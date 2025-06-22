11 Alternatif Terbaik Claude AI pada Tahun 2025

Claude AI, yang dikembangkan oleh Anthropic, adalah alat penulisan AI yang populer bagi mereka yang mengutamakan respons yang bijaksana, berfokus pada keamanan, dan gaya percakapan yang alami.

Namun, tergantung pada kebutuhan Anda, Anda mungkin ingin model yang lebih cepat, lebih dapat disesuaikan, dan lebih cerdas dalam verifikasi fakta dan ringkasan.

Tersedia banyak alternatif Claude AI yang menggunakan model bahasa besar (LLMs) canggih untuk mendukung berbagai tugas AI percakapan, baik itu penulisan kreatif, konten pemasaran real-time, atau otomatisasi tugas.

Dan yang terbaik di antaranya, ClickUp mungkin segera menjadi asisten AI baru Anda. Mari kita tunjukkan alasannya—melalui perbandingan detail beberapa alternatif Claude teratas!

Mengapa Memilih Alternatif Claude AI?

Tidak semua alat AI cocok untuk setiap tugas. Claude AI menawarkan pembangkitan konten kreatif yang ditingkatkan berdasarkan pedoman merek yang detail, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik untuk pemrograman yang sempurna. Ia tidak dapat mengakses ruang kerja Anda untuk konteks, dan juga tidak dapat terhubung ke internet untuk memperbarui jawabannya dengan data real-time.

Seorang pengguna Reddit menyoroti masalah yang semakin meningkat pada Claude dalam menghasilkan kode dan mengelola instruksi kompleks:

Saya adalah pengguna Claude Pro, dan dalam beberapa hari terakhir saya mengalami beberapa masalah. Kode yang dihasilkan oleh Claude sepertinya membutuhkan lebih banyak penyesuaian sekarang. Dulu cukup andal, tapi belakangan ini menjadi kurang dapat diandalkan. Claude kini lebih kesulitan menangani konteks panjang dan tugas kompleks. Sepertinya ia kehilangan jejak atau memberikan respons yang kurang koheren dibandingkan sebelumnya.

Saya adalah pengguna Claude Pro, dan dalam beberapa hari terakhir saya mengalami beberapa masalah. Kode yang dihasilkan oleh Claude sepertinya membutuhkan lebih banyak penyesuaian sekarang. Dulu cukup andal, tapi belakangan ini kurang dapat diandalkan. Claude kini lebih kesulitan menangani konteks panjang dan tugas kompleks. Sepertinya ia kehilangan jejak atau memberikan respons yang kurang koheren dibandingkan sebelumnya.

Inilah yang kurang dari Claude AI yang harus Anda cari secara aktif dalam alternatif yang lebih baik:

Akses web real-time : Tarik data terkini, peristiwa terbaru, dan penelitian terbaru langsung ke alur kerja Anda untuk akurasi fakta tanpa perlu beralih alat.

Pembangkitan kode yang akurat : Buat kode yang bersih dan fungsional untuk proyek kompleks tanpa perlu memperbaiki logika yang rusak atau mendebug output yang bermasalah.

Pengelolaan konteks panjang : Kelola prompt, dokumen, dan thread kompleks yang lebih panjang tanpa model kehilangan struktur atau akurasi.

Penyimpanan dan penggunaan ulang prompt : Simpan dan terapkan : Simpan dan terapkan templat prompt AI yang telah disiapkan untuk respons yang lebih cepat dalam penulisan, analisis, dan tugas.

Dukungan input multimodal : Analisis gambar, tangkapan layar, dokumen, atau grafik bersama teks untuk mengekstrak data atau merespons dengan konteks.

Fungsi asisten canggih : Gunakan : Gunakan asisten pribadi AI yang disesuaikan untuk menulis, mengedit, mengotomatisasi, pemrograman, merangkum, dan penjadwalan.

Fleksibilitas: Akses dukungan bahasa yang lebih beragam dan kemampuan multibahasa.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Claude AI untuk Pemrograman yang Efisien dan Akurat

Alternatif Claude AI dalam Sekilas

Berikut ini daftar singkat alternatif terbaik untuk Claude AI, masing-masing menawarkan fitur premium, untuk membantu Anda memilih sistem AI yang paling sesuai dengan tujuan Anda.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Perorangan, perusahaan, dan tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan solusi manajemen proyek dan kolaborasi all-in-one yang didukung AI—dengan akses ke berbagai model bahasa besar (LLMs). Asisten penulisan AI, otomatisasi alur kerja, pencarian terintegrasi Rencana gratis tersedia; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. ChatGPT Pengguna individu dan tim kecil hingga menengah yang membutuhkan AI serbaguna dan multimodal dengan wawasan yang lebih cepat. Kemampuan penalaran yang kuat, dukungan pemrograman, dan ekosistem plugin. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $20 per bulan. Perplexity AI Individu yang mencari pengambilan informasi real-time dan penelitian. Integrasi pencarian web langsung, pelacakan kutipan, dan kemampuan multimodal. Tersedia rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $20/bulan Microsoft Copilot Tim berukuran menengah dan perusahaan yang membutuhkan alur kerja AI profesional dalam ekosistem Microsoft 365. Integrasi ekosistem Microsoft asli, bantuan kontekstual, dan keamanan perusahaan. Tersedia rencana gratis; rencana berbayar seharga $20 per bulan. Google Gemini Tim berukuran menengah dan perusahaan yang membutuhkan pemrosesan multimodal dan integrasi ekosistem Google. Fungsi lintas aplikasi, kemampuan penalaran yang kuat di berbagai format, dan pengetahuan yang luas. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $19,99 per bulan. Jasper AI Freelancer, wirausaha tunggal, dan tim yang ingin menghasilkan konten pemasaran yang selaras dengan merek. Penyesuaian suara merek, fitur SEO, dan kolaborasi tim Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $49 per bulan. Copy. ai Freelancer, wirausaha tunggal, dan tim yang mencari layanan penulisan AI. Lebih dari 200 alur kerja, suara merek yang dapat disesuaikan, dan fitur kolaborasi canggih. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $49 per bulan. HuggingChat Pengembang yang bekerja pada proyek AI sumber terbuka Lebih dari 1000 model terbuka, alat kolaborasi, dan penyesuaian model. Gratis Poe Freelancer, wirausaha mandiri, dan tim yang mencari akses ke beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform. Akses ke berbagai model AI, dukungan untuk web, iOS, Android, dan lain-lain. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $4,99 per bulan. Character. ai Membuat karakter AI interaktif Respons karakter yang mirip manusia, percakapan interaktif Tersedia rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $9,99 per bulan. YouChat Individu yang membutuhkan AI percakapan yang diperkuat dengan pencarian web. Hasil pencarian terintegrasi, pelacakan kutipan, pemahaman multimodal Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $20/bulan

