsoft 365, dan Copilot menambahkan lapisan langganan tambahan di atasnya. Tim kecil atau pengguna individu mungkin kesulitan membenarkan struktur harga ini kecuali mereka benar-benar berkomitmen pada ekosistem Microsoft.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Referensikan dokumen SharePoint atau folder OneDrive tertentu dalam prompt Anda sehingga Copilot dapat mengambil konteks dari file aktual organisasi Anda.

Gunakan prompt Copilot Lab sebagai templat awal untuk skenario bisnis umum seperti analisis kompetitor atau peluncuran proyek.

Lacak perubahan dan saran yang dibuat oleh Copilot dalam dokumen Word melalui riwayat revisi standar sehingga Anda tetap memiliki kendali penuh atas versi dokumen.

Jadwalkan email ringkasan otomatis di Outlook yang mengumpulkan catatan rapat, tindakan yang harus dilakukan, dan keputusan dari percakapan Teams Anda.

Batasan Microsoft Copilot

Efektivitasnya bervariasi secara signifikan tergantung pada aplikasi Microsoft mana yang Anda gunakan pada saat itu.

Orang yang tidak familiar dengan ekosistem Microsoft akan menghadapi periode penyesuaian yang lebih lama saat mempelajari aplikasi dan fitur AI-nya.

Harga Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: $20/bulan

Microsoft 365 Copilot: $31,50/bulan

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (125+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Seorang pengguna mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Microsoft Copilot adalah bagaimana ia terintegrasi dengan mulus ke dalam aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, dan Outlook. Ia menghemat waktu dengan menghasilkan draf, menganalisis data, dan merangkum thread atau dokumen panjang dalam hitungan detik. Prompt bahasa alami membuatnya sangat mudah digunakan, bahkan bagi orang yang tidak terlalu teknis. Untuk tugas-tugas berulang atau yang membutuhkan banyak penelitian, rasanya seperti memiliki asisten pribadi yang terintegrasi ke dalam ruang kerja saya, yang meningkatkan produktivitas dan fokus.

Yang paling saya sukai dari Microsoft Copilot adalah bagaimana ia terintegrasi dengan mulus ke dalam aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, dan Outlook. Ia menghemat waktu dengan menghasilkan draf, menganalisis data, dan merangkum thread atau dokumen panjang dalam hitungan detik. Prompt bahasa alami membuatnya sangat mudah digunakan, bahkan bagi orang yang tidak terlalu teknis. Untuk tugas-tugas berulang atau yang membutuhkan banyak penelitian, rasanya seperti memiliki asisten pribadi yang terintegrasi ke dalam ruang kerja saya, yang meningkatkan produktivitas dan fokus.