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Claude AI untuk Bantuan Pemrograman

Alternatif Claude AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Berdasarkan poin-poin di atas dan pengujian langsung pada berbagai alat, berikut ini ulasan mendalam tentang alternatif Claude AI, termasuk alat gratis untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kemampuan pengambilan keputusan Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas AI berbasis tugas dan perencanaan proyek)

Coba ClickUp Brain secara gratis Gunakan ClickUp Brain untuk mengintegrasikan model AI yang kuat ke dalam ruang kerja Anda untuk pembangkitan konten yang efisien, ringkasan, dan manajemen proyek.

Apakah Anda membutuhkan alternatif Claude AI yang kuat yang unggul dalam penulisan, brainstorming, ringkasan, dan otomatisasi tugas tanpa mengganggu alur kerja Anda?

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek, kolaborasi dokumen, dan kemampuan AI ke dalam platform terpadu.

Berbeda dengan kebanyakan chatbot lainnya, asisten AI ClickUp, ClickUp Brain, adalah mesin AI yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam ruang kerja ClickUp Anda dan dirancang khusus untuk produktivitas. Jika Claude AI adalah diplomat yang terampil di dunia AI—sopan dan terukur—maka ClickUp Brain adalah jenius taktis: cepat, adaptif, dan siap untuk benar-benar mengeksekusi pekerjaan bersama Anda, bukan hanya memberikan saran.

Baik Anda sedang menulis konten, merangkum catatan rapat, mengelola tugas, atau mengungkap informasi penting yang tersembunyi di ClickUp Tasks, Docs, atau Chat, Brain selalu siap membantu—dengan pemahaman konteks yang mendalam dan siap memberikan solusi.

Gunakan ClickUp Brain sebagai Manajer Pengetahuan AI untuk mendapatkan jawaban dari tugas, dokumen, dan orang-orang Anda.

Ketika seseorang dari tim membutuhkan informasi—baik itu dokumen referensi dari tiga bulan lalu, keputusan yang diambil dalam thread komentar yang panjang, atau pembaruan proyek dari aplikasi terintegrasi seperti Google Drive atau Slack—mereka cukup bertanya. Brain akan mencari di seluruh Wiki, Dokumen, dan Obrolan di Workspace Anda untuk memberikan jawaban yang relevan dan real-time.

Buat blog, laporan, email, dan lebih banyak lagi yang sesuai dengan merek Anda menggunakan bantuan penulisan berbasis AI dari ClickUp Brain.

Bagi para pembuat konten dan pemasar, Brain hadir sebagai asisten penulisan yang handal. Membuat draf blog, email, atau laporan? Cukup berikan poin-poin kunci dalam prompt bahasa alami yang sederhana, dan Brain akan mengubahnya menjadi konten yang rapi dan sesuai dengan merek Anda.

Dengan ClickUp Brain, menghasilkan salinan pemasaran, dokumentasi teknis, atau tanggapan dukungan yang didasarkan pada data dan konteks perusahaan Anda hanya membutuhkan beberapa detik. Pengoptimalan tata bahasa dan nada bawaan memastikan konten Anda tidak hanya cepat tetapi juga sempurna.

Bagian terbaiknya? Sama seperti Claude, Anda juga dapat menggunakan Brain untuk membantu Anda dalam pemrograman. Tulis kode dari awal, perbaiki kode yang sudah ada, dan brainstorm ide untuk meningkatkan kualitas kode.

Buat potongan kode dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

Seorang pengguna Reddit merangkumnya dengan baik:

Perlu menulis blog? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat matriks keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat templat email untuk menjangkau klien? Mulailah dengan Brain!

Perlu menulis blog? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat matriks keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat templat email untuk menjangkau klien? Mulailah dengan Brain!

Selain itu, berbeda dengan Claude yang terikat pada satu model, Brain memungkinkan Anda beralih antara model LLM terkemuka seperti GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet, GPT-3.5, Gemini Flash 2.0, dan lainnya. Artinya, Anda tidak perlu memilih satu kecerdasan untuk menulis, pemrograman, atau tugas lainnya—Anda dapat mengelola semuanya dari satu tempat.

Manfaatkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu alat AI, berkat ClickUp Brain.

ClickUp Brain juga berfungsi sebagai Manajer Proyek AI Anda, mengotomatisasi pembaruan, melacak tugas yang terlambat, dan mengubah catatan rapat menjadi subtugas yang dapat ditindaklanjuti. Buat laporan standup otomatis dan asinkron, ringkas thread aktivitas tugas, dan posting pembaruan proyek langsung ke saluran obrolan ClickUp yang relevan.

💡 Tips Pro: Gunakan fitur autofill ClickUp AI untuk mengotomatisasi penugasan tugas dan prioritas dengan prompt yang Anda berikan. Beritahu ClickUp AI kapan harus menugaskan orang tertentu. Coba AI Assign untuk menyarankan alokasi tugas optimal berdasarkan faktor seperti keahlian anggota tim, ketersediaan, dan beban kerja saat ini, sementara AI Prioritize secara otomatis menetapkan prioritas tugas, membantu tim fokus pada aktivitas yang berdampak tinggi!

Namun, itu belum semuanya. Sebagian besar mesin AI saat ini bersifat pasif. Mereka bergantung pada manusia untuk mengingat di mana informasi berada, bagaimana strukturnya, atau siapa yang memilikinya—dan mereka tidak dapat menjalankan alur kerja secara otomatis.

Agen Autopilot™ yang didukung AI dari ClickUp menawarkan lebih dari sekadar AI generatif. Dengan kemampuan AI agen ini, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja sebenarnya tanpa perlu repot. Berikut ini yang dapat dilakukan dengan Agen Autopilot Pra-bangun di ClickUp:

Agent Apa yang dilakukannya Laporan Mingguan Agen Posting pembaruan mingguan pada waktu yang ditentukan untuk Spaces, Folder, dan Daftar yang Anda pilih. Agen Laporan Harian Posting pembaruan aktivitas harian pada waktu yang ditentukan untuk Spaces, Folder, dan Daftar yang Anda pilih. Tim StandUp Agent Ringkas aktivitas tim pada waktu tertentu setiap hari kerja untuk Spaces, Folder, dan Daftar yang Anda pilih. Auto-Answers Agent Jawab pertanyaan seputar produk, layanan, atau organisasi Anda di saluran obrolan yang dipilih.

💡 Tips Pro: Anda dapat menentukan sumber pengetahuan mana yang dapat digunakan oleh semua Prebuilt Autopilot Agents untuk merespons. Selain itu, semua bagian dari Prebuilt Autopilot Agents—pemicu, kondisi, deskripsi, sumber—kecuali Auto-Answers sepenuhnya dapat disesuaikan. Lakukan lebih banyak dengan Agen AI Autopilot ClickUp

Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, Agen Autopilot Kustom ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan AI sesuai dengan pengetahuan dan alur kerja unik Anda. Anda dapat:

Tentukan tujuan yang jelas untuk Agen Anda (seperti “Bantu proses onboarding karyawan baru” atau “Jawab pertanyaan umum tentang produk”)

Berikan sumber pengetahuan spesifik, seperti Dokumen, Tugas, atau Folder.

Tambahkan panduan untuk membentuk cara responsnya (tone, gaya, konteks)

Uji dan sempurnakan output Agen sebelum mengimplementasikannya.

📮ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup ajukan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

ClickUp Brain MAX – AI berbasis suara untuk daftar tugas yang lebih cerdas

ClickUp Brain MAX memperluas otomatisasi ClickUp Brain dengan menambahkan asisten AI berbasis suara yang memahami konteks ruang kerja Anda. Dengan fitur Talk to Text, Anda dapat mendikte tugas, catatan, atau pembaruan tanpa menggunakan tangan dan langsung melihatnya diubah menjadi item yang rapi dan terstruktur—siap untuk ditugaskan, diprioritaskan, atau ditambahkan ke Docs.

Brain MAX dapat menghubungkan instruksi verbal Anda ke anggota tim yang tepat, proyek, dan tenggat waktu, mencari konteks di ClickUp dan alat terhubung lainnya, serta menghasilkan output dalam berbagai bahasa. Ini adalah cara yang mudah untuk mengubah ide dan instruksi menjadi tindakan tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Selain itu, berbeda dengan Claude AI yang mungkin menawarkan solusi generik, ClickUp Automations secara aktif mengarahkan laporan bug, menugaskan pengembang berdasarkan beban kerja atau urgensi, dan memberi tahu Anda tentang masalah yang berulang—mengalihkan fokus tim Anda dari pengorganisasian ke pemecahan masalah.

Otomatiskan tugas sehari-hari Anda menggunakan bahasa alami dengan ClickUp Automations.

Dan semua ini dilakukan dengan keamanan tingkat perusahaan. ClickUp Brain memastikan informasi Anda tetap privat, tidak melatih model AI publik, dan membatasi akses konten hanya kepada orang-orang yang Anda otorisasi. Ini merupakan keuntungan besar bagi organisasi yang mengelola data klien sensitif atau alur kerja yang diatur.

Fitur terbaik ClickUp

Perbaiki perencanaan proyek, otomatisasi manajemen tugas, dan tingkatkan komunikasi dengan ringkasan real-time dan wawasan yang didorong oleh AI.

Rekam, transkrip, dan ringkas rapat dengan ClickUp AI Notetaker yang secara otomatis mencatat poin-poin tindakan untuk membuat setiap diskusi produktif.

Gunakan ClickUp Goals untuk menetapkan target produksi yang jelas, membagi proyek besar menjadi bagian-bagian kecil, dan melacak kemajuan.

Gambarlah, buat sketsa, brainstorming, dan gunakan generasi gambar AI untuk menghidupkan ide-ide Anda di kanvas digital bersama menggunakan ClickUp Whiteboards

Rencanakan jadwal Anda dengan saran berbasis AI untuk memblokir waktu fokus dan menjadwalkan pertemuan menggunakan ClickUp Calendar

Eksplorasi pemrosesan bahasa canggih, penelitian AI, dan alat otomatisasi langsung dalam ruang kerja kolaboratif.

Temukan tugas, dokumen, file, pesan obrolan, dan lainnya secara instan menggunakan Pencarian Terhubung ClickUp yang memahami bahasa alami dan menghubungkan data di seluruh ruang kerja Anda (dan aplikasi eksternal yang terhubung).

Batasan ClickUp

Kumpulan fitur yang luas mungkin memerlukan sedikit kurva pembelajaran saat pengguna menjelajahi alat-alat yang paling relevan untuk alur kerja mereka.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, yang memungkinkan tim saya mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan alat tambahan.

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan mentranskrip klip suara langsung di dalam tugas, yang memungkinkan tim saya mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan alat tambahan.

👀 Tahukah Anda? Diperkirakan bahwa 75% insinyur perangkat lunak perusahaan akan menggunakan asisten kode AI percakapan dalam beberapa tahun ke depan.

2. ChatGPT (AI serbaguna terbaik dengan kemampuan multimodal dan wawasan real-time)

melalui OpenAI

Jika Anda membandingkan Claude dengan ChatGPT, perbedaannya terletak pada daya, fleksibilitas, dan kegunaan di dunia nyata. Model GPT-4o canggih ChatGPT memberikan kemampuan bahasa alami yang lancar dan respons instan melalui antarmuka yang bersih dan mudah digunakan.

Kemampuan multimodalnya memungkinkan pengguna berinteraksi menggunakan teks, gambar, dan bahkan suara, menjadikannya alat yang fleksibel untuk brainstorming, pembuatan konten, dan pemecahan masalah secara real-time.

Fitur Deep Research ChatGPT memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan kompleks dan menawarkan GPT kustom, penelusuran web real-time, analisis PDF dan gambar, serta DALL-E untuk visual. Melalui GPT-4o dan GPT-4o mini, Anda dapat melakukan riset, mengekstrak wawasan, dan membuat laporan lengkap dalam hitungan detik.

Fitur terbaik ChatGPT

Tulis draf blog, posting media sosial, dan salinan pemasaran menggunakan prompt yang didukung AI.

Perbaiki konten untuk meningkatkan kejelasan, meningkatkan keterlibatan, atau memperbaiki peringkat SEO.

Buat atau akses GPT kustom yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti konsultasi hukum, bimbingan belajar, atau pemasaran konten yang mencerminkan industri Anda, suara merek, atau tujuan bisnis.

Nikmati interaksi real-time bersama integrasi plugin untuk penjelajahan web yang selalu terupdate.

Batasan ChatGPT

Pengguna perlu meng-upgrade ke Plus atau Pro jika ingin mengakses respons yang lebih cerdas.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20 per bulan per pengguna

Pro : $200/bulan

Tim: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat ChatGPT

G2 : 4.7/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengguna Capterra menemukan bahwa ini sangat bagus untuk menghasilkan ide:

Saya menemukan ini berguna untuk menemukan sudut pandang penelitian yang belum saya temukan sebelumnya. Terdapat perbedaan kualitas yang signifikan antara model tingkat tinggi (yang memiliki penggunaan terbatas) dan model gratis sepenuhnya.

Saya menemukan ini berguna untuk menemukan sudut pandang penelitian yang belum saya temukan sebelumnya. Terdapat perbedaan kualitas yang signifikan antara model tingkat tinggi (yang memiliki penggunaan terbatas) dan model gratis sepenuhnya.

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan popularitasnya di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Ia terintegrasi langsung di Workspace Anda, memahami apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

3. Perplexity AI (Terbaik untuk pengambilan informasi real-time dan penelitian)

melalui Perplexity AI

Alat seperti Claude dan ChatGPT lebih berfokus pada simulasi percakapan alami. Perplexity AI sedikit berbeda. Dirancang untuk pengguna yang memprioritaskan informasi real-time, penelitian, dan verifikasi fakta.

Tidak hanya Perplexity yang mencari informasi di web, tetapi juga memberikan jawaban yang ringkas dengan atribusi sumber yang dapat diandalkan. Jadi, ketika memberikan data atau statistik, Perplexity akan menunjuk ke sumber yang tepat, berbeda dengan kebanyakan asisten AI lainnya, termasuk Claude.

Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih unggul untuk analisis data, verifikasi konten, dan pengguna yang membutuhkan informasi yang andal dan terkini—sesuatu yang tidak ditawarkan secara bawaan oleh Claude AI.

Fitur terbaik Perplexity AI

Periksa kutipan asli untuk setiap klaim, statistik, atau informasi langsung dalam respons.

Dapatkan fakta terkini yang mencerminkan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini.

Ajukan pertanyaan lanjutan dan dapatkan respons yang memahami konteks dan menjaga kelanjutan percakapan.

Beralih antara model AI terkemuka berdasarkan preferensi Anda akan kecepatan, nada, atau akurasi.

Manfaatkan respons cepat, akurasi tinggi, dan lebih sedikit kesalahan prediksi.

Batasan Perplexity AI

Anda perlu melakukan upgrade untuk penggunaan yang lebih banyak dan akses ke fitur konten lanjutan.

Harga Perplexity AI

Gratis : Kuota pertanyaan harian terbatas

Pro : $20/bulan

Tim dan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (Ulasan belum cukup)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menyukai kecepatan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Perplexity Pro. Ia bekerja dengan sangat baik menggunakan konteks yang saya berikan, serta pencarian web eksternal. Kecepatan inovasi mereka sungguh mengagumkan. Mereka mampu mengintegrasikan model-model terbaru, yang membuat Perplexity menjadi produk AI yang tahan lama dan memudahkan penggunaan model-model terbaik yang ada.

Saya menyukai kecepatan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Perplexity Pro. Ia bekerja dengan sangat baik menggunakan konteks yang saya berikan, serta pencarian web eksternal. Kecepatan inovasi mereka sungguh mengagumkan. Mereka mampu mengintegrasikan model-model terbaru, yang membuat Perplexity menjadi produk AI yang tangguh dan memudahkan pengguna untuk memanfaatkan model-model terbaik yang tersedia.

4. Microsoft Copilot (Terbaik untuk produktivitas perusahaan dan integrasi ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Copilot

Copilot adalah chatbot AI dan alat pencarian web yang terintegrasi secara mulus dalam suite Microsoft. Baik Anda bekerja di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, atau Teams, Copilot siap membantu Anda membuat email, merangkum dokumen, mengotomatisasi tugas, atau menganalisis data tanpa perlu meninggalkan alur kerja Anda.

Platform ini menggunakan GPT-4 untuk mendukung tugas-tugas ini melalui antarmuka percakapan yang memproses pertanyaan Anda secara instan. Sementara Claude AI berfokus pada AI percakapan yang aman dan etis, keunggulan Copilot terletak pada otomatisasi yang praktis dan berorientasi pada alur kerja, serta peningkatan produktivitas langsung—jika Anda pengguna Microsoft.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Gunakan Copilot langsung di dalam Excel, Word, Outlook, PowerPoint, dan Teams tanpa perlu berpindah platform.

Aktifkan balasan email, penjadwalan pertemuan, dan pembangkitan ringkasan dengan perintah sederhana.

Analisis spreadsheet atau ekstrak wawasan dari set data kompleks menggunakan kueri bahasa alami.

Mendapatkan informasi terkini dan terverifikasi dari web untuk mendukung pekerjaan Anda secara instan.

Batasan Microsoft Copilot

Pengguna dapat mengharapkan fleksibilitas yang lebih rendah jika mereka mengandalkan alat di luar platform Microsoft.

Harga Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: $20/bulan

Microsoft 365 Copilot: $31,50/bulan

Ulasan dan peringkat Microsoft Copilot

G2 : 4.3/5 (70+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Ulasan Capterra menyoroti:

Saya suka bahwa saya dapat mengirim file berukuran cukup besar ke Copilot untuk mendapatkan pendapatnya tentang file tersebut, dan saya suka bahwa terkadang Copilot menampilkan konteks yang tampak seperti manusia.

Saya suka bahwa saya dapat mengirim file berukuran cukup besar ke Copilot untuk mendapatkan pendapatnya tentang file tersebut, dan saya suka bahwa terkadang Copilot menampilkan konteks yang tampak seperti manusia.

👀 Tahukah Anda? Hampir 86% pemasar menyatakan bahwa AI menghemat setidaknya satu jam setiap hari dengan mengotomatisasi tugas-tugas kreatif mereka.

5. Google Gemini (Terbaik untuk kemampuan multimodal dan integrasi ekosistem Google)

melalui Google Gemini

Dahulu dikenal sebagai Google Bard, Gemini adalah chatbot AI canggih yang menjawab pertanyaan Anda menggunakan teks, kode, audio, gambar, dan video.

Gemini unggul dalam tugas yang melibatkan penalaran detail, terutama dalam tugas menulis atau pemrograman. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan kreativitas Claude dalam bahasa alami, berkat akses web real-time, Gemini memproses informasi lebih cepat dan menghasilkan hasil yang lebih akurat.

Anda juga mendapatkan akses ke Gemini di dalam produk Google Cloud jika menggunakan paket premium. Anda dapat menulis dengan lebih cerdas di Google Docs atau menjalankan perhitungan di Sheets tanpa perlu beralih alat. Claude tidak menawarkan tingkat integrasi ini. Selain itu, padukan Gemini dengan Google Search Console untuk menjalankan riset berbasis data atau menggunakannya sebagai trik produktivitas dalam alur kerja Anda.

Fitur terbaik Google Gemini

Ajukan pertanyaan atau jalankan perintah menggunakan berbagai format dan dapatkan respons cepat dan akurat.

Gunakan fitur inti Gemini tanpa perlu membayar langganan atau lisensi.

Berkomunikasi dalam lebih dari 40 bahasa di lebih dari 195 negara.

Dapatkan dukungan asli untuk tugas multimedia dan data berskala besar.

Batasan Google Gemini

Gemini sering menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak relevan dengan prompt.

Harga Google Gemini

Gemini Free : Fitur dasar tanpa biaya

Gemini Advanced : $19,99/bulan (termasuk dalam Google One AI Premium)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Google Gemini

G2 : 4.4/5 (160+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Gemini?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Sangat ramah pengguna. Ketika saya membuat email untuk klien saya, alat ini sangat membantu dalam menjaga profesionalisme dalam pesan-pesan saya. Sebagai profesional keamanan, ketika saya ragu tentang menemukan kerentanan—baik itu perilaku yang disengaja atau tidak—Gemini sangat membantu dalam memberikan penjelasan yang benar apakah itu masalah atau tidak […] Terkadang ketika saya mencari informasi, konteks yang saya berikan membuatnya sulit untuk memahami apakah solusi tersebut sah atau tidak.

Sangat ramah pengguna. Ketika saya membuat email untuk klien saya, alat ini sangat membantu dalam menjaga profesionalisme dalam pesan saya. Sebagai profesional keamanan, ketika saya ragu tentang menemukan kerentanan—baik itu perilaku yang disengaja atau tidak—Gemini sangat membantu dalam memberikan penjelasan yang benar apakah itu masalah atau tidak […] Terkadang ketika saya mencari informasi, konteks yang saya berikan membuatnya sulit untuk memahami apakah solusi tersebut sah atau tidak.

👀 Tahukah Anda? The Los Angeles Times menjadi surat kabar pertama yang menerbitkan artikel gempa bumi yang ditulis oleh kecerdasan buatan. Jurnalis dan programmer Ken Schwencke menciptakan algoritma yang secara instan menghasilkan artikel singkat saat gempa bumi terjadi, menandai langkah berani dalam jurnalisme otomatis.

6. Jasper AI (Terbaik untuk konten pemasaran yang selaras dengan merek)

melalui Jasper AI

Jasper AI memberikan akses ke asisten penulisan untuk pembuatan konten panjang atau artikel bermerk dengan struktur detail dan prompt. Ia juga memastikan konsistensi merek dengan menggunakan informasi perusahaan yang telah disetel sebelumnya atau aset yang disimpan.

Anda juga mendapatkan Jasper Chat, yang lebih cocok untuk konten dengan waktu penyelesaian cepat seperti iklan Facebook, judul, atau slogan. Anda dapat menggunakan penulis AI untuk membuat outline detail dengan gaya penulisan, nada, dan panjang yang sudah ditentukan. Selain itu, pilih dari lebih dari 500 prompt AI di perpustakaan bawaan untuk mempercepat proses pengembang ide.

Fitur terbaik Jasper AI

Dapatkan alat yang disesuaikan untuk SEO, konsistensi suara merek, dan kolaborasi tim untuk membantu dalam pembuatan materi pemasaran dan konten.

Nikmati dukungan multibahasa—tulis dan terjemahkan konten dalam lebih dari 25 bahasa.

Gunakan alat seperti Grammarly dan SurferSEO untuk meningkatkan proses penulisan.

Akses templat siap pakai untuk berbagai kebutuhan pemasaran dan pembuatan konten skala besar.

Beralih ke Jasper Chat untuk hasil yang lebih cepat namun tetap terdengar rapi dan jelas.

Batasan Jasper AI

Tidak tersedia rencana gratis

Hasil penulisan yang lebih sederhana dibandingkan dengan chatbot AI sumber terbuka seperti ChatGPT.

Harga Jasper AI

Creator: $49/bulan per pengguna

Pro: $69 per bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Jasper AI

G2 : 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.840+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper AI?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

JasperChat menghasilkan konten yang baik saat diberikan instruksi spesifik. Mesin neuralnya cepat dan tegas.

JasperChat menghasilkan konten yang baik saat diberikan instruksi spesifik. Mesin neuralnya cepat dan tegas.

📮ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antara berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

7. Copy. ai (Terbaik untuk Penulisan AI)

Copy. ai adalah platform penulisan AI yang terkenal yang membantu tim pemasaran menghasilkan artikel blog panjang, halaman arahan, email, dan konten kepemimpinan pemikiran menggunakan prompt AI.

Sebagai alternatif Jasper AI, Copy.ai sangat cocok untuk perusahaan yang membutuhkan konten dalam jumlah besar, berkat model harga tanpa batas kata. Anda dapat mengirimkan brief dan menerima posting blog dalam hitungan detik menggunakan alur kerja bawaan. Anda juga dapat menulis iklan untuk pemasaran media sosial, termasuk kampanye Facebook, berdasarkan detail persona pelanggan yang disimpan.

Fitur terbaik Copy.ai

Pilih dari lebih dari 200 alur kerja untuk membuat email, iklan, posting blog, atau halaman arahan dengan langkah yang lebih sedikit.

Terapkan gaya dan bahasa yang sesuai dengan perusahaan Anda agar semua konten Anda terdengar sesuai dengan merek.

Undang rekan tim, tetapkan peran, dan edit bersama konten di proyek bersama dan folder kampanye.

Nikmati pengalaman yang lebih spesifik dengan fokus pada otomatisasi alur kerja dan konsistensi merek.

Batasan Copy.ai

Beberapa pengguna mengatakan bahwa hasilnya terasa kaku dan kurang alami dibandingkan dengan tulisan manusia.

Mengelola proyek menjadi sulit tanpa subfolder, berbeda dengan beberapa alternatif Claude AI lainnya.

Harga Copy.ai

Gratis

Starter: $49/bulan

Lanjutan : $249/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Copy. ai

G2 : 4.7/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Copy.ai?

Seorang pengguna G2 berbagi:

Saya suka copy. ai karena sangat mudah digunakan. Saya bisa memilih nada dan formatnya sangat ramah pengguna. Ada banyak templat yang bisa dipilih dan selalu memiliki konten yang bagus.

Saya suka copy. ai karena sangat mudah digunakan. Saya bisa memilih nada dan formatnya sangat ramah pengguna. Ada banyak templat yang bisa dipilih dan selalu memiliki konten yang bagus.

8. HuggingChat (Terbaik untuk proyek AI sumber terbuka)

melalui Hugging Face

HuggingChat, yang dikembangkan oleh Hugging Face, memberikan semua yang Anda butuhkan untuk bekerja pada proyek AI sumber terbuka tanpa batasan platform.

Awalnya dirancang untuk pengembang, kini siapa pun dapat menggunakan HuggingChat untuk terjemahan, pembangkitan teks, atau tugas lain tanpa ketergantungan pada penyedia layanan. Anda juga mendapatkan akses ke koleksi model yang telah dilatih sebelumnya yang luas, yang membantu Anda bergerak lebih cepat dan menguji lebih banyak ide.

Fleksibilitas chatbot AI ini menjadikannya ideal bagi pengembang dan penggemar teknologi yang membutuhkan kustomisasi penuh dan dukungan yang tidak bergantung pada platform di seluruh alur kerja AI.

Fitur terbaik HuggingChat

Pilih dari ribuan model untuk mendukung terjemahan, obrolan, ringkasan, atau tugas kustom lainnya.

Modifikasi data pelatihan, parameter, atau arsitektur untuk membangun sesuatu yang disesuaikan dengan tujuan spesifik Anda.

Ikuti diskusi, bagikan umpan balik, dan dapatkan bantuan dari kontributor yang bekerja pada tantangan open-source serupa.

Dapatkan transparansi dan kendali melalui sifat open-source-nya dan integrasinya dengan alat open-source lainnya.

Batasan HuggingChat

Anda memerlukan pengetahuan teknis untuk mengakses seluruh kemampuannya.

Ini paling cocok untuk pengembang yang berpengalaman dengan kerangka kerja open-source.

Harga HuggingChat

Gratis

Ulasan dan peringkat HuggingChat

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HuggingChat?

Seorang pengguna Reddit sangat terkesan dengan kualitas responsnya:

Saya mencoba HuggingChat hari ini, dan benar-benar terkesan dengan jawaban yang diberikan untuk pertanyaan umum yang saya gunakan untuk menguji model. Saya langsung mengunduh model tersebut dan mencoba memancing respons yang sama darinya… tapi tidak berhasil. Baik model Llama2 70b maupun CodeLlama-34b terasa 10 kali lebih cerdas saat digunakan dengan HuggingChat daripada saat saya menggunakannya.

Saya mencoba HuggingChat hari ini, dan benar-benar terkesan dengan jawaban yang diberikan untuk pertanyaan umum yang saya gunakan untuk menguji model. Saya langsung mengunduh model tersebut dan mencoba memancing respons yang sama darinya… tapi tidak berhasil. Baik model Llama2 70b maupun CodeLlama-34b terasa 10 kali lebih cerdas saat digunakan dengan HuggingChat daripada saat saya menggunakannya.

9. Poe (Terbaik untuk mengakses beberapa model AI secara bersamaan)

melalui Poe

Poe by Quora menyediakan antarmuka terpadu untuk berinteraksi dengan berbagai model AI terkemuka, termasuk Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini, dan lainnya. Anda dapat mengobrol dengan berbagai bot, menjelajahi respons model, atau membangun chatbot AI sendiri untuk penggunaan pribadi atau publik.

Berbeda dengan pendekatan satu model Claude AI, Poe menggabungkan semua fitur ke dalam satu dasbor untuk pengalaman multi-model yang fleksibel. Anda dapat mengajukan pertanyaan, mengadakan diskusi panjang, atau menghasilkan jawaban instan dengan model apa pun yang didukung di dalam Poe.

Anda bahkan dapat menggunakan Claude di Poe, tetapi Anda hanya mendapatkan jendela konteks yang lebih kecil, seperti 200.000 token untuk Claude atau 128.000 untuk GPT-4o.

Fitur terbaik Poe

Bandingkan respons dari berbagai mesin AI dalam satu tempat

Buat gambar, video, dan audio dengan mudah menggunakan model yang tepat.

Akses alat ini di berbagai platform, termasuk web, iOS, Android, dan platform lainnya.

Batasan Poe

Anda mungkin mengalami kinerja yang tidak konsisten tergantung pada model AI yang Anda gunakan.

Beberapa pengguna melaporkan adanya bug sesekali karena platform ini masih dalam tahap beta.

Harga Poe

Langganan: Mulai dari $4,99 per bulan

Ulasan dan peringkat Poe

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Poe?

Sebuah ulasan di Reddit memuji alat ini:

Saya sangat menyukai Poe. Saya mendapatkan akses yang lebih baik ke Opus. Dan saya dapat dengan mudah membuat model-model tersebut bekerja sama. Misalnya, GPT4o jauh lebih baik dalam menulis kode mermaid untuk diagram alur. Hal ini telah menghemat banyak waktu saya. Kemudian saya dapat @Claude_opus dan meminta untuk meninjau output GPT4o dan memberikan rekomendasi. Kemudian umpan balik tersebut dikembalikan ke GPT dan ditinjau lagi. Selain itu, mereka menambahkan model baru dengan cepat.

Saya sangat menyukai Poe. Saya mendapatkan akses yang lebih baik ke Opus. Dan saya dapat dengan mudah membuat model-model tersebut bekerja sama. Misalnya, GPT4o jauh lebih baik dalam menulis kode mermaid untuk diagram alur. Hal ini telah menghemat banyak waktu saya. Kemudian saya dapat @Claude_opus dan meminta untuk meninjau output GPT4o dan memberikan rekomendasi. Kemudian umpan balik tersebut dikembalikan ke GPT dan ditinjau lagi. Selain itu, mereka menambahkan model baru dengan cepat.

🧠 Fakta Menarik: Dalam mitologi Yunani, Hephaestus, dewa api dan kerajinan logam, adalah visioner awal dalam bidang AI. Ia menciptakan pelayan mekanis seperti raksasa perunggu Talos yang melindungi Kreta, dan gadis-gadis emas yang membantunya di bengkelnya.

10. Character. ai (Terbaik untuk peran-peran dan percakapan interaktif)

Character. ai memberikan pengguna cara yang menyenangkan untuk berinteraksi dengan karakter kustom yang dirancang untuk bercerita, peran-peran, pemikiran kreatif, atau bahkan obrolan santai dengan persona yang dihasilkan oleh AI.

Platform ini memungkinkan Anda untuk membuat persona unik dan berinteraksi dalam berbagai situasi, mulai dari lelucon ringan hingga percakapan yang mendalam dan bermakna. Melalui percakapan fiksi dan skenario, Anda dapat dengan mudah menjelajahi berbagai kepribadian karakter atau menciptakan dialog.

Penulis, gamer, atau siapa pun yang tertarik dengan prompt kreatif dapat menggunakan Character.ai untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Platform ini cocok untuk pengguna yang menginginkan interaksi berbasis cerita tanpa terikat pada pengalaman chatbot tradisional.

Fitur terbaik Character.ai

Akses lebih dari 10 juta karakter dengan fitur unik dan bangun alur cerita yang kompleks, kembangkan dialog, atau simulasikan dunia fiksi.

Dapatkan respons yang lebih baik seiring waktu karena AI menyesuaikan diri dengan gaya dan preferensi input Anda yang unik.

Dapatkan interaksi AI yang lebih berfokus pada kepribadian dan menyenangkan daripada Claude AI yang lebih fungsional.

Batasan Character.ai

Tidak setiap respons terasa mendalam atau berlapis emosi.

Mungkin memerlukan kreativitas yang lebih besar dari pengguna untuk memulai percakapan yang lebih kompleks.

Harga Character.ai

Gratis

Character. AI+: $9,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Character.ai

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Character.ai?

Seorang pengguna Reddit menyebut aplikasi ini adiktif, mengatakan:

Bagi saya, ini terasa seperti bermain game, seperti quest teks, tapi lebih keren karena Anda bisa memengaruhi alur ceritanya. Masalah utamanya adalah ingatan saya buruk dan sering lupa poin-poin penting.

Bagi saya, ini terasa seperti bermain game, seperti quest teks, tapi lebih keren karena Anda bisa memengaruhi alur ceritanya. Masalah utamanya adalah ingatan saya buruk dan sering lupa poin-poin penting.

11. YouChat (Terbaik untuk asisten pribadi dan penelusuran web)

melalui YouChat

YouChat menggabungkan kecerdasan buatan percakapan dengan pencarian web real-time, memberikan jawaban terkini dan mendukung pertanyaan multimodal (teks, gambar, kode). Alat ini bekerja paling baik saat Anda membutuhkan pembaruan cepat atau memerlukan bantuan untuk tetap terinformasi tentang topik yang sedang tren atau sensitif waktu.

Berbeda dengan Claude AI, chatbot AI ini berfokus pada respons langsung dengan kutipan yang relevan dan dapat diandalkan, serta mampu menghasilkan teks yang mirip manusia. Anda dapat meminta chatbot ini untuk mengambil informasi terkini, menghasilkan output yang disederhanakan, atau membantu Anda mempercepat penelitian dasar.

Fitur terbaik YouChat

Peroleh artikel terbaru, ringkasan, dan fakta langsung dari internet dalam hitungan detik.

Gunakan kutipan bawaan untuk memverifikasi fakta atau menyelami bagian spesifik dari respons.

Tangani permintaan kompleks dengan mudah, mulai dari menjawab pertanyaan, membuat konten, meminta ringkasan buku, hingga menyediakan sumber yang akurat.

Buat konten yang terperinci melalui akses ke data web real-time.

Batasan YouChat

Harapkan hasil dasar saat menangani topik yang memerlukan pemikiran abstrak atau narasi.

Harga YouChat

Gratis

Pro : $20/bulan per pengguna

Tim : $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat YouChat

G2 : 4.7/5 (10.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang YouChat?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Gratis dan server hampir tidak pernah overload. Relatif lebih mudah digunakan. [Tapi] Tidak sebaik ChatGPT. Tidak selalu berhasil mendapatkan jawaban yang benar. Tidak sebanyak fitur.

Gratis dan servernya hampir tidak pernah overload. Relatif lebih mudah digunakan. [Tapi] Tidak sebaik ChatGPT. Tidak selalu berhasil mendapatkan jawaban yang benar. Tidak sebanyak fitur.

Percepat Pekerjaan Anda dengan ClickUp Brain yang Sadar Konteks dan Multi-LLM

Claude AI dan alternatifnya menawarkan kualitas respons, opsi penyesuaian, dan harga yang bervariasi. Namun, sebagian besar di antaranya mengharuskan Anda menyesuaikan alur kerja atau keluar dari alat manajemen proyek Anda untuk mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam proyek Anda.

Inilah mengapa ClickUp menonjol di antara model dan alat AI lainnya. ClickUp tidak mengganggu cara kerja Anda yang sudah ada, melainkan menambah nilai dengan ClickUp Brain yang terintegrasi langsung ke ruang di mana tugas, dokumen, dan tim Anda sudah berada. Setiap pertanyaan yang Anda ajukan, file yang Anda cari, dan alur kerja yang Anda otomatisasi dengan AI di ClickUp, sistem ini belajar preferensi Anda dan menyesuaikan diri dengan cara kerja Anda, menjadi semakin kuat dan kontekstual.

Bagian terbaiknya? Mendaftar ke ClickUp memberi Anda akses tidak hanya ke Brain tetapi juga ke model GPT, Claude, dan Gemini terbaru, sehingga peralihan dari Claude menjadi lebih mudah… dan sebenarnya, bukan benar-benar peralihan! 🦄✨

Ingin meningkatkan ruang kerja Anda dan memanfaatkan AI sebaik mungkin tanpa kehilangan fitur yang ditawarkan Claude? Coba ClickUp secara gratis hari ini!